В Firefox добавлена возможность вырезания параметров отслеживания из URL

В ночных сборках Firefox, на базе которых 19 декабря будет сформирован выпуск Firefox 121, в контекстном меню появилась новая опция, позволяющая скопировать URL выбранной ссылки в буфер обмена, предварительно вырезав из него опции, которые используются для отслеживания переходов между сайтами. Например, при копировании ссылки будут удалены параметры mc_eid и fbclid, применяемые при переходе со страниц Facebook.

В общем виде возможность удаления из URL параметров, используемых для отслеживания, присутствует начиная с Firefox 102 и включается через настройку privacy.query_stripping.enabled в about:config, при открытии сайта в режиме приватного просмотра или при выборе усиленного режима (strict) защиты от отслеживания перемещений (ETP, Enhanced Tracking Protection). Отслеживающие параметры вырезаются при переходе по ссылке на странице и при открытии ссылки в адресной строке. Для вырезания задействован чёрный список, включающий известные параметры отслеживания перехода между сайтами.

Из других изменений в ночных сборках Firefox отмечается проведение работы по повышению производительности встроенного отладчика JavaScript, скорость разбора больших файлов в котором увеличена примерно на 10%. В трассировщик JavaScript (JSTracer в DevTools) добавлено отображение DOM-событий и вызовов setInterval, setTimeout и requestAnimationFrame.

Также можно отметить заметку разработчиков из Mozilla с анализом изменения производительности Firefox. С начала года время с момента запуска до первой отрисовки (метрика FCP, First Contentful Paint) удалось сократить на 15%, с 250 мс до 215 мс. Кроме того, на 20% (с 1560 мс до 1260 мс) сокращено среднее время которые браузер тратит на выполнение JavaScript во время загрузки страниц. На 10% (с 65 мс до 59 мс) сокращено наибольшее время реакции на нажатие клавиш.

Тем временем, отмечается прогресс в становлении открытой экосистемы браузерных дополнений для мобильной редакции Firefox, поставляемой для платформы Android. К официальному запуску экосистемы, запланированному на декабрь, в каталоге addons.mozilla.org (AMO) будет доступно более 200 дополнений, пригодных для установки в Firefox для Android (для сравнения для обычных сборок предлагается более 40 тысяч дополнений).Разработчикам дополнений, уже поставляемых для настольной версии Firefox, рекомендовано адаптировать и оптимизировать свои продукты для работы в мобильной версии. Дополнения предлагается перевести с модели постоянного фонового выполнения (extension.getBackgroundPage) на режим обработки событий (browser.runtime.onMessage.addListener).



