The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Mozilla ввела в строй APT-репозиторий с ночными сборками Firefox

30.10.2023 14:01

Разработчики из компании Mozilla объявили о создании официального репозитория с deb-пакетами, позволяющими установить ночные сборки Firefox в Debian, Ubuntu, Linux Mint и других Debian-подобных дистрибутивах. Формируемые пакеты совместимы с традиционными сборками Firefox для Debian и Ubuntu, предлагаемыми для загрузки в архивах ".tar.bz2".

Использование APT-репозитория позволяет задействовать штатные для дистрибутивов возможности для установки и обновления пакетов. При сборке пакетов в компиляторе включены дополнительные оптимизации, а также флаги для усиления безопасности. Публикация сборок интегрирована в основной процесс подготовки релизов Firefox. В состав включён .desktop-файл для размещения ярлыка на рабочем столе и в меню дистрибутива.

Для установки ночных сборок Firefox из репозитория можно использовать команды: 



   wget -q https://packages.mozilla.org/apt/repo-signing-key.gpg -O- | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/packages.mozilla.org.gpg > /dev/null

   #  Слепок должен быть 35BA A0B3 3E9E B396 F59C  A838 C0BA 5CE6 DC63 15A3
   gpg --quiet --no-default-keyring --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/packages.mozilla.org.gpg --fingerprint | awk '/pub/{getline; gsub(/^ +| +$/,""); print "\n"$0"\n"}'

   echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/packages.mozilla.org.gpg] https://packages.mozilla.org/apt mozilla main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/mozilla.list > /dev/null

   sudo apt-get update && sudo apt-get install firefox-nightly
   sudo apt-get install firefox-nightly-l10n-ru


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nightly.mozilla.o...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 119
  3. OpenNews: Разработчики Chrome и Firefox рассматривают возможность прекращения поддержки видеокодека Theora
  4. OpenNews: В ночных сборках Firefox появилась поддержка машинного перевода на русский и украинский языки
  5. OpenNews: В Firefox и Cloudflare включена поддержка ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике
  6. OpenNews: В адресной строке Firefox 119 изменится отображение сайтов, открытых по HTTP и HTTPS
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60019-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 14:38, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Потихоньку догоняют гугл хром, который испокон веков давал нативные пакеты: RPM, deb и прочую оеботу.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:50, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А для хромиум он почти нифига не давал тоже испокон веков.
     
     
  • 3.14, pfg21 (ok), 16:30, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык, не путай зеленое с соленым, хромиум гугель не выдавал в виде бинарей :)
     
     
  • 4.18, Пряник (?), 17:46, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звездёж. 10 лет назад ещё качал с сайта хромиум инсталлятор. И это сайт гугла, сертификат их.
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:53, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это те, которые ставят в крон прописывание своих реп в sources?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:56, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дааа!.. :)
     
  • 3.21, Аноним (21), 18:28, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот изменятся адреса обновлений, а у тебя даже тулзы их прописать новые нет. Гугл делает всё правильно, как всегда.
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:53, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Apt-RPM-репозиторий у них есть?)
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:54, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ого, а что, кто-то из маркетоидов умер наконец?
     
  • 1.10, Аноним (10), 15:06, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пакеты дебианизованы, или как всегда всё статически слинковано? Если статически - то ффтопку.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:38, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее всего просто свои tarball'ы запаковали в deb.
     
  • 2.13, Niko2040 (ok), 15:42, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пару библиотек статически слинковали, остальное идёт в качестве зависимостей. Почти не отличается от пакетирования стабильной версии в репозитории debian.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 20:38, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в репе дебиана собрано с алсой
    и стараются собирать чтоб работало и на старых компьютерах,
    например, 91-уык из дебиановской репы работал даже на 2-пне
     

  • 1.15, Аноним (15), 16:35, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже i386 пакеты есть! Жаль, что arm и riscv нет.
     
  • 1.16, Аноним (15), 16:38, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Там только Nightly. Developers Edition нет :(
     
     
  • 2.23, Kuromi (ok), 19:00, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что смысл в тестировании чистых ночнушек на Убунтах с нормальными крашрепортами в Багзиллу, а не как сейчас, когда сообщение идет куда-то в каноникал а там может быть кто-то стукнет в Мозиллу.
    Dev Edition в этом смысле не так интересен.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 19:50, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну то есть как наберут багрепортов - прикроют, а сэкономленные деньги - на зряплату директрисе.
     

  • 1.19, Аноним (19), 18:05, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Скажем дружно - ...
     
     
  • 2.20, Аноним (21), 18:26, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень нужно.
     
     
  • 3.25, Неуклюжий танцор (?), 20:29, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    очень хорошо
     

  • 1.27, Аноним (26), 21:03, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чей-то не работает нифига...
     
     
  • 2.28, Аноним (26), 21:18, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на runtu 14.04  32 bit

    только таким макаром

    скачал
    https://packages.mozilla.org/apt/pool/mozilla/firefox-nightly_121.0a1~20231028

    и установил через
    dpkg -i

    в меню даже значек firefox-nightly появился :)

    работает!

    но руссификацию так и не понял как скачать...


     
     
  • 3.29, Аноним (29), 21:23, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но руссификацию так и не понял как скачать

    Учите языки, Шура (с)

     
  • 3.30, Аноним (29), 21:25, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но руссификацию так и не понял как скачать...

    Дарю инструкцию, бесплатно: https://www.linux.org.ru/news/mozilla/17396624

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру