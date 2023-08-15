The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Electron 26.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

15.08.2023 09:07

Подготовлен релиз платформы Electron 26.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 116, платформы Node.js 18.16.1 и JavaScript-движка V8 11.2.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлена частичная поддержка метода chrome.tabs.query().
  • В основном процессе Electron предоставлена возможность использования дополнительных опций командной строки Node.js.
  • В файле-манифесте реализована поддержка параметра minimum_chrome_version.
  • Добавлены API safeStorage.setUsePlainTextEncryption и safeStorage.getSelectedStorageBackend.
  • Для сообщений, отправляемых через метод ipcRenderer.sendTo(), реализована поддержка параметра senderIsMainFrame.
  • Добавлена поддержка всплывающих меню, вызываемых при помощи клавиатуры.
  • Объявлены устаревшими:
    • Метод webContents.getPrinters - следует использовать метод webContents.getPrintersAsync.
    • Методы systemPreferences.{get,set}AppLevelAppearance, systemPreferences.appLevelAppearance - следует использовать модуль nativeTheme.
    • Значение alternate-selected-control-text в методе systemPreferences.getColor - следует использовать параметр selected-content-background.


Платформа Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 744 приложения. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.electronjs.org/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск Electron 24.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  3. OpenNews: Tauri 1.0 - конкурирующая с Electron платформа для создания пользовательских приложений
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59600-electron
Ключевые слова: electron
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:10, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Чем вы пользуетесь кроме ВСкод на электроне? У меня такое ощущение, что электрон создан только для ВСкода.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:16, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чем угодно помимо протрояненого вскода. Да и толку от очередного блокнота?
     
     
  • 3.4, blish (?), 09:17, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vscodium вполне
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 10:01, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И таки чем он отличается от вскода?
     
     
  • 5.17, Chode McBlob (ok), 10:17, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсутствием телеметрии и отсутствием половины плагинов
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:16, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так и есть же

    Электрон создавался специально для Атома

     
     
  • 3.5, Аноним (2), 09:19, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле он создавался специально для Vampire Survivors.
     
  • 2.7, Rezzet (??), 09:34, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Именно как блокнот с подсветкой лучше Sublime Text. VSCode удобен когда надо работать с репозиторием в целом, поиск, переходы, но не хочется его собирать из IDE и просто почитать посмотреть, найти нужное. А чем пользуются на Электроне: слак, zoom, skype. Все жутко глючное, первые две поделки навязывает работодатель, последним в силу привычки и наличия нужных людей. Эхо начала 2000, тогда скайп был мега прогрессивным и очень стабильным, сейчас есть очень много контактов которые до сих пор в нем сидят.
     
     
  • 3.15, Аноним (14), 10:04, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зоооом - на куте. Не всё что жутко глючное - написано именно на электроне.
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:35, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На нынешней работе Discord, на прошлой - Slack. В веб-версиях не весь функционал.
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:47, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты дикарь и живёшь в лесу или последователь Недда Лудда?
     
  • 2.24, Иваня (?), 10:43, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Neovim наше всё!
     

  • 1.11, beck (??), 09:45, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший markdown редактор и заметочник Typora на электроне.

    Как по мне, электрон наконец-то закрыл вопрос с кроссплатформенным фреймворком для интерфейса приложений.

     
     
  • 2.18, OpenEcho (?), 10:18, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лучший markdown редактор и заметочник Typora на электроне.

    Реклама? Тот же безплатный/опенсорц Joplin, - совсем не хуже

    > Как по мне, электрон наконец-то закрыл вопрос с кроссплатформенным фреймворком для интерфейса приложений.

    Все б ничего, но старт в несколько секунд раздражает, не говоря уже про жручесть ресурсов. Оно понятно, что по факту V8 - это практически виртуальная ОСь, но от этого легче не становится

     
     
  • 3.29, beck (??), 11:08, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Joplin, - совсем не хуже

    Рядом не стояло. И нет, не реклама.

    > старт в несколько секунд раздражает, не говоря уже про жручесть ресурсов

    Расплата за кроссплатформенность. Ну и за браузерную модель, да. Но других, у нас к сожалению нет.

    Андроид концептуально ровно также устроен.

     
  • 2.19, Витюшка (?), 10:18, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучший заметочник это Typst
     
     
  • 3.31, beck (??), 11:17, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (>ლ)
     

  • 1.13, Аноним (12), 09:49, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы не было электрона его надо было бы придумать.
     
     
  • 2.16, Анонимусс (?), 10:16, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так давно пытались сделать нормальную кроссплатформу. Это же мечта написать UI и запускать где угодно!

    Жава не взлетела. Были шансы у кути, но они их пролюбили из-за неадекватной стоимости лицензий для коммерческой разработки. GTK выглядит как ####, всякие wxWidgets и Tcl/Tk - маргинальщина.
    Ни у кого не получилось стать золотым стандартом.

     
     
  • 3.20, _hide_ (ok), 10:20, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Веб сайты давно стали золотым стандартом.
    А запустить сайт и делать вид, что это приложение... Ну так себе, очень много вопросов про адекватность так делающих.
     
     
  • 4.21, Анонимусс (?), 10:26, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот сам пишешь что "сайты давно стали золотым стандартом". Предположим это правда)
    А теперь представь, что ты умеешь только писать сайты, а тебе говорят "а сделай чтобы без инета работало"
    Вот что ты сделаешь?)
     
     
  • 5.25, _hide_ (ok), 10:49, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это... Того... Очень удивлюсь. А собачку дома покормить меня никто не попросит?

    Вы меняете причину и следствие. Когда продвигался Электрон (и компания в виде решения от мозилы и т.п.), как раз такие "умеющие писать только сайты" продвигали это решение как возможность быстрой разработки прикладного софта и перекладывания накладных расходов с сервера на клиент. Чтобы это работало без интернета/сервера никто особо не рвался и нода тогда, кстати, уже была.

     

  • 1.23, test (??), 10:41, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему этот электрон до сих пор не превратили в рантайм ? Я чтобы использовать 5 электрон приложений, должен запускать 5 нод, 5 браузеров и т.д ?
     
     
  • 2.27, anonimus (?), 10:58, 15/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.30, iPony129412 (?), 11:09, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > xlsclients

    stable  gsd-xsettings
    stable  ibus-x11
    stable  gnome-shell
    stable  mattermost-desktop
    stable  firefox

    Когда там от луддитсва в Electron приложениях избавятся?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру