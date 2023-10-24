Релиз Firefox 119

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|1.1, Аноним (1), 23:37, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>В API AuthenticatorAttestationResponse
Ещё WEI реализовать осталось, там тоже аттестация.
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|2.152, Brandon (?), 19:35, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Firefox - отличный браузер. Но такое ощущение, что мозилла осознанно не пытается отвоевывать обратно популярность браузера. Напомню, что когда-то он занимал больше 80% на десктопах... Потом появился хромой, и понеслась звезда по кочкам - каждый год хромой отъедал по 4-5%, а мозиловцы особо не чесались. Теперь Firefox занимает 4-5%, и они как-будто специально ничего не делают, чтобы вернуть потерянный процент пользователей... Может им за это гугл платит? Манагерам по карманам распихали, а больше им нчиего и не надо. Обидно конечно. Вроде что-то полезное время от времени добавляют, вроде даже скорость работы движка оптимизировали, но глобальных каких-то подвижек нет, и стратегии по возвращению пользователей не намечается.
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|3.155, SilverCutePony (ok), 20:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А какая стратегия по возвращению может быть? Большинство пользователей либо ставит уже знакомый им браузер (Chrome/Яндекс), либо вообще использует предустановленный (Edge/Safari). Выискивать другие браузеры никто не будет. Единственный вариант, который вижу - пытаться навязывать браузер также агрессивно, как это делал Яндекс, платя деньги разработчикам разных приложений за встраивание браузера в установщик. Но это весьма сомнительная стратегия, хотя у Яндекса таки получилось продвинуть свой браузер таким образом
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|4.159, Аноним (159), 20:44, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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У Яндекса получилось навязать себя российским пользователям, платя российским разработчикам. В мировом масштабе их браузер — ничто.
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|4.165, Андрей (??), 21:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чушь несешь.
> Выискивать другие браузеры никто не будет.
Поэтому ближе к 2010 году лиса занимала наибольшую долю среди браузеров на ПК? Потому что браузер сам материализовывался из воздуха на винчестерах ленивых юзерофф, да?)
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|4.182, Аноним (182), 00:43, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хром по токсичной рекламе на тв (в праймтайм, ага) и встраиванию в каждый установщик никто не обойдёт.
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|3.161, Аноним (161), 21:05, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сколько новостей было, что выкидываю функцию, а потом возвращающая настройка из конфига убирают при обновлении. (А этих функций было очень много)
А зачем он нужен с такой политикой к пользователям? Пускай дальше кровати передвигают и косплеют хром.
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|3.168, Аноним (168), 22:09, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Это оффтоп в данной нити Но повторю ещё раз Ни набрать популярность, ни удержа... большой текст свёрнут, показать
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|4.172, Аноним (172), 22:57, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто смешно, их этичность это для кого надо этичность, а не для таких как ты.
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|4.190, Аноним (190), 12:20, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этичная телеметрия, этичный трэкинг на странице аддонов от этичного гугла, этичная цензура, этичное завязывание всей экосистемы аддонов на свои ключи.
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|3.195, crypt (ok), 03:10, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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все верно, кроме
> Firefox - отличный браузер.
он с самого начала был "мозилла-тoрмозилла". он лочил ужасно сам себя в версии ff2.0-ff3.0. единственное, что в нем было хорошего - это нативный GUI и xul расширения. все. был удобный, но до крайности тормозной инструмент для специфических задач. для браузинга интернета он всегда бы meh
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|1.2, Аноним (2), 23:59, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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121 альфа работает на 32х битной 14.04 убунте - значит можно не обновляться и продолжать сидеть на ней :)
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|2.5, Аноним (5), 00:31, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Какой смысл использовать 32 бита? У вас памяти меньше 4 гигов?
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|5.12, Аноним (2), 00:58, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну если именно 32х битную 18.04 брать, то там все замечательно - через ppa можно получить свежий хромиум и фаерфокс - и нет проблем.
для 14.04 с актуальными браузерами все немного сложнее, а браузер, к сожалению или к счастью, это важнейшая часть десктопа
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|7.73, Аноним (73), 12:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если нет sse3, то лучше antix свежий.
убунта 18я тяжеловата для старого железа
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|6.52, Аноним (52), 10:37, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хотелось бы узнать про PPA для Chromium, так как их чёртова куча и ни одного работающего или с последней версией.
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|6.77, анонист (?), 12:57, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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легендарные были как раз на 775 сокете прескотты, 478 это дичь в постсовке.
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|7.83, пишу с 3 пня (?), 13:17, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что в них легендарного?
прескот это тупик нетбурста. если говорить о 775 это "2 ядра 2 гига"
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|8.95, Аноним (5), 14:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Тупик это Cedar Mill 65 nm Далее уже были Pentium D на его основе два чипа н... текст свёрнут, показать
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|3.28, Аноним (28), 02:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть те кьо использует архитектуру х32, которая славится хаками и ускорением работы на 20-30% что в добавок к компиляции в Gentoo выглядит очень круто при ускорении работы браузера еще до 50% при компиляции, ну и вулканом рендерить под вейландом в Wayfire, Sway.
Так то не очень большой объем памяти для компиляции компенсируется файлом подкачки и/или сборкой силами нескольких компов.
Нынче сайты жирные, а 4 гига для серфинга и редактирования документов более чем достаточно.
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|4.100, Аноним (100), 14:18, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>хаками и ускорением работы на 20-30% что в добавок к компиляции в Gentoo выглядит очень круто при ускорении работы браузера еще до 50% при компиляции
Пруфы на результаты тестов будут, или как всегда?
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|5.101, Аноним (182), 14:46, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это конечно фантазии и я понимаю твои сомнения, но про x32 -- правда, и именно на вычислениях. Если забыть о том, что отвалившиеся интринсики уронят производительность куда больше. А компиляция в gcc с pgo даёт приличный буст попугаям в браузере (относительно стандартного clang + pgo), но 50% едва ли. Что ускоряется от pgo и magic flags (грамотные мейнтейнеры в курсе и перекомпилируют с необходимыми флагами) на эти самые 50%, так это питон. Ещё в jq аж в 2 раза ускорение относительно стандартного билда можно получить (или замедление в 2 раза без pgo). В основном, повышается эффективность сишных программ, плюсовые не показывают значительного прироста производительности.
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|5.129, Аноним (125), 16:20, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>хаками и ускорением работы на 20-30% что в добавок к компиляции в Gentoo выглядит очень круто при ускорении работы браузера еще до 50% при компиляции
> Пруфы на результаты тестов будут, или как всегда?
Пруфы в виде какой-то синтетики были, но искать за него я их не буду. Потому что не верю, что SpiderMonkey работает.
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|4.128, Аноним (125), 16:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть те кьо использует архитектуру х32, которая славится хаками и ускорением работы
> на 20-30% что в добавок к компиляции в Gentoo выглядит очень
> круто при ускорении работы браузера еще до 50% при компиляции, ну
> и вулканом рендерить под вейландом в Wayfire, Sway.
Что, polkit уже собирается?
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|7.141, Аноним (182), 17:12, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в браузерах?
Когда я собирал, даже jpeg-turbo надо было самому исправлять. Кстати, spidermonkey уже можно собрать без жита. Насчёт браузеров сомневаюсь, очень уж много бандленных компонентов. Применимость есть, но скорее в формате докера.
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|3.78, Аноним (78), 13:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какой смысл использовать 32 бита? У вас памяти меньше 4 гигов?
Ещё один не слышавший про PAE, а 32-битная версия системы потребляет меньше ресурсов.
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|4.85, Аноним (182), 13:29, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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При чём тут PAE костыли? У 32 бит вдвое меньше регистров и они вдвое меньше. Меньше ресурсов утилизирует, менее эффективно, и медленнее работает, вот это да. В теории ~30% больше памяти на указатели требуется, но на практике куда меньше. Польза от экономии указателей не перевешивает. Единственное оправдание, это ранние amd64 вроде p4, а core2 и более современные (включая атомы с 1 гигом памяти) уже не имеет смысла.
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|5.99, Аноним (5), 14:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что с PAE что без оно всё равно будет видеть 3.25 гига при установленных 4 и более.
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|6.109, Аноним (182), 15:08, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В 32 битной икспи можно было разместить диск в недоступной памяти и положить на него файл подкачки (т.е. технически, если у тебя пентиум 4 с 8 гигами памяти -- это не проблема).
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|7.121, Аноним (121), 15:52, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но всё равно программа не сможет использовать такой объем и упрётся в ограничение.
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|8.133, Аноним (125), 16:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Просто тот эксперт не знает, что 32-х битной XP адресное пространство пользовате... текст свёрнут, показать
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|4.97, Аноним (-), 14:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда-то я бы над этим просто посмеялся, но сейчас с впихиванием 8 процессов в лису чёт не смешно стало. Они же реально сделают memory manager process для обхода лимита в 4 гигабайта.
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|1.3, тоже Аноним (ok), 00:06, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В диалоге импорта данных из других браузеров
А диалога импорта из собственного браузера так и нет. Тебе просто однажды заявляют, что профиль устарел - и хладнокровно создают новый, пустой.
Не хочешь ставить зонды синхронизации через чужие сервера - копируй файлы с авторизацией, куками и закладками ручками, умник.
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|2.54, Аноним (52), 11:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть такая вещь, как bookmarks.html, а открытая авторизация и куки не для хацкеров, это ж зонд, ты че?
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|3.60, тоже Аноним (ok), 11:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Каждый хочет дать совет, не думая, о чем вообще речь.
Практика: ставишь юзеру новый компьютер с новой системой, перекидываешь хомяк - и все программы продолжают работать, кроме капризного Файрфокса, который, видите ли, не считает нужным читать свои же старые профили в более свежих версиях. Перекидываешь из старого профиля те же самые файлы - все работает. Но сам он это сделать отчего-то категорически не может.
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|4.106, Аноним (182), 15:00, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня что-то похожее было только когда профиль побился на записи из-за отключения питания. Иногда он сам обнуляется полностью (но у хромоподелок это куда чаще случается), иногда делать сброс и аддоны переустанавливать приходится (криво работают). Может, синкнуть забыл? Или пользователи сами побили.
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|4.198, НЕаноним (?), 15:53, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ненадо файлы копировать вручную, я просто удаляю из переносимого профиля файл compatibility.ini и всё ОК.
При запуске он заново создаётся, но уже для установленной вашей версии FF и всё работает.
В этом файле прописана версия FF и он блокирует старый-новый профиль, предлагая создать новый.
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|2.67, Аноним (182), 12:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чего? Только на той неделе открывал десятилетний профиль с открытой сессией на 2000 вкладок и всё нормально.
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|3.89, тоже Аноним (ok), 14:05, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чего? Только на той неделе открывал десятилетний профиль с открытой сессией на 2000 вкладок и всё нормально.
А я несколько раз за последние несколько лет ковырялся в папках пользователей, копируя закладки с паролями вручную, поскольку скопированный профиль ФФ не устраивал. Возможно, это как-то связано с заворачиванием его в snap в Убунте, я подробно не разбирался.
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|6.163, Аноним (182), 21:11, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С 2000 вкладками любой браузер будет полчаса запускаться
Он не загружал все фоновые вкладки, фф это ж не хромой. Это не так и много, они организованы в несколько окон по задачам. У меня привычка к порядку появилась ещё до того (это не первые тысячи вкладок). А как исправили баг, стал моментально запускаться.
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|2.139, Аноним (139), 17:06, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А поднять свой сервер синхронизации борцу с воображаемыми зондами мешает гордость или банальное отсутствие нужной квалификации?
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|3.160, тоже Аноним (ok), 20:47, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отсутствие желания мужественно преодолевать воображаемые проблемы.
Мне перекидывать профиль ФФ приходится раз в полгода, разводить вокруг этого оверинжиниринг - маразм.
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|5.70, Аноним (70), 12:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нууу в хром правда есть интересный функционал которого пока нет в firefox, например открытие локальных файлов с использованием расширений, киллер фича кстати пока что, наверное еще что-то есть, но сами api расширений в firefox богаче
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|6.108, Аноним (182), 15:04, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сканирование файлов на диске не забывай. Помню ещё skype интересовался файлами типа /etc/shadow, корпорация зла дальше пошла.
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|6.119, Аноним (119), 15:39, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У файрфокса есть более интересный и полезный функционал, которого в хроме нет.
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|6.199, НЕаноним (?), 16:00, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие такие файлы вам надо открывать при помощи расширений? - Firefox все основные файлы без всяких расширений открывает
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|2.120, Аноним (119), 15:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если даже предположить что ваше обвинение обоснованно, что не так, зондов в фф на порядок меньше чем в хроме.
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|1.10, Аноним (10), 00:57, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ECH круто! Кто подскажет, как и надо включать его со стороны сервера (допустим nginx 1.18.0)?
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|2.13, Аноним (1), 01:00, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Главное - не забыть создать DNS-запись. Без неё работать не будет, даже если на севере включено.
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|3.45, Аноним (45), 09:02, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё важно не забыть, что существующие реализации в браузере требуют DoH для работы ECH, без исключений. Таким образом, если вы селфхостите какой-то PiHole у себя в локалке, вам придётся для локалки ещё и DoH-сервер поднимать, иначе браузеры пошлют вас в пень.
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|2.44, Аноним (45), 09:00, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ECH более или менее полезен будет только если вы за какой-то CDN сидите. Пока что в него умеет (умел) только Cloudflare, но они _внезапно_ решили выключить его.
(сарказм) Интересно, это как-то связано с тем, что все сайты позади CF, и попавшие в банлист РКН, резко заработали? Ммммм, задача.
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|3.82, Аноним (82), 13:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предупреждали же: в целях доступности вашего сайта при отключении интернета, у Роттенбергов рекомендуется хоститься. Кому российская аудитория не важна - могут хоститься на cloudflare.
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|3.170, SilverCutePony (ok), 22:38, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они временно отключили ECH глобально, а не только для России:
https://community.cloudflare.com/t/early-hints-and-encrypted-client-hello-ech-
> Dear community,
>
> This note is to inform you of the status of Early Hints and Encrypted Client Hello.
>
> We have sadly had to disable both of these features globally whilst we address a number of issues with them. These issues are unrelated. We are in the process of adding a label to each of the toggles in dashboard to alert that they are disabled.
>
> We expect to re-enable Early Hints in the coming weeks, with ECH re-enablement for Free coming later in the year with roll-out to those in the beta in early 2024.
>
> We apologise for the inconvenience caused here and are doing our best to get these features back online ASAP.
Исправят всё и включат обратно
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|1.18, Аноним (1), 01:10, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>реализована изоляция URI-схемы "blob:...." (Blob URL), которая потенциально может использоваться для передачи сведений, пригодных для отслеживания пользователей.
Как? Угадать uuid для этого надо. Правда можно убедить пользователя передать картинку на другой сайт - а в ней стеганографически uuid, а по uuid гнать уже большой объём данных.
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|1.24, Oe (?), 01:44, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, это firefox кривой, или pulseaudio, ставишь формат по умолчанию f32le, в firefox пишет что установлен f32le, а все равно идет s16le с обрезкой выше 0 дБ. Если выставить flat-volumes=yes то firefox использует похоже свой регулятор громкости и все работает в f32le, но pulseaudio пользоваться в этом режиме нереально, любое открытое приложение выставляет 100% мастер громкость... В pipewire все отлично, и f32le по умолчанию сразу из коробки и firefox отдает f32le.
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|3.80, Oe (?), 13:10, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В федоре firefox использует все тот же pulse-rust несмотря на то что в федоре остался только pipewire. В ubuntu 22.04 все тот же pulseaudio, pipewire там только видеозахвата.
Вот от pulseaudio ни разу пшшпш не слышал, а от pipewire не раз при резком увеличении нагрузки на систему.
Короче, этот pulseaudio сломан, несмотря на выставление default-sample-format = float32, источник выдает float32, alsa принимает от пульсы float32, но эти черти где то внутри пульсы делают конвертацию в 16 бит, но при этом в alsa отдают float32. Зачем тогда вообще заявлять поддержку float32, если она не работает???
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|3.114, Аноним (114), 15:18, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотрю я на твой ник и прямо облизываюсь, глядишь, так скоро захочу достать из кладовки свой системник на tualatin 1400S.
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|2.41, eugener (ok), 08:53, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обычно это значок firefox перед первой вкладкой, если вы его не убрали раньше.
А если убрали - то перейти в кастомизацию тулбаров и там найти и вытащить на тулбар или ещё куда.
