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Доступен Wayland 1.23

31.05.2024 11:48

После более года разработки представлен стабильный релиз протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.23. Ветка 1.23 обратно совместима на уровне API и ABI с выпусками 1.x и содержит в основном исправления ошибок и незначительные обновления протокола. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT. Эталонный композитный сервер Weston, предоставляющий код и рабочие примеры для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, развивается в рамках отдельного цикла разработки.

Основные изменения в протоколе:

  • В libwayland реализован API, позволяющий клиенту определить максимальный размер внутреннего буфера соединений на стороне сервера. Базовый максимальный размер буфера выставляется через интерфейс wl_display, а новый API позволяет клиентам изменять его в привязке к каждому клиентскому соединению. C практической стороны изменение позволяет использовать буферы большего размера в специфичных Wayland-клиентах, таких как Xwayland, которым свойственна большая интенсивность событий ввода.
  • Для запросов (request), событий (event) и перечислений (enum) предоставлена возможность использования XML-атрибута "deprecated-since" для пометки устаревших элементов. В терминологии Wayland запросы - это сообщения, отправляемые клиентом к серверу; события - это сообщения передаваемые от сервера к клиенту; перечисления - это связанные с определённым именем наборы числовых значений, которыми манипулирует протокол.
  • В утилиту wayland-scanner, предназначенную для генерации заголовочных файлов и кода на языке Си на основе XML-файлов с описанием протокола, добавлен режим "enum-header", включающий указание в заголовочных файлах только "перечислений".
  • В wayland-scanner обеспеченна генерация проверочных функций (validator) для "перечислений" на стороне сервера.
  • Добавлена возможность присвоения имён очередям событий с целью упрощения отладки.
  • Добавлены функции wl_client_get_user_data() и wl_client_set_user_data(), упрощающие прикрепление произвольных данных к клиенту.
  • Добавлен запрос wl_shm.release, позволяющий клиенту информировать сервер о прекращении использования разделяемого объекта, что позволяет серверу освободить связанную с ним память.
  • Добавлена поддержка платформы OpenBSD.



Связанные с Wayland события, произошедшие с момента публикации прошлого выпуска:

  • Опубликован XWayland 24.1.0 с поддержкой технологии Explicit Sync и улучшением поддержки архитектур 2D-ускорения GLAMOR и EXA.
  • Обновление композитного сервера labwc (Lab Wayland Compositor) с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox.
  • Проект wprs, развивающий для Wayland менеджер сеансов, похожий на утилиту screen, но для графических приложений.
  • Публикация композитного сервера Niri, использующего Wayland и предлагающего метод мозаичной (tiling) компоновки с группировкой окон в бесконечно прокручиваемую на экране ленту.
  • Обновление набора протоколов и расширений Wayland-Protocols: 1.34, 1.33, 1.32, 1.35.
  • Разработка библиотеки SDL3, применяющей Wayland по умолчанию.
  • Выпуск среды рабочего стола LXQt 2.0.0 с поддержкой Wayland в файловом менеджере PCManFM-Qt, системе уведомлений, рабочем столе, утилите для запуска программ (Runner), панели, интерфейсе выхода из системы, интерфейсе настройки LXQt и большинстве приложений.
  • Релиз пользовательского окружения Sway 1.9, использующего Wayland.
  • Новый композитный менеджер miracle-wm, базирующийся на Wayland и компонентах для построения композитных менеджеров Mir.
  • Louvre - новая библиотека для разработки композитных серверов на базе Wayland.
  • Работа по реализации поддержки Wayland в Xfce.
  • Начальная поддержка Wayland в среде рабочего стола Budgie.
  • Начальная поддержка Wayland в среде рабочего стола Cinnamon.
  • Почти завершено портирование рабочего стола MATE для Wayland.
  • Дистрибутив Lubuntu переходит на использование Qt 6 и Wayland.
  • В KDE 6 по умолчанию предложен сеанс, использующий протокол Wayland. Реализована поддержка Wayland-расширений для управления цветом.
  • В платформе Electron включён режим декорирования окон для Wayland.
  • Обновление композитного сервера Wayfire, использующего Wayland и позволяющего формировать интерфейсы пользователя c 3D-эффектами в стиле 3D-плагинов к Compiz.
  • Поддержка Wayland в IDE IntelliJ и OpenJDK.
  • Поддержка Wayland в текстовом редакторе GNU Emacs.
  • В GNOME в сеансе на базе Wayland реализована поддержка программного KVM-коммутатора Input Leap, позволяющего использовать одну клавиатуру и мышь для управления несколькими компьютерами.
  • Редакция Fedora с рабочим столом KDE прекратила поддержку сеанса на основе протокола X11 в базовой поставке.
  • Улучшена поддержка окружений на базе Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA.
  • Реализован драйвер, позволяющий использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11.
  • Сформирован выпуск композитного сервера Weston 13.0.
  • Для тестирования работы KDE, GNOME, Enlightenment, Wayfire, Mir, Xfce и Sway поверх Wayland выпускается специальный Live-дистрибутив Rebecca Black Linux.
  • В Linux-сборках Firefox по умолчанию включено использование композитного сервера Wayland вместо XWayland. Предоставлена возможность создания сборок, поддерживающих работу только в Wayland.



