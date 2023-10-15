Выпуск платформы Electron 27.0 с включением режима декорирования окон для Wayland

Опубликован релиз платформы Electron 27.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 118, платформы Node.js 18.17.1 и JavaScript-движка V8 11.8. Среди изменений в новом выпуске: Включён по умолчанию режим WaylandWindowDecorations, позволяющий при запуске с поддержкой Wayland (--ozone-platform=wayland) корректно менять размер и перемещать окна в Wayland-окружениях на базе GNOME и Weston, в которых не поддерживается протокол XDG Decoration. В окружениях с поддержкой XDG Decoration, таких как KDE и Sway, режим WaylandWindowDecorations игнорируется.

Добавлен API для учёта системных настроек, управляющих уровнем прозрачности фона в приложениях.

Добавлена поддержка API chrome.scripting, позволяющего подставлять свой JavaScript и CSS на страницы.

Добавлены методы safeStorage.setUsePlainTextEncryption и safeStorage.getSelectedStorageBackend.

Добавлен API BrowserWindow.showAllTabs. В объект BrowserWindow добавлено свойство tabbingIdentifier. Частично реализован API chrome.tabs.query.

В методы session.downloadURL() и webContents.downloadURL() добавлена возможность отправки определённых HTTP-заголовков.

Добавлен флаг "--dns-result-order".

В Linux реализовано определение настроек тёмной темы оформления через портал "xdg settings".

Объявлен устаревшим API ipcRenderer.sendTo(), вместо которого следует использовать MessageChannel для взаимодействия между двумя рендерами.

Удалён метод webContents.getPrinters, вместо которого следует использовать webContents.getPrintersAsync.

Удалены методы systemPreferences.{get,set}AppLevelAppearance и systemPreferences.appLevelAppearance, на смену которым пришёл модуль nativeTheme.

В методе systemPreferences.getColor прекращена поддержка значения alternate-selected-control-text, вместо которого нужно использовать selected-content-background.

В systemPreferences удалены события изменения цветовых схем (вместо inverted-color-scheme-changed и high-contrast-color-scheme-changed следует использовать событие updated из модуля nativeTheme).

Прекращена поддержка macOS 10.13 (High Sierra) и macOS 10.14 (Mojave).

Завершён цикл сопровождения Electron 22.x, последней ветки с поддержкой Windows 7/8/8.1. Платформа Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium. В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub). Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 744 приложения. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.



