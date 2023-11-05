В Firefox добавлена возможность вырезания параметров отслеживания из URL

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|1.1, КО (?), 09:52, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прибитую кнопку расширений когда "позволят" с панели убрать
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|3.12, Аноним (12), 11:08, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С таких:
вырезает чужую слежку, но внедряет свою.
Чем тебе не конкуренция?
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|4.14, Shevchuk (ok), 11:16, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Считаю, в Firefox телеметрия реализована +/- этично, практически всё можно легко отключить. Да и компания заслуживает доверия куда больше, чем другие гиганты-разработчики браузеров.
Если лень отключать или параноишь, просто ставь LibreWolf, там нет телеметрии.
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|5.19, ыы (?), 11:31, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не бывает этичной телеметрии, этичного шпионажа, этичного насилия.
Наличие в браузерах и мобильных устройствах закладок - насилие, выворачивание рук, поскольку альтернатива- только одна- не пользуйся нашим продуктом. Это не выбор - это иллюзия выбора, попустительство и глупость общества.
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|6.30, Корова лизнула леденец (?), 12:29, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бывает, этичная телеметрия (для меня) — та, которая идёт по адресу, для улучшения продукта, (как, например, в Гном сделали), не рекламщикам и на сторону.
Не надо путать твёрдое с холодным
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|7.35, Аноним (35), 12:42, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типичная телеметрия, которая "идёт на улучшение продукта", но при этом сливает информацию о паролях, секретах, токенах, назначении рабочей станции и способах атаки на пользователя (включая информацию о должности), всё равно не особо этичная. И, кроме того, легко утекает. Ты сейчас оправдываешь уголовно-наказуемые преступления, из чего можно сделать вывод, что лично ты такой же преступник.
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|9.42, Аноним (42), 12:55, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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don t worry, be happy Хотя да, ты прав, не поможет Из того что помогает - пере... текст свёрнут, показать
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|9.43, Аноним (35), 13:00, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типичный пользователь гнома конечно всем этим будет заниматься Особенно, когда ... текст свёрнут, показать
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|6.31, Shevchuk (ok), 12:30, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Телеметрия — это не насилие. В случае Firefox альтернатива — просто выключить телеметрию.
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|7.34, Аноним (42), 12:38, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> просто выключить телеметрию.
Ну да, потратить месяцы работы, как это сделали разрабы Librewolf. Это вообще так просто, что я аж обломался когда-то при попытке. При том, что другую софтину мне таки удалось от телеметрии избавить, т.е. - опыт какой-то есть.
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|9.44, Аноним (42), 13:02, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кроме паранои есть ещё просто нежелание окунаться в фекалии Это о том, что в сл... текст свёрнут, показать
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|6.54, Анонон (?), 14:57, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не бывает этичной телеметрии, этичного шпионажа, этичного насилия.
Давай еще больше пафоса!
Когда тебя неэтично будут бить, то ты просто этично не будешь сопротивляться? Или все-таки неэтично ответишь?
> Наличие в браузерах и мобильных устройствах закладок - насилие, выворачивание рук, поскольку альтернатива- только одна- не пользуйся нашим продуктом.
Выворачивание рук?
Ты еще скажи что тебя заставляют сидеть в этих ваших интернетах! Пользуйся фрик поделками от паразитов типа паленки.
> это иллюзия выбора, попустительство и глупость общества.
Обществу как раз норм, за исключением горстки фриков.
И вообще надо отменить все: номера на авто (по ним могут следить!!), паспорта (анонимность жи!!), адреса домов (могут узнать где ты живешь!!!)
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|2.24, penetrator (?), 11:44, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так заходишь в More Tools / Customize Toolbar
а потом просто мышкой ее тянешь с панели
не?
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|1.5, Аноним (5), 10:24, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хочешь сделать человеку хорошо -- сделай ему плохо, а потом верни всё назад (с).
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|1.6, Аноним (6), 10:24, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, а где посмотреть этот чёрный список? Теги utm_* в него входят?
А вообще, всегда использую ClearURL, благо сейчас его и в андроид версию завезли.
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|2.11, Shevchuk (ok), 11:08, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ClearURL теперь можно заменить uBlock подписками: встроенные AdGuard URL Tracking Protection и Annoyances + Actually Legitimate URL Shortener Tool
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|3.22, Нубасий (?), 11:43, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ClearURL теперь можно заменить uBlock подписками: встроенные AdGuard URL Tracking Protection
> и Annoyances + Actually Legitimate URL Shortener Tool
Поясните мне пожалуйста, а где эти все подписки взять? Это всё где-то лежит в одном месте или же это по всей сети вы собирали по андеграундным форумам?
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|4.25, Аноним (25), 11:45, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Первые две точно есть в uBlock из коробки. Их просто нужно вручную включить.
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|5.33, Shevchuk (ok), 12:33, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Верно. А Actually Legitimate URL Shortener Tool гуглится прямо первой ссылкой, добавляется тривиально через Filter lists → Import
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|3.37, Аноним (35), 12:46, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И он после этого прямо так же заменяет все кривые ссылки на нормальные, или только удаляет известные трекинговые компоненты?
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|5.45, Аноним (35), 13:14, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дай страницу, где взять эти кривые ссылки — посмотрю )
К примеру, как это делают поисковики. Ну и, кроме того, в clearurls также есть дополнительная функциональность: среди прочего, позволяет очищать ссылки, которые тебе присылает контрагент.
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|3.48, Аноним (47), 14:28, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати : в privacy.query_stripping.strip_list можно добавлять свои utm,мы , разделяя пробелом .
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|1.7, Аноним (7), 10:30, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Еще бы он открывался быстрее, а то как перешли на новый гуй, так открываться стал в 2-3 раза медленнее, что в комбинации с заточенными под мобилки шрифтами с большими отступами делает его не особо юзабельным.
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|3.40, Аноним (42), 12:50, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я им вообще не пользуюсь. Всё-таки возможнось выбора - это здорово.
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|2.17, Аноним (17), 11:19, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего это он должен стать ESR? Он и в лучшие времена каждую восьмую версию выходил, а сейчас и того реже.
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|1.23, Аноним (23), 11:43, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Дополнения предлагается перевести с модели постоянного фонового выполнения (extension.getBackgroundPage) на режим обработки событий (browser.runtime.onMessage.addListener).
Но они и так по событиям работают. Скрипты выполняются 1 раз, проведя инициализацию и назначив обработчики - и далее по событиям.
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|1.26, Аноним (26), 12:22, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>предварительно вырезав из него опции, которые используются для отслеживания переходов между сайтами.
Зачем создатели сайтов занимаются *уйнёй?
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|1.46, Аноним (46), 14:07, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По-моему всё кончится тем, что вместо параметров с читаемыми именами будут добавлять ууиды в ссылки.
Зачем вообще такое вшивать в сам браузер, когда есть расширения? Глупость какая-то.
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|2.49, Аноньимъ (ok), 14:30, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мозилла просто пытается конкурировать сама с собой
Пытается вытаскивать в браузер функционал отдельных аддонов выдавая это за офигеть улучшения.
Хомячкам о аддонах не знающим наверное заходит, с другой стороны полезность браузера в целом уменьшает.
Лучше бы они запилили нормальную систему аддонов (на расте), а не эту жс дичь.
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|2.50, Аноним (2), 14:31, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это же не по умолчанию включено, а хомячок и не станет включать эту опцию.
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|2.53, Аноним (47), 14:39, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По последней статистике около 80% пользователей даже не знают о блокировщиках рекламы . А это само включается в strict-режиме .
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