Выпуск платформы Electron 27.0 с включением режима декорирования окон для Wayland

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|2.4, 108 (?), 10:25, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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"Linux — это операционная система, похожая на Windows"
@Microsoft
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|3.32, _kp (ok), 13:37, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, на сайте Микрософта именно этой фразой и начанается статья. ;)
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|3.69, Эксперт (?), 15:26, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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С английским плохо? Переводится как "Linux это операционная система, как и Windows/по типу Windows", а не то что вы написали. Если бы был без запятых тогда было бы так
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|4.82, 108 (?), 18:00, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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всегда знал что на опеннете обитают особые эксперты по английскому языку
Linux is an operating system, similar to Windows, but with many different versions due to the nature of being open source and fully customizable. To install Linux, you must choose an install method and choose a Linux distribution.
хоть с запятой хоть без первая часть говорит о похожести осей, а не о том что это просто две оси.
о чем в принципе и говорят три основных переводчика google, yandex и deepl; да и в хабро-статье https://habr.com/ru/news/767478/ говорится о том же
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|2.6, soarin (ok), 10:32, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Нет.
1) На Rust пишут в Windows.
Microsoft is rewriting core Windows libraries in the Rust programming language, and the more memory-safe code is already reaching developers. Thu 27 Apr 2023
2) Wayland используется для запуска линукс приложений в WSL уже года два как.
Да, разработчики выбрали Wayland, а не бородатые иксы.
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|3.13, Аноним (13), 11:35, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 2) Wayland используется для запуска линукс приложений в WSL уже года два как.
> Да, разработчики выбрали WSL, а не бородатый линукс.
починил
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|1.7, penetrator (?), 10:35, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord.
Сколько всякого не ненужно. Из полезного разве что Signal и Wire. И куда-то Riot он же Element дели.
Ну и как обычно с обновлением Mesa в сигнале отвалится opengl )))
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|2.8, Анонимусс (?), 10:40, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что-то у тебя список маленький. Их там намного больше https://www.electronjs.org/apps
И то что как-то Obsidian или Notion конкретно тебе не нужен, не значит что он не нужен остальным.
> с обновлением Mesa
проблемы корявой месы разумеется
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|3.12, Аноним (12), 11:18, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Десктопного Spotify еще что-то не видно, он же вроде тоже на электроне. И еще из мелочи есть официальный ВК-шний мессенджер, который хоть и заброшенный, но нормально под линуксом работает.
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|4.17, Анонимусс (?), 11:43, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там чтобы попасть в этот список, нужно написать письмо, они рассмотрят заявку и добавят.
Если никто не заморачивался отправлять - а спотифаю доп. реклама не нужна - то там его и не будет.
Так-то софта на электроне значительно больше. OpenVPN Connect или Miro тоже в списке нет.
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|4.19, Аноним (19), 11:50, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Десктопный spotify натнём, но его пришлось забыть как страшный сон из-за всего одной «мелочи»: при старте он люто-бешено насиловал хард по пять минут, а то и более. И это на системе с нормальным процом, приличной M.2 SSD и 16Гб оперативы. Толи кеш переиндексировал свой, толи я не знаю, что он там искал, но напрягал он знатно. Но и весь день в фоне тоже бесследно не проходит, потому что так оперативы не напасёшься, ведь есть ещё и рабочие программы вообще-то.
Вот вам и разница Электрон<->Браузер. У первого неограниченный доступ к файлухе образно говоря, а у «приложений» внутри второго почти никакого по дефолту.
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|5.76, Анонимусс (?), 17:10, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что-то не уверен что за кеширование отвечает "электронная" часть приложения.
Проблема скорее всего в "ядерной" части.
Легче, правда, от этого не станет))
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|2.39, Аноним (39), 13:53, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Discord норм был, хотя под гигабайт памяти в момент запуска выжирал, но других претензий к нему нет. Прекрасная штука, и отлично работает. Всё остальное какой-то шлак.
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|1.9, Аноним (47), 10:41, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Лутший кроссплатформенный движок всех времен.
Позволяет
1 быстро реализовать приложение (например для проверки MVP)
2 open source позволяющий зарабатывать деньги, а не просить подаяния.
слава пермисивным лицензиям!
3 позволяет отсеять нищуков и некромантов на 2 пнях и 2 гб оперативки - денег с них взять нечего, а воздух портить на форумах "у меня тормозит" будут
В общем одни плюсы, порадуемся обновлению.
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|2.35, YetAnotherOnanym (ok), 13:45, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вот и молодую поросль подвезли, у которой печёт от требований к производительности и эффективности.
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|3.44, Аноним (47), 14:11, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Просто у нас требования "к производительности и эффективности" не касаются компов.
То что я напишу за неделю на электроне - ты будешь писать месяц на сишке, попутно велосипедя свой split для строк.
Мне есть чем занять оставшиеся три недели - поэтому производительнее и эффективнее тебя.
