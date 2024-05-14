Выпуск labwc 0.7.2, композитного сервера для Wayland

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|1.1, Аноним (1), 13:20, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что такое композитный сервер? В каждой новости про вейланд про него пишут.
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|2.5, Аноним (5), 13:54, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что такое композитный сервер?
Графический сервер, реализующий рендеринг окон не прямо на экран (как это было в X11 без применения композитного менеждера и в Windows до Vista), а в свои буфуры, что позволяет производить при их выводе различные манипуляции, включая применеие прозрачности, цветокоррекции и других визуальных эффектов, а также минимизировать издержки при переключении окон (не требуется перерисовка перекрывающихся фрагментов), ценой увеличения потребления памяти и задержки вывода.
В Wayland это единственный способ вывода окон; корректнее было бы написать не «композитный сервер для Wayland», а «сервер Wayland». Никто ведь не пишет, что Nginx — это веб-сервер для HTTP.
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|3.12, Аноним (12), 14:43, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если X11 рисует окна прямо на экран, то ведь тогда все приложения должны были выглядить одинаково. А может быть qt и gtk это "композитный сервер" для X11?!
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|4.17, Аноним (5), 15:16, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Если X11 рисует окна прямо на экран, то ведь тогда все приложения должны были выглядить одинаково.
Почему? Приложения что хотят, то и рисуют. А если не хотят рисовать сами, то пользуются функциями библиотек вроде тех же Qt и GTK, благодаря чему могут выглядеть одинаково.
> А может быть qt и gtk это "композитный сервер" для X11?!
Нет. Композитный "сервер" (вернее, менеджер) для X11 — это, например, xcompmgr, Compiz, Metacity от Gnome начиная с 3, Kwin с включёнными эффектами. Как и оконные менеджеры, композиторы можно менять не прерывая работы сервера X11, либо вообще завершать.
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|4.22, Пряник (?), 16:15, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В композитных серверах окна можно масштабировать, вертеть, делать прозрачными, сжигать огнём при закрытии, переключать столы вращением куба. Это делает не сама программа. А вот ещё в WinXP была похожая хохма, там расстреливаешь не сам рабочий стол, а прозрачный фон открытой игрушки. Это уже программа сама делала.
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|1.3, pic (?), 13:41, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх, сделали бы свою панельку, был бы лучшим как когда-то fluxbox. ИМХО.
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|1.4, Аноним (4), 13:54, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland
В wayland'е вообще нет такой концепции как окна, root-окно и т.д. Альтернатива openbox'у тут невозможна by design
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|2.9, llolik (ok), 14:23, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В wayland'е вообще нет такой концепции как окна, root-окно и т.д.
В xdg-shell есть, вроде как.
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|3.13, cheburnator9000 (ok), 14:43, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не, в xdg-shell, xdg_toplevel это расширение над xdg_surface (над wl_surface)
https://wayland.app/protocols/xdg-shell#xdg_toplevel
https://wayland.app/protocols/xdg-shell#xdg_surface
Все окна в wayland это surface (квадрат в котором все рисуется), toplevel (окно в этом квадрате с имитацией рамок от wayland decorator, либо от CSD/GTK4), и popup (все всплывающие виджеты в этом окне и тултипы - информационные подсказки при наведении курсора мыши).
Самого понятия как многооконные приложения в wayland даже через расширения реализованно очень плохо.
Например, в KDE5 прекрасно работают расширения xdg_shell + xdg_activation, можно создать окно (но создать его свернутым на панели задач), затем через значок в трее активировать это окно, все работает под KDE5 как в венде без явных багов.
А вот в KDE6 сломали xdg_activation там тупо в WAYLAND_DEBUG=1 идет error not-granted-666, да и создать окно свернутым на панели для _нового_ окна не получится, оно создается видимое, а если его закрыть, то вот сейчас оно пересоздается свернутое.
Под Gnome Shell xdg_activation работает, в Gnome нет такого понятия как трей (есть через расширения гнома). Зато в гноме нет панели, без Dash to Dock. Создать свернутое на панели задач окно нельзя, все ведет себя ровно как в KDE6.
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|4.18, llolik (ok), 15:17, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не, в xdg-shell, xdg_toplevel это расширение над xdg_surface (над wl_surface)
И? surface - это одно из понятий базового протокола. В соответствующих расширениях появляются понятия окон, потому что это более высокоуровневая сущность. Как-бы всё логично.
Спасибо за ликбез, конечно, но я в курсе, как это работает.
> А вот в KDE6 сломали xdg_activation.
Ну починят, наверное. Раз у них оно работало. Догадываюсь, что баг где-то ниже по стеку в Qt. KDE не пользуюсь, вообще не в курсе событий.
> Зато в гноме нет панели
Ну как-бы это не точно. Формально, она есть, иначе апплетам было-бы некуда информацию об окнах получать.
Как я понимаю, проблема здесь в том, что действия такие "окно свернуто в панель - мы шёлкаем по трею, чтоб окно развернулось - окно не разворачивается, потому что оно в панели, но если окно закрыть и щёлкнуть по трею заново, то оно откроется". Оно есть такое, потому что окно свёрнуто != окно закрыто и по протоколу, насколько я помню, окна не имеют права выскакивать на передний план сами, если это явно не обозначено событием (короче говоря, нельзя сделать deiconify).
> в Gnome нет такого понятия как трей
Да и трею-то, в общем (если это SNI), пополам чего там в GNOME - это просто интерфейс на DBUS шине.
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|1.19, randomize (?), 15:43, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для запуска X11-приложений в окружении на базе протокола Wayland поддерживается использование DDX-компонента XWayland.
Надо было сделать "принципиально не поддерживается". Вот это было бы в рамках философии вейланда, бгг.
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|2.23, Пряник (?), 16:17, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вейланд уже давно это умеет. Но ты можешь принудительно обнулить переменную окружения DISPLAY и иксовые проги не смогут запуститься, если не поддерживают вяленд.
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