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|2.48, iPony129412 (?), 09:50, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На macOS умеет.
Под Windows нет. Отстают.
Под линуксами не раньше, как там сами HDR сделают.
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|2.113, Аноним (114), 15:16, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем? Посмотри статистику 90% просмотров на ютубе это 480p на экране смартфона.
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|1.53, Аноним (53), 10:38, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Для пользователей усиленного режима (strict) работы механизма защиты от отслеживания (ETP, Enhanced Tracking Protection) включена дополнительная защита от косвенной идентификации пользователей через анализ шрифтов - видимые сайтам шрифты ограничены системными шрифтами и шрифтами из штатных языковых наборов.
Пришло время заново скачивать шрифты, которые у юзера уже есть. Трафик сам собой не увеличится! Зато безопас… Так, погодите, что мы скачиваем, шрифты? А точно безопасно?
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|3.96, Аноним (100), 14:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да не надо этих полумер! Интернет уже отключите себе, и дело с концом.
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|1.57, Аноним (57), 11:19, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Проблему с кодеками решили, когда видео не воспроизводится?
Нет? Продолжаю сидеть на 105 лисе.
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|2.59, Аноним (58), 11:38, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня все работает. Нужен просто ffmpeg4 в системе, так как в новой 6-й версии что-то отломали, а ФФ, подозреваю, собран с какими-то новыми опциями. В Арче спецом пакет даже есть "ffmpeg4.4" помимо текущего "ffmpeg".
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|3.61, Аноним (57), 11:42, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня стоит в системе, команда ffmpeg работает. А вебмки некоторые не открываются, ошибка MIME или что-то вроде того.
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|4.63, Аноним (58), 12:10, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда странно. У меня не работало со старта, надо было всего лишь доустановить ffmpeg4.4. Попробуй поиграться hardware acceleration (вкл/выкл).
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|4.122, soarin (ok), 15:55, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А с чего взял, что должны?
Этих кодеков с контейнерами специфичных валом, браузеры их поддерживать не будут.
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|2.64, Аноним (182), 12:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какое именно видео не воспроизводится? Vp9 и avc поддерживаются, даже с аппаратным ускорением на nvidia (но и без него). У меня только 6 версия -- не понимаю, о чём аноним в соседней ветке вещает.
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|3.169, Аноним (169), 22:24, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вот с MKV (а по твоей ссылке ниже именно этот формат в контейнере .mp4
Контейнер в контейнере?
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|1.62, keydon (ok), 12:05, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В предоставляемых встроенным PDF-просмотрщиком возможностях редактирования документов появилась поддержка вставки изображений и текстовых примечаний к ним, в дополнение к ранее доступному рисованию линиями от руки и прикреплению текстовых комментариев. Новый режим редактирования PDF активирован только у части пользователей, для принудительного включения на странице about:config следует активировать настройку "pdfjs.enableStampEditor".
Теору хотят убрать, а pdf который весьма популярен по уязвимостям развивают.
P.S. лучше бы браузер был браузером, а всякие просмоторщики и кодеки были бы внешними или на крайняк на плагинах (как и было в 2000ых)
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|2.74, rshadow (ok), 12:48, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Сколько уже было хорошего софта, который становился комбайнами и это предвещало его конец.
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|3.107, Аноним (169), 15:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Сколько уже было хорошего софта, который становился комбайнами и это предвещало его конец.
Предвещало конец, лол... Firefox и так по факту давно дохлый - поинтересуйтесь, сколько у него пользователей. Удаление фич, которые есть в Хроме, будет для чисто контрольным выстрелом.
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|4.118, pic (?), 15:38, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Редактирование pdf? Нафиг оно сдалось в браузере? Понапихают редакторов-плееров. Он всё правильно сказал.
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|5.124, Аноним (169), 16:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Редактирование pdf? Нафиг оно сдалось в браузере?
Ну, раз они добавили просмотр PDF, то редактирование форм в нем - вполне логичный и нужный функционал. Или, по-вашему, пользователь должен специально для этого устанавливать Адобовскую тормозную блоатварь?
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|7.181, Аноним (169), 00:31, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это в какой ОС происходит?
В какой ОС пользователи чаще всего заполняют PDF формы? Очевидно, в той, на которой сидят 70% пользователей.
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|4.149, rshadow (ok), 19:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне в целом не важно сколько у него пользователей. Пока его хоть как-то поддерживают на плаву я буду им пользоваться. Потому что он мне подходит лучше: не банят блокировщики рекламы, есть своя синхронизация, опять же доступны любые настройки (привет фф под андроид). вообщем все то, чего нет в хроме и не будет.
Если совсем загнется, конечно придется привыкать к новым зондам.
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|4.153, Аноним (119), 19:40, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если что количество пользователей Firefox постоянно растет, просто у хромоклонов оно растет с большой скоростью и они учитываются как один браузер, поэтому кажется что доля FF падает в процентном соотношении, но в количественном количество пользователей растет.
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|3.131, Аноним (169), 16:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сколько уже было хорошего софта, который становился комбайнами и это предвещало его конец.
Например?
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|2.112, Аноним (169), 15:10, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> P.S. лучше бы браузер был браузером, а всякие просмоторщики и кодеки были бы внешними или на крайняк на плагинах (как и было в 2000ых)
Кому лучше-то? Обычным пользователям, которые должны будут сношаться с поиском и установкой кодеков и плагинов? Этот дурдом "как было в 2000ых" закономерно не прошел естественный отбор - туда ему и дорога. Ну не хотят люди, сволочи такие, тратить свою жизнь на всякую туфту...
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|1.71, pic (?), 12:29, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда вкладок миллион, а работать с боковой панелью жуть на 16:9, Mozilla так и не сделала отключение панели вкладок и реализацию их списка.
21 век.
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|2.138, Аноним (169), 17:05, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> работать с боковой панелью жуть на 16:9,
Почему жуть на 16:9? Разве список будет как-то отличаться?
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|2.154, Аноним (119), 19:42, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для этого в меню на панели вкладок есть выпадающий вертикальный список вкладок.
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|3.192, pic (?), 14:37, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен что есть, не согласен, что при таком подходе нужна _неотключаемая_ панель вкладок.
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|1.98, Аноним (98), 14:14, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Господа - кто-нибудь знает как ограничить доступ к геолокации от любых программ - браузеров телеграмов и тд? я так понимаю они сливают инфу про окружающие wifi сети - в Firefox можно конечно geo.enabled=false сделать - но хотелось бы и другие программы контролировать
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|2.115, Аноним (182), 15:20, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так а толку? Каждый телефон сливает инфу о гпс и вайфаях, айпи-адресах и паролях точек доступа. Всё автоматически отправляется в сеть и связывается воедино.
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|2.197, Аноним (197), 08:49, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А толку мало. Всё равно телефон с соседнего вайфая спалит твою точку и тебя за одно
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|1.140, 9989 Аноним (?), 17:08, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Добавлена поддержка системной настройки, скрывающей курсор во время набора текста" - мелочь, но приятно ✅
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|1.156, Аноним (156), 20:30, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно интересует вопрос по поводу синхронизации закладок на разных ПК. Есть один пк с убунту, который не запускал, скажем месяца два, а другой пк с виндой, который использую каждый день. И теперь, если я запущу пк с убунту, он зальет на сервер все старые закладки, которые были отредачены после уже на винде. Это баг или фича?
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|1.162, Аноним (162), 21:10, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Любопытно - если переключиться на FF в режим приватного просмотра, почти ни один сервис Яндекса не работает. Интересно, почему?
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|2.171, Аноним (171), 22:49, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Любопытно - если переключиться на FF в режим приватного просмотра, почти ни
> один сервис Яндекса не работает. Интересно, почему?
Проверил, всё работает, только галочку в капчу иногда просит поставить
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|1.164, придурок (?), 21:12, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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то что редактор пдфа стал новороченнее ето конечн хорошо, ещё бы печатало нормально из него ато приходится через хром открывать пдфки чтобы напечатать норм
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|4.188, Аноним (189), 12:18, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так что криво то?
Вот я например не вижу
или не понимаю что есть кривизна.
А где то там, в славном хроме
меня ждет прелесть
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|5.196, iPony129412 (?), 04:49, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пришла мне форма для заполнения, всё поехало.
Не смог праспечатать, в Chrome-подобных нормально
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