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Релиз Firefox 119

24.10.2023 23:23

Состоялся релиз web-браузера Firefox 119 и сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 115.4.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 120, релиз которой намечен на 21 ноября.

Основные новшества в Firefox 119:

  • Предложен обновлённый интерфейс страницы Firefox View, упрощающей доступ к ранее просматриваемому содержимому. На странице Firefox View в одном месте собрана информация об активных вкладках, недавно просмотренных страницах, закрытых вкладках и вкладках с других устройств. В новой версии в Firefox View обеспечено отображение информации о всех вкладках, открытых в любых окнах, а также добавлена возможность просмотра истории посещений с сортировкой по дате или сайту.
  • Включена возможность импорта дополнений из Chrome и браузеров на базе движка Chromium. В диалоге импорта данных из других браузеров ("Import Data" на странице about:preferences#general) появилась опция для переноса дополнений. Для переноса задействован список из 72 дополнений, в котором сопоставлены идентификаторы одинаковых дополнений, существующих для Chrome и Firefox. Если при импорте данных из Chrome присутствуют дополнения из списка, то в Firefox вместо версии дополнения для Chrome устанавливается родной для Firefox вариант.
  • Включена поддержка механизма ECH (Encrypted Client Hello), который продолжает развитие ESNI (Encrypted Server Name Indication) и используется для шифрования информации о параметрах TLS-сеансов, таких как запрошенное доменное имя. Ключевое отличие ECH от ESNI в том, что в ECH вместо шифрования на уровне отдельных полей целиком шифруется всё TLS-сообщение ClientHello, что позволяет блокировать утечки через поля, которые не охватывает ESNI, например, поле PSK (Pre-Shared Key).
  • В предоставляемых встроенным PDF-просмотрщиком возможностях редактирования документов появилась поддержка вставки изображений и текстовых примечаний к ним, в дополнение к ранее доступному рисованию линиями от руки и прикреплению текстовых комментариев. Новый режим редактирования PDF активирован только у части пользователей, для принудительного включения на странице about:config следует активировать настройку "pdfjs.enableStampEditor".
  • Изменены настройки, связанные с восстановлением прерванного сеанса после выхода из браузера. В отличие от прошлых выпусков между сеансами теперь будут сохраняться сведения не только об активных вкладках, но и о недавно закрытых вкладках, что позволит восстанавливать случайно закрытые вкладки после перезапуска и просматривать их список в режиме Firefox View. По умолчанию будут сохраняться данные о 25 последних вкладках, открытых за последние 7 дней. Также будут учитываться данные о вкладках в закрытых окнах и обрабатываться список закрытых вкладок в контексте сразу всех окон, а не только текущего окна.
  • Расширены возможности режима полной защиты Cookie (Total Cookie Protection), при котором для каждого сайта используется отдельное изолированное хранилище Cookie, что не позволяет использовать Cookie для отслеживания перемещения между сайтами (все Cookie, выставляемые из загружаемых на сайт сторонних блоков (iframe, js и т.п.), привязываются к сайту, с которого эти блоки загружены). В новой версии реализована изоляция URI-схемы "blob:...." (Blob URL), которая потенциально может использоваться для передачи сведений, пригодных для отслеживания пользователей.
  • Для пользователей усиленного режима (strict) работы механизма защиты от отслеживания (ETP, Enhanced Tracking Protection) включена дополнительная защита от косвенной идентификации пользователей через анализ шрифтов - видимые сайтам шрифты ограничены системными шрифтами и шрифтами из штатных языковых наборов.
  • В snap-пакете с Firefox реализована поддержка использования родного для Ubuntu диалога выбора файлов при доступе к данным других браузеров, а также поддержка определения доступных возможностей на основе установленной версии xdg-desktop-portal.
  • Добавлена поддержка выбора монитора для размещения окна браузера, запущенного в режиме интернет-киоска. Монитор выбирается при помощи параметра командной строки "--kiosk-monitor". Обеспечено переключение браузера в полноэкранный режим сразу после запуска в режиме киоска.
  • Прекращено определение мультимедийного содержимого в файлах, обрабатываемых с MIME-типом "application/octet-stream". Для подобных файлов браузер теперь предложит загрузить файл, а не начнёт его воспроизведение.
  • В рамках подготовки к включению в Firefox блокировки сторонних Cookie обновлена реализация API Storage Access, применяемого для запроса у пользователя полномочий на получение доступа к хранилищу Cookie из iframe, если по умолчанию сторонние Cookie блокируются. В новой реализации усилена защита и добавлены изменения для избегания возникновения проблем в работе сайтов.
  • Для собственных элементов (Custom Element), расширяющих функциональность существующих HTML-элементов, включена поддержка атрибутов ARIA (Accessible Rich Internet Applications), позволяющих сделать данные элементы более доступными для людей с ограниченными возможностями. Добавлена возможность выставления и чтения атрибутов ARIA напрямую для элементов DOM (например, buttonElement.ariaPressed = "true") без вызова методов setAttribute и getAttribute.
  • В HTTP-заголовок Cross-Origin-Embedder-Policy, управляющий режимом изоляции Cross-Origin и позволяющий определять правила безопасного использования на странице привилегированных операций, добавлена поддержка параметра "credentialless" для отключения передачи информации, связанной с учётными данными, такой как Cookie и клиентские сертификаты.
  • В CSS-функцию attr() добавлена возможность указания второго аргумента, значение которого будет использовано в ситуациях, когда указанный атрибут отсутствует или имеет недопустимое значение. Например, attr(foobar, "Default value").
  • Добавлены методы Object.groupBy и Map.groupBy для группировки элементов массива, используя в качестве ключа для группировки строковое значение, возвращаемое callback-функцией, которая вызывается для каждого элемента массива.
  • Добавлены методы: String.prototype.isWellFormed() для проверки наличия в строке корректно сформированного Unicode-текста (проверяется наличие только полных "суррогатных пар" составных символов) и String.prototype.toWellFormed() для чистки и преобразования Unicode-текста в корректную форму.
  • В методах WebTransport.createBidirectionalStream() и WebTransport.createUnidirectionalStream() добавлена поддержка свойства "sendOrder" для задания относительного приоритета отправляемым потокам.
  • В API AuthenticatorAttestationResponse предложены новые методы getPublicKey(), getPublicKeyAlgorithm() и getAuthenticatorData().
  • В API Web Authentication добавлена поддержка свойств credProps, позволяющих определить наличие учётных данных после создания или регистрации.
  • В API PublicKeyCredential добавлены методы parseCreationOptionsFromJSON(), parseRequestOptionsFromJSON() и toJSON() для преобразования объектов в представление в формате JSON, пригодное для сериализации/десериализации и передачи на сервер.
  • В инструментах для web-разработчиков усовершенствован интерфейс для интерактивной работы с CSS (Inactive CSS styles), в котором реализована возможность выявления CSS-свойств, не влияющих на элемент, а также добавлена полная поддержка псевдоэлементов, таких как "::first-letter", "::cue" и "::placeholder".
  • Во встроенном просмотрщике данных в формате JSON обеспечено автоматическое переключение на просмотр данных как есть (raw), если просматриваемые JSON-данные некорректны или повреждены.
  • На платформе Windows добавлена поддержка системной настройки, скрывающей курсор во время набора текста.
  • В версии для платформы Android устранено аварийное завершение работы, возникающее при полноэкранном просмотре видео. Добавлена поддержка медиа-запросов prefers-contrast и prefers-reduced-transparency в окружении Android 14.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 119 устранено 25 уязвимостей. 17 уязвимостей (16 объединено под CVE-2023-5730 и CVE-2023-5731), которые помечены как опасные, вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Ещё одна опасная уязвимость (CVE-2023-5721) позволяет путём кликджекинга обеспечить подтверждение или отмену некоторых диалогов или предупреждений браузера.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В ночных сборках Firefox появилась поддержка машинного перевода на русский и украинский языки
  3. OpenNews: В Firefox и Cloudflare включена поддержка ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике
  4. OpenNews: Релиз Firefox 118
  5. OpenNews: В Firefox появится дополнительная защита от скрытой идентификации пользователей
  6. OpenNews: Mozilla анонсировала полноценную экосистему дополнений для Android-версии Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59989-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (174) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:37, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В API AuthenticatorAttestationResponse

