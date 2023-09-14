В Fedora 40 планируют прекратить поддержу X11 в окружении KDE

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|4.6, Аноним (4), 12:49, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в вообще в Linux выбор есть.. просто жаль фанатов Fedora, которым выбора не остается.
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|5.8, Райан Гослинг (?), 12:52, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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я всегда говорил, что фрагментация в гнутом мире линукс есть главный бич его потенциальной популярности на десктопах
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|5.9, leap42 (ok), 12:52, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А в вообще в Linux выбор есть.. просто жаль фанатов Fedora, которым выбора не остается.
Я вам как федораст скажу: мы уже давно на вялом, и даже не заметим.
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|6.14, Райан Гослинг (?), 12:57, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну, в федоре мне прям гном зашёл: каноничная, чистая сборка, которая вообще без нареканий работает, даже под Wayland
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|2.20, Аноним (20), 13:03, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С фига ли оригинал?
Оригинал в списке рассылке/на сайте федоры.
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|1.3, Аноним (3), 12:44, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если xwayland будет работать и ничего не будет постоянно отваливаться, то почему нет? Но это большое если. В новости утверждается, что работа плазмы в иксах будет сломана в 6 версии, это так?
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|2.21, НяшМяш (ok), 13:04, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если xwayland будет работать и ничего не будет постоянно отваливаться, то почему нет?
Гоняю плазму на вяленом уже больше года - ничего не отваливается. Под хвяленым постоянно запущена всякая гадость на электроне, плюс катаю игры через вайн без проблем.
> В новости утверждается, что работа плазмы в иксах будет сломана в 6 версии, это так?
В Fedora планируют полностью выпилить xorg сервер и соответствующие сессии. Сама Plasma 6 поддержку иксов сохранит, но по остаточному принципу. Отчасти это ещё связано с подджержкой в Qt6.
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|1.7, Аноним (7), 12:51, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кек. Они смешные.
Ну, если цель свернуть проект Fedora, то всё понятно.
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|3.19, AlexYeCu_not_logged (?), 13:03, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>С ней уже давно можно прощаться.
Давно можно было с чем угодно попрощаться.
На данный момент Федора справляется с выполнением моих задач. В сравнении с другими дистрибутивами у Федоры более-менее свежий софт (есть и посвежее, но уже сленка маргинальщина и проблемы со стабильностью), dnf (downgrade рулит), абсолютная свобода в плане выбора DE/WM.
Из минусов разве что simpledrm.
Если выкинут Иксы, то Федора для меня станет бесполезной, скорее всего. И настанет самое время прощаться.
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|1.15, AlexYeCu_not_logged (?), 12:57, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Среди факторов, способствующих оставлению только поддержки Wayland также называется выполненная в Fedora 36 замена драйверов fbdev на драйвер simpledrm, корректно работающий с Wayland
Не знаю, с чем там эта дрянь корректно работает, по мне так просто сломали отображение на виртуальных консолях без иксов.
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|1.17, Аноним (17), 12:59, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сейчас тестовые сборки Plasma 6 работают как с сеансом X11 так и с Wayland. X11 удаляется не в Plasma 6, а RedHat продавливает его удаление.
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|1.18, Аноним (18), 13:00, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как там у вас окно Овертона, не слишком сжимается? Пока что IBM делает всё как предсказывали эксперты с опеннета.
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