Разработчики Fedora рассматривают возможность включения телеметрии

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|1.1, Аноним (1), 12:21, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну это же для нашего блага, чтобы предоставить нам best possible experience - как тут можно отказать?
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|2.18, Аноним (-), 12:51, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Ну это же для нашего блага, чтобы предоставить нам best possible
> experience - как тут можно отказать?
Вон уже с Centos Stream предоставили экспериенс. А потом и сорцы зажали чтобы ошибок насчет экспериенса уж точно не было. Экспериенс в виде воя на форумах пер оптом. Кажется RHBM решил окончательно пользователей отвадить от этой фигни. Куда и дорога. Не очень понятно зачем таким барахлом вообще пользоваться, где можно толко лабораторной мышью бесплатно выступать. Охрененная привилегия, конечно, но в результате даже на маркетинговом скрине - "у вас 0 шапочек из 240" :)
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|2.21, Константавр (ok), 12:54, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ага, на Убунту собирали статистику ради вреда пользователю, а теперь, когда этим занялся сам РетХат, всё автоматически стало благословенным и полезным. Папа Римский им свой жезл отдал и они встромли его в автоматическую линию благословенных инноваций.
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|3.73, Аноним (-), 14:30, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ага, на Убунту собирали статистику ради вреда пользователю, а теперь
...теперь я пользуюсь демьяном, как раз вот поэтому :). Разминировать систему выковыривая из нее глюкавые, тормозные или нарушаюищие приваси "улучшения" несколько утомило. Вместе с навязчивой рекламой партнеров, их репами (== рутовый доступ в ос для каких-то левых хренов). Шатлворту за такое тоже незачет.
Начинал чтобы сделать систему лучше виндов и проч. В процессе войны с драконом стал превращаться в дракона...
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|4.83, 1 (??), 15:02, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О ! На опеннете анонимы цитируют Шварца ... Значит не всё ещё потеряно !
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|6.121, Аноним (-), 16:19, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это от безысходности, вероятно )
Это потому что Аноним помнит ради чего все начиналось. Даже если некоторые и забыли уже.
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|2.145, Аноним (145), 18:26, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это может и для того о чём пишут. А вот оплата в магазинах которая уже внедряется через лицо это точно 10 процентов наш интерес, так удобнее, кому удобнее и 90 процентов их интерес. И уж точно 100% только их интерес отслеживать в магазинах с какой физиономией потенциальный покупатель подходит к товару, радостной или грустной и такое внедряют в РФ (если не внедряют уже, уточнять надо, собираются внедрять это точно если не передумают) - для меня это чушь, а им надо. Вот это уже перебор. Если с оплатой при помощи лица это останется как возможность одна из разновидностей оплаты, а не обязаловка тогда для меня сойдёт кому надо пусть через лицо, мне такое не надо.
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|2.130, нейм (?), 17:02, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сейчас собирается по дефолту, но без свитча
со свитчом тоже будет собираться, вне зависимости от.
Но юзверю спокойнее
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|2.5, Аноним (5), 12:25, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Включено по умолчанию и ставится пакет по желанию пользователя - разница кардинальная.
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|3.25, Stanislavvv (?), 13:05, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Включено по умолчанию и ставится пакет по желанию пользователя - разница кардинальная.
Вообще-то он ставился по-умолчанию, если ставить не экспертом. По-крайней мере несколько версий назад точно.
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|4.42, Аноним (42), 13:46, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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это не правда.
еще со времен дебиана 7 помнил, что он спрашивал про опрос в популярности пакетов даже не в эксперте.
решил перепроверить на виртуалке с нетинсталла дебиана 12 - спрашивает даже не в эксперте.
с лайв дебиан 12 (с хфсе) в установщике каламарес - не спрашивает, но и не ставит (пакета нет, крон пуст)
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|2.7, EuPhobos (ok), 12:27, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да в дебиане есть механизм телеметрии, только если ты сам его поставишь и запустишь.
