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Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 550.54.14

24.02.2024 10:33

Компания NVIDIA опубликовала стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 550.54.14. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 545.x стала шестой стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из новой ветки NVIDIA, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, размещены на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными.

Основные новшества:

  • Реализована поддержка Vulkan-расширений VK_KHR_video_encode_queue, VK_KHR_video_encode_h264, VK_KHR_video_encode_h265 и VK_KHR_video_maintenance1, применяемых для ускорения кодирования видео.
  • Добавлен профиль приложения для повышения производительности композитного менеджера Kwin на системах с гибридной графикой (включается через OGL_DEDICATED_HW_STATE_PER_CONTEXT=ENABLE_ROBUST).
  • В процесс сборки модулей ядра добавлен учёт содержимого переменной окружения INSTALL_MOD_DIR.
  • Добавлена поддержка форматов GBM (Generic Buffer Management) R8, GR88 и YCbCr.
  • Доработан механизм ограничения частоты кадров при запуске X-драйвера в безэкранном режиме (headless). Для систем X11 добавлена настройка "LimitFrameRateWhenHeadless", позволяющая отключить ограничение FPS при работе без экрана.
  • Добавлена экспериментальная поддержка HDMI с 10 битами на цветовой канал (включается через параметр "hdmi_deepcolor=1" при загрузке модуля nvidia-modeset).
  • Добавлена поддержка передачи информации о HDR через DRM-свойство HDR_OUTPUT_METADATA при загрузке модуля nvidia-drm с параметром "modeset=1".
  • В Vulkan Wayland WSI (Window System Integration) добавлена поддержка технологии PRIME для выноса операций рендеринга на другие GPU (PRIME Render Offload).
  • Для механизма KMS (Kernel Mode Setting) реализована поддержка свойств CRTC (CRT Controller) CTM, DEGAMMA_LUT и GAMMA_LUT, необходимых для реализации ночного режима в окружениях GNOME и KDE, использующих протокол Wayland.
  • В открытых модулях для ядра реализована поддержка GPU серий GeForce и Workstation.
  • Добавлена экспериментальная поддержка механизма динамического управления энергопотреблением RTD3 (Runtime D3) на GPU для ПК.
  • Добавлена поддержка EGL-расширения EGL_ANDROID_native_fence_sync, а также Vulkan-расширений VK_EXTERNAL_SEMAPHORE_HANDLE_TYPE_SYNC_FD_BIT и VK_EXTERNAL_FENCE_HANDLE_TYPE_SYNC_FD_BIT, доступных при загрузке модуля ядра nvidia-drm с параметром "modeset=1".
  • Изменены имена устройств NVIDIA, показываемые в /proc/devices (было nvidia-frontend, стало nvidia и nvidiactl).
  • В модуль nvidia-drm встроена экспериментальная поддержка консолей на базе фреймбуфера, которую можно использовать в Linux вместо штатной загрузочной консоли, предоставляемой такими драйверами, как efifb и vesafb. Поддержка консоли в nvidia-drm включается при загрузке модуля с параметрами "modeset=1" и "fbdev=1".
  • В инсталлятор nvidia-installer добавлена возможность установки нового драйвера при наличии в системе уже загруженного драйвера NVIDIA.
  • Для композитных серверов на базе протокола Wayland, поддерживающих режим "DRM leasing", добавлена поддержка шлемов виртуальной реальности, таких как SteamVR. Для работы требуется наличие версий wayland-protocols 1.22+ и xwayland 22.1.0+. Работа протестирована с композитными серверами Kwin 5.24 и Sway 1.7.
  • Добавлен драйвер NVIDIA VDPAU для Xwayland, позволяющий обеспечить поддержку API VDPAU (Video Decode and Presentation) для X11-приложений, запускаемых при помощи Xwayland.
  • В состав включена библиотека libnvidia-gpucomp.so, используемая для компиляции шейдеров.
  • Удалена библиотека libnvidia-vulkan-producer.so, которая больше не требуется в Wayland WSI (Window System Integration).
  • В открытые модули ядра добавлена поддержка vGPU на стороне хост-окружения и гостевых систем.
  • Решены проблемы, приводившие к существенному замедлению вывода (менее 1 FPS) в Wayland-приложениях на системах с GPU серий Maxwell, Volta, и Pascal.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nvidia.com/Downloa...)
  2. OpenNews: В NVK, открытом драйвере для видеокарт NVIDIA, обеспечена поддержка Vulkan 1.0
  3. OpenNews: В драйвер nouveau добавлена поддержка GSP-прошивок NVIDIA
  4. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 545.29.02
  5. OpenNews: Представлен TuxClocker 1.0, интерфейс для разгона видеокарт NVIDIA
  6. OpenNews: Компания NVIDIA опубликовала код RTX Remix Runtime
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60658-nvidia
Ключевые слова: nvidia, driver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:10, 24/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    >было nvidia-frontend, стало nvidia и nvidiactl)

    Чего? Было

    195 nvidia
    195 nvidia-modeset
    195 nvidiactl
    248 nvidia-uvm
    249 nvidia-nvswitch
    250 nvidia-nvlink
    251 nvidia-caps

     
  • 1.3, Аноним (3), 11:37, 24/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Sway в VR, восхитительно
     
  • 1.4, Шарп (ok), 12:10, 24/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Жирный релиз. Непонятно только про "поддержка свойств CRTC (CRT Controller) CTM, DEGAMMA_LUT и GAMMA_LUT, необходимых для реализации ночного режима". Это уже было в одном из предыдущих релизов. После чего у меня на вейланде заработала ночная цветовая схема.

    Ну и почему не упомянута капитализация nvidia?

     
  • 1.5, Аноним (5), 12:15, 24/02/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему это на Opennet?
    Оффтопик же.
     
     
  • 2.6, name (??), 12:27, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Партизаны распространяют вражеский софт в оплоте свободы.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:31, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы 1) Вы побесились 2) Открыли новость 3) Потратили время на написание бессмысленного коммента 4) Подумали как это клёво, что вы потроллили и устроили здесь cpач.

    Opennet - это не сайт исключительно про Open Source. Это так же сайт про события, которые касаются Open Source продуктов и пользователей.

     
     
  • 3.9, Аноним (-), 12:49, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм.. у тебя какой-то песимистический вгляд на вещи.
    Я бы написал так:
    1 Чтобы я открыл "перспективную" новость
    2 Побесил как фанатиков опенсорса у которых горит только от осознания того что "код может быть частной собственнностью" так и пользователей нвидии - сами выбрали проприетарь, пусть и страдают
    3 Потратил время, в качестве развлечения и эмоциональной разгрузки
    4 Подумал как это клёво, что я потроллил и устроил здесь cpач, потому что срач бывает реально классный
     

  • 1.7, Аноним (8), 12:28, 24/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    В этом релизе и 470 ветке пофиксили совместимость с 6.8 и предыдущими ядрами из-за новых GPL символов.
     

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