Выпуск Java SE 14

После шести месяцев разработки компания Oracle выпустила платформу Java SE 14 (Java Platform, Standard Edition 14), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. В Java SE 14 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java, все ранее написанные Java-проекты без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 14 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64), Windows и macOS. Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java 14 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами. Java SE 14 отнесён к категории выпусков с обычным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до следующего релиза. В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) следует использовать Java SE 11, обновления для которого будут выпускаться до 2026 года. Прошлая LTS-ветка Java 8 будет поддерживаться до декабря 2020 года. Следующий LTS-релиз намечен на сентябрь 2021 года. Напомним, что начиная с выпуска Java 10 проект перешёл на новый процесс разработки, подразумевающий более короткий цикл формирования новых релизов. Новая функциональность теперь развивается в одной постоянно обновляемой master-ветке, в которую включаются уже готовые изменения и от которой раз в шесть месяцев ответвляются ветки для стабилизации новых выпусков. Из новшеств Java 14 можно отметить: Добавлена экспериментальная поддержка сопоставления c образцом в операторе "instanceof", которая позволяет сразу определить локальную переменную для обращения к проверенному значению. Например, можно сразу писать "if (obj instanceof String s && s.length() > 5) {.. s.contains(..) ..}" без явного определения "String s = (String) obj".

Было: if (obj instanceof Group) { Group group = (Group) obj; var entries = group.getEntries(); } Теперь можно обойтись без определения "Group group = (Group) obj": if (obj instanceof Group group) { var entries = group.getEntries(); }

Было: Теперь можно обойтись без определения "Group group = (Group) obj": Добавлена экспериментальная поддержка нового ключевого слова "record", предоставляющего компактную форму для определения классов, позволяющую обойтись без явного определения различных низкоуровневых методов, таких как equals(), hashCode() и toString(), в случаях, когда данные сохраняются только в полях, поведение работы с которыми не меняется. Когда в классе используются типовые реализации методов equals(), hashCode() и toString(), в нём можно обойтись без их явного определения: public record BankTransaction(LocalDate date, double amount, String description) {} Данное объявление приведёт к автоматическому добавлению реализаций методов equals(), hashCode() и toString() в дополнение к конструктору и методам, контролирующим изменение данных (getter).

Данное объявление приведёт к автоматическому добавлению реализаций методов equals(), hashCode() и toString() в дополнение к конструктору и методам, контролирующим изменение данных (getter). Стандартизирована и включена по умолчанию поддержка новой формы выражений "switch", не требующей указания оператора "break", позволяющей объединять повторяющиеся метки и допускающей использование не только в форме оператора, но и как выражения. var log = switch (event) { case PLAY -> "User has triggered the play button"; case STOP, PAUSE -> "User needs a break"; default -> { String message = event.toString(); LocalDateTime now = LocalDateTime.now(); yield "Unknown event " + message + " logged on " + now; } };

Расширена экспериментальная поддержка текстовых блоков - новой формы строковых литералов, позволяющих включать в исходный код многострочные текстовые данные без применения в них экранирования символов и сохраняя исходное форматирования текста в блоке. Обрамление блока осуществляется тремя двойными кавычками. В Java 14 в текстовых блоках реализована поддержка escape-последовательности "\s" для определения одного пробела и "\" для объединения со следующей строкой (игнорирования перевода строки, когда нужно вывести очень длинную строку). Например, вместо кода String html = "<HTML>" + "

\t" + "<BODY>" + "

\t\t" + "<H1>\"Java 14 is here!\"</H1>" + "

\t" + "</BODY>" + "

" + "</HTML>"; можно указать: String html = """ <HTML> <BODY> <H1>"Java 14\ is here!"</H1> </BODY> </HTML>""";

можно указать: Расширена информативность диагностики при возникновении исключений NullPointerException. Если раньше сообщение об ошибке лишь ссылалось на номер строки, то теперь в нём детализируется какой из методов вызвал исключение. Расширенная диагностика пока включается только при запуске с флагом "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages". Например, при указании данного флага исключение в строке var name = user.getLocation().getCity().getName(); приведёт к выводу сообщения Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "Location.getCity()" because the return value of "User.getLocation()" is null at NullPointerExample.main(NullPointerExample.java:5):5) которое позволяет понять, что метод Location.getCity() не был вызван, а User.getLocation() вернул значение null.

приведёт к выводу сообщения которое позволяет понять, что метод Location.getCity() не был вызван, а User.getLocation() вернул значение null. Реализован предварительный вариант утилиты jpackage, позволяющей создавать пакеты для самодостаточных (self-contained) Java-приложений. Утилита базируется на javapackager из JavaFX и позволяет формировать пакеты в форматах, родных для различных платформ (msi и exe для Windows, pkg и dmg для macOS, deb и rpm для Linux). Пакеты включают все необходимые зависимости.

В сборщик мусора G1 добавлен новый механизм распределения памяти, учитывающий специфику работу на крупных системах, использующих архитектуру NUMA. Новый распределитель памяти включается при помощи флага "+XX:+UseNUMA" и позволяет существенно поднять производительность на NUMA-системах.

Добавлен API для отслеживания на лету событий JFR (JDK Flight Recorder), например для организации непрерывного мониторинга.

Добавлен модуль jdk.nio.mapmode, предлагающий новые режимы (READ_ONLY_SYNC, WRITE_ONLY_SYNC) для создания отображаемых байтовых буферов (MappedByteBuffer), ссылающихся на энергонезависимую память (NVM).

Реализован предварительный вариант API Foreign-Memory Access, позволяющий Java-приложениям безопасно и эффективно получить доступ к областям памяти, вне кучи Java, манипулируя новыми абстракциями MemorySegment, MemoryAddress и MemoryLayout.

Объявлены устаревшими порты для ОС Solaris и процессоров SPARC (Solaris/SPARC, Solaris/x64 и Linux/SPARC) c намерением удалить данные порты в будущем. Перевод указанных портов в разряд устаревших позволит сообществу ускорить разработку новых возможностей OpenJDK, не тратя время на поддержание особенностей, специфичных для Solaris и SPARC.

Удалён сборщик мусора CMS (Concurrent Mark Sweep), который два года назад был отмечен устаревшим и остался без сопровождения (на смену CMS давно пришёл сборщик мусора G1). Кроме того, объявлено устаревшим применение комбинации алгоритмов сборки мусора ParallelScavenge и SerialOld (запуск с опциями "-XX:+UseParallelGC -XX:-UseParallelOldGC").

Обеспечена экспериментальная поддержка сборщика мусора ZGC (Z Garbage Collector) на платформах macOS и Windows (ранее поддерживался только в Linux). ZGC работает в пассивном режиме, насколько это возможно минимизирует задержки из-за сборки мусора (время остановки при использовании ZGC не превышает 10 мс.) и может работать как с небольшими, так и с огромными кучами, размером от нескольких сотен мегабайт до многих терабайт.

Удалены инструментарий и API для сжатия JAR-файлов с использованием алгоритма Pack200.