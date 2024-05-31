Доступен Wayland 1.23

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|1.1, Аноним (1), 12:10, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пока единственный аргумент за вэйланд, который я слышал - одно окно не может перехватить нажатия кнопок в другом окне.
Это все аргументы?
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|2.13, DEF (?), 12:21, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для тебя схему запостили. Иксы - централизованный раздутый сервер, Вейланд - децентрализованный композитор.
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|4.48, Аноним (48), 13:22, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А плюсы-то в чём?
Если верить схеме, то для X в полтора больше приложений, чем для Wayland.
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|2.18, Аноним (18), 12:30, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У меня работает быстрее, в игрухах чуть больше fps, тиринга нет. Раздражают только иксовые приложухи, которые не могут запилить под сабж.
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|3.34, GhostX (?), 12:54, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо, сабж сделан так, что многое под него запилить просто не получается.
Сам жду libvibrant или аналог под него, без этого в переходе не вижу смысла.
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|2.24, Аноним (-), 12:36, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Главный агрумент за вейланд, то что
"те кто могут пилить ХОрг, не хотят, а те кто хотят пользоваться иксами, не могут их поддерживать"
А перспектива остаться один на один с огромнейшей, зловоннейшей кучей кода пугает даже таких фриков как openbsd (opennet.ru/59415-openbsd)
Сейчас уже на него перешли все самые распространенные дистрибутивы, и даже часть менее распространенных.
Естественно останется какой-то оплот маргинальщины, но девианты есть в любом сообществе, даже если это 4%
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|3.41, Аноним (41), 13:07, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> огромнейшей, зловоннейшей кучей кода
Wayland пилят давно, по-любому не может не обрастать костылями.
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|2.36, Аноним (36), 12:55, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Нормальный hidpi, в т.ч. смешанный между разными мониторами и нецелый. Например типичный 32" 4K моник, 200% маcштаб - крупно и мало места, 100% мелко, 150% супер. Подключаем к ноуту 4K который 15" и где оптимально 200% или 250%.
Вот попробуйте поработать в иксах чтобы не было все слишком мелко, слишком крупно и шрифты не расплывались. А в wayland пожалуйста. Единственные телодвижения которые требуются это некоторые проги (Slack и прочее на electron и еще некоторые) форсировать чтобы запускались нативно а не через XWayland. Что немного раздражает, но лучше чем мутные шрифты или неоптимальные размеры окон.
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|3.40, Аноним (40), 13:04, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Последние лет так 15 со шрифтами все в порядке, но маркетологи тебе нашептали что оказывается шрифты плохие. И все это время ты страдал (нет).
Это как раст где единственная фича умные указатели, но все остальное в языке полностью плохо. Даже софта на расте нет, но давайте теперь из-за умных указателей все перепишем на раст. И умные указатели си плас плас тоже.
Фух даже раст смог приплести. Было трудно, но приплёл.
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|3.59, Аноним (59), 13:59, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так именно скейлинг в вейланде и кривой. В КДЕ - мыло и буквы с артефактами, в гноме - дробный скейлинг только экспериментальный, во всяких хупрлендах он глючный.
Шрифта для Full HD с четкостью уровня Segoe UI под ClearType тоже нет, имеем только шрифты с Андроида типа Noto, Open Sans, Roboto, которые нормально смотрятся только при большой плотности пикселей как на мобиле, и IBM Plex и Adobe Source, которые тоже мыльноватые. На 2К и выше уже можно как на Маке не париться с хинтингом - DPI высокий, и есть место под 2х скейлинг.
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|2.69, анон (?), 14:47, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока единственный аргумент за вэйланд, который я слышал - одно окно не может перехватить нажатия кнопок в другом окне.
Это жирный минус, т.к. наэкранные маскоты перестают работать.
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|3.71, Аноним (-), 14:54, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я себе поставил виртуалку с 95 виндой.
Там есть Felix и Овца.
Когда становится грустно и хочется немного ностальгии - запускаю ее.
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|1.2, Аноним (2), 12:11, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, что произойдёт раньше: переход всех на ipv6 или переход всех линуксоедов на wayland?
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|2.8, Аноним (8), 12:15, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ведущие дистрибутивы уже используют Wayland по умолчанию. Какой ещё должен случиться переход?
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|3.16, бух. (?), 12:28, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Ведущие дистрибутивы уже используют Wayland по умолчанию
Пока не все, но уже скоро:
Добавлена поддержка платформы OpenBSD.
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|3.31, GhostX (?), 12:50, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Работа по реализации поддержки...
Начальная поддержка Wayland...
Начальная поддержка Wayland...
Почти завершено портирование..."
Да-да, конечно.
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|2.22, Афанасий (?), 12:35, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>переход всех линуксоедов на wayland
В принципе невозможно.
Часть "линуксоидов" использует его в качестве сервера без GUI, а прочие устройства: смартфоны, планшеты, лаптопы используют с родными для них ОС (Android, Mac OS/IOS, Windows).
В каком релизе Fedora по-умолчанию выбран вяленый? Вот тогда я незаметно на него перешёл.
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|1.9, Аноним (40), 12:17, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Они будут бесконечно усложнять протокол пока не останутся только правильные игроки. Как это было с HTML и Javascript. Скриньте.
