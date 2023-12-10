Дистрибутив Lubuntu перейдёт на использование Qt 6 и Wayland

2.4 , Аноним ( 4 ), 17:11, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > тянуть их самостоятельно Скорее подтверждение, что linux = redhat. Все остальные лишь паразитируют на их наработках. Ну за редким исключением типа слаки.

3.7 , Анонин ( ? ), 17:14, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, это интересный вопрос - что будет делать слака?

Патрик-бох сам будет поддерживать? Объединится с гентой или девуаном? Или даже с бсд?

4.73 , Аноним ( 73 ), 20:31, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У OpenBSD есть какой-то X-сервер.

4.75 , Аноним ( 75 ), 20:38, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кстати, это интересный вопрос - что будет делать слака? Залезет в криокамеру и заморозить версии софта навсегда.

4.85 , Аноним ( 85 ), 21:18, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – большой текст свёрнут, показать Гента, если кто в танке, поддерживает wayland и активно впиливает его поддержку ... 5.94 , Аноним ( 94 ), 21:53, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Вот, у пользователей есть запрос на wayland. Пользователю объективно всё равно что там под капотом. Иксы выкидывают лишь по причине модно-молодёжности.

6.120 , Анонин ( ? ), 22:30, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пользователю объективно всё равно что там под капотом. Под капотом - да, но на экране нет.

Иксы ущербны и давно уже не соответствуют требованиям времени. В них десятки лет не могут нормально победить тиринг (только не нужно предлагать включить vsync - это не решение проблемы, это костыль который только добавляет проблем, напр. с производительностью)

Более того, у иксанутых появляется так называемая "тиринговая слепота" - они везде перестают его видеть и начинают агрессивно убеждать окружающих что "тиринга не существует". В них не поддерживаются современные технологии типа hdr и vrr на многомониторных конфигурациях.

Но защитники иксов на это все говорили "это ненужно! одного монитора достаточно! ваши моники с hdr стоят целую тыщщу баксов!" и тд. Но другим пользователям это оказалось нужно. Поэтому они это все уже видят в вейланде.

7.137 , Аноним ( 137 ), 23:18, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А в каком виде wayland поддерживает HDR, если там, в отличии от иксов, нет поддержки управления цветовыми профилями. Не говоря уже о том, что wayland настолько кривой, что его дропают, например, разработчики эмулятора pcsx2.

8.144 , Аноним ( 75 ), 23:29, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Вот это действительно провал Такого удара вяленый точно не переживёт Впервые ... 8.145 , Аноним ( 145 ), 23:33, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать а зачем им нужны цветовые профили если им пообещали hdr ... 8.149 , Аноним ( 149 ), 23:42, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Пока в плохом, но уже лучше, чем у иксов Например, кодое получило начальную подд... 9.164 , Аноним ( 145 ), 00:52, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать я то думаю куда фанаты реактосb с из вечным да, но пока нет с пропали а о... 10.167 , Аноним ( 149 ), 01:04, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать буквально в первом же ответе на вопрос дана ссылка на кучу документов по управле... 8.156 , Анонин ( ? ), 00:12, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В самом базовом - HDR есть для полноэкранных игр через GameScope Это немного, ... 8.165 , Аноним ( 85 ), 00:54, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Для начала, не надо нести чушнину Никто ничего не дропал Они просто ПО УМОЛЧАН... 5.118 , фнон ( ? ), 22:22, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Неправда! Пользователю плевать, что там под капотом.

А вот программерам и мейнтейнерам - нет.

Ибо им каждый раз приходится обмакиваться в продукт жизнедеятельности Хсо писателей.

И судя по тому, что народ не хочет это делать даже за деньги - это вовсе не шоколад.

(редкие случаи когда пользователь == ментейнер, настолько редкие, что думаю у них не хватит емкости поддерживать хорг) А вот пользователи-крикуны верещат "оставьте все как было! верните все взад!", но делать ЧСХ ничего не хотят. Таких можно наблюдать прям в этой теме.

4.128 , Аноним ( 128 ), 23:03, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тенденция очевидная, мейнстрим дистрибутивы отказываются от Икс-сервер в пользу Вейланд. Я не берусь судить хорошо это или плохо. Вопрос в другом, что там у FreeBSD и illumos Openindiana?

5.142 , Аноним ( 75 ), 23:26, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем им куда-то двигаться? У них и так разработчиков почти не осталось.

Логично просто прекратить эту гонку с обновлением софта и остаться на том, что работает.

3.10 , Аноним ( 10 ), 17:16, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Крупных независимых дистрибутивов практически не осталось. А если кто-то вроде каноникла попытается сделать лучше, то их патчи завернут. Как это случилось с сервером Mir.

4.74 , Аноним ( 75 ), 20:36, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А если кто-то вроде каноникла попытается сделать лучше, то их патчи завернут. Как это случилось с сервером Mir. Да ладно?

Какие им "патчи завернули", интересно? История с Mir довольно показательна: попытка фрагментировать рынок, пересадив часть пользователей на огороженный (через CLA) продукт оказалась провальной по одной простой причине - чтобы написать продукт, недостаточно одних менеджеров, нужны ещё и разработчики, с которыми у Canonical как-то не очень.

Как, собственно, и с попытками оживить тушку Upstart после ухода SJ Remnant, одного из немногих грамотных разработчиков (второй, Martin Pitt, несмотря на ругань менеджмента, предпочёл участвовать в разработке systemd).

5.92 , noc101 ( ok ), 21:39, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот зачем фантазировать, я не понимаю. История с Мир проста как пять копеек.

Сервер мир начал разрабатывать чуть раньше сервера Вайланд.

Рынок поддержал Вейланд, а Мир нет. Каноникалы решили что не вытянут сами свой сервер и прикрыли проект.

И тоже перешли на вейланд. Как раз Каноникал решили не сегментировать рынок.

6.95 , Аноним ( 94 ), 21:55, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Рынок поддержал Рынок в мире линепс это шляпа с её миллиардами, как она скажет, так и будет. Другие подтянутся за неимением человекоресурсов для написания и поддержки чего-либо своего.

7.100 , Аноним ( 75 ), 22:02, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У шляпы уже давно своих денег нет.

Их межделмаш купил, которому этот опенсорс — одно из сотен побочных направлений бизнеса.

7.123 , noc101 ( ok ), 22:47, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да да, так и есть. Главное в это верить лол

6.104 , Аноним ( 75 ), 22:09, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Рынок поддержал Вейланд, а Мир нет. Не рынок, а разработчики. И очевидно, что в числе основных аргументов было непомерное желание каноникла единолично рулить проектом, выраженное в обязательности CLA.

7.122 , noc101 ( ok ), 22:47, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хватит фантазировать. Мир был опенсорсным продуктом.

8.136 , Аноним ( 75 ), 23:16, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Код открыт, но чтобы поучаствовать в разработке, нужно было отказаться от авторс... 9.171 , Аноним ( - ), 01:14, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так это нормальный способ отжать права код - им пользуются FSF https www fsf ... 5.127 , Аноним ( 127 ), 22:59, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Какие им "патчи завернули", интересно? Патчи для Qt и GTK, очевидно же. По этой причине он дальше убунты так и не пошёл.

6.141 , Аноним ( 75 ), 23:24, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предположим, что редхат контролирует GTK.

Но чтобы пролететь в Qt, надо либо полную фигню предложить, либо стать жертвой заговора обитателей Нибиру.

3.77 , Аноним ( 75 ), 20:40, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Скорее подтверждение, что linux = redhat. Был, пока его не купил IBM и не повысил эффективность за счёт снижения количества технарей.

3.78 , Аноним ( 78 ), 20:41, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Скорее подтверждение, что linux = redhat. Все остальные лишь паразитируют на их наработках. ну покажи кто использует weston - у всех свои свои композитные серверы, lubuntu если и паразитирует (я чёта сомневаюсь что они там озолотились) то на Qt

4.129 , Аноним ( 127 ), 23:03, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >композитные серверы Протокол определяется исключительно шапкой и ко. Если в kwin что-то добавят поверх, то их пошлют лесом.

5.139 , Аноним ( 75 ), 23:21, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот список людей, которые определяют протокол https://cgit.freedesktop.org/wayland/wayland-protocols/tree/MEMBERS.md > - KWin: Vlad Zahorodnii <vlad.zahorodnii@kde.org> (@zzag),

> David Edmundson <david@davidedmundson.co.uk> (@davidedmundson)

> - Mir: Christopher James Halse Rogers <raof@ubuntu.com> (@RAOF),

> Alan Griffiths <alan.griffiths@canonical.com> Но вы продолжайте верить в заговор шапки.

2.12 , Аноним ( 12 ), 17:17, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да всё проще - ты им не помогаешь ни с иксами, ни с вялым, вот и решили уйти туда, где проще

3.54 , Аноним ( 10 ), 18:57, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кому им? Там ниже вот пытаются редхету помочь, но он шлёт их лесом. Здесь явно не по адресу, они готовое собирают.

4.134 , фнон ( ? ), 23:14, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Примеры пожалуйста, примеры!

Например PR который шляпники отказываются принимать по надуманным причинам. Ну на крайняк форкните.

Напомню, что сам х.орг это форк Xfree86, который был весьма успешен.

4.146 , Аноним ( 75 ), 23:34, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Там ниже вот пытаются редхету помочь, но он шлёт их лесом. Зачем редхату помогать? У них особенное видение развития UX, которое выражается в гноме.

Оно может нравится или не нравиться. Если вам не нравится — есть много других проектов DE/WM с другим подходом к UX.

4.166 , Аноним ( 85 ), 00:59, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кому им? Там ниже вот пытаются редхету помочь, но он шлёт их лесом. «Там ниже» не «пытаются редхату помочь», а какая-то студентота тянет в вяленд уродливый костыль. Я не из редхата, но такого саботажника тоже бы гнал грязными тряпками. Какой смысл пилить новое, чтобы потом устраивать там такой же непролазный бардак как в старом?

