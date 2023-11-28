Red Hat удалит сервер X.org и связанные компоненты из RHEL 10

|
|1.1, Аноним (1), 12:03, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
|
Если РедХат допилит вейленд до нормального состояния в процессе подготовки RHEL10, то это хорошо.
|
|
|
|2.8, fi (ok), 12:14, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не берите в голову - это просто реклама Wayland.
Wayland НИКОГДА не взлетит, у него проблемы в генетике. Скорей дождемся X111 с устранением "проблем", чем а'ля win gui поделку.
> Weston 13!!! - Смена значительного номера версии Weston обусловлена изменениями ABI, нарушающими совместимость.
из соседней ветки - вы думаете через год API будете стабильным? Ведь столько надо еще сломать и в Weston, и в Wayland
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 12:21, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Wayland НИКОГДА не взлетит
пишешь из 2000? по состоянию на 2015 он уже взлетел. Да, мы уже 8 лет при взлетевшем вяленом. С разморозкой!
|
|
|
|4.22, vlad1.96 (ok), 12:35, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Именно поэтому wine всё ещё на xorg, java на xorg, electron приложения, mozilla и прочие до сих пор имеют wayland как экспериментальный режим (мозилла правда, только-только решила сделать всё по-умолчанию).
Когда там SDDM полноценно перейдёт на weston? Там же вроде, уже кто-то хочет делать у себя wayland режим по-умолчанию. Потешно будет, что уже "взлетевший" wayland режим придётся выбирать через дисплейный менеджер на иксах
|
|
|
|5.32, iPony129412 (?), 12:42, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну так переходят. А RHEL 10 в 2025-ом году - срок реальный.
> There still is more work to be upstreamed before it's usable for end-users but at least it's progressing in the right direction. Hopefully by the Wine 9.0 stable release in early 2024 the native Wayland support will at least be usable for enthusiasts/gamers to help in avoiding X11/XWayland.
Никому неинтеерсно иксы поддерживать, поэтому хотят выбросить.
|
|
|
|
|
|7.128, Аноним (128), 14:39, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Статья "оскорбление чувств пердолов"? Звони в полицию и Скотланд-Ярд.
|
|5.43, Серб (ok), 12:57, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ты прям по списку ненужного идешь?
Очевидно, на список ложат (или кладут).
|
|5.73, Аноним (128), 13:44, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да, именно поэтому. Если бы не взлетел - экспериментального режима бы не было) Логика, бессердечная ты стерва.
|
|5.127, Аноним (127), 14:38, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вайн и файрфокс это вообще не показатель. Там тикеты по 20+ лет висят. Например, добавление проверки орфографии по нескольким установленным словарям заняло, емнип, 19 лет. WebGPU до сих пор дальше ночных сборок не включают, хотя в конкурирующем проекте (Chromium) уже скоро полгода как зарелизили.
|
|4.33, Аноним (33), 12:43, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Этот самый взлет вяленого, он сейчас с тобой в одной комнате?
|
|
|
|5.72, Аноним (128), 13:42, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Он в мире всех мейнстрим дистрибутивов и в этой новости в частности. Но нет, мы будем 8 лет подряд прикрывать глазки ушками и плакать "ниет, не взлетел!!1". Жаль только всем всё равно)
|
|
|
|6.193, penetrator (?), 16:24, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
запустился я под вейланд, понял что не могу получить DPMS статус для фикса рефрейш рейта ноутбучной панели и закрыл вейланд, нахой не нужон в таком виде, вот допилите тогда и приходите, хотя бы через udev дайте работать
|
|4.82, анон (?), 13:56, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В 2020 комьюнити сводного сервера окон выкатили минимальный список неисправностей вейлонда на починку, чтобы он стал юзирфриендли, тогда было только 200-300 пунктов, к 2021 уже 700. Сейчас мне уже без разницы, закопают этот труп или нет, т.к. все только хуже становится.
|
|
|
|5.93, Анонин (?), 14:06, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
А ссылка есть? Что это вообще за "комьюнити сводного сервера окон"?
|
|5.123, Бывалый смузихлёб (?), 14:35, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 2020 ... тогда было только 200-300 пунктов, к 2021 уже 700
Так они его задним числом дописывали ?
Отличный подход к решению задач насущных и составлению конкретного списка необходимых как можно скорее доработок!
|
|
|
|6.176, Аноним (176), 15:55, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как по мне обычный подхд в попенсорсе - как-то начшем, а там видно будет.
Линукс начался с студенческой работы.
|
|3.18, rhbm (?), 12:29, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Скорей дождемся X111 с устранением "проблем"
не дождетесь. Мы этот мерзкий x11 еще и с разработки удалим - перестанем исправлять ошибки и поломаем совместимость с новыми ведрами.
А поскольку разработчику зарплату платим мы - чтоб ничего не разрабатывал лишнего - то хрен вы что сможете с этим сделать.
Проект XFree воскресите? МВАХАХАХАХАХА, глупые рабы!
|
|
|
|4.25, Аноним (176), 12:37, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
А где толпы разработчиков которые готовы за идею (или в пику корпорастам) поддерживать x11?
Тут недавно один рассказывал что "в Х все можно сделать, это легко, просто эти фичи не нужны".
В крайнем случае есть Могучая Кучка по имени Сообщество™ - они могли бы деньгами скинуться и нанять пару-тройку разработчиков
|
|
|
|5.31, Аноним (31), 12:42, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> А где толпы разработчиков которые готовы за идею (или в пику корпорастам) поддерживать x11?
Шитпостят в интернете в темах по wayland, конечно же. Вот и бы энергию, да в нужное русло...
|
|5.38, iPony129412 (?), 12:51, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Вообще ситуация как с бездомными.
Кто-то их бесплатно кормит, сам обедает с ними.
И тут решил «а сменим блюда».
И эти бездомные вопят «да как так можно!». Хотя им вообще никто не должен.
|
|
|
|6.45, Аноним (176), 12:59, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Не унижай, пожалуйста, бездомных сравнением с фанатами х11.
Потому что по словам послежних "они все Львы Толстые и запросто все написать могут", а доходит до дела - так никто не чешется.
Больше напоминает мемную бабку "Ненужон ваш интарнет!!111", только про HDR, HDPI, VRR, два монитора и прочие современные технологии.
|
|5.74, Аноним (128), 13:46, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они после этого вопроса ловят ВНЕЗАПНУЮ амнезию и закрывают вкладку с опеннетом)
|
|5.152, Аноним (152), 15:06, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>В крайнем случае есть Могучая Кучка по имени Сообщество™ - они могли бы деньгами скинуться и нанять пару-тройку разработчиков
У них только комменты есть — ими и скинутся.
|
|5.226, rhbm (?), 17:15, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А где толпы разработчиков которые готовы за идею (или в пику корпорастам) поддерживать x11?
Э... нну... примерно там где права рабов redhat (заметьте - еще - redhat) тратить 20% своего рабочего времени на (вредоносную для бизнеса) работу над любыми свободными проектами по своему выбору, например.
Еще в 12-м году помнится... Кнутовааааатель?! Рабы опять плохо веслают!
(у гугля кажется было можно аж 25. Но, разумеется, тоже - было.)
А когда раба на ночь отковывают от весла - ему уже не до вредной деятельности, пожрать бы да уснуть до подъема.
