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Выпуск labwc 0.7.2, композитного сервера для Wayland

14.05.2024 13:12

Доступен выпуск проекта labwc 0.7.2 (Lab Wayland Compositor), развивающего композитный сервер для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox (проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland). Из особенностей labwc называется минимализм, компактная реализация, широкие возможности настройки и высокая производительность. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

В качестве основы используется библиотека wlroots, развиваемая разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющая базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Из расширенных Wayland-протоколов поддерживаются wlr-output-management для настройки устройств вывода, layer-shell для организации работы оболочки рабочего стола и foreign-toplevel для подключения собственных панелей и переключателей окон.

Возможно подключение надстроек с реализацией таких функций, как создание скриншотов, отображение обоев на рабочем столе, размещение панели и меню. Анимированные эффекты, градиенты и пиктограммы (за исключением кнопок для окон) не поддерживаются принципиально. Для запуска X11-приложений в окружении на базе протокола Wayland поддерживается использование DDX-компонента XWayland. Тема оформления, базовое меню и горячие клавиши настраиваются через файлы конфигурации в формате xml. Имеется встроенная поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI).

Помимо встроенного корневого меню, настраиваемого через menu.xml, можно подключить сторонние реализации меню приложений, такие как bemenu, fuzzel и wofi. В качестве панели можно использовать Waybar, sfwbar, Yambar или LavaLauncher. Для управления подключением мониторов и изменением их параметров предлагается использовать wlr-randr или kanshi. Блокировка экрана осуществляется при помощи swaylock.

Ключевые изменения в новом выпуске:

  • Добавлена настройка <menu><ignoreButtonReleasePeriod> для определения времени игнорирования удержания кнопок мыши, что можно использовать для защиты от непреднамеренного выбора элементов или закрытия меню.
  • Добавлена возможность использования падающих теней для окон, декодируемых на стороне сервера. Для включения теней в блоке <theme> предложена настройка <dropShadows>, а для настройки размера и цвета добавлены свойства window.active|inactive.shadow.size и window.active|inactive.shadow.color.
  • Добавлено правило ignoreConfigureRequest, позволяющее игнорировать запросы конфигурации от клиентов X11 для изменения размера и позиции на экране.
  • В правилах разрешена привязка к типу окон (<windowRule type="">). Например, для окон XWayland применяется тип NET_WM_WINDOW_TYPE_DESKTOP.
  • В циклы <action name="ForEach"> добавлена поддержка секций "none", срабатывающих при отсутствии успешных совпадений.
  • Добавлена опция "-S" (--session) для запуска указанной команды при запуске и для завершения работы композитного менеджера при завершении работы команды.
  • В темах оформления появилась возможность указания цвета кодирования уровня прозрачности, используя формат "#aabbccff".
  • В настройках интерфейса переключения между окнами разрешено создание произвольных полей с форматированием в стиле printf, например, <field content="custom" format="foobar %b %3s %-10o %-20W %-10i%t" width="100%" />. Добавлена возможность указания ширины интерфейса переключения между окнам в процентах относительно ширины экрана ("osd.window-switcher.width: 75%"), а также изменения размера и цвета рамки вокруг эскизов окон (osd.window-switcher.preview.border.width|color). При настройке содержимого добавлены новые поля workspace, state, type_short и output.
  • Добавлена поддержка совместимых с Openbox меню (pipe-menu).
  • Добавлена возможность настройки привязки к краю экрана.
  • Добавлена поддержка настройки методов ввода и интерфейс для их редактирования.
  • Добавлена поддержка калибровки устройств ввода.
  • В интерфейсе переключения между виртуальными рабочими столами появилась возможность определения префикса наименования рабочих столов.
  • Добавлена возможность определения переменных окружения в файлах *.env, размещённых в каталоге "environment.d".
  • Добавлена поддержка указания пустого значения для очистки переменной окружения.
  • Добавлена возможность определения запасного устройства вывода ( LABWC_FALLBACK_OUTPUT), которое будет выбрано в случае недоступности базовых устройств вывода, что может оказаться полезным, например, при запуске VNC-сервера.
  • Добавлена настройка <windowSwitcher allWorkspaces="yes">, позволяющая в window-switcher отображать окна на всех виртуальных рабочих столах.
  • Предоставлена фозможность запуска shutdown-скрипта при завершении работы.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/labwc/labwc...)
  2. OpenNews: Выпуск labwc 0.7, композитного сервера для Wayland
  3. OpenNews: Новая версия Louvre 1.2, библиотеки для разработки композитных серверов на базе Wayland
  4. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Sway 1.9, использующего Wayland
  5. OpenNews: Опубликован miracle-wm 0.2, композитный менеджер на базе Wayland и Mir
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Niri 0.1.5, использующего Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61165-labwc
Ключевые слова: labwc, wayland
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:20, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что такое композитный сервер? В каждой новости про вейланд про него пишут.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:54, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Что такое композитный сервер?

    Графический сервер, реализующий рендеринг окон не прямо на экран (как это было в X11 без применения композитного менеждера и в Windows до Vista), а в свои буфуры, что позволяет производить при их выводе различные манипуляции, включая применеие прозрачности, цветокоррекции и других визуальных эффектов, а также минимизировать издержки при переключении окон (не требуется перерисовка перекрывающихся фрагментов), ценой увеличения потребления памяти и задержки вывода.

    В Wayland это единственный способ вывода окон; корректнее было бы написать не «композитный сервер для Wayland», а «сервер Wayland». Никто ведь не пишет, что Nginx — это веб-сервер для HTTP.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:43, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если X11 рисует окна прямо на экран, то ведь тогда все приложения должны были выглядить одинаково. А может быть qt и gtk это "композитный сервер" для X11?!
     
