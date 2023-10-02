Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.8.1

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:39, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я это с самого начала понял, еще в первой половине 2000-ых. Наихудшей ДЕ линукса в этом плане являются кеды, которые: 1) мимикрируют под проприетарщину, 2) работают на корпоративном тулките, который сегодня есть, а завтра -- не факт (зависит от левой пятки менеджеров кути-компани)

3.9 , САЛАМАНДРА ( ? ), 10:49, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Руки прочь от KDE! Нет DE кроме KDE, и Konqi - пророк его!

4.31 , Аноним ( 31 ), 11:39, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это который дракон-педобир?

5.33 , Аноним ( 33 ), 11:40, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – это милый няшный дракончик

3.10 , Анонимусс ( ? ), 10:50, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Кеды - одно из лучших ДЕ!

1) оно понятно для пользователя - та же винда, только иконки чуть другие - не нужно переучиваться на какие-то концепты особенных, которые больше нигде нафиг не нужны

2) прекрасный тулкит, по сравнению с уродским гтк (остальную маргинальщину типа wx даже в расчет не берем)

4.20 , Аноним ( 20 ), 11:21, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Многие делают "лишь бы не как на винде", кде стремится делать хорошо.

5.29 , Аноним ( 31 ), 11:38, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Многие делают хорошо, КДЕ стремится делать как на винде.

4.23 , хлямбик ( ? ), 11:25, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Dolphin топ!

4.41 , EULA ( ? ), 13:18, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > оно понятно для пользователя - та же винда Та же винда - это LXDE. Или Mate.

Винде до KDE, как гомику до гномика. GTK нормальный тулкит, если им делать не через зад. Сделать из него виндотему всегда проще, чем из Qt. Но Qt - не тулкит, а набор либ, на основе которых построен тулкит KDE.

3.16 , Аноним ( 20 ), 11:10, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Шиндовс под кеды всегда мимикировала, а не наоборот.

>зависит от левой пятки менеджеров кути-компани Да хоть от левой пятки самого дьявола, все равно будет лучше, чем от тех, кто придумал GNOME3.

4.27 , Аноним ( 31 ), 11:36, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Gnome 3 был откровением, перевернувшим историю. Пока все топтались на месте, его разработчики взяли и сделали шедевр. Это как переход от одноклеточных к многоклеточным, не меньше.

4.36 , коньюктивит ( ? ), 12:53, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Шиндовс под кеды всегда мимикировала, а не наоборот. Since 1995.

5.42 , EULA ( ? ), 13:25, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Винда повторяла CDE. KDE - был форком CDE на свободной библиотеке.

CDE появился в 1993 году на базе проприетарной на тот момент Motiff. Именно в CDE появились в таком виде панель задач, трей и заголовок окна с кнопками справа.

6.47 , коньюктивит ( ? ), 14:35, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это точно мне ответ, а не выше?

2.7 , Анонин ( ? ), 10:40, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так это самое популярное и знакомое пользователям "DE" в мире!

А на кого еще стремиться быть похожим? На макось? На хромось? Ну так даже хромоось похожа на вин11. Впрочем у линуксоидов есть третий пусть - свой, особенный...

Чтобы пользователи с первого взгляда спросили что это за Г и попросили нормальное DE))

3.12 , The Anonymouse ( ? ), 10:57, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ChromeOS похожа на Windows 11? Не смешите меня! Такой дизайн с иконками в центре панели появился в ChromeOS в 2018, ещё задолго до Windows 10X (да да, именно это первая винда с иконками в центре панели, 2020). Это Windows 11 похожа на ChromeOS

4.13 , Анонин ( ? ), 11:01, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Оке, пусть вин11 спер дизайн с хромос. Для пользователя это ничего не меняет.

Учитывая сколько пользователей 11 и сколько хромого, сколько было обсуждений смены дизайна и тд, то ассоциация будет все равно с вин11.

5.37 , коньюктивит ( ? ), 12:57, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пусть вин11 спер дизайн с хромос Переместил иконки на панельке в центр?

Браво!

Причём, это всего лишь новое умолчание. Можно вернуть как было. Интересно, тогда это снова станет оригинальным дизайном?

3.15 , Аноним ( 31 ), 11:07, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В том-то и дело, что не надо "стремиться быть похожим" вообще. Делать, чтобы выглядело как на <название ОС>, но под линукс - это онанизм.

4.46 , Аноним ( 3 ), 14:30, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Онанизм - это незавершённый половой акт. Например, в резинку. )

5.49 , коньюктивит ( ? ), 14:39, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это линукс-онанизм. А традиционный онанизм - это другое.

2.11 , Аноним ( 11 ), 10:50, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Анонимы нитакусики вызывают только умиление.

А на что быть похожим? Как будто есть свободная среда рабочего стола (СРС) которая завоевала популярность во всем м мире и можно копировать её и как будто бы можно выдумать какие-то новые принципы построения интерфейса. Вон автопы Гном высасывают из пальца не пойми что и ничего годного не придумали.

В конечном результате все копируют принципы придуманные ещё в Xerox Alto. А такие сообщения показывают маргинальность из хозяев. Мол ругать проприетарщину и сразу пацаны за крутого линуксоида примут.

2.14 , Анонимусс ( ? ), 11:07, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нормально ориентироваться на лидера.

Ваши идеи "нитакойкакфсе" обычным людям нафиг не сдались. Они хотят "стандартный" понятный интерфейс, а не выкидышь бедтрипа линукс-погромиста. Слава богу что линуксойды не конструируют автомобили. А то колес было бы пять, педали поменял местами, руль заменили на рычаги от мтлб... Зато ни на что не похоже!

3.22 , Аноним ( 22 ), 11:25, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да вроде Тесла ниче такая получилась.

4.34 , Анонимусс ( ? ), 12:05, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что в тесле нестандартного для пользователя с точки зрения UX?

Руль они так и не решились сменить на джойстик, педали все равно две, колес тоже четыре, круговой обзор камер есть даже в начальном сегменте, монитор на полторпеда был и до нее.

Что нового? Ручки?

2.19 , zog ( ?? ), 11:16, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На самом деле отстой - это болезненное стремление быть похожим на macOS в GNOME.

3.25 , Аноним ( 31 ), 11:33, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Привет из 2023

У нас тут сейчас Windows 11 копирует MacOS

Chrome OS копирует MacOS

И только кучка не таких как все делает свои gui в стиле Windows 7

4.26 , Аноним ( 33 ), 11:35, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Windows 11 копирует ChromeOS, а не MacOS

4.35 , Аноним ( 35 ), 12:15, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Винда копировала макось с самого начала. Разница в том что у одной панель снизу у другой сверху, кнопки управления окном справа а у другой слева. Принципиальные отличия, ага.

5.38 , коньюктивит ( ? ), 13:02, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Когда линуксоед с большими глазами забыл как выглядит одно и никогда не видел другого. Картинки не в счёт.

На что претендует эта публика вообще?

6.53 , Аноним ( 53 ), 15:03, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть у меня и макбук и синкпад на винде и хромбук даже вертел в руках и айфон с андроид. Но какое это имеет от ношение к вышеизложенному?

7.54 , коньюктивит ( ? ), 15:21, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > айфон с андроид Очень даже имеет.

