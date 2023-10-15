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Выпуск платформы Electron 27.0 с включением режима декорирования окон для Wayland

15.10.2023 09:52

Опубликован релиз платформы Electron 27.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 118, платформы Node.js 18.17.1 и JavaScript-движка V8 11.8.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Включён по умолчанию режим WaylandWindowDecorations, позволяющий при запуске с поддержкой Wayland (--ozone-platform=wayland) корректно менять размер и перемещать окна в Wayland-окружениях на базе GNOME и Weston, в которых не поддерживается протокол XDG Decoration. В окружениях с поддержкой XDG Decoration, таких как KDE и Sway, режим WaylandWindowDecorations игнорируется.
  • Добавлен API для учёта системных настроек, управляющих уровнем прозрачности фона в приложениях.
  • Добавлена поддержка API chrome.scripting, позволяющего подставлять свой JavaScript и CSS на страницы.
  • Добавлены методы safeStorage.setUsePlainTextEncryption и safeStorage.getSelectedStorageBackend.
  • Добавлен API BrowserWindow.showAllTabs. В объект BrowserWindow добавлено свойство tabbingIdentifier. Частично реализован API chrome.tabs.query.
  • В методы session.downloadURL() и webContents.downloadURL() добавлена возможность отправки определённых HTTP-заголовков.
  • Добавлен флаг "--dns-result-order".
  • В Linux реализовано определение настроек тёмной темы оформления через портал "xdg settings".
  • Объявлен устаревшим API ipcRenderer.sendTo(), вместо которого следует использовать MessageChannel для взаимодействия между двумя рендерами.
  • Удалён метод webContents.getPrinters, вместо которого следует использовать webContents.getPrintersAsync.
  • Удалены методы systemPreferences.{get,set}AppLevelAppearance и systemPreferences.appLevelAppearance, на смену которым пришёл модуль nativeTheme.
  • В методе systemPreferences.getColor прекращена поддержка значения alternate-selected-control-text, вместо которого нужно использовать selected-content-background.
  • В systemPreferences удалены события изменения цветовых схем (вместо inverted-color-scheme-changed и high-contrast-color-scheme-changed следует использовать событие updated из модуля nativeTheme).
  • Прекращена поддержка macOS 10.13 (High Sierra) и macOS 10.14 (Mojave).
  • Завершён цикл сопровождения Electron 22.x, последней ветки с поддержкой Windows 7/8/8.1.

Платформа Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 744 приложения. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.electronjs.org/blo...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 118. Подготовка к блокировке сторонних Cookie в Chrome
  3. OpenNews: В сборки Chromium и Electron будет добавлена поддержка Wayland
  4. OpenNews: Сбои в OpenBSD, DragonFly BSD и Electron из-за устаревания корневого сертификата IdenTrust
  5. OpenNews: Tauri 1.0 - конкурирующая с Electron платформа для создания пользовательских приложений
  6. OpenNews: Выпуск Electron 26.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59934-electron
Ключевые слова: electron
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, Аноним (2), 10:01, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На Винде нет Вяленного и Хруста.Островок здравомыслия.
     
     
  • 2.3, Анонин (?), 10:10, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не хочу тебя расстраивать, но в винде уже есть хруст.
     
  • 2.4, 108 (?), 10:25, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    "Linux — это операционная система, похожая на Windows"
    @Microsoft
     
     
  • 3.5, 108 (?), 10:27, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    * https://learn.microsoft.com/en-us/linux/install
     
  • 3.32, _kp (ok), 13:37, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, на сайте Микрософта именно этой фразой и начанается статья. ;)
     
  • 3.47, Аноним (47), 14:17, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто виндовс это оболочка для запуска линукс)
     
  • 3.69, Эксперт (?), 15:26, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    С английским плохо? Переводится как "Linux это операционная система, как и Windows/по типу Windows", а не то что вы написали. Если бы был без запятых тогда было бы так
     
     
  • 4.82, 108 (?), 18:00, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всегда знал что на опеннете обитают особые эксперты по английскому языку

    Linux is an operating system, similar to Windows, but with many different versions due to the nature of being open source and fully customizable. To install Linux, you must choose an install method and choose a Linux distribution.

    хоть с запятой хоть без первая часть говорит о похожести осей, а не о том что это просто две оси.
    о чем в принципе и говорят три основных переводчика google, yandex и deepl; да и в хабро-статье https://habr.com/ru/news/767478/ говорится о том же

     
  • 2.6, soarin (ok), 10:32, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Нет.
    1) На Rust пишут в Windows.
    Microsoft is rewriting core Windows libraries in the Rust programming language, and the more memory-safe code is already reaching developers. Thu 27 Apr 2023
    2) Wayland используется для запуска линукс приложений в WSL уже года два как.
    Да, разработчики выбрали Wayland, а не бородатые иксы.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:35, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2) Wayland используется для запуска линукс приложений в WSL уже года два как.
    > Да, разработчики выбрали WSL, а не бородатый линукс.

    починил

     
     
  • 4.18, Иваня (?), 11:45, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поломал
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:18, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На Винде нет Вяленного и Хруста.Островок здравомыслия.

    https://opennet.ru/59044-rust

     

  • 1.7, penetrator (?), 10:35, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord.

    Сколько всякого не ненужно. Из полезного разве что Signal и Wire. И куда-то Riot он же Element дели.

    Ну и как обычно с обновлением Mesa в сигнале отвалится opengl )))

     
     
  • 2.8, Анонимусс (?), 10:40, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что-то у тебя список маленький. Их там намного больше https://www.electronjs.org/apps
    И то что как-то Obsidian или Notion конкретно тебе не нужен, не значит что он не нужен остальным.

    > с обновлением Mesa

    проблемы корявой месы разумеется

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:18, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Десктопного Spotify еще что-то не видно, он же вроде тоже на электроне. И еще из мелочи есть официальный ВК-шний мессенджер, который хоть и заброшенный, но нормально под линуксом работает.
     
     
  • 4.17, Анонимусс (?), 11:43, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там чтобы попасть в этот список, нужно написать письмо, они рассмотрят заявку и добавят.
    Если никто не заморачивался отправлять - а спотифаю доп. реклама не нужна - то там его и не будет.
    Так-то софта на электроне значительно больше. OpenVPN Connect или Miro тоже в списке нет.
     
  • 4.19, Аноним (19), 11:50, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Десктопный spotify натнём, но его пришлось забыть как страшный сон из-за всего одной «мелочи»: при старте он люто-бешено насиловал хард по пять минут, а то и более. И это на системе с нормальным процом, приличной M.2 SSD и 16Гб оперативы. Толи кеш переиндексировал свой, толи я не знаю, что он там искал, но напрягал он знатно. Но и весь день в фоне тоже бесследно не проходит, потому что так оперативы не напасёшься, ведь есть ещё и рабочие программы вообще-то.
    Вот вам и разница Электрон<->Браузер. У первого неограниченный доступ к файлухе образно говоря, а у «приложений» внутри второго почти никакого по дефолту.
     
     
  • 5.76, Анонимусс (?), 17:10, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то не уверен что за кеширование отвечает "электронная" часть приложения.
    Проблема скорее всего в "ядерной" части.
    Легче, правда, от этого не станет))
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:53, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Discord норм был, хотя под гигабайт памяти в момент запуска выжирал, но других претензий к нему нет. Прекрасная штука, и отлично работает. Всё остальное какой-то шлак.
     

  • 1.9, Аноним (47), 10:41, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Лутший кроссплатформенный движок всех времен.

    Позволяет
    1 быстро реализовать приложение (например для проверки MVP)
    2 open source позволяющий зарабатывать деньги, а не просить подаяния.
    слава пермисивным лицензиям!
    3 позволяет отсеять нищуков и некромантов на 2 пнях и 2 гб оперативки - денег с них взять нечего, а воздух портить на форумах "у меня тормозит" будут

    В общем одни плюсы, порадуемся обновлению.

     
     
  • 2.35, YetAnotherOnanym (ok), 13:45, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вот и молодую поросль подвезли, у которой печёт от требований к производительности и эффективности.
     
     
  • 3.44, Аноним (47), 14:11, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Просто у нас требования "к производительности и эффективности" не касаются компов.
    То что я напишу за неделю на электроне - ты будешь писать месяц на сишке, попутно велосипедя свой split для строк.
    Мне есть чем занять оставшиеся три недели - поэтому производительнее и эффективнее тебя.
     
