Опубликован miracle-wm 0.2, композитный менеджер на базе Wayland и Mir

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek) из компании Canonical представил второй выпуск композитного менеджера miracle-wm, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон в стиле оконного менеджера i3 и пользовательского окружения Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap. Целью проекта является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие проекты, как Swayfx. Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic". Если первый выпуск рассматривался как начальный прототип, то версия 0.2 сосредоточена на стабилизации и повышения удобства работы. Среди изменений в версии 0.2: Добавлен менеджер плавающих окон, позволяющий размещать отдельные окна поверх мозаичной сетки по аналогии с окнами традиционных оконных менеджеров.

Обеспечена возможность закрепления окон к определённому месту на рабочем столе.

Предоставлена возможность автоматического применения новых настроек без перезапуска при изменении файла конфигурации.

Добавлена поддержка IPC оконного менеджера i3 для рабочих столов. Реализованных возможностей достаточно для запуска панели Waybar.

В файл конфигурации добавлен параметр terminal для определения эмулятора терминала по умолчанию, запускаемого при использовании клавиатурной комбинации Ctrl+Alt+T.

В файле конфигурации появилась возможность указания переменных окружени, например, mesa_glthread=false для борьбы с появлением разрывов при выводе (tearing).

Используемая версия Mir обновлена до выпуска 2.16.4, в котором добавлена поддержка аппаратного курсора и учтена возможность поворота экрана при создании скриншотов.

Проведена оптимизация производительности.

Налажено формирование пакетов для Ubuntu и Fedora Linux. 1 июня планируется опубликовать выпуск 0.3, который будет иметь статус пререлиза. В версии 0.3 будет реализована поддержка анимационных эффектов, стековой компоновки окон, многомониторных конфигураций, параметров для настройки экрана и визуального выделения активных окон. На 15 июля намечен первый стабильный релиз проекта - 1.0. Из идей, которые могут быть включены в версию 1.0 упоминаются обзорный режим для навигации по окнам и рабочим столам в стиле GNOME; графический интерфейс для настройки; контекстные меню с действиями над окнами; режим "картинка в картинке"; возможность вывода окна приложения, на которое установлен фокус, по центру; минимальная оболочка с панелью и интерфейсом запуска программ.