Университетские гранты - тоже отобрали у этих вредоносцев и передали факультету гендерных штудий, в Ливерморе одни старики и извращенцы, больше вроде угрозы ни с каких направлений не видно.
Твоя страна может и могла бы ее породить, поскольку была богатой и в целом с неплохим уровнем программистов, но зачем-то вместо этого уе6@лась об стену, мы даже и не успели поучаствовать.
|
|3.67, BeLord (ok), 13:29, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Корпоративный мир при желании поставить тебя перед фактом, или твое ПО работает без Х или оно улетает на свалку истории.
|
|
|
|
|
|5.161, rhbm (?), 15:22, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не сцы, не будет - у них не будет угробившего их 6ешплатного конкурента всем-хуже зато нахаляву и всем даром.
Мы об этом - позаботились.
|
|4.228, rhbm (?), 17:17, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Корпоративный мир при желании поставить тебя перед фактом, или твое ПО работает
наоборот - это МЫ его поставим перед фактом - их ПО будет работать с вафляндом или не получит бейджик редхатосовместимого.
И никуда не денутся, будут платить!
|
|2.190, Аноним (190), 16:22, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
у них цель - максимально усложнить линукс, чтобы отрезать одиночкам возможность на что-то влиять, а потом закопать линукс. то же самое происходит с vulkan
|
|1.2, leap42 (ok), 12:03, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Участие в инициативе Wakefield по обеспечению работы OpenJDK с (X)Wayland.
Годнота, наконец-то поделки от JetBrains нормально заработают под вялым. Программисты ликуют. Сейчас хоть и работает, но рендеринг интерфейса и прокрутки на CPU 😥
|
|
|
|
|
|
|
|4.179, Аноним (179), 16:05, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хотите сказать, что поделки jetbrains интересуют только локалхост админов младше сорока?
|
|
|
|5.214, eugener (ok), 16:47, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, программисты постарше юзают NetBeans.
А вот молодёжь таки тащит в рот и джетбрейнс и котлин...
|
|3.197, Аноним (197), 16:28, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сидел на этом говне (webstrom). По ide на язык. Ну а bash - ставь екстеншин. Хочешь python - pycharm, прилетел php - аля phpstrom.
Да, статический анализ там хорош, но лучше уж VSCode.
|
|1.3, фнон (?), 12:07, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Наконец-то!
"А я тебе говорил, Люда, что когда-нибудь этот день настанет, это будет, а ты не верила!"
Можно ли этот день считать официальным днем смерти х.орг?
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 12:21, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Копрошапка уже давно делает всё, чтобы иксами было мерзко пользоваться. Например, добавляет кучу перлошлака в зависимости. Или другой пример: захардкоженная зависимость от dbus (первое время был патч, успешно её устраняющий).
|
|
|
|3.47, Аноним (176), 13:02, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хм... типа Хсами раньше было не мерзко пользоваться)
> кучу перлошлака в зависимости
Ну так сделай патч и отправь шапке.
Думаю они с радостью приняли бы (чтобы работать поменьше)
|
|
|
|4.54, Аноним (54), 13:08, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
У копрошапки подход простой: patches welcome, но в то же время иксы - legacy, поэтому принять ваши патчи мы не можем, и вообще сейчас у нас некому над этим работать.
Дышло поворачивается в нужную сторону в зависимости от ситуации.
|
|
|
|5.84, Аноним (176), 13:57, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> поэтому принять ваши патчи мы не можем
пример пожалуйста, мне такие патчи не попадались, было бы интересно взглянуть
|
|4.60, Аноним (12), 13:17, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если для тебя полная работоспособность всей заявленной функциональности (если, конечно, у тебя не гтк с её саботажниками) и отсутствие проблем у ПО -- это мерзко, то тут только лечиться.
А патчи я брал как раз с пользовательских ресурсов той самой шляпы, только внедрение грязи было очевидно намеренным и пересматривать это решение не планируется.
|
|
|
|5.75, Аноним (128), 13:49, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>проклятый редхат уюуюую
>дайте памтч, помжалуйста
10 из 10, господи
|
|
|
|6.80, Аноним (12), 13:56, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если они постоянно ломают совместимость с патчами (при том, что лицемерно заявляют о заморозке), мне нет никакого резона тратить на это своё время.
|
|
|
|7.91, Аноним (128), 14:04, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты выдумываешь какие-то свои проблемы, героически их решаешь с помощью патчев редхата, а потом идешь плакаться, что иксами невозможно пользоваться, редхат плохой и ты не хочешь тратить время. Я ничего не упустил? Кажется от количества взаимоисключающих параграфов где-то сгорел трансформатор.
|
|1.4, Анонин (?), 12:08, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Лучшая новость за неделю!
А с другой стороны - это еще 1.5 года ждать((
|
|
|
|2.34, nox. (?), 12:43, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если
> 1.5 года
каждую неделю праздновать, можно и не дождаться.
|
|
|
|3.41, Анонин (?), 12:57, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не у всех празднование сводится к буханию.
А порадовать себя пироженкой или какой-то другой вкусняхой - и для физического, и для ментального здоровья полезно!
|
|
|
|
|
|5.86, Анонин (?), 14:00, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Написал же специально "или какой-то другой вкусняхой", так всо равно приходит Аноним-Душнитель /_-
Пусть это будет бутер с колбасов, кусок вкусного сыры или копченая рыба.
|
|
|
|6.94, Аноним (128), 14:06, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Колбаса вообще отрава, сыр качественный хрен достанешь сейчас. Можно просто выпить дорогого вина. Ну если мама разрешит, конечно.
|
|
|
|7.101, Анонин (?), 14:12, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> сыр качественный хрен достанешь
Почему? Продается же всё - и пармезаны, и рокфороподобные, и мягкие.
Колбасы тоже качественные есть, прошутто, хамоны.
Всё есть, были б деньги.
|
|
|
|8.118, Аноним (12), 14:32, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Сыров доступных нет 9 лет, это прям печаль У нас в РФ не умеют делать сыры и та... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.230, нах. (?), 17:20, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
их из молока делают, если ты не знал А поскольку молоко в РФ тоже дерьмовое,то ... текст свёрнут, показать
|
|1.5, Аноним (5), 12:08, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Как будто в иксах нельзя выставить HDR. В настройках хочется и цветовое пространство можно задать если телек не работает в 60 герцах на других диапазонах. В вейланде оно по умолчанию, но HDR это так громко заявлено, а в реальности чтобы его увидеть надо в темноте ночью смотреть специально замороченный экран с HDR 1000 хотя бы. Ну мега глазастым хватит и поменьше, но обычно линуксоиды торчат перед обычными урнзанными матрицами, так что вписать строку о какой-нибудь 30-битности смогут при желании.
А вот то что в иксах можно исправить горбатую русмкую раскладку с заныканной запятой вейландоделы упомянуть забыли.
|
|
|
|
|
|3.10, fi (ok), 12:17, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
так и в вяленом "что даст возможность решить такие проблемы, как поддержка HDR" :DDDD
|
|3.117, Аноним (117), 14:31, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
HDR приемлем в полноэкранном режиме, возможно из этого надо исходить?
Вряд ли вы будете рады тому что одно окошко дёргает яркость всего экрана.
Ну а насчёт 30-битного цвета, он в иксах уже 100 лет в обед, хотя через игрушечные dm типа gnome включить его было нельзя.