    Ещё WEI реализовать осталось, там тоже аттестация.

     
     
  • 2.152, Brandon (?), 19:35, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Firefox - отличный браузер. Но такое ощущение, что мозилла осознанно не пытается отвоевывать обратно популярность браузера. Напомню, что когда-то он занимал больше 80% на десктопах... Потом появился хромой, и понеслась звезда по кочкам - каждый год хромой отъедал по 4-5%, а мозиловцы особо не чесались. Теперь Firefox занимает 4-5%, и они как-будто специально ничего не делают, чтобы вернуть потерянный процент пользователей... Может им за это гугл платит? Манагерам по карманам распихали, а больше им нчиего и не надо. Обидно конечно. Вроде что-то полезное время от времени добавляют, вроде даже скорость работы движка оптимизировали, но глобальных каких-то подвижек нет, и стратегии по возвращению пользователей не намечается.
     
     
  • 3.155, SilverCutePony (ok), 20:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А какая стратегия по возвращению может быть? Большинство пользователей либо ставит уже знакомый им браузер (Chrome/Яндекс), либо вообще использует предустановленный (Edge/Safari). Выискивать другие браузеры никто не будет. Единственный вариант, который вижу - пытаться навязывать браузер также агрессивно, как это делал Яндекс, платя деньги разработчикам разных приложений за встраивание браузера в установщик. Но это весьма сомнительная стратегия, хотя у Яндекса таки получилось продвинуть свой браузер таким образом
     
     
  • 4.159, Аноним (159), 20:44, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    У Яндекса получилось навязать себя российским пользователям, платя российским разработчикам. В мировом масштабе их браузер — ничто.
     
  • 4.165, Андрей (??), 21:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чушь несешь.

    > Выискивать другие браузеры никто не будет.

    Поэтому ближе к 2010 году лиса занимала наибольшую долю среди браузеров на ПК? Потому что браузер сам материализовывался из воздуха на винчестерах ленивых юзерофф, да?)

     
  • 4.182, Аноним (182), 00:43, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хром по токсичной рекламе на тв (в праймтайм, ага) и встраиванию в каждый установщик никто не обойдёт.
     
  • 3.161, Аноним (161), 21:05, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сколько новостей было, что выкидываю функцию, а потом возвращающая настройка из конфига убирают при обновлении. (А этих функций было очень много)
    А зачем он нужен с такой политикой к пользователям? Пускай дальше кровати передвигают и косплеют хром.
     
  • 3.168, Аноним (168), 22:09, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это оффтоп в данной нити Но повторю ещё раз Ни набрать популярность, ни удержа... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.172, Аноним (172), 22:57, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто смешно, их этичность это для кого надо этичность, а не для таких как ты.
     
  • 4.190, Аноним (190), 12:20, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этичная телеметрия, этичный трэкинг на странице аддонов от этичного гугла, этичная цензура, этичное завязывание всей экосистемы аддонов на свои ключи.
     
  • 4.200, Тот_ещё_аноним (ok), 16:57, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Мозилла была этичной фирмой

    Именно это и было товаром

     
  • 3.195, crypt (ok), 03:10, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    все верно, кроме

    > Firefox - отличный браузер.

    он с самого начала был "мозилла-тoрмозилла". он лочил ужасно сам себя в версии ff2.0-ff3.0. единственное, что в нем было хорошего - это нативный GUI и xul расширения. все. был удобный, но до крайности тормозной инструмент для специфических задач. для браузинга интернета он всегда бы meh

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:59, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    121 альфа работает на 32х битной 14.04 убунте -  значит можно не обновляться и продолжать сидеть на ней :)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:31, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Какой смысл использовать 32 бита? У вас памяти меньше 4 гигов?
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 00:44, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    логично, что 14.04 стоит не на новом компьютере

     
     
  • 4.9, Oe (?), 00:49, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    18.04, стоит на новом сейчас
     
     
  • 5.12, Аноним (2), 00:58, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну если именно 32х битную 18.04 брать, то там все замечательно - через ppa можно получить свежий хромиум и фаерфокс - и нет проблем.
    для 14.04 с актуальными браузерами все немного сложнее, а браузер, к сожалению или к счастью, это важнейшая часть десктопа
     
     
  • 6.16, Аноним (5), 01:02, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нет sse3, то не запустится львиная доля плагинов.
     
     
  • 7.20, Аноним (1), 01:12, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неужто так много зависят от simd.js?
     
  • 7.73, Аноним (73), 12:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если нет sse3, то лучше antix свежий.
    убунта 18я тяжеловата для старого железа
     
     
  • 8.76, анонист (?), 12:55, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смотря что называть старым железом на стационарной коре дуба даже свежая бубунт... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.84, пишу с 3 пня (?), 13:18, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на коре дуба же sse3 есть без sse3 это древние 4-пни на 478 сокете ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.86, Аноним (182), 13:37, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прескоты были на 478 сокете, у них есть sse3 а вот ssse3 нет, видимо из-за этог... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.146, Аноним (2), 17:59, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    были но по факту их на руках было крайне мало по сравнению с объемами нортвудов,... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.176, Аноним (5), 23:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти процы поддерживают win98 Ультимативная машина для игр той эпохи если не нуж... текст свёрнут, показать
     
  • 10.103, Аноним (-), 14:50, 25/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 6.52, Аноним (52), 10:37, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хотелось бы узнать про PPA для Chromium, так как их чёртова куча и ни одного работающего или с последней версией.
     
     
  • 7.72, Аноним (73), 12:40, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://launchpad.net/~savoury1/+archive/ubuntu/chromium
     
     
  • 8.102, bro (?), 14:47, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Thanks bro, правда меня смутила репа с ffmpeg4, зачем она ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.147, Аноним (2), 18:02, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    часть компонентов надо обновлять так как в стандартной репе они старые и с ними ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.14, Аноним (5), 01:00, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Легендарный 4 пень?
     
     
  • 5.75, Аноним (73), 12:54, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет. легендарный на 478. а у меня на 775 сокете
     
     
  • 6.77, анонист (?), 12:57, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    легендарные были как раз на 775 сокете прескотты, 478 это дичь в постсовке.
     
     
  • 7.83, пишу с 3 пня (?), 13:17, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что в них легендарного?
    прескот это тупик нетбурста. если говорить о 775 это "2 ядра 2 гига"
     
     
  • 8.95, Аноним (5), 14:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тупик это Cedar Mill 65 nm Далее уже были Pentium D на его основе два чипа н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.148, Аноним (2), 18:05, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это уже конец а тупик архитектуры как раз был понятен еще при выходе прескота ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.104, Аноним (-), 14:52, 25/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 9.125, Аноним (125), 16:14, 25/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 8.127, Аноним (125), 16:16, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они породили понятие кукуруза Вот именно, кукурузные гигагерцы ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.28, Аноним (28), 02:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть те кьо использует архитектуру х32, которая славится хаками и ускорением работы на 20-30% что в добавок к компиляции в Gentoo выглядит очень круто при ускорении работы браузера еще до 50% при компиляции, ну и вулканом рендерить под вейландом в Wayfire, Sway.
    Так то не очень большой объем памяти для компиляции компенсируется файлом подкачки и/или сборкой силами нескольких компов.
    Нынче сайты жирные, а 4 гига для серфинга и редактирования документов более чем достаточно.
     
     
  • 4.100, Аноним (100), 14:18, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >хаками и ускорением работы на 20-30% что в добавок к компиляции в Gentoo выглядит очень круто при ускорении работы браузера еще до 50% при компиляции

    Пруфы на результаты тестов будут, или как всегда?

