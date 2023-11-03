В Fedora 40 утверждено прекращение поддержки сеанса KDE на базе X11

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|1.1, Аноним (1), 15:31, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что там с поддержкой захвата экрана на дровах Nvidia? Хотя скорее всего в бубунте сделают 24.04 LTS, конечно, и кеды будут на иксах работать, но всё равно интересно, когда уже поддержку нормальную запилят.
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|3.8, Аноним (1), 15:46, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо за ссылку.
По тому, что дискуссия началась и закончилась больше года назад, мне понятно, что ничего не понятно.
Полгода есть, посмотрим.
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|3.27, Шарп (ok), 16:41, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Fortunately, this has been fixed and should be working as of the next driver release (525).
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|4.56, morphe (?), 17:20, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Fortunately, this has been fixed and should be working as of the next driver release (525).
Исправлен импорт такого DMA-BUF между системами ядра, однако его формат всё ещё проприетарный и не поддерживается полноценно юзерспейсом
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|1.3, Аноним (3), 15:33, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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От IBM трудно было другого ожидать. Решили скатить в мусор и RHEL и Fedora.
Хотя и так из-за всех этих историй с systemd, pulseaudio и Gnome 3 популярность решений RH ниже плинтуса...
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|2.7, амерский ведроид (?), 15:43, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кто-то этим все же пользовался наверное. Я кстати,только сейчас узнал,что у Федора были ещё и Кеды.
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|2.17, Аноним (17), 16:05, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> От IBM трудно было другого ожидать. Решили скатить в мусор
> всё, кроме RHEL и Fedora.
Исправил опечатку. Не благолари.
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|1.5, Аноним (5), 15:42, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Отлично, иксы закопали! Теперь, нужно точно также саму красношляпу закопать!
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|2.13, pic (?), 15:59, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Посмотрим что будет, когда Торвальдс уйдёт от контроля над ядром.
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|3.16, Аноним (5), 16:04, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да и так понятно к чему всё идёт (спойлер: в итоге корпарасы победят!)
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|4.42, Анонин (?), 17:00, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Корпорасты победили лет 10-15 назад.
Достаточно посмотреть кто пишет напр. ядро и от кого они получают деньги.
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|4.46, soarin (ok), 17:07, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в итоге корпарасы победят!
они победили где-то в 90-ых
сначала у линукса была лицензия запрещающая коммерческое использование, но пришёл Столлман...
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|3.41, Аноним (41), 16:58, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Посмотрим что будет, когда Торвальдс уйдёт от контроля над ядром.
Ничего не будет. Или вы правда думаете, ядро развивается обычными пользователями для решения проблем обычных пользователей?
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|1.6, Васёк (?), 15:42, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Пришлось перейти на вейланд, потому что в иксах так и не смог забороть тиринг. Вроде работает нормально. Но, думаю, иметь выбор всегда лучше, чем не иметь.
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|2.10, RSNDOMIZE USR 15616 (?), 15:53, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пришлось вернуться на иксы, потому, что не смог забороть десятки глюков под вейландом. Тиринг а темах заборол одной строчкой в xorg.conf
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|4.58, Аноним (58), 17:22, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никакой. В существование "магической строки, устраняющей тиринг", нужно просто верить. Такая строка существует. Покажут ли ее нам? Нет. Но она есть. Вера не нуждается в доказательствах. Верую, ибо абсурдно.
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|2.43, Аноним (43), 17:00, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Picom (бывший Compton) тоже прекрасно борется с тирингом.
Плюс опции драйверов Tearfree "on" уже исправили давно подобные проблемы.
А вот драйвер планшета который работает судя по всему универсально со всеми есть по-видимому только для иксов.
Плюс иксовый WM для рендеринга на Vulkan.
В вейланде еще только Wayfire работал на вулкане стабильно.
А они говорят о том что это поделие готово к десктопу.
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|3.44, soarin (ok), 17:02, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Плюс опции драйверов Tearfree "on" уже исправили давно подобные проблемы.
с добавлением других проблем, да, видел
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|1.9, 123 (??), 15:51, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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нормально работающий аналогов https://github.com/muquit/grabc для вейланда нет, заставить работать https://github.com/waycrate/swhkd так и не удалось, он тупо не видит конфиг файла. плюс в вейланде куча мелких багов возвращающих во времена хр.
такое ощущение что майкрософт заносит этим дегенератам бабла за слом обратной совместимости чтобы не дай бог доля линукса не выросла.
где нет планов отказываться от иксов? дебиан ещё держится?
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|2.14, Аноним (14), 16:02, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> такое ощущение что майкрософт заносит всему сообществу бабла за отказ от развития иксов, чтобы не дай бог доля линукса не выросла.
выглядит правдоподобно, да
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|3.35, Аноним (41), 16:52, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, не выглядит. Ситуация ровно обратная: RHEL пытается конкурировать с Windows на рабочих станция корпоративных клиентов.
Вполне закономерно, что Red Hat будет делать то, что выгодно клиентам как прямо (интерфейс и функционал Gnome, как для умственно отсталых), так и косвенно (выпиливание Иксов и прочего для удешевления и упрощения поддержки).
Клиенты платят - они и заказывают музыку. А обычные пользователи приносят Red Hat ровно ноль денег, поэтому их удел - или жрать объедки с барского стола, или же не морочить себе голову и перейти на Винду/Маком.