Напомним, что Wayland представляет собой протокол взаимодействия композитного сервера и работающих с ним приложений. Клиенты самостоятельно выполняют отрисовку своих окон в отдельном буфере, передавая информацию об обновлениях композитному серверу, который комбинирует содержимое буферов отдельных приложений для формирования итогового вывода с учётом возможных нюансов, таких как перекрытие окон и прозрачность. Иными словами, композитный сервер не предоставляет API для отрисовки отдельных элементов, а оперирует только с уже сформированными окнами, что позволяет избавиться от двойной буферизации при использовании высокоуровневых библиотек, таких как GTK и Qt, берущих на себя работу по компоновке содержимого окон.

Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11, так как в отличие от последнего изолирует ввод и вывод для каждого окна, не позволяет клиенту получить доступ к содержимому окон других клиентов, а также не допускает перехват связанных с другими окнами событий ввода. В настоящее время поддержка прямой работы c Wayland уже реализована для библиотек GTK, Qt, SDL (начиная с выпуска 2.0.2), Clutter и EFL (Enlightenment Foundation Library). Начиная с Qt 5.4 в состав включён модуль QtWayland с реализацией компонентов для работы Qt-приложений в окружении композитного сервера Weston, развиваемого проектом Wayland.

Взаимодействие с аппаратным обеспечением в Wayland/Weston, например, проведение инициализации, переключение видеорежимов (drm modesetting) и управление памятью (GEM для i915 и TTM для radeon и nouveau) графических карт, может производиться напрямую через модуль, работающий на уровне ядра, что позволяет обойтись без привилегий суперпользователя. Композитный сервер Weston может работать не только с использованием DRM-модуля ядра Linux, но и поверх X11, другого композитного сервера Wayland, фреймбуфера и RDP. Кроме того, развиваются проекты по обеспечению работы поверх графического стека платформы Android.

В рамках проекта Weston развивается одна из реализаций композитного сервера. В роли композитного сервера также может выступать любой другой продукт, поддерживающий протокол Wayland. Например, в настоящее время ведётся работа по обеспечению поддержки Wayland в KWin. В текущем виде Weston уже вышел за рамки набора примеров для тестирования протокола Wayland и может обрастать функциональностью через плагины и дополнения. Пользовательские оболочки и расширенные функций управления окнами предлагается реализовывать в форме внешних бэкендов к Weston. Для обеспечения выполнения обычных X11-приложений в окружении на базе Wayland используется DDX-компонент XWayland (Device-Dependent X), похожий по организации работы на Xwin и Xquartz для платформ Win32 и macOS.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Доступен Wayland 1.22
  3. OpenNews: Доступна Louvre 1.0, библиотека для разработки композитных серверов на базе Wayland
  4. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.35
  5. OpenNews: Выпуск XWayland 24.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 13.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61281-wayland
Ключевые слова: wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:10, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пока единственный аргумент за вэйланд, который я слышал - одно окно не может перехватить нажатия кнопок в другом окне.