Есть подозрение, что 99,9% новых разработок инициируются тупо от незнания всех возможностей существующих.
|
|2.9, iPony129412 (?), 12:16, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Как будто в иксах нельзя выставить HDR
нельзя, не поддерживается.
Nvidia как-то представила планы п ореализации, но дальше этого не пошло.
|
|2.19, iPony129412 (?), 12:30, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> В вейланде оно по умолчанию, но HDR это так громко заявлено, а в реальности чтобы его увидеть надо в темноте ночью смотреть специально замороченный экран с HDR 1000 хотя бы
какие-то фантазии, воообще легко заметно
|
|
|
|3.27, Аноним (176), 12:39, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не сердись! Может человек сидит на божественном коре2дуо и у него 1024*768 ЭЛТ монитор.
|
|3.30, Анонин (?), 12:41, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все-таки у разных людей разные глаза, годы сидения за вимом и ядерной консолью могут давать знать о себе.
Может кто-то и не видит разницы, как некоторые не видять разницу в частоте экрана.
Но это не значит, что "если я не вижу - то это нинужна"
|
|2.26, birdie (ok), 12:38, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
HDR и wide color gamut - разные вещи Первого в Xorg нет в принципе Второе есть... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.121, Аноним (117), 14:34, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При 30 битах надо очень грамотно с вызовами работать, очень многие забивают и делают "как быстрее".
Это как с кодировками, проще было внедрить юникод, чем заставить программистов корректно ставить и использовать признак используемой кодировки.
|
|1.11, Аноним (11), 12:19, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
Скатертью дорога. А мы продолжим использовать иксы до тех пор, пока у них будут преимущества над реализациями вейланда. Практические преимущества, а не чисто теоретические. Такие, как в случае глюка иксов падает сессия, и перезапускается нормально, а в случае глюка реализации вяленого - нужно комп перезагружать. Такие, что некоторый софт на вяленом очень коряво рендерится, хоть и на Qt написан. В гробу я видал такой вяленый.
|
|
|
|2.16, Аноним (12), 12:26, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты лжёшь. В случае глюка или зависания сервера иксов только комп перезагружать, потому что убийство не помогает и сервер продолжает использовать ресурсы видеокарты, вторую сессию дисплейного менеджера нормально не запустить при этом понятное дело.
Из недоработок вейланда выделяется то, что падение оконного менеджера равно смерти сессии со всем содержимым, с иксами такой проблемы нет и программы остаются.
|
|
|
|
|
|4.29, Аноним (12), 12:40, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смотря что будешь запускать. Я вот успешно ронял оконную подсистему 10 венды, погоняв бетку одной игрушки на обновлённом рендерере. Иксы у меня давно не зависали, но в прошлом месяце это случилось 3 раза (на одной и той же программе) и сделать я ничего не смог.
|
|4.129, анон (?), 14:39, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А у меня на нвидии постоянно кеды виснут, а еще после сна их драйвер может намертво все повесить, под линуксом тоже. Да и пользоваться каточками зеленых страшно, их программные закладки уже не один пк спалили.
|
|3.55, Аноним (55), 13:14, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>вторую сессию дисплейного менеджера нормально не запустить при этом понятное дело.
Открой для себя консоль, есть такая штука. Переключаешься по Ctrl+Alt+Fx и добиваешь зависший Xorg, чтоб ресурсы не использовал.
|
|
|
|
|
|5.131, Аноним (131), 14:46, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пользоваться пользуешься, а работать с системой так и не научился?
|
|
|
|6.144, Аноним (12), 14:56, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Угадай. Ты, конечно, не в курсе, но за это время много воды утекло, и переучиваться пользоваться системой тебе придётся постоянно. Только кидать предъявы об отсутствии базовых навыков работы незнакомому человеку можно только не от большого ума.
|
|
|
|7.155, Аноним (148), 15:08, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> можно только не от большого ума
это опеннет детка, 95% местного контингента по сути такие и есть! но ЧСВ из за пересобирания миров не даёт им это уже признать
|
|3.59, Аноним (59), 13:16, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня иксы ни раду не зависали. Зато по несколько раз в день падают по OOM. Что на 2х гигах, что на 8.
|
|
|
|4.68, Аноним (12), 13:31, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это не ок, попробуй поменять дистрибутив на более свежий. Ну или обновить видеодрайвер, kwin вроде это помогло. Хотя утечка была всего на пару гигабайт за неделю активного использования (сами иксы не протекали при этом).
|
|2.21, rhbm (?), 12:32, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Скатертью дорога. А мы продолжим использовать иксы до тех пор, пока
ваш ржавый коредуо еще включается.
Ни новых драйверов, ни совместимости с новыми stable nonsense ведрами вам не светит.
МЫ не для того столько денег потратили чтоб ты мог что-то там использовать по своей прихоти. Что дали, тем и будешь пользован.
|
|
|
|3.56, Аноним (59), 13:15, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я "нестабильным" Дебианом пользуюсь, а "стабильное" говно я в гробу видал. А в Дебиане хернёй "а давайте авторитарно выбросим то-то" не страдают. А RHBM уже и так свой дистр в утиль самостоятельно списал. Клоны RHEL просто оставят поддержку иксов, и аудитория перебежит к ним, ибо они ради отсутствия выкрутасов и нововведений на RHEL и сидели, чтобы проприетарный софт с закрытыми исходниками работал не смотряьна все выкрутасы от разработчиков опакетированного опенсорс-софта.
|
|3.97, Аноним (95), 14:10, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня Sandy Bridge CPU + Fermi GPU на свежайшем ядре в Арче всё ещё отлично работает. "Шеф, всё пропало", - слышу каждый день на Опеннете уже пять лет.
|
|
|
|2.46, pic (?), 13:02, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, времена меняются.
GTK 2 никто толком и не дёргал.
Тоже самое будет и с X11.
|
|
|
|3.49, pic (?), 13:04, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Другое дело, вряд ли у протокола будут конкуренты типа Mir.
Уже сейчас заметен тренд на сокращение фрагментации платформы.
|
|1.15, Аноним (15), 12:25, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Так и запишем, со своих мака*кабуков провели исследование на бумажке. Сам вяленый даже не ставили. Иначе бы словили падение в течении пары часов и успокоились
|
|
|
|2.138, Аноним (128), 14:52, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Падение чего? Вам там ещё не рассказали, что вяленый это не сервер?
|
|1.20, birdie (ok), 12:30, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
Корпорации и ложь: я не стал писать это в новости, но весь этот "пресс релиз" - это лживый, низкий, позорный и очень мягкий corporate speak.
По факту в X.org уже лет 10 лет не добавляют никакие фичи - весь его maintenance уже давно сведён к исправлению редких багов в безопасности. Всё. Ничего в него добавлять не надо, ничего ковырять не надо.
Просто не трогайте, б*ть? Он вам мешает? Оно работает через KMS/libinput - всё есть, ломать никто это не собирается, у ядра userspace API - stable.
Когда я сижу в сессии Xorg, я просто уверен, что всё будет работать, и я не буду ловить особенные хитрые баги, потому что очередная свистела или пер-делка не реализована в моём конкретном Wayland WM (нет, не Gnome - закопайте этот бред), потому что они все разные по фичам и их реализациям. Я не хочу этот зоопарк реализаций. Я хочу один на всех WaylandX, в котором есть всё: https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland/-/issues/233
Увы, политика партии говорит, что де так нельзя. Давайте 25 полусовместимых реализаций с разной степенью готовности фич. Ненавижу.
