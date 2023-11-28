Red Hat удалит сервер X.org и связанные компоненты из RHEL 10

2.88 , Аноним ( 112 ), 14:02, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > раньше линукс писали для всех, а теперь только для своих - кто платит, тот и заказывает, а остальные несовместимы - ну и чёрт с ними, это не наши клиенты. "Никогда такого не было, и вот опять!" Вы, дорогой мой, так расстроены, словно в первый раз слышите слово Редхат. В мое время это называлось "Кто девушку ужинает, тот ее и танцует"

2.99 , Анонин ( ? ), 14:11, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Пока не будет универсального сервера, который всё умеет, включая скриншоты - я в вяленый ни ногой. И не надо! Нам тут такие не нужны. > А я хочу, чтобы приложения были универсальными и требовали универсальный стек, чтобы в одной сессии можно было запустить приложения, рассчитанные на gnome-стек и на kde-стек. Отличная идея! Можешь придумать такую архитектуру и написать.

Все тебе будут благодарны (но это не точно). > Потому что раньше линукс писали для всех, а теперь только для своих - кто платит, тот и заказывает, а остальные несовместимы - ну и чёрт с ними, это не наши клиенты. Легко так рассуждать, когда банкет за чужой счет. Для таких даже термин есть, сейчас вспомню. А точно, "паразиты" - вот как это называется. 3.202 , anonymous ( ?? ), 16:38, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Отличная идея! Можешь придумать такую архитектуру и написать.

> Все тебе будут благодарны (но это не точно). Как бы уже давно такое есть - Xorg называется. В том и проблемя вейланда, что он пытается даунгрейдить уже существующее решение. За 15 лет можно было реализовать все фичи xorga дважды.

3.218 , anonymous ( ?? ), 16:51, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А точно, "паразиты" - вот как это называется. То, что творит редхат - саботаж. Потому что они не только сами это жрут, но ещё и остальных тянут. Почему умер xmpp? Потому что пришёл скайп и телеграмм и 95% контакт листа туда ушло, а ради оставшихся держать отдельный мессенджер уже как-то неохота. Так и рак редхатовский давит на сообщество. Я вот в первый раз офигел, когда после обновления мозилла отказалась работать без dbus. Ну как отказалась - при любом нажатии мышки вылазило всплывающее окно, которое надо было закрыть. А казалось бы браузер. Он не почешется если http сервер не отвечает и просто на страничке напишет об этом отчёт. А тут ему dbus сервер на отвечает и мозилла просто в ад рванула. А потому что за работу с http у них свой код отвечает, а за работу с dbus взяли готовую редхатовскую недобиблиотеку. Которая вообще не может представить себе такой ситуации, что сервер не запущен. C pulse audio такая же беда. Сначала редхат придумал проблем своим пользователям. Потом продавил основные программы использовать это говно в обзяательном порядке. Сейчас вот от иксов отказывается и значит опять будет давить на программистов в стиле "переписывай всё под вейланд или ничего не запустится". А потом уже пользователи начнут страдать после таких переписываний. Оставить программистам и пользователям выбор - это не про редхат

4.224 , Аноним ( 224 ), 17:13, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну у тебя просто firefox собран с dbus'ом. У меня вот собран без него и вообще dbus в системе нету, все работает и никаких окошек.

4.227 , Анонимус2 ( ? ), 17:16, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пришёл скайп и телеграмм и 95% контакт листа туда ушло Люди ушли туда где им удобнее.

Почему они должны сидеть на аське (даже с пятизнаком), если это им не нравится? > а ради оставшихся держать отдельный мессенджер уже как-то неохота. Да именно так, я как программер полностью согласен.

Хотя у меня есть два контакта в скайпе, и скайп ради него держится.

Но заметь, что тут речь про опенсорс - общество за 15 лет могло бы исправить иксы, но всем было плевать. > Оставить программистам и пользователям выбор - это не про редхат Выбор есть всегда. Как минимум "сидеть на старом до упора" или "самому поддерживать совместимость".

Ты требуешь от того, кто тебе ничем не обязан, выполнять твои хотелки - "просто потому что".

5.240 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 17:37, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Люди ушли туда где им удобнее. На самом деле они и не приходили особо в Jabber, ну только если из сострадания к убогим знакомым гикам пробовали пользоваться

4.238 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 17:36, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Товарищ, если ты такой весь альтернативный, то пользуйся Gentoo-ой и выключай всё что тебе не нужно

2.103 , Анонин ( ? ), 14:14, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать А давай посмотрим за чьи шишы развивались Х 11 The X Consortium was financially ... 3.191 , Аноним ( 164 ), 16:23, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И? Заказчики хотели чтобы им сделали вот то и вот то. Так как это было полезно, делали.

А теперь _хозяин_ хочет чтобы ему сделали хорошо, а всем остальным плохо, тобишь "шиши" работают уже не на пользу.

4.201 , Анонимус2 ( ? ), 16:37, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Заказчики хотели чтобы им сделали вот то и вот то. Так как это было полезно, делали. Т.е. ты думаешь если бы это было полезно !только! заказчикам - то не делали бы?

