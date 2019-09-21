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Обновление Oracle Solaris 11.4 SRU13

21.09.2019 04:07

Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 13, в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'.

В новом выпуске:

  • Добавлен фреймворк Hotplug для горячего извлечения устройств SR-IOV PCIe. Для извлечения и замены устройств в ldm добавлены команды "evacuate-io" и "restore-io";
  • До версии 19.3.1 обновлён Oracle Explorer, инструментарий для построения детального профиля конфигурации и состояния системы;
  • При выполнении "pkg update" обеспечен автоматический выбор имён загрузочных окружений на основе номеров версий;
  • Добавлен обработчик sd_recv_uio для увеличения производительности UDP;
  • Для привилегированных пользователей предоставлена возможность увеличения точности таймера для выбранных процессов;
  • Обновлены версии ImageMagick 6.9.10-57, wget 1.20.3, bzip2 1.0.7, nss 3.45, hex 0.20.1, Ghostscript 9.27, libxslt и tcpdump.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Выпуск Solaris 11.4 SRU12
  3. OpenNews: Обновление Solaris 11.4 SRU 10
  4. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
  5. OpenNews: OpenIndiana 2019.04 и OmniOS CE r151030, продолжающие развитие OpenSolaris
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2018.10, продолжающего развитие OpenSolaris
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Anon Y Mous
Тип: Программы
Ключевые слова: solaris
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Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Zenitur (ok), 11:02, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Печально что GNOME2 удалён из репозиториев. С другой стороны, когда я в Gentoo обновил Glib 2.32 до 2.34, то один из процессов GNOME2 стал есть 100% одного ядра. Это значит, что оставить GNOME2 было невозможно.

    Например, CentOS ещё может позволить иметь в репо старый KDE или старый GNOME. Судя по содержимому SRPM, туда даже не бэкпортируют никаких изменений. Что, через DE нельзя взломать? Тогда как в Glib бэкпорты фиксов есть.

     
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 11:55, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    A MATE туда вкорячить нельзя? Тот же второгном только на современных библиотеках...
     
     
  • 3.13, Zenitur (ok), 12:46, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сейчас пишу из MATE 1.6. Да, это тот же второгном. Только названия многих приложений изменили, что непривычно. Какая нафиг pluma? Я хочу gedit! А начиная с версии 1.8, началась миграция на GTK3. Тогда что-то сломали по-мелочи. Как сейчас, не знаю, потому что не пробовал.
     
     
  • 4.14, A.Stahl (ok), 12:56, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуй: пишу из-под 1.22, миграция давно закончилась. Внешний вид практически не изменился.
    А названия программ... Привыкнешь. Толку-то держать в памяти старые названия?


     
     
  • 5.25, Аноним (25), 19:12, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть ли там Trinity Desktop Environment?
     
     
  • 6.46, A.Stahl (ok), 14:08, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это КДЕ 3? Х.з. МАТЕ-то жив и развивается, а вот про Тринити я давно ничего не слышал. Проект нормально себя чувствует?
     
  • 4.17, Аноним (17), 15:04, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Создай симлинк алиас итп
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:03, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Эх, хочется вот разнообразия ОСей, чтобы была конкуренция, а то все только линукс, да линукс, да чутка bsd, а вот Solaris, скажем? Что он?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:22, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Умер практически совсем. Еле трепыхается на остатках пользователей. Орацлу он не нужен.
     
     
  • 3.5, Catwoolfii (ok), 11:30, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Настолько плох, что до сих пор выпускается hi-end линейка серверов? https://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/unix/sparc/lineup/m1
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 12:15, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стоит этот спарк как чугунный мост. Нужен только для совместимости со старыми разработками. Кому надо такое давно сидят на IBM и в ус не дуют.
     
  • 2.12, Аноним (11), 12:18, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато в Солярисе нет systemd там SMF.
     
  • 2.15, пох. (?), 14:16, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    труп он. к сожалению, орацлу он не нужен - орацел щаслив выпиливанием логотипов редхата из rhel, чтоб денег собственным индусам не платить.

