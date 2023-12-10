Дистрибутив Lubuntu перейдёт на использование Qt 6 и Wayland

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|1.2, Анонин (?), 17:06, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Прелестно, просто прелестно!
Очередное доказательство, что никто не хочет макаться в кода иксов и тянуть их самостоятельно.
Просто удивительно, как долго шапка это делала.
Думаю все фанаты иксов должны ее за это поблагодарить))
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|2.4, Аноним (4), 17:11, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> тянуть их самостоятельно
Скорее подтверждение, что linux = redhat. Все остальные лишь паразитируют на их наработках. Ну за редким исключением типа слаки.
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|3.7, Анонин (?), 17:14, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, это интересный вопрос - что будет делать слака?
Патрик-бох сам будет поддерживать? Объединится с гентой или девуаном? Или даже с бсд?
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|4.75, Аноним (75), 20:38, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кстати, это интересный вопрос - что будет делать слака?
Залезет в криокамеру и заморозить версии софта навсегда.
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|4.85, Аноним (85), 21:18, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Гента, если кто в танке, поддерживает wayland и активно впиливает его поддержку ... большой текст свёрнут, показать
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|5.94, Аноним (94), 21:53, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вот, у пользователей есть запрос на wayland.
Пользователю объективно всё равно что там под капотом. Иксы выкидывают лишь по причине модно-молодёжности.
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|6.120, Анонин (?), 22:30, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пользователю объективно всё равно что там под капотом.
Под капотом - да, но на экране нет.
Иксы ущербны и давно уже не соответствуют требованиям времени.
В них десятки лет не могут нормально победить тиринг (только не нужно предлагать включить vsync - это не решение проблемы, это костыль который только добавляет проблем, напр. с производительностью)
Более того, у иксанутых появляется так называемая "тиринговая слепота" - они везде перестают его видеть и начинают агрессивно убеждать окружающих что "тиринга не существует".
В них не поддерживаются современные технологии типа hdr и vrr на многомониторных конфигурациях.
Но защитники иксов на это все говорили "это ненужно! одного монитора достаточно! ваши моники с hdr стоят целую тыщщу баксов!" и тд. Но другим пользователям это оказалось нужно. Поэтому они это все уже видят в вейланде.
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|7.137, Аноним (137), 23:18, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А в каком виде wayland поддерживает HDR, если там, в отличии от иксов, нет поддержки управления цветовыми профилями. Не говоря уже о том, что wayland настолько кривой, что его дропают, например, разработчики эмулятора pcsx2.
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|8.149, Аноним (149), 23:42, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Пока в плохом, но уже лучше, чем у иксов Например, кодое получило начальную подд... текст свёрнут, показать
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|10.167, Аноним (149), 01:04, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
буквально в первом же ответе на вопрос дана ссылка на кучу документов по управле... большой текст свёрнут, показать
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|5.118, фнон (?), 22:22, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неправда! Пользователю плевать, что там под капотом.
А вот программерам и мейнтейнерам - нет.
Ибо им каждый раз приходится обмакиваться в продукт жизнедеятельности Хсо писателей.
И судя по тому, что народ не хочет это делать даже за деньги - это вовсе не шоколад.
(редкие случаи когда пользователь == ментейнер, настолько редкие, что думаю у них не хватит емкости поддерживать хорг)
А вот пользователи-крикуны верещат "оставьте все как было! верните все взад!", но делать ЧСХ ничего не хотят. Таких можно наблюдать прям в этой теме.
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|4.128, Аноним (128), 23:03, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тенденция очевидная, мейнстрим дистрибутивы отказываются от Икс-сервер в пользу Вейланд. Я не берусь судить хорошо это или плохо. Вопрос в другом, что там у FreeBSD и illumos Openindiana?
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|5.142, Аноним (75), 23:26, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем им куда-то двигаться? У них и так разработчиков почти не осталось.
Логично просто прекратить эту гонку с обновлением софта и остаться на том, что работает.
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|3.10, Аноним (10), 17:16, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Крупных независимых дистрибутивов практически не осталось. А если кто-то вроде каноникла попытается сделать лучше, то их патчи завернут. Как это случилось с сервером Mir.
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|4.74, Аноним (75), 20:36, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А если кто-то вроде каноникла попытается сделать лучше, то их патчи завернут. Как это случилось с сервером Mir.
Да ладно?
Какие им "патчи завернули", интересно?
История с Mir довольно показательна: попытка фрагментировать рынок, пересадив часть пользователей на огороженный (через CLA) продукт оказалась провальной по одной простой причине - чтобы написать продукт, недостаточно одних менеджеров, нужны ещё и разработчики, с которыми у Canonical как-то не очень.
Как, собственно, и с попытками оживить тушку Upstart после ухода SJ Remnant, одного из немногих грамотных разработчиков (второй, Martin Pitt, несмотря на ругань менеджмента, предпочёл участвовать в разработке systemd).
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|5.92, noc101 (ok), 21:39, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот зачем фантазировать, я не понимаю. История с Мир проста как пять копеек.
Сервер мир начал разрабатывать чуть раньше сервера Вайланд.
Рынок поддержал Вейланд, а Мир нет. Каноникалы решили что не вытянут сами свой сервер и прикрыли проект.
И тоже перешли на вейланд.
Как раз Каноникал решили не сегментировать рынок.
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|6.95, Аноним (94), 21:55, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Рынок поддержал
Рынок в мире линепс это шляпа с её миллиардами, как она скажет, так и будет. Другие подтянутся за неимением человекоресурсов для написания и поддержки чего-либо своего.
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|7.100, Аноним (75), 22:02, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У шляпы уже давно своих денег нет.
Их межделмаш купил, которому этот опенсорс — одно из сотен побочных направлений бизнеса.
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|6.104, Аноним (75), 22:09, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Рынок поддержал Вейланд, а Мир нет.
Не рынок, а разработчики. И очевидно, что в числе основных аргументов было непомерное желание каноникла единолично рулить проектом, выраженное в обязательности CLA.
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|5.127, Аноним (127), 22:59, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Какие им "патчи завернули", интересно?
Патчи для Qt и GTK, очевидно же. По этой причине он дальше убунты так и не пошёл.
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|6.141, Аноним (75), 23:24, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предположим, что редхат контролирует GTK.
Но чтобы пролететь в Qt, надо либо полную фигню предложить, либо стать жертвой заговора обитателей Нибиру.
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|3.77, Аноним (75), 20:40, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Скорее подтверждение, что linux = redhat.
Был, пока его не купил IBM и не повысил эффективность за счёт снижения количества технарей.
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|3.78, Аноним (78), 20:41, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Скорее подтверждение, что linux = redhat. Все остальные лишь паразитируют на их наработках.
ну покажи кто использует weston - у всех свои свои композитные серверы, lubuntu если и паразитирует (я чёта сомневаюсь что они там озолотились) то на Qt
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|4.129, Аноним (127), 23:03, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>композитные серверы
Протокол определяется исключительно шапкой и ко. Если в kwin что-то добавят поверх, то их пошлют лесом.
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|2.12, Аноним (12), 17:17, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да всё проще - ты им не помогаешь ни с иксами, ни с вялым, вот и решили уйти туда, где проще
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|3.54, Аноним (10), 18:57, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кому им? Там ниже вот пытаются редхету помочь, но он шлёт их лесом. Здесь явно не по адресу, они готовое собирают.
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|4.134, фнон (?), 23:14, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Примеры пожалуйста, примеры!
Например PR который шляпники отказываются принимать по надуманным причинам.
Ну на крайняк форкните.
Напомню, что сам х.орг это форк Xfree86, который был весьма успешен.
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|4.146, Аноним (75), 23:34, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там ниже вот пытаются редхету помочь, но он шлёт их лесом.
Зачем редхату помогать? У них особенное видение развития UX, которое выражается в гноме.
Оно может нравится или не нравиться.
Если вам не нравится — есть много других проектов DE/WM с другим подходом к UX.
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|4.166, Аноним (85), 00:59, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кому им? Там ниже вот пытаются редхету помочь, но он шлёт их лесом.
«Там ниже» не «пытаются редхату помочь», а какая-то студентота тянет в вяленд уродливый костыль. Я не из редхата, но такого саботажника тоже бы гнал грязными тряпками.
Какой смысл пилить новое, чтобы потом устраивать там такой же непролазный бардак как в старом?
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|1.13, Аноним (10), 17:19, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот смотрю сейчас на lxqt, вроде и разрабы те же, но это надо постараться, чтобы так испортить панель.
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|2.15, Аноним (4), 17:22, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Там все испорчено, не только панель. Особенно бредово выглядят gtk приложения с кнопками на пол экрана.
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|3.21, Аноним (21), 17:38, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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LXQt не включает в себя GTK приложения. У LXQt свои приложения написаны на Qt...
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|4.29, Аноним (145), 17:53, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вот только сам по себе без приложений LXQt не нужен. идея LXDE была понятна - легкие LXDE + GTK-2 приложухи = легкий и не требовательный дистр... а с LXQt что? LXQt + приложухи от кед?
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|5.33, Аноним (21), 18:00, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В LXDE очень мало своих приложений. По сути это конфигуратор, панелька и pcmanfm. В LXQt чуть побольше своих приложений. В LXQt абсолютно можно обойтись без кедоприложений, но в сочетании с разными qt5 приложениями, или с gtk2 приложениями, либо солянка из тех и других. Но да, по сравнению с качественными приложухами от кед, это смотрится куцо и ограниченно по функционалу. Смысла мало.
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|6.37, Аноним (145), 18:12, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В LXQt чуть побольше своих приложений
да ладно? чуть больше это свой архиватор? а что еще? pcmanfm, эмулятор терминала и просмоторщик картинок в LXDE тоже были...
> qt5 приложениями
Lubuntu перейдёт на использование Qt 6... угу!
> или с gtk2 приложениями
:)
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|7.46, Аноним (21), 18:36, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Featherpad, FeatherNotes.
GTK2 приложения - это на усмотрение, можно обойтись и qt5 приложениями.
Я не понимаю негатива в сторону LXQt - такое же легкое для проца и диска окружение, как и LXDE. Ну жрет на сотню мегабайт ОЗУ больше - ну и что? На коре два дуба - LXQt очень отзывчивое, как и LXDE. Понятно, что на одноядерном проце из 2002 года, лучше LXDE или WM вообще, но такой хлам уже давным-давно на свалках. LXQt просто написан на актуальном тулките, оно по себе точно не жирнее LXDE.
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|2.22, Аноним (21), 17:42, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, страшненько выглядит. С другой стороны - кому-то нравится эта панель. В любом случае - это панель образца винды 95, когда не было миниатюр окон у панели задач. Та же icewm предоставляет панель не хуже, чем здесь.
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|3.25, Аноним (10), 17:46, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я не против классики. Но тут гораздо хуже lxpanel на gtk2. Не настраивается и имеет кучу проблем с геометрией.
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|4.126, Аноним (128), 22:59, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Напиши разработчикам, что конкретно не нравится и как это исправить, может прислушаются. Я им написал, чтобы значки на рабочий стол сделали. Не сразу, но реализовали.
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|5.131, Аноним (127), 23:06, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты просто не понимаешь. Одно дело случайные ошибки, а другое - намеренные действия. Первое можно исправить, а второе только через форк.
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|6.138, Аноним (145), 23:20, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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панель на иксах у них не дотягивает до старинной gtk-шной версии.
а на вяленом там вообще ад ...
не работает:
taskbar
desktop cycler/switcher
keyboard state/layout indicator
и др.
https://github.com/stefonarch/LXQt-Wayland-files/blob/main/lxqt-panel.md
а решать на коленке предлагается запихивая в DE типа на культяпках софтины на gtk чтоб хоть как-то хоть что-то типа работало...
и лубунта через 5 месяцев будет на вяленом? Серьезно?
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|3.27, Аноним (145), 17:50, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Та же icewm предоставляет панель не хуже, чем здесь
в этом и есть прикол - iceWM быстрее, легче, гибче в настройке и... красивее...
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|4.30, Аноним (21), 17:54, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но в icewm нет своих приложений, как в LXQt. Это всего лишь менеджер окон. Надо самому каждое приложение вручную выбирать под каждую задачу, а это лишняя и ненужная морока для 99% пользователей.
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|5.35, Аноним (145), 18:08, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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какие там приложения есть в lxqt ?
все четыре штуки: проводник+архиватор, досмоторщик картинок и эмулятор терминала?
> Надо самому каждое приложение вручную выбирать под каждую задачу, а это лишняя и ненужная морока для 99% пользователей.
ну капец 4 штуки приложух выбрать :) как будто эти 4 приложухи это все что надо 99% пользователей...
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|6.42, Аноним (21), 18:22, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не совсем 4. Отличные Featherpad, FeatherNotes от автора LXQt. У LXQt есть отличная возможность устанавливать в конфигураторе свои цвета для qt5 виджетов из коробки - не нужна возня с qt5ct.
Я вот на ноутбуке использую debian с netinst + icewm с отдельными lxqt/lxde/qt5 приложениями, и без лишних зависимостей, ушла уйма времени на установку и настройку всего по отдельности. Тогда как в монолитном LXQt это не нужно, всё само.
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|7.45, Аноним (145), 18:35, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Featherpad, FeatherNotes
они же не входят в LXQt. leafpad mousepad устанавливали в дистры с LXDE, но составляющими они не были...
> свои цвета для qt5 виджетов из коробки
а оно на gtk приложения влияет? :) Не классно, что есть, но это явно не киллерфича... Но оно явно не нужно для 99% пользователей... да и одними qt5 приложухами, к сожалению, сыт не будешь... а если из кде приложухи тащить... ну, такое :)
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|8.49, Аноним (21), 18:40, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Про 99 пользователей - речь была, что 99 пользователям не нужен сам icewm без ... текст свёрнут, показать
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|1.23, Аноним (10), 17:43, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
Раз уж очередной дистрибутив пытается внедрить Wayland, вброшу и тут Всем извес... большой текст свёрнут, показать
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|2.31, Аноним (4), 17:56, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Обсуждение идёт крайне тяжело.
Так графика в линепсе идёт по остаточному принципу и приоритет таких вопросов самый низкий. Почему? Потому что никому это не нужно.
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|3.39, Аноним (10), 18:16, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы было так, то про вяленого никто бы даже не думал. Сидели бы дальше на иксах. Сейчас же проталкивается сырой концепт, под который мало того, требуется переделывать всё с нуля, так ещё и фактически запрещено любое внесение улучшений со стороны.
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|4.162, Аноним (-), 00:35, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну так пусть сидят, их же никто не заставляет переходить на новые версии Это не... большой текст свёрнут, показать
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|2.36, Аноним (21), 18:11, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что вы хотите? Редхат - единственная корпорация, которая разрабатывает десктоп-линукс, да и вообще, можно сказать, они единственные пишут важные приложения для десктоп линукса. Это не хобби программистов-самоучек без зарплаты. Поэтому, как скажет Ред Хат, так и будет. Это нехорошо, конечно. Но у обычных пользователей нет выбора, что им использовать, так оно было всегда.
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|3.40, Аноним (10), 18:20, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас ситуация поменялась. Раньше редхет принимал патчи и сторонние наработки более активно. Сейчас же это огороженный от всех процесс, на который пользователи просто не могут никак влиять. К тому же сейчас зависимость от рядовых пользователей для них минимальна. У них есть свой бизнес-процесс, в который никого не пустят. В будущем, думаю, и создание альтернативных дистрибутивов ещё более усложнят.
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|3.63, Аноним (63), 19:36, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но у обычных пользователей нет выбора, что им использовать, так оно было всегда.
Выбор - это не всегда между двух лужаек. Иногда это - между "переделать самому" или "кушать, что дают". СПО такой выбор даёт, проприетарщина - нет. Так оно было всегда.
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|4.153, Аноним (127), 00:10, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут скорее "кушать что дают". Простых смертных к разработке уже практически не допускают. В лучшем случае примут тривиальные патчи, не более.
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|2.52, Анонимусс (?), 18:48, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что приложения лезут туда, куда им не положено. Задача расставлять окна - это задача DE, а не прилужухи.
То что деды сделали дизайны для *особенных* в приложених вроде гимпа или Lazarus'а - это проблемы дедов.
Не нужно все глупые решения тянуть в вейланд "патамушата так было!11 вот хатим как раньше!!1"
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|3.55, Аноним (10), 19:02, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Расставляет их вообще-то пользователь. А DE должно уметь сохранять и восстанавливать их расположение. Но тут я смотрю альтернативно одарённый в треде.
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|4.58, Аноним (145), 19:07, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Расставляет их вообще-то пользователь
нифига!
откуда пользователю знать как ему удобно расставлять окна?
краснашапка все уже решила за тебя - радуйся!
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|4.80, Анонимусс (?), 20:55, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно! Их расставляет пользователь через DE.
А не САМА приложуха куда хочет, туда ставит, размеры задает и тд.
Вот пользователь захочет его переместить - он через DE это и сделает.
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|5.87, Аноньимъ (ok), 21:20, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А не САМА приложуха куда хочет, туда ставит, размеры задает и тд.
Охренеть. Так что, ваш Вейланд сам размер окна выбирает основываясь на чём конкретно?
Что за шизофрения.
Многооконные приложения же это известный паттерн, который я так понимаю пориджи не осилили.
И это не только то вот, а ещё и диалоговые окна и индикаторы выполнения задачи и много чего ещё.
Ну нафига приложению переизобретать окна на уровне графического тулкита внутри окна?
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|6.96, Анонимусс (?), 21:59, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Что за шизофрения.
Я не буду комментировать твои интеллектуальные способности только потому что тут слишком злой бот.
Ты вообще читал что хочет автор? Прям в первой ссылке?
> request the current output and absolute X/Y position for their own top-level windows from the compositor
> suggest to the compositor to place a top-level window at a specific output and X/Y position
Т.е указывать композеру где будет окно. Еще и не просто "top", "left" anchor, а в координатах.
> это известный паттерн, который я так понимаю пориджи не осилили.
Который придумали неосиляторы полноэкранных приложений и "особенные" любители пары десатков мелких окошек на экране. Этим патерном пользуются полторы калеки и нет никаких причин усложнять wayland протокол из-за них.
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|7.102, Аноним (94), 22:06, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я не буду комментировать
А выкатил целую простыню. Пора бы уже понять, что его комментировать вообще бесполезно и глупо, лучше молча ставь диз и листай дальше.
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|7.117, Аноньимъ (ok), 22:19, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Т.е указывать композеру где будет окно. Еще и не просто "top", "left" anchor, а в координатах.
О боже! Да как ОНИ ПОСМЕЛИ! Да кому в голову придёт что-то композеру У К А З Ы В А Т Ь!
Так ладно бы просто указывать, В КООРДИНАТАХ! Вот жеж прямо нелюди какие-то.
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|7.119, Аноньимъ (ok), 22:23, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> и нет никаких причин усложнять wayland протокол из-за них
Запили бы хоть как-нибудь хоть то что есть.
> Я не буду комментировать твои интеллектуальные способности только потому что тут слишком злой бот.
Бот хорошее не затрёт, так что не бойтесь.
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|8.124, фнон (?), 22:51, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, посмотри сколько автобот забанил сообщений без мата А модер удалил сообщен... текст свёрнут, показать
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|2.65, Аноним (63), 19:41, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обсуждения, митинги - это какая новомодная корпоративная фигня для самозванцев на зарплате. Мудрые пращуры всегда просто форкали и показывали, как надо, и затем побеждал сильнейший.
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|3.71, Аноним (10), 20:24, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А поддержку со стороны приложений ты тоже форкать будешь? Вон каноникал не осилил. Хотя Mir лишён многих недостатотков вяленого, как выясняется.
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|2.91, Аноним (85), 21:38, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего вбрасывать Оно противоречит ключевому принципу 8212 приложение вообще... большой текст свёрнут, показать
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|3.132, Аноним (132), 23:10, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оно противоречит ключевому принципу — приложение вообще не должно ничего знать про другие окна.
Так речь не о других окнах, а о собственном.