     
     
  • 5.101, Аноним (182), 14:46, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это конечно фантазии и я понимаю твои сомнения, но про x32 -- правда, и именно на вычислениях. Если забыть о том, что отвалившиеся интринсики уронят производительность куда больше. А компиляция в gcc с pgo даёт приличный буст попугаям в браузере (относительно стандартного clang + pgo), но 50% едва ли. Что ускоряется от pgo и magic flags (грамотные мейнтейнеры в курсе и перекомпилируют с необходимыми флагами) на эти самые 50%, так это питон. Ещё в jq аж в 2 раза ускорение относительно стандартного билда можно получить (или замедление в 2 раза без pgo). В основном, повышается эффективность сишных программ, плюсовые не показывают значительного прироста производительности.
     
  • 5.129, Аноним (125), 16:20, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>хаками и ускорением работы на 20-30% что в добавок к компиляции в Gentoo выглядит очень круто при ускорении работы браузера еще до 50% при компиляции
    > Пруфы на результаты тестов будут, или как всегда?

    Пруфы в виде какой-то синтетики были, но искать за него я их не буду. Потому что не верю, что SpiderMonkey работает.

     
  • 4.128, Аноним (125), 16:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть те кьо использует архитектуру х32, которая славится хаками и ускорением работы
    > на 20-30% что в добавок к компиляции в Gentoo выглядит очень
    > круто при ускорении работы браузера еще до 50% при компиляции, ну
    > и вулканом рендерить под вейландом в Wayfire, Sway.

    Что, polkit уже собирается?

     
     
  • 5.132, Аноним (182), 16:36, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там duktape теперь.
     
     
  • 6.137, Аноним (125), 17:02, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в браузерах?
     
     
  • 7.141, Аноним (182), 17:12, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в браузерах?

    Когда я собирал, даже jpeg-turbo надо было самому исправлять. Кстати, spidermonkey уже можно собрать без жита. Насчёт браузеров сомневаюсь, очень уж много бандленных компонентов. Применимость есть, но скорее в формате докера.

     
     
  • 8.144, Аноним (125), 17:51, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо Прошу прощения, если вопросы с моей стороны выглядели некрасиво, адресо... текст свёрнут, показать
     
  • 3.46, Аноним (46), 09:21, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да.
     
  • 3.69, pic (?), 12:25, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть браузеры без вкладок, одно окно - один сайт.
     
  • 3.78, Аноним (78), 13:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой смысл использовать 32 бита? У вас памяти меньше 4 гигов?

    Ещё один не слышавший про PAE, а 32-битная версия системы потребляет меньше ресурсов.

     
     
  • 4.85, Аноним (182), 13:29, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    При чём тут PAE костыли? У 32 бит вдвое меньше регистров и они вдвое меньше. Меньше ресурсов утилизирует, менее эффективно, и медленнее работает, вот это да. В теории ~30% больше памяти на указатели требуется, но на практике куда меньше. Польза от экономии указателей не перевешивает. Единственное оправдание, это ранние amd64 вроде p4, а core2 и более современные (включая атомы с 1 гигом памяти) уже не имеет смысла.
     
     
  • 5.99, Аноним (5), 14:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что с PAE что без оно всё равно будет видеть 3.25 гига при установленных 4 и более.
     
     
  • 6.109, Аноним (182), 15:08, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 32 битной икспи можно было разместить диск в недоступной памяти и положить на него файл подкачки (т.е. технически, если у тебя пентиум 4 с 8 гигами памяти -- это не проблема).
     
     
  • 7.121, Аноним (121), 15:52, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но всё равно программа не сможет использовать такой объем и упрётся в ограничение.
     
     
  • 8.130, Аноним (182), 16:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не программа, а процесс И она не одна ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.134, Аноним (125), 16:46, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Процесс ничего использовать не может, потому что это объект ядра Поток процесса... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.135, Аноним (182), 16:51, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потоки тут ни при чём У многих приложений многопроцессная архитектура Взять то... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.136, Аноним (125), 16:55, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И толку от этих адресных пространств, когда они создаются с целью изоляции друг ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.133, Аноним (125), 16:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто тот эксперт не знает, что 32-х битной XP адресное пространство пользовате... текст свёрнут, показать
     
  • 4.97, Аноним (-), 14:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то я бы над этим просто посмеялся, но сейчас с впихиванием 8 процессов в лису чёт не смешно стало. Они же реально сделают memory manager process для обхода лимита в 4 гигабайта.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (48)

  • 1.3, тоже Аноним (ok), 00:06, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В диалоге импорта данных из других браузеров

    А диалога импорта из собственного браузера так и нет. Тебе просто однажды заявляют, что профиль устарел - и хладнокровно создают новый, пустой.
    Не хочешь ставить зонды синхронизации через чужие сервера - копируй файлы с авторизацией, куками и закладками ручками, умник.

     
     
  • 2.6, Аноним (1), 00:38, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Создай на питоне. Там SQLite и JSON+lz4.
     
  • 2.23, penetrator (?), 01:21, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что за бред?

    ну попробуй что ли обновись до промежуточной версии сначала

     
  • 2.54, Аноним (52), 11:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такая вещь, как bookmarks.html, а открытая авторизация и куки не для хацкеров, это ж зонд, ты че?
     
