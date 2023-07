Разработчики Fedora рассматривают возможность включения телеметрии

2.29 , Аноним ( 29 ), 13:13, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > сообществу с "высокими" идеалами Ну, так если сообщество начнёт прогибаться и перестанет критично относиться, оно перестанет быть идеалом и разложится до уровня тормозящей винды.

3.92 , Аноним ( 92 ), 15:25, 07/07/2023
Это не критика, это критиканство. Разница как между каналом и канализацией.

4.101 , 1 ( ?? ), 15:33, 07/07/2023
Так канализация, по сути, канал в земле.

2.31 , Аноним ( 29 ), 13:13, 07/07/2023
> Ничего, что Максимализм вреден. Всё или ничего -- выбрось эту установку из головы.

3.59 , Аноним ( 59 ), 14:04, 07/07/2023
> Максимализм вреден. Этот ответ ничего общего не имеет с тем, что написал OP. > Всё или ничего -- выбрось эту установку из головы. А это переход на личности и оскорбления.

4.70 , Аноним ( 29 ), 14:25, 07/07/2023
Нет, тот ответ много общего имеет с тем, что написал OP.

2.32 , Nika ( ?? ), 13:14, 07/07/2023
Да,всё именно так!

А добавление телеметрии в Fedora,считаю веским поводом убрать упоминание этой системы

и её производных из Opennet.

3.96 , Аноним ( 92 ), 15:29, 07/07/2023
О снежинка порвалась и требует отменить Федору. Ну и чем ты лучше SJW-скама?

2.35 , arisu ( ok ), 13:27, 07/07/2023
> 1) за вами следят и на вас есть профиль из-за вашего uniquely

> identifiable web browser (особенно, учитывая, что User Agent кричит на весь

> интернет, я линуксоид!) а если не кричит? > 2) ваш сотовый телефон - это средство слежения за вами а если у меня его вообще нет?

3.57 , Аноним ( 59 ), 14:03, 07/07/2023
> а если не кричит? Под 10кой сидите? Что вы делаете в этой теме? > а если у меня его вообще нет? Либо лжёте, либо в 8 классе школы.

4.69 , Аноним ( - ), 14:25, 07/07/2023
> Под 10кой сидите? Что вы делаете в этой теме? Арису? Под десяткой? Мсье, можно наблюдение? Вы баклан. > Либо лжёте, либо в 8 классе школы. Либо ценит приваси. У меня вот телефон(ы) есть - но используются довольно специфично. Так что по какому там еще RRLP заряд доброты прилетит вам, а не мне, например. И остальной трекинг "для улучшения качества обслуживания" - туда же. В мире где то за лайк норовят посадить, то прислать подарок по локации из RRLP по-моему умения приваси очень полезны :)

5.77 , arisu ( ok ), 14:42, 07/07/2023
> Либо ценит приваси. ценит. ну ладно, я неточно ответил: на самом деле у меня есть N900. только без сим-карты, и модем отключен. и дистрибутив там внутри довольно таки испорченый моими шаловливыми ручками.

6.123 , Аноним ( - ), 16:27, 07/07/2023
> ценит. ну ладно, я неточно ответил: на самом деле у меня есть

> N900. только без сим-карты, и модем отключен. У меня тоже такой конфиг есть :). Обкатываются и еще некоторые. Все отличаются культурным поведением. А на половине я могу ну скажем IMEI менять, впрочем я порой прописываю дефолтовые, типа 0123... - коих в сети легион. Пусть думают который из них я. И, конечно, у меня нет симок или интернет соединений зареганых на меня :). А чтоб всяким интрудерам не скучно было заодно и траф на вид не имеет ничего общего с тем чем является. > и дистрибутив там внутри довольно таки испорченый моими шаловливыми ручками. А какой дистр юзаешь? :)

7.126 , arisu ( ok ), 16:37, 07/07/2023
> А какой дистр юзаешь? :) да стантартную маему. точнее, оно было стандартным, но постепенно превратилось в самосбор. я сейчас, наверное, с нуля это уже и не сделаю. мне, в общем, лениво было особо играться, но сам знаешь: то одно пересобрал, что-то поменяв, то другое… глядь — а от оригинала уже мало чего осталось.

4.75 , arisu ( ok ), 14:40, 07/07/2023
>> а если не кричит?

> Под 10кой сидите? Что вы делаете в этой теме? летние дети уже не в курсе, что системой и софтом можно управлять. пичалечка. >> а если у меня его вообще нет?

> Либо лжёте, либо в 8 классе школы. опять летние дети не представляют, что возможна жизнь без смартфона (и вообще без мобильного). эх…

5.124 , Аноним ( - ), 16:31, 07/07/2023
> летние дети уже не в курсе, что системой и софтом можно управлять. Да вообще, придя на опеннет некоторые обнаруживают что оказывается можно быть хозяином своей системы. А вон какой-то овощ меня учит секурити, хихи. Не видевши мой сетап. Насколько он не угадал - да еще круче, даже. > опять летние дети не представляют, что возможна жизнь без смартфона (и вообще

> без мобильного). Ну смотря что за смартфон и мобильный считать. Я вот иногда юзаю звонилки, или относительно беззубые модемы, или вон N900. Критерий - понимание системы и what the worst it can do :)

6.127 , arisu ( ok ), 16:41, 07/07/2023
> Ну смотря что за смартфон и мобильный считать. то, что в gsm-сеть лезет. ;-) так-то если мне связь нужна — то не проблема ближайший вайфай подцепить (да хоть и в кафешке с вайфаем кофия попить). N900 всё-таки машинка адская, с нормальной системой и софтом внутри, а не каким-нибудь огороженым дроидокастратом. оно ж даже gcc хоть и с трудом, но ворочает на самой себе. ну, ты в курсе, чо я.

