Mozilla переводит разработку Firefox с Mercurial на Git

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|2.4, Вирт (?), 21:20, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У них вся инфраструктура "self hosted", на github только зеркало.
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|3.49, дЭффективный (?), 00:03, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот щас и уволю кучу этих ненужных бездельников.
Только вы им не говорите, им еще реальный репо, который на самом деле у нас главный а не те с которых ридонли пуллы только делаются, на гит переводить. Как закончат, сразу pink sleep и раздам.
Деньжищь на мою зарплату сэкономим!
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|3.21, анон (?), 22:19, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, были холодильники "ЗиЛ", станут "Валдай":) Его уже столько раз хоронили, а он до сих пор как Ленин, живее всех живых.
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|2.7, Аноним (7), 21:25, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Git — распределённая система управления версиями. Проект был создан Линусом Торвальдсом для управления разработкой ядра Linux, первая версия выпущена 7 апреля 2005
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|1.5, Аноним (7), 21:25, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вау, неужели кто-то из маркетоидов скрючился, разрабы немножко дорвались до руля и сделали что-то хорошее?
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|2.9, Аноним (9), 21:27, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это да. Достаточно неожиданный ход для браузера от-маркетологов-для-маркетологов. А вот хромиум (браузер от-технарей-для-технарей) на гите уже давно.
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|3.34, Аноним (34), 23:28, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вот хромиум (браузер от-технарей-для-технарей)
Говорят, один потеряет - другой найдёт: кто-то где-то найдёт часть вашей адекватности.
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|3.12, Аноним (7), 21:48, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Православно только отдельный флопик, подписать ручкой и на холодильник магнитиком, так и ураги не хакнут
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|5.14, Аноним (14), 21:57, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приезжай к нам в Австрию, в большинстве магазов с винилами, CD, DVD есть даже дискеты.
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|5.16, пох. (?), 22:01, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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где-то попадалась статейка о лавке в штатах, торгующей дискетами.
Автор утверждал что всьо. В смысле можно найти неюзанные (чем та лавка и барыжит в оптовых количествах), но производство сдохло лет десять уже тому.
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|6.42, Аноним (42), 23:40, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но производство сдохло лет десять уже тому.
Нет. Производятся в ограниченном количестве. Есть старое оборудование промышленное которое без дискет не юзабельно. Почитай про пентагон и 8 дюймовые дискеты c pdp11.
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|7.50, пох. (?), 00:09, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть старое оборудование промышленное которое без дискет не юзабельно.
вот владелец той лавочки по перепродаже раритетов на таких индивидуях и наживается.
То что что то там у тебя без чего-то неюзабельно - совершенно не означает что совсем-совсем другая контора будет для тебя это что-то бесконечно производить (ты для нее был 0.00001% всего бизнеса, и даже на вес золота тебя обслуживать - не окупится. Тем более что накрылись не только сами производства, но и станки, и их обслуживание, и производство материалов. Бесконечно поддерживать их было невозможно - они были под продажи сотнями тонн, а теперь нужны две пачки в год)
Но тот чувак оптимистично настроен - говорит, накупили по всяким помойкам еще лет на десять точно, а может и на 20 хватит.
Наверное уже миллионером стал.
Так что ты заходи к нему, со своим оборудованием. Продаст, но недешево обойдется. Скупой платит десятикратную маржу.
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|2.15, пох. (?), 22:00, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я вообще удивлен что альтернативно-одаренные разработчики мурзилы как-то ухитрялись его осилить.
А не менее одаренные админы как-то поддерживать инфраструктуру на немодном-немодном пихоне2.
(хотя, конечно, они умеют pull/push, а больше ничего, а тут проблема бывает только при копипасте со стековерфлова - когда и это тоже не умеют. Потому что в ней какой-то еще add, который у hg так не работает)
Ну наконец-то у них все станет как у всех.
А там глядишь и фабрикатор похоронят, ниасилив поддерживать, и будет у нас один гитхап и один гитляп на всех.
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|3.47, Аноним (47), 23:55, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все вокруг идиоты необучаемые, один пох. молодец, стоит в пальто красивый.
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|3.48, Аноним (47), 23:58, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Либо ты борешься с яваскриптом в браузере и пользуешься гитом из консоли, либо не борешься и не пользуешься. Либо трусы, либо крестик.
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|2.25, Аноним (25), 22:55, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Это гитхаб популярен. Гит это просто инструмент для пользования гитхабом.
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|3.28, пох. (?), 23:00, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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гитлаб. Я уверен что выбор мурзилы будет именно гитлаб.
Там СТИКЕРЫ В ЧЯТИКАХ!
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|3.29, Аноним (29), 23:09, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я в оффлайне пользуюсь гитом. Просто отлично, и очень удобно. Зачем мне гитхаб для личных проектов?
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|4.38, Аноним (42), 23:37, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Я в оффлайне пользуюсь гитом.
Твои хеллоуворды не обязательно обременять гитом. Достаточно кликнуть правой кнопкой мышки и создать новую папочку.
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|5.46, Аноним (29), 23:50, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это неудобно. Каждый месяц новый привет мир и искать без гита где и когда там изменения были квест ещё тот. За день пишутся и переписываются тысячи строк, сколько этих папочек ты себе представляешь?
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|2.39, Аноним (42), 23:39, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Популярен не значит хорош. Настоящие инженеры с советским профильным образованием человека в космос запустили без всех этих гитов и смузи. С ватманом и кульманом.
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|3.53, пох. (?), 00:19, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вообще-то у Гретрупа и фон Брауна образование было вовсе не советское.
А баллистические ракеты (по готовым чертежам, когда все конструкторские проблемы кем-то давно решены) прекрасно получаются даже у обезьян, как мы уже убедились.
А вот с микропроцессорами немножко не получилось. Впрочем, в основном не получилось сп-ть чертежи как раз.
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|2.27, 12yoexpert (ok), 22:57, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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они сразу перестанут заниматься хернёй и запилят отличный браузер. ты что, тупой?
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|1.30, vitalif (ok), 23:12, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну и норм, наконец-то. Когда-то я считал плюсом hg постоянные ветки, но это как раз оказалось нафиг не нужно, подход гита с ветками-указателями оказался правильнее, и в тот же hg их втащили как "букмарки". Ну система команд чуть понятнее у hg при переходе с svn. Но больше преимуществ у него нет...
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|1.32, Аноним (32), 23:18, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Скоро будет один сплошной гитхаб без альтернатив. Я уж не говорю о том что гит в принципе не нужен.
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|2.51, пох. (?), 00:16, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как то есть без альтернатив? Смотри, смотри - вон гитхап, а вон - гитляп!
> Я уж не говорю о том что гит в принципе не нужен.
dvcs в принципе иногда нужны. Но чаще всего вовсе не тем кто больше всего ими пользуется.
А кроме гита (самой уежищной из них) к сожалению ничего уже не останется. hg мертв из-за суперудачного (нет) выбора нескучного язычка для разработки (ДВАЖДЫ на одни грабли - суметь надо!)
перфорсу тебе не продадут, у тебя паспорт неправильной страны.
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|1.36, Аноним (36), 23:37, 06/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как же корячит комментаторов, аж давятся своим смузи. Любо-дорого смотреть.
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