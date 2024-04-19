The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликован miracle-wm 0.2, композитный менеджер на базе Wayland и Mir

19.04.2024 20:13

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek) из компании Canonical представил второй выпуск композитного менеджера miracle-wm, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон в стиле оконного менеджера i3 и пользовательского окружения Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap.

Целью проекта является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие проекты, как Swayfx. Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic".

Если первый выпуск рассматривался как начальный прототип, то версия 0.2 сосредоточена на стабилизации и повышения удобства работы. Среди изменений в версии 0.2:

  • Добавлен менеджер плавающих окон, позволяющий размещать отдельные окна поверх мозаичной сетки по аналогии с окнами традиционных оконных менеджеров.
  • Обеспечена возможность закрепления окон к определённому месту на рабочем столе.
  • Предоставлена возможность автоматического применения новых настроек без перезапуска при изменении файла конфигурации.
  • Добавлена поддержка IPC оконного менеджера i3 для рабочих столов. Реализованных возможностей достаточно для запуска панели Waybar.
  • В файл конфигурации добавлен параметр terminal для определения эмулятора терминала по умолчанию, запускаемого при использовании клавиатурной комбинации Ctrl+Alt+T.
  • В файле конфигурации появилась возможность указания переменных окружени, например, mesa_glthread=false для борьбы с появлением разрывов при выводе (tearing).
  • Используемая версия Mir обновлена до выпуска 2.16.4, в котором добавлена поддержка аппаратного курсора и учтена возможность поворота экрана при создании скриншотов.
  • Проведена оптимизация производительности.
  • Налажено формирование пакетов для Ubuntu и Fedora Linux.

1 июня планируется опубликовать выпуск 0.3, который будет иметь статус пререлиза. В версии 0.3 будет реализована поддержка анимационных эффектов, стековой компоновки окон, многомониторных конфигураций, параметров для настройки экрана и визуального выделения активных окон. На 15 июля намечен первый стабильный релиз проекта - 1.0.

Из идей, которые могут быть включены в версию 1.0 упоминаются обзорный режим для навигации по окнам и рабочим столам в стиле GNOME; графический интерфейс для настройки; контекстные меню с действиями над окнами; режим "картинка в картинке"; возможность вывода окна приложения, на которое установлен фокус, по центру; минимальная оболочка с панелью и интерфейсом запуска программ.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Сотрудник Canonical представил miracle-wm, композитный менеджер на базе Wayland и Mir
  3. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 2.14. Пользовательское окружение Miriway
  4. OpenNews: Пользовательская оболочка Lomiri (Unity8) принята в Debian
  5. OpenNews: Компания Canonical представила оболочку Ubuntu Frame
  6. OpenNews: Инициатива по добавлению рабочего стола Unity 8 и дисплейного сервера Mir в Debian
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61032-miracle
Ключевые слова: miracle, mir, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:36, 19/04/2024 [ответить]  
    		• +3 +/
    Жёсткий тайлинг неюзабельная хрень. А нормальный тайлинг через плагины можно подключить хоть в гноме хоть в кде.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:37, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нигде нет жесткого тайлинга, Уася. Даже в i3 окно можно перевести в плавающий режим. По умолчанию окна тайлятся though.
     
     
  • 3.4, kusb (?), 20:56, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я много лет хочу попробовать тайлинг, в том числе с мышки, но не делаю этого. Это нужна геймерская мышка с большим количеством кнопок, а её нужно покупать.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 21:31, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в том числе с мышки

    Ухаха! А зачем залезать на мышку?

     
     
  • 5.8, kusb (?), 21:42, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я мышефил
     
  • 4.9, leningrib (?), 22:27, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в i3 можно и в тайлинге мышкой таскать. причём можно из 3-х колонок сделать 1+(1+1) тоже мышкой. как оказалось, в тайлинге даже удобнее окна перетаскивать - это очень быстро т.к. окна сами подстраиваются в размер
     
  • 3.5, Аноним (1), 21:04, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага и каждое модальное окно отдельно откреплять, чтобы оно становилось плавающим. Хорошая попытка, но всё таки нет. Это надо иметь стальные нервы или хитрые настройки.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 21:06, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модальные окно обычно, если грамотно софт написан, имет специальнеые аттрибуты, на основе которых  wm их правильно располагает
     
  • 4.10, leningrib (?), 22:29, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    i3 правильно модальные рисует плавающими. можно также в конфиге указать какие плавающие какие нет ну и тип. того
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:52, 19/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ой, пользуясь случаем, а можно как-то в bspwm сделать моноколь со вкладками, аки в i3? Ошэнь удобненько бывает, с таким просмотром.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру