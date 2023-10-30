Mozilla ввела в строй APT-репозиторий с ночными сборками Firefox

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|1.2, Аноним (2), 14:38, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Потихоньку догоняют гугл хром, который испокон веков давал нативные пакеты: RPM, deb и прочую оеботу.
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|2.4, Аноним (4), 14:50, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А для хромиум он почти нифига не давал тоже испокон веков.
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|3.14, pfg21 (ok), 16:30, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дык, не путай зеленое с соленым, хромиум гугель не выдавал в виде бинарей :)
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|4.18, Пряник (?), 17:46, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Звездёж. 10 лет назад ещё качал с сайта хромиум инсталлятор. И это сайт гугла, сертификат их.
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|2.7, Аноним (7), 14:53, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это те, которые ставят в крон прописывание своих реп в sources?
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|3.21, Аноним (21), 18:28, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот изменятся адреса обновлений, а у тебя даже тулзы их прописать новые нет. Гугл делает всё правильно, как всегда.
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|1.10, Аноним (10), 15:06, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пакеты дебианизованы, или как всегда всё статически слинковано? Если статически - то ффтопку.
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|2.13, Niko2040 (ok), 15:42, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пару библиотек статически слинковали, остальное идёт в качестве зависимостей. Почти не отличается от пакетирования стабильной версии в репозитории debian.
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|3.26, Аноним (26), 20:38, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в репе дебиана собрано с алсой
и стараются собирать чтоб работало и на старых компьютерах,
например, 91-уык из дебиановской репы работал даже на 2-пне
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|2.23, Kuromi (ok), 19:00, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что смысл в тестировании чистых ночнушек на Убунтах с нормальными крашрепортами в Багзиллу, а не как сейчас, когда сообщение идет куда-то в каноникал а там может быть кто-то стукнет в Мозиллу.
Dev Edition в этом смысле не так интересен.
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|3.24, Аноним (24), 19:50, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну то есть как наберут багрепортов - прикроют, а сэкономленные деньги - на зряплату директрисе.
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|3.29, Аноним (29), 21:23, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>но руссификацию так и не понял как скачать
Учите языки, Шура (с)
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