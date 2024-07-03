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Доступен miracle-wm 0.3, композитный менеджер на базе Wayland и Mir

03.07.2024 12:51

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek) из компании Canonical опубликовал выпуск композитного менеджера miracle-wm 0.3, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон в стиле оконного менеджера i3 и Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap.

Целью проекта является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие проекты, как Swayfx. Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic".

Среди изменений в версии 0.3:

  • Реализована поддержка анимационных эффектов, применяемых при открытии, закрытии и перемещении окон, а также при переключении между виртуальными рабочими столами.
  • Предоставлена возможность визуального выделения активных окон. Вокруг каждого окна теперь может отображаться рамка, которая у активного окна выделяется другим цветом.

  • Значительно расширена поддержка IPC-протокола оконного менеджера i3, на базе которого также построен IPC-протокол для взаимодействия с композитным менеджером Sway. Добавлены команды для изменения фокуса, запуска приложений, разделением областей, перемещением групп окон и закреплением плавающих окон, а также обеспечен разбор ответов с информацией о версии, настроенных режимах привязки, состоянии привязок и списка устройств вывода.
  • Библиотеки в snap-пакете обновлены до Ubuntu Core 24.
  • Добавлена возможность определения применяемого по умолчанию режима работы с окнами на виртуальном рабочем столе (мозаичный или плавающие окна).

Выпуск miracle-wm 0.3 позиционируется как пре-релиз. В конце августа планируется сформировать ещё один пре-релиз 0.4, после чего в октябре выпустить первый стабильный релиз 1.0. В версии 0.4 планируют добавить возможности для стековой компоновки окон, многомониторных конфигураций и настройки экрана, а также обеспечить полную поддержки i3 IPC. Из идей, которые могут быть включены в версию 1.0 упоминаются:

  • Обзорный режим для навигации по окнам и рабочим столам в стиле GNOME;
  • Графический интерфейс для настройки;
  • Контекстные меню с действиями над окнами;
  • Режим "картинка в картинке";
  • Возможность вывода окна приложения, на которое установлен фокус, по центру;
  • Минимальная оболочка с панелью и интерфейсом запуска программ;
  • Прокручиваемый большой виртуальный рабочий стол, выходящий за границы экрана;
  • Режим свободной мозаичной компоновки, не ограниченной рамками экрана.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mattkae/mir...)
  2. OpenNews: В Fedora 41 одобрена поставка сборки с композитным менеджером Miracle
  3. OpenNews: Опубликован miracle-wm 0.2, композитный менеджер на базе Wayland и Mir
  4. OpenNews: Сотрудник Canonical представил miracle-wm, композитный менеджер на базе Wayland и Mir
  5. OpenNews: Выпуск labwc 0.7.2, композитного сервера для Wayland
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Niri 0.1.5, использующего Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61480-miracle
Ключевые слова: miracle, mir, wayland
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:34, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Франкенштейн, или современный Прометей.
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:43, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это все хорошо, но до тех пор, пока не вылезет adwaita с кнопкой на пол экрана.
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 13:45, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ни разу не видел такого.
    А можно пример или скрин?
    Может у тебя что-то поломано в масштабировании?
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:48, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попробуй посидеть на мониторе размером побольше спичечного коробка.
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 13:50, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каким боком размер монитора относится к вышесказанному?
     
     
  • 4.8, Аноним (5), 13:56, 03/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 14:31, 03/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:56, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все нормально там с adwaita, у остроугольников подгорает, ну так что с них возьмешь.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:45, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там может и нормально. Но у adwaita проблемы у самой по себе с дизайном.
     

  • 1.7, Аноним (5), 13:51, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вяленый уверенно шагает по планете. Повезло нашим детям: они не будут знать всех ужасов иксов. Когда мы им будем рассказывать, что в иксах любая прога могла заскриншотить любую другую прогу и отправить скрин куда положено, они нам скорее всего и не поверят (типа "ну не может быть, чтобы ДИДЫ даже тут так обделались!")
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 13:58, 03/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.12, Аноним (16), 14:30, 03/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, Аноним (16), 14:29, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто ты сам себя уговаривает. Вейленд уже 16ый год все шагает и шагает, но все как-то не туда.
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:38, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели кто-то для себя (на публику - ещё могу допустить) предпочтёт эти вот сопливые дёргающиеся окна мгновенным переключениям как в нормальном i3?
     
     
  • 2.15, Аноним (16), 14:42, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в КДЕ точно так же окна дёргаются. Мне норм. Тайминг заканчивается на приклеивании окна к боковой стороне чтобы оно развернулась на пол экрана. Весь остальной тайлинг это патология.
     

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