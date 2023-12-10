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Дистрибутив Lubuntu перейдёт на использование Qt 6 и Wayland

10.12.2023 15:51

Разработчики проекта Lubuntu опубликовали план перевода дистрибутива на Qt 6 и Wayland. Поддержка опционального сеанса на базе Wayland появится в выпуске Lubuntu 24.04, а в версии Lubuntu 24.10 данный сеанс будет задействован по умолчанию. Параллельно продолжается работа по интеграции поддержки Wayland и Qt 6 в пользовательское окружение LXQt, поставляемое в Lubuntu (актуальный выпуск LXQt 1.4 продолжает основываться на ветке Qt 5.15, но следующий выпуск LXQt обещают перевести на Qt 6).

Решение по переходу Lubuntu на Wayland принято на фоне общей тенденции ухода от X11 в дистрибутивах, например, в Ubuntu Desktop сеанс на базе Wayland по умолчанию предоставляется начиная с выпуска 22.04, в Fedora 40 утверждено прекращение поддержки сеанса KDE на базе X11, в GNOME и GTK рассматривается возможность удаления поддержки X11, а компания Red Hat полностью прекратит поставку X-сервера в следующей ветке дистрибутива RHEL. При этом сопровождающие Lubuntu намерены обеспечить опциональную поддержку сеанса на базе X11 до выпуска 26.04, если до этого времени разработчики Ubuntu не удалят X-сервер из репозитория.

В отчёте также рассказано о развитии собственного инсталлятора в Lubuntu, построенного на фреймворке Calamares, применяющем библиотеку Qt для создания интерфейса пользователя. Отмечается, что предложенный в Ubuntu Desktop новый инсталлятор завязан на библиотеке Flutter, а старый инсталлятор Ubiquity рассчитан на использование GTK или интеграцию с компонентами KDE, которые не используются в окружении LXQt. Кроме этого Calamares опережает развиваемые проектом Ubuntu инсталляторы по производительности интерфейса и скорости установки, а также лучше сочетается с темами оформления Lubuntu.

При подготовке к выпуску Lubuntu 24.04 в инсталлятор добавлена поддержка меню кастомизации, реализованы три режима установки (минимальный без snapd, обычный и полный с дополнительными приложениями), добавлен экран первой загрузки на котором можно выбрать между запуском Live-окружение и инсталлятора.

Из не связанных с установкой улучшений отмечается добавление графического интерфейса для управления Bluetooth, редактора настроек дисплейного менеджера SDDM, ночного режима цветового оформления и опциональной темы оформления в стиле Windows 11.



  1. Главная ссылка к новости (https://lubuntu.me/noble-alpha...)
  2. OpenNews: Lubuntu переходит на пользовательское окружение LXQt
  3. OpenNews: Lubuntu перестаёт быть дистрибутивом для устаревшего оборудования
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 23.10
  5. OpenNews: Опубликованы ближайшие планы развития Ubuntu Desktop
  6. OpenNews: Lubuntu переходит на Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60263-lubuntu
Ключевые слова: lubuntu, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (124) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Анонин (?), 17:06, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Прелестно, просто прелестно!
    Очередное доказательство, что никто не хочет макаться в кода иксов и тянуть их самостоятельно.
    Просто удивительно, как долго шапка это делала.
    Думаю все фанаты иксов должны ее за это поблагодарить))
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:11, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тянуть их самостоятельно

    Скорее подтверждение, что linux = redhat. Все остальные лишь паразитируют на их наработках. Ну за редким исключением типа слаки.

     
     
  • 3.7, Анонин (?), 17:14, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, это интересный вопрос - что будет делать слака?
    Патрик-бох сам будет поддерживать? Объединится с гентой или девуаном? Или даже с бсд?
     
     
  • 4.73, Аноним (73), 20:31, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У OpenBSD есть какой-то X-сервер.
     
  • 4.75, Аноним (75), 20:38, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, это интересный вопрос - что будет делать слака?

    Залезет в криокамеру и заморозить версии софта навсегда.

     
  • 4.85, Аноним (85), 21:18, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Гента, если кто в танке, поддерживает wayland и активно впиливает его поддержку ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.94, Аноним (94), 21:53, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вот, у пользователей есть запрос на wayland.

    Пользователю объективно всё равно что там под капотом. Иксы выкидывают лишь по причине модно-молодёжности.

     
     
  • 6.120, Анонин (?), 22:30, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользователю объективно всё равно что там под капотом.

    Под капотом - да, но на экране нет.
    Иксы ущербны и давно уже не соответствуют требованиям времени.

    В них десятки лет не могут нормально победить тиринг (только не нужно предлагать включить vsync - это не решение проблемы, это костыль который только добавляет проблем, напр. с производительностью)
    Более того, у иксанутых появляется так называемая "тиринговая слепота" - они везде перестают его видеть и начинают агрессивно убеждать окружающих что "тиринга не существует".

    В них не поддерживаются современные технологии типа hdr и vrr на многомониторных конфигурациях.
    Но защитники иксов на это все говорили "это ненужно! одного монитора достаточно! ваши моники с hdr стоят целую тыщщу баксов!" и тд. Но другим пользователям это оказалось нужно. Поэтому они это все уже видят в вейланде.

     
     
  • 7.137, Аноним (137), 23:18, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в каком виде wayland поддерживает HDR, если там, в отличии от иксов, нет поддержки управления цветовыми профилями. Не говоря уже о том, что wayland настолько кривой, что его дропают, например, разработчики эмулятора pcsx2.
     
     
  • 8.144, Аноним (75), 23:29, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот это действительно провал Такого удара вяленый точно не переживёт Впервые ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.145, Аноним (145), 23:33, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем им нужны цветовые профили если им пообещали hdr ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.149, Аноним (149), 23:42, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока в плохом, но уже лучше, чем у иксов Например, кодое получило начальную подд... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.164, Аноним (145), 00:52, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я то думаю куда фанаты реактосb с из вечным да, но пока нет с пропали а о... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.167, Аноним (149), 01:04, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    буквально в первом же ответе на вопрос дана ссылка на кучу документов по управле... большой текст свёрнут, показать
     
  • 8.156, Анонин (?), 00:12, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В самом базовом - HDR есть для полноэкранных игр через GameScope Это немного, ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.165, Аноним (85), 00:54, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для начала, не надо нести чушнину Никто ничего не дропал Они просто ПО УМОЛЧАН... текст свёрнут, показать
     
  • 5.118, фнон (?), 22:22, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неправда! Пользователю плевать, что там под капотом.
    А вот программерам и мейнтейнерам - нет.
    Ибо им каждый раз приходится обмакиваться в продукт жизнедеятельности Хсо писателей.
    И судя по тому, что народ не хочет это делать даже за деньги - это вовсе не шоколад.
    (редкие случаи когда пользователь == ментейнер, настолько редкие, что думаю у них не хватит емкости поддерживать хорг)

    А вот пользователи-крикуны верещат "оставьте все как было! верните все взад!", но делать ЧСХ ничего не хотят. Таких можно наблюдать прям в этой теме.

     
  • 4.128, Аноним (128), 23:03, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тенденция очевидная, мейнстрим дистрибутивы отказываются от Икс-сервер в пользу Вейланд. Я не берусь судить хорошо это или плохо. Вопрос в другом, что там у FreeBSD и illumos Openindiana?
     
     
  • 5.142, Аноним (75), 23:26, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем им куда-то двигаться? У них и так разработчиков почти не осталось.
    Логично просто прекратить эту гонку с обновлением софта и остаться на том, что работает.
     
  • 3.10, Аноним (10), 17:16, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Крупных независимых дистрибутивов практически не осталось. А если кто-то вроде каноникла попытается сделать лучше, то их патчи завернут. Как это случилось с сервером Mir.
     
     
  • 4.74, Аноним (75), 20:36, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если кто-то вроде каноникла попытается сделать лучше, то их патчи завернут. Как это случилось с сервером Mir.

    Да ладно?
    Какие им "патчи завернули", интересно?

    История с Mir довольно показательна: попытка фрагментировать рынок, пересадив часть пользователей на огороженный (через CLA) продукт оказалась провальной по одной простой причине - чтобы написать продукт, недостаточно одних менеджеров, нужны ещё и разработчики, с которыми у Canonical как-то не очень.
    Как, собственно, и с попытками оживить тушку Upstart после ухода SJ Remnant, одного из немногих грамотных разработчиков (второй, Martin Pitt, несмотря на ругань менеджмента, предпочёл участвовать в разработке systemd).

     
     
  • 5.92, noc101 (ok), 21:39, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот зачем фантазировать, я не понимаю. История с Мир проста как пять копеек.
    Сервер мир начал разрабатывать чуть раньше сервера Вайланд.
    Рынок поддержал Вейланд, а Мир нет. Каноникалы решили что не вытянут сами свой сервер и прикрыли проект.
    И тоже перешли на вейланд.

    Как раз Каноникал решили не сегментировать рынок.

     
     
  • 6.95, Аноним (94), 21:55, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Рынок поддержал

    Рынок в мире линепс это шляпа с её миллиардами, как она скажет, так и будет. Другие подтянутся за неимением человекоресурсов для написания и поддержки чего-либо своего.

     
     
  • 7.100, Аноним (75), 22:02, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У шляпы уже давно своих денег нет.
    Их межделмаш купил, которому этот опенсорс — одно из сотен побочных направлений бизнеса.
     
  • 7.123, noc101 (ok), 22:47, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да да, так и есть. Главное в это верить лол
     
  • 6.104, Аноним (75), 22:09, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Рынок поддержал Вейланд, а Мир нет.

    Не рынок, а разработчики. И очевидно, что в числе основных аргументов было непомерное желание каноникла единолично рулить проектом, выраженное в обязательности CLA.

     
     
  • 7.122, noc101 (ok), 22:47, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит фантазировать. Мир был опенсорсным продуктом.
     
     
  • 8.136, Аноним (75), 23:16, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код открыт, но чтобы поучаствовать в разработке, нужно было отказаться от авторс... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.171, Аноним (-), 01:14, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это нормальный способ отжать права код - им пользуются FSF https www fsf ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.127, Аноним (127), 22:59, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Какие им "патчи завернули", интересно?

    Патчи для Qt и GTK, очевидно же. По этой причине он дальше убунты так и не пошёл.

     
     
  • 6.141, Аноним (75), 23:24, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предположим, что редхат контролирует GTK.
    Но чтобы пролететь в Qt, надо либо полную фигню предложить, либо стать жертвой заговора обитателей Нибиру.
     
  • 3.77, Аноним (75), 20:40, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скорее подтверждение, что linux = redhat.

    Был, пока его не купил IBM и не повысил эффективность за счёт снижения количества технарей.

     
  • 3.78, Аноним (78), 20:41, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скорее подтверждение, что linux = redhat. Все остальные лишь паразитируют на их наработках.

    ну покажи кто использует weston - у всех свои свои композитные серверы, lubuntu если и паразитирует (я чёта сомневаюсь что они там озолотились) то на Qt

     
     
  • 4.129, Аноним (127), 23:03, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >композитные серверы

    Протокол определяется исключительно шапкой и ко. Если в kwin что-то добавят поверх, то их пошлют лесом.

     
     
  • 5.139, Аноним (75), 23:21, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот список людей, которые определяют протокол https://cgit.freedesktop.org/wayland/wayland-protocols/tree/MEMBERS.md

    > - KWin: Vlad Zahorodnii <vlad.zahorodnii@kde.org> (@zzag),
    >  David Edmundson <david@davidedmundson.co.uk> (@davidedmundson)
    > - Mir: Christopher James Halse Rogers <raof@ubuntu.com> (@RAOF),
    >   Alan Griffiths <alan.griffiths@canonical.com>

    Но вы продолжайте верить в заговор шапки.

     
  • 2.12, Аноним (12), 17:17, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да всё проще - ты им не помогаешь ни с иксами, ни с вялым, вот и решили уйти туда, где проще
     
     
  • 3.54, Аноним (10), 18:57, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому им? Там ниже вот пытаются редхету помочь, но он шлёт их лесом. Здесь явно не по адресу, они готовое собирают.
     
     
  • 4.134, фнон (?), 23:14, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примеры пожалуйста, примеры!
    Например PR который шляпники отказываются принимать по надуманным причинам.

    Ну на крайняк форкните.
    Напомню, что сам х.орг это форк Xfree86, который был весьма успешен.

     
  • 4.146, Аноним (75), 23:34, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там ниже вот пытаются редхету помочь, но он шлёт их лесом.

    Зачем редхату помогать? У них особенное видение развития UX, которое выражается в гноме.
    Оно может нравится или не нравиться.

    Если вам не нравится — есть много других проектов DE/WM с другим подходом к UX.

     
  • 4.166, Аноним (85), 00:59, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кому им? Там ниже вот пытаются редхету помочь, но он шлёт их лесом.

    «Там ниже» не «пытаются редхату помочь», а какая-то студентота тянет в вяленд уродливый костыль. Я не из редхата, но такого саботажника тоже бы гнал грязными тряпками.

    Какой смысл пилить новое, чтобы потом устраивать там такой же непролазный бардак как в старом?


     

     ....большая нить свёрнута, показать (39)

  • 1.9, Аноним (9), 17:16, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но у стакана больше граней. Или это последний релиз?
     
  • 1.13, Аноним (10), 17:19, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот смотрю сейчас на lxqt, вроде и разрабы те же, но это надо постараться, чтобы так испортить панель.
     
     
  • 2.15, Аноним (4), 17:22, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Там все испорчено, не только панель. Особенно бредово выглядят gtk приложения с кнопками на пол экрана.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 17:38, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LXQt не включает в себя GTK приложения. У LXQt свои приложения написаны на Qt...
     
     
  • 4.29, Аноним (145), 17:53, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вот только сам по себе без приложений LXQt не нужен. идея LXDE была понятна - легкие LXDE + GTK-2 приложухи = легкий и не требовательный дистр... а с LXQt что? LXQt + приложухи от кед?
     
     
  • 5.33, Аноним (21), 18:00, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В LXDE очень мало своих приложений. По сути это конфигуратор, панелька и pcmanfm. В LXQt чуть побольше своих приложений. В LXQt абсолютно можно обойтись без кедоприложений, но в сочетании с разными qt5 приложениями, или с gtk2 приложениями, либо солянка из тех и других. Но да, по сравнению с качественными приложухами от кед, это смотрится куцо и ограниченно по функционалу. Смысла мало.
     
     
  • 6.37, Аноним (145), 18:12, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В LXQt чуть побольше своих приложений

    да ладно? чуть больше это свой архиватор? а что еще? pcmanfm, эмулятор терминала и просмоторщик картинок в LXDE тоже были...

    > qt5 приложениями

    Lubuntu перейдёт на использование Qt 6... угу!

    > или с gtk2 приложениями

    :)

     
     
  • 7.46, Аноним (21), 18:36, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Featherpad, FeatherNotes.
    GTK2 приложения - это на усмотрение, можно обойтись и qt5 приложениями.
    Я не понимаю негатива в сторону LXQt - такое же легкое для проца и диска окружение, как и LXDE. Ну жрет на сотню мегабайт ОЗУ больше - ну и что? На коре два дуба - LXQt очень отзывчивое, как и LXDE. Понятно, что на одноядерном проце из 2002 года, лучше LXDE или WM вообще, но такой хлам уже давным-давно на свалках. LXQt просто написан на актуальном тулките, оно по себе точно не жирнее LXDE.
     
     
  • 8.56, Аноним (145), 19:03, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LXQt не оправдал всех надежд В этом году 10 лет проекту юбилей как бы ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.22, Аноним (21), 17:42, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, страшненько выглядит. С другой стороны - кому-то нравится эта панель. В любом случае - это панель образца винды 95, когда не было миниатюр окон у панели задач. Та же icewm предоставляет панель не хуже, чем здесь.
     
     
  • 3.25, Аноним (10), 17:46, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я не против классики. Но тут гораздо хуже lxpanel на gtk2. Не настраивается и имеет кучу проблем с геометрией.
     
     
  • 4.126, Аноним (128), 22:59, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напиши разработчикам, что конкретно не нравится и как это исправить, может прислушаются. Я им написал, чтобы значки на рабочий стол сделали. Не сразу, но реализовали.
     
     
  • 5.131, Аноним (127), 23:06, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты просто не понимаешь. Одно дело случайные ошибки, а другое - намеренные действия. Первое можно исправить, а второе только через форк.
     
     
  • 6.138, Аноним (145), 23:20, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    панель на иксах у них не дотягивает до старинной gtk-шной версии.

    а на вяленом там вообще ад ...

    не работает:
    taskbar
    desktop cycler/switcher
    keyboard state/layout indicator
    и др.

    https://github.com/stefonarch/LXQt-Wayland-files/blob/main/lxqt-panel.md

    а решать на коленке предлагается запихивая в DE типа на культяпках софтины на gtk чтоб хоть как-то хоть что-то типа работало...

    и лубунта через 5 месяцев будет на вяленом? Серьезно?

     
  • 3.27, Аноним (145), 17:50, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Та же icewm предоставляет панель не хуже, чем здесь

    в этом и есть прикол - iceWM быстрее, легче, гибче в настройке и... красивее...

     
     
  • 4.30, Аноним (21), 17:54, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но в icewm нет своих приложений, как в LXQt. Это всего лишь менеджер окон. Надо самому каждое приложение вручную выбирать под каждую задачу, а это лишняя и ненужная морока для 99% пользователей.
     
     
  • 5.35, Аноним (145), 18:08, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какие там приложения есть в lxqt ?
    все четыре штуки: проводник+архиватор, досмоторщик картинок и эмулятор терминала?

    >  Надо самому каждое приложение вручную выбирать под каждую задачу, а это лишняя и ненужная морока для 99% пользователей.

    ну капец 4 штуки приложух выбрать :) как будто эти 4 приложухи это все что надо 99% пользователей...

     
     
  • 6.42, Аноним (21), 18:22, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем 4. Отличные Featherpad, FeatherNotes от автора LXQt. У LXQt есть отличная возможность устанавливать в конфигураторе свои цвета для qt5 виджетов из коробки - не нужна возня с qt5ct.

    Я вот на ноутбуке использую debian с netinst + icewm с отдельными lxqt/lxde/qt5 приложениями, и без лишних зависимостей, ушла уйма времени на установку и настройку всего по отдельности. Тогда как в монолитном LXQt это не нужно, всё само.

     
     
  • 7.45, Аноним (145), 18:35, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Featherpad, FeatherNotes

    они же не входят в LXQt. leafpad mousepad устанавливали в дистры с LXDE, но составляющими они не были...

    > свои цвета для qt5 виджетов из коробки

    а оно на gtk приложения влияет? :) Не классно, что есть, но это явно не киллерфича... Но оно явно не нужно для 99% пользователей... да и одними qt5 приложухами, к сожалению, сыт не будешь... а если из кде приложухи тащить... ну, такое :)

     
     
  • 8.49, Аноним (21), 18:40, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про 99 пользователей - речь была, что 99 пользователям не нужен сам icewm без ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.133, Аноним (127), 23:12, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 99 от него требуется только WM и панелька Тяжёлые зависимости в виде Qt GTK ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.19, Аноним (19), 17:27, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ох уж эти тенденции...
     
  • 1.23, Аноним (10), 17:43, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Раз уж очередной дистрибутив пытается внедрить Wayland, вброшу и тут Всем извес... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.31, Аноним (4), 17:56, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Обсуждение идёт крайне тяжело.

    Так графика в линепсе идёт по остаточному принципу и приоритет таких вопросов самый низкий. Почему? Потому что никому это не нужно.

     
     
  • 3.39, Аноним (10), 18:16, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы было так, то про вяленого никто бы даже не думал. Сидели бы дальше на иксах. Сейчас же проталкивается сырой концепт, под который мало того, требуется переделывать всё с нуля, так ещё и фактически запрещено любое внесение улучшений со стороны.
     
     
  • 4.162, Аноним (-), 00:35, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так пусть сидят, их же никто не заставляет переходить на новые версии Это не... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.36, Аноним (21), 18:11, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что вы хотите? Редхат - единственная корпорация, которая разрабатывает десктоп-линукс, да и вообще, можно сказать, они единственные пишут важные приложения для десктоп линукса. Это не хобби программистов-самоучек без зарплаты. Поэтому, как скажет Ред Хат, так и будет. Это нехорошо, конечно. Но у обычных пользователей нет выбора, что им использовать, так оно было всегда.
     
     
  • 3.40, Аноним (10), 18:20, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас ситуация поменялась. Раньше редхет принимал патчи и сторонние наработки более активно. Сейчас же это огороженный от всех процесс, на который пользователи просто не могут никак влиять. К тому же сейчас зависимость от рядовых пользователей для них минимальна. У них есть свой бизнес-процесс, в который никого не пустят. В будущем, думаю, и создание альтернативных дистрибутивов ещё более усложнят.
     
  • 3.63, Аноним (63), 19:36, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но у обычных пользователей нет выбора, что им использовать, так оно было всегда.

    Выбор - это не всегда между двух лужаек. Иногда это - между "переделать самому" или "кушать, что дают". СПО такой выбор даёт, проприетарщина - нет. Так оно было всегда.

     
     
  • 4.153, Аноним (127), 00:10, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут скорее "кушать что дают". Простых смертных к разработке уже практически не допускают. В лучшем случае примут тривиальные патчи, не более.
     
  • 2.52, Анонимусс (?), 18:48, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что приложения лезут туда, куда им не положено. Задача расставлять окна - это задача DE, а не прилужухи.
    То что деды сделали дизайны для *особенных* в приложених вроде гимпа или Lazarus'а - это проблемы дедов.
    Не нужно все глупые решения тянуть в вейланд "патамушата так было!11 вот хатим как раньше!!1"

     
     
  • 3.55, Аноним (10), 19:02, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Расставляет их вообще-то пользователь. А DE должно уметь сохранять и восстанавливать их расположение. Но тут я смотрю альтернативно одарённый в треде.
     
     
  • 4.58, Аноним (145), 19:07, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Расставляет их вообще-то пользователь

    нифига!
    откуда пользователю знать как ему удобно расставлять окна?
    краснашапка все уже решила за тебя - радуйся!

     
  • 4.80, Анонимусс (?), 20:55, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно! Их расставляет пользователь через DE.
    А не САМА приложуха куда хочет, туда ставит, размеры задает и тд.
    Вот пользователь захочет его переместить - он через DE это и сделает.
     
     
  • 5.87, Аноньимъ (ok), 21:20, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А не САМА приложуха куда хочет, туда ставит, размеры задает и тд.

    Охренеть. Так что, ваш Вейланд сам размер окна выбирает основываясь на чём конкретно?

    Что за шизофрения.

    Многооконные приложения же это известный паттерн, который я так понимаю пориджи не осилили.

    И это не только то вот, а ещё и диалоговые окна и индикаторы выполнения задачи и много чего ещё.

    Ну нафига приложению переизобретать окна на уровне графического тулкита внутри окна?

     
     
  • 6.96, Анонимусс (?), 21:59, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Что за шизофрения.

    Я не буду комментировать твои интеллектуальные способности только потому что тут слишком злой бот.

    Ты вообще читал что хочет автор? Прям в первой ссылке?
    > request the current output and absolute X/Y position for their own top-level windows from the compositor
    > suggest to the compositor to place a top-level window at a specific output and X/Y position

    Т.е указывать композеру где будет окно. Еще и не просто "top", "left" anchor, а в координатах.

    > это известный паттерн, который я так понимаю пориджи не осилили.

    Который придумали неосиляторы полноэкранных приложений и "особенные" любители пары десатков мелких окошек на экране. Этим патерном пользуются полторы калеки и нет никаких причин усложнять wayland протокол из-за них.

     
     
  • 7.102, Аноним (94), 22:06, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я не буду комментировать

    А выкатил целую простыню. Пора бы уже понять, что его комментировать вообще бесполезно и глупо, лучше молча ставь диз и листай дальше.

     
  • 7.117, Аноньимъ (ok), 22:19, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Т.е указывать композеру где будет окно. Еще и не просто "top", "left" anchor, а в координатах.

    О боже! Да как ОНИ ПОСМЕЛИ! Да кому в голову придёт что-то композеру У К А З Ы В А Т Ь!
    Так ладно бы просто указывать, В КООРДИНАТАХ! Вот жеж прямо нелюди какие-то.

     
     
  • 8.151, Анонимусс (?), 23:51, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, все верно Приложения не должны лезть куда им не положено Расположением око... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.155, Аноним (127), 00:12, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так может и мышкой тоже запретить его двигать Никто не даст гарантии, что польз... текст свёрнут, показать
     
  • 7.119, Аноньимъ (ok), 22:23, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > и нет никаких причин усложнять wayland протокол из-за них

    Запили бы хоть как-нибудь хоть то что есть.

    > Я не буду комментировать твои интеллектуальные способности только потому что тут слишком злой бот.

    Бот хорошее не затрёт, так что не бойтесь.

     
     
  • 8.124, фнон (?), 22:51, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, посмотри сколько автобот забанил сообщений без мата А модер удалил сообщен... текст свёрнут, показать
     
  • 2.65, Аноним (63), 19:41, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обсуждения, митинги - это какая новомодная корпоративная фигня для самозванцев на зарплате. Мудрые пращуры всегда просто форкали и показывали, как надо, и затем побеждал сильнейший.
     
     
  • 3.71, Аноним (10), 20:24, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А поддержку со стороны приложений ты тоже форкать будешь? Вон каноникал не осилил. Хотя Mir лишён многих недостатотков вяленого, как выясняется.
     
  • 2.91, Аноним (85), 21:38, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего вбрасывать Оно противоречит ключевому принципу 8212 приложение вообще... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.132, Аноним (132), 23:10, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно противоречит ключевому принципу — приложение вообще не должно ничего знать про другие окна.

    Так речь не о других окнах, а о собственном.

    Что, если нужно банально сохранить позицию и размер окна при выходе, чтобы при следующем запуске - восстановить? Или это нормально, когда окно программы каждый раз появляется в случайном месте?

     
     
  • 4.135, Аноним (127), 23:16, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для адептов вяленого это нормально. Дай волю, они бы и мышкой двигать окна запретили.
     
     
  • 5.140, Аноним (145), 23:23, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    окно на весь экран, в чем проблема?
    и мыша не нужна - пользователи будут тыкать в кнопочки пальцем
     
     
  • 6.157, Аноним (127), 00:15, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >окно на весь экран, в чем проблема?
    >и мыша не нужна - пользователи будут тыкать в кнопочки пальцем

    Так для этого андроид есть. Впрочем, было бы интересно посмотреть, как пользователь будет свойпить окна на 34-х дюймовом мониторе.

     
  • 4.148, Аноним (85), 23:37, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этим должен заниматься DE, а не каждое приложение отдельно И, не поверишь, у по... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.158, Аноним (127), 00:17, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Этим должен заниматься DE

    Не DE, а композитный менеджер, неуч.

     
  • 5.159, Аноним (132), 00:20, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Повторюсь: клиентское приложение не должно манипулировать окнами. Даже своими

    Почему оно не должно манипулировать своими окнами?

     
     
  • 6.163, Аноним (145), 00:42, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому как в вяленом это не получилось реализовать - значит не должно!
     
  • 5.161, Аноним (127), 00:27, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >манипулировать окнами

    Тогда с вяленым косячок. Размер окна определяется в приложении, а значит можно его увеличить на столько, что оно не влезет в монитор и закроет собой все панели и прочее. Я это к тому, что по твоей "концепции" вяленого тоже надо прикопать вместе с иксами.

     

     ....большая нить свёрнута, показать (31)

  • 1.24, Аноним (24), 17:46, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > в дистрибутиве компании Red Hat "Fedora 40" утверждено прекращение поддержки сеанса KDE на базе X11, в десктопном окружении компании Red Hat GNOME и ее тулките GTK рассматривается возможность удаления поддержки X11, а еще компания Red Hat

    Пофиксил, а то создается какое-то ложное впечатление, что это все независимые друг от друга проекты с независимыми разрабами.

     
  • 1.26, Аноним (145), 17:47, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > сеанса на базе Wayland
    > snapd

    В то время как свежий антикс запускаются на любой микроволновке и потребляет 80 метров на систему и устанавливается инсталятором на 4х-гиговую флешку... ну удачи лубунте, чо...

    Кстати, новый актикс еще и визуально сабж уделывает, внезапно...

     
     
  • 2.34, Аноним (149), 18:06, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это все конечно хорошо, но ни то, ни другое в целом не нужны, даже несмотря на способность "потреблять 80 метров"

    Гниль в целом то на десктопе не нужна, так как безблагодатна, так что все это не имеет значения

     
     
  • 3.38, Аноним (145), 18:15, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну есть что тебе не нужно - проходи мимо.

    мне вообще не понятно, что это виндузятники, типа тебя, на опеннете трутся...

     
     
  • 4.41, Аноним (149), 18:20, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ну есть что тебе не нужно - проходи мимо.

    Ну ты же не прошел, свое мнение и критику оставил, не мешай другим

    > мне вообще не понятно, что это виндузятники, типа тебя, на опеннете трутся...

    Ну, например, потому что открытый софт работает и под вендой, и под макоосью, и про него тут тоже пишут новости. Печально только то, что приходишь в комменты к таким новостям, а там лапчатые про свою гниль опять загоняют

     
     
  • 5.43, Аноним (145), 18:25, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lubuntu работает на винде и на макоси?

    завязывай с бухлом...


     
     
  • 6.44, Аноним (149), 18:29, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не пью, и лапчатым советую, а еще советую не просто читать ответы, но и еще пытаться их понять

    Открытый софт работает на винде и макооси, про который тут пишут новости. А изначальный вопрос от тебя был "мне вообще не понятно, что это виндузятники, типа тебя, на опеннете трутся".

    Повторю для лапчатого еще разок - потому что тут пишут новости про открытый софт, который работает и на винде, и на макооси

     
     
  • 7.48, Аноним (145), 18:39, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    L - логика...

    ты зашел в топик о lXQt типа рассказывать о том, что открытый софт работает на винде...

    ну ну...

    >  Не пью,

    все зависимые так говорят, не хотят признавать... ты лучше обратить к наркологу пока не поздно...

     
     
  • 8.51, Аноним (149), 18:43, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты зашел в топик об lxqt спрашивать о том, что это вендузятники типа тебя делаю... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.57, Аноним (145), 19:06, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    затем, что ты врешь даже тут наврал у тебя же винда ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.59, Аноним (149), 19:12, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пруфцов накинешь Или это будет просто необоснованным набросом Ага, венда WSL ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.143, Аноним (143), 23:28, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все эти меряния ±сотней мегабайт никому давным-давно не интересно. На «микроволновке» интерактивную систему с гуём всё равно никто использовать не будет, а для всяких роутеров-серверов Антиксы не нужны.
     
  • 2.152, анонимусс (?), 23:59, 10/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (11)

  • 1.47, Аноним (4), 18:36, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ставил сабж на (не смейтесь) кору дуба + rx460, работает отлично.
     
     
  • 2.68, Аноним (9), 19:53, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    11 тоже работает на Коре. )
     
     
  • 3.69, Аноним (4), 19:55, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    11 жрет 2 гига на старте, сабж 200 мегабайт. У меня на том компе максималка 8 гигов.
     

  • 1.53, Аноним (53), 18:53, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "...реализованы три режима установки (минимальный без snapd..."

    А как так-то?! Маркуша же приказал всем во всех флейворсах вкорячивать snapd, это типа обязательно же, не? А Lubuntu официальный флейвор.

    Чо, так можно было(опционально его ставить)?!

     
     
  • 2.88, Аноньимъ (ok), 21:22, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Можно. Только половины ПО в репах больше нет.
     
     
  • 3.130, Аноним (130), 23:05, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брехня. В мультиверс всё есть, как и было.
     

  • 1.67, Аноним (67), 19:50, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Интересно, будет ли разница в качестве изображения при просмотре видео с порносайтов на Вайланде или Иксах? У меня ещё Xubuntu-16, кстати. Чёта я волнуюсь.
     
  • 1.70, Beta Version (ok), 20:17, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как дела обстоят с всинком? Читал, что в Вейланде он всегда включен. Там можно его отключать, если я на 60Hz мониторе хочу играть с 75 фпс?
     
     
  • 2.83, Аноним (-), 21:03, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже давно отключаем (и даже местами выключен по умолчанию).
    Но разве у тебя не будут кадры рваться если ты включишь 75 фпс на 60Hz мониторе?
     
     
  • 3.125, Beta Version (ok), 22:54, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уже давно отключаем (и даже местами выключен по умолчанию).
    > Но разве у тебя не будут кадры рваться если ты включишь 75
    > фпс на 60Hz мониторе?

    Так TearFree же включен. С ним нет тиринга. На AMD по крайней мере.

    А хотя ещё не факт, что TearFree работает на Вейланде...

     
     
  • 4.147, фнон (?), 23:34, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Повезло тебе, а вот влдельцам интела нет.
    У них что включай, что выключай - не работает.
    forums.linuxmint. com/viewtopic.php?t=392778
     

  • 1.97, nox. (?), 22:00, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думал, уже не придумать страшнее дизайн установщика, чем у Альта и Астры. Оказалось, что очень даже можно - Lubuntu всех переплюнул. Хорошо, что хотя бы не устанавливается на большинство проверенных компьютеров, как старых (от E5300), так и новых (Intel 11 поколения), чем очень бережет психику пользователя.
     
     
  • 2.150, фнон (?), 23:50, 10/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.121, Аноним (145), 22:37, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ++++
    Lubuntu is switching to Wayland
    Lubuntu will be switching to Wayland by default for 20.10.
    ++++
    https://lubuntu.me/lubuntu-development-newsletter-9/
    16.08.2018


    свежо питание :)


    https://github.com/lxqt/lxqt/wiki/TODO-for-Wayland

     
  • 1.154, анонимусс (?), 00:11, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не очень понимаю печаль - у вас же репу Хов не отберут.
    Просто сами допишите туда все что нужно)

    И вообще вейланд развивается как проект freedesktop.org.
    А он бывшая X Desktop Group и является частью X.org Foundation.

    Т.е вейланд делают ребята, которые часть Х.орг и закапывают Х11 с разрешения чуваков, коротые создавали Х11, которые...
    X.Org убивает Х11!

    (пруфы freedesktop . org раздел Sponsors
    We are part of the X.org Foundation, which is a member project of Software in the Public Interest, Inc.)

     
     
  • 2.160, Аноним (127), 00:23, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Т.е вейланд делают ребята, которые часть Х.орг и закапывают Х11

    Уже лет 15 как не делают. Точнее доламывают то, что до них работало как часы.

     
     
  • 3.168, Аноним (-), 01:07, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > работало как часы

    хахаха!
    Погоди ты серьезно?
    Тогда я буду смеяться еще сильнее :D

    Хсы были хороши в 90х, но прогресс идет вперед, а кривую архитектуру починить не могут уже лет 20 (не факт что это возможно).
    Багам что там живут уже тридцатник (пруф https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59906)
    В репе 2.5к открытых issue (пруф https://gitlab.freedesktop.org/groups/xorg/-/issues)

    Отсутствие современных технологий (hdr, vvr, нормальная многомониторная dpi) и безопасности (любое приложение может заглянуть в чужое окно и/или перехватить клавиатуру).

    Но самое ужасное - это наличие фанбазы этого копролита, которая сама делать не хочет ничего, зато требует от всех удовлетворять свои хотелки.

     

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