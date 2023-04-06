Выпуск Electron 24.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

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|2.4, Аноним (4), 10:20, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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абсолютно никак, флуттер на дарт написан и не крутится в брузере
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|2.9, Аноним (9), 10:22, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Флуттер он точно такой же как и Qt по факту просто пейнтбраш, который рисует в окошках интерфейс.
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|3.29, cheburnator9000 (ok), 10:46, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Skia. Весь его низкоуровневый движок это чистый C++. GTK под линукс нужен ради того, чтобы отобразить нативное окно, на этом все. По этому по сути на Flutter/Dart не может быть нативного GtkHeaderBar без реализации оного в движке, либо имитации, но тогда и GTK не нужен, создай через SDL2 окно и делов, SDL2 в wayland работает.
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|2.21, Бывалый смузихлёб (?), 10:34, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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флаттер даже в тексте новости не упоминается
флаттер скорее соотносится с реакт-натив'ом и ксамарин'ом
А электрон - ближе к кордове и фон гэп'у если сравнивать с чем-то для мобильных. Только электрон для десктопа
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|3.23, Аноним (9), 10:36, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кордова и фонгеп это одно и тоже выучи матчасть уже хоть в чём-нибудь.
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|1.3, Аноним (9), 10:19, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ничего лучше пока что не придумано для того чтобы делать кроссплатформенный гуй.
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|3.13, Аноним (9), 10:25, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я собираю на линуксе бинарники на электроне для всех платформ и для шинды и для мака и даже не тестирую, потому что уверен что на любой платформе они запустятся и будут работать так же как в линуксе. Смог бы я так сделать с Qt? Только после танцев с бубном, а для мака бы совсем не смог.
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|5.20, Аноним (20), 10:34, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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tkinter - кусок унылого гумна, который соответствует потребностям 20 летней давности
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|6.27, Аноним (4), 10:42, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а сегодня какие потребности? что бы в номинальном гуе были потоки файлы сеть мп3-плеер и 3дэ с поддержкой виртуальной реальности?
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|7.31, Аноним (20), 10:50, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У tkinter мало возможностей для динамического интерфейса. К примеру элементарный динамический фрейм, чтобы можно было мышкой цеплять его границу и изменять ширину этого фрейма в окне - нет такой функции. Не говоря уже о более сложных виджетах. Если нужен гуй на питоне и не охота обмазываться PyQt, оптимальный вариант будет wxPyhton.
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|5.24, Аноним (9), 10:36, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы он не был страшным как ядреная война вполне можно было бы юзать tkinter.
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|6.26, Аноним (20), 10:41, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть customtkinter - красивенький, с кругленькими цветными кнопочками и прочей современной обвеской для девочек.
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|4.19, Бывалый смузихлёб (?), 10:32, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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проблема в том, что из этого не собирается один нормальный исполняемый файл - в папке с приложением всякого навалено как у неплохой игры
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|5.75, Аноним (75), 13:12, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во-первых это не проблема.
Во-вторых есть десятки упаковщиков в один исполняемый файл.
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|6.93, Аноним (93), 14:51, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да только они при каждом чихе распаковывают всё это дело на диск
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|4.56, Аноним (56), 12:31, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да бози ж мой, собирает он для платформ. Что ты там собираешь, блокнот свой на 10 строк? Для серьёзных вещей есть специальные люди, которые тестируют. И да, это обязательно.
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|4.68, Аноним (40), 13:01, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Смог бы я так сделать с Qt?
А мы-то откуда знаем, насколько у тебя руки из правильных мест растут?
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|4.78, femtobrain (?), 13:22, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я раздаю образы виртуальных машин для хостов с виндой, и маком и даже не тестирую, потому что уверен, что на любой платформе они запустятся и будут работать так же, как в линуксе.
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|2.8, Аноним (2), 10:22, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кроме ВСКода нет ни одного приложения, которое было бы полезно.
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|3.11, Аноним (9), 10:23, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Лол, сейчас все полезные приложения исключительно на электроне хоть дискорд, хоть постман, хоть гиткракен. Всё чем любой нормальный разработчик пользуется каждый день.
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|4.30, cheburnator9000 (ok), 10:49, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Дискорд работает в браузере, что такое постман в душе нее (а значит он никому не нужен). SmartGit в бесплатной версии в разы лучше гиткракена, тупо потому что он создавался для работы, а не для лицезрения "неоновой подсветки" элементов интерфейса. Такими темпами без Nvidia RTX 4090 TI под линуксом графические приложения запускаться перестанут.
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|5.34, Аноним (9), 10:56, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если всё будет без 4090 TI таким же страшным как SmartGit то лучше таким программа не запускаться. Даже у Sublime Merge в разы лучший интерфейс.
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|6.43, Аноним (4), 11:41, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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вы уже не в первый раз пишите такие язвительные замечания
вы что же, считаете себя выше экспертизы опеннет?
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|5.57, Аноним (56), 12:34, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>что такое постман в душе нее
А зачем ты тогда пишешь своё ценное мнение, если ты не работаешь в индустрии? Иди ещё на форум трактористов выскажись по моделям сеялок.
