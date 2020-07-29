OpenJDK переходит на использование Git и GitHub

Проект OpenJDK, развивающий эталонную реализацию языка Java, ведёт работу по миграции с системы управления версиями Mercurial на Git и платформу совместной разработки GitHub. Переход планируется завершить в сентябре этого года, перед релизом JDK 15, чтобы вести разработку JDK 16 уже на новой платформе.

Ожидается, что миграция позволит повысить производительность операций с репозиторием, увеличить эффективность хранения, обеспечить доступность в репозиторий изменений за всю историю проекта, улучшить поддержку рецензирования кода и задействовать API для автоматизации рабочих процессов. Кроме того, применение Git и GitHub сделает проект более привлекательным для новичков и разработчиков, привыкших к Git.

Ранее часть подпроектов OpenJDK, включая Loom, Valhalla и JMC, уже успешно перевели разработку на GitHub. Репозиторий JDK также уже представлен на GitHub, но пока работает в режиме зеркала только для чтения.