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|5.45, Аноним (41), 17:05, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, я об этом и говорю.
Трагедия, однако, тут в том, что "лучше" уже было сделано (Gnome 2, Gtk 2, иксы), но, после перехода под контроль Red Hat, послужило лишь основой для корпоративного продукта и вымерло.
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|6.48, soarin (ok), 17:09, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "лучше" уже было сделано (Gnome 2, Gtk 2, иксы),
Ничего подобного. Просто взгляд луддита. Что то, что это.
Иксы годами с терминальных станций на десктоп затаскивали.
Теперь Wayland, который уже годами в IoT, затаскивали на десктоп.
Линукс путь.
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|2.15, Аноним (5), 16:02, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кажется этот аноним стал что-то подозревать:)
ПС: Радует, что хоть кто-то понимает что происходит!
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|2.26, Аноним (26), 16:34, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В линуксе всё хорошо:
- Ха-ха! Капец майкрософту!
В линуксе всё плохо:
- Заговор майкрософт! Смерть майкрософту!
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|3.30, Аноним (5), 16:47, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В линуксе всё хорошо только потому, что так хотят корпарасы (так было, есть и будет); им никогда не нужен был линукс на десктопе!!!
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|2.31, Анонин (?), 16:47, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> command line tool to identify a pixel color
> command line
м... а скольким васянам нужно это поделие? це обычный gui color picker не подходит?
оно ведь все равно требует мышь "when the mouse is clicked".
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|2.33, fyji (?), 16:50, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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swhkd это плохой пример - он написан на "языке который нельзя упоминать", а то у местных дидов случится приступ, а после того как они напьются корвалола, они расскажут почему "это нинужна".
grabc уже получше, но согласись определялка цвета по пикселю которая работает из консоли О_о нужна далеко не всем пользователям, и в нормальных операционках уже в комплекте из коробки.
> заносит этим дегенератам бабла за слом обратной совместимости
Ты хотел сказать "чтобы не тянули древнее овно-легаси, дырявое и глючное, с непофикшенными багами с 88 года" ?
Не уверен что для этого нужно заносить бабло.
Достаточно просто не давать его на программеров которые ковыряют хсы.
Да и почему бы Сообществу™ не сделать форк и самому не поддерживать?
Зачем подчиняться хотелкам корпорастов!
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|1.12, pic (?), 15:56, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В качестве причины прекращения поддержки сеанса с X11 упоминается перевод X.Org-сервера в RHEL 9 в категорию устаревших и решение полностью удалить его в будущем значительном выпуске RHEL 10
Неужто так быстро выбросят?
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|1.19, Аноним (19), 16:10, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Сразу видно, какие дистры прогрессивные и идут в ногу со временем, а какие не успевают выйти - уже протухли.
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|1.25, Аноним (41), 16:32, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Непонятно, почему все возмущаются, ведь Fedora всегда позиционировалась как дистр для тех, кто не против за бесплатно потестировать RHEL.
А корпоративных клиентов Red Hat, юзающим RHEL на своих рабочих станциях как решение "из коробки", плевать не проблемы Вайленда, Gtk и Gnome - у них нет таких требований к десктопу, какие есть у обычного пользователя.
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|2.34, амерский ведроид (?), 16:52, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всегда есть Винда. Иксы ещё долго будут жить.Сектаны Кед и Гнома конечно постирадают первыми,но они сами виноваты.
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|3.63, Аноним (-), 17:25, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Иксы ещё долго будут жить.
Иксы переживут всех луддистов, учитывая что среднестатистическому луддисту 40+
Да и маргинальные сборки типа Antix для всяких 4 пней никто не отменял
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|2.47, Аноним (41), 17:08, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У луддитов траур
У меня лично траур по управлению цветовыми прфилями, который в Вайленд все еще не завезли.
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|2.55, Undefined (?), 17:18, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У луддитов, говоришь? А что скажешь на счёт мыла в xwayland? Его уже починили?
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|3.64, Анонин (?), 17:25, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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xwayland - это костыль для запуска древнего ненужного софта, на который положили болт создатели и при этом не нашлось васяна, который взял бы поддержку на себя.
Кому какое дело что там что-то мылится? Скажите спасибо что остальные баги в нем фиксят...
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|4.66, Аноним (-), 17:28, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> xwayland - это костыль для запуска древнего ненужного софта, на который положили болт создатели и при этом не нашлось васяна, который взял бы поддержку на себя.
Увы, но такого софта (весьма нужного) дофига. А мыло действительно имеет место быть и выглядит просто омерзительно.
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|1.39, Нон (?), 16:55, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Переходим на wsl, туда можно и Федору поставить, будет хорошо работающий Линукс на десктопе.
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|2.59, Аноним (-), 17:22, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Переходим на wsl
Уже давно многие именно так и используют линепс для разработки. Я лично года два как успокоился и прекратил тщетные попытки найти хоть что-то удобоваримое для десктопа и вернулся на православную десяточку.
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|1.57, Аноним (-), 17:20, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Релизы KDE Plasma 6.0, KDE Frameworks 6.0 и KDE Gear 24.02.0 намечены на 28 февраля 2024 года. Альфа тестирование ветки KDE 6 начнётся 8 ноября.
Представляю сколько будет глюков и внезапных падений. Но в целом одобряю. В сеансе под вяленым можно настроить скорость скроллинга на мышке и тачпаде, чего лично мне жизненно не хватало в x11.
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