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|2.10, Аноним (42), 12:30, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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popularity-contest собирает только список установленных пакетов, и не ставится в систему если при установке ответить "нет" (ответ по умолчанию).
а федора хочет собирать гораздо больше данных, и по умолчанию сборщик телеметрии установлен и собирает (но не отправляет)
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|3.15, 1 (??), 12:49, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А тут движение и нажатия мыши ... В версии 2.0 будут отправляться движения глаз пользователя - для улучшения интерфейса жеж !
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|4.49, Аноним (49), 13:53, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А тут движение и нажатия мыши ... В версии 2.0 будут отправляться
> движения глаз пользователя - для улучшения интерфейса жеж !
Они б и брейндамп отправили - но у вас нет нейроинтерфейса :((
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|1.4, Хухрымухры (ok), 12:25, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я знаю где нужно разработчким включить телеметрию! Но не скажу, это не совсем культурно(
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|1.9, Аноним (9), 12:27, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>учитывающий интересы пользователей по обеспечению конфиденциальности.
Мы тебя будем убивать для твоей же пользы.
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|1.12, Аноним (12), 12:40, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Майкрософт уже лет 10 курирует проекты федоры и убунты, но почему-то все вдруг начали подозревать неладное.
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|2.22, Аноним (-), 12:54, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Майкрософт уже лет 10 курирует проекты федоры и убунты,
> но почему-то все вдруг начали подозревать неладное.
А айбиэм вот прям так дали своим заклятым друзьям курировать их проект, без малейших сомнений? Да ну ладно?
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|1.13, Тимофей (??), 12:43, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На стороне сервера будут задействованы прокси первичного приёма данных и сервис azafea для обработки поступающих метрик.
Вам так нужны данные? Оk'. Тогда на стороне клиентов будут задействованы "активные honeypot'ы", которые будут отправлять незыблемые произведения классической литературы.
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|1.16, YM2608 (?), 12:49, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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пускай добавляют, только статистику посещаемых сайтов пускай никуда не отправляют!
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|1.24, birdie (ok), 13:00, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Фанаты ни одной ОС, которой я знаю, не выливаю столько помоев и ненависти практически под каждой новостью.
Я понимаю, почему разработчики не хотят создавать/портировать софт под Линукс - достаточно почитать комментарии (Phoronix, r/Linux, etc.), чтобы получить такой заряд негатива, чтобы навсегда охладеть к сообществу с "высокими" идеалами.
Fedora чётко сказала, что
1) Все data points будут публичными
2) Сервера и метод сбора будут публичными
3) Есть возможность всё это выключить
4) Это не будет использоваться для идентификации пользователей и создания их профиля
В ответ: "МЫ НЕНАВИДИМ!!"
Ничего, что
1) за вами следят и на вас есть профиль из-за вашего uniquely identifiable web browser (особенно, учитывая, что User Agent кричит на весь интернет, я линуксоид!)
2) ваш сотовый телефон - это средство слежения за вами (смс, звонки, IP) и вашими координатами 24 часа в сутки (российские опсосы каждый час или около того триангулируют ваше местоположение и хранят это годами)
А так, да, смерть Fedora!
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|2.29, Аноним (29), 13:13, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> сообществу с "высокими" идеалами
Ну, так если сообщество начнёт прогибаться и перестанет критично относиться, оно перестанет быть идеалом и разложится до уровня тормозящей винды.
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|3.92, Аноним (92), 15:25, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не критика, это критиканство. Разница как между каналом и канализацией.
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|2.31, Аноним (29), 13:13, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ничего, что
Максимализм вреден. Всё или ничего -- выбрось эту установку из головы.
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|3.59, Аноним (59), 14:04, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Максимализм вреден.
Этот ответ ничего общего не имеет с тем, что написал OP.
> Всё или ничего -- выбрось эту установку из головы.
А это переход на личности и оскорбления.
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|2.32, Nika (??), 13:14, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да,всё именно так!
А добавление телеметрии в Fedora,считаю веским поводом убрать упоминание этой системы
и её производных из Opennet.
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|3.96, Аноним (92), 15:29, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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О снежинка порвалась и требует отменить Федору. Ну и чем ты лучше SJW-скама?
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|2.35, arisu (ok), 13:27, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 1) за вами следят и на вас есть профиль из-за вашего uniquely
> identifiable web browser (особенно, учитывая, что User Agent кричит на весь
> интернет, я линуксоид!)
а если не кричит?
> 2) ваш сотовый телефон - это средство слежения за вами
а если у меня его вообще нет?
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|3.57, Аноним (59), 14:03, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> а если не кричит?
Под 10кой сидите? Что вы делаете в этой теме?
> а если у меня его вообще нет?
Либо лжёте, либо в 8 классе школы.
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|4.69, Аноним (-), 14:25, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Под 10кой сидите? Что вы делаете в этой теме?
Арису? Под десяткой? Мсье, можно наблюдение? Вы баклан.
> Либо лжёте, либо в 8 классе школы.
Либо ценит приваси. У меня вот телефон(ы) есть - но используются довольно специфично. Так что по какому там еще RRLP заряд доброты прилетит вам, а не мне, например. И остальной трекинг "для улучшения качества обслуживания" - туда же. В мире где то за лайк норовят посадить, то прислать подарок по локации из RRLP по-моему умения приваси очень полезны :)
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|5.77, arisu (ok), 14:42, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Либо ценит приваси.
ценит. ну ладно, я неточно ответил: на самом деле у меня есть N900. только без сим-карты, и модем отключен. и дистрибутив там внутри довольно таки испорченый моими шаловливыми ручками.
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|6.123, Аноним (-), 16:27, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ценит. ну ладно, я неточно ответил: на самом деле у меня есть
> N900. только без сим-карты, и модем отключен.
У меня тоже такой конфиг есть :). Обкатываются и еще некоторые. Все отличаются культурным поведением. А на половине я могу ну скажем IMEI менять, впрочем я порой прописываю дефолтовые, типа 0123... - коих в сети легион. Пусть думают который из них я. И, конечно, у меня нет симок или интернет соединений зареганых на меня :). А чтоб всяким интрудерам не скучно было заодно и траф на вид не имеет ничего общего с тем чем является.
> и дистрибутив там внутри довольно таки испорченый моими шаловливыми ручками.
А какой дистр юзаешь? :)
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|7.126, arisu (ok), 16:37, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А какой дистр юзаешь? :)
да стантартную маему. точнее, оно было стандартным, но постепенно превратилось в самосбор. я сейчас, наверное, с нуля это уже и не сделаю. мне, в общем, лениво было особо играться, но сам знаешь: то одно пересобрал, что-то поменяв, то другое… глядь — а от оригинала уже мало чего осталось.
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|4.75, arisu (ok), 14:40, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> а если не кричит?
> Под 10кой сидите? Что вы делаете в этой теме?
летние дети уже не в курсе, что системой и софтом можно управлять. пичалечка.
>> а если у меня его вообще нет?
> Либо лжёте, либо в 8 классе школы.
опять летние дети не представляют, что возможна жизнь без смартфона (и вообще без мобильного).
эх…
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|5.124, Аноним (-), 16:31, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> летние дети уже не в курсе, что системой и софтом можно управлять.
Да вообще, придя на опеннет некоторые обнаруживают что оказывается можно быть хозяином своей системы. А вон какой-то овощ меня учит секурити, хихи. Не видевши мой сетап. Насколько он не угадал - да еще круче, даже.
> опять летние дети не представляют, что возможна жизнь без смартфона (и вообще
> без мобильного).
Ну смотря что за смартфон и мобильный считать. Я вот иногда юзаю звонилки, или относительно беззубые модемы, или вон N900. Критерий - понимание системы и what the worst it can do :)
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|6.127, arisu (ok), 16:41, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну смотря что за смартфон и мобильный считать.
то, что в gsm-сеть лезет. ;-) так-то если мне связь нужна — то не проблема ближайший вайфай подцепить (да хоть и в кафешке с вайфаем кофия попить). N900 всё-таки машинка адская, с нормальной системой и софтом внутри, а не каким-нибудь огороженым дроидокастратом. оно ж даже gcc хоть и с трудом, но ворочает на самой себе. ну, ты в курсе, чо я.
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|7.136, Аноним (-), 17:43, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Логично Хотя скажем старые GSM-only штуки RRLP не особо умеют А без - знают ло... большой текст свёрнут, показать
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|2.37, Аноним (37), 13:32, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Действительно, феномен. Ходить в публичный дом, и не хотеть увидеть там жену. Нужно заказать исследование этого феномена в профильном министерстве.
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|3.54, 1 (??), 13:59, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главное телеметрию подключить у дверей публичного дома. Для "выяснения удовлетворённости клиента"
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|3.89, Аноним (89), 15:20, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так, если ты сам туда жену не приведешь, её там и не будет. Мало ли кто-то хочет привести туда жену.
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|2.39, Аноним (8), 13:40, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У тебя максимальный школьный максимализм это пройдет (но это не точно). А теперь попробуй отбросить эмоции и сказать если они такие хорошие зачем им вообще вводить телеметрию? Пусть её не будет раз они такие хорошие. Ты же понимаешь что все эти сказки про отключение это для фанатиков таких как ты.
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|3.47, WE (?), 13:53, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Телеметрия это бесплатная информация об использовании продукты, все коммерческие продукты идут с ней изкоробки, потому что аналитики хотят данные для работы, чтобы оценивать как ценности продукта попадают в потребности пользователя.
Ваше право предоставлять её или нет, но факт сбора вполне правомерен.
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|4.55, 1 (??), 14:00, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А так же, при случае, немного их монетизировать.
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|4.62, Аноним (62), 14:10, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если сбор осуществляется тайно - то это слежка. И ничего правомерного в ней нет.
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|4.125, Аноним (-), 16:32, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Телеметрия это бесплатная информация об использовании продукты, все коммерческие продукты
> идут с ней изкоробки, потому что
...потому что просто получить денег - жаба не позволяет, если лоха еще можно к тому же раздоить, развести, и продать с него мясо, шерсть, ну или хотя-бы какие-нибудь данные накрайняк. Чем это отличается от коровы или лабораторной мыши фиг бы его знает, так что платить за право побыть таковыми видится мне очень спорной идеей.
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|3.56, Аноним (59), 14:01, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> У тебя максимальный школьный максимализм это пройдет (но это не точно).
Это переход на личности, и это точно, а дальнейшая беседа не имеет смысла.
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|3.100, Аноним (92), 15:33, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сказки про отключение
Покажи в коде, где именно галочка не отключает телеметрию. Баг-репорт покажи хотя бы, чёрт с ним с кодом.
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|4.108, 1 (??), 15:47, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Покажи сначала код, где тебе надо найти это место ;-)
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|2.43, Аноним (49), 13:48, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Про центос тоже много чего четко говорили А в результате последние посты в блож... большой текст свёрнут, показать
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|2.85, Аноним (85), 15:11, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бёрди не подлизал rhbm - день прожит напрасно.
> ваш сотовый телефон - это средство слежения за вами
Ну типа сгорел сарай, гори и хата, давай мы теперь еще федорин зонд вставим, чтоб уж наверняка.
> достаточно почитать комментарии (Phoronix, r/Linux, etc.), чтобы получить такой заряд негатива, чтобы навсегда охладеть
А фигню делать не надо, и негатива не будет. Изи!
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|3.140, Аноним (140), 17:52, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Бёрди не подлизал rhbm - день прожит напрасно.
Удивительно, что бёрди написал, что сообщество токсичное до ужаса - и вы только что это подтвердили.
