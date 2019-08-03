Выпуск Wayland-Protocols 1.34

2.35 , Аноним ( 72 ), 11:48, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – большой текст свёрнут, показать Добавлю ещё один момент У нас есть кроссплатформенный фреймворк Qt На всех пла... 3.42 , Аноним ( 38 ), 12:02, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Думаю, рано или поздно нас ожидает смерть чистых Qt-приложений Лол, да скорее помрет десктопный Линукс. Ни разрабам Qt, ни тем более конечным разработчикам накой не здалось тратить время и деньги на поддержку десятка вяленых композитооов, каждый со своими выкрутасами.

4.45 , Аноним ( - ), 12:13, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > на поддержку десятка вяленых композитооов, каждый со своими выкрутасами. Лол, так они и не будут.

Они поддержат квин, поддержат вестон и возможно влрутс.

Все остальные просто идут нафиг.

5.47 , Аноним ( 72 ), 12:15, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без прибивания к кишкам KDE не поддержат.

4.52 , aname ( ? ), 12:24, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Думаю, рано или поздно нас ожидает смерть чистых Qt-приложений

> Лол, да скорее помрет десктопный Линукс. Ни разрабам Qt, ни тем более

> конечным разработчикам накой не здалось тратить время и деньги на поддержку

> десятка вяленых композитооов, каждый со своими выкрутасами. Все 3.5 композитора просто придут к какому- то общему API, как вариант, и не надо будет костылеморфировать в разные стороны хотя бы какую- то часть кода. Такое поддерживать точно проще. Остальное можно будет в расширения выпхать и пусть там живут.

5.57 , Аноним ( 72 ), 12:41, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для общего API надо для начала расширение придумать, чтобы все его поддерживали. Но уже на этой стадии серьёзные проблемы. Сами разрабы вяленого ничего не рожают, но зато активно блокируют попытки со стороны. На сколько я помню, в kwin уже прикрутили несколько уникальных фичей, которые нигде не поддерживаются.

5.61 , Аноним ( 38 ), 12:53, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Все 3.5 композитора просто придут к какому- то общему API, как вариант Нет, не придут, ибо как минимум Gnome не просто не принимает стандарты (расширения Вяленого), а борется против их появления. https://www.reddit.com/r/linux/comments/hnoksv/comment/fxfax76/?rdt=62805

6.74 , Аноним ( - ), 13:53, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > а борется против их появления. И это правильно. Ибо нефиг плодить сущности.

То что у вас что-то там когда-то там так работало - это совсем не значит что его нужно пихать в новый протокол.

Потому что если прогнешься - то весь мусор из иксов начнут перетягивать с аргументами "а пачиму этим разрешили??? мы что хуже!?"

2.36 , Аноним ( - ), 11:48, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – большой текст свёрнут, показать Многооконные приложения - это уб дочный костыль из 90х, когда в 800х600 пытались... 3.39 , Аноним ( 72 ), 11:56, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Создаешь одно окно

>подходами из 90х Я тебя расстрою, но то что ты сейчас вещаешь, и есть подход из 90-х, во времена DOS, когда одно приложение занимало весь экран. Но если ты школьник, то простительно.

4.41 , Аноним ( - ), 12:02, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты же понимаешь, что тот же гимп прекрасно работает и в одном окне?

Просто часть маргиналов привыкло к свалке на экране и не хотят менять привычки. > во времена DOS, когда одно приложение занимало весь экран. Ага. А сейчас оно может занимать полэкрана, треть, четверть и тд.

И все это делается силами ДЕ. А не самим приложением.

Если не знал, ты можешь открыть два окна, отправить каждый свой экран! Круто, да?))

Но все панельки будут внутри окна.

5.46 , Аноним ( 72 ), 12:13, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >же гимп прекрасно работает и в одном окне и в отдельных тоже. Работал. >И все это делается силами ДЕ. Какого DE? Я тебя удивлю, но это функция композитного менеджера, а в иксах этим менеджер окон занимается. Приложении в принципе никак не может напрямую управлять своим окном.

4.50 , 1 ( ?? ), 12:21, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он просто слаще смартфона (где окно во весь экран) морковки не едал.

Типа, если у приложения 3 окна, надо просто поставить третий монитор.

3.51 , Аноним ( 51 ), 12:21, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Многооконные приложения - это уб#дочный костыль из 90х, когда в 800х600 пытались впихать десяток окон аля Гимп. А вот и подъехало поколение смартфонов.

Следующая остановка - табы не нужны, всем хватит одного окна Internet Explorer.

4.53 , Аноним ( - ), 12:25, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > всем хватит одного окна Internet Explorer. Хаха, а ты смешной. В ванильном Internet Explorer как раз табов не было. И приходилось каждую страничку открывать в новом окне.

После него табы из оперы или огнелиса был просто прорыв века.

Но вы продолжайте спавнить окошки. Прям как во времена IE))

5.55 , Аноним ( 72 ), 12:36, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я тебя удивлю, но в те времена с функцией тамбов прекрасно справлялся таскбар. По 100500 сайтов никто не открывал.

6.59 , Аноним ( - ), 12:45, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Угу, это если только один браузер открыт. А если нет?

А если еще нужен какой-то тестовый редактор, консолька... Но давайте сейчас спустя 30 лет тоже не открывать 100500 сайтов.

Давай ограничемся тремя, нет лучше пятью сайтами.

Скажем "5 сайтов хватит всем!". Если хочешь жить в прошлом, то никто у тебя ХОрг не отбирает, код не удаляют.

Можешь ставить его на свое любимое ядро 2.6, с GTK2, на третий пеньтиум и сидеть до самой старости.

Но нет, ты хочешь чтобы твое устаревшее поддерживали сейчас, при этом сам нифига не делаешь.

"Активность в разработке сервера X.org достигла минимума с 2003 года "

opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58410

7.69 , Аноним ( 72 ), 13:34, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А если нет? А если нет, то страдай. Богомерзкие окна использовать тебе религия не позволяет.

8.73 , Аноним ( - ), 13:51, 21/03/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / –