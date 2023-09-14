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В Fedora 40 планируют прекратить поддержу X11 в окружении KDE

14.09.2023 12:43

Разработчики проекта Fedora намерены перейти на использование пользовательского окружения KDE Plasma 6 в весеннем выпуске Fedora 40. Отмечается, что переход на KDE 6 позволит полностью прекратить поддержку сеанса на основе протокола X11, оставив только возможность использования Wayland. Поддержка запуска X11-приложений в сеансе на основе Wayland будет предоставлена при помощи DDX-сервера XWayland. Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

В качестве причины прекращения поддержка сеанса с X11 упоминается перевод X.Org-сервера в RHEL 9 в категорию устаревших и решение полностью удалить его в будущем значительном выпуске RHEL 10. Среди факторов, способствующих оставлению только поддержки Wayland также называется выполненная в Fedora 36 замена драйверов fbdev на драйвер simpledrm, корректно работающий с Wayland, а также появление поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA. Прекращение поддержки сеанса с X11 существенно снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить на улучшения качества работы стека KDE.

Продолжение поставки в Fedora 40 окружения KDE Plasma 5 с сеансом X11 признано нецелесообразным, из-за отсутствия ресурсов на самостоятельное сопровождение отдельной устаревшей ветки в условиях переключения основного проекта KDE на развитие Plasma 6 и перевода KDE 5 в разряд устаревших.

Релиз KDE 6 запланирован на февраль 2024 года. В новой ветке будет осуществлён переход на библиотеку Qt 6, изменены некоторые базовые настройки, проведена чистка устаревших возможностей и обновлён базовый набор библиотек и runtime-компонентов KDE Frameworks 6, формирующий программный стек KDE. По умолчанию в KDE Plasma 6 будет предложен сеанс, использующий протокол Wayland, новый интерфейс переключения между задачами и плавающий режим показа панели. В KDE Frameworks 6 будет выполнена большая переработка API.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Релиз KDE 6 намечен на февраль следующего года
  3. OpenNews: В KDE Plasma 6 намечено удаление некоторых возможностей
  4. OpenNews: Рассматривается возможность прекращения в GTK5 поддержки X11
  5. OpenNews: Разработчики Fedora рассматривают возможность включения телеметрии
  6. OpenNews: В Fedora Workstation 39 планируют задействовать новый инсталлятор на основе web-интерфейса
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59751-fedora
Ключевые слова: fedora, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:42, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Правильное решение.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:46, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Согласен! Иксы слишком стабильно работают...
     
     
  • 3.5, Райан Гослинг (?), 12:47, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    начинаю затариваться попкорном к февралю 24го ...
     
     
  • 4.6, Аноним (4), 12:49, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в вообще в Linux выбор есть.. просто жаль фанатов Fedora, которым выбора не остается.
     
     
  • 5.8, Райан Гослинг (?), 12:52, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    я всегда говорил, что фрагментация в гнутом мире линукс есть главный бич его потенциальной популярности на десктопах
     
  • 5.9, leap42 (ok), 12:52, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А в вообще в Linux выбор есть.. просто жаль фанатов Fedora, которым выбора не остается.

    Я вам как федораст скажу: мы уже давно на вялом, и даже не заметим.

     
     
  • 6.12, Аноним (-), 12:55, 14/09/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 6.14, Райан Гослинг (?), 12:57, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну, в федоре мне прям гном зашёл: каноничная, чистая сборка, которая вообще без нареканий работает, даже под Wayland
     
     
  • 7.22, Аноним (4), 13:09, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном это который под пальцетык?
     

  • 1.2, Getfor (?), 12:44, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оригинал https://www.phoronix.com/news/Fedora-40-KDE-Plasma-6-Plan
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:03, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С фига ли оригинал?

    Оригинал в списке рассылке/на сайте федоры.

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:44, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если xwayland будет работать и ничего не будет постоянно отваливаться, то почему нет? Но это большое если. В новости утверждается, что работа плазмы в иксах будет сломана в 6 версии, это так?
     
     
  • 2.21, НяшМяш (ok), 13:04, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если xwayland будет работать и ничего не будет постоянно отваливаться, то почему нет?

    Гоняю плазму на вяленом уже больше года - ничего не отваливается. Под хвяленым постоянно запущена всякая гадость на электроне, плюс катаю игры через вайн без проблем.
    > В новости утверждается, что работа плазмы в иксах будет сломана в 6 версии, это так?

    В Fedora планируют полностью выпилить xorg сервер и соответствующие сессии. Сама Plasma 6 поддержку иксов сохранит, но по остаточному принципу. Отчасти это ещё связано с подджержкой в Qt6.

     

  • 1.7, Аноним (7), 12:51, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кек. Они смешные.
    Ну, если цель свернуть проект Fedora, то всё понятно.
     
  • 1.10, AlexYeCu_not_logged (?), 12:55, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну что, время прощаться с Федорой. Жаль, неплохой был дистрибутив.
     
     
  • 2.13, Getfor (?), 12:56, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ней уже давно можно прощаться.
     
     
  • 3.19, AlexYeCu_not_logged (?), 13:03, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >С ней уже давно можно прощаться.

    Давно можно было с чем угодно попрощаться.
    На данный момент Федора справляется с выполнением моих задач. В сравнении с другими дистрибутивами у Федоры более-менее свежий софт (есть и посвежее, но уже сленка маргинальщина и проблемы со стабильностью), dnf (downgrade рулит), абсолютная свобода в плане выбора DE/WM.
    Из минусов разве что simpledrm.
    Если выкинут Иксы, то Федора для меня станет бесполезной, скорее всего. И настанет самое время прощаться.

     

  • 1.11, Аноним (-), 12:55, 14/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.15, AlexYeCu_not_logged (?), 12:57, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Среди факторов, способствующих оставлению только поддержки Wayland также называется выполненная в Fedora 36 замена драйверов fbdev на драйвер simpledrm, корректно работающий с Wayland

    Не знаю, с чем там эта дрянь корректно работает, по мне так просто сломали отображение на виртуальных консолях без иксов.

     
  • 1.16, Челик с гитлаба (?), 12:58, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тем временем хвалёный готовый вейланд не умеет в изменение насыщенности изображения, и на этот огрызок принудительно собрались пересаживать пользователей :) https://github.com/libvibrant/vibrantLinux/issues/27#issuecomment-1566125568
     
  • 1.17, Аноним (17), 12:59, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас тестовые сборки Plasma 6 работают как с сеансом X11 так и с Wayland. X11 удаляется не в Plasma 6, а RedHat продавливает его удаление.
     
  • 1.18, Аноним (18), 13:00, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как там у вас окно Овертона, не слишком сжимается? Пока что IBM  делает всё как предсказывали эксперты с опеннета.
     
  • 1.23, 12yoexpert (ok), 13:11, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    туда кедам и дорога
     

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