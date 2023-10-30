Mozilla ввела в строй APT-репозиторий с ночными сборками Firefox

Разработчики из компании Mozilla объявили о создании официального репозитория с deb-пакетами, позволяющими установить ночные сборки Firefox в Debian, Ubuntu, Linux Mint и других Debian-подобных дистрибутивах. Формируемые пакеты совместимы с традиционными сборками Firefox для Debian и Ubuntu, предлагаемыми для загрузки в архивах ".tar.bz2".

Использование APT-репозитория позволяет задействовать штатные для дистрибутивов возможности для установки и обновления пакетов. При сборке пакетов в компиляторе включены дополнительные оптимизации, а также флаги для усиления безопасности. Публикация сборок интегрирована в основной процесс подготовки релизов Firefox. В состав включён .desktop-файл для размещения ярлыка на рабочем столе и в меню дистрибутива.

Для установки ночных сборок Firefox из репозитория можно использовать команды: