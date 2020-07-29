OpenJDK переходит на использование Git и GitHub

|
|1.1, имя_ (?), 13:42, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
одно дело когда гитхаб был независимой компанией, другое - когда им владеет мс, отвратительно.
|
|
|
|
|
|3.13, JL2001 (ok), 14:09, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ну не все же поехавшее
все, но поразному
некоторые вон аж продукцией эпла пользуются, что для думающего человека очень непонятно
|
|
|
|4.14, iPony129412 (?), 14:16, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну сходи на любую конференцию разработчиков (не Apple), там прилично будет «недумающих»
ЗЫ: ну собственно о чём я и писал... есть поехавшие же.
|
|1.2, JL2001 (ok), 13:47, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
какие у них претензии к Mercurial ?
> Ожидается, что миграция позволит повысить производительность операций с репозиторием, увеличить эффективность хранения, обеспечить доступность в репозиторий изменений за всю историю проекта
"ожидается" или реально этот список улучшится?
|
|
|
|
|
|3.8, Аноним (8), 13:57, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скорее децентралиция зачахла, её вовремя "возглавили".
Конечно оно получше чем svn, но уже не совсем то, к чему шли изначально.
Вон уже и WebIDE вовсю подвозят...
|
|1.11, Аноним (8), 14:04, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>обеспечить доступность в репозиторий изменений за всю историю проекта
хм... я понимаю в процессе работы менять свою ветку, а всю историю то зачем? Или они master/slave из истории тоже решили удалить и написать новую с новыми хэшами?
Так то одна из "фишек" hg - это бережное отношение к истории.
|
|1.16, ss (??), 14:27, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Проект OpenJDK, развивающий эталонную реализацию языка Java
А вот есть специалисты- на самом ли деле это утверждение соответствует реальности?
Поскольку и OpenJDK и Oracle JDK поддерживаются я так понимаю в основном ораклом, но на примере той же MySQL - я бы сказал что именно проприетарная разработка первична.
|