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|2.14, Аноним (-), 12:25, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они будут бесконечно усложнять протокол пока не останутся только правильные игроки. Как это было с HTML и Javascript. Скриньте.
Хм... ты так говоришь, как-будто осуждаешь.
Не вижу ничего плохого в том чтобы добавлять в протокол действительно нужные вещи.
А то одни говорят "в вашем вейланде ничего нет", а другие "зачем усложнять протокол".
Судя по новостям, можно написать проект на каком-то wlroots в одну персону буквально за пару месяцев.
Что скорее говорит про то что для вейланда реализации делать легко.
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|3.19, Аноним (40), 12:33, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А как тебе такая идея сделать один раз нормально и больше не менять ничего? Свежо? Или ты каждый год меняешь конституцию?
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|4.26, Аноним (-), 12:44, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Или ты каждый год меняешь конституцию?
А точно, код же должен быть высечен в камне и не меняться декадами.
У нас уже есть подобный ХОрг, правда его слепили явно не из камня)
> идея сделать один раз нормально и больше не менять ничего?
Ты наверное пользуешься каменным топором и палкой копалкой?
Или сидишь на 8008 или 6502? А ядро линукс наверное 1.0, оно же сразу получилось идельным?
Думаю автомобили переоценены, у нас ведь есть проверенные тысячилетиями лошадки.
Хорошо что такие как ты ни на что не влияют, а то бы до сих пор в пещерах жили.
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|5.33, Аноним (40), 12:53, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какой код это протокол. И да стандарты должны быть высечены в камне, а за нарушение линейкой по рукам. По другому это на работает. Вот был же ГОСТ ты узнай что надо чтобы его поменять или добавить, в своё время.
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|6.43, Аноним (-), 13:08, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И да стандарты должны быть высечены в камне, а за нарушение линейкой по рукам.
Хахаха, и кто же будет бить?
Посмотри сколько экстеншинов было для X11.
Расширение стандартов это нормально.
Если этого не делать, то внезапно оказывается что "жопа есть, а слова нет".
> Вот был же ГОСТ ты узнай что надо чтобы его поменять или добавить, в своё время.
А еще во времена ГОСТа за валютные операции на колыму отправляли...
Какую срану посарли!
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|5.37, Аноним (40), 12:56, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати вот ещё набор инструкций в процессоре высечен в камне (теперь это моя любимая метафора). И единственный плюс х86 что набор инструкций уже миллион лет не меняется.
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|5.39, Аноним (39), 13:02, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты наверное пользуешься каменным топором и палкой копалкой
Каменным топором хотите пользоваться как раз вы. В НАШЕЙ вселенной вейланду уже пара десятков лет скоро стукнет, пора переходить на что-то более совреиенное и прогрессивное. А не радоваться, что у вас к каменному топору теперь палка привязана, и его итак держать проще.
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|4.73, noc101 (ok), 14:58, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это даже в теории невозможно.
Технологии меняются.
Когдато были ЧБ мониторы, потом появились GGA и тп. Сейчас у нас HDPi, HDMI, DP, HDR и тп.
Через 10 лет будут новые технологии.
Как ты предлагаешь сейчас записать код с учетом прогресса?
Научи нас, мы будем рады услышать и применим в практике! Я очень не хочу патчить свои программы
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|2.17, Пряник (?), 12:29, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Узбагойся. Это Open Source. Кому надо - форкнет и удалит всё ненужное. Но, как видишь, никому пока не надо.
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|3.21, Аноним (40), 12:35, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ахаха вот на таких простачков это и рассчитано. Вон автор dillo тоже так думал, стал делать, надорвался и умер. Сделать стандарт который не сможет никто поддерживать кроме корпов проще простого.
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|2.44, Аноним (44), 13:12, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для каждой задачи останется только один стек технологий? Я за, поскорее бы.
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|3.56, Аноним (56), 13:48, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Задачи должны решаться так, чтобы ты даже не задумывался какой там стек, если тебе за это не платят деньги.
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|2.67, Аноним (-), 14:42, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сохранения позиций окон до сих пор нет. Пользоваться невозможно.
Так это нормальным приложениям не нужно.
А тем кому нужно - пусть сидят на ХОрге.
Все просто.
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|2.68, Аноним (-), 14:45, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Поправьте картинку, вот так правильно:
> https://i.imgur.com/AIvLISX.png
У тебя в системе будет одновременно и wlroots и гном, и даже кде?
Мне даже страшно представить что ж ты там за компом делаешь)
К счастью в первоисточнике картинки народ не такой тупой, и расписывает почему это просто хейт, да еще и вранье
reddit.com/r/kde/comments/1b6e15u/is_this_true_about_wayland/
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|1.66, pashev.ru (?), 14:36, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11
Многие... Ни одной. Таких проблем даже нету.
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|2.70, Аноним (-), 14:51, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11
> Многие... Ни одной. Таких проблем даже нету.
"уязвимость может быть эксплуатирована для повышения привилегий в системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH. "
Я читаю подобные фразы почти каждый месяц.. Ну в каждой новости
"Обновление X.Org Server ХХ.Х.ХХ с устранением N уязвимостей" на протяжении уже многих лет...
А с учетом того, что в ХОрге находили дырки от 1988 года, то думаю буду читать еще долго.
Иксы это просто дырявишее шерето.
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