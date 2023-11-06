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Mozilla переводит разработку Firefox с Mercurial на Git

06.11.2023 21:03

Разработчики из компании Mozilla объявили о решении прекратить использование для разработки Firefox системы управления версиями Mercurial в пользу Git. До сих пор проект предоставлял возможность использования Mercurial или Git на выбор разработчиков, но в основном репозитории применялся Mercurial. В связи с тем, что обеспечение поддержки сразу двух систем создаёт большую нагрузку на команды, отвечающие за сопровождение инфраструктуры, в будущем решено ограничиться применением для разработки только Git. При этом Mozilla продолжит использование сервисов Bugzilla, moz-phab, Phabricator и Lando.

Ожидается, что миграция на Git займёт как минимум 6 месяцев. Переход пройдёт в две стадии:

  • На первой стадии будет выполнено переключение основного репозитория проекта с Mercurial to Git, а также удалена поддержка Mercurial на компьютерах разработчиков. На данной стадии Git будет использоваться локально на системах разработчиков, а для передачи патчей для рецензирования будет продолжено применение moz-phab. Все изменения будут вначале размещаться в Git-репозитории, после чего переноситься в существующую инфраструктуру Mercurial.
  • На второй стадии постепенно, шаг за шагом, будет выполнена замена Mercurial на Git в инфраструктуре проекта. После окончания миграции поддержка Mercurial будет удалена.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Bitbucket напоминает о скором удалении репозиториев Mercurial и уходит от слова Master в Git
  3. OpenNews: Анонсирован публичный хостинг Heptapod для открытых проектов, использующих Mercurial
  4. OpenNews: Ценой перевода Mercurial на Python 3 может стать шлейф непредвиденных ошибок
  5. OpenNews: Выпуск распределённой системы управления версиями Mercurial 4.9
  6. OpenNews: Платформа совместной разработки SourceHut запрещает размещение проектов, связанных с криптовалютами
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60061-mercurial
Ключевые слова: mercurial, git, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:11, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Лучше б на свой селф-хост какой-то, либо на gitlab. Ну такое.
     
     
  • 2.4, Вирт (?), 21:20, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У них вся инфраструктура "self hosted", на github только зеркало.
     
     
  • 3.49, дЭффективный (?), 00:03, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот щас и уволю кучу этих ненужных бездельников.

    Только вы им не говорите, им еще реальный репо, который на самом деле у нас главный а не те с которых ридонли пуллы только делаются, на гит переводить. Как закончат, сразу pink sleep и раздам.

    Деньжищь на мою зарплату сэкономим!

     

  • 1.2, InuYasha (??), 21:12, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, time to pull.
    PS: интересно, о чём будет новость 60060 :)
     
     
  • 2.18, cheburnator9000 (ok), 22:04, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    О производителе холодильника путина и как там линукс AI поддерживает температуру.
     
     
  • 3.21, анон (?), 22:19, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, были холодильники "ЗиЛ", станут "Валдай":) Его уже столько раз хоронили, а он до сих пор как Ленин, живее всех живых.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:17, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не прошло и двадцати л.. а нет, прошло
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:25, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Git — распределённая система управления версиями. Проект был создан Линусом Торвальдсом для управления разработкой ядра Linux, первая версия выпущена 7 апреля 2005
     
     
  • 3.33, Аноним (7), 23:20, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Традиционно минусуют те кто считать не умеет)
     

  • 1.5, Аноним (7), 21:25, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вау, неужели кто-то из маркетоидов скрючился, разрабы немножко дорвались до руля и сделали что-то хорошее?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:27, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это да. Достаточно неожиданный ход для браузера от-маркетологов-для-маркетологов. А вот хромиум (браузер от-технарей-для-технарей) на гите уже давно.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 23:28, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот хромиум (браузер от-технарей-для-технарей)

    Говорят, один потеряет - другой найдёт: кто-то где-то найдёт часть вашей адекватности.

     
  • 3.41, Аноним (41), 23:39, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точно для технарей, совсем не для домохозяек.
     

