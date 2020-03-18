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Выпуск Java SE 14

18.03.2020 08:40

После шести месяцев разработки компания Oracle выпустила платформу Java SE 14 (Java Platform, Standard Edition 14), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. В Java SE 14 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java, все ранее написанные Java-проекты без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 14 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64), Windows и macOS. Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java 14 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами.

Java SE 14 отнесён к категории выпусков с обычным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до следующего релиза. В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) следует использовать Java SE 11, обновления для которого будут выпускаться до 2026 года. Прошлая LTS-ветка Java 8 будет поддерживаться до декабря 2020 года. Следующий LTS-релиз намечен на сентябрь 2021 года. Напомним, что начиная с выпуска Java 10 проект перешёл на новый процесс разработки, подразумевающий более короткий цикл формирования новых релизов. Новая функциональность теперь развивается в одной постоянно обновляемой master-ветке, в которую включаются уже готовые изменения и от которой раз в шесть месяцев ответвляются ветки для стабилизации новых выпусков.

Из новшеств Java 14 можно отметить:

  • Добавлена экспериментальная поддержка сопоставления c образцом в операторе "instanceof", которая позволяет сразу определить локальную переменную для обращения к проверенному значению. Например, можно сразу писать "if (obj instanceof String s && s.length() > 5) {.. s.contains(..) ..}" без явного определения "String s = (String) obj".
    Было: 
    
   if (obj instanceof Group) {
     Group group = (Group) obj;
     var entries = group.getEntries();
   }
    Теперь можно обойтись без определения "Group group = (Group) obj": 
    
   if (obj instanceof Group group) {
     var entries = group.getEntries();
   }
  • Добавлена экспериментальная поддержка нового ключевого слова "record", предоставляющего компактную форму для определения классов, позволяющую обойтись без явного определения различных низкоуровневых методов, таких как equals(), hashCode() и toString(), в случаях, когда данные сохраняются только в полях, поведение работы с которыми не меняется. Когда в классе используются типовые реализации методов equals(), hashCode() и toString(), в нём можно обойтись без их явного определения: 
    
   public record BankTransaction(LocalDate date,
                              double amount,
                              String description) {}
    Данное объявление приведёт к автоматическому добавлению реализаций методов equals(), hashCode() и toString() в дополнение к конструктору и методам, контролирующим изменение данных (getter).
  • Стандартизирована и включена по умолчанию поддержка новой формы выражений "switch", не требующей указания оператора "break", позволяющей объединять повторяющиеся метки и допускающей использование не только в форме оператора, но и как выражения. 
    
   var log = switch (event) {
       case PLAY -> "User has triggered the play button";
       case STOP, PAUSE -> "User needs a break";
       default -> {
           String message = event.toString();
           LocalDateTime now = LocalDateTime.now();
           yield "Unknown event " + message + 
              " logged on " + now;
       }
   };
  • Расширена экспериментальная поддержка текстовых блоков - новой формы строковых литералов, позволяющих включать в исходный код многострочные текстовые данные без применения в них экранирования символов и сохраняя исходное форматирования текста в блоке. Обрамление блока осуществляется тремя двойными кавычками. В Java 14 в текстовых блоках реализована поддержка escape-последовательности "\s" для определения одного пробела и "\" для объединения со следующей строкой (игнорирования перевода строки, когда нужно вывести очень длинную строку). Например, вместо кода 
    
   String html = "<HTML>" +
   "\n\t" + "<BODY>" +
   "\n\t\t" + "<H1>\"Java 14 is here!\"</H1>" +
   "\n\t" + "</BODY>" +
   "\n" + "</HTML>";
    можно указать: 
    
   String html = """
   <HTML>
     <BODY>
       <H1>"Java 14\
 is here!"</H1>
     </BODY>
   </HTML>""";
  • Расширена информативность диагностики при возникновении исключений NullPointerException. Если раньше сообщение об ошибке лишь ссылалось на номер строки, то теперь в нём детализируется какой из методов вызвал исключение. Расширенная диагностика пока включается только при запуске с флагом "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages". Например, при указании данного флага исключение в строке 
    
   var name = user.getLocation().getCity().getName();
    приведёт к выводу сообщения 
    
   Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "Location.getCity()" 
   because the return value of  "User.getLocation()" is null
   at NullPointerExample.main(NullPointerExample.java:5):5)
    которое позволяет понять, что метод Location.getCity() не был вызван, а User.getLocation() вернул значение null.
  • Реализован предварительный вариант утилиты jpackage, позволяющей создавать пакеты для самодостаточных (self-contained) Java-приложений. Утилита базируется на javapackager из JavaFX и позволяет формировать пакеты в форматах, родных для различных платформ (msi и exe для Windows, pkg и dmg для macOS, deb и rpm для Linux). Пакеты включают все необходимые зависимости.
  • В сборщик мусора G1 добавлен новый механизм распределения памяти, учитывающий специфику работу на крупных системах, использующих архитектуру NUMA. Новый распределитель памяти включается при помощи флага "+XX:+UseNUMA" и позволяет существенно поднять производительность на NUMA-системах.
  • Добавлен API для отслеживания на лету событий JFR (JDK Flight Recorder), например для организации непрерывного мониторинга.
  • Добавлен модуль jdk.nio.mapmode, предлагающий новые режимы (READ_ONLY_SYNC, WRITE_ONLY_SYNC) для создания отображаемых байтовых буферов (MappedByteBuffer), ссылающихся на энергонезависимую память (NVM).
  • Реализован предварительный вариант API Foreign-Memory Access, позволяющий Java-приложениям безопасно и эффективно получить доступ к областям памяти, вне кучи Java, манипулируя новыми абстракциями MemorySegment, MemoryAddress и MemoryLayout.
  • Объявлены устаревшими порты для ОС Solaris и процессоров SPARC (Solaris/SPARC, Solaris/x64 и Linux/SPARC) c намерением удалить данные порты в будущем. Перевод указанных портов в разряд устаревших позволит сообществу ускорить разработку новых возможностей OpenJDK, не тратя время на поддержание особенностей, специфичных для Solaris и SPARC.
  • Удалён сборщик мусора CMS (Concurrent Mark Sweep), который два года назад был отмечен устаревшим и остался без сопровождения (на смену CMS давно пришёл сборщик мусора G1). Кроме того, объявлено устаревшим применение комбинации алгоритмов сборки мусора ParallelScavenge и SerialOld (запуск с опциями "-XX:+UseParallelGC -XX:-UseParallelOldGC").
  • Обеспечена экспериментальная поддержка сборщика мусора ZGC (Z Garbage Collector) на платформах macOS и Windows (ранее поддерживался только в Linux). ZGC работает в пассивном режиме, насколько это возможно минимизирует задержки из-за сборки мусора (время остановки при использовании ZGC не превышает 10 мс.) и может работать как с небольшими, так и с огромными кучами, размером от нескольких сотен мегабайт до многих терабайт.
  • Удалены инструментарий и API для сжатия JAR-файлов с использованием алгоритма Pack200.


  1. Главная ссылка к новости (http://mail.openjdk.java.net/p...)
  2. OpenNews: Выпуск Java SE 13
  3. OpenNews: Oracle будет поддерживать Java SE 8/11 до 2030 года, а Solaris 11 до 2031 года
  4. OpenNews: Python опередил Java по числу проектов на GitHub
  5. OpenNews: Доступен Jakarta EE 8, первый выпуск после передачи Java EE проекту Eclipse
  6. OpenNews: Oracle меняет лицензию на сборки Java SE. Red Hat взял на себя сопровождение OpenJDK 8 и 11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52559-java
Ключевые слова: java, jdk, oracle, openjdk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:06, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В дебиане, убунту и граале будет нескоро.
     
     
  • 2.2, заминированный тапок (ok), 09:23, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в смысле нескоро
    https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk14-downloads.html
    Linux Debian Package jdk-14_linux-x64_bin.deb
     
  • 2.3, заминированный тапок (ok), 09:25, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть и PPA
    а если речь про стандартные репы, то скакой стати данному пакету вообще там быть
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:28, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во-первых оно там есть, если речь про OpenJDK 14
     
     
  • 4.6, заминированный тапок (ok), 09:31, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    речь про Oracle
     
  • 2.4, artenox (?), 09:27, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > убунту

    Возможно, будет здесь https://launchpad.net/~openjdk-r/+archive/ubuntu/ppa
    13 есть даже для 12.04.
    Еще здесь от Oracle https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk14-downloads.html но только x64.
    Для 19.04 и новее есть в репозитории.

     
     
  • 3.8, заминированный тапок (ok), 09:37, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    либо Oracle LTS: https://launchpad.net/~linuxuprising/+archive/ubuntu/java
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:33, 18/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.11, Аноним (11), 09:45, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно почему ключевое слово называется record.
     
     
  • 2.14, Аноним (10), 10:00, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Record_(computer_science)
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:00, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что бы не struct
     
  • 2.37, anonimous (?), 11:26, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В честь советского телевизора Рекорд.
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:49, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Соляру положили болт, эх...
     
  • 1.13, Аноним (13), 09:59, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Java упорно пытается догнать C# по удобству.
     
     
  • 2.21, proninyaroslav (ok), 10:33, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И котлин в т.ч
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 11:01, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2 сапога пара, только котлин на какое место?
     

  • 1.15, Аноним (-), 10:07, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    есть сомнения, что java в ближайшее время будет потеснена C#, потому что netcore freeopensource и netcore работает под linux
     
     
  • 2.18, Аноним (10), 10:15, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Этому вашему сырому неткору@Linux до уровня энтерпрайза как лебедю, щуке и раку пешком до луны. Если дотнет еще более-менее взрослая и серьезная платформа, то "неткор" - просто рекламная демка с расчетом на то, что пользователи захотят перестать быть 3rd class citizen-ами и перейдут на дотнет@Вантуз. А что касается сишарпа, то пик увлечения им пришелся на 2012 год, с тех пор он идет только на спад.
     
