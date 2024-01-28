Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.9 с начальной поддержкой Wayland

Организация Buddies Of Budgie, курирующая разработку проекта после его отделения от дистрибутива Solus, опубликовала обновление окружения рабочего стола Budgie 10.9.0. Пользовательское окружение образуют поставляемые раздельно компоненты с реализацией рабочего стола Budgie Desktop, набором пиктограмм Budgie Desktop View, интерфейсом для настройки системы Budgie Control Center (форк GNOME Control Center) и хранителем экрана Budgie Screensaver (форк gnome-screensaver). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Для ознакомления с Budgie можно использовать такие дистрибутивы, как Ubuntu Budgie, Fedora Budgie, Solus, GeckoLinux и EndeavourOS. Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Основные изменения: Переработан апплет для управления Bluetooth, который переведён с использования библиотеки gnome-bluetooth на прямое обращение к стеку BlueZ и UPower через шину D-Bus. Реализована функциональность для соединения и отключения сопряжённых Bluetooth-устройств. Добавлены индикаторы заряда аккумулятора внешних устройств. Появилась возможность отправки файлов на Bluetooth-устройства.

Предложены начальные результаты портирования апплетов и компонентов Budgie для работы с использованием протокола Wayland. Добавлен тестовый сеанс, использующий Wayland. Для работы поверх Wayland задействована развиваемая проектом Xfce библиотека libxfce4windowing, предоставляющая слой для абстрагирования от графической подсистемы, способный работать поверх X11 и Wayland. Применение libxfce4windowing позволяет сгладить процесс портирования на Wayland и постепенно внедрять поддержку данного протокола, без негативного влияния на имеющуюся поддержку протокола X11. После завершения портирования всей функциональности планируется переключиться на Wayland и полностью прекратить поддержку X11. Поддержка Wayland добавлена в апплеты для формирования рабочего стола (Show Desktop), переключения между окнами по Alt+Tab (TabSwitcher) и работы с виртуальными рабочими столами (Workspace). В процессе портирования переписана значительная часть апплета TabSwitcher, который теперь не перестраивает список окон при каждом вызове и не передаёт идентификаторы окон оконному менеджеру в процессе формирования интерфейса, а обрабатывает состояние самостоятельно.

Осуществлён переход на использование компонента "budgie-session" для управления сеансом. Budgie-session ответвлён от gnome-session из GNOME 44, обеспечивает поддержку ConsoleKit, необходимую для BSD-систем, и сохраняет возможность работы с X11 до окончания миграции на Wayland (в gnome-session началась работа по прекращению поддержки X11).