7.136 , Аноним ( - ), 17:43, 07/07/2023
Логично Хотя скажем старые GSM-only штуки RRLP не особо умеют А без - знают ло...

2.37 , Аноним ( 37 ), 13:32, 07/07/2023
Действительно, феномен. Ходить в публичный дом, и не хотеть увидеть там жену. Нужно заказать исследование этого феномена в профильном министерстве.

3.54 , 1 ( ?? ), 13:59, 07/07/2023
Главное телеметрию подключить у дверей публичного дома. Для "выяснения удовлетворённости клиента"

3.89 , Аноним ( 89 ), 15:20, 07/07/2023
Ну так, если ты сам туда жену не приведешь, её там и не будет. Мало ли кто-то хочет привести туда жену.

2.39 , Аноним ( 8 ), 13:40, 07/07/2023
У тебя максимальный школьный максимализм это пройдет (но это не точно). А теперь попробуй отбросить эмоции и сказать если они такие хорошие зачем им вообще вводить телеметрию? Пусть её не будет раз они такие хорошие. Ты же понимаешь что все эти сказки про отключение это для фанатиков таких как ты.

3.47 , WE ( ? ), 13:53, 07/07/2023
Телеметрия это бесплатная информация об использовании продукты, все коммерческие продукты идут с ней изкоробки, потому что аналитики хотят данные для работы, чтобы оценивать как ценности продукта попадают в потребности пользователя.

Ваше право предоставлять её или нет, но факт сбора вполне правомерен.

4.55 , 1 ( ?? ), 14:00, 07/07/2023
А так же, при случае, немного их монетизировать.

5.81 , WE ( ? ), 14:54, 07/07/2023
Вы так говорите, как будто это что-то плохое.

4.62 , Аноним ( 62 ), 14:10, 07/07/2023
Если сбор осуществляется тайно - то это слежка. И ничего правомерного в ней нет.

4.66 , Аноним ( 62 ), 14:15, 07/07/2023
... воры оправдывают воровство.

4.125 , Аноним ( - ), 16:32, 07/07/2023
> Телеметрия это бесплатная информация об использовании продукты, все коммерческие продукты

> идут с ней изкоробки, потому что ...потому что просто получить денег - жаба не позволяет, если лоха еще можно к тому же раздоить, развести, и продать с него мясо, шерсть, ну или хотя-бы какие-нибудь данные накрайняк. Чем это отличается от коровы или лабораторной мыши фиг бы его знает, так что платить за право побыть таковыми видится мне очень спорной идеей.

3.56 , Аноним ( 59 ), 14:01, 07/07/2023
> У тебя максимальный школьный максимализм это пройдет (но это не точно). Это переход на личности, и это точно, а дальнейшая беседа не имеет смысла.

3.100 , Аноним ( 92 ), 15:33, 07/07/2023
> сказки про отключение Покажи в коде, где именно галочка не отключает телеметрию. Баг-репорт покажи хотя бы, чёрт с ним с кодом.

4.108 , 1 ( ?? ), 15:47, 07/07/2023
Покажи сначала код, где тебе надо найти это место ;-)

2.43 , Аноним ( 49 ), 13:48, 07/07/2023
Про центос тоже много чего четко говорили А в результате последние посты в блож...

2.85 , Аноним ( 85 ), 15:11, 07/07/2023
Бёрди не подлизал rhbm - день прожит напрасно. > ваш с

3.140 , Аноним ( 140 ), 17:52, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Бёрди не подлизал rhbm - день прожит напрасно. Удивительно, что бёрди написал, что сообщество токсичное до ужаса - и вы только что это подтвердили. И таких комментариев к его сообщению - большинство. Я просто ржу.

4.142 , Аноним ( 142 ), 18:03, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так Бёрди и в прошлый раз на токсиков жаловался, что тут нового? Задевают его нежную душу, тыкают палочкой, когда он фигню пишет. Обидно, да?

2.91 , Аноним ( 89 ), 15:23, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Подписываюсь под первым абзацем.

Phoronix ещё куда не шло по сравнению с русскоговорящими помойками.

Невольно понимаешь какая доля общества на самом деле прогнившая.

3.105 , Аноним ( 85 ), 15:44, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ето потому что на похорониксе нет анонов и модератор не спит в оглоблях. А здесь полтора mc и скрипты разной степени невменозности.

3.109 , 1 ( ?? ), 15:49, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Создай свою помой^W клуб c эрудитом и шахматистками

3.141 , Аноним ( 140 ), 17:57, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Phoronix ещё куда не шло по сравнению с русскоговорящими помойками. Даже не знаю: https://www.phoronix.com/forums/forum/phoronix/latest-phoronix-articles/139643 Пожелания смерти и потоки ненависти. Даже позвали Мишу - он ни-че-го не сделал. А, нет, он полгода назад забанил птичку: "Слишком много жалоб на сообщения".

4.143 , Аноним ( 142 ), 18:10, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > https://www.phoronix.com/forums/forum/phoronix/latest-phoronix-articles/139643 Ааа. Ааааааа! > Have a nice day. ILL TRY TO SUICIDE MYSELF AGAIN, I HOPE T9 SUCCEEDTHIS TIME "Вы барин всё обещаете да обещаете..."

2.137 , beck ( ?? ), 17:44, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты прав. Но есть нюанс. Опсосы, андроиды, прочие комерсы с самого начала используют своих пользователей. А тут типа свобода, типа сообщество, типа открыто, типа никаких слежек и сбора информации. Опаньки...

3.138 , Аноним ( 140 ), 17:50, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > типа Именно.