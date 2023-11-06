Mozilla переводит разработку Firefox с Mercurial на Git

> Есть старое оборудование промышленное которое без дискет не юзабельно. вот владелец той лавочки по перепродаже раритетов на таких индивидуях и наживается. То что что то там у тебя без чего-то неюзабельно - совершенно не означает что совсем-совсем другая контора будет для тебя это что-то бесконечно производить (ты для нее был 0.00001% всего бизнеса, и даже на вес золота тебя обслуживать - не окупится. Тем более что накрылись не только сами производства, но и станки, и их обслуживание, и производство материалов. Бесконечно поддерживать их было невозможно - они были под продажи сотнями тонн, а теперь нужны две пачки в год) Но тот чувак оптимистично настроен - говорит, накупили по всяким помойкам еще лет на десять точно, а может и на 20 хватит. Наверное уже миллионером стал.

Так что ты заходи к нему, со своим оборудованием. Продаст, но недешево обойдется. Скупой платит десятикратную маржу.