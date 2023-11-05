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В Firefox добавлена возможность вырезания параметров отслеживания из URL

05.11.2023 08:57

В ночных сборках Firefox, на базе которых 19 декабря будет сформирован выпуск Firefox 121, в контекстном меню появилась новая опция, позволяющая скопировать URL выбранной ссылки в буфер обмена, предварительно вырезав из него опции, которые используются для отслеживания переходов между сайтами. Например, при копировании ссылки будут удалены параметры mc_eid и fbclid, применяемые при переходе со страниц Facebook.

В общем виде возможность удаления из URL параметров, используемых для отслеживания, присутствует начиная с Firefox 102 и включается через настройку privacy.query_stripping.enabled в about:config, при открытии сайта в режиме приватного просмотра или при выборе усиленного режима (strict) защиты от отслеживания перемещений (ETP, Enhanced Tracking Protection). Отслеживающие параметры вырезаются при переходе по ссылке на странице и при открытии ссылки в адресной строке. Для вырезания задействован чёрный список, включающий известные параметры отслеживания перехода между сайтами.

Из других изменений в ночных сборках Firefox отмечается проведение работы по повышению производительности встроенного отладчика JavaScript, скорость разбора больших файлов в котором увеличена примерно на 10%. В трассировщик JavaScript (JSTracer в DevTools) добавлено отображение DOM-событий и вызовов setInterval, setTimeout и requestAnimationFrame.

Также можно отметить заметку разработчиков из Mozilla с анализом изменения производительности Firefox. С начала года время с момента запуска до первой отрисовки (метрика FCP, First Contentful Paint) удалось сократить на 15%, с 250 мс до 215 мс. Кроме того, на 20% (с 1560 мс до 1260 мс) сокращено среднее время которые браузер тратит на выполнение JavaScript во время загрузки страниц. На 10% (с 65 мс до 59 мс) сокращено наибольшее время реакции на нажатие клавиш.

Тем временем, отмечается прогресс в становлении открытой экосистемы браузерных дополнений для мобильной редакции Firefox, поставляемой для платформы Android. К официальному запуску экосистемы, запланированному на декабрь, в каталоге addons.mozilla.org (AMO) будет доступно более 200 дополнений, пригодных для установки в Firefox для Android (для сравнения для обычных сборок предлагается более 40 тысяч дополнений).Разработчикам дополнений, уже поставляемых для настольной версии Firefox, рекомендовано адаптировать и оптимизировать свои продукты для работы в мобильной версии. Дополнения предлагается перевести с модели постоянного фонового выполнения (extension.getBackgroundPage) на режим обработки событий (browser.runtime.onMessage.addListener).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nightly.mozilla.o...)
  2. OpenNews: Mozilla ввела в строй APT-репозиторий с ночными сборками Firefox
  3. OpenNews: Релиз Firefox 119
  4. OpenNews: Разработчики Chrome и Firefox рассматривают возможность прекращения поддержки видеокодека Theora
  5. OpenNews: В Firefox и Cloudflare включена поддержка ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике
  6. OpenNews: Mozilla анонсировала полноценную экосистему дополнений для Android-версии Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60049-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 09:52, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прибитую кнопку расширений когда "позволят" с панели убрать
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:09, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С каким пор лиса конкурирует с хромом?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:08, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С таких:
    вырезает чужую слежку, но внедряет свою.
    Чем тебе не конкуренция?
     
     
  • 4.14, Shevchuk (ok), 11:16, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Считаю, в Firefox телеметрия реализована +/- этично, практически всё можно легко отключить. Да и компания заслуживает доверия куда больше, чем другие гиганты-разработчики браузеров.

    Если лень отключать или параноишь, просто ставь LibreWolf, там нет телеметрии.

     
     
  • 5.19, ыы (?), 11:31, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не бывает этичной телеметрии, этичного шпионажа, этичного насилия.

    Наличие в браузерах и мобильных устройствах закладок - насилие, выворачивание рук, поскольку альтернатива- только одна- не пользуйся нашим продуктом. Это не выбор - это иллюзия выбора, попустительство и глупость общества.

     
     
  • 6.30, Корова лизнула леденец (?), 12:29, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бывает, этичная телеметрия (для меня) — та, которая идёт по адресу, для улучшения продукта, (как, например, в Гном сделали), не рекламщикам и на сторону.
    Не надо путать твёрдое с холодным
     
     
  • 7.35, Аноним (35), 12:42, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типичная телеметрия, которая "идёт на улучшение продукта", но при этом сливает информацию о паролях, секретах, токенах, назначении рабочей станции и способах атаки на пользователя (включая информацию о должности), всё равно не особо этичная. И, кроме того, легко утекает. Ты сейчас оправдываешь уголовно-наказуемые преступления, из чего можно сделать вывод, что лично ты такой же преступник.
     
     
  • 8.39, Корова лизнула леденец (?), 12:49, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А не надо перекладывать с себя ответственность на других, особенно разрабов Пе... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.42, Аноним (42), 12:55, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    don t worry, be happy Хотя да, ты прав, не поможет Из того что помогает - пере... текст свёрнут, показать
     
  • 9.43, Аноним (35), 13:00, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типичный пользователь гнома конечно всем этим будет заниматься Особенно, когда ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.31, Shevchuk (ok), 12:30, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Телеметрия — это не насилие. В случае Firefox альтернатива — просто выключить телеметрию.
     
     
  • 7.34, Аноним (42), 12:38, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > просто выключить телеметрию.

    Ну да, потратить месяцы работы, как это сделали разрабы Librewolf. Это вообще так просто, что я аж обломался когда-то при попытке. При том, что другую софтину мне таки удалось от телеметрии избавить, т.е. - опыт какой-то есть.

     
     
  • 8.36, Shevchuk (ok), 12:43, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В LibreWolf далеко не только телеметрия выключена, это лишь малая часть изменени... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.44, Аноним (42), 13:02, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме паранои есть ещё просто нежелание окунаться в фекалии Это о том, что в сл... текст свёрнут, показать
     
  • 6.54, Анонон (?), 14:57, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не бывает этичной телеметрии, этичного шпионажа, этичного насилия.

    Давай еще больше пафоса!
    Когда тебя неэтично будут бить, то ты просто этично не будешь сопротивляться? Или все-таки неэтично ответишь?

    > Наличие в браузерах и мобильных устройствах закладок - насилие, выворачивание рук, поскольку альтернатива- только одна- не пользуйся нашим продуктом.

    Выворачивание рук?
    Ты еще скажи что тебя заставляют сидеть в этих ваших интернетах! Пользуйся фрик поделками от паразитов типа паленки.

    > это иллюзия выбора, попустительство и глупость общества.

    Обществу как раз норм, за исключением горстки фриков.
    И вообще надо отменить все: номера на авто (по ним могут следить!!), паспорта (анонимность жи!!), адреса домов (могут узнать где ты живешь!!!)

     
  • 2.24, penetrator (?), 11:44, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так заходишь в More Tools / Customize Toolbar

    а потом просто мышкой ее тянешь с панели

    не?

     
     
  • 3.27, 108 (?), 12:22, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, оно заблокировано он скрытия
     
     
  • 4.28, 108 (?), 12:24, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *от
     
  • 3.29, GG (ok), 12:27, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в свежих версиях это сломали
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:05, 05/11/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:13, 05/11/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:44, 05/11/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.15, Аноним (4), 11:17, 05/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.16, Shevchuk (ok), 11:19, 05/11/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.21, Аноним (2), 11:38, 05/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.5, Аноним (5), 10:24, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочешь сделать человеку хорошо -- сделай ему плохо, а потом верни всё назад (с).
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:24, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, а где посмотреть этот чёрный список? Теги utm_* в него входят?
    А вообще, всегда использую ClearURL, благо сейчас его и в андроид версию завезли.
     
     
  • 2.11, Shevchuk (ok), 11:08, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ClearURL теперь можно заменить uBlock подписками: встроенные AdGuard URL Tracking Protection и Annoyances + Actually Legitimate URL Shortener Tool
     
     
  • 3.22, Нубасий (?), 11:43, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ClearURL теперь можно заменить uBlock подписками: встроенные AdGuard URL Tracking Protection
    > и Annoyances + Actually Legitimate URL Shortener Tool

    Поясните мне пожалуйста, а где эти все подписки взять? Это всё где-то лежит в одном месте или же это по всей сети вы собирали по андеграундным форумам?