Что, если нужно банально сохранить позицию и размер окна при выходе, чтобы при следующем запуске - восстановить? Или это нормально, когда окно программы каждый раз появляется в случайном месте?
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|4.135, Аноним (127), 23:16, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для адептов вяленого это нормально. Дай волю, они бы и мышкой двигать окна запретили.
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|5.140, Аноним (145), 23:23, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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окно на весь экран, в чем проблема?
и мыша не нужна - пользователи будут тыкать в кнопочки пальцем
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|6.157, Аноним (127), 00:15, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>окно на весь экран, в чем проблема?
>и мыша не нужна - пользователи будут тыкать в кнопочки пальцем
Так для этого андроид есть. Впрочем, было бы интересно посмотреть, как пользователь будет свойпить окна на 34-х дюймовом мониторе.
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|4.148, Аноним (85), 23:37, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этим должен заниматься DE, а не каждое приложение отдельно И, не поверишь, у по... большой текст свёрнут, показать
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|5.159, Аноним (132), 00:20, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Повторюсь: клиентское приложение не должно манипулировать окнами. Даже своими
Почему оно не должно манипулировать своими окнами?
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|6.163, Аноним (145), 00:42, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому как в вяленом это не получилось реализовать - значит не должно!
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|5.161, Аноним (127), 00:27, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>манипулировать окнами
Тогда с вяленым косячок. Размер окна определяется в приложении, а значит можно его увеличить на столько, что оно не влезет в монитор и закроет собой все панели и прочее. Я это к тому, что по твоей "концепции" вяленого тоже надо прикопать вместе с иксами.
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|1.24, Аноним (24), 17:46, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> в дистрибутиве компании Red Hat "Fedora 40" утверждено прекращение поддержки сеанса KDE на базе X11, в десктопном окружении компании Red Hat GNOME и ее тулките GTK рассматривается возможность удаления поддержки X11, а еще компания Red Hat
Пофиксил, а то создается какое-то ложное впечатление, что это все независимые друг от друга проекты с независимыми разрабами.
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|1.26, Аноним (145), 17:47, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> сеанса на базе Wayland
> snapd
В то время как свежий антикс запускаются на любой микроволновке и потребляет 80 метров на систему и устанавливается инсталятором на 4х-гиговую флешку... ну удачи лубунте, чо...
Кстати, новый актикс еще и визуально сабж уделывает, внезапно...
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|2.34, Аноним (149), 18:06, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это все конечно хорошо, но ни то, ни другое в целом не нужны, даже несмотря на способность "потреблять 80 метров"
Гниль в целом то на десктопе не нужна, так как безблагодатна, так что все это не имеет значения
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|3.38, Аноним (145), 18:15, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну есть что тебе не нужно - проходи мимо.
мне вообще не понятно, что это виндузятники, типа тебя, на опеннете трутся...
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|4.41, Аноним (149), 18:20, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ну есть что тебе не нужно - проходи мимо.
Ну ты же не прошел, свое мнение и критику оставил, не мешай другим
> мне вообще не понятно, что это виндузятники, типа тебя, на опеннете трутся...
Ну, например, потому что открытый софт работает и под вендой, и под макоосью, и про него тут тоже пишут новости. Печально только то, что приходишь в комменты к таким новостям, а там лапчатые про свою гниль опять загоняют
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|6.44, Аноним (149), 18:29, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не пью, и лапчатым советую, а еще советую не просто читать ответы, но и еще пытаться их понять
Открытый софт работает на винде и макооси, про который тут пишут новости. А изначальный вопрос от тебя был "мне вообще не понятно, что это виндузятники, типа тебя, на опеннете трутся".
Повторю для лапчатого еще разок - потому что тут пишут новости про открытый софт, который работает и на винде, и на макооси
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|7.48, Аноним (145), 18:39, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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L - логика...
ты зашел в топик о lXQt типа рассказывать о том, что открытый софт работает на винде...
ну ну...
> Не пью,
все зависимые так говорят, не хотят признавать... ты лучше обратить к наркологу пока не поздно...
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|8.51, Аноним (149), 18:43, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ты зашел в топик об lxqt спрашивать о том, что это вендузятники типа тебя делаю... текст свёрнут, показать
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|10.59, Аноним (149), 19:12, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Пруфцов накинешь Или это будет просто необоснованным набросом Ага, венда WSL ... текст свёрнут, показать
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|2.143, Аноним (143), 23:28, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все эти меряния ±сотней мегабайт никому давным-давно не интересно. На «микроволновке» интерактивную систему с гуём всё равно никто использовать не будет, а для всяких роутеров-серверов Антиксы не нужны.
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|3.69, Аноним (4), 19:55, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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11 жрет 2 гига на старте, сабж 200 мегабайт. У меня на том компе максималка 8 гигов.
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|1.53, Аноним (53), 18:53, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"...реализованы три режима установки (минимальный без snapd..."
А как так-то?! Маркуша же приказал всем во всех флейворсах вкорячивать snapd, это типа обязательно же, не? А Lubuntu официальный флейвор.
Чо, так можно было(опционально его ставить)?!
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|1.67, Аноним (67), 19:50, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Интересно, будет ли разница в качестве изображения при просмотре видео с порносайтов на Вайланде или Иксах? У меня ещё Xubuntu-16, кстати. Чёта я волнуюсь.
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|1.70, Beta Version (ok), 20:17, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как дела обстоят с всинком? Читал, что в Вейланде он всегда включен. Там можно его отключать, если я на 60Hz мониторе хочу играть с 75 фпс?
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|2.83, Аноним (-), 21:03, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Уже давно отключаем (и даже местами выключен по умолчанию).
Но разве у тебя не будут кадры рваться если ты включишь 75 фпс на 60Hz мониторе?
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|3.125, Beta Version (ok), 22:54, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Уже давно отключаем (и даже местами выключен по умолчанию).
> Но разве у тебя не будут кадры рваться если ты включишь 75
> фпс на 60Hz мониторе?
Так TearFree же включен. С ним нет тиринга. На AMD по крайней мере.
А хотя ещё не факт, что TearFree работает на Вейланде...
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|4.147, фнон (?), 23:34, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Повезло тебе, а вот влдельцам интела нет.
У них что включай, что выключай - не работает.
forums.linuxmint. com/viewtopic.php?t=392778
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|1.97, nox. (?), 22:00, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Думал, уже не придумать страшнее дизайн установщика, чем у Альта и Астры. Оказалось, что очень даже можно - Lubuntu всех переплюнул. Хорошо, что хотя бы не устанавливается на большинство проверенных компьютеров, как старых (от E5300), так и новых (Intel 11 поколения), чем очень бережет психику пользователя.
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|1.154, анонимусс (?), 00:11, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не очень понимаю печаль - у вас же репу Хов не отберут.
Просто сами допишите туда все что нужно)
И вообще вейланд развивается как проект freedesktop.org.
А он бывшая X Desktop Group и является частью X.org Foundation.
Т.е вейланд делают ребята, которые часть Х.орг и закапывают Х11 с разрешения чуваков, коротые создавали Х11, которые...
X.Org убивает Х11!
(пруфы freedesktop . org раздел Sponsors
We are part of the X.org Foundation, which is a member project of Software in the Public Interest, Inc.)
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|2.160, Аноним (127), 00:23, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Т.е вейланд делают ребята, которые часть Х.орг и закапывают Х11
Уже лет 15 как не делают. Точнее доламывают то, что до них работало как часы.
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|3.168, Аноним (-), 01:07, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> работало как часы
хахаха!
Погоди ты серьезно?
Тогда я буду смеяться еще сильнее :D
Хсы были хороши в 90х, но прогресс идет вперед, а кривую архитектуру починить не могут уже лет 20 (не факт что это возможно).
Багам что там живут уже тридцатник (пруф https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59906)
В репе 2.5к открытых issue (пруф https://gitlab.freedesktop.org/groups/xorg/-/issues)
Отсутствие современных технологий (hdr, vvr, нормальная многомониторная dpi) и безопасности (любое приложение может заглянуть в чужое окно и/или перехватить клавиатуру).
Но самое ужасное - это наличие фанбазы этого копролита, которая сама делать не хочет ничего, зато требует от всех удовлетворять свои хотелки.
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