     
  • 3.27, javaIsGoingDead (?), 10:48, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а разве NetCore 3.1 не LTS?

    >> Если дотнет еще более-менее взрослая и серьезная платформа, то "неткор" - просто рекламная демка

    вроде из net framework в netcore переносятся api, а  в ноябре 2020 планируется .net 5, который
    будет основан на netcore, mono, net framework.
    Причём этот net 5 обещали таким же freeopensource, как netcore, и этот net 5 будет заменой netcore, mono, net framework.

    >> А что касается сишарпа, то пик увлечения им пришелся на 2012 год, с тех пор он идет только на спад.

    это как раз именно то, что с java происходит из-за нескольких причин: из-за политики Oracle(в том числе лицензионной), и из-за того, что есть kotlin, scala

     
     
  • 4.36, artenox (?), 11:18, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в ноябре 2020 планируется .net 5

    Интересно, будет ли поддержка Win7. Наверное, нет.

     
  • 2.19, Аноним (19), 10:21, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > есть сомнения, что java в ближайшее время будет потеснена C#

    т.е. Вы сомневаетесь в том, что ява будет потеснена? Или имелось ввиду что "Есть сомнения, что ява устоит под натиском сишарпа в ближайшее время?"

     
     
  • 3.22, bOOster (ok), 10:39, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    С шарп нужен только виндузятникам. Остальным он по боку - а если учитывать что количество серверов под управлением Выньды медленно, но уверенно идет вниз - Сшарп закончится асболютно индентично.
     
     
  • 4.34, Джафар (?), 11:04, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как приятно читать бред местных "экспертов" на opennet.
    Какой глубокий поток сознания!
    А ведь кто-то всерьез воспримет Ваш бред, а не серьезные проведенные исследования о популярности языков.
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 11:13, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но у вас нету IDE под Linux, все дотнетчики на зарплате девелопят под виндой в студии, мучают виндовый докер который в 2-3 раза медленнее чем под linux из-за VM и после этого рассказывают про мультиплатформенный неткор.
     
  • 5.38, anonimous (?), 11:28, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему сам не сослался на эти самые "серьёзные исследования"?
     
  • 5.39, bOOster (ok), 11:34, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как приятно читать бред местных "экспертов" на opennet.
    > Какой глубокий поток сознания!
    > А ведь кто-то всерьез воспримет Ваш бред, а не серьезные проведенные исследования
    > о популярности языков.

    ну для начала стоило бы самому изучить уже существующие исследования популярности языков программирования. И обратить внимание на корреляцию соотношения популярности Cшарп к количеству windows серверов.
    Хотя чего ждать от искперда, у которого рейтинг В МИНУСАХ.

     

  • 1.16, lockywolf (ok), 10:10, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новый switch лисповенький.
     
  • 1.17, Аноним (17), 10:14, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть трансляторы кода из Явы в Яваскрипт?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:40, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, 120 к. в час.
     
  • 2.26, Аноним (19), 10:48, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие трансляторы/компиляторы из языка в язык кажись правильно называть транспайлером (транспилятором). Раньше у гугла был GWT, да сдох. Ему на смену пилят J2CL

    https://habr.com/ru/company/haulmont/blog/430378/

    Но мое мнение - пора уже все затачивать на трансляцию сразу в WebAssembly

     
  • 2.33, Аноним (35), 11:03, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был GWT, активно использовался в 2007-2013 годах, кажись на нем был написал google wave и evernote. Это не только транслятор, там был какой-то рантайм который бандлился в генерируемый js, RPC для коммуникации между сервером и клиентом.

    Что-то похожее на GWT можно сейчас получить если взять TypeScript + Webpack + библиотека для коммуникаций.

     

  • 1.20, Дихлофос (?), 10:22, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    я в андройд приложениях до сих пор использую jdk 1.8.0_151
     
  • 1.23, Аноним (23), 10:40, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вот в Котлине всё это уже давно есть.
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 10:41, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да кому это нужно в Kotlin-е и в целом и для Java уже не актуально.
     

  • 1.28, YetAnotherOnanym (ok), 10:51, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Расширена экспериментальная поддержка текстовых блоков - новой формы строковых литералов, позволяющих включать в исходный код многострочные текстовые данные без применения в них экранирования символов и сохраняя исходное форматирования текста в блоке. Обрамление блока осуществляется тремя двойными кавычками. В Java 14 в текстовых блоках реализована поддержка escape-последовательности "\s" для определения одного пробела и "\" для объединения со следующей строкой (игнорирования перевода строки, когда нужно вывести очень длинную строку).

    А такого не было? Ну охренеть...

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:59, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не было. Это новый оператор """
     

  • 1.32, Аноним (31), 11:02, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    webstart есть? Нет? Уносите.
     

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