     
     
  • 4.25, Аноним (25), 11:45, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первые две точно есть в uBlock из коробки. Их просто нужно вручную включить.
     
     
  • 5.32, Корова лизнула леденец (?), 12:33, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ClearURL блокирует мусор (paged2google ля-ля-ля), + удадяет etag'и из адресов. Это обязательное для установки дополнение.
     
  • 5.33, Shevchuk (ok), 12:33, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно. А Actually Legitimate URL Shortener Tool гуглится прямо первой ссылкой, добавляется тривиально через Filter lists → Import
     
  • 3.37, Аноним (35), 12:46, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И он после этого прямо так же заменяет все кривые ссылки на нормальные, или только удаляет известные трекинговые компоненты?
     
     
  • 4.38, Shevchuk (ok), 12:48, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай страницу, где взять эти кривые ссылки — посмотрю )
     
     
  • 5.45, Аноним (35), 13:14, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дай страницу, где взять эти кривые ссылки — посмотрю )

    К примеру, как это делают поисковики. Ну и, кроме того, в clearurls также есть дополнительная функциональность: среди прочего, позволяет очищать ссылки, которые тебе присылает контрагент.

     
  • 2.47, Аноним (47), 14:21, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь - https://firefox.settings.services.mozilla.com/v1/buckets/main/collections/quer же в Headers время последнего обновления .
     
     
  • 3.48, Аноним (47), 14:28, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати : в privacy.query_stripping.strip_list можно добавлять свои utm,мы , разделяя пробелом .
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:30, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Еще бы он открывался быстрее, а то как перешли на новый гуй, так открываться стал в 2-3 раза медленнее, что в комбинации с заточенными под мобилки шрифтами с большими отступами делает его не особо юзабельным.
     
     
  • 2.9, Дмитрий (??), 11:05, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А я на десктопе пользуюсь только FF
     
     
  • 3.40, Аноним (42), 12:50, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я им вообще не пользуюсь. Всё-таки возможнось выбора - это здорово.
     

  • 1.10, амерский ведроид (?), 11:07, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    121 когда esr станет?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:19, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чего это он должен стать ESR? Он и в лучшие времена каждую восьмую версию выходил, а сейчас и того реже.
     

  • 1.13, YetAnotherOnanym (ok), 11:15, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Главный спонсор приказал чужие клик-айдишки вырезать.
     
  • 1.23, Аноним (23), 11:43, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Дополнения предлагается перевести с модели постоянного фонового выполнения (extension.getBackgroundPage) на режим обработки событий (browser.runtime.onMessage.addListener).

    Но они и так по событиям работают. Скрипты выполняются 1 раз, проведя инициализацию и назначив обработчики - и далее по событиям.

     
  • 1.26, Аноним (26), 12:22, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >предварительно вырезав из него опции, которые используются для отслеживания переходов между сайтами.

    Зачем создатели сайтов занимаются *уйнёй?

     
     
  • 2.41, Аноним (42), 12:51, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они делают то что им надо, а не нам. Пора бы это давно понять.
     

  • 1.46, Аноним (46), 14:07, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По-моему всё кончится тем, что вместо параметров с читаемыми именами будут добавлять ууиды в ссылки.

    Зачем вообще такое вшивать в сам браузер, когда есть расширения? Глупость какая-то.

     
     
  • 2.49, Аноньимъ (ok), 14:30, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозилла просто пытается конкурировать сама с собой

    Пытается вытаскивать в браузер функционал отдельных аддонов выдавая это за офигеть улучшения.

    Хомячкам о аддонах не знающим наверное заходит, с другой стороны полезность браузера в целом уменьшает.

    Лучше бы они запилили нормальную систему аддонов (на расте), а не эту жс дичь.

     
     
  • 3.51, Аноним (2), 14:33, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > полезность браузера в целом уменьшает.

    Каким образом?

     
  • 2.50, Аноним (2), 14:31, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же не по умолчанию включено, а хомячок и не станет включать эту опцию.
     
  • 2.52, Аноним (52), 14:39, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вообще что-то делать, когда есть расширения?
     
  • 2.53, Аноним (47), 14:39, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По последней статистике около 80% пользователей даже не знают о блокировщиках рекламы . А это само включается в strict-режиме .
     

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