  • 1.6, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:25, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Кровати двигают.
     
  • 1.8, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:27, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Штош логично: хром же на гите.
     
  • 1.10, Аноним (10), 21:32, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    hg лучше.
     
     
  • 2.11, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:34, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    лучше версионирование директориями
     
     
  • 3.12, Аноним (7), 21:48, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Православно только отдельный флопик, подписать ручкой и на холодильник магнитиком, так и ураги не хакнут
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 21:52, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот бы ещё сейчас где найти пачку новых дискет
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 21:57, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приезжай к нам в Австрию, в большинстве магазов с винилами, CD, DVD есть даже дискеты.
     
  • 5.16, пох. (?), 22:01, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где-то попадалась статейка о лавке в штатах, торгующей дискетами.

    Автор утверждал что всьо. В смысле можно найти неюзанные (чем та лавка и барыжит в оптовых количествах), но производство сдохло лет десять уже тому.

     
     
  • 6.42, Аноним (42), 23:40, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но производство сдохло лет десять уже тому.

    Нет. Производятся в ограниченном количестве. Есть старое оборудование промышленное которое без дискет не юзабельно. Почитай про пентагон и 8 дюймовые дискеты c pdp11.

     
     
  • 7.50, пох. (?), 00:09, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть старое оборудование промышленное которое без дискет не юзабельно.

    вот владелец той лавочки по перепродаже раритетов на таких индивидуях и наживается.

    То что что то там у тебя без чего-то неюзабельно - совершенно не означает что совсем-совсем другая контора будет для тебя это что-то бесконечно производить (ты для нее был 0.00001% всего бизнеса, и даже на вес золота тебя обслуживать - не окупится. Тем более что накрылись не только сами производства, но и станки, и их обслуживание, и производство материалов. Бесконечно поддерживать их было невозможно - они были под продажи сотнями тонн, а теперь нужны две пачки в год)

    Но тот чувак оптимистично настроен - говорит, накупили по всяким помойкам еще лет на десять точно, а может и на 20 хватит.

    Наверное уже миллионером стал.
    Так что ты заходи к нему, со своим оборудованием. Продаст, но недешево обойдется. Скупой платит десятикратную маржу.

     
  • 2.15, пох. (?), 22:00, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я вообще удивлен что альтернативно-одаренные разработчики мурзилы как-то ухитрялись его осилить.
    А не менее одаренные админы как-то поддерживать инфраструктуру на немодном-немодном пихоне2.

    (хотя, конечно, они умеют pull/push, а больше ничего, а тут проблема бывает только при копипасте со стековерфлова - когда и это тоже не умеют. Потому что в ней какой-то еще add, который у hg так не работает)

    Ну наконец-то у них все станет как у всех.
    А там глядишь и фабрикатор похоронят, ниасилив поддерживать, и будет у нас один гитхап и один гитляп на всех.

     
     
  • 3.47, Аноним (47), 23:55, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все вокруг идиоты необучаемые, один пох. молодец, стоит в пальто красивый.
     
  • 2.56, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 00:39, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hg это мусор
     

  • 1.19, Аноним (19), 22:07, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Глядишь, додумаются на Гитлаб переехать.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 23:14, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ффзвезду эту помойку, не работающую без JavaScript
     
     
  • 3.43, Аноним (41), 23:41, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно, не хватало еще систему грузить этим вашим JS!
     
  • 3.48, Аноним (47), 23:58, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либо ты борешься с яваскриптом в браузере и пользуешься гитом из консоли, либо не борешься и не пользуешься. Либо трусы, либо крестик.
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 00:20, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? st.ht - без JS работает.
     
     
  • 5.55, Аноним (54), 00:20, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *sr.ht
     

  • 1.20, Аноним (20), 22:14, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это однозначно диз.
     
  • 1.22, Аноним (22), 22:53, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не сказать, что гит чем-то хорош. Но популярен - этого не отнять.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 22:55, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Это гитхаб популярен. Гит это просто инструмент для пользования гитхабом.
     