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|5.73, Аноним (47), 15:52, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На твоем втором пеньке и медной 10BASE2 - возможно, но не стоит проецировать свою отсталость на всех остальных.
Плюс, когда качается нпм - не нужно сидеть и смотреть на него. Путь себе качается, можешь открыть фильм в соседнем окне.
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|4.89, Аноним (89), 18:52, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда типикал прога для десктопа на холостом ходу после запуска жрёт больше 100 МБ - это печаль какая-то.
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|5.100, Аноним (100), 20:00, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но она хотя бы есть.
А не рассказы про супер компактную и супер производительную, но будет послезавтра
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|1.23, Аноним (23), 12:27, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Нужно больше бразуеров! Даёшь каждый элемент UI в отедльном браузере!
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|3.30, Skullnet (ok), 13:22, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С++/Python/Rust/C#/Java. Выбирай любой.
В любом случае тащить веб-браузер для каждой проги это капец.
И вообще Tuari лучше.
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|4.54, Аноним (27), 14:32, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это как сказать, что люди ездят на ладах, а не Мерседесах, потому что они - неосиляторы
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|4.67, Аноним (67), 15:11, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты минотаури этот трогал? Я - да, это тихий ужас, не имеющий и трети того, что есть в электроне.
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|4.71, НяшМяш (ok), 15:46, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Tauri не лучше хотя бы тем, что на линуксе к WebKit привязан. А WebKit это полнейший ужас - древний и тормозной.
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|2.36, Аноним (36), 13:47, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да все, которые более-менее заметные, на Qt/QML. Даже LibreOffice, который мультимордовый, наиболее приятную морду имеет на Qt.
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|3.61, ilyafedin (ok), 14:39, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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LibreOffice на своем мета-тулките (VCL емнип), который имеет несколько бэкендов. И Qt'шный вроде на виджетах, а не на QML.
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|4.79, Аноним (36), 17:40, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Qt/QML: На Qt и/мли на QML. Что я сказал не так? А то, что там в промежутке, пользователю визуально не видно.
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|2.59, ilyafedin (ok), 14:37, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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tdesktop на QtWidgets. Загляни в его репозиторий и увидишь, что там один C++.
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|1.31, Аноним (31), 13:30, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какие есть аналоги электрону, тянущие семёрку-восьмёрку и требующие минимум изменений кода?
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|4.94, Аноним (33), 19:31, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужен питон 3.8 не выше, все работает. Выглядит ткинтер ужасно. Где-то пробегала тема украшалка ткинтера готовая на гитхабе более менее, но искать я её не буду.
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|1.34, Аноним (33), 13:41, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Если бы не электрон никаких нормальных приложений на линуксе никогда бы и не появилось. И так бы и сидели с 1%.
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|3.40, Аноним (33), 13:57, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А ты смешной, пытаешься рисоваться что всё нормально было с софтом до прихода электрона.
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|4.43, Аноним (39), 14:09, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В любом случае, софт в браузере -- это не софт, а заменитель. Ты вот не смешной, тралить тупостью уныло и не смешно.
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|5.49, Аноним (33), 14:20, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя заменитель в мозгу. Электрон имеет доступ хоть к файловой системе хоть нативным библиотекам. А без электрона у тебя и был бы только софт в браузере. Давай шевели мозгозаменителем.
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|6.52, Аноним (39), 14:24, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так зачем тебе доступ к файловой системе и нативным библиотекам, если ты всё равно пользуешься браузерным шлаком в браузере? А без электрона у меня есть совершенно любой софт, чай, не венда.
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|8.66, Аноним (39), 15:10, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Это ты ставишь себе плюсы, да Я заметил странную тенденцию, ну или у тебя появи... текст свёрнут, показать
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|2.81, Fyjybvec (?), 17:44, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Электрон -- это кусок г0вна, которым некоторые копрофилы обмазываются и думают, что они программисты.
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|1.38, Аноним (38), 13:50, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Помимо раста есть еще одна бяка. Помнится умельцы в 64 кб могли 3d демку уместить, а тут hello world на сотни мегабайт.
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|2.41, Аноним (33), 13:59, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Научись, засунь. Только потом окажется что математику надо было в школе учить, а ты гуманитарий. И никакого софта ты написать не можешь на 64 килобайта. Тем более под Линукс.
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|2.42, Аноним (42), 14:04, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>hello world на сотни мегабайт.
Такой хелловорлд может быть только у особо безруких персонажей.
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|3.48, Аноним (39), 14:19, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>hello world на сотни мегабайт.
> Такой хелловорлд может быть только у особо безруких персонажей.
Ну почему, обычное дело. В случае с электроном, у тебя рантайм на сотни метров, независимо от кода приложения. И у каждого приложения свой рантайм, они достаточно быстро аккумулируются.
Мой опыт примитивного ржавого приложения уровня привет мир в районе 100+ мб.