Столько лет шли к тому, чтобы всё унифицировать: systemd, pipewire, /usr merge, NetworkManager, DBUS, devtmpfs, и тут кому-то пришла идея, "А давайте выкинем универсальный Xorg и сделаем зоопарк display servers?"
Тьфу ты.
|
|
|
|2.35, Аноним (35), 12:47, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Хочешь - сделай. Это опенсорс, братишка. Тебе никто ничего не должен
|
|2.36, Анонин (?), 12:47, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Ничего в него добавлять не надо
Ложь. В него много чего нужно добавить, просто из-за дефективной архитектуры это или невозможно, или настолько сложно, что проще написать с нуля (что собственно и делается).
И вообще, иксы и безопасность это какой-то оксюморон.
> Просто не трогайте
Так его и не трогают. На него практически уже забили.
Сомневаюсь что вы будете пользоваться RHEL10 когда-либо в жизни. Используйте некродистры на старых ядрах или адаптируйте сами. Почему ВАШИ хотелки должны реализовывать те, кому оно не нужно?
> Я хочу один на всех WaylandX
Вот возьми и напиши)) А то требовать все могут...
> systemd
Старожил же, а пишешь так, как будто не застал systemd срачи.
|
|
|
|3.40, Аноним (40), 12:56, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ложь. В него много чего нужно добавить, просто из-за дефективной архитектуры это или невозможно, или настолько сложно, что проще написать с нуля (что собственно и делается).
Что, например, кроме вашего пресловутого HDR? Меня, например, устраивает то, что мне предлагают иксы и абсолютно не устраивает то, что предлагает вяленный.
> Так его и не трогают. На него практически уже забили.
А кто же трогать-то будет, если всех распугивают одной и той же мантрой, к тому же потратить времени на разбор всех этих клубков и кучи лапши за всё время разработки вяленного можно было аж несколько раз, но все почему-то перешли на кусок вялого. "Высший уровень профессионализма", однако.
|
|
|
|4.48, Аноним (62), 13:03, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут ещё такой забавный момент — юзерам RHEL этот HDR нафиг не сдался.
|
|
|
|5.77, Аноним (77), 13:53, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Тут ещё такой забавный момент — юзерам RHEL этот HDR нафиг не сдался.
Как бы сдался.
RHEL используют в video production.
Сейчас рендереное видео надо на других машинах смотреть, а тут всё будет в одной коробке.
|
|
|
|6.112, Аноним (112), 14:21, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бггг щаз
на одной коробке - это на маке штоль?
или тебе рассказали, что на рендер фермах крутится лицензионный редхат? ню-ню.
|
|
|
|7.139, Аноним (77), 14:53, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На западе пиратщину как-то не любят что ли.
Таки да, RHEL там купленый.
|
|4.50, Анонин (?), 13:05, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Кроме HDR, мне нужна нормальная работа с многомониторными конфигурациями.
Чтобы я мог для каждого задать dpi, масштабирование и независимую частоту, чтобы нормально работал vrr на КАЖДОМ мониторе (а не прибивался к одному из них). Неужели я много прошу???
> если всех распугивают одной и той же мантрой
Настоящего фанаты иксов таким не испугаешь!
Просто фанаты иксов и люди, способные писать код, это практически непересекающиеся множества.
> потратить времени на разбор всех этих клубков и кучи лапши
Нет, чтобы исправить часть родовых травм иксов, нужно сломать обратную совместимость.
И выслушать от иксоюзеров "ниламайте!!1111 у меня 20летний некрософт перестал запускаться!!1"
|
|
|
|5.249, Аноним (249), 17:56, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Неужели я много прошу???
Много. Охрененно много. Такого нет даже под Виндой.
|
|2.37, Аноним (176), 12:50, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> это лживый, низкий, позорный и очень мягкий corporate speak.
ух сколько пафоса!
> Просто не трогайте, б*ть? Он вам мешает?
Нафига в проекте не нужный код? Думаешь его поддержка это бесплатно? Особенно если это "80 000 строк сплошного ужаса!"
Тебе надо - ты и поддерживай. Но что-то очереди желающих я не вижу.
> Когда я сижу в сессии Xorg, я просто уверен, что всё будет работать
Угу, без поддержки современных фич. Ну для олдфагов сойдет.
> Увы, политика партии говорит, что де так нельзя. Давайте 25 полусовместимых реализаций с разной степенью готовности фич.
Так не прогибайся под политику партии! (которая говорит "за свой вейланд композитор каждый отвечает сам")
> Ненавижу.
Ненавидь. На твое мнение все равно всем плевать.
|
|
|
|3.85, Аноним (85), 13:59, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Какой ценой эти фичи даются в неИксах Сырой херотой которая всё равно по факту ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.119, Аноним (176), 14:32, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но там и много рабочего.
Например один фреймбуфер для всех) Смотри в чужие окна сколько влезет.
> "Взять лучшее и запилить обновлённое и дополненное"?
Ну так возьмите и запилите! По твои словам это как два пальца.
Бывшие разрабы Хсов сами отказались от идеи Х12 со словами "ну его нафиг" и пошли пилить вейланд.
Как раз из-за нерешаемых архитектурных проблем.
> В идеале, по мере обмазывания иксов расширениями, стоило бы параллельно архитектурно прорабатывать новый протокол
Иксы уже и так обмазаны, просто с ног до макушки, но боюсь это не расширения.
|
|2.39, Аноним (39), 12:54, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> но весь этот "пресс релиз" - это лживый, низкий, позорный и очень мягкий corporate speak.
Вот именно такая мысль появилась при прочтении. Да и толпы изумрудных менеджеров, восхваляющих Воланд-а, наводят на подозрение о каком-то плане достижении какой-то цели...
|
|
|
|3.51, Аноним (176), 13:05, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Неужели заговор!
Ну ты их раскрыл, теперь надо донести до общества!
Можешь написать на плакате "Вяленный ЗЛО!" и пойти на улицу с криками "Конец близко".
Надеюсь ты в такой стране где тебя не набутылят за это, в связи... с совпадениями)
|
|
|
|4.164, Аноним (164), 15:28, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Судя по классическому психологическому трюку "изобрази из себя мудреца и облей дерьмом оппонента", я прав. Вопрос в том, какова цель всей этой толпы визжащих шакалов.
В лучшем случае -- слияние МС и РХел (судя по тупому стилю пиндоевангелистов, бобтистов и прочих свидятлов) с зачисткой конкурентов, а худшем - ...
|
|2.160, prokoudine (ok), 15:17, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Столько лет шли к тому, чтобы всё унифицировать: systemd, pipewire...
Wayland на два года старше systemd и на семь лет старше PipeWire.
|
|1.28, ОноНим (?), 12:40, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> В результате проведённой оценки был сделан вывод, что, несмотря на то, что ещё есть некоторые недоработки и существуют приложения, требующие определённой адаптации ...
... мы скушаем кактус и заставим его есть остальных.
|
|
|
|2.162, rhbm (?), 15:26, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Господь с вами, нам-то на наших макбучеках зачем ЭТО жрать?! А всех - да, заставим. Причем кто будет плохо кушать ротом - тем запихаем с другого конца... а, да кого мы обманываем - всем запихаем. Так проще чем разбираться.
|
|1.53, Zenitur (ok), 13:07, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Переход от системы X Window System, которой в следующем году исполнится 40 лет, к более новому стеку на базе Wayland происходит уже 15 лет
Вечно в RHEL всякое старьё 15-летнее пихают! Энтерпрайз, говорили они... Пора создавать сервер на базе Vulkan, а не этого вашего устаревшего EGL. PulseAudio казался вечным, но теперь его нет - да здравствует PipeWire! Пришёл черёд и Wayland.
P.S. Так ещё и в 2025 году только будет релиз RHEL 10! Значит, к этому времени Wayland устареет ещё на 2 года!
|
|
|
|2.70, 6.6 конфетка (?), 13:40, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сбацают платную поддержку Иксов лет на пять,потом ещё и ещё... Гету же собирается без СистемД,может и тут получится.Запилят Xloginw какой-нибудь.
|
|
|
|3.78, Аноним (128), 13:54, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Да создайте уже фонд "LegacyCoproTech Adoption Foundation" и пилите дистры с иксами, sysv, перлом. Желательно на хурде.
|
|
|
|4.126, 6.6 конфетка (?), 14:36, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Генту и так много чего пытается поддерживать. Зачем Фонды?Шаманок всё равно на всех не хватит.
|
|
|
|5.142, Аноним (128), 14:54, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так ясно зачем - чтобы эффективнее оттягивать поехавших пердолов от нормальных технологий. Заборчиком огородить и играйтесь там вместе с юникс ветеранами из 5Б.
|
|1.79, anonymous (??), 13:56, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Пока не будет универсального сервера, который всё умеет, включая скриншоты - я в вяленый ни ногой. А то у них для gnome один сервер, для kde - другой. Выбирай или проиграешь. А я хочу, чтобы приложения были универсальными и требовали универсальный стек, чтобы в одной сессии можно было запустить приложения, рассчитанные на gnome-стек и на kde-стек.
Вот как сейчас с иксами, ни гнома, ни кедов у меня не запущено, только fluxbox, но приложения соответствующие - работают. Потому что есть универсальные протоколы, которые пустили свои корни глубоко во все библиотеки.
Потому что раньше линукс писали для всех, а теперь только для своих - кто платит, тот и заказывает, а остальные несовместимы - ну и чёрт с ними, это не наши клиенты. А если наш клиент хочет поставить чужой софт - напоминаем, что в нашем дистрибутиве всё лучшее, и другого ему не надо.
|
|
|
|2.88, Аноним (112), 14:02, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> раньше линукс писали для всех, а теперь только для своих - кто платит, тот и заказывает, а остальные несовместимы - ну и чёрт с ними, это не наши клиенты.
"Никогда такого не было, и вот опять!"
Вы, дорогой мой, так расстроены, словно в первый раз слышите слово Редхат.
В мое время это называлось "Кто девушку ужинает, тот ее и танцует"
|
|2.99, Анонин (?), 14:11, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Пока не будет универсального сервера, который всё умеет, включая скриншоты - я в вяленый ни ногой.
И не надо! Нам тут такие не нужны.
> А я хочу, чтобы приложения были универсальными и требовали универсальный стек, чтобы в одной сессии можно было запустить приложения, рассчитанные на gnome-стек и на kde-стек.
Отличная идея! Можешь придумать такую архитектуру и написать.
Все тебе будут благодарны (но это не точно).
> Потому что раньше линукс писали для всех, а теперь только для своих - кто платит, тот и заказывает, а остальные несовместимы - ну и чёрт с ними, это не наши клиенты.
Легко так рассуждать, когда банкет за чужой счет. Для таких даже термин есть, сейчас вспомню. А точно, "паразиты" - вот как это называется.
|
|
|
|3.202, anonymous (??), 16:38, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Отличная идея! Можешь придумать такую архитектуру и написать.
> Все тебе будут благодарны (но это не точно).
Как бы уже давно такое есть - Xorg называется. В том и проблемя вейланда, что он пытается даунгрейдить уже существующее решение. За 15 лет можно было реализовать все фичи xorga дважды.
|
|3.218, anonymous (??), 16:51, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А точно, "паразиты" - вот как это называется.
То, что творит редхат - саботаж. Потому что они не только сами это жрут, но ещё и остальных тянут.
Почему умер xmpp? Потому что пришёл скайп и телеграмм и 95% контакт листа туда ушло, а ради оставшихся держать отдельный мессенджер уже как-то неохота.
Так и рак редхатовский давит на сообщество. Я вот в первый раз офигел, когда после обновления мозилла отказалась работать без dbus. Ну как отказалась - при любом нажатии мышки вылазило всплывающее окно, которое надо было закрыть. А казалось бы браузер. Он не почешется если http сервер не отвечает и просто на страничке напишет об этом отчёт. А тут ему dbus сервер на отвечает и мозилла просто в ад рванула. А потому что за работу с http у них свой код отвечает, а за работу с dbus взяли готовую редхатовскую недобиблиотеку. Которая вообще не может представить себе такой ситуации, что сервер не запущен.
C pulse audio такая же беда. Сначала редхат придумал проблем своим пользователям. Потом продавил основные программы использовать это говно в обзяательном порядке. Сейчас вот от иксов отказывается и значит опять будет давить на программистов в стиле "переписывай всё под вейланд или ничего не запустится". А потом уже пользователи начнут страдать после таких переписываний.
Оставить программистам и пользователям выбор - это не про редхат
|
|
|
|4.224, Аноним (224), 17:13, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну у тебя просто firefox собран с dbus'ом. У меня вот собран без него и вообще dbus в системе нету, все работает и никаких окошек.
|
|4.227, Анонимус2 (?), 17:16, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> пришёл скайп и телеграмм и 95% контакт листа туда ушло
Люди ушли туда где им удобнее.
Почему они должны сидеть на аське (даже с пятизнаком), если это им не нравится?
> а ради оставшихся держать отдельный мессенджер уже как-то неохота.
Да именно так, я как программер полностью согласен.
Хотя у меня есть два контакта в скайпе, и скайп ради него держится.
Но заметь, что тут речь про опенсорс - общество за 15 лет могло бы исправить иксы, но всем было плевать.
> Оставить программистам и пользователям выбор - это не про редхат
Выбор есть всегда. Как минимум "сидеть на старом до упора" или "самому поддерживать совместимость".
Ты требуешь от того, кто тебе ничем не обязан, выполнять твои хотелки - "просто потому что".
|
|
|
|5.240, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 17:37, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Люди ушли туда где им удобнее.
На самом деле они и не приходили особо в Jabber, ну только если из сострадания к убогим знакомым гикам пробовали пользоваться
|
|2.103, Анонин (?), 14:14, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А давай посмотрим за чьи шишы развивались Х 11 The X Consortium was financially ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.191, Аноним (164), 16:23, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И? Заказчики хотели чтобы им сделали вот то и вот то. Так как это было полезно, делали.
А теперь _хозяин_ хочет чтобы ему сделали хорошо, а всем остальным плохо, тобишь "шиши" работают уже не на пользу.
|
|
|
|4.201, Анонимус2 (?), 16:37, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Заказчики хотели чтобы им сделали вот то и вот то. Так как это было полезно, делали.
