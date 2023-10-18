The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Инициатива Fedora Atomic Desktop

18.10.2023 09:13

Сопровождающие официальные редакции дистрибутива Fedora Linux, в которых применяется атомарное обновление системы, выступили с инициативой использования единого имени Fedora Atomic Desktop для сборок, начинка которых не разделяется на отдельные пакеты и обновляется атомарно. Для наименования атомарных редакций предлагается использовать имя "Fedora название_рабочего_стола Atomic", например, в случае появления атомарной сборки с Xfce, она будет распространяться как Fedora Xfce Atomic.

В настоящее время атомарные редакции Fedora представлены на сайте, как неизменяемые ("immutable"), что сбивает пользователей с толку. Кроме того, подобные сборки распространяются под произвольными именами, не привязанными к архитектурным особенностям, что создаёт у пользователей сложности при выборе той или ной редакции Fedora. Например, атомарная сборка с пользовательским окружением GNOME распространяется под именем Fedora Silverblue, c KDE - Fedora Kinoite, со Sway - Fedora Sericea, а с Budgie - Fedora Onyx.

В случае утверждения предложения указанные сборки могут начать распространяться под именами Fedora GNOME Atomic, Fedora KDE Atomic, Fedora Sway Atomic и Fedora Budgie Atomic. При этом, для существующих сборок переименование оставлено на усмотрение команд разработчиков и при желании проекты смогут сохранить прежние имена. Под прежними именами также продолжат поставляться атомарные редакции Fedora CoreOS и Fedora IoT, не предназначенные для рабочих станций.

Атомарные сборки поставляются в форме монолитного образа, не разделяемого на отдельные пакеты и обновляемого как единое целое через замену системного образа целиком. Базовое окружение собирается из официальных RPM-пакетов Fedora при помощи инструментария rpm-ostree и монтируется в режиме только для чтения. Для установки и обновления дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов flatpak, при помощи которой приложения отделяются от основной системы и запускаются в отдельном контейнере.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Проект Silverblue будет развивать атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation
  3. OpenNews: Выпуск Bazzite 1.0, редакции Fedora Silverblue для любителей компьютерных игр
  4. OpenNews: Canonical готовит вариант Ubuntu Desktop, содержащий только пакеты Snap
  5. OpenNews: В Fedora 39 предложено опубликовать атомарно обновляемую сборку Fedora Onyx
  6. OpenNews: Представлен Fedora Kinoite, аналог Fedora Silverblue с рабочим столом KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59946-fedora
Ключевые слова: fedora, atomic
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, penetrator (?), 09:34, 18/10/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    какой смысл в этих атомарных дистрибутивах? Fedora Shit Atomic
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:43, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тяжелее сломать систему; Обновления более надежны
     
     
  • 3.7, CDCrom (??), 10:01, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так вес и время обновления увеличивается в разы, условно, из-за одной устраненной уязвимости нужно тянуть все окружение, а не исправленный пакет...
     
  • 2.6, Советский инженер (ok), 09:58, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для всякой встройки самое то.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:12, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Atomic

    Чтобы у хейтеров ниже торса подрывать.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:48, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:51, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.5, geekay (ok), 09:56, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру