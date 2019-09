Обновление Oracle Solaris 11.4 SRU13

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:22, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Умер практически совсем. Еле трепыхается на остатках пользователей. Орацлу он не нужен.

3.5 , Catwoolfii ( ok ), 11:30, 21/09/2019 Настолько плох, что до сих пор выпускается hi-end линейка серверов? https://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/unix/sparc/lineup/m1

4.11 , Аноним ( 11 ), 12:15, 21/09/2019 Стоит этот спарк как чугунный мост. Нужен только для совместимости со старыми разработками. Кому надо такое давно сидят на IBM и в ус не дуют.

2.12 , Аноним ( 11 ), 12:18, 21/09/2019 Зато в Солярисе нет systemd там SMF.

2.15 , пох. ( ? ), 14:16, 21/09/2019 труп он. к сожалению, орацлу он не нужен - орацел щаслив выпиливанием логотипов редхата из rhel, чтоб денег собственным индусам не платить. Есть некоторое количество особо упертых клиентов с очень большим кошельком, которые все еще покупают последние фуджицыны (орасановские давно не производятся) сервера на которых линух еще немного почти уже не совсем, и ради них кое-как пересобирают полтора китайца все три старых опенсорсных пакета, которые когда-то еще сан их научила собирать. прочим смертным a) не продадут b) дадут скачать но не разрешают использовать по назначению с) ни разу непохоже на линyпс, а разбираться некогда, надо на работу ходить и делать чо босс велел. по последней же причине сдохли опенсорцные форки. 3.20 , Zulu ( ? ), 18:05, 21/09/2019

> пересобирают полтора китайца все три старых опенсорсных пакета, которые когда-то еще

> сан их научила собирать. Вот щас обидно было. Release Engineering всегда в Праге и Штатах был, года с 2015 чисто в Праге.

4.21 , пох. ( ? ), 18:22, 21/09/2019 уп-с, то есть даже китайцев выгнали на мороз, пакеты собирают полтора русских эмигранта в Праге. ну а чо, действительно... 5.24 , Zulu ( ? ), 19:11, 21/09/2019 Никаких русских эмингрантов, чистокровные чехи. Вот для линукса RE был в Китае, но когда я недели две назад общался с теми, кто еще в Оракле, они сказали что и линуксовый в Прагу забирают, а Китай помалу сворачивают вообще.

6.42 , iav ( ok ), 23:05, 21/09/2019 Суки с 11.4 выкинули midnight commander.

Низабуду, нипращу!

7.47 , пох. ( ? ), 19:38, 22/09/2019 как мы без этой хни жили раньше - прям даже и не знаю. (а ничего кроме жданья ебилдов вы ведь - тоже не умеете?) 8.51 , iav ( ok ), 22:59, 22/09/2019 Как жили вы — не знаю. А у меня без него множество операторов это такие с... 9.59 , пох. ( ? ), 10:44, 23/09/2019 норм. И сейчас живу - неплохо обхожусь. Поскольку вообще не знаю, какую такую мо... 10.64 , iav ( ok ), 06:38, 24/09/2019 Да сейчас. Ты не знаешь, для чего нужны менеджеры файлов. Они нужны для работы с... 11.65 , пох. ( ? ), 10:00, 24/09/2019 в юниксе? Нет, не знаю - здесь как-то всю жизнь было принято работать именно с ф... 7.50 , exSun ( ok ), 22:38, 22/09/2019 Из 11.3 поставить можно таким путём (в 11.4 SRU 10 работает): pkg change-facet facet.version-lock.library/slang=false facet.version-lock.file/mc=false

pkg install file/mc@4.8.13-0.175.3.18.0.3.0

8.52 , iav ( ok ), 23:01, 22/09/2019 Спасибо, попробую. Я пытался лочить сам mc, и получилась ерунда. Вот так не проб... 9.54 , exSun ( ok ), 23:36, 22/09/2019 Ну так он slang тянет же ж, того тоже разлочивать нужно ... 3.55 , Аноним ( 55 ), 07:05, 23/09/2019 А это что: https://www.oracle.com/servers/sparc/m8-8/ ?

4.58 , пох. ( ? ), 10:38, 23/09/2019 а ты его купить-то пробовал? Вангую, найдется примерно десять тысяч объяснений твоего оракломенеджера, почему оно тебе не совсем подходит, и, кстати, кстати, вот, точно такая же коробка, только с немножечко другим лейбаком, кстати, мы вам ее сами продадим, и скидочку небольшую сделаем... Ну, во всяком случае, ходят такие интересные слухи от тех, у кого в подвальчике пара похожих ящиков уже стояла, и они удумали добавить еще один, поновее. Думали-думали, ебеме купили :-(

2.27 , Аноним ( 25 ), 19:16, 21/09/2019 Когда OpenSolaris загнулся, кодовую базу взяло сообщество и назвали illumos. На его базе делают примерно три дистибутива. https://www.osdyson.org https://www.openindiana.org/ http://www.dilos.org/

3.29 , Аноним ( 25 ), 19:20, 21/09/2019 Между прочим И́ан Мёрдок автор Debian не за долго до смерти начал смотреть в сторону OpenSolaris.

Чего только стоит заголовок.

Ян Мёрдок: OpenSolaris повсеместно заменит Linux

Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/302216.php

4.30 , Аноним ( 25 ), 19:29, 21/09/2019 Вполне было бы логично видеть: Debian GNU/kFreeBSD, Debian GNU/killumos. Но со смертью Мёрдока и введением системдэ сам Дебиан стал ненужным. Кстати автор Dyson (по моему он даже русский) стремится к тому чтобы его включили в Дебиан.

5.32 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 19:46, 21/09/2019 > Вполне было бы логично видеть: Debian GNU/kFreeBSD, Debian GNU/killumos. Но со

> смертью Мёрдока и введением системдэ сам Дебиан стал ненужным. Кстати автор

> Dyson (по моему он даже русский) стремится к тому чтобы его

> включили в Дебиан. К моменту самоубийства Иана он уже 8 лет не имел отношения к Debian, он с 2007 года работал в Sun, потом над фрик-проектом OpenIndiana, потому ее и рекламировал. Но алкоголизм и наркомания мешали ему, в конце концов довели его до логичного финала, хорошо что он в своем неадеквате не убил кого-нибудь из людей, себя имел полное право, его жизнь — его правила.

6.33 , Аноним ( 25 ), 19:56, 21/09/2019 В общем судьба людей из СПО тусовки не завидная.

7.37 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 21:16, 21/09/2019 > В общем судьба людей из СПО тусовки не завидная. При чем тут СПО? Иан запил после того, как его бросила жена(та самая от имени которой первая часть в DebIan), запил и уже не смог вернуться к нормальной жизни. Я знаю кучу таких примеров среди всяких электриков, плотников и сантехников, программирование и тем более свободное ПО тут вообще не при делах. Предрасположенность к алкоголизму, стресс, клиническая депрессия и попытка не лечить ее, а забивать алкоголем приводят к грустному концу. Если бы осознал, что болен и пошел бы ко врачу может быть был и сейчас живой.

6.34 , Аноним ( 25 ), 19:57, 21/09/2019 >потом над фрик-проектом OpenIndiana, потому ее и рекламировал. А почему это фрик-проект и почему быть фрик-проектом это плохо?

7.35 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 20:23, 21/09/2019 Где я говорил, что это плохо? Вроде нигде

4.31 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 19:43, 21/09/2019 > Между прочим И́ан Мёрдок автор Debian не за долго до смерти начал

> смотреть в сторону OpenSolaris.

> Чего только стоит заголовок.

> Ян Мёрдок: OpenSolaris повсеместно заменит Linux

> Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/302216.php Иан последние годы очень крепко пил и употреблял тяжелые наркотики, так что был не особо адекватен, нес фигню и закончил жизнь самоубийством. Так что ссылаться на Иана глупо.

4.41 , пох. ( ? ), 23:01, 21/09/2019 он, вероятно, к счастью для себя, рано помер, не дождавшись прекрасного поглощения сана орацлом, с лишениями и выгоняниями всех тех, кто образовывал основную тусовку разработчиков, отказа от синхронизации исходников с openindiana и отрыва той в свободное плавание без руля и капитана. теперь systemd/linux повсеместно заменит любые серверные системы, кроме файл-серверов, с которыми у линyпсеров традиционно полная жо - хоть mars воскрешай. 5.43 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 23:59, 21/09/2019 > он, вероятно, к счастью для себя, рано помер, не дождавшись прекрасного поглощения

> сана орацлом, с лишениями и выгоняниями всех тех, кто образовывал основную

> тусовку разработчиков, отказа от синхронизации исходников с openindiana и отрыва той

> в свободное плавание без руля и капитана. Мэрдок самовыпилился по пьяни в 2015 году, процесс поглощения Сана Ораклом проходил с 2009 по 2010 года. Есть подозрение, что он его не заметил, потому что был все эти годы пьян

6.44 , Аноним ( 25 ), 00:26, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Мэрдок самовыпилился по пьяни в 2015 году, Это всё заговор рептилоидов по недопущению появления конкурента Линуксу или закрытому Солярису, не знаю. Но в общем из СПО тусовочки только Торвальдс боле-менее устроился, хотя тоже не факт. Миллиардерами никто не стал как Гейтс или Джобс. Из чего делаем вывод что разработка СПО полезна для общества в широком смысле и не выгодна а то и вредна для ундивида.

Часть нити удалена модератором

8.48 , пох. ( ? ), 19:45, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать не факт Набухаться до такой белочки, чтоб водопроводная труба начала стучать на... 9.49 , Аноним ( 25 ), 20:24, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Сантехник пришел, заменил прокладку в смесителе, получил свои 100500 р Открытог... 10.56 , пох. ( ? ), 10:30, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать 1 - за замену, 99 - за прокладку, 100400 - за то что знал как и что открутить и ... 8.60 , пох. ( ? ), 11:38, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать и да, скромно напомним - nginx inc ни разу не opensource продает То есть вот ка... 9.66 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 12:15, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В каком именно месте кончилось open nginx закрыт А это http nginx org downlo... 10.67 , пох. ( ? ), 17:25, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать в статусе, mod_mp4, ha, отсутствии по сей день нормальной поддержки mod_security...