Релиз Firefox 120

Состоялся релиз web-браузера Firefox 120 и сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 115.5.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 121, релиз которой намечен на 19 декабря. Основные новшества в Firefox 120: В контекстное меню добавлена операция "Copy Link Without Site Tracking", позволяющая скопировать URL выбранной ссылки в буфер обмена, предварительно вырезав из него опции, которые используются для отслеживания переходов между сайтами. Например, при копировании ссылки будут удалены параметры mc_eid и fbclid, применяемые при переходе со страниц Facebook. Для пользователей из Германии дополнительно включено вырезание отслеживающих параметров при переходе по ссылке на странице и при открытии ссылки в адресной строке в режиме приватного просмотра или при выборе усиленного режима (strict) защиты от отслеживания перемещений (ETP, Enhanced Tracking Protection). Остальные пользователи могут включить данную возможность через настройку privacy.query_stripping.enabled в about:config. Для вырезания задействован чёрный список, охватывающий известные параметры отслеживания перехода между сайтами.

В раздел настроек конфиденциальности и безопасности (Privacy & Security) добавлена опция для включения механизма GPC (Global Privacy Control), пришедшего на смену заголовку "DNT" (Do Not Track) и позволяющего информировать сайты о запрете продажи персональных данных и их использования для отслеживания предпочтений или перемещений между сайтами.

В усиленном режиме (strict) защиты от отслеживания перемещений (ETP, Enhanced Tracking Protection) и в режиме приватного просмотра усилена защита от пассивной идентификации пользователя через API Canvas.

Для пользователей из Германии включено по умолчанию автоматическое закрытие всплывающих диалогов (Cookie Banner Blocker), показываемых на сайтах для получения подтверждения о возможности сохранения идентификаторов в Cookie в соответствии с требованиями по защите персональных данных в Европейском Союзе (GDPR). Так как подобные всплывающие баннеры отвлекают внимание, перекрывают содержимое и требуют траты времени пользователя на закрытие, разработчики Firefox посчитали целесообразным автоматически отклонять подобные запросы. Блокировку можно включить в настройках в разделе "Безопасность и приватность" или через параметр "cookiebanners.service.mode" в about:config (0 - отключает автозакрытие Cookie-баннеров; 1 - во всех случаях отклоняет запрос полномочий и игнорирует баннеры, допускающие только согласие; 2 - когда это возможно отклоняет запрос полномочий, а когда отклонить невозможно соглашается с сохранением Cookie). В отличие от похожего режима, предоставляемого в браузере Brave и в блокировщиках рекламы, Firefox не скрывает блок, а автоматизирует действие с ним пользователя. Доступно два режима обработки баннеров - симуляция нажатия мышью (cookiebanners.bannerClicking.enabled) и подстановка Cookie c флагом выбранного режима (cookiebanners.cookieInjector.enabled).

В Windows, macOS и Android по умолчанию включён импорт TLS-сертификатов из хранилища корневых сертификатов операционной системы. При необходимости указанную возможность можно отключить в настройках (Preferences → Privacy & Security → Certificates).

Добавлены клавиатурные комбинации для редактирования (Alt + enter) и удаления (Alt + Backspace) выбранных учётных записей в интерфейсе about:logins.

В поставляемых в Ubuntu сборках Firefox в формате Snap реализована поддержка импорта данных из браузера Chromium, также установленного в формате snap.

На платформах Linux и Windows реализована возможность притягивания к углам экрана (автоматического выравнивания по углам) окна с видео в режиме "картинка в картинке" при удержании клавиши Ctrl при его перемещении.

Началась интеграция нового переносимого компонента для вывода контекстных подсказок в адресной строке, переписанного на языке Rust.







Добавлен API User Activation (navigator.userActivation), позволяющий определить взаимодействовал ли раньше пользователь со страницей (например, щёлкал мышью), взаимодействует ли в настоящий момент или ничего не делал на странице (страница лишь загружена и остаётся нетронутой).

Добавлена поддержка нового кода ответа HTTP - 103 ("Early Hints"), который может использоваться для упреждающего вывода заголовков. Код 103 позволяет информировать клиента о содержании некоторых HTTP-заголовков сразу после запроса, не дожидаясь пока сервер выполнит все связанные с запросом операции и начнёт отдачу контента. Подобным образом можно сообщать подсказки о связанных с отдаваемой страницей элементах, которые могут быть предварительно загружены (например, могут быть приведены ссылки на используемые на странице CSS и JavaScript). Получив информацию о подобных ресурсах браузер приступит к их загрузке не дожидаясь окончания отдачи основной страницы, что позволяет сократить общее время обработки запроса.

В CSS добавлены новые единицы измерения размера lh и rlh, позволяющие указать размер, соответствующий линейной высоте (CSS-свойство line-height) элемента или корневого элемента.

В CSS добавлена функция light-dark() для выставления цветов сразу для светлой и тёмной цветовой схемы без применения media-запроса prefers-color-scheme.

В JavaScript-функцию Date.parse() добавлена поддержка дополнительных вариантов форматирования даты, например, "01-12-1999", "1999-1-5", "10000-01-12", "99-01-05", "1999-01-05 10:00:00"

Обеспечена поддержка атрибута media в элементе <source>, вложенном в элементы <picture>, <audio> и <video>.

Включена по умолчанию поддержка расширения WasmGC, упрощающего портирование в WebAssembly программ, написанных на языках программирования, использующих сборщик мусора (Kotlin, Dart и т.п.). WasmGC добавляет новые типы структур и массивов, для которых может применяться нелинейное выделение памяти.

В инструменты для web-разработчиков добавлена возможность симуляции работы вкладок в offline-режиме.

В панель редактирования стилей добавлена кнопка "Pretty Print" для форматирования и приведения в наглядную форму минифицированной таблицы стилей (ранее минифицированные стили форматировались автоматически).

В инструментах для разработчиков значительно (до 70%) ускорена работа отладчика при большом объёме исходных текстов. Проведён рефакторинг отладчика, нацеленный на корректное срабатывание точек останова, привязанных к событию "unload".

В версии для Android устранена ошибка, приводившая к закрытию вкладок при их выделении. Продолжена работа по формированию открытой экосистемы браузерных дополнений для мобильной редакции Firefox. К официальному запуску экосистемы, запланированному на декабрь, в каталоге addons.mozilla.org (AMO) будет доступно более 200 дополнений, пригодных для установки в Firefox для Android. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 120 устранено 19 уязвимостей. 14 уязвимостей (11 объединено под CVE-2023-6212 и CVE-2023-6213), которые помечены как опасные, вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Ещё одна опасная уязвимость (CVE-2023-6206) позволяет путём кликджекинга обеспечить подтверждение запросов предоставление полномочий. Бета-выпуск Firefox 121 примечателен возможностью принудительного включения подчёркивания ссылок, независимо от настроек CSS (может быть полезно для людей, имеющих проблемы с восприятием цветов). В Linux по умолчанию включено использование композитного сервера Wayland вместо XWayland, что позволило решить проблемы с работой тачпада, поддержкой жестов на сенсорных экранах и выставлением DPI для каждого монитора в окружениях на базе Wayland. Использование Wayland также демонстрирует повышение производительности работы с графикой. При этом из-за ограничений протокола Wayland имеются проблемы с выводом окна "картинка в картинке" на передний план.