Т.е. ты думаешь если бы это было полезно !только! заказчикам - то не делали бы?
Программисты на зарплате? С финансированием от корпов?
Ох уж эти сказочники! (с)
> теперь _хозяин_ хочет
Э? А чем Заказчики отличаются от _хозяина_ ?
> ему сделали хорошо, а всем остальным плохо, тобишь "шиши" работают уже не на пользу.
Корпы действительно делали то что ИМ нужно было, то что это совпало с хотелками/потребностями плебса - это просто повезло.
|
|3.203, нах. (?), 16:38, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А давай посмотрим за чьи шишы развивались Х.11
ты смотришь на тех на чьи шиши ему как раз активно мешали развиваться.
А пользоваться своим слинoopsом на дрисктопе ты можешь только потому, что существовал такой проект XFree86 - тому консорциуму стоявший очень даже поперек горла.
Вот ровно потому что был vendor agnostic да еще и денег от кого попало брать брезговал.
Но ты, опоздавший родиться изучатель мира по викивракии, об этом даже и не слышал.
> Ну это так, в дополнение про паразитов, которые только на чужом горбу в рай могут выехать.
вот эти вот все тобой перечисленные - и въехали.
А результат ИХ развитого соц... простите X11 - валяется на помойке, потому что даже окончательно подыхая они не отдавали никому свои ценные строчки кода.
|
|
|
|4.229, Анонимус2 (?), 17:20, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ты смотришь на тех на чьи шиши ему как раз активно мешали развиваться.
> существовал такой проект XFree86 - тому консорциуму стоявший очень даже поперек горла.
Ну так возьмите XFree86 и форкните.
Или даже лучше, возьмите Х11 и форкните его! И сделайте как надо.
Так нет, будем ныть и требовать...
> Но ты, опоздавший родиться изучатель мира по викивракии, об этом даже и не слышал.
Угу, брежнева видел, а родиться опоздал...
Иксперты пенька такие иксперты /_-
|
|3.209, anonymous (??), 16:42, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот, ты сам это видишь - десяток разных компаний. Не одна-единственная, а много. И иксы стали компромиссом между их хотелками. А когда ты впихиваешь столько разных хотелок, то вместо реализации с нуля каждой, ты строишь более гибкую систему с настройками. И простые пользователи уже могут настроить её под себя.
С ядром линукса такая же история - в него комитит прорва корпорастов. И у всех разные задачи, в результате линукс - универсальная платформа.
Тут сложилось несколько факторов - GPL, принуждающий открывать свои наработки. И корпорация может вложить свой труд, зная что другие тоже вложат и никуда не денутся. Будь проект поменьше, корпорации писали бы его чисто под себя и никому не показывали бы (apache стиль лицензий). А так в одного не вышло затащить.
А вот иксы - задача несложная, можно огородить поляну чисто под себя.
|
|
|
|4.235, Анонимус2 (?), 17:31, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Извини, но тут ты обделался, причем жиденько.
Валенный развивается как проект freedesktop.org.
Бывшая X Desktop Group (что-то знакомое -_-ʼ)
И является частью та-дам! X.org Foundation.
пруфы https://www.freedesktop.org/wiki/ раздел Sponsors
freedesktop.org is a completely volunteer organisation with no corporate backing or funding stream. We are part of the X.org Foundation, which is a member project of Software in the Public Interest, Inc., for the purposes of holding assets.
Т.е вяленный делают чуваки, которые часть Х.орг и закапывают Х11 с разрешения чуваков коротые создавали Хсы...
В общем X.Org убивает Х11!
(тут я бы добавил мемную картинку где мужик около стены, где куча листров бумаг и взаимосвязей)
|
|2.146, Аноним (62), 14:58, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> раньше линукс писали для всех
Линукс всегда писали для себя. Только поначалу для себя его писали гики, а теперь корпорации. А «для всех» его не писали никогда (что и подтверждается объёмом нынешней пользовательской базы).
|
|
|
|3.207, нах. (?), 16:40, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
пока его писали гики - оно все же было именно для всех - ты тоже мог выгнать девушку, обрыгать клавиатуру пивом и стать гиком, если бы захотел.
И писать код, внезапно, было не сверхсложно.
А вот стать корпорацией ты не сможешь никогда. И что-то поправить в мегатоннах мусора нашлепаного индусскими рабами на деньги этих корпораций - тоже только где-то по мелочи и если очень повезет (если повезет несказанно - твои мелкие правки может даже благосклонно примут, но лучше не надейся)
|
|
|
|4.219, Аноним (62), 16:56, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И писать код, внезапно, было не сверхсложно.
С тех пор что-то изменилось? Вроде та же сишечка, те же концепции. На Rust принудительно переходить не заставляют.
> тоже только где-то по мелочи и если очень повезет (если повезет несказанно - твои мелкие правки может даже благосклонно примут, но лучше не надейся)
А раньше по-другому, что ли, было?
|
|1.83, Аноним (112), 13:57, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
Лол тем временем https github com PCSX2 pcsx2 pull 10179 Description of Change... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|3.96, Аноним (112), 14:10, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Закапывают-закапывают да все никак недозакапают.
Так-то у нас любители протончика в игры (скопированые без разрешения в том числе) не играют, а гоняют исключительно суровый энтерпрайзный софт, исключительно по лицензии, ага. А принцессы укают бабочками.
|
|
|
|4.132, Анонин (?), 14:48, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Протон развивают только для одной цели - запускать на нем игры из Стима.
То что его можно использовать как-то по-другому вальв пока не парит. Когда начнет, то лавочку прикроют.
И тоже будет море нытья про "корпорасты убивают опенсорс!!11"))
|
|
|
|5.153, Аноним (112), 15:06, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Анон, ты такой тугой, что я удивляюсь, как ты по-большому ходишь.
Намекаю, если до тебя с первого раза не пропихнулось - у протончика тож пока не все хорошо с вяленым.
А про использование протона для нужд кровавого энтерпрайза - ето был сарказм. Каюсь, употребил, не подумав, недооценил когнитивные способности собеседника.
|
|
|
|6.170, Анонин (?), 15:36, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я же написал закапываЮТ, а не закопаЛИ. И кто из нас тугой...
Конечно у протона есть проблемы с вяленым!
Точнее с тем, что все прибито к копроиксам, и фиг ты быстро это исправишь.
И при чем тут ентерпрайз? Сам пошутил, сам посмеялся?
Я пишу про другие проги и игры. Сейчас протон может работать без стима. Но это сейчас))
|
|2.89, Zenitur (ok), 14:03, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Щас набегут смузихлёбы и скажут, что лучше грызть кактус, чем сидеть на старье. Ну не будет у нас эмуляторов, и чё, зато не на старье. Upd: о, уже.
|
|
|
|3.92, Анонин (?), 14:05, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Ну не будет у нас эмуляторов
Ну не будет у ВАС эмуляторов.
Я поправил, не благодари.
Мне эта штука вообще не нужна, так что можно закапывать.
|
|
|
|4.102, Аноним (112), 14:13, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Мне эта штука вообще не нужна, так что можно закапывать.
Дык про тебя Есенин еще сто с лишним лет назад писал:
Наступила осень,
Отцвела капуста...
Так что смирись и завидуй молча.
|
|
|
|5.106, Анонин (?), 14:16, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Завидовать некрофилам?