     
  • 4.70, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 15:42, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Три недели скачивать все зависимости из npm
     
     
  • 5.73, Аноним (47), 15:52, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На твоем втором пеньке и медной 10BASE2 - возможно, но не стоит проецировать свою отсталость на всех остальных.
    Плюс, когда качается нпм - не нужно сидеть и смотреть на него. Путь себе качается, можешь открыть фильм в соседнем окне.
     
  • 4.89, Аноним (89), 18:52, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда типикал прога для десктопа  на холостом ходу после запуска жрёт больше 100 МБ - это печаль какая-то.
     
     
  • 5.100, Аноним (100), 20:00, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но она хотя бы есть.
    А не рассказы про супер компактную и супер производительную, но будет послезавтра
     

  • 1.21, iPony129412 (?), 11:59, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотелось бы Mattermost в нативном Wayland.
    Firefox уже скоро.
     
  • 1.23, Аноним (23), 12:27, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нужно больше бразуеров! Даёшь каждый элемент UI в отедльном браузере!
     
  • 1.25, Skullnet (ok), 13:04, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фреймворк для ява маkаk (неосиляторов нормальных ЯП).
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:14, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Such as?
     
     
  • 3.30, Skullnet (ok), 13:22, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С++/Python/Rust/C#/Java. Выбирай любой.

    В любом случае тащить веб-браузер для каждой проги это капец.

    И вообще Tuari лучше.

     
     
  • 4.54, Аноним (27), 14:32, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это как сказать, что люди ездят на ладах, а не Мерседесах, потому что они - неосиляторы
     
     
  • 5.55, Skullnet (ok), 14:33, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так почему QML не осиливают тогда? Для фронтенда тот же Javascript.
     
     
  • 6.58, Аноним (27), 14:36, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потоум что не нужно
     
  • 4.67, Аноним (67), 15:11, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты минотаури этот трогал? Я - да, это тихий ужас, не имеющий и трети того, что есть в электроне.
     
  • 4.71, НяшМяш (ok), 15:46, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Tauri не лучше хотя бы тем, что на линуксе к WebKit привязан. А WebKit это полнейший ужас - древний и тормозной.
     
  • 4.77, Аноним (47), 17:12, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А dioxus кто-то пробовал?
     
  • 4.84, Аноним (-), 18:38, 15/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.26, Аноним (-), 13:08, 15/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.28, Аноним (27), 13:15, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А есть примеры успешных приложений на Qt QML кроме телеграма?
     
     
  • 2.29, Skullnet (ok), 13:22, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давай я начну. Zoom.
     
     
  • 3.60, ilyafedin (ok), 14:38, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он разве не на QtWidgets тоже?
     
  • 3.68, Аноним (67), 15:12, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет там QML
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:47, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да все, которые более-менее заметные, на Qt/QML. Даже LibreOffice, который мультимордовый, наиболее приятную морду имеет на Qt.
     
     
  • 3.61, ilyafedin (ok), 14:39, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LibreOffice на своем мета-тулките (VCL емнип), который имеет несколько бэкендов. И Qt'шный вроде на виджетах, а не на QML.
     
     
  • 4.79, Аноним (36), 17:40, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt/QML: На Qt и/мли на QML. Что я сказал не так? А то, что там в промежутке, пользователю визуально не видно.
     
  • 2.59, ilyafedin (ok), 14:37, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    tdesktop на QtWidgets. Загляни в его репозиторий и увидишь, что там один C++.
     
     
  • 3.62, Аноним (27), 14:46, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хм, никогда бы не подумал
     

  • 1.31, Аноним (31), 13:30, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие есть аналоги электрону, тянущие семёрку-восьмёрку и требующие минимум изменений кода?
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:38, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    tkinter
     
     
  • 3.80, Аноним (36), 17:43, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как его вид в упомянутых 7 или 8?
     
     
  • 4.94, Аноним (33), 19:31, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужен питон 3.8 не выше, все работает. Выглядит ткинтер ужасно. Где-то пробегала тема украшалка ткинтера готовая на гитхабе более менее, но искать я её не буду.
     
  • 2.45, Советский инженер (ok), 14:11, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Electron подходящей версии (в котором еще есть поддержка семерки-восьмерки)
     

  • 1.34, Аноним (33), 13:41, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Если бы не электрон никаких нормальных приложений на линуксе никогда бы и не появилось. И так бы и сидели с 1%.
     
     
  • 2.37, Аноним (39), 13:47, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй потоньше в другой раз.
     
     
  • 3.40, Аноним (33), 13:57, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты смешной, пытаешься рисоваться что всё нормально было с софтом до прихода электрона.
     
     
  • 4.43, Аноним (39), 14:09, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В любом случае, софт в браузере -- это не софт, а заменитель. Ты вот не смешной, тралить тупостью уныло и не смешно.
     
     
  • 5.49, Аноним (33), 14:20, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя заменитель в мозгу. Электрон имеет доступ хоть к файловой системе хоть нативным библиотекам. А без электрона у тебя и был бы только софт в браузере. Давай шевели мозгозаменителем.
     
     
  • 6.52, Аноним (39), 14:24, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так зачем тебе доступ к файловой системе и нативным библиотекам, если ты всё равно пользуешься браузерным шлаком в браузере? А без электрона у меня есть совершенно любой софт, чай, не венда.
     
     
  • 7.56, Аноним (33), 14:34, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Повторяю шлак у тебя в голове, мне тебя искренне жалко.
     
     
  • 8.66, Аноним (39), 15:10, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ты ставишь себе плюсы, да Я заметил странную тенденцию, ну или у тебя появи... текст свёрнут, показать
     
  • 2.81, Fyjybvec (?), 17:44, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Электрон -- это кусок г0вна, которым некоторые копрофилы обмазываются и думают, что они программисты.
     

  • 1.38, Аноним (38), 13:50, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помимо раста есть еще одна бяка. Помнится умельцы в 64 кб могли 3d демку уместить, а тут hello world на сотни мегабайт.
     
     
  • 2.41, Аноним (33), 13:59, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Научись, засунь. Только потом окажется что математику надо было в школе учить, а ты гуманитарий. И никакого софта ты написать не можешь на 64 килобайта. Тем более под Линукс.
     
  • 2.42, Аноним (42), 14:04, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >hello world на сотни мегабайт.

    Такой хелловорлд может быть только у особо безруких персонажей.

     
     
  • 3.48, Аноним (39), 14:19, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>hello world на сотни мегабайт.
    > Такой хелловорлд может быть только у особо безруких персонажей.

    Ну почему, обычное дело. В случае с электроном, у тебя рантайм на сотни метров, независимо от кода приложения. И у каждого приложения свой рантайм, они достаточно быстро аккумулируются.

    Мой опыт примитивного ржавого приложения уровня привет мир в районе 100+ мб.


    А так да

    https://github.com/mTvare6/hello-world.rs

     
     
  • 4.51, Аноним (33), 14:22, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Причем тут ржавой у тебя шизофазия?
     
     
  • 5.53, Аноним (39), 14:27, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Причем тут ржавой у тебя шизофазия?

    При том, что с него началась ветка. А ты продолжаешь тралить тупостью зачем-то, хотя, я уже напомнил, что это не смешно, и никогда не было.

     
     
  • 6.57, Аноним (33), 14:35, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё одной бякой автор назвал электрон и ветка про него.
     
     
  • 7.64, Аноним (39), 15:04, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё одной бякой автор назвал электрон и ветка про него.

    А вот это уже не тупость, а органическое поражение мозга. Соболезную, бро. В таком случае, прекрати пытаться ставить диагнозы другим, ты неспособен.

     
  • 2.46, Аноним (47), 14:15, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поздравляю! Ты жиденько обделался.

    Хелловорлд на раст весит 500 байт, и его уже несколько раз приводили на пеньке.
    Но фанатикам что в лоб, что по лбу.
    (https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/124921.html#322)

    но повторить никогда не будет лишним




    #![no_std]
    #![no_main]
    use core::panic::PanicInfo;
    use syscall::syscall;

    #[panic_handler]
    fn panic(_info: &PanicInfo) -> ! { loop {} }

    #[no_mangle]
    pub extern fn _start() -> ! {
        let message = "Hello World\n".as_bytes();
        unsafe {
            syscall!(WRITE, 0, message.as_ptr(), message.len());
            syscall!(EXIT,0);
        }
        loop {}
    }



     
     
  • 3.50, Аноним (39), 14:21, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ток это не раст, а так сахарок да, но зачем, если это многословней и запутанней ассемблера?
     
     
  • 4.63, Аноним (63), 15:00, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ток это не раст, а так сахарок да, но зачем, если это многословней и запутанней ассемблера?

    Т.е. ты не только криворук (получить сотню МБ вместо пары KБ на ровном месте), но и в асм не умеешь? Ожидаемо.


     
     
  • 5.65, Аноним (39), 15:06, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это уже вообще странное заявление, мы тебя теряем.
     
     
  • 6.72, Аноним (63), 15:49, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это уже вообще странное заявление, мы тебя теряем.

    И опять унылая клоунада вместо конкретики и "это нищитаица!"

    > Мой опыт примитивного ржавого приложения уровня привет мир в районе 100+ мб.

    Кстати, обтекай:
    [CODE]
    % cat hello.rs &&  rustc -O -C prefer-dynamic hello.rs && strip hello &&  wc -c ./hello
    fn main() {
      println!("Hello World!");
    }
        6048 ./hello
    [/CODE]

     
  • 4.90, Советский инженер (ok), 19:04, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ток это не раст

    это раст!
    >но зачем

    что б уменьшить размер бинаря, очевидно
    >если это многословней и запутанней ассемблера

    вот код на асме:
    section .data
    msg: DB 'Hello World!', 10
    msgSize EQU $ - msg

    global start

    section .text

        start:
        mov rax, 0x2000004          ; function 4
        mov rbx, 1          ; stdout
        mov rcx, msg        ; msg
        mov rdx, msgSize    ; size
        int 0x80
        mov rax, 1          ; function 1
        mov rbx, 0          ; code
        int 0x80
        ret

    примерно столько же кода как и на расте.

     
     
  • 5.98, Аноним (98), 19:44, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой чат жпт тебя подвёл, даже лень указывать на ошибки
     
  • 2.86, Аноним (98), 18:43, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > hello world на сотни мегабайт

    Ничего вы не понимаете в Ынтерпрайзе.

     
  • 2.88, Аноним (98), 18:47, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ты хочешь, если раст тянет за собой жирнющий рантайм. Это тебе не православная сишка.
     
     
  • 3.93, Советский инженер (ok), 19:29, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >А что ты хочешь, если раст тянет за собой жирнющий рантайм

    а пару сообщений выше было такое:
    >Хелловорлд на раст весит 500 байт

    что скажешь, балабольчик?

     
     
  • 4.96, Аноним (98), 19:42, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > балабольчик

    Ну хоть подписался, а сказать то что хотел?

     
  • 2.91, Аноним (98), 19:09, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > умельцы

    Умельцев и гениев менее 1%, остальные 99% - идиоты. Всё в этом мире делается под большинство в т.ч. и в погромировании. Вот много ли вы знаете людей с профильным инженерным образованием в IT? Большинство ведь это вайтишники после ютуб курсов питон за 1 час.

     

  • 1.75, Коньюктивит (?), 16:48, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И Буря! Грянула Буря!
     
  • 1.83, Аноним (83), 18:27, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смысл упоминать Atom, когда при заходе на сайт мы видим "We are archiving Atom and all projects under the Atom organization for an official sunset on December 15, 2022."?
     
  • 1.85, Аноним (98), 18:42, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Единственная адекватная и поистине кроссплатформенная платформа. Не нравиться она может только пенсионерам на 775 сокетах с 2 гигами RAM.
     
     
  • 2.92, Аноним (33), 19:27, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём самое забавное что пенсионеры считают что их заставляют пользоваться этими программами на электроне. При этом они не орут на кучу самых простых игр, которые на их хламе сожрут всю память, чего они на игры не орут?
     
     
  • 3.95, Аноним (98), 19:40, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те кто играют в игры на подобных форумах не сидят. Я тоже не играю кстати и презираю тех кто играет, хоть и не пенсионер и железо обновляю регулярно что каждый геймер позавидовал бы (кроме GPU - оно всегда встройка).
     

  • 1.87, Куртка (?), 18:46, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучший фреймворк. А воняют - пердуны, которые не могут привыкнуть к новому. Исследование показало, что Электрон легковеснее чем нативные ТК.
     
     
  • 2.97, Аноним (98), 19:43, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Электрон легковеснее чем нативные ТК

    Лол

     
  • 2.99, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:47, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Исследование показало

    Исследование британских ученых?

     

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