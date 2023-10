Выпуск платформы Electron 27.0 с включением режима декорирования окон для Wayland

2.3 , Анонин ( ? ), 10:10, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Не хочу тебя расстраивать, но в винде уже есть хруст.

2.4 , 108 ( ? ), 10:25, 15/10/2023 "Linux — это операционная система, похожая на Windows"

@Microsoft

3.5 , 108 ( ? ), 10:27, 15/10/2023 * https://learn.microsoft.com/en-us/linux/install

3.32 , _kp ( ok ), 13:37, 15/10/2023 Да, на сайте Микрософта именно этой фразой и начанается статья. ;)

3.47 , Аноним ( 47 ), 14:17, 15/10/2023 Просто виндовс это оболочка для запуска линукс)

3.69 , Эксперт ( ? ), 15:26, 15/10/2023 С английским плохо? Переводится как "Linux это операционная система, как и Windows/по типу Windows", а не то что вы написали. Если бы был без запятых тогда было бы так

4.82 , 108 ( ? ), 18:00, 15/10/2023 всегда знал что на опеннете обитают особые эксперты по английскому языку Linux is an operating system, similar to Windows, but with many different versions due to the nature of being open source and fully customizable. To install Linux, you must choose an install method and choose a Linux distribution. хоть с запятой хоть без первая часть говорит о похожести осей, а не о том что это просто две оси.

о чем в принципе и говорят три основных переводчика google, yandex и deepl; да и в хабро-статье https://habr.com/ru/news/767478/ говорится о том же

2.6 , soarin ( ok ), 10:32, 15/10/2023 Нет.

1) На Rust пишут в Windows.

Microsoft is rewriting core Windows libraries in the Rust programming language, and the more memory-safe code is already reaching developers. Thu 27 Apr 2023

2) Wayland используется для запуска линукс приложений в WSL уже года два как.

Да, разработчики выбрали Wayland, а не бородатые иксы.

3.13 , Аноним ( 13 ), 11:35, 15/10/2023 > 2) Wayland используется для запуска линукс приложений в WSL уже года два как.

> Да, разработчики выбрали WSL, а не бородатый линукс. починил

> Да, разработчики выбрали WSL, а не бородатый линукс. починил

4.18 , Иваня ( ? ), 11:45, 15/10/2023 поломал

2.11 , Аноним ( 11 ), 11:18, 15/10/2023 > На Винде нет Вяленного и Хруста.Островок здравомыслия. https://opennet.ru/59044-rust