Выпуск labwc 0.7.2, композитного сервера для Wayland

2.9 , llolik ( ok ), 14:23, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В wayland'е вообще нет такой концепции как окна, root-окно и т.д. В xdg-shell есть, вроде как.

3.13 , cheburnator9000 ( ok ), 14:43, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – не, в xdg-shell, xdg_toplevel это расширение над xdg_surface (над wl_surface) https://wayland.app/protocols/xdg-shell#xdg_toplevel

https://wayland.app/protocols/xdg-shell#xdg_surface Все окна в wayland это surface (квадрат в котором все рисуется), toplevel (окно в этом квадрате с имитацией рамок от wayland decorator, либо от CSD/GTK4), и popup (все всплывающие виджеты в этом окне и тултипы - информационные подсказки при наведении курсора мыши). Самого понятия как многооконные приложения в wayland даже через расширения реализованно очень плохо. Например, в KDE5 прекрасно работают расширения xdg_shell + xdg_activation, можно создать окно (но создать его свернутым на панели задач), затем через значок в трее активировать это окно, все работает под KDE5 как в венде без явных багов. А вот в KDE6 сломали xdg_activation там тупо в WAYLAND_DEBUG=1 идет error not-granted-666, да и создать окно свернутым на панели для _нового_ окна не получится, оно создается видимое, а если его закрыть, то вот сейчас оно пересоздается свернутое. Под Gnome Shell xdg_activation работает, в Gnome нет такого понятия как трей (есть через расширения гнома). Зато в гноме нет панели, без Dash to Dock. Создать свернутое на панели задач окно нельзя, все ведет себя ровно как в KDE6.

4.18 , llolik ( ok ), 15:17, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не, в xdg-shell, xdg_toplevel это расширение над xdg_surface (над wl_surface) И? surface - это одно из понятий базового протокола. В соответствующих расширениях появляются понятия окон, потому что это более высокоуровневая сущность. Как-бы всё логично. Спасибо за ликбез, конечно, но я в курсе, как это работает. > А вот в KDE6 сломали xdg_activation. Ну починят, наверное. Раз у них оно работало. Догадываюсь, что баг где-то ниже по стеку в Qt. KDE не пользуюсь, вообще не в курсе событий. > Зато в гноме нет панели Ну как-бы это не точно. Формально, она есть, иначе апплетам было-бы некуда информацию об окнах получать.

Как я понимаю, проблема здесь в том, что действия такие "окно свернуто в панель - мы шёлкаем по трею, чтоб окно развернулось - окно не разворачивается, потому что оно в панели, но если окно закрыть и щёлкнуть по трею заново, то оно откроется". Оно есть такое, потому что окно свёрнуто != окно закрыто и по протоколу, насколько я помню, окна не имеют права выскакивать на передний план сами, если это явно не обозначено событием (короче говоря, нельзя сделать deiconify). > в Gnome нет такого понятия как трей Да и трею-то, в общем (если это SNI), пополам чего там в GNOME - это просто интерфейс на DBUS шине.