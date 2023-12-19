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Релиз Firefox 121

19.12.2023 17:33

Состоялся релиз web-браузера Firefox 121 и сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 115.6.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 122, релиз которой намечен на 23 января.

Основные новшества в Firefox 121:

  • В Linux по умолчанию включено использование композитного сервера Wayland вместо XWayland, что позволило решить проблемы с работой тачпада, поддержкой жестов на сенсорных экранах и выставлением DPI для каждого монитора в окружениях на базе Wayland. Использование Wayland также демонстрирует повышение производительности работы с графикой. При этом из-за ограничений протокола Wayland имеются проблемы с выводом окна "картинка в картинке" на передний план.
  • В настройках в секции Browsing добавлена опция для принудительного включения подчёркивания ссылок, независимо от настроек CSS на сайте (может быть полезно для людей, имеющих проблемы с восприятием цветов).
  • В просмотрщике PDF реализовано отображение плавающей кнопки с корзиной для удаления рисунков, текста и изображений, добавленных при редактировании PDF.
  • На платформе Windows реализован вывод запроса для установки пакета AV1 Video Extension, реализующего возможность аппаратного ускорения декодирования видео в формате AV1.
  • На платформе macOS добавлена поддержка управления при помощи голосовых команд.
  • Добавлен CSS-псевдокласс ":has()" для проверки с учётом наличия дочернего элемента в родительском. Например, "p:has(span)" охватывает элементы <p>, внутри которых имеется элемент <span>.
  • В CSS-свойство text-indent добавлены параметры "hanging" и "each-line", упрощающие оформление стилей абзацев, например, с библиографиями и стихами. Также разрешено комбинирование нескольких параметров text-indent в одном выражении, например "text-indent: 3em hanging each-line".
  • В CSS-свойство text-wrap добавлены параметры: "balance" (позволяет улучшить единообразное оформление многострочных текстовых блоков, таких как длинные заголовки) и "stable" (запрещает переформатирование контента во время его редактирования).
  • В функцию Date.parse() добавлена поддержка дополнительных форматов, таких как MMM-DD-YYYY, указание миллисекунд, задание дня недели перед датой ("Wed, 1970-01-01") и игнорирование ошибок в написании дня недели ("foo 1970-01-01").
  • Добавлена поддержка отложенной загрузки iframe-блоков, позволяющей не загружать содержимое, находящиеся вне видимой области, до тех пор, пока пользователь не прокрутит страницу в место, непосредственно предшествующее элементу. Для управления отложенной загрузкой страниц в тег "iframe" добавлен атрибут "loading", который может принимать значение "lazy" (<iframe loading=lazy>). Отложенная загрузка позволит сократить потребление памяти, снизить трафик и увеличить скорость начального открытия страниц.
  • Добавлен статический метод Promise.withResolvers(), позволяющий использовать callback-функции resolve и reject для задания обработчиков, разрешающих или отклоняющих определения Promise, после его создания.
  • В WebAssembly добавлена поддержка инструкций return_call и return_call_indirect для оптимизации хвостовой рекурсии (tail-call), позволяющие снизить потребление памяти в стеке, повысить производительность и улучшить поддержку функциональных языков программирования.
  • В API WebTransport, предназначенный для отправки и приёма данных между браузером и сервером, добавлено свойство sendOrder, позволяющее выставлять относительные приоритеты для двунаправленных потоков.

    В инструментах для web-разработчиков проведена работа по повышению удобства людей с ограниченными возможностями, например, унифицирован и увеличен индикатор фокуса в разных инструментах. Во встроенном отладчике JavaScript добавлена опция "Pause on debugger statement" для отключения отладчика.

  • В версии для Android устранены аварийные завершения, проявляющиеся при копировании в буфер обмена и выводе полноэкранного уведомления. Решены проблемы с отрисовкой на смартфонах Google Pixel 8 и Samsung Galaxy S22. Введён в строй каталог дополнений. В режиме приватного просмотра обеспечена блокировка сторонних Cookie и доступа к локальному хранилищу. В режиме ручной настройки Enhanced Tracking Protection включена блокировка кода для отслеживания перемещений, используемого в социальных сетях.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 120 устранено 27 уязвимостей. 13 уязвимостей (11 объединено под CVE-2023-6864 и CVE-2023-6873), которые помечены как опасные, вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Ещё одна опасная уязвимость (CVE-2023-6135) связана с подверженностью библиотеки NSS атаке "Minerva", позволяющей воссоздать закрытый ключ через анализ данных по сторонним каналам.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 120
  3. OpenNews: В Firefox добавлена возможность вырезания параметров отслеживания из URL
  4. OpenNews: Разработчики Chrome и Firefox рассматривают возможность прекращения поддержки видеокодека Theora
  5. OpenNews: Mozilla переводит разработку Firefox с Mercurial на Git
  6. OpenNews: Mozilla ввела в строй каталог дополнений для Android-версии Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60310-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:43, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Когда-то я насмехался над файфоксом и файрфоксоюзерами, а теперь приходится самому туда бежать из-за ограничения хрома с адблокерами.

    Не смейтесь над файрфоксом - он оказался прав.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:51, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А лучше бы просто поумнел, но, видно, это не грозит. Хром всегда был неконфигурируемой мерзкой блобятиной, тут ничего не изменилось.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 18:34, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как ты смеешь?! У него есть целая страница с мега-настройками! chrome://flags
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:36, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гугл купит фирефокс и там же порешает адблокер, либо на всех своих сервисах заблочит пользователей лисы
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 18:45, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не купит. И не заблочит. Иначе его сразу накуканят антимонопольщики.
    Сможет только втихую периодически что-то портить, как это было с ютубом и гугл-докс.
     
  • 3.19, Анонимусс (?), 18:56, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно просто перестать платить деньги.
    Последний отчет мозиллы показал, что без денег гугла им не хватит на разработку.
    А щедрое сообщество им отсыпало меньше бакса с человека.
     
  • 2.18, Фантомас (?), 18:52, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не смейтесь над файрфоксом - он оказался прав.

    Похоже только ты и смеялся.

     

  • 1.2, Аноним (2), 17:47, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволило решить проблемы с работой тачпада, поддержкой жестов на сенсорных экранах и выставлением DPI для каждого монитора в окружениях на базе Wayland

    Джва года ждал этого!
    А вообще прекрасно, что единственный свободный браузер поддерживает современные технологии.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:03, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ни прочитаю подобную новость про вейленд пробиваю себе фейспалм.
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 18:29, 19/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.14, Анонимусс (?), 18:38, 19/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.4, thorvaldss (?), 17:57, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    I want to break free
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 18:36, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://cs10.pikabu.ru/post_img/2018/04/19/4/152411518816957221.jpg
     

  • 1.5, Аноним (6), 18:02, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот вы тут все ругаетсь что вторые герои выходят постоянно. А ФФ их обходит в несколько раз по релизам.
     

  • 1.9, Аноним (9), 18:34, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне netsurf нравится больше, несмотря на то что большинство современных сайтов на нем не работают. Но он быстрый, легкий и написан на чистом C без всяких C++ и тем более без раста. Имеет разные гуи, даже фреймбуфер. Идеальный браузер.
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 18:37, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И как оно в каменном веке живется?
     
     
  • 3.15, Аноним (9), 18:39, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нравится != использую, долбойоб
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 18:59, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой тут у нас важний куритца!
    Чуть что сразу оскорбления
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 19:02, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты первый начал про каменный век
     
  • 3.16, Анонимусс (?), 18:45, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опеннет открывается - этого достаточно)

    А может человеку вообще саты не нужны - достаточно обладать совершенным с++ кодом и он будет счастлив.

     

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