Выпуск Electron 26.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

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|1.1, Аноним (1), 09:10, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Чем вы пользуетесь кроме ВСкод на электроне? У меня такое ощущение, что электрон создан только для ВСкода.
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|2.2, Аноним (2), 09:16, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Чем угодно помимо протрояненого вскода. Да и толку от очередного блокнота?
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|3.5, Аноним (2), 09:19, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле он создавался специально для Vampire Survivors.
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|2.7, Rezzet (??), 09:34, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Именно как блокнот с подсветкой лучше Sublime Text. VSCode удобен когда надо работать с репозиторием в целом, поиск, переходы, но не хочется его собирать из IDE и просто почитать посмотреть, найти нужное. А чем пользуются на Электроне: слак, zoom, skype. Все жутко глючное, первые две поделки навязывает работодатель, последним в силу привычки и наличия нужных людей. Эхо начала 2000, тогда скайп был мега прогрессивным и очень стабильным, сейчас есть очень много контактов которые до сих пор в нем сидят.
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|3.15, Аноним (14), 10:04, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зоооом - на куте. Не всё что жутко глючное - написано именно на электроне.
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|2.8, Аноним (8), 09:35, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На нынешней работе Discord, на прошлой - Slack. В веб-версиях не весь функционал.
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|1.11, beck (??), 09:45, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучший markdown редактор и заметочник Typora на электроне.
Как по мне, электрон наконец-то закрыл вопрос с кроссплатформенным фреймворком для интерфейса приложений.
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|2.18, OpenEcho (?), 10:18, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Лучший markdown редактор и заметочник Typora на электроне.
Реклама? Тот же безплатный/опенсорц Joplin, - совсем не хуже
> Как по мне, электрон наконец-то закрыл вопрос с кроссплатформенным фреймворком для интерфейса приложений.
Все б ничего, но старт в несколько секунд раздражает, не говоря уже про жручесть ресурсов. Оно понятно, что по факту V8 - это практически виртуальная ОСь, но от этого легче не становится
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|3.29, beck (??), 11:08, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Joplin, - совсем не хуже
Рядом не стояло. И нет, не реклама.
> старт в несколько секунд раздражает, не говоря уже про жручесть ресурсов
Расплата за кроссплатформенность. Ну и за браузерную модель, да. Но других, у нас к сожалению нет.
Андроид концептуально ровно также устроен.
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|2.16, Анонимусс (?), 10:16, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так давно пытались сделать нормальную кроссплатформу. Это же мечта написать UI и запускать где угодно!
Жава не взлетела. Были шансы у кути, но они их пролюбили из-за неадекватной стоимости лицензий для коммерческой разработки. GTK выглядит как ####, всякие wxWidgets и Tcl/Tk - маргинальщина.
Ни у кого не получилось стать золотым стандартом.
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|3.20, _hide_ (ok), 10:20, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Веб сайты давно стали золотым стандартом.
А запустить сайт и делать вид, что это приложение... Ну так себе, очень много вопросов про адекватность так делающих.
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|4.21, Анонимусс (?), 10:26, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот сам пишешь что "сайты давно стали золотым стандартом". Предположим это правда)
А теперь представь, что ты умеешь только писать сайты, а тебе говорят "а сделай чтобы без инета работало"
Вот что ты сделаешь?)
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|5.25, _hide_ (ok), 10:49, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это... Того... Очень удивлюсь. А собачку дома покормить меня никто не попросит?
Вы меняете причину и следствие. Когда продвигался Электрон (и компания в виде решения от мозилы и т.п.), как раз такие "умеющие писать только сайты" продвигали это решение как возможность быстрой разработки прикладного софта и перекладывания накладных расходов с сервера на клиент. Чтобы это работало без интернета/сервера никто особо не рвался и нода тогда, кстати, уже была.
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|1.23, test (??), 10:41, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему этот электрон до сих пор не превратили в рантайм ? Я чтобы использовать 5 электрон приложений, должен запускать 5 нод, 5 браузеров и т.д ?
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|1.30, iPony129412 (?), 11:09, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> xlsclients
stable gsd-xsettings
stable ibus-x11
stable gnome-shell
stable mattermost-desktop
stable firefox
Когда там от луддитсва в Electron приложениях избавятся?
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