Не спасибо) У меня таких девиаций не наблюдается.
|
|
|
|6.115, Аноним (112), 14:25, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Про паразитов еще напиши, про паразитов.
Если пафоса не хватит, попроси бёрди, он отсыпет.
|
|6.239, anonymous (??), 17:37, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мда. Как я понимаю читать устаревших Шекспира или Еврепида - это такая же некрофилия, как и играть в старые игры?
Типа творчество и заложенный посыл зависит от новизны и не бывает "вечных" произведений?
|
|
|
|2.104, Аноним (104), 14:15, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет, все закопают debian как не прогрессивный диструбтив, systemd везде! Вяленый тоже будет везде!
|
|2.108, Аноним (108), 14:19, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Дебка всегда идёт хвостом тот же системд. Тоже удалит темы когда новые версии с правками иксов негде будет брать.
|
|2.208, нах. (?), 16:41, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да нет, это де6иллиан просто перейдет на новое сырье (c).
Они уже привычные - раза три проголосуют, а потом деваться-то некуда, иксы никто не исправляет.
|
|1.98, Аноним (98), 14:10, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Угу, а Wayland, значит, фундаментальных проблем не имеет?
Так и запишем...
|
|
|
|2.163, rhbm (?), 15:27, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что значит фантазии?
На нашей конференции топ-топменеджеров разработки - признан. А вы жрите чодали и благодарить не забывайте!
|
|2.198, Kuromi (ok), 16:29, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Сегодня Wayland признан де-факто инфраструктурой для оконной системы и вывода графики в Linux.
> Ох уж эти фантазии...
Напомнило одного чела (сотрудника компаши кстати) в Багзилле Мозиллы, который тоже еще пару лет тому назад такой "Иксы на помойку, все фичи только под вейланд, сборку с поддержкой иксов прекратить немедля". А потом пришли старшие санитары и узбагоили.
|
|
|
|3.211, Анонимус2 (?), 16:45, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У бедняги просто фальстарт случился. Бывает.
Просто даже старшие санитары понимают, что окамененвший кал нужно дропать.
Но тогда набегут фанатики и начнут вонять.
Тут нужнно хитрее быть, как Лисица.
Пусть первыми пройдут этот путь те кого не жалко (шапка например).
Их всех будут ненавидеть, будет море срача.
И вот когда пена сойдет - вот тогда дропнуть.
|
|
|
|
|
|
|
|4.184, Аноним (190), 16:15, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
икея закупает ворованное лукашенко в рф и путиным в рф дерево в южную америку и там эксплуатирует детей на производствах
|
|
|
|
|
|
|
|7.210, нах. (?), 16:43, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Конечно - биларюссы и рижим две бальшие разницы и их нильзя смешивать, а ты вот - с рабскими генами и хреново свергал терана, у тебя надо шампунь и трусы отнять на границе, но ни в коем случае через нее не пускать.
Как тут можно перепутать-то?
|
|5.200, Kuromi (ok), 16:32, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> икея закупает ворованное лукашенко в рф и путиным в рф дерево в
> южную америку и там эксплуатирует детей на производствах
Логистика перевозки дерева в Южную Америку и мебели назад все профиты убьет, успокойтесь. Намного дешевле пристроить венгров или румын делать мебель.
|
|
|
|6.212, нах. (?), 16:46, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
контейнеровозы дешевы, очень дешевы, в пересчете на кубометр или килограмм. А венгру или румыну надо платить зарплату не ниже минималки, страховку, пенсионный взнос и еще кучу всего. И еще он гад отпуск хочет два раза в году (вообще-то он его постоянно хочет, но два раза приходится дать)
А детей тебе в Парагвае или каком Гондурасе наплодят новых если те сдохнут у станка.
|
|
|
|7.220, Kuromi (ok), 16:56, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> контейнеровозы дешевы, очень дешевы, в пересчете на кубометр или килограмм. А венгру
> или румыну надо платить зарплату не ниже минималки, страховку, пенсионный взнос
> и еще кучу всего. И еще он гад отпуск хочет два
> раза в году (вообще-то он его постоянно хочет, но два раза
> приходится дать)
> А детей тебе в Парагвае или каком Гондурасе наплодят новых если те
> сдохнут у станка.
Лес-кругляк возят лесовозами, погрузка и выгрузка замороченная, да еще и через океан везти. Проще уж детей привезти в Европу или там сомалийцев каких нибудь использовать.
|
|2.143, birdie (ok), 14:55, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> IBM — компания зла.
RedHat начала пилить Wayland задолго до того, как была куплена IBM.
|
|
|
|3.159, Аноним (176), 15:12, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это может означать только одно: корпорация IBM отправила в прошлое своего агента, дабы он инициировал разработку вейланда!
|
|
|
|4.165, rhbm (?), 15:28, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто дали денег, мы контролируем разработку этого вашего шва6одко - с конца 90х.
|
|
|
|5.168, Аноним (176), 15:32, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты все испортил! (с)
Отличная же теория)
Как раз наровне с теориями заговора "монопилию вейланда и попытку убить другие ДЕ"
|
|
|
|6.215, нах. (?), 16:48, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да ну брось, нет там заговора. Там уникальный дар г06няного прикосновения. За что бы IBM ни бралась даже с самыми чистыми намерениями - получается все равно OS/2 3.0
|
|1.109, Аноним (85), 14:20, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А подскажите, есть какие-то архитектурные документы по Wayland? Если да, есть ли отражающие текущее и планируемое состояние, а не изначальный базис? Если нет, то как там идёт - hack-hack-hack?
|
|
|
|2.173, Аноним (108), 15:42, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет вейленд это протокол и всё. Каждый его реализует как хочет и как умеет.
|
|
|
|3.183, Анонимус2 (?), 16:14, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И проблема в том, что у некоторых ручки не из плеч растут.
Сами они композер запилить не могут (хотя есть и вестон чтобы посмотреть, и wlroots чтобы сделать).
Они понимают, что останутся без поддержки - тк Хсы они тоже не потянут.
Вот и ноют/верещат, пытаются остановить прогресс. Пишут петиции и списки.
Угрожают что не будут пользоваться (хаха напугали).
Рассказывают про монополии (у них свой вейланд на каждом ДЕ это монополия, а одни Х11 везде - нет) и про важность всяких маргинальных дистрибутивов.
|
|1.114, Пряник (?), 14:25, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Без понятия, как я раньше жил без HDR Благодаря HDR у меня отрасли волосы и вылечился рак простаты. Я рекомендую HDR всем своим друзьям. А вы уже используете HDR?
|
|
|
|2.181, anonymous (??), 16:08, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На первое капуста с водой, на второе - капуста без воды, на третье - вода без капусты. Лепота. Понапридумывали камплюктеров всяких. Жили небогато - нечего и начинать.
|
|1.136, Аноним (176), 14:50, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Где Скаллнет? Кто-нибудь его видел?
А то анонимы беспокоятся, вдруг он с горя забухал или, не дай бог, инфаркт схватил.
|
|1.141, Kuromi (ok), 14:54, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Хочется конечно много чего сказать, но будем просто "посмотреть". Вполне вероятно что угрозу они свою выполнят и даже другие последуют. Вероятно вылезут очередные баги баги баги, а каким-то производителям софта и железа придется таки что-то делать, либо пользователям придется менять вендоров и их продукты.