А так да
https://github.com/mTvare6/hello-world.rs
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|5.53, Аноним (39), 14:27, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Причем тут ржавой у тебя шизофазия?
При том, что с него началась ветка. А ты продолжаешь тралить тупостью зачем-то, хотя, я уже напомнил, что это не смешно, и никогда не было.
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|7.64, Аноним (39), 15:04, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ещё одной бякой автор назвал электрон и ветка про него.
А вот это уже не тупость, а органическое поражение мозга. Соболезную, бро. В таком случае, прекрати пытаться ставить диагнозы другим, ты неспособен.
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|2.46, Аноним (47), 14:15, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поздравляю! Ты жиденько обделался.
Хелловорлд на раст весит 500 байт, и его уже несколько раз приводили на пеньке.
Но фанатикам что в лоб, что по лбу.
(https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/124921.html#322)
но повторить никогда не будет лишним
#![no_std]
#![no_main]
use core::panic::PanicInfo;
use syscall::syscall;
#[panic_handler]
fn panic(_info: &PanicInfo) -> ! { loop {} }
#[no_mangle]
pub extern fn _start() -> ! {
let message = "Hello World\n".as_bytes();
unsafe {
syscall!(WRITE, 0, message.as_ptr(), message.len());
syscall!(EXIT,0);
}
loop {}
}
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|3.50, Аноним (39), 14:21, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ток это не раст, а так сахарок да, но зачем, если это многословней и запутанней ассемблера?
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|4.63, Аноним (63), 15:00, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ток это не раст, а так сахарок да, но зачем, если это многословней и запутанней ассемблера?
Т.е. ты не только криворук (получить сотню МБ вместо пары KБ на ровном месте), но и в асм не умеешь? Ожидаемо.
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|6.72, Аноним (63), 15:49, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это уже вообще странное заявление, мы тебя теряем.
И опять унылая клоунада вместо конкретики и "это нищитаица!"
> Мой опыт примитивного ржавого приложения уровня привет мир в районе 100+ мб.
Кстати, обтекай:
[CODE]
% cat hello.rs && rustc -O -C prefer-dynamic hello.rs && strip hello && wc -c ./hello
fn main() {
println!("Hello World!");
}
6048 ./hello
[/CODE]
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|4.90, Советский инженер (ok), 19:04, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ток это не раст
это раст!
>но зачем
что б уменьшить размер бинаря, очевидно
>если это многословней и запутанней ассемблера
вот код на асме:
section .data
msg: DB 'Hello World!', 10
msgSize EQU $ - msg
global start
section .text
start:
mov rax, 0x2000004 ; function 4
mov rbx, 1 ; stdout
mov rcx, msg ; msg
mov rdx, msgSize ; size
int 0x80
mov rax, 1 ; function 1
mov rbx, 0 ; code
int 0x80
ret
примерно столько же кода как и на расте.
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|2.86, Аноним (98), 18:43, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> hello world на сотни мегабайт
Ничего вы не понимаете в Ынтерпрайзе.
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|2.88, Аноним (98), 18:47, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что ты хочешь, если раст тянет за собой жирнющий рантайм. Это тебе не православная сишка.
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|3.93, Советский инженер (ok), 19:29, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>А что ты хочешь, если раст тянет за собой жирнющий рантайм
а пару сообщений выше было такое:
>Хелловорлд на раст весит 500 байт
что скажешь, балабольчик?
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|2.91, Аноним (98), 19:09, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> умельцы
Умельцев и гениев менее 1%, остальные 99% - идиоты. Всё в этом мире делается под большинство в т.ч. и в погромировании. Вот много ли вы знаете людей с профильным инженерным образованием в IT? Большинство ведь это вайтишники после ютуб курсов питон за 1 час.
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|1.83, Аноним (83), 18:27, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Смысл упоминать Atom, когда при заходе на сайт мы видим "We are archiving Atom and all projects under the Atom organization for an official sunset on December 15, 2022."?
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|1.85, Аноним (98), 18:42, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Единственная адекватная и поистине кроссплатформенная платформа. Не нравиться она может только пенсионерам на 775 сокетах с 2 гигами RAM.
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|2.92, Аноним (33), 19:27, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причём самое забавное что пенсионеры считают что их заставляют пользоваться этими программами на электроне. При этом они не орут на кучу самых простых игр, которые на их хламе сожрут всю память, чего они на игры не орут?
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|3.95, Аноним (98), 19:40, 15/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Те кто играют в игры на подобных форумах не сидят. Я тоже не играю кстати и презираю тех кто играет, хоть и не пенсионер и железо обновляю регулярно что каждый геймер позавидовал бы (кроме GPU - оно всегда встройка).
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|1.87, Куртка (?), 18:46, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Лучший фреймворк. А воняют - пердуны, которые не могут привыкнуть к новому. Исследование показало, что Электрон легковеснее чем нативные ТК.
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