     
  • 3.60, тоже Аноним (ok), 11:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждый хочет дать совет, не думая, о чем вообще речь.
    Практика: ставишь юзеру новый компьютер с новой системой, перекидываешь хомяк - и все программы продолжают работать, кроме капризного Файрфокса, который, видите ли, не считает нужным читать свои же старые профили в более свежих версиях. Перекидываешь из старого профиля те же самые файлы - все работает. Но сам он это сделать отчего-то категорически не может.
     
     
  • 4.106, Аноним (182), 15:00, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня что-то похожее было только когда профиль побился на записи из-за отключения питания. Иногда он сам обнуляется полностью (но у хромоподелок это куда чаще случается), иногда делать сброс и аддоны переустанавливать приходится (криво работают). Может, синкнуть забыл? Или пользователи сами побили.
     
  • 4.198, НЕаноним (?), 15:53, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ненадо файлы копировать вручную, я просто удаляю из переносимого профиля файл compatibility.ini и всё ОК.
    При запуске он заново создаётся, но уже для установленной вашей версии FF и всё работает.

    В этом файле прописана версия FF и он блокирует старый-новый профиль, предлагая создать новый.

     
  • 2.67, Аноним (182), 12:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего? Только на той неделе открывал десятилетний профиль с открытой сессией на 2000 вкладок и всё нормально.
     
     
  • 3.89, тоже Аноним (ok), 14:05, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чего? Только на той неделе открывал десятилетний профиль с открытой сессией на 2000 вкладок и всё нормально.

    А я несколько раз за последние несколько лет ковырялся в папках пользователей, копируя закладки с паролями вручную, поскольку скопированный профиль ФФ не устраивал. Возможно, это как-то связано с заворачиванием его в snap в Убунте, я подробно не разбирался.

     
  • 3.90, Аноним (100), 14:08, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, братуха, это НЕ нормально, особенно если осень на дворе.
     
  • 3.92, Аноним (92), 14:09, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на 2000 вкладок и всё нормально

    Странное понятие о норме.

     
     
  • 4.105, Аноним (182), 14:55, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ок. А вот запускаться браузеру полчаса это не ок.
     
     
  • 5.158, SilverCutePony (ok), 20:38, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С 2000 вкладками любой браузер будет полчаса запускаться
     
     
  • 6.163, Аноним (182), 21:11, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С 2000 вкладками любой браузер будет полчаса запускаться

    Он не загружал все фоновые вкладки, фф это ж не хромой. Это не так и много, они организованы в несколько окон по задачам. У меня привычка к порядку появилась ещё до того (это не первые тысячи вкладок). А как исправили баг, стал моментально запускаться.

     
  • 2.139, Аноним (139), 17:06, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А поднять свой сервер синхронизации борцу с воображаемыми зондами мешает гордость или банальное отсутствие нужной квалификации?
     
     
  • 3.160, тоже Аноним (ok), 20:47, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отсутствие желания мужественно преодолевать воображаемые проблемы.
    Мне перекидывать профиль ФФ приходится раз в полгода, разводить вокруг этого оверинжиниринг - маразм.
     

  • 1.4, Аноним (5), 00:30, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Из всей новости понятно, что зондов стало больше.
     
     
  • 2.47, Lost Inside (ok), 09:32, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    То ли дело хром/яндех/йожик, не собирающие о юзерах вообще ничего, правда?
     
     
  • 3.49, 11111001010 (?), 09:58, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    У хрома и фичей побольше.
     
     
  • 4.58, Аноним (58), 11:30, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо, поржал.
     
     
  • 5.70, Аноним (70), 12:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нууу в хром правда есть интересный функционал которого пока нет в firefox, например открытие локальных файлов с использованием расширений, киллер фича кстати пока что, наверное еще что-то есть, но сами api расширений в firefox богаче
     
     
  • 6.108, Аноним (182), 15:04, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сканирование файлов на диске не забывай. Помню ещё skype интересовался файлами типа /etc/shadow, корпорация зла дальше пошла.
     
  • 6.119, Аноним (119), 15:39, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У файрфокса есть более интересный и полезный функционал, которого в хроме нет.
     
  • 6.199, НЕаноним (?), 16:00, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие такие файлы вам надо открывать при помощи расширений?  - Firefox все основные файлы без всяких расширений открывает
     
  • 3.51, Аноним (51), 10:31, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "А у вас негров линчуют"
     
  • 3.93, Аноним (92), 14:10, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    йожик?
     
     
  • 4.126, Lost Inside (ok), 16:16, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > йожик?

    a.k.a. Microsoft Edge.

     
     
  • 5.142, Аноним (142), 17:27, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еж пришел на смену ишаку.
     
  • 2.120, Аноним (119), 15:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если даже предположить что ваше обвинение обоснованно, что не так, зондов в фф на порядок меньше чем в хроме.
     
     
  • 3.173, Аноним (172), 22:59, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У чего угодно зондов на порядок меньше чем в хроме.
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:49, 25/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.10, Аноним (10), 00:57, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ECH круто! Кто подскажет, как и надо включать его со стороны сервера (допустим nginx 1.18.0)?
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 00:57, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *как и надо ли
     
  • 2.13, Аноним (1), 01:00, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Главное - не забыть создать DNS-запись. Без неё работать не будет, даже если на севере включено.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 09:02, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё важно не забыть, что существующие реализации в браузере требуют DoH для работы ECH, без исключений. Таким образом, если вы селфхостите какой-то PiHole у себя в локалке, вам придётся для локалки ещё и DoH-сервер поднимать, иначе браузеры пошлют вас в пень.
     
     
  • 4.79, Аноним (79), 13:06, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DNSCrypt Proxy умеет.
     
  • 2.44, Аноним (45), 09:00, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ECH более или менее полезен будет только если вы за какой-то CDN сидите. Пока что в него умеет (умел) только Cloudflare, но они _внезапно_ решили выключить его.

    (сарказм) Интересно, это как-то связано с тем, что все сайты позади CF, и попавшие в банлист РКН, резко заработали? Ммммм, задача.

     
     
  • 3.82, Аноним (82), 13:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предупреждали же: в целях доступности вашего сайта при отключении интернета, у Роттенбергов рекомендуется хоститься. Кому российская аудитория не важна - могут хоститься на cloudflare.
     
  • 3.170, SilverCutePony (ok), 22:38, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они временно отключили ECH глобально, а не только для России:
    https://community.cloudflare.com/t/early-hints-and-encrypted-client-hello-ech-

    > Dear community,
    >
    > This note is to inform you of the status of Early Hints and Encrypted Client Hello.
    >
    > We have sadly had to disable both of these features globally whilst we address a number of issues with them. These issues are unrelated. We are in the process of adding a label to each of the toggles in dashboard to alert that they are disabled.
    >
    > We expect to re-enable Early Hints in the coming weeks, with ECH re-enablement for Free coming later in the year with roll-out to those in the beta in early 2024.
    >
    > We apologise for the inconvenience caused here and are doing our best to get these features back online ASAP.

    Исправят всё и включат обратно

     

  • 1.18, Аноним (1), 01:10, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >реализована изоляция URI-схемы "blob:...." (Blob URL), которая потенциально может использоваться для передачи сведений, пригодных для отслеживания пользователей.

    Как? Угадать uuid для этого надо. Правда можно убедить пользователя передать картинку на другой сайт - а в ней стеганографически uuid, а по uuid гнать уже большой объём данных.

     
  • 1.24, Oe (?), 01:44, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, это firefox кривой, или pulseaudio, ставишь формат по умолчанию f32le, в firefox пишет что установлен f32le, а все равно идет s16le с обрезкой выше 0 дБ. Если выставить flat-volumes=yes то firefox использует похоже свой регулятор громкости и все работает в f32le, но pulseaudio пользоваться в этом режиме нереально, любое открытое приложение выставляет 100% мастер громкость... В pipewire все отлично, и f32le по умолчанию сразу из коробки и firefox отдает f32le.
     
     
  • 2.55, Анонин (?), 11:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве пульсу не деприкейтнули в пользу pipewire?
     
     
  • 3.80, Oe (?), 13:10, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В федоре firefox использует все тот же pulse-rust несмотря на то что в федоре остался только pipewire. В ubuntu 22.04 все тот же pulseaudio, pipewire там только видеозахвата.

    Вот от pulseaudio ни разу пшшпш не слышал, а от pipewire не раз при резком увеличении нагрузки на систему.

    Короче, этот pulseaudio сломан, несмотря на выставление default-sample-format = float32, источник выдает float32, alsa принимает от пульсы float32, но эти черти где то внутри пульсы делают конвертацию в 16 бит, но при этом в alsa отдают float32. Зачем тогда вообще заявлять поддержку float32, если она не работает???

     
  • 2.65, Аноним (182), 12:15, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пшпшаудио ни в одной программе нормально не работала никогда.
     
  • 2.81, пишу с 3 пня (?), 13:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в дебиане с обычной алсой фф работает, без этй вашей ленькиной поделки
     
     
  • 3.114, Аноним (114), 15:18, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотрю я на твой ник и прямо облизываюсь, глядишь, так скоро захочу достать из кладовки свой системник на tualatin 1400S.
     

  • 1.32, grayich (ok), 06:00, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а где этот Firefox View ?
    как в него попасть то ?
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 06:12, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может Ctrl+h - проверь.
     
  • 2.41, eugener (ok), 08:53, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно это значок firefox перед первой вкладкой, если вы его не убрали раньше.
    А если убрали - то перейти в кастомизацию тулбаров и там найти и вытащить на тулбар или ещё куда.
     

  • 1.34, Аноним (-), 07:45, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А когда сможет проигрывать High Dynamic Range видео?
     
     
  • 2.48, iPony129412 (?), 09:50, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На macOS умеет.
    Под Windows нет. Отстают.
    Под линуксами не раньше, как там сами HDR сделают.
     
  • 2.113, Аноним (114), 15:16, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Посмотри статистику 90% просмотров на ютубе это 480p на экране смартфона.
     

  • 1.53, Аноним (53), 10:38, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Для пользователей усиленного режима (strict) работы механизма защиты от отслеживания (ETP, Enhanced Tracking Protection) включена дополнительная защита от косвенной идентификации пользователей через анализ шрифтов - видимые сайтам шрифты ограничены системными шрифтами и шрифтами из штатных языковых наборов.

    Пришло время заново скачивать шрифты, которые у юзера уже есть. Трафик сам собой не увеличится! Зато безопас… Так, погодите, что мы скачиваем, шрифты? А точно безопасно?

     
     
  • 2.56, Аноним (182), 11:16, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ублок отключает скачивание шрифтов.
     
     
  • 3.96, Аноним (100), 14:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не надо этих полумер! Интернет уже отключите себе, и дело с концом.
     
