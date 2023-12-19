Релиз Firefox 121

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|1.1, Аноним (1), 17:43, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Когда-то я насмехался над файфоксом и файрфоксоюзерами, а теперь приходится самому туда бежать из-за ограничения хрома с адблокерами.
Не смейтесь над файрфоксом - он оказался прав.
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|2.3, Аноним (3), 17:51, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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А лучше бы просто поумнел, но, видно, это не грозит. Хром всегда был неконфигурируемой мерзкой блобятиной, тут ничего не изменилось.
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|3.10, Аноним (10), 18:34, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да как ты смеешь?! У него есть целая страница с мега-настройками! chrome://flags
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|2.12, Аноним (12), 18:36, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Гугл купит фирефокс и там же порешает адблокер, либо на всех своих сервисах заблочит пользователей лисы
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|3.17, Аноним (-), 18:45, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не купит. И не заблочит. Иначе его сразу накуканят антимонопольщики.
Сможет только втихую периодически что-то портить, как это было с ютубом и гугл-докс.
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|3.19, Анонимусс (?), 18:56, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Достаточно просто перестать платить деньги.
Последний отчет мозиллы показал, что без денег гугла им не хватит на разработку.
А щедрое сообщество им отсыпало меньше бакса с человека.
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|2.18, Фантомас (?), 18:52, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не смейтесь над файрфоксом - он оказался прав.
Похоже только ты и смеялся.
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|1.2, Аноним (2), 17:47, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> позволило решить проблемы с работой тачпада, поддержкой жестов на сенсорных экранах и выставлением DPI для каждого монитора в окружениях на базе Wayland
Джва года ждал этого!
А вообще прекрасно, что единственный свободный браузер поддерживает современные технологии.
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|2.6, Аноним (6), 18:03, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как ни прочитаю подобную новость про вейленд пробиваю себе фейспалм.
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|1.5, Аноним (6), 18:02, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот вы тут все ругаетсь что вторые герои выходят постоянно. А ФФ их обходит в несколько раз по релизам.
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|1.9, Аноним (9), 18:34, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А мне netsurf нравится больше, несмотря на то что большинство современных сайтов на нем не работают. Но он быстрый, легкий и написан на чистом C без всяких C++ и тем более без раста. Имеет разные гуи, даже фреймбуфер. Идеальный браузер.
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|3.16, Анонимусс (?), 18:45, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опеннет открывается - этого достаточно)
А может человеку вообще саты не нужны - достаточно обладать совершенным с++ кодом и он будет счастлив.
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