    Есть некоторое количество особо упертых клиентов с очень большим кошельком, которые все еще покупают последние фуджицыны (орасановские давно не производятся) сервера на которых линух еще немного почти уже не совсем, и ради них кое-как пересобирают полтора китайца все три старых опенсорсных пакета, которые когда-то еще сан их научила собирать.

    прочим смертным a) не продадут b) дадут скачать но не разрешают использовать по назначению с) ни разу непохоже на линyпс, а разбираться некогда, надо на работу ходить и делать чо босс велел.

    по последней же причине сдохли опенсорцные форки.

     
     
  • 3.20, Zulu (?), 18:05, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    > пересобирают полтора китайца все три старых опенсорсных пакета, которые когда-то еще
    > сан их научила собирать.

    Вот щас обидно было. Release Engineering всегда в Праге и Штатах был, года с 2015 чисто в Праге.

     
     
  • 4.21, пох. (?), 18:22, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    уп-с, то есть даже китайцев выгнали на мороз, пакеты собирают полтора русских эмигранта в Праге.

    ну а чо, действительно...

     
     
  • 5.24, Zulu (?), 19:11, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никаких русских эмингрантов, чистокровные чехи. Вот для линукса RE был в Китае, но когда я недели две назад общался с теми, кто еще в Оракле, они сказали что и линуксовый в Прагу забирают, а Китай помалу сворачивают вообще.
     
     
  • 6.42, iav (ok), 23:05, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суки с 11.4 выкинули midnight commander.
    Низабуду, нипращу!
     
     
  • 7.47, пох. (?), 19:38, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как мы без этой хни жили раньше - прям даже и не знаю.

    (а ничего кроме жданья ебилдов вы ведь - тоже не умеете?)

     
     
  • 8.51, iav (ok), 22:59, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как жили вы 8212 не знаю А у меня без него множество операторов это такие с... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.59, пох. (?), 10:44, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    норм И сейчас живу - неплохо обхожусь Поскольку вообще не знаю, какую такую мо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.64, iav (ok), 06:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да сейчас Ты не знаешь, для чего нужны менеджеры файлов Они нужны для работы с... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.65, пох. (?), 10:00, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в юниксе Нет, не знаю - здесь как-то всю жизнь было принято работать именно с ф... текст свёрнут, показать
     
  • 7.50, exSun (ok), 22:38, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Из 11.3 поставить можно таким путём (в 11.4 SRU 10 работает):

    pkg change-facet facet.version-lock.library/slang=false facet.version-lock.file/mc=false
    pkg install file/mc@4.8.13-0.175.3.18.0.3.0

     
     
  • 8.52, iav (ok), 23:01, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, попробую Я пытался лочить сам mc, и получилась ерунда Вот так не проб... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.54, exSun (ok), 23:36, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так он slang тянет же ж, того тоже разлочивать нужно ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.55, Аноним (55), 07:05, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это что: https://www.oracle.com/servers/sparc/m8-8/ ?
     
     
  • 4.58, пох. (?), 10:38, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты его купить-то пробовал? Вангую, найдется примерно десять тысяч объяснений твоего оракломенеджера, почему оно тебе не совсем подходит, и, кстати, кстати, вот, точно такая же коробка, только с немножечко другим лейбаком, кстати, мы вам ее сами продадим, и скидочку небольшую сделаем...

    Ну, во всяком случае, ходят такие интересные слухи от тех, у кого в подвальчике пара похожих ящиков уже стояла, и они удумали добавить еще один, поновее. Думали-думали, ебеме купили :-(

     
  • 2.27, Аноним (25), 19:16, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда OpenSolaris загнулся, кодовую базу взяло сообщество и назвали illumos. На его базе делают примерно три дистибутива. https://www.osdyson.org https://www.openindiana.org/ http://www.dilos.org/
     
     
  • 3.29, Аноним (25), 19:20, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Между прочим И́ан Мёрдок автор Debian не за долго до смерти начал смотреть в сторону OpenSolaris.
    Чего только стоит заголовок.
    Ян Мёрдок: OpenSolaris повсеместно заменит Linux
    Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/302216.php
     
     
  • 4.30, Аноним (25), 19:29, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вполне было бы логично видеть: Debian GNU/kFreeBSD,  Debian GNU/killumos. Но со смертью Мёрдока и введением системдэ сам Дебиан стал ненужным. Кстати автор Dyson (по моему он даже русский) стремится к тому чтобы его включили в Дебиан.
     