И таких комментариев к его сообщению - большинство.
Я просто ржу.
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|4.142, Аноним (142), 18:03, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так Бёрди и в прошлый раз на токсиков жаловался, что тут нового?
Задевают его нежную душу, тыкают палочкой, когда он фигню пишет.
Обидно, да?
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|2.91, Аноним (89), 15:23, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подписываюсь под первым абзацем.
Phoronix ещё куда не шло по сравнению с русскоговорящими помойками.
Невольно понимаешь какая доля общества на самом деле прогнившая.
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|3.105, Аноним (85), 15:44, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ето потому что на похорониксе нет анонов и модератор не спит в оглоблях. А здесь полтора mc и скрипты разной степени невменозности.
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|3.109, 1 (??), 15:49, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Создай свою помой^W клуб c эрудитом и шахматистками
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|2.137, beck (??), 17:44, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты прав.
Но есть нюанс. Опсосы, андроиды, прочие комерсы с самого начала используют своих пользователей.
А тут типа свобода, типа сообщество, типа открыто, типа никаких слежек и сбора информации.
Опаньки...
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|1.33, user90 (?), 13:16, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Дык «Workstation» же. Уже один только выбор дистра с подобным названием говорит о йузере все. Жабогадюкинг))
|
|1.36, arisu (ok), 13:28, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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единственный механизм сбора телеметрии, который учитывает интересы пользователей — это отсутствующий механизм сбора телеметрии.
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|1.38, Аноним (38), 13:34, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Типично для любой компании - стричь шерсть с овец.
К программистской сути это не имеет никакого отношения. Это такой способ производства. Он есть и никуда от этого не деться
Поможет только четкое разделение коммерческого от некоммерческого, что по факту исходя из данной новости не могут рассматривать, но думают делают из человека овцу.
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|2.40, Аноним (8), 13:41, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Полно андроид приложений которые зарабатывают только на телеметрии. Федора тоже так хочет.
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|3.53, Аноним (62), 13:59, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уголовный кодекс по таким "зарабатывающим" на воровстве плачет.
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|1.45, abu (?), 13:52, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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=Ифе Молони (Aoife Moloney)= - сколько ж много лишних букв.
И сколько ж много лишних букв в новости, оправдывающих телеметрию.
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|1.46, n00by (ok), 13:53, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Очень грамотный ход со стороны RedHat в начатой IBM игре плавного закручивания гаек.
Вечновсемнедовольных сплавляют конкурентам.
Конкурентов при этом постепенно душат, вечновсемнедовольные в итоге разнесут конкурентов в пух и прах.
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|1.52, Аноним (62), 13:56, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну тоесть окончательно превратились в скам контору по сбору и перепродаже личных данных.
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|1.58, Zenitur (ok), 14:04, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ред Хат добивает свою репутацию окончательно.
Ну что, Линукс теперь стал виндой? Андроидом? Сначала в Федоре, потом везде?
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|2.61, Аноним (59), 14:05, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ред Хат добивает свою репутацию окончательно.
RedHat очень важно ваше мнение.
> Ну что, Линукс теперь стал виндой? Андроидом? Сначала в Федоре, потом везде?
Пока ещё нигде. Новость - планы на релиз после следующего.
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|2.64, user90 (?), 14:14, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сначала в Федоре, потом везде?
Ога, в GuixSD))) Ах это "везде" было не про совсем везде, это другое?
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|3.71, эксклюзив (?), 14:28, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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нету GuixSD, вернее его переименовали в Guix System еще в 2019 году начиная с версии 1.0
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|1.60, User (??), 14:04, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Орать, что "гном - оно!!!" и при этом отчаянно не желать сообщать разработчикам, что именно не так, как ты его используешь и что именно тебе от него надо - "Л" - "логика!" Такая, правда... специфическая. "Ты должен САМ ДОГАДАТЬСЯ, за что я на тебя обиделась и каких извинений я от тебя жду!!!"
В результате у кого-то обратная связь есть - и продукт улучшается, а 1,5% гордых птахов пользуются очень условно юзабельным... скажем так, тоже продуктом.
Не то, чтобы при включении телеметрии все сразу заколосится - но отрицать наличие некоторой корреляции opennet'оугодно.
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|2.65, Аноним (8), 14:15, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может ты сразу на шинду перейдешь? Вас поимели для вашей пользы это у них ведущая философия.
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|3.74, User (??), 14:34, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы что, правда думаете будто я это все с FC пишу?! Охтыж...
Прям даже стесняюсь спрашивать - чего именно ты так боишься? Ну узнает рекламодатель, что порнхабосидельцы с fedora'ы на pentium 3 проводят на сайте аж на две минуты меньше, и?
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|4.79, arisu (ok), 14:47, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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правильно. честному человеку нечего скрывать. опубликуй полный CVV-номер своей банковской карты, телефон, и пароль к своему банкингу. ты же честный, чего тебе скрывать.
ах, «это другое»? а я не вижу, чем это другое.
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|5.86, User (??), 15:12, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отхтыж-2. Для вас в б-госпосаемом отечестве аж целый 152-ФЗ с разъяснениями сделали или DPD если кому он ближе. Какие еще очки нужны?
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|6.90, Аноним (62), 15:22, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Отхтыж-2. Для вас в б-госпосаемом отечестве аж целый 152-ФЗ с разъяснениями сделали
> или DPD если кому он ближе. Какие еще очки нужны?
Этот 152-ФЗ работает? Или он как бы есть, но как бы его и нет. По штрафам в 50к Яндексу и иже с ним за "утечки" видно, что скорее этого ФЗ как бы нет.
Поэтому спасение утопающих - дело самих утопающих.
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|7.94, User (??), 15:26, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Отхтыж-2. Для вас в б-госпосаемом отечестве аж целый 152-ФЗ с разъяснениями сделали
>> или DPD если кому он ближе. Какие еще очки нужны?
> Этот 152-ФЗ работает? Или он как бы есть, но как бы его
> и нет. По штрафам в 50к Яндексу и иже с ним
> за "утечки" видно, что скорее этого ФЗ как бы нет.
> Поэтому спасение утопающих - дело самих утопающих.
Не-не, там выше добрый человек разницу между "персональными данными" которые он у меня попросил предъявить и тем, что хочет собирать федора не видит - ну вот я по доброте душевной и подсказал, где написано, в чем эта самая разница заключается.
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|8.97, 1 (??), 15:30, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну уж если ты цитируешь 152ФЗ, то должен знать, что CVV от банковской карточ... текст свёрнут, показать
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|9.98, User (??), 15:32, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так против того, чтобы опубликовать CVV я и не возражаю - 121, пользуйся на здор... текст свёрнут, показать
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|8.102, arisu (ok), 15:36, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
не вижу и очень прискорбно, что видишь ты причём не сам, а потому что тебе дру... текст свёрнут, показать
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|9.106, User (??), 15:44, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваше право - не пользоваться кредитками, машиной, сжечь документы и не выходить ... текст свёрнут, показать
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|11.113, User (??), 15:57, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это по тому, что в интернетик пишешь - из-под подушки, через tor-i2p--три-прокси... текст свёрнут, показать
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|2.95, 1 (??), 15:27, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну дык и предложи юзверю, "Чтоб ты был ближе к нам и мы имели от тебя обратную связь - установи пакет XXX и настрой данные, которые тебе не жалко нам отправлять."
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|3.104, User (??), 15:40, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Результат немного предсказуем, да? А 2% вменяемых еще и картину основательно "смажут".
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|3.111, Аноним (92), 15:55, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже обсудили это сто тысяч раз, не работает. Эффективность хуже, чем у рассылки емейлов со ссылкой на опрос. С соответствующим итогом, когда по результатам выходит, что надо пилить фичи, нужные абсолютному меньшинству и очевидно бесполезные для широкой публики. Ты же потом первый и взвоешь как твой любимый тулкит поломали.
