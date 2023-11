В Fedora 40 утверждено прекращение поддержки сеанса KDE на базе X11

2.4 , morphe ( ? ), 15:39, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая-то работает, а какую-то (DMA-BUF) nvidia должны чинить

У Nvidia формат DMA-BUF такой, какого нет ни у одной видеокарты поддерживаемой в Linux, ну и программы его крайне ограниченно читать умеют: https://github.com/NVIDIA/open-gpu-kernel-modules/discussions/243

3.8 , Аноним ( 1 ), 15:46, 03/11/2023 Спасибо за ссылку. По тому, что дискуссия началась и закончилась больше года назад, мне понятно, что ничего не понятно. Полгода есть, посмотрим.

3.27 , Шарп ( ok ), 16:41, 03/11/2023 >Fortunately, this has been fixed and should be working as of the next driver release (525). 4.56 , morphe ( ? ), 17:20, 03/11/2023 >>Fortunately, this has been fixed and should be working as of the next driver release (525). Исправлен импорт такого DMA-BUF между системами ядра, однако его формат всё ещё проприетарный и не поддерживается полноценно юзерспейсом