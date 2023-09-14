В Fedora 40 планируют прекратить поддержу X11 в окружении KDE

Разработчики проекта Fedora намерены перейти на использование пользовательского окружения KDE Plasma 6 в весеннем выпуске Fedora 40. Отмечается, что переход на KDE 6 позволит полностью прекратить поддержку сеанса на основе протокола X11, оставив только возможность использования Wayland. Поддержка запуска X11-приложений в сеансе на основе Wayland будет предоставлена при помощи DDX-сервера XWayland. Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

В качестве причины прекращения поддержка сеанса с X11 упоминается перевод X.Org-сервера в RHEL 9 в категорию устаревших и решение полностью удалить его в будущем значительном выпуске RHEL 10. Среди факторов, способствующих оставлению только поддержки Wayland также называется выполненная в Fedora 36 замена драйверов fbdev на драйвер simpledrm, корректно работающий с Wayland, а также появление поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA. Прекращение поддержки сеанса с X11 существенно снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить на улучшения качества работы стека KDE.

Продолжение поставки в Fedora 40 окружения KDE Plasma 5 с сеансом X11 признано нецелесообразным, из-за отсутствия ресурсов на самостоятельное сопровождение отдельной устаревшей ветки в условиях переключения основного проекта KDE на развитие Plasma 6 и перевода KDE 5 в разряд устаревших.

Релиз KDE 6 запланирован на февраль 2024 года. В новой ветке будет осуществлён переход на библиотеку Qt 6, изменены некоторые базовые настройки, проведена чистка устаревших возможностей и обновлён базовый набор библиотек и runtime-компонентов KDE Frameworks 6, формирующий программный стек KDE. По умолчанию в KDE Plasma 6 будет предложен сеанс, использующий протокол Wayland, новый интерфейс переключения между задачами и плавающий режим показа панели. В KDE Frameworks 6 будет выполнена большая переработка API.