     
  • 4.116, Аноним (182), 15:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это дефолт по-моему.
     

  • 1.57, Аноним (57), 11:19, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблему с кодеками решили, когда видео не воспроизводится?
    Нет? Продолжаю сидеть на 105 лисе.
     
     
  • 2.59, Аноним (58), 11:38, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня все работает. Нужен просто ffmpeg4 в системе, так как в новой 6-й версии что-то отломали, а ФФ, подозреваю, собран с какими-то новыми опциями. В Арче спецом пакет даже есть "ffmpeg4.4" помимо текущего "ffmpeg".
     
     
  • 3.61, Аноним (57), 11:42, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня стоит в системе, команда ffmpeg работает. А вебмки некоторые не открываются, ошибка MIME или что-то вроде того.
     
     
  • 4.63, Аноним (58), 12:10, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда странно. У меня не работало со старта, надо было всего лишь доустановить ffmpeg4.4. Попробуй поиграться hardware acceleration (вкл/выкл).
     
  • 4.122, soarin (ok), 15:55, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чего взял, что должны?
    Этих кодеков с контейнерами специфичных валом, браузеры их поддерживать не будут.
     
  • 2.64, Аноним (182), 12:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какое именно видео не воспроизводится? Vp9 и avc поддерживаются, даже с аппаратным ускорением на nvidia (но и без него). У меня только 6 версия -- не понимаю, о чём аноним в соседней ветке вещает.
     
     
  • 3.66, Аноним (57), 12:16, 25/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.68, Аноним (58), 12:25, 25/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.87, iPony129412 (?), 13:52, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в линуксовом зоопарке смешно такие вопросы задавать.
     
     
  • 3.94, Аноним (-), 14:11, 25/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.123, Аноним (123), 15:58, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скажем, это https://2ch.hk/s/arch/2023-10-22/src/3333107/16898783311361.mp4

    это MKV, а не MP4

     
     
  • 3.167, Аноним (57), 21:58, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это хитровые.аный файлик, тем не менее такое попадается часто.
     
  • 2.150, Аноним (58), 19:28, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адекватные форматы воспроизводятся без проблем. А вот с MKV (а по твоей ссылке ниже именно этот формат в контейнере .mp4) не все так радужно: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1422891
     
     
  • 3.169, Аноним (169), 22:24, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот с MKV (а по твоей ссылке ниже именно этот формат в контейнере .mp4

    Контейнер в контейнере?

     
  • 3.175, Аноним (57), 23:20, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но в хромиуме всё отлично же!
     
  • 3.183, Аноним (183), 02:23, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    webm и есть mkv.
     

  • 1.62, keydon (ok), 12:05, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В предоставляемых встроенным PDF-просмотрщиком возможностях редактирования документов появилась поддержка вставки изображений и текстовых примечаний к ним, в дополнение к ранее доступному рисованию линиями от руки и прикреплению текстовых комментариев. Новый режим редактирования PDF активирован только у части пользователей, для принудительного включения на странице about:config следует активировать настройку "pdfjs.enableStampEditor".

    Теору хотят убрать, а pdf который весьма популярен по уязвимостям развивают.
    P.S. лучше бы браузер был браузером, а всякие просмоторщики и кодеки были бы внешними или на крайняк на плагинах (как и было в 2000ых)

     
     
  • 2.74, rshadow (ok), 12:48, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сколько уже было хорошего софта, который становился комбайнами и это предвещало его конец.
     
     
  • 3.107, Аноним (169), 15:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Сколько уже было хорошего софта, который становился комбайнами и это предвещало его конец.

    Предвещало конец, лол... Firefox и так по факту давно дохлый - поинтересуйтесь, сколько у него пользователей. Удаление фич, которые есть в Хроме, будет для чисто контрольным выстрелом.

     
     
  • 4.118, pic (?), 15:38, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Редактирование pdf? Нафиг оно сдалось в браузере? Понапихают редакторов-плееров. Он всё правильно сказал.
     
     
  • 5.124, Аноним (169), 16:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Редактирование pdf? Нафиг оно сдалось в браузере?

    Ну, раз они добавили просмотр PDF, то редактирование форм в нем - вполне логичный и нужный функционал. Или, по-вашему, пользователь должен специально для этого устанавливать Адобовскую тормозную блоатварь?

     
     
  • 6.177, Аноним (177), 23:49, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адобовскую? Это в какой ОС происходит?
     
     
  • 7.181, Аноним (169), 00:31, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это в какой ОС происходит?

    В какой ОС пользователи чаще всего заполняют PDF формы? Очевидно, в той, на которой сидят 70% пользователей.

     
     
  • 8.189, Аноним (189), 12:20, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В линуксах что ли ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.191, Аноним (169), 13:33, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не - в FreeBSD ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.149, rshadow (ok), 19:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне в целом не важно сколько у него пользователей. Пока его хоть как-то поддерживают на плаву я буду им пользоваться. Потому что он мне подходит лучше: не банят блокировщики рекламы, есть своя синхронизация, опять же доступны любые настройки (привет фф под андроид). вообщем все то, чего нет в хроме и не будет.
    Если совсем загнется, конечно придется привыкать к новым зондам.
     
