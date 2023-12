Дистрибутив Lubuntu перейдёт на использование Qt 6 и Wayland

> Что за шизофрения. Я не буду комментировать твои интеллектуальные способности только потому что тут слишком злой бот. Ты вообще читал что хочет автор? Прям в первой ссылке?

> request the current output and absolute X/Y position for their own top-level windows from the compositor

> suggest to the compositor to place a top-level window at a specific output and X/Y position Т.е указывать композеру где будет окно. Еще и не просто "top", "left" anchor, а в координатах. > это известный паттерн, который я так понимаю пориджи не осилили. Который придумали неосиляторы полноэкранных приложений и "особенные" любители пары десатков мелких окошек на экране. Этим патерном пользуются полторы калеки и нет никаких причин усложнять wayland протокол из-за них.