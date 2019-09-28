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Oracle будет поддерживать Java SE 8/11 до 2030 года, а Solaris 11 до 2031 года

28.09.2019 10:43

Компания Oracle поделилась планами, касающимися поддержки Java SE и Solaris. На ранее опубликованном графике указано, что ветка Java SE 8 будет поддерживаться до марта 2025 года, а ветка Java SE 11 до сентября 2026 года. При этом, Oracle отмечает, что эти сроки не окончательные и поддержка будет продлена как минимум до 2030 года, так как сопровождение указанных веток Java SE необходимо для соблюдения обязательств Oracle Applications Unlimited.

Что касается Solaris, то в рамках программы базовой поддержки выпуск обновлений для Solaris 11 продлился до 2031 года, т.е. общее время сопровождения составит 20 лет. В рамках программы расширенной поддержки Oracle Extended Support обновления для Solaris 11 будут выпускаться до 2034 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Обновление Oracle Solaris 11.4 SRU13
  3. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
  4. OpenNews: Компания Oracle опубликовала план разработки Solaris и SPARC
  5. OpenNews: Компания Oracle опровергла слухи о сворачивании разработки Solaris
  6. OpenNews: Компания Oracle выпустила Solaris 11
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: solaris
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  • 1.1, CodeFixy (?), 11:08, 28/09/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    >обновления для Solaris 11 будут выпускаться до 2034 года

    К этому времени сегодняшние линуксоиды успеют обзавестись тугосерями, ипотекой и новенькими виндобуками.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:50, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Замечательная картина прекрасного будущего!

    Осталось выяснить, какая связь между Solaris и «линуксоидами».

     
     
  • 3.6, AlexyeCu_not_logges (?), 12:13, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Осталось выяснить, какая связь между Solaris и «линуксоидами».

    Так виндузятник же писал: для этих ущербных всё, что не винда, то «страшные никсы с чОрной конослью», т. е. практически одно и то же. Это, кончено же, при условии, что виндузятник вообще в состоянии понять, что есть никсы или хотя бы узнать о существовании отдельных представителей оных.

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:08, 28/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Вроде это не новость уже пару лет так. Или это порадовать тех, кто вопит РИП в каждой новости? Раз уж пишу коммент, могу порадовать всех "любителей" жабки у которых как и у меня есть некоторые вопросы по потреблению памяти ей. Проект adoptopenjdk предоставляет готовые сборочки 8 с openj9 вместо хотспота, и для десктопных приложений эта самая openj9 очень хорошо подходит, на мой взгляд.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:18, 28/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    За отдельную плату?
     
  • 1.4, Zenitur (ok), 11:50, 28/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Хотел бы я, чтобы так было со SUSE 11. Но ось стала не интересна своим же разработчикам. Обновления стабильно выпускаются до сих пор, ядро патчится, всё нормально. Но в 2017 году исчезла поддержка SUSE 11 почти во всех OBS-репозиториях, осталась мало где, например в printing, devel:gcc, Emulators:Wine, filesystems и network. Мне нужны были M17N, multimedia:libs, devel:libraries:c_c++, devel:python и network:pidgin.
     
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