Переход от одной технологии к другой никогда не бывает простым и безболезненным, так что правы и те кто закапывают иксы и те кто проклинают вяляного.
Вопрос лишь в том что мы потеряем в процессе, кроме нервов.
|
|
|
|
|
|3.180, Анонин (?), 16:06, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кому требуется? Вейланд делается для RHEL for Workstations.
То что они не нужны вам, не значит что они не нужны больше никому))
|
|
|
|2.216, нах. (?), 16:49, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Билл давно уже кормит украдкой африканских детей и этой фигней не интересуется.
А его Раджа не тратит деньги на всякую чушь - с этим вполне справляется сама IBM.
|
|1.189, cheburnator9000 (ok), 16:21, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Поддержка HDR так необходима чтобы в VSCode радужный текст исходного кода выглядел еще радужнее? Разве нет?
Напомните мне какой серьезный профессиональный софт видеомонтажа и работы с HDR метаданными существует под RHEL?
Какие серьезные IDE существуют под RHEL? Eclipse/NetBeans работают через XWayland. Для того же электрона Wayland завезли вот совсем недавно и еще не везде он из коробки, ровно как для Swing/AWT летом этого года.
|
|1.192, xsignal (ok), 16:24, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> X Window System, которой в следующем году исполнится 40 лет
Так пишете, как-будто это что-то плохое. Колесу уже 100500 лет, но ничего лучше пока не придумали, и с X Window будет точно так же - она ещё и Шляпу переживёт!
> Сегодня Wayland признан де-факто инфраструктурой для оконной системы и вывода графики в Linux
Кем признан? Когда признан?..
|
|
|
|2.194, cheburnator9000 (ok), 16:25, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> X Window System, которой в следующем году исполнится 40 лет
> Так пишете, как-будто это что-то плохое. Колесу уже 100500 лет, но ничего
> лучше пока не придумали, и с X Window будет точно так
> же - она ещё и Шляпу переживёт!
>> Сегодня Wayland признан де-факто инфраструктурой для оконной системы и вывода графики в Linux
> Кем признан? Когда признан?..
Как кем. GNOME/RedHat других дистростроителей у нас по факту нет. AltLinux/Rosa/Astra чистой воды паразиты с около нулевой отдачей улучшений в "Desktop" linux.
Я всеми руками за DE в стиле Windows 2000, но на современном стеке и под wayland. XFCE, как и Mate свернули не в ту сторону, они тупо копируют паттерны и веянья Gnome.
В Windows 2000 как enterprise десктоп был стандарт. В Gnome 40+ его нет, везде все для тачскрина, а как файловый менеджер Nautilus начал тормозить на открытии директориях это треш по сравнению с мгновенным, что было раньше.
|
|2.196, Анонимус2 (?), 16:27, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Правда?
У тебя на тачке стоит каменное колесо? Или деревянное?
Это идее ("протоколу") колеса 100500 лет.
А вот реализаций были тысячи, и они улучшались.
Так же и с Х11 - это палка копалка, надежная, неизменная и ненужная никому кроме неандертальцев.
> Кем признан? Когда признан?..
Ну, шапкой признан, а кто больше всех в линукс вкладывается?
|
|
|
|3.205, xsignal (ok), 16:39, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> У тебя на тачке стоит каменное колесо? Или деревянное?
Представь себе, кое-где используются и каменные колёса (например, точильный камень), и деревянные, и альтернатив этому нет.
> Так же и с Х11 - это палка копалка
X Window - это в первую очередь свобода, открытость и независимость.
> Ну, шапкой признан, а кто больше всех в линукс вкладывается?
Вкладывается сообщество свободных разработчиков, а корпорации в основном гадят, навязывая технологии типа "чёрный ящик", которые позволят им прибрать Линукс к рукам - systemd, Rust, Wayland и т.д.
|
|
|
|4.221, Анонимус2 (?), 16:58, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> кое-где используются и альтернатив этому нет
Кое-где Африке и палкой-копалкой пользуются)))
> Вкладывается сообщество свободных разработчиков
М... а кто это? А то недавно смотрел в список контрибьютеров ядра и никакого сообщества там не было - одни сплошные корпорации. Шапка там, кстати, в первую тройку в входит.
А что последнее в ядро добавило "сообщество"? Или пусть не в ядро, но хотя бы в популярный полезный продукт?
Потому что кажется, что они только языком треплют и на форумах пованивают...
> корпорации в основном гадят
Так вейланд же опенсорс)) Бери исходники и пили.
|
|4.222, Анонимус2 (?), 17:01, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> свобода, открытость и независимость
Спасибо, посмеялся))
Один мне пишет что это свобода и бла-бла, а другой - что проклятые корпорасты в иксы патчи не берут.
Вы тут определитесь как-нибудь.
|
|1.204, Аноним (204), 16:39, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А Xvnc ведь является X сервером? Какая альтернатива (не теоретическая, а вот чтобы взять и использовать - готов проверить прямо сейчас в Centos Stream)?
|
|1.213, Аноним (213), 16:46, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Поняли, что пока есть в дефолтной поставке X11, поддержки Wayland нормальной не будет.
Я вангую, что в какой-то момент (а) kde и gnome всё-таки перейдут либо на wlroots, либо на libweston, (b) для обхода ограничений на скриншоты и трей, появится suid-бинарник, похожий на ydotool, который будет помогать обходить ограничений архитектуры.
То есть, появятся более-менее "вторые иксы, только кривые".
|
|1.223, Аноним (-), 17:12, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
да плять, в ваших линуксах - до сих пор папка даунлоудов на десктоп, в любом браузере по умолчанию, - страх кромешный. рано или поздно, просто, адекватное отображение всех находящихся там файлов падает, до перезагрузки.
по кой х, до сих пор, каждый путается свой _мир_ изобрести, пока общие проблемы не решены. ага.
|
|1.231, Аноним (231), 17:24, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
как же приятно смотреть на горящие $раки местных икспертов локалхостов с кордвадуо
|
|1.234, fixnonim (?), 17:29, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Со временем стало ясно, что протокол X11 и сервер X.org имеют фундаментальные проблемы, которые необходимо решить, и Wayland имеет фундаментальные проблемы, которые необходимо решить.
|
|1.237, Грудная Жаба (?), 17:34, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Объясните мне тупому, если у меня сейчас в проде на иксах всё и так работает, ни разу ничего не падало уже за сколько то там лет - зачем весь этот цирк с вяленным? 100+ линуховых машин с рдпхой на вин серв, куча тонких клиентов... У некоторых юзеров стоит по 2 моника и никто не жаловался никогда, при чём всё с дефолт настройками на элементарке или минте, что у них что-то там падало. Что не так то с иксами??
|
|
|
|2.246, Аноним (111), 17:47, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если у тебя всё работает то как тебе продать решение твоей проблемы?
Надо у тебя всё сломать - тогда ты будешь платить.
|
|1.245, Аноним (249), 17:42, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Сегодня Wayland признан де-факто инфраструктурой для оконной системы и вывода графики в Linux.
Весьма спорное утверждение, учитывая, что большинство дистрибутивов по-прежнему используют X11 по умолчанию.
|
|1.247, Онимус (?), 17:48, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Все повторятся как с systemd, надобность которого полностью отсутствует и до cих пор для серверного варианта.
|