Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 550.54.14

Компания NVIDIA опубликовала стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 550.54.14. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 545.x стала шестой стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из новой ветки NVIDIA, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, размещены на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными. Основные новшества: Реализована поддержка Vulkan-расширений VK_KHR_video_encode_queue, VK_KHR_video_encode_h264, VK_KHR_video_encode_h265 и VK_KHR_video_maintenance1, применяемых для ускорения кодирования видео.

Добавлен профиль приложения для повышения производительности композитного менеджера Kwin на системах с гибридной графикой (включается через OGL_DEDICATED_HW_STATE_PER_CONTEXT=ENABLE_ROBUST).

В процесс сборки модулей ядра добавлен учёт содержимого переменной окружения INSTALL_MOD_DIR.

Добавлена поддержка форматов GBM (Generic Buffer Management) R8, GR88 и YCbCr.

Доработан механизм ограничения частоты кадров при запуске X-драйвера в безэкранном режиме (headless). Для систем X11 добавлена настройка "LimitFrameRateWhenHeadless", позволяющая отключить ограничение FPS при работе без экрана.

Добавлена экспериментальная поддержка HDMI с 10 битами на цветовой канал (включается через параметр "hdmi_deepcolor=1" при загрузке модуля nvidia-modeset).

Добавлена поддержка передачи информации о HDR через DRM-свойство HDR_OUTPUT_METADATA при загрузке модуля nvidia-drm с параметром "modeset=1".

В Vulkan Wayland WSI (Window System Integration) добавлена поддержка технологии PRIME для выноса операций рендеринга на другие GPU (PRIME Render Offload).

Для механизма KMS (Kernel Mode Setting) реализована поддержка свойств CRTC (CRT Controller) CTM, DEGAMMA_LUT и GAMMA_LUT, необходимых для реализации ночного режима в окружениях GNOME и KDE, использующих протокол Wayland.

В открытых модулях для ядра реализована поддержка GPU серий GeForce и Workstation.

Добавлена экспериментальная поддержка механизма динамического управления энергопотреблением RTD3 (Runtime D3) на GPU для ПК.

Добавлена поддержка EGL-расширения EGL_ANDROID_native_fence_sync, а также Vulkan-расширений VK_EXTERNAL_SEMAPHORE_HANDLE_TYPE_SYNC_FD_BIT и VK_EXTERNAL_FENCE_HANDLE_TYPE_SYNC_FD_BIT, доступных при загрузке модуля ядра nvidia-drm с параметром "modeset=1".

Изменены имена устройств NVIDIA, показываемые в /proc/devices (было nvidia-frontend, стало nvidia и nvidiactl).

В модуль nvidia-drm встроена экспериментальная поддержка консолей на базе фреймбуфера, которую можно использовать в Linux вместо штатной загрузочной консоли, предоставляемой такими драйверами, как efifb и vesafb. Поддержка консоли в nvidia-drm включается при загрузке модуля с параметрами "modeset=1" и "fbdev=1".

В инсталлятор nvidia-installer добавлена возможность установки нового драйвера при наличии в системе уже загруженного драйвера NVIDIA.

Для композитных серверов на базе протокола Wayland, поддерживающих режим "DRM leasing", добавлена поддержка шлемов виртуальной реальности, таких как SteamVR. Для работы требуется наличие версий wayland-protocols 1.22+ и xwayland 22.1.0+. Работа протестирована с композитными серверами Kwin 5.24 и Sway 1.7.

Добавлен драйвер NVIDIA VDPAU для Xwayland, позволяющий обеспечить поддержку API VDPAU (Video Decode and Presentation) для X11-приложений, запускаемых при помощи Xwayland.

В состав включена библиотека libnvidia-gpucomp.so, используемая для компиляции шейдеров.

Удалена библиотека libnvidia-vulkan-producer.so, которая больше не требуется в Wayland WSI (Window System Integration).

В открытые модули ядра добавлена поддержка vGPU на стороне хост-окружения и гостевых систем.

Решены проблемы, приводившие к существенному замедлению вывода (менее 1 FPS) в Wayland-приложениях на системах с GPU серий Maxwell, Volta, и Pascal.



