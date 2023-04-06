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Выпуск Electron 24.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

06.04.2023 10:15

Подготовлен релиз платформы Electron 24.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 112, платформы Node.js 18.14.0 и JavaScript-движка V8 11.2.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Изменена логика обработки размера изображения в методе nativeImage.createThumbnailFromPath(path, size), в котором параметр "maxSize" заменён на "size" и теперь отражает фактический размер создаваемой миниатюры, а не максимальный (т.е. если размер меньше будет применено масштабирование).
  • Объявлены устаревшими методы BrowserWindow.setTrafficLightPosition(position) и BrowserWindow.getTrafficLightPosition(), вместо которых следует использовать BrowserWindow.setWindowButtonPosition(position) и BrowserWindow.getWindowButtonPosition().
  • В методе cookies.get() добавлена возможность фильтрации Cookie при режиме HttpOnly.
  • В метод shell.openExternal() добавлен параметр logUsage.
  • В webRequest появилась возможность фильтрации запросов по типам.
  • В webContents добавлено событие devtools-open-url для открытия нового окна.
  • В callback-обработчик ses.setDisplayMediaRequestHandler() добавлен флаг enableLocalEcho для отражения внешнего звукового ввода в локальный выходной поток.
  • В файле конфигурации по умолчанию включена общая оптимизация, использующая информацию, полученную при компиляции всех модулей.

Платформа Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 734 приложения. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.electronjs.org/blo...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 112
  3. OpenNews: В сборки Chromium и Electron будет добавлена поддержка Wayland
  4. OpenNews: Сбои в OpenBSD, DragonFly BSD и Electron из-за устаревания корневого сертификата IdenTrust
  5. OpenNews: Tauri 1.0 - конкурирующая с Electron платформа для создания пользовательских приложений
  6. OpenNews: Выпуск Electron 23.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58927-electron
Ключевые слова: electron
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, Аноним (2), 10:19, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как этот электрон соотносится с флуттером?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:20, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    абсолютно никак, флуттер на дарт написан и не крутится в брузере
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:22, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Флуттер он точно такой же как и Qt по факту просто пейнтбраш, который рисует в окошках интерфейс.  
     
     
  • 3.29, cheburnator9000 (ok), 10:46, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Skia. Весь его низкоуровневый движок это чистый C++. GTK под линукс нужен ради того, чтобы отобразить нативное окно, на этом все. По этому по сути на Flutter/Dart не может быть нативного GtkHeaderBar без реализации оного в движке, либо имитации, но тогда и GTK не нужен, создай через SDL2 окно и делов, SDL2 в wayland работает.
     
  • 2.21, Бывалый смузихлёб (?), 10:34, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    флаттер даже в тексте новости не упоминается
    флаттер скорее соотносится с реакт-натив'ом и ксамарин'ом

    А электрон - ближе к кордове и фон гэп'у если сравнивать с чем-то для мобильных. Только электрон для десктопа

     
     
  • 3.23, Аноним (9), 10:36, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кордова и фонгеп это одно и тоже выучи матчасть уже хоть в чём-нибудь.
     
     
  • 4.25, Бывалый смузихлёб (?), 10:40, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фон гэп основан на кордове но в точности кордовой не является
     
     
  • 5.28, Аноним (4), 10:43, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ты бывалый, поверим на слово
     
  • 5.32, Аноним (9), 10:51, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мало того что это одно и тоже так фонгэп уже давно тупо закрыт.
     
  • 4.44, troizet (ok), 11:42, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть еще аналог кордовы: https://github.com/ionic-team/capacitor
     
  • 3.40, Аноним (40), 11:21, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, он ближе к корове.
     
     
  • 4.50, Аноним (4), 12:02, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надеюсь, не к Ларри?)
     

  • 1.3, Аноним (9), 10:19, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ничего лучше пока что не придумано для того чтобы делать кроссплатформенный гуй.
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 10:21, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вот и я о том, самый адекватный кроссплатформенный гуй
     
     
  • 3.13, Аноним (9), 10:25, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я собираю на линуксе бинарники на электроне для всех платформ и для шинды и для мака и даже не тестирую, потому что уверен что на любой платформе они запустятся и будут работать так же как в линуксе. Смог бы я так сделать с Qt? Только после танцев с бубном, а для мака бы совсем не смог.  
     
     
  • 4.17, Аноним (4), 10:29, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тоже самое с пистоном и его tkinter
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 10:34, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    tkinter - кусок унылого гумна, который соответствует потребностям 20 летней давности
     
     
  • 6.27, Аноним (4), 10:42, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а сегодня какие потребности? что бы в номинальном гуе были потоки файлы сеть мп3-плеер и 3дэ с поддержкой виртуальной реальности?
     
     
  • 7.31, Аноним (20), 10:50, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У tkinter мало возможностей для динамического интерфейса. К примеру элементарный динамический фрейм, чтобы можно было мышкой цеплять его границу и изменять ширину этого фрейма в окне - нет такой функции. Не говоря уже о более сложных виджетах. Если нужен гуй на питоне и не охота обмазываться PyQt, оптимальный вариант будет wxPyhton.
     
  • 5.24, Аноним (9), 10:36, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы он не был страшным как ядреная война вполне можно было бы юзать tkinter.
     
     
  • 6.26, Аноним (20), 10:41, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть customtkinter - красивенький, с кругленькими цветными кнопочками и прочей современной обвеской для девочек.
     
     
  • 7.91, девочка (?), 14:43, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо!
     
  • 4.19, Бывалый смузихлёб (?), 10:32, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    проблема в том, что из этого не собирается один нормальный исполняемый файл - в папке с приложением всякого навалено как у неплохой игры
     
     
  • 5.75, Аноним (75), 13:12, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во-первых это не проблема.

    Во-вторых есть десятки упаковщиков в один исполняемый файл.

     
     
  • 6.93, Аноним (93), 14:51, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да только они при каждом чихе распаковывают всё это дело на диск
     
  • 4.56, Аноним (56), 12:31, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да бози ж мой, собирает он для платформ. Что ты там собираешь, блокнот свой на 10 строк? Для серьёзных вещей есть специальные люди, которые тестируют. И да, это обязательно.
     
     
  • 5.66, Аноним (9), 12:53, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что ты такого серьёзного протестировал уже?
     
  • 4.68, Аноним (40), 13:01, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Смог бы я так сделать с Qt?

    А мы-то откуда знаем, насколько у тебя руки из правильных мест растут?

     
     
  • 5.79, femtobrain (?), 13:24, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нетрадиционно растущие руки должны стать более традиционными.
     
  • 4.78, femtobrain (?), 13:22, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я раздаю образы виртуальных машин для хостов с виндой, и маком и даже не тестирую, потому что уверен, что на любой платформе они запустятся и будут работать так же, как в линуксе.
     
  • 2.8, Аноним (2), 10:22, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кроме ВСКода нет ни одного приложения, которое было бы полезно.
     
     
  • 3.11, Аноним (9), 10:23, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лол, сейчас все полезные приложения исключительно на электроне хоть дискорд, хоть постман, хоть гиткракен. Всё чем любой нормальный разработчик пользуется каждый день.  
     
     
  • 4.14, 1 (??), 10:25, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разработка ради разработки ...
     
  • 4.15, Аноним (4), 10:25, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну насчёт нормального ты погорячился конечно
     
  • 4.30, cheburnator9000 (ok), 10:49, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дискорд работает в браузере, что такое постман в душе нее (а значит он никому не нужен). SmartGit в бесплатной версии в разы лучше гиткракена, тупо потому что он создавался для работы, а не для лицезрения "неоновой подсветки" элементов интерфейса. Такими темпами без Nvidia RTX 4090 TI под линуксом графические приложения запускаться перестанут.
     
     
  • 5.34, Аноним (9), 10:56, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если всё будет без 4090 TI таким же страшным как SmartGit то лучше таким программа не запускаться. Даже у Sublime Merge в разы лучший интерфейс.  
     
  • 5.37, НяшМяш (ok), 11:02, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > постман в душе нее (а значит он никому не нужен)

    https://www.postman.com/

    Эксперты опеннета как всегда судят остальных по себе.

     
     
  • 6.43, Аноним (4), 11:41, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    вы уже не в первый раз пишите такие язвительные замечания
    вы что же, считаете себя выше экспертизы опеннет?
     
  • 5.57, Аноним (56), 12:34, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >что такое постман в душе нее

    А зачем ты тогда пишешь своё ценное мнение, если ты не работаешь в индустрии? Иди ещё на форум трактористов выскажись по моделям сеялок.

     
  • 4.35, Аноним (35), 10:57, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Дискорд сразу в помойку, глючное жручее днище обмазанное баннерами и не умеющее быстро стартануть без проверки обновлений на баннеры.
    Постман - есть Insomnia, а вообще у приличных IDE есть свой плагин (httpYac для VSCode, HTTP Request для JB) заменяющий его практически полностью, а заодно и умеющий, например, инлайниться в документацию на Markdown.
    ГитКрякен - это какая-то проприетарная шляпа? В вики ищется что оно вообще на C#. Эни вэй GitExtensions хоть и не такой смузиподобный, но хватает за глаза всем, кому в консоль тяжело
     
     
  • 5.38, Аноним (9), 11:03, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Инсомния на электроне. Гиткракен на си шарп, ты бы голову бы сначала вылечил перед тем как комментарии писать.  
     
  • 5.47, Аноним (47), 11:57, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не понимаете одной простой вещи: приложение будет на Электроне, либо его не будет под линукс ВООБЩЕ. И я, как пользователь Линукс выбираю первое.
     
     
  • 6.48, Аноним (4), 12:01, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а умный человек выбирает Wine
     
     
  • 7.67, Аноним (9), 12:55, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Помоечный оффтопщик, который хз как на линукс попал.  
     
     
  • 8.69, Аноним (40), 13:04, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё логично он сказал Просто не хочет человек у себя в системе держать дерьмо-э... текст свёрнут, показать
     
  • 6.81, Аноним (81), 13:31, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если подход разработчика именно такой, то я выбираю второе.
     
  • 4.76, Аноним (76), 13:12, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > на электроне хоть дискорд

    Так вот почему он такой убогий, глючный, тормозной и выжирающий память. Спасибо, не знал.

    Кстати, подобных платформ для чата (в том числе голосового) - как грязи.

     
     
  • 5.86, Аноним (9), 14:02, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И они все на электроне! А грязь это ты.
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:35, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для простых юзеров кроссплатформеность - счастье
    всё потому что надо что погоня за слоями
     
     
  • 3.39, Аноним (9), 11:05, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что счастье для юзера, то хорошо и для разработчика.
     

  • 1.16, th3m3 (ok), 10:29, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >редактор Atom

    Уже закрыт и сейчас его команда пилит на нормальных технологиях, новый редактор - Zed.

    Да и электрон теперь уж точно ненужн - есть Tauri.

     
     
  • 2.18, Аноним (4), 10:30, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Zed's dead baby
     
  • 2.33, Аноним (-), 10:53, 06/04/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.36, Аноним (36), 11:01, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > есть Tauri

    В таури нельзя сделать многовкладочный интерфейс, где каждая вкладка -- изолированный процесс. В электроне можно.

     
     
  • 3.61, Аноним (56), 12:37, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот чувак ходит в каждый тред по электрону и рассказывает про Минотаури. Походу это единственный его пользак)
     
  • 2.46, Аноним (9), 11:53, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У Таури есть один существенный недостаток, он не нужен.
     
     
  • 3.92, Facemaker (?), 14:48, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправильное использование запятой. Предложение в таком виде не имеет смысла или имеет не тот смысл, который ты хотел в него вложить. Учи родной язык.
     
  • 2.60, fumanchez (ok), 12:36, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Zed это который на данный момент MacOS only после N лет разработки?
     
     
  • 3.94, th3m3 (ok), 15:03, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он. Но это бета, скоро будет для остальных ОС тоже.
     

  • 1.41, Аноним (41), 11:30, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что ж, посмотрим, как всё это "на электроне" откомпилируется из уже рассыпавшихся по дохлым URLам исходников через 5 лет.
     
     
  • 2.42, Аноним (4), 11:39, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    понятно что никак, но все нормальные разрабы держат зависимости в своей локальной ИТ инфраструктуре
     
     
  • 3.71, femtobrain (?), 13:09, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вулнерабилитис
     
  • 2.45, Аноним (9), 11:52, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе надо компилить 5 летний софт? Какая цель? Посмотреть как оно всё было 5 лет назад? Если софт не поддерживается он уже не нужен.

    Это уже не говоря если софт не подразумевает поддержку всегда можно сделать вендоринг.

     
     
  • 3.77, femtobrain (?), 13:18, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Если софт не поддерживается он уже не нужен.

    ты сеньер разработчик на крупном предприятии, раз такое заявляешь? Не путай свою комнату и предприятия, даже немецкий софт для какой-нить техники может быть написан еще в начале нулевых, а то и в 90х.

     
     
  • 4.87, Аноним (9), 14:03, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое-то производственное легаси? Зачем ему электрон ему и гуй то не всегда нужен.
     
  • 2.82, Аноним (82), 13:41, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кому это надо? Электрон решает проблемы бизнеса здесь и сейчас, причем максимально быстро и дешево.

    Если ты при всех прочих равных выбираешь другой UI фреймворк, то через эти самые 5 лет твой бизнес загнется, не выдержав конкуренции с электронщиками, которые будут добавлять фичи быстрее и дешевле, чем ты.

     

  • 1.49, Пенгуин (?), 12:02, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Боже, почините уже Discord на Wayland 😭
     
     
  • 2.51, Аноним (36), 12:04, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    используй веб-версию и не парься.
     
     
  • 3.90, Аноним (90), 14:23, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а лучше вообще этим жрущим spyware не пользоваться. даже вкладкой в браузере.
     
  • 2.62, жявамэн (ok), 12:39, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Боже, почините уже Discord на Wayland 😭

    у меня работает.
    чини свой линукс

     

  • 1.52, Аноним (52), 12:09, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Electron Embedded edition есть?
     
     
  • 2.72, femtobrain (?), 13:09, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скоро будет, уже смартфоны по 16ГБ ОЗУ
     
  • 2.84, Аноним (40), 13:44, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для микроконтроллеров со "всего 3 КБ Flash и 1.2 КБ ОЗУ".
     

  • 1.53, Аноним (53), 12:25, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это то поделие, которое при запуске десяток процессов рожает?
     
     
  • 2.64, Аноним (56), 12:49, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты типа за процессами дофига следишь? Процесс-менеджер?
     

  • 1.54, Хухрымухры (ok), 12:26, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надо короче сделать чтоб вмесо ОС сразу электрон запускался. И там сразу и браузеры, и эти ваши дискорды будут.

    Один фиг скоро все приложения будут на этой 💩 штуке сделаны.

     
     
  • 2.63, ИмяХ (?), 12:47, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличная идея! Думаю, для смартфонов это будет самое то!
     
     
  • 3.65, Аноним (56), 12:52, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ламерская идея. Электрон не подходит для низкоуровневых вещей типа ОС. Это как раз единственная ниша для убогих язычков типа сишки и хруста. А электрон кошерно в пользацкой области.
     
  • 2.73, femtobrain (?), 13:10, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ХромОС уже есть.
     
  • 2.74, femtobrain (?), 13:10, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И чтобы всё по подпиське из облаков с дождём рекламы и желтых новостей.
     
  • 2.85, beck (??), 13:58, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже примерно так в андроиде, как я понимаю.

    Но как по мне, идея воткнуть электрон/хромиум поверх ядра и из этого сделать gui, разумная.

    Хотя подождите... хромОС уже есть...

     

  • 1.80, femtobrain (?), 13:25, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А что это за портянка уже который год в три абзаца, постоянно втирающая про то, какое это хорошее изобретение?
     
  • 1.88, Аноним (88), 14:17, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну хоть щас-то они смогли осилить отключение перехода в меню, когда меняешь язык по шифт+альт?

    вряд ли

     

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