    Это все аргументы?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:11, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну во-первых это красиво.
     
     
  • 3.72, Аноним (72), 14:56, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для пользователя это визуально вообще не заметно.
     
  • 2.6, КО (?), 12:13, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    2. Оно есть
     
  • 2.13, DEF (?), 12:21, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для тебя схему запостили. Иксы - централизованный раздутый сервер, Вейланд - децентрализованный композитор.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 13:16, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А плюсы-то в чём?
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 13:22, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А плюсы-то в чём?

    Если верить схеме, то для X в полтора больше приложений, чем для Wayland.

     
  • 2.18, Аноним (18), 12:30, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У меня работает быстрее, в игрухах чуть больше fps, тиринга нет. Раздражают только иксовые приложухи, которые не могут запилить под сабж.
     
     
  • 3.34, GhostX (?), 12:54, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, сабж сделан так, что многое под него запилить просто не получается.
    Сам жду libvibrant или аналог под него, без этого в переходе не вижу смысла.
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:33, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Специально для тебя: https://www.linux.org.ru/news/opensource/9241491
     
  • 2.24, Аноним (-), 12:36, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Главный агрумент за вейланд, то что
    "те кто могут пилить ХОрг, не хотят, а те кто хотят пользоваться иксами, не могут их поддерживать"

    А перспектива остаться один на один с огромнейшей, зловоннейшей кучей кода пугает даже таких фриков как openbsd (opennet.ru/59415-openbsd)
    Сейчас уже на него перешли все самые распространенные дистрибутивы, и даже часть менее распространенных.
    Естественно останется какой-то оплот маргинальщины, но девианты есть в любом сообществе, даже если это 4%

     
     
  • 3.41, Аноним (41), 13:07, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > огромнейшей, зловоннейшей кучей кода

    Wayland пилят давно, по-любому не может не обрастать костылями.

     
  • 2.30, Пряник (?), 12:50, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://habr.com/ru/articles/96305/
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:55, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нормальный hidpi, в т.ч. смешанный между разными мониторами и нецелый. Например типичный 32" 4K моник, 200% маcштаб - крупно и мало места, 100% мелко, 150% супер. Подключаем к ноуту 4K который 15" и где оптимально 200% или 250%.

    Вот попробуйте поработать в иксах чтобы не было все слишком мелко, слишком крупно и шрифты не расплывались. А в wayland пожалуйста. Единственные телодвижения которые требуются это некоторые проги (Slack и прочее на electron и еще некоторые) форсировать чтобы запускались нативно а не через XWayland. Что немного раздражает, но лучше чем мутные шрифты или неоптимальные размеры окон.

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 13:04, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последние лет так 15 со шрифтами все в порядке, но маркетологи тебе нашептали что оказывается шрифты плохие. И все это время ты страдал (нет).

    Это как раст где единственная фича умные указатели, но все остальное в языке полностью плохо. Даже софта на расте нет, но давайте теперь из-за умных указателей все перепишем на раст. И умные указатели си плас плас тоже.

    Фух даже раст смог приплести. Было трудно, но приплёл.

     
  • 3.59, Аноним (59), 13:59, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так именно скейлинг в вейланде и кривой. В КДЕ - мыло и буквы с артефактами, в гноме - дробный скейлинг только экспериментальный, во всяких хупрлендах он глючный.

    Шрифта для Full HD с четкостью уровня Segoe UI под ClearType тоже нет, имеем только шрифты с Андроида типа Noto, Open Sans, Roboto, которые нормально смотрятся только при большой плотности пикселей как на мобиле, и IBM Plex и Adobe Source, которые тоже мыльноватые. На 2К и выше уже можно как на Маке не париться с хинтингом - DPI высокий, и есть место под 2х скейлинг.

     
  • 2.69, анон (?), 14:47, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока единственный аргумент за вэйланд, который я слышал - одно окно не может перехватить нажатия кнопок в другом окне.

