Выпуск Electron 24.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

2.5 , Аноним ( 4 ), 10:21, 06/04/2023 вот и я о том, самый адекватный кроссплатформенный гуй

3.13 , Аноним ( 9 ), 10:25, 06/04/2023 Я собираю на линуксе бинарники на электроне для всех платформ и для шинды и для мака и даже не тестирую, потому что уверен что на любой платформе они запустятся и будут работать так же как в линуксе. Смог бы я так сделать с Qt? Только после танцев с бубном, а для мака бы совсем не смог.

4.17 , Аноним ( 4 ), 10:29, 06/04/2023 тоже самое с пистоном и его tkinter

5.20 , Аноним ( 20 ), 10:34, 06/04/2023 tkinter - кусок унылого гумна, который соответствует потребностям 20 летней давности

6.27 , Аноним ( 4 ), 10:42, 06/04/2023 а сегодня какие потребности? что бы в номинальном гуе были потоки файлы сеть мп3-плеер и 3дэ с поддержкой виртуальной реальности?

7.31 , Аноним ( 20 ), 10:50, 06/04/2023 У tkinter мало возможностей для динамического интерфейса. К примеру элементарный динамический фрейм, чтобы можно было мышкой цеплять его границу и изменять ширину этого фрейма в окне - нет такой функции. Не говоря уже о более сложных виджетах. Если нужен гуй на питоне и не охота обмазываться PyQt, оптимальный вариант будет wxPyhton.

5.24 , Аноним ( 9 ), 10:36, 06/04/2023 Если бы он не был страшным как ядреная война вполне можно было бы юзать tkinter.

6.26 , Аноним ( 20 ), 10:41, 06/04/2023 Есть customtkinter - красивенький, с кругленькими цветными кнопочками и прочей современной обвеской для девочек.

7.91 , девочка ( ? ), 14:43, 06/04/2023 Спасибо!

4.19 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 10:32, 06/04/2023 проблема в том, что из этого не собирается один нормальный исполняемый файл - в папке с приложением всякого навалено как у неплохой игры

5.75 , Аноним ( 75 ), 13:12, 06/04/2023 Во-первых это не проблема. Во-вторых есть десятки упаковщиков в один исполняемый файл.

6.93 , Аноним ( 93 ), 14:51, 06/04/2023 да только они при каждом чихе распаковывают всё это дело на диск

4.56 , Аноним ( 56 ), 12:31, 06/04/2023 Да бози ж мой, собирает он для платформ. Что ты там собираешь, блокнот свой на 10 строк? Для серьёзных вещей есть специальные люди, которые тестируют. И да, это обязательно.

5.66 , Аноним ( 9 ), 12:53, 06/04/2023 И что ты такого серьёзного протестировал уже?

4.68 , Аноним ( 40 ), 13:01, 06/04/2023 >Смог бы я так сделать с Qt? А мы-то откуда знаем, насколько у тебя руки из правильных мест растут?

5.79 , femtobrain ( ? ), 13:24, 06/04/2023 Нетрадиционно растущие руки должны стать более традиционными.

4.78 , femtobrain ( ? ), 13:22, 06/04/2023 Я раздаю образы виртуальных машин для хостов с виндой, и маком и даже не тестирую, потому что уверен, что на любой платформе они запустятся и будут работать так же, как в линуксе.

2.8 , Аноним ( 2 ), 10:22, 06/04/2023 Кроме ВСКода нет ни одного приложения, которое было бы полезно.

3.11 , Аноним ( 9 ), 10:23, 06/04/2023 Лол, сейчас все полезные приложения исключительно на электроне хоть дискорд, хоть постман, хоть гиткракен. Всё чем любой нормальный разработчик пользуется каждый день.

4.14 , 1 ( ?? ), 10:25, 06/04/2023 Разработка ради разработки ...

4.15 , Аноним ( 4 ), 10:25, 06/04/2023 ну насчёт нормального ты погорячился конечно

4.30 , cheburnator9000 ( ok ), 10:49, 06/04/2023 Дискорд работает в браузере, что такое постман в душе нее (а значит он никому не нужен). SmartGit в бесплатной версии в разы лучше гиткракена, тупо потому что он создавался для работы, а не для лицезрения "неоновой подсветки" элементов интерфейса. Такими темпами без Nvidia RTX 4090 TI под линуксом графические приложения запускаться перестанут.

5.34 , Аноним ( 9 ), 10:56, 06/04/2023 Если всё будет без 4090 TI таким же страшным как SmartGit то лучше таким программа не запускаться. Даже у Sublime Merge в разы лучший интерфейс.

5.37 , НяшМяш ( ok ), 11:02, 06/04/2023 > постман в душе нее (а значит он никому не нужен) https://www.postman.com/ Эксперты опеннета как всегда судят остальных по себе.

6.43 , Аноним ( 4 ), 11:41, 06/04/2023 вы уже не в первый раз пишите такие язвительные замечания

вы что же, считаете себя выше экспертизы опеннет?

5.57 , Аноним ( 56 ), 12:34, 06/04/2023 >что такое постман в душе нее А зачем ты тогда пишешь своё ценное мнение, если ты не работаешь в индустрии? Иди ещё на форум трактористов выскажись по моделям сеялок.

4.35 , Аноним ( 35 ), 10:57, 06/04/2023 Дискорд сразу в помойку, глючное жручее днище обмазанное баннерами и не умеющее быстро стартануть без проверки обновлений на баннеры.

Постман - есть Insomnia, а вообще у приличных IDE есть свой плагин (httpYac для VSCode, HTTP Request для JB) заменяющий его практически полностью, а заодно и умеющий, например, инлайниться в документацию на Markdown.

ГитКрякен - это какая-то проприетарная шляпа? В вики ищется что оно вообще на C#. Эни вэй GitExtensions хоть и не такой смузиподобный, но хватает за глаза всем, кому в консоль тяжело

5.38 , Аноним ( 9 ), 11:03, 06/04/2023 Инсомния на электроне. Гиткракен на си шарп, ты бы голову бы сначала вылечил перед тем как комментарии писать.

5.47 , Аноним ( 47 ), 11:57, 06/04/2023 Вы не понимаете одной простой вещи: приложение будет на Электроне, либо его не будет под линукс ВООБЩЕ. И я, как пользователь Линукс выбираю первое.

6.48 , Аноним ( 4 ), 12:01, 06/04/2023 а умный человек выбирает Wine

7.67 , Аноним ( 9 ), 12:55, 06/04/2023 Помоечный оффтопщик, который хз как на линукс попал.

8.69 , Аноним ( 40 ), 13:04, 06/04/2023 Всё логично он сказал Просто не хочет человек у себя в системе держать дерьмо-э... 6.81 , Аноним ( 81 ), 13:31, 06/04/2023 Если подход разработчика именно такой, то я выбираю второе.

4.76 , Аноним ( 76 ), 13:12, 06/04/2023 > на электроне хоть дискорд Так вот почему он такой убогий, глючный, тормозной и выжирающий память. Спасибо, не знал. Кстати, подобных платформ для чата (в том числе голосового) - как грязи.

5.86 , Аноним ( 9 ), 14:02, 06/04/2023 И они все на электроне! А грязь это ты.

2.22 , Аноним ( 22 ), 10:35, 06/04/2023 для простых юзеров кроссплатформеность - счастье

всё потому что надо что погоня за слоями

3.39 , Аноним ( 9 ), 11:05, 06/04/2023 Что счастье для юзера, то хорошо и для разработчика.