     
  • 4.17, Аноним (5), 15:16, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Если X11 рисует окна прямо на экран, то ведь тогда все приложения должны были выглядить одинаково.

    Почему? Приложения что хотят, то и рисуют. А если не хотят рисовать сами, то пользуются функциями библиотек вроде тех же Qt и GTK, благодаря чему могут выглядеть одинаково.
    > А может быть qt и gtk это "композитный сервер" для X11?!

    Нет. Композитный "сервер" (вернее, менеджер) для X11 — это, например, xcompmgr, Compiz, Metacity от Gnome начиная с 3, Kwin с включёнными эффектами. Как и оконные менеджеры, композиторы можно менять не прерывая работы сервера X11, либо вообще завершать.

     
  • 4.22, Пряник (?), 16:15, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В композитных серверах окна можно масштабировать, вертеть, делать прозрачными, сжигать огнём при закрытии, переключать столы вращением куба. Это делает не сама программа. А вот ещё в WinXP была похожая хохма, там расстреливаешь не сам рабочий стол, а прозрачный фон открытой игрушки. Это уже программа сама делала.
     

  • 1.2, Alladin (?), 13:25, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    это openbox?, нет это lxqt без qt
     
  • 1.3, pic (?), 13:41, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, сделали бы свою панельку, был бы лучшим как когда-то fluxbox. ИМХО.
     
     
  • 2.14, Эх (?), 14:51, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую только https://github.com/l4l/yofi для запустка прог, всю панельщину выбросил, только место занимает.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:54, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland

    В wayland'е вообще нет такой концепции как окна, root-окно и т.д. Альтернатива openbox'у тут невозможна by design

     
     
  • 2.9, llolik (ok), 14:23, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В wayland'е вообще нет такой концепции как окна, root-окно и т.д.

    В xdg-shell есть, вроде как.

     
     
  • 3.13, cheburnator9000 (ok), 14:43, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не, в xdg-shell, xdg_toplevel это расширение над xdg_surface (над wl_surface)

    https://wayland.app/protocols/xdg-shell#xdg_toplevel
    https://wayland.app/protocols/xdg-shell#xdg_surface

    Все окна в wayland это surface (квадрат в котором все рисуется), toplevel (окно в этом квадрате с имитацией рамок от wayland decorator, либо от CSD/GTK4), и popup (все всплывающие виджеты в этом окне и тултипы - информационные подсказки при наведении курсора мыши).

    Самого понятия как многооконные приложения в wayland даже через расширения реализованно очень плохо.

    Например, в KDE5 прекрасно работают расширения xdg_shell + xdg_activation, можно создать окно (но создать его свернутым на панели задач), затем через значок в трее активировать это окно, все работает под KDE5 как в венде без явных багов.

    А вот в KDE6 сломали xdg_activation там тупо в WAYLAND_DEBUG=1 идет error not-granted-666, да и создать окно свернутым на панели для _нового_ окна не получится, оно создается видимое, а если его закрыть, то вот сейчас оно пересоздается свернутое.

    Под Gnome Shell xdg_activation работает, в Gnome нет такого понятия как трей (есть через расширения гнома). Зато в гноме нет панели, без Dash to Dock. Создать свернутое на панели задач окно нельзя, все ведет себя ровно как в KDE6.

     
     
  • 4.18, llolik (ok), 15:17, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  не, в xdg-shell, xdg_toplevel это расширение над xdg_surface (над wl_surface)

    И? surface - это одно из понятий базового протокола. В соответствующих расширениях появляются понятия окон, потому что это более высокоуровневая сущность. Как-бы всё логично.

    Спасибо за ликбез, конечно, но я в курсе, как это работает.

    > А вот в KDE6 сломали xdg_activation.

    Ну починят, наверное. Раз у них оно работало. Догадываюсь, что баг где-то ниже по стеку в Qt. KDE не пользуюсь, вообще не в курсе событий.

    > Зато в гноме нет панели

    Ну как-бы это не точно. Формально, она есть, иначе апплетам было-бы некуда информацию об окнах получать.
    Как я понимаю, проблема здесь в том, что действия такие "окно свернуто в панель - мы шёлкаем по трею, чтоб окно развернулось - окно не разворачивается, потому что оно в панели, но если окно закрыть и щёлкнуть по трею заново, то оно откроется". Оно есть такое, потому что окно свёрнуто != окно закрыто и по протоколу, насколько я помню, окна не имеют права выскакивать на передний план сами, если это явно не обозначено событием (короче говоря, нельзя сделать deiconify).

    > в Gnome нет такого понятия как трей

    Да и трею-то, в общем (если это SNI), пополам чего там в GNOME - это просто интерфейс на DBUS шине.

     

  • 1.7, Аноним (4), 14:16, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит хуже, чем TWM
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:19, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня на qemu он не работает
     
  • 1.19, randomize (?), 15:43, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для запуска X11-приложений в окружении на базе протокола Wayland поддерживается использование DDX-компонента XWayland.

    Надо было сделать "принципиально не поддерживается". Вот это было бы в рамках философии вейланда, бгг.

     
     
  • 2.23, Пряник (?), 16:17, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вейланд уже давно это умеет. Но ты можешь принудительно обнулить переменную окружения DISPLAY и иксовые проги не смогут запуститься, если не поддерживают вяленд.
     

  • 1.21, randomize (?), 15:55, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предоставлена фозможность

    Да, о возможностях надо говорить с придыханием!

     

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