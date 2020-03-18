Выпуск Java SE 14

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|1.15, Аноним (-), 10:07, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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есть сомнения, что java в ближайшее время будет потеснена C#, потому что netcore freeopensource и netcore работает под linux
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|2.18, Аноним (10), 10:15, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Этому вашему сырому неткору@Linux до уровня энтерпрайза как лебедю, щуке и раку пешком до луны. Если дотнет еще более-менее взрослая и серьезная платформа, то "неткор" - просто рекламная демка с расчетом на то, что пользователи захотят перестать быть 3rd class citizen-ами и перейдут на дотнет@Вантуз. А что касается сишарпа, то пик увлечения им пришелся на 2012 год, с тех пор он идет только на спад.
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|3.27, javaIsGoingDead (?), 10:48, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а разве NetCore 3.1 не LTS?
>> Если дотнет еще более-менее взрослая и серьезная платформа, то "неткор" - просто рекламная демка
вроде из net framework в netcore переносятся api, а в ноябре 2020 планируется .net 5, который
будет основан на netcore, mono, net framework.
Причём этот net 5 обещали таким же freeopensource, как netcore, и этот net 5 будет заменой netcore, mono, net framework.
>> А что касается сишарпа, то пик увлечения им пришелся на 2012 год, с тех пор он идет только на спад.
это как раз именно то, что с java происходит из-за нескольких причин: из-за политики Oracle(в том числе лицензионной), и из-за того, что есть kotlin, scala
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|4.36, artenox (?), 11:18, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в ноябре 2020 планируется .net 5
Интересно, будет ли поддержка Win7. Наверное, нет.
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|2.19, Аноним (19), 10:21, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> есть сомнения, что java в ближайшее время будет потеснена C#
т.е. Вы сомневаетесь в том, что ява будет потеснена? Или имелось ввиду что "Есть сомнения, что ява устоит под натиском сишарпа в ближайшее время?"
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|3.22, bOOster (ok), 10:39, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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С шарп нужен только виндузятникам. Остальным он по боку - а если учитывать что количество серверов под управлением Выньды медленно, но уверенно идет вниз - Сшарп закончится асболютно индентично.
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|4.34, Джафар (?), 11:04, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как приятно читать бред местных "экспертов" на opennet.
Какой глубокий поток сознания!
А ведь кто-то всерьез воспримет Ваш бред, а не серьезные проведенные исследования о популярности языков.
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|5.35, Аноним (35), 11:13, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но у вас нету IDE под Linux, все дотнетчики на зарплате девелопят под виндой в студии, мучают виндовый докер который в 2-3 раза медленнее чем под linux из-за VM и после этого рассказывают про мультиплатформенный неткор.
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|5.39, bOOster (ok), 11:34, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как приятно читать бред местных "экспертов" на opennet.
> Какой глубокий поток сознания!
> А ведь кто-то всерьез воспримет Ваш бред, а не серьезные проведенные исследования
> о популярности языков.
ну для начала стоило бы самому изучить уже существующие исследования популярности языков программирования. И обратить внимание на корреляцию соотношения популярности Cшарп к количеству windows серверов.
Хотя чего ждать от искперда, у которого рейтинг В МИНУСАХ.
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|2.33, Аноним (35), 11:03, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Был GWT, активно использовался в 2007-2013 годах, кажись на нем был написал google wave и evernote. Это не только транслятор, там был какой-то рантайм который бандлился в генерируемый js, RPC для коммуникации между сервером и клиентом.
Что-то похожее на GWT можно сейчас получить если взять TypeScript + Webpack + библиотека для коммуникаций.
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|2.25, Аноним (24), 10:41, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да кому это нужно в Kotlin-е и в целом и для Java уже не актуально.
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|1.28, YetAnotherOnanym (ok), 10:51, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Расширена экспериментальная поддержка текстовых блоков - новой формы строковых литералов, позволяющих включать в исходный код многострочные текстовые данные без применения в них экранирования символов и сохраняя исходное форматирования текста в блоке. Обрамление блока осуществляется тремя двойными кавычками. В Java 14 в текстовых блоках реализована поддержка escape-последовательности "\s" для определения одного пробела и "\" для объединения со следующей строкой (игнорирования перевода строки, когда нужно вывести очень длинную строку).
А такого не было? Ну охренеть...
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