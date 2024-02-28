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Композитный менеджер Theseus Ship 6.0, нацеленный на использование в KDE вместо KWin

28.02.2024 11:13

Разработчики композитного оконного менеджера KWinFT, основанного на кодовой базе KWin, объявили о переименовании проекта в Theseus Ship, переводе разработки с GitLab на GitHub и формировании значительного выпуска Theseus Ship 6.0. Theseus Ship поддерживает работу с использование Wayland и X11, нацелен на применение в KDE Plasma и может использоваться в качестве прозрачной замены KWin. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2.

От KWin композитный оконный менеджер Theseus Ship отличается значительной внутренней переработкой и использованием библиотек COMO (Compositor Modules), образующих набор модулей комозитинга, которые могут применяться в качестве базовых звеньев для создания композитных менеджеров для Wayland и X11. COMO изначально развивается с оглядкой на интеграцию с KDE, но жёстко не завязан на KDE и может использоваться в других средах рабочего стола. В COMO активно используются шаблоны C++, что упрощает замену функций и внесение изменений в логику работы. Для сведения вывода используется OpenGL.

Развитие функциональности Theseus Ship сосредоточено на обеспечении качественной и полной поддержки протокола Wayland, в том числе переработке архитектурных особенностей KWin, усложняющих интеграцию с Wayland. Например, в Theseus Ship переработан процесс композитинга, реализованы дополнительные расширения протокола Wayland, предоставлена полная поддержка поворота, зеркального отражения вывода и дробного масштабирования для сеансов на основе Wayland.

Новый выпуск примечателен переходом на Qt 6 и адаптацией для использования с KDE Plasma 6, релиз которого ожидается через несколько часов. Добавлена поддержка рендеринга с использованием OpenGL-драйверов Lima (Mali 400), VC4 (VideoCore IV) и V3D (VideoCore 3D). Расширены и переработаны визуальные эффекты. Для выполнения X11-приложений в окружении Wayland обеспечен автоматический запуск Xwayland. Добавлена поддержка Wayland-расширений wlr_output_management_unstable_v1 для настройки устройств вывода и security_context_v1 для sandbox-изоляции.

Одновременно сформирован выпуск развиваемой проектом библиотеки Wrapland 0.600 с реализацией обвязки над libwayland для Qt/C++, продолжающей развитие KWayland, но избавленной от привязки к Qt и доступной для использования отдельно без установки Qt.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск KWinFT 5.20 и kwin-lowlatency 5.20, форков оконного менеджера KWin
  3. OpenNews: Представлен KWinFT, форк KWin, сфокусированный на Wayland
  4. OpenNews: Выпуск композитного менеджера KWin-lowlatency 5.15.5
  5. OpenNews: Разработчик KWin ушёл с поста мэнтейнера из-за несогласия с новыми веяниями в KDE
  6. OpenNews: Продемонстрирована работа KWin под управлением Wayland/Weston
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60679-kwin
Ключевые слова: kwin, theseus-ship, kwinft
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Alladin (?), 11:24, 28/02/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Wayland быстрее говорили они.., нет SANDBOX!

    В plasma также нет жесткой завязки на kwin(в настройках есть параметр) и там работает даже openbox.

     
  • 1.2, pic (?), 11:28, 28/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    >Развитие функциональности Theseus Ship сосредоточено на обеспечении качественной и полной поддержки протокола Wayland, в том числе переработке архитектурных особенностей KWin, усложняющих интеграцию с Wayland

    Похоже KWin с ближайшей перспективе бросят, слишком сложно его адаптировать. От KDM тоже отказались из-за нежелания его переписывать.  

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:01, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё начилось когда разрабы выкинули кодбейз 3х кед при переходе на Qt4.
    Этакий когнитивный диссонанс неосилятора - не можешь разобраться в своём старом коде, но думаешь что сейчас то "напишешь лучше!"
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:37, 28/02/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    В KWinFT пару лет назад стали использовать wlroots https://www.phoronix.com/news/KWinFT-2021-WLROOTS-Continues И это была отличительная фишка. Ну и где там теперь wlroots? Что-то пошло не так?
     
     
  • 2.4, Анооон (?), 11:50, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расширение wlr_output_management_unstable_v1 ни о чём не говорит?
     

  • 1.6, бгг (?), 12:02, 28/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Правильно,Вяленый это только протокол. Каждый в меру сил его поддерживает,а потому нужна прозрачная замена. Зачетно.
     
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