Программисты на зарплате? С финансированием от корпов?

Ох уж эти сказочники! (с) > теперь _хозяин_ хочет Э? А чем Заказчики отличаются от _хозяина_ ? > ему сделали хорошо, а всем остальным плохо, тобишь "шиши" работают уже не на пользу. Корпы действительно делали то что ИМ нужно было, то что это совпало с хотелками/потребностями плебса - это просто повезло.

3.203 , нах. ( ? ), 16:38, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А давай посмотрим за чьи шишы развивались Х.11 ты смотришь на тех на чьи шиши ему как раз активно мешали развиваться. А пользоваться своим слинoopsом на дрисктопе ты можешь только потому, что существовал такой проект XFree86 - тому консорциуму стоявший очень даже поперек горла.

Вот ровно потому что был vendor agnostic да еще и денег от кого попало брать брезговал. Но ты, опоздавший родиться изучатель мира по викивракии, об этом даже и не слышал. > Ну это так, в дополнение про паразитов, которые только на чужом горбу в рай могут выехать. вот эти вот все тобой перечисленные - и въехали.

А результат ИХ развитого соц... простите X11 - валяется на помойке, потому что даже окончательно подыхая они не отдавали никому свои ценные строчки кода. 4.229 , Анонимус2 ( ? ), 17:20, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ты смотришь на тех на чьи шиши ему как раз активно мешали развиваться.

> существовал такой проект XFree86 - тому консорциуму стоявший очень даже поперек горла. Ну так возьмите XFree86 и форкните.

Или даже лучше, возьмите Х11 и форкните его! И сделайте как надо.

Так нет, будем ныть и требовать... > Но ты, опоздавший родиться изучатель мира по викивракии, об этом даже и не слышал. Угу, брежнева видел, а родиться опоздал...

Иксперты пенька такие иксперты /_-

3.209 , anonymous ( ?? ), 16:42, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот, ты сам это видишь - десяток разных компаний. Не одна-единственная, а много. И иксы стали компромиссом между их хотелками. А когда ты впихиваешь столько разных хотелок, то вместо реализации с нуля каждой, ты строишь более гибкую систему с настройками. И простые пользователи уже могут настроить её под себя. С ядром линукса такая же история - в него комитит прорва корпорастов. И у всех разные задачи, в результате линукс - универсальная платформа. Тут сложилось несколько факторов - GPL, принуждающий открывать свои наработки. И корпорация может вложить свой труд, зная что другие тоже вложат и никуда не денутся. Будь проект поменьше, корпорации писали бы его чисто под себя и никому не показывали бы (apache стиль лицензий). А так в одного не вышло затащить. А вот иксы - задача несложная, можно огородить поляну чисто под себя.

4.235 , Анонимус2 ( ? ), 17:31, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Извини, но тут ты обделался, причем жиденько. Валенный развивается как проект freedesktop.org.

Бывшая X Desktop Group (что-то знакомое -_-ʼ)

И является частью та-дам! X.org Foundation. пруфы https://www.freedesktop.org/wiki/ раздел Sponsors

freedesktop.org is a completely volunteer organisation with no corporate backing or funding stream. We are part of the X.org Foundation, which is a member project of Software in the Public Interest, Inc., for the purposes of holding assets. Т.е вяленный делают чуваки, которые часть Х.орг и закапывают Х11 с разрешения чуваков коротые создавали Хсы...

В общем X.Org убивает Х11!

(тут я бы добавил мемную картинку где мужик около стены, где куча листров бумаг и взаимосвязей)

5.241 , anonymous ( ?? ), 17:38, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чем-то напоминает ту ситуацию, когда майкрософт убил нокию.

2.146 , Аноним ( 62 ), 14:58, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > раньше линукс писали для всех Линукс всегда писали для себя. Только поначалу для себя его писали гики, а теперь корпорации. А «для всех» его не писали никогда (что и подтверждается объёмом нынешней пользовательской базы).

3.207 , нах. ( ? ), 16:40, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пока его писали гики - оно все же было именно для всех - ты тоже мог выгнать девушку, обрыгать клавиатуру пивом и стать гиком, если бы захотел. И писать код, внезапно, было не сверхсложно. А вот стать корпорацией ты не сможешь никогда. И что-то поправить в мегатоннах мусора нашлепаного индусскими рабами на деньги этих корпораций - тоже только где-то по мелочи и если очень повезет (если повезет несказанно - твои мелкие правки может даже благосклонно примут, но лучше не надейся) 4.219 , Аноним ( 62 ), 16:56, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И писать код, внезапно, было не сверхсложно. С тех пор что-то изменилось? Вроде та же сишечка, те же концепции. На Rust принудительно переходить не заставляют. > тоже только где-то по мелочи и если очень повезет (если повезет несказанно - твои мелкие правки может даже благосклонно примут, но лучше не надейся) А раньше по-другому, что ли, было?

