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OpenJDK переходит на использование Git и GitHub

29.07.2020 13:40

Проект OpenJDK, развивающий эталонную реализацию языка Java, ведёт работу по миграции с системы управления версиями Mercurial на Git и платформу совместной разработки GitHub. Переход планируется завершить в сентябре этого года, перед релизом JDK 15, чтобы вести разработку JDK 16 уже на новой платформе.

Ожидается, что миграция позволит повысить производительность операций с репозиторием, увеличить эффективность хранения, обеспечить доступность в репозиторий изменений за всю историю проекта, улучшить поддержку рецензирования кода и задействовать API для автоматизации рабочих процессов. Кроме того, применение Git и GitHub сделает проект более привлекательным для новичков и разработчиков, привыкших к Git.

Ранее часть подпроектов OpenJDK, включая Loom, Valhalla и JMC, уже успешно перевели разработку на GitHub. Репозиторий JDK также уже представлен на GitHub, но пока работает в режиме зеркала только для чтения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.infoq.com/news/202...)
  2. OpenNews: Выпуск распределённой системы управления версиями Mercurial 4.9
  3. OpenNews: Выпуск Java SE 14
  4. OpenNews: Компания Red Hat возглавила разработку OpenJDK 7
  5. OpenNews: Amazon выпустил Corretto, дистрибутив OpenJDK с длительным сроком поддержки
  6. OpenNews: Microsoft присоединяется к разработке OpenJDK
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53450-openjdk
Ключевые слова: openjdk, git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, имя_ (?), 13:42, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    одно дело когда гитхаб был независимой компанией, другое - когда им владеет мс, отвратительно.
     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 13:56, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну не все же поехавшее
     
     
  • 3.13, JL2001 (ok), 14:09, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну не все же поехавшее

    все, но поразному
    некоторые вон аж продукцией эпла пользуются, что для думающего человека очень непонятно

     
     
  • 4.14, iPony129412 (?), 14:16, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну сходи на любую конференцию разработчиков (не Apple), там прилично будет «недумающих»

    ЗЫ: ну собственно о чём я и писал... есть поехавшие же.

     

  • 1.2, JL2001 (ok), 13:47, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    какие у них претензии к Mercurial ?

    > Ожидается, что миграция позволит повысить производительность операций с репозиторием, увеличить эффективность хранения, обеспечить доступность в репозиторий изменений за всю историю проекта

    "ожидается" или реально этот список улучшится?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:50, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Не претензии, а претензия. Всего одна - меркуриал умер.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:57, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее децентралиция зачахла, её вовремя "возглавили".
    Конечно оно получше чем svn, но уже не совсем то, к чему шли изначально.
    Вон уже и WebIDE вовсю подвозят...
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:09, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >какие у них претензии к Mercurial ?

    Он не Git.

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:50, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это отлично, один только вопрос, почему не gitlab?
     
     
  • 2.7, Иваня (?), 13:56, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    непривычен для новичков
     

  • 1.5, Иваня (?), 13:55, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то! Ура товарищи!
     
  • 1.10, iPony129412 (?), 13:59, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в mpv опять бомбит всё у того же члена
    Сканадал с GNOME отгремел - скучно стало

    https://github.com/mpv-player/mpv/issues/7924

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:27, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот тут он прав, пускай мигрируют на code.videolan.org
     

  • 1.11, Аноним (8), 14:04, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >обеспечить доступность в репозиторий изменений за всю историю проекта

    хм... я понимаю в процессе работы менять свою ветку, а всю историю то зачем? Или они master/slave из истории тоже решили удалить и написать новую с новыми хэшами?

    Так то одна из "фишек" hg - это бережное отношение к истории.

     
  • 1.16, ss (??), 14:27, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проект OpenJDK, развивающий эталонную реализацию языка Java

    А вот есть специалисты- на самом ли деле это утверждение соответствует реальности?

    Поскольку и OpenJDK и Oracle JDK поддерживаются я так понимаю в основном ораклом, но на примере той же MySQL - я бы сказал что именно проприетарная разработка первична.

     

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