    Это жирный минус, т.к. наэкранные маскоты перестают работать.

     
     
  • 3.71, Аноним (-), 14:54, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я себе поставил виртуалку с 95 виндой.
    Там есть Felix и Овца.
    Когда становится грустно и хочется немного ностальгии - запускаю ее.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:11, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, что произойдёт раньше: переход всех на ipv6 или переход всех линуксоедов на wayland?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:15, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ведущие дистрибутивы уже используют Wayland по умолчанию. Какой ещё должен случиться переход?
     
     
  • 3.16, бух. (?), 12:28, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Ведущие дистрибутивы уже используют Wayland по умолчанию

    Пока не все, но уже скоро:

    Добавлена поддержка платформы OpenBSD.

     
     
  • 4.55, НяшМяш (ok), 13:47, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ведущие дистрибутивы
    > OpenBSD

    Кексперты умеют шутить

     
  • 3.31, GhostX (?), 12:50, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Работа по реализации поддержки...
    Начальная поддержка Wayland...
    Начальная поддержка Wayland...
    Почти завершено портирование..."

    Да-да, конечно.

     
  • 2.11, Аноним (11), 12:20, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    или когда Windows будет без активации(полностью)
     
  • 2.22, Афанасий (?), 12:35, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >переход всех линуксоедов на wayland

    В принципе невозможно.

    Часть "линуксоидов" использует его в качестве сервера без GUI, а прочие устройства: смартфоны, планшеты, лаптопы используют с родными для них ОС (Android, Mac OS/IOS, Windows).

    В каком релизе Fedora по-умолчанию выбран вяленый? Вот тогда я незаметно на него перешёл.  

     

  • 1.7, Шарп (ok), 12:15, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучший протокол!
     
  • 1.9, Аноним (40), 12:17, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Они будут бесконечно усложнять протокол пока не останутся только правильные игроки. Как это было с HTML и Javascript. Скриньте.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 12:25, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они будут бесконечно усложнять протокол пока не останутся только правильные игроки. Как это было с HTML и Javascript. Скриньте.

    Хм... ты так говоришь, как-будто осуждаешь.
    Не вижу ничего плохого в том чтобы добавлять в протокол действительно нужные вещи.
    А то одни говорят "в вашем вейланде ничего нет", а другие "зачем усложнять протокол".

    Судя по новостям, можно написать проект на каком-то wlroots в одну персону буквально за пару месяцев.
    Что скорее говорит про то что для вейланда реализации делать легко.

     
     
  • 3.19, Аноним (40), 12:33, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А как тебе такая идея сделать один раз нормально и больше не менять ничего? Свежо? Или ты каждый год меняешь конституцию?
     
     
  • 4.26, Аноним (-), 12:44, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Или ты каждый год меняешь конституцию?

    А точно, код же должен быть высечен в камне и не меняться декадами.
    У нас уже есть подобный ХОрг, правда его слепили явно не из камня)

    > идея сделать один раз нормально и больше не менять ничего?

    Ты наверное пользуешься каменным топором и палкой копалкой?
    Или сидишь на 8008 или 6502? А ядро линукс наверное 1.0, оно же сразу получилось идельным?
    Думаю автомобили переоценены, у нас ведь есть проверенные тысячилетиями лошадки.

    Хорошо что такие как ты ни на что не влияют, а то бы до сих пор в пещерах жили.

     
     
  • 5.33, Аноним (40), 12:53, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой код это протокол. И да стандарты должны быть высечены в камне, а за нарушение линейкой по рукам. По другому это на работает. Вот был же ГОСТ ты узнай что надо чтобы его поменять или добавить, в своё время.
     
     
  • 6.43, Аноним (-), 13:08, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И да стандарты должны быть высечены в камне, а за нарушение линейкой по рукам.

    Хахаха, и кто же будет бить?
    Посмотри сколько экстеншинов было для X11.

    Расширение стандартов это нормально.
    Если этого не делать, то внезапно оказывается что "жопа есть, а слова нет".

