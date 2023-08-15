Выпуск Electron 26.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

Подготовлен релиз платформы Electron 26.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 116, платформы Node.js 18.16.1 и JavaScript-движка V8 11.2.

Среди изменений в новом выпуске:

Добавлена частичная поддержка метода chrome.tabs.query().

В основном процессе Electron предоставлена возможность использования дополнительных опций командной строки Node.js.

В файле-манифесте реализована поддержка параметра minimum_chrome_version.

Добавлены API safeStorage.setUsePlainTextEncryption и safeStorage.getSelectedStorageBackend.

Для сообщений, отправляемых через метод ipcRenderer.sendTo(), реализована поддержка параметра senderIsMainFrame.

Добавлена поддержка всплывающих меню, вызываемых при помощи клавиатуры.

Объявлены устаревшими: Метод webContents.getPrinters - следует использовать метод webContents.getPrintersAsync. Методы systemPreferences.{get,set}AppLevelAppearance, systemPreferences.appLevelAppearance - следует использовать модуль nativeTheme. Значение alternate-selected-control-text в методе systemPreferences.getColor - следует использовать параметр selected-content-background.



Платформа Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 744 приложения. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.



