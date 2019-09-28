Oracle будет поддерживать Java SE 8/11 до 2030 года, а Solaris 11 до 2031 года

1.1 , CodeFixy ( ? ), 11:08, 28/09/2019 [ответить] –1 + / – >обновления для Solaris 11 будут выпускаться до 2034 года К этому времени сегодняшние линуксоиды успеют обзавестись тугосерями, ипотекой и новенькими виндобуками.

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:50, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Замечательная картина прекрасного будущего! Осталось выяснить, какая связь между Solaris и «линуксоидами».

3.6 , AlexyeCu_not_logges ( ? ), 12:13, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Осталось выяснить, какая связь между Solaris и «линуксоидами». Так виндузятник же писал: для этих ущербных всё, что не винда, то «страшные никсы с чОрной конослью», т. е. практически одно и то же. Это, кончено же, при условии, что виндузятник вообще в состоянии понять, что есть никсы или хотя бы узнать о существовании отдельных представителей оных.



1.2 , Аноним ( 2 ), 11:08, 28/09/2019 [ответить] + / – Вроде это не новость уже пару лет так. Или это порадовать тех, кто вопит РИП в каждой новости? Раз уж пишу коммент, могу порадовать всех "любителей" жабки у которых как и у меня есть некоторые вопросы по потреблению памяти ей. Проект adoptopenjdk предоставляет готовые сборочки 8 с openj9 вместо хотспота, и для десктопных приложений эта самая openj9 очень хорошо подходит, на мой взгляд.

1.3 , Аноним ( 3 ), 11:18, 28/09/2019 [ответить] + / – За отдельную плату?

1.4 , Zenitur ( ok ), 11:50, 28/09/2019 [ответить] + / – Хотел бы я, чтобы так было со SUSE 11. Но ось стала не интересна своим же разработчикам. Обновления стабильно выпускаются до сих пор, ядро патчится, всё нормально. Но в 2017 году исчезла поддержка SUSE 11 почти во всех OBS-репозиториях, осталась мало где, например в printing, devel:gcc, Emulators:Wine, filesystems и network. Мне нужны были M17N, multimedia:libs, devel:libraries:c_c++, devel:python и network:pidgin.

