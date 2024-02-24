Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 550.54.14

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Компания NVIDIA опубликовала стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 550.54.14. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 545.x стала шестой стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из новой ветки NVIDIA, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, размещены на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными.
Основные новшества:
- Реализована поддержка Vulkan-расширений VK_KHR_video_encode_queue, VK_KHR_video_encode_h264, VK_KHR_video_encode_h265 и VK_KHR_video_maintenance1, применяемых для ускорения кодирования видео.
- Добавлен профиль приложения для повышения производительности композитного менеджера Kwin на системах с гибридной графикой (включается через OGL_DEDICATED_HW_STATE_PER_CONTEXT=ENABLE_ROBUST).
- В процесс сборки модулей ядра добавлен учёт содержимого переменной окружения INSTALL_MOD_DIR.
- Добавлена поддержка форматов GBM (Generic Buffer Management) R8, GR88 и YCbCr.
- Доработан механизм ограничения частоты кадров при запуске X-драйвера в безэкранном режиме (headless). Для систем X11 добавлена настройка "LimitFrameRateWhenHeadless", позволяющая отключить ограничение FPS при работе без экрана.
- Добавлена экспериментальная поддержка HDMI с 10 битами на цветовой канал (включается через параметр "hdmi_deepcolor=1" при загрузке модуля nvidia-modeset).
- Добавлена поддержка передачи информации о HDR через DRM-свойство HDR_OUTPUT_METADATA при загрузке модуля nvidia-drm с параметром "modeset=1".
- В Vulkan Wayland WSI (Window System Integration) добавлена поддержка технологии PRIME для выноса операций рендеринга на другие GPU (PRIME Render Offload).
- Для механизма KMS (Kernel Mode Setting) реализована поддержка свойств CRTC (CRT Controller) CTM, DEGAMMA_LUT и GAMMA_LUT, необходимых для реализации ночного режима в окружениях GNOME и KDE, использующих протокол Wayland.
- В открытых модулях для ядра реализована поддержка GPU серий GeForce и Workstation.
- Добавлена экспериментальная поддержка механизма динамического управления энергопотреблением RTD3 (Runtime D3) на GPU для ПК.
- Добавлена поддержка EGL-расширения EGL_ANDROID_native_fence_sync, а также Vulkan-расширений VK_EXTERNAL_SEMAPHORE_HANDLE_TYPE_SYNC_FD_BIT и VK_EXTERNAL_FENCE_HANDLE_TYPE_SYNC_FD_BIT, доступных при загрузке модуля ядра nvidia-drm с параметром "modeset=1".
- Изменены имена устройств NVIDIA, показываемые в /proc/devices (было nvidia-frontend, стало nvidia и nvidiactl).
- В модуль nvidia-drm встроена экспериментальная поддержка консолей на базе фреймбуфера, которую можно использовать в Linux вместо штатной загрузочной консоли, предоставляемой такими драйверами, как efifb и vesafb. Поддержка консоли в nvidia-drm включается при загрузке модуля с параметрами "modeset=1" и "fbdev=1".
- В инсталлятор nvidia-installer добавлена возможность установки нового драйвера при наличии в системе уже загруженного драйвера NVIDIA.
- Для композитных серверов на базе протокола Wayland, поддерживающих режим "DRM leasing", добавлена поддержка шлемов виртуальной реальности, таких как SteamVR. Для работы требуется наличие версий wayland-protocols 1.22+ и xwayland 22.1.0+. Работа протестирована с композитными серверами Kwin 5.24 и Sway 1.7.
- Добавлен драйвер NVIDIA VDPAU для Xwayland, позволяющий обеспечить поддержку API VDPAU (Video Decode and Presentation) для X11-приложений, запускаемых при помощи Xwayland.
- В состав включена библиотека libnvidia-gpucomp.so, используемая для компиляции шейдеров.
- Удалена библиотека libnvidia-vulkan-producer.so, которая больше не требуется в Wayland WSI (Window System Integration).
- В открытые модули ядра добавлена поддержка vGPU на стороне хост-окружения и гостевых систем.
- Решены проблемы, приводившие к существенному замедлению вывода (менее 1 FPS) в Wayland-приложениях на системах с GPU серий Maxwell, Volta, и Pascal.