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|4.35, Аноним (35), 10:57, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Дискорд сразу в помойку, глючное жручее днище обмазанное баннерами и не умеющее быстро стартануть без проверки обновлений на баннеры.
Постман - есть Insomnia, а вообще у приличных IDE есть свой плагин (httpYac для VSCode, HTTP Request для JB) заменяющий его практически полностью, а заодно и умеющий, например, инлайниться в документацию на Markdown.
ГитКрякен - это какая-то проприетарная шляпа? В вики ищется что оно вообще на C#. Эни вэй GitExtensions хоть и не такой смузиподобный, но хватает за глаза всем, кому в консоль тяжело
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|5.38, Аноним (9), 11:03, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Инсомния на электроне. Гиткракен на си шарп, ты бы голову бы сначала вылечил перед тем как комментарии писать.
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|5.47, Аноним (47), 11:57, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы не понимаете одной простой вещи: приложение будет на Электроне, либо его не будет под линукс ВООБЩЕ. И я, как пользователь Линукс выбираю первое.
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|8.69, Аноним (40), 13:04, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Всё логично он сказал Просто не хочет человек у себя в системе держать дерьмо-э... текст свёрнут, показать
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|4.76, Аноним (76), 13:12, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> на электроне хоть дискорд
Так вот почему он такой убогий, глючный, тормозной и выжирающий память. Спасибо, не знал.
Кстати, подобных платформ для чата (в том числе голосового) - как грязи.
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|2.22, Аноним (22), 10:35, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для простых юзеров кроссплатформеность - счастье
всё потому что надо что погоня за слоями
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|1.16, th3m3 (ok), 10:29, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>редактор Atom
Уже закрыт и сейчас его команда пилит на нормальных технологиях, новый редактор - Zed.
Да и электрон теперь уж точно ненужн - есть Tauri.
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|2.36, Аноним (36), 11:01, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> есть Tauri
В таури нельзя сделать многовкладочный интерфейс, где каждая вкладка -- изолированный процесс. В электроне можно.
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|3.61, Аноним (56), 12:37, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этот чувак ходит в каждый тред по электрону и рассказывает про Минотаури. Походу это единственный его пользак)
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|3.92, Facemaker (?), 14:48, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неправильное использование запятой. Предложение в таком виде не имеет смысла или имеет не тот смысл, который ты хотел в него вложить. Учи родной язык.
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|1.41, Аноним (41), 11:30, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что ж, посмотрим, как всё это "на электроне" откомпилируется из уже рассыпавшихся по дохлым URLам исходников через 5 лет.
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|2.42, Аноним (4), 11:39, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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понятно что никак, но все нормальные разрабы держат зависимости в своей локальной ИТ инфраструктуре
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|2.45, Аноним (9), 11:52, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем тебе надо компилить 5 летний софт? Какая цель? Посмотреть как оно всё было 5 лет назад? Если софт не поддерживается он уже не нужен.
Это уже не говоря если софт не подразумевает поддержку всегда можно сделать вендоринг.
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|3.77, femtobrain (?), 13:18, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Если софт не поддерживается он уже не нужен.
ты сеньер разработчик на крупном предприятии, раз такое заявляешь? Не путай свою комнату и предприятия, даже немецкий софт для какой-нить техники может быть написан еще в начале нулевых, а то и в 90х.
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|4.87, Аноним (9), 14:03, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какое-то производственное легаси? Зачем ему электрон ему и гуй то не всегда нужен.
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|2.82, Аноним (82), 13:41, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кому это надо? Электрон решает проблемы бизнеса здесь и сейчас, причем максимально быстро и дешево.
Если ты при всех прочих равных выбираешь другой UI фреймворк, то через эти самые 5 лет твой бизнес загнется, не выдержав конкуренции с электронщиками, которые будут добавлять фичи быстрее и дешевле, чем ты.
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|3.90, Аноним (90), 14:23, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а лучше вообще этим жрущим spyware не пользоваться. даже вкладкой в браузере.
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|2.62, жявамэн (ok), 12:39, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Боже, почините уже Discord на Wayland 😭
у меня работает.
чини свой линукс
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|1.54, Хухрымухры (ok), 12:26, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Надо короче сделать чтоб вмесо ОС сразу электрон запускался. И там сразу и браузеры, и эти ваши дискорды будут.
Один фиг скоро все приложения будут на этой 💩 штуке сделаны.
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|2.63, ИмяХ (?), 12:47, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отличная идея! Думаю, для смартфонов это будет самое то!
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|3.65, Аноним (56), 12:52, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ламерская идея. Электрон не подходит для низкоуровневых вещей типа ОС. Это как раз единственная ниша для убогих язычков типа сишки и хруста. А электрон кошерно в пользацкой области.
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|2.85, beck (??), 13:58, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже примерно так в андроиде, как я понимаю.
Но как по мне, идея воткнуть электрон/хромиум поверх ядра и из этого сделать gui, разумная.
Хотя подождите... хромОС уже есть...
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|1.80, femtobrain (?), 13:25, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А что это за портянка уже который год в три абзаца, постоянно втирающая про то, какое это хорошее изобретение?
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|1.88, Аноним (88), 14:17, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну хоть щас-то они смогли осилить отключение перехода в меню, когда меняешь язык по шифт+альт?
вряд ли
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