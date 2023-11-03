В Fedora 40 утверждено прекращение поддержки сеанса KDE на базе X11

2.14 , Аноним ( 14 ), 16:02, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > такое ощущение что майкрософт заносит всему сообществу бабла за отказ от развития иксов, чтобы не дай бог доля линукса не выросла. выглядит правдоподобно, да

3.35 , Аноним ( 41 ), 16:52, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет, не выглядит. Ситуация ровно обратная: RHEL пытается конкурировать с Windows на рабочих станция корпоративных клиентов. Вполне закономерно, что Red Hat будет делать то, что выгодно клиентам как прямо (интерфейс и функционал Gnome, как для умственно отсталых), так и косвенно (выпиливание Иксов и прочего для удешевления и упрощения поддержки). Клиенты платят - они и заказывают музыку. А обычные пользователи приносят Red Hat ровно ноль денег, поэтому их удел - или жрать объедки с барского стола, или же не морочить себе голову и перейти на Винду/Маком.

4.37 , soarin ( ok ), 16:55, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – извините, лучше для вас нет

за бесплатно никто не будет делать

5.45 , Аноним ( 41 ), 17:05, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, я об этом и говорю. Трагедия, однако, тут в том, что "лучше" уже было сделано (Gnome 2, Gtk 2, иксы), но, после перехода под контроль Red Hat, послужило лишь основой для корпоративного продукта и вымерло.

6.48 , soarin ( ok ), 17:09, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "лучше" уже было сделано (Gnome 2, Gtk 2, иксы), Ничего подобного. Просто взгляд луддита. Что то, что это.

Иксы годами с терминальных станций на десктоп затаскивали.

Теперь Wayland, который уже годами в IoT, затаскивали на десктоп.

Линукс путь.

2.15 , Аноним ( 5 ), 16:02, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кажется этот аноним стал что-то подозревать:)

ПС: Радует, что хоть кто-то понимает что происходит!

3.21 , Аноним ( 17 ), 16:10, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Да, это мало кто понимает! Только элита. В МЕСТЕ МЫ СИЛА!

2.26 , Аноним ( 26 ), 16:34, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В линуксе всё хорошо:

- Ха-ха! Капец майкрософту!

В линуксе всё плохо:

- Заговор майкрософт! Смерть майкрософту!

3.30 , Аноним ( 5 ), 16:47, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В линуксе всё хорошо только потому, что так хотят корпарасы (так было, есть и будет); им никогда не нужен был линукс на десктопе!!!

2.31 , Анонин ( ? ), 16:47, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > command line tool to identify a pixel color

> command line м... а скольким васянам нужно это поделие? це обычный gui color picker не подходит?

оно ведь все равно требует мышь "when the mouse is clicked".

2.33 , fyji ( ? ), 16:50, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – swhkd это плохой пример - он написан на "языке который нельзя упоминать", а то у местных дидов случится приступ, а после того как они напьются корвалола, они расскажут почему "это нинужна". grabc уже получше, но согласись определялка цвета по пикселю которая работает из консоли О_о нужна далеко не всем пользователям, и в нормальных операционках уже в комплекте из коробки. > заносит этим дегенератам бабла за слом обратной совместимости Ты хотел сказать "чтобы не тянули древнее овно-легаси, дырявое и глючное, с непофикшенными багами с 88 года" ?

Не уверен что для этого нужно заносить бабло.

Достаточно просто не давать его на программеров которые ковыряют хсы. Да и почему бы Сообществу™ не сделать форк и самому не поддерживать?

Зачем подчиняться хотелкам корпорастов!