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|4.118, 1 (??), 16:09, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. ты считаешь, что обратная связь от вменяемых пользователей нужна исключительно для поломки тулкитов ?
Может вместо телеметрии "тёмную" тему замутить в инсталяторе - тогда все будут счастливы ?
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|1.67, Golangdev (?), 14:15, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> предложили включить в Fedora Workstation 40 механизм сбора телеметрии, учитывающий интересы пользователей по обеспечению конфиденциальности
взаимоисключающие параграфы по сути
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|1.72, Аноним (72), 14:29, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Шпионская телеметрия в Windows, ворующая ваши данные и сливающая каждый ваш шаг корпорации зла и наша, добрая открытая телеметрия для улучшения качества продукта и повышения удовлетворения пользователей.
Смотри не перепутай.
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|2.78, Аноним (8), 14:42, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странно что все эти фанатики телеметрии сами раньше данные о себе не передавали куда надо.
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|3.80, arisu (ok), 14:47, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Странно что все эти фанатики телеметрии сами раньше данные о себе не
> передавали куда надо.
а они без команды от начальства инициативу не проявляют. но уж коли команда дана…
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|3.87, 1 (??), 15:13, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто не знали куда. А теперь для них специально опубликуют IP серверов.
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|2.131, Аноним (107), 17:07, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мозилла первой поиск сменила на хозяйский на независимой территории)
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|1.93, Пряник (?), 15:26, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> собираемая информация о системах даст возможность лучше понять предпочтения пользователей
в товарах
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|1.103, 1 (??), 15:37, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Если пользователь отключил ползунок, то уже накопленные данные удаляются
Интересно, куда удаляются ? В /dev/null или на удалённый сервер ?
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|3.119, 1 (??), 16:10, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на сколько ты уверен, что код соответствует приложению ?
А уж если мне надо что-то собрать для проверки, я поставлю себе генту.
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|1.114, Аноним (114), 15:58, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Федоре и так Гном40. Какие предпочтения их еще могут интересовать? По-моему и так очевиден выбор аппликух.
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|1.117, Аноним (114), 16:06, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вот,ещё вопрос админусам. Репозитории собирают телеметрию? Есть же наверное статистика чего скачивается больше всего.
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|2.120, 1 (??), 16:12, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну а откуда ты думаешь заявления "Пакет LibreOffice скачан более миллиона раз" ?
Просто репозитории не полностью контроллируются написателями дистрибутива.
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|1.129, Quad Romb (ok), 16:49, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что является прототипом коммерческого образца - должно включать в себя как можно больше возможностей коммерческого образца.
Всё логично.
А гражданам, которые устраивают скандал в чайной ложке можно порекомендовать присмотреться к дистрибутивам, которые изначально прототипами не являются.
Вообще Федора это как неуловимый Джо - как о ней поговорить, так набегает куча народа, а как ответить на какой-то конкретный вопрос о ней - так приятная тишина.
Интересно - это стеснительность или малая популярность в использовании?
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|2.135, 1 (??), 17:36, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно - это стеснительность или малая популярность в использовании?
Малая популярность, вкупе с тем, что все понимают - "если внедрят в федоре, то пропихнут и во все другие дистрибутивы".
От того и вопли НЕНАВИСТИ.
P.S. А где юзверь с женским ником фанатеющий от федоры ?
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|3.139, Quad Romb (ok), 17:50, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Малая популярность...
Вот что-то мне тоже так кажется
> вкупе с тем, что все понимают - "если внедрят в федоре, то пропихнут и во все другие дистрибутивы".
Во "все"? Полноте, не так уж единообразно на этом поле.
> От того и вопли НЕНАВИСТИ.
Вопли ненависти от того, что людям нечем заняться с самим собой - тут уж Федора ни при чём.
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