    > Вот был же ГОСТ ты узнай что надо чтобы его поменять или добавить, в своё время.

    А еще во времена ГОСТа за валютные операции на колыму отправляли...
    Какую срану посарли!

     
     
  • 7.51, Аноним (51), 13:32, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Две "Р", Люк/Карл )
     
  • 5.37, Аноним (40), 12:56, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати вот ещё набор инструкций в процессоре высечен в камне (теперь это моя любимая метафора). И единственный плюс х86 что набор инструкций уже миллион лет не меняется.
     
  • 5.39, Аноним (39), 13:02, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты наверное пользуешься каменным топором и палкой копалкой

    Каменным топором хотите пользоваться как раз вы. В НАШЕЙ вселенной вейланду уже пара десятков лет скоро стукнет, пора переходить на что-то более совреиенное и прогрессивное. А не радоваться, что у вас к каменному топору теперь палка привязана, и его итак держать проще.

     
  • 4.73, noc101 (ok), 14:58, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это даже в теории невозможно.
    Технологии меняются.
    Когдато были ЧБ мониторы, потом появились GGA и тп. Сейчас у нас HDPi, HDMI, DP, HDR и тп.
    Через 10 лет будут новые технологии.
    Как ты предлагаешь сейчас записать код с учетом прогресса?
    Научи нас, мы будем рады услышать и применим в практике! Я очень не хочу патчить свои программы
     
  • 2.17, Пряник (?), 12:29, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Узбагойся. Это Open Source. Кому надо - форкнет и удалит всё ненужное. Но, как видишь, никому пока не надо.
     
     
  • 3.21, Аноним (40), 12:35, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахаха вот на таких простачков это и рассчитано. Вон автор dillo тоже так думал, стал делать, надорвался и умер. Сделать стандарт который не сможет никто поддерживать кроме корпов проще простого.
     
  • 3.74, noc101 (ok), 14:59, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага уже сделали. Вон сколько форков Иксов... аж ноль! Ахаха
     
  • 2.44, Аноним (44), 13:12, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для каждой задачи останется только один стек технологий? Я за, поскорее бы.
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 13:48, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задачи должны решаться так, чтобы ты даже не задумывался какой там стек, если тебе за это не платят деньги.
     

  • 1.49, Аноним (48), 13:26, 31/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.61, Аноним (61), 14:05, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сохранения позиций окон до сих пор нет. Пользоваться невозможно.
     
     
  • 2.67, Аноним (-), 14:42, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сохранения позиций окон до сих пор нет. Пользоваться невозможно.

    Так это нормальным приложениям не нужно.
    А тем кому нужно - пусть сидят на ХОрге.
    Все просто.

     

  • 1.63, Skullnet (ok), 14:30, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поправьте картинку, вот так правильно:

    https://i.imgur.com/AIvLISX.png

     
     
  • 2.68, Аноним (-), 14:45, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поправьте картинку, вот так правильно:
    > https://i.imgur.com/AIvLISX.png

    У тебя в системе будет одновременно и wlroots и гном, и даже кде?
    Мне даже страшно представить что ж ты там за компом делаешь)

    К счастью в первоисточнике картинки народ не такой тупой, и расписывает почему это просто хейт, да еще и вранье
    reddit.com/r/kde/comments/1b6e15u/is_this_true_about_wayland/

     

  • 1.66, pashev.ru (?), 14:36, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11

    Многие... Ни одной. Таких проблем даже нету.

     
     
  • 2.70, Аноним (-), 14:51, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11
    > Многие... Ни одной. Таких проблем даже нету.

    "уязвимость может быть эксплуатирована для повышения привилегий в системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH. "

    Я читаю подобные фразы почти каждый месяц.. Ну в каждой новости
    "Обновление X.Org Server ХХ.Х.ХХ с устранением N уязвимостей" на протяжении уже многих лет...
    А с учетом того, что в ХОрге находили дырки от 1988 года, то думаю буду читать еще долго.

    Иксы это просто дырявишее шерето.

     

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