     
  • 5.32, ievoochielaPh5Ph (ok), 19:46, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вполне было бы логично видеть: Debian GNU/kFreeBSD,  Debian GNU/killumos. Но со
    > смертью Мёрдока и введением системдэ сам Дебиан стал ненужным. Кстати автор
    > Dyson (по моему он даже русский) стремится к тому чтобы его
    > включили в Дебиан.

    К моменту самоубийства Иана он уже 8 лет не имел отношения к Debian, он с 2007 года работал в Sun, потом над фрик-проектом OpenIndiana, потому ее и рекламировал. Но алкоголизм и наркомания мешали ему, в конце концов довели его до логичного финала, хорошо что он в своем неадеквате не убил кого-нибудь из людей, себя имел полное право, его жизнь — его правила.

     
     
  • 6.33, Аноним (25), 19:56, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В общем судьба людей из СПО тусовки не завидная.
     
     
  • 7.37, ievoochielaPh5Ph (ok), 21:16, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В общем судьба людей из СПО тусовки не завидная.

    При чем тут СПО? Иан запил после того, как его бросила жена(та самая от имени которой первая часть в DebIan), запил и уже не смог вернуться к нормальной жизни. Я знаю кучу таких примеров среди всяких электриков, плотников и сантехников, программирование и тем более свободное ПО тут вообще не при делах. Предрасположенность к алкоголизму, стресс, клиническая депрессия и попытка не лечить ее, а забивать алкоголем приводят к грустному концу. Если бы осознал, что болен и пошел бы ко врачу может быть был и сейчас живой.

     
  • 6.34, Аноним (25), 19:57, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >потом над фрик-проектом OpenIndiana, потому ее и рекламировал.

    А почему это фрик-проект и почему быть фрик-проектом это плохо?

     
     
  • 7.35, ievoochielaPh5Ph (ok), 20:23, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где я говорил, что это плохо? Вроде нигде
     
  • 4.31, ievoochielaPh5Ph (ok), 19:43, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Между прочим И́ан Мёрдок автор Debian не за долго до смерти начал
    > смотреть в сторону OpenSolaris.
    > Чего только стоит заголовок.
    > Ян Мёрдок: OpenSolaris повсеместно заменит Linux
    > Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/302216.php

    Иан последние годы очень крепко пил и употреблял тяжелые наркотики, так что был не особо адекватен, нес фигню и закончил жизнь самоубийством. Так что ссылаться на Иана глупо.

     
  • 4.41, пох. (?), 23:01, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он, вероятно, к счастью для себя, рано помер, не дождавшись прекрасного поглощения сана орацлом, с лишениями и выгоняниями всех тех, кто образовывал основную тусовку разработчиков, отказа от синхронизации исходников с openindiana и отрыва той в свободное плавание без руля и капитана.

    теперь systemd/linux повсеместно заменит любые серверные системы, кроме файл-серверов, с которыми у линyпсеров традиционно полная жо - хоть mars воскрешай.

     
     
  • 5.43, ievoochielaPh5Ph (ok), 23:59, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > он, вероятно, к счастью для себя, рано помер, не дождавшись прекрасного поглощения
    > сана орацлом, с лишениями и выгоняниями всех тех, кто образовывал основную
    > тусовку разработчиков, отказа от синхронизации исходников с openindiana и отрыва той
    > в свободное плавание без руля и капитана.