  • 4.153, Аноним (119), 19:40, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что количество пользователей Firefox постоянно растет, просто у хромоклонов оно растет с большой скоростью и они учитываются как один браузер, поэтому кажется что доля FF падает в процентном соотношении, но в количественном количество пользователей растет.
     
  • 3.131, Аноним (169), 16:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сколько уже было хорошего софта, который становился комбайнами и это предвещало его конец.

    Например?

     
  • 2.88, Аноним (159), 14:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    PDF нужен, а Theora не нужна.
     
     
  • 3.184, Аноним (183), 02:25, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Theorетически Theora нужна, а вот на практике ...
     
  • 2.112, Аноним (169), 15:10, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > P.S. лучше бы браузер был браузером, а всякие просмоторщики и кодеки были бы внешними или на крайняк на плагинах (как и было в 2000ых)

    Кому лучше-то? Обычным пользователям, которые должны будут сношаться с поиском и установкой кодеков и плагинов? Этот дурдом "как было в 2000ых" закономерно не прошел естественный отбор - туда ему и дорога. Ну не хотят люди, сволочи такие, тратить свою жизнь на всякую туфту...

     

  • 1.71, pic (?), 12:29, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда вкладок миллион, а работать с боковой панелью жуть на 16:9, Mozilla  так и не сделала отключение панели вкладок и реализацию их списка.
    21 век.
     
     
  • 2.138, Аноним (169), 17:05, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > работать с боковой панелью жуть на 16:9,

    Почему жуть на 16:9? Разве список будет как-то отличаться?

     
  • 2.154, Аноним (119), 19:42, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого в меню на панели вкладок есть выпадающий вертикальный список вкладок.
     
     
  • 3.192, pic (?), 14:37, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен что есть, не согласен, что при таком подходе нужна _неотключаемая_ панель вкладок.
     

  • 1.98, Аноним (98), 14:14, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Господа - кто-нибудь знает как ограничить доступ к геолокации от любых программ - браузеров телеграмов и тд? я так понимаю они  сливают инфу про окружающие wifi сети - в Firefox  можно конечно geo.enabled=false сделать - но хотелось бы и другие программы контролировать
     
     
  • 2.110, Аноним (114), 15:08, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак. Юзай кабель.
     
  • 2.111, Аноним (114), 15:09, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    WiFi -- это by design не про безопасность и анонимность.
     
  • 2.115, Аноним (182), 15:20, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а толку? Каждый телефон сливает инфу о гпс и вайфаях, айпи-адресах и паролях точек доступа. Всё автоматически отправляется в сеть и связывается воедино.
     
  • 2.178, Аноним (177), 23:50, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А писать на каком устройстве/ОС?
    Какие советы ждете?
     
  • 2.197, Аноним (197), 08:49, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку мало. Всё равно телефон с соседнего вайфая спалит твою точку и тебя за одно
     

  • 1.140, 9989 Аноним (?), 17:08, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Добавлена поддержка системной настройки, скрывающей курсор во время набора текста" - мелочь, но приятно ✅
     
  • 1.143, anonnn (?), 17:40, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    фаерфорк рулит. сижу 20 лет на нем. сейчас версия 115 еср. рулез
     
     
  • 2.145, Аноним (5), 17:54, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сижу 20 лет на нем

    Железо всё то же 20 летней давности?

     
     
  • 3.151, Аноним (58), 19:29, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как это относится к предыдущему посту, вскукарек?
     
     
  • 4.157, Аноним (5), 20:38, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вскукарек

    Молодец понимаешь суть своего поста

     

  • 1.156, Аноним (156), 20:30, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно интересует вопрос по поводу синхронизации закладок на разных ПК. Есть один пк с убунту, который не запускал, скажем месяца два, а другой пк с виндой, который использую каждый день. И теперь, если я запущу пк с убунту, он зальет на сервер все старые закладки, которые были отредачены после уже на винде. Это баг или фича?
     
  • 1.162, Аноним (162), 21:10, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любопытно - если переключиться на FF в режим приватного просмотра, почти ни один сервис Яндекса не работает. Интересно, почему?
     
     
  • 2.171, Аноним (171), 22:49, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Любопытно - если переключиться на FF в режим приватного просмотра, почти ни
    > один сервис Яндекса не работает. Интересно, почему?

    Проверил, всё работает, только галочку в капчу иногда просит поставить

     
  • 2.179, Аноним (177), 23:53, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой из сервисов?
    их там туча
     
  • 2.185, Аноним (183), 02:26, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Намекает, что не надо пользоваться такими.
     
     
  • 3.193, Аноним (159), 15:30, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    …браузерами. Вот никто и не пользуется.
     

  • 1.164, придурок (?), 21:12, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    то что редактор пдфа стал новороченнее ето конечн хорошо, ещё бы печатало нормально из него ато приходится через хром открывать пдфки чтобы напечатать норм
     
     
  • 2.180, Аноним (177), 23:54, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что не норм?
     
     
  • 3.186, iPony129412 (?), 03:08, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего криво и всё едет.
    Я такое замечал.
    PDF в Chromium подобных лучше.
     
     
  • 4.188, Аноним (189), 12:18, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так что криво то?
    Вот я например не вижу
    или не понимаю что есть кривизна.
    А где то там, в славном хроме
    меня ждет прелесть
     
     
  • 5.196, iPony129412 (?), 04:49, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пришла мне форма для заполнения, всё поехало.
    Не смог праспечатать, в Chrome-подобных нормально
     

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