     
  • 3.28, пох. (?), 23:00, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гитлаб. Я уверен что выбор мурзилы будет именно гитлаб.

    Там СТИКЕРЫ В ЧЯТИКАХ!

     
  • 3.29, Аноним (29), 23:09, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в оффлайне пользуюсь гитом. Просто отлично, и очень удобно. Зачем мне гитхаб для личных проектов?
     
     
  • 4.38, Аноним (42), 23:37, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Я в оффлайне пользуюсь гитом.

    Твои хеллоуворды не обязательно обременять гитом. Достаточно кликнуть правой кнопкой мышки и создать новую папочку.

     
     
  • 5.46, Аноним (29), 23:50, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это неудобно. Каждый месяц новый привет мир и искать без гита где и когда там изменения были квест ещё тот. За день пишутся и переписываются тысячи строк, сколько этих папочек ты себе представляешь?
     
  • 2.39, Аноним (42), 23:39, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Популярен не значит хорош. Настоящие инженеры с советским профильным образованием человека в космос запустили без всех этих гитов и смузи. С ватманом и кульманом.
     
     
  • 3.44, Аноним (41), 23:43, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Местные ынженеры на пеньках все никак не угомонятся...
     
  • 3.53, пох. (?), 00:19, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще-то у Гретрупа и фон Брауна образование было вовсе не советское.

    А баллистические ракеты (по готовым чертежам, когда все конструкторские проблемы кем-то давно решены) прекрасно получаются даже у обезьян, как мы уже убедились.

    А вот с микропроцессорами немножко не получилось. Впрочем, в основном не получилось сп-ть чертежи как раз.

     

  • 1.23, Аноним (25), 22:53, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пропал Калабуховский дом.
     
  • 1.24, Николай (??), 22:54, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните, что это даст, какие преимущества?
     
     
  • 2.27, 12yoexpert (ok), 22:57, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    они сразу перестанут заниматься хернёй и запилят отличный браузер. ты что, тупой?
     
     
  • 3.37, Аноним (42), 23:37, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Клоун.
     
  • 2.35, Аноним (42), 23:36, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Никаких. Когда коту делать нечего он иички мнёт.
     

  • 1.26, 12yoexpert (ok), 22:56, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Впервые!!!
    Нужно добавить "впервые" в заголовок, без этого сейчас никуда
     
     
  • 2.40, Аноним (42), 23:39, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебил.
     

  • 1.30, vitalif (ok), 23:12, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и норм, наконец-то. Когда-то я считал плюсом hg постоянные ветки, но это как раз оказалось нафиг не нужно, подход гита с ветками-указателями оказался правильнее, и в тот же hg их втащили как "букмарки". Ну система команд чуть понятнее у hg при переходе с svn. Но больше преимуществ у него нет...
     
  • 1.32, Аноним (32), 23:18, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Скоро будет один сплошной гитхаб без альтернатив. Я уж не говорю о том что гит в принципе не нужен.
     
     
  • 2.51, пох. (?), 00:16, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как то есть без альтернатив? Смотри, смотри - вон гитхап, а вон - гитляп!

    > Я уж не говорю о том что гит в принципе не нужен.

    dvcs в принципе иногда нужны. Но чаще всего вовсе не тем кто больше всего ими пользуется.

    А кроме гита (самой уежищной из них) к сожалению ничего уже не останется. hg мертв из-за суперудачного (нет) выбора нескучного язычка для разработки (ДВАЖДЫ на одни грабли - суметь надо!)
    перфорсу тебе не продадут, у тебя паспорт неправильной страны.


      

     

  • 1.36, Аноним (36), 23:37, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же корячит комментаторов, аж давятся своим смузи. Любо-дорого смотреть.
     
     
  • 2.45, Аноним (41), 23:47, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Git ровесник Mercurial, какие смузи?
     

  • 1.52, Аноним (54), 00:19, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное достоинство Mercurial - это очень быстрое клонирование.
     

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