    Мэрдок самовыпилился по пьяни в 2015 году, процесс поглощения Сана Ораклом проходил с 2009 по 2010 года. Есть подозрение, что он его не заметил, потому что был все эти годы пьян, вот это да. Да, уволили его потому что бухал уже из Оракла, я посмотрел сейчас его биографию. Он был Vice President of Emerging Platforms at Sun, после окончания поглощения из-за того, что он был вечно пьян, его должность была упразднена, а его самого выгнали пинком под зад.

     
     
  • 6.44, Аноним (25), 00:26, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Мэрдок самовыпилился по пьяни в 2015 году,

    Это всё заговор рептилоидов по недопущению появления конкурента Линуксу или закрытому Солярису, не знаю. Но в общем из СПО тусовочки только Торвальдс боле-менее устроился, хотя тоже не факт. Миллиардерами никто не стал как Гейтс или Джобс. Из чего делаем вывод что разработка СПО полезна для общества в широком смысле и не выгодна а то и вредна для ундивида.

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 8.48, пох. (?), 19:45, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не факт Набухаться до такой белочки, чтоб водопроводная труба начала стучать на... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.49, Аноним (25), 20:24, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сантехник пришел, заменил прокладку в смесителе, получил свои 100500 р Открытог... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.56, пох. (?), 10:30, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1 - за замену, 99 - за прокладку, 100400 - за то что знал как и что открутить и ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.60, пох. (?), 11:38, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и да, скромно напомним - nginx inc ни разу не opensource продает То есть вот ка... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.66, ievoochielaPh5Ph (ok), 12:15, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каком именно месте кончилось open nginx закрыт А это http nginx org downlo... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.67, пох. (?), 17:25, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в статусе, mod_mp4, ha, отсутствии по сей день нормальной поддержки mod_security... текст свёрнут, показать
     

  • 1.16, Zulu (?), 14:27, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >  Добавлен фреймворк Hotplug для горячего извлечения устройств SR-IOV PCIe. Для извлечения и замены устройств в ldm добавлены команды "evacuate-io" и "restore-io";

    Это бред. Человек, который так перевел, не видел в глаза ни hotplug, ни ldm.

    Хотплаг там был приблизительно сто лет. Выдернуть VF из домена тоже можно было, называется dynamic SR-IOV.

    Нельзя было хотплажно выдернуть карту, которая имела VF. Теперь можно, судя по английскому тексту, и даже если VF'ы делегированы доменам.

     
     
  • 2.22, пох. (?), 18:59, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а что происходит внутри такого домена? "ой, сетевуха куда-то испарилась"?

     
     
  • 3.26, Zulu (?), 19:14, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а что происходит внутри такого домена? "ой, сетевуха куда-то испарилась"?

    Не, потому эта хня хочет поддержку от гостевой ОС. Оно пинает hotplugd внутре гостя, типа сейчас мы у вам сетевуху того. А если не получает положительного ответа, то отменяет всю операцию, говоря not supported.

    Это надо потому, что раньше домены с SR-IOV (любым, VF или DIO) вообще нельзя было мигрировать. А хотелось.

     
  • 3.28, Zulu (?), 19:16, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а что происходит внутри такого домена? "ой, сетевуха куда-то испарилась"?

    (продолжение) это в Солярисе. В Линуксе это так до конца и не дотянули, и есть подозрение, что когда закрыли линукс в/на лдомах объясняя это неполным feature set'ом по сравнению с Солярисом, то именно это имелось в виду. Так-то он работал, грузился, все дела, а вот красивые штучки ой.

     

  • 1.18, Анонимомомом (?), 16:41, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачастили, жалко ничего серьезного и это скорее конвульсии некогда замечательной OS.
     
     
  • 2.19, Sonic (??), 18:00, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она и сейчас самая лучшая с технической точки зрения. Популярность это уже вопрос не про IT, просто бизнес быдло-корпорации чморакл.
     

  • 1.62, Huff (?), 21:22, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Soboda Ravenstvo Upyachka
     
     
  • 2.63, Аноним (25), 21:54, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    попятча
     

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