Доступен miracle-wm 0.3, композитный менеджер на базе Wayland и Mir

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek) из компании Canonical опубликовал выпуск композитного менеджера miracle-wm 0.3, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон в стиле оконного менеджера i3 и Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap. Целью проекта является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие проекты, как Swayfx. Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic". Среди изменений в версии 0.3: Реализована поддержка анимационных эффектов, применяемых при открытии, закрытии и перемещении окон, а также при переключении между виртуальными рабочими столами.

Предоставлена возможность визуального выделения активных окон. Вокруг каждого окна теперь может отображаться рамка, которая у активного окна выделяется другим цветом.





Значительно расширена поддержка IPC-протокола оконного менеджера i3, на базе которого также построен IPC-протокол для взаимодействия с композитным менеджером Sway. Добавлены команды для изменения фокуса, запуска приложений, разделением областей, перемещением групп окон и закреплением плавающих окон, а также обеспечен разбор ответов с информацией о версии, настроенных режимах привязки, состоянии привязок и списка устройств вывода.

Библиотеки в snap-пакете обновлены до Ubuntu Core 24.

Добавлена возможность определения применяемого по умолчанию режима работы с окнами на виртуальном рабочем столе (мозаичный или плавающие окна). Выпуск miracle-wm 0.3 позиционируется как пре-релиз. В конце августа планируется сформировать ещё один пре-релиз 0.4, после чего в октябре выпустить первый стабильный релиз 1.0. В версии 0.4 планируют добавить возможности для стековой компоновки окон, многомониторных конфигураций и настройки экрана, а также обеспечить полную поддержки i3 IPC. Из идей, которые могут быть включены в версию 1.0 упоминаются: Обзорный режим для навигации по окнам и рабочим столам в стиле GNOME;

Графический интерфейс для настройки;

Контекстные меню с действиями над окнами;

Режим "картинка в картинке";

Возможность вывода окна приложения, на которое установлен фокус, по центру;

Минимальная оболочка с панелью и интерфейсом запуска программ;

Прокручиваемый большой виртуальный рабочий стол, выходящий за границы экрана;

Режим свободной мозаичной компоновки, не ограниченной рамками экрана.



