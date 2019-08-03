Выпуск Wayland-Protocols 1.34

|
|1.1, Аноним (1), 09:26, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
Мы отказались от расширений X Window System (при всех проблемах с ним и его расширениями) что бы прийти к протоколам Wayland. Ну ок, будем посмотреть.
|
|
|
|2.54, Аноним (54), 12:26, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Мы отказались от расширений X Window System (при всех проблемах с ним
> и его расширениями) что бы прийти к протоколам Wayland. Ну ок,
> будем посмотреть.
Вы таки намекаете на комикс о стандартах? ;)
Самый прикол, что у каждого крупного проекта DE свои реализации работы на вяленом.
|
|
|
|3.64, Аноним (-), 12:57, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Самый прикол, что у каждого крупного проекта DE свои реализации работы на вяленом.
Так вяленный это протокол.
Это абсолютно нормально когда у одного протокола разные реализации. Оно для этого и делалось)
Вон Х11 это тоже протокол, и реализаций было несколько, но потом осталась одна - ХОрг.
Примерно так будет и с вейландом, останется 2-3 удачных реализации, а остальные канут в Лету.
|
|1.2, Аноним (2), 09:47, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
>>можно создавать модальные диалоги, которые блокируют взаимодействие пользователя с остальной частью интерфейса.
На кой херен это нужно?
|
|
|
|2.3, llolik (ok), 09:55, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Хочешь открыть много диалогов Save As или Print, например? Они модальные примерно всегда.
Соответственно, появился типовой способ объявить их модальными.
|
|
|
|3.5, Аноним (5), 10:01, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Зависнет твой сейв ас, а остальной интерфейс заблокирован. Как-то неудобно получается.
|
|
|
|4.8, llolik (ok), 10:12, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Зависнет твой сейв ас, а остальной интерфейс заблокирован. Как-то неудобно получается.
Примерно все композиторы умеют обрабатывать ситуацию повисания клиента. "Окно зависло. Завершить/Подождать".
|
|3.14, Аноним (14), 10:48, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Да, и это невозможная тупость и отсталость тех, кто это придумал и использует. Часто надо перейти на окно программы и скопировать текст для имени файла или убедиться, что это правильный файл перед сохранением.
|
|
|
|4.19, llolik (ok), 11:03, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Да, и это невозможная тупость и отсталость тех, кто это придумал и использует.
Как предлагается синхронизировать состояние документа, если окна не модальны?
> Часто надо перейти на окно программы и скопировать текст для имени файла
Что мешает это сделать заранее? Что мешает закрыть диалог, скопировать и открыть его заново?
> или убедиться, что это правильный файл перед сохранением.
Окно диалога, как правило, не перекрывает весь документ и заголовок главного окна. И да, в документ не смотришь, чтоли, перед тем как сохранять?
|
|
|
|5.25, Аноним (14), 11:15, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
забота пользователя, кроме того, в основном окне может быть индикация, что модал... большой текст свёрнут, показать
|
|5.80, Аноним (80), 14:24, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что мешает сделать нормально, а не говорить что пользователь сам виноват и вообще он должен работать на интерфейс, а не наоборот?
|
|2.4, Аноним (4), 09:57, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> На кой херен это нужно?
Чтоб ты знал, кто хозяин твоего десктопа.
|
|
|
|3.82, namenotfound (?), 14:46, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
я много дичи на этом форуме читаю, но конспирологические теории про модальные окна - это что-то новое
|
|2.18, Аноним (18), 11:00, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чтобы когда программа с таким диалогом зависла, вам помогло Ctr + Alt + BackSpace (если, конечно, оно в Вяленом поддерживается).
|
|2.32, Аноним (32), 11:32, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
для ввода пароля судо? или к примеру блокировка экрана с последующим вводом пароля разблокировки системы
|
|
|
|3.37, Аноним (4), 11:49, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тогда надо Ctrl+Alt+F1 (F2,F3..F7) тоже блокировать,
и "Reset" и "Power" блокировать - это убережёт линуксоида от всяких глупостей.
|
|
|
|2.16, aname (?), 10:51, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что, собственно, для десктопа готово- вопрос, в целом, риторический
|
|
|
|
|
|4.24, Аноним (-), 11:14, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Xorg с версии 6.7 готов. А до него был готов XFree-86 4.x.
Это глючное вечно тирящее поделее... готово??
Мда... насколько у тебя низкие стандарты, однако...
|
|4.26, aname (?), 11:16, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Xorg с версии 6.7 готов. А до него был готов XFree-86 4.x.
Гнойм тоже, так- то, готов, но есть нюанс, конечно.
|
|4.43, Аноним (-), 12:03, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну во времена XFree-86 думаю да, был готов.
А сейчас максимум на что готов ХОрг - это отправиться в мусорку истории.
Потому что мнение любителей смотреть на тирринг или пыриться на минимальную частоту, подключая ноут к external монитору, вообще не стоит ничего.
Я уже молчу про целую толпу любителей иметь зонды вида "мой калюкулятор может смотреть в окно браузера".
|
|1.7, Аноним (7), 10:07, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Превентивно напомним, что "авторы иксов забросили иксы и создали вяленый" - ложь
Реальность:
Some of the Wayland contributers were previously some of the Xorg contributers.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 10:30, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не авторы, а разработчики. Так всегда и говорилось. А если ты такой до блинов разработчик, то можешь попытаться двигать X11 в будущее. Где твой код, анон?
|
|
|
|
|
|
|
|5.23, Аноним (18), 11:11, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так чтоб заставить эти несметные поля наконец быть готовыми.
|
|3.20, 12yoexpert (ok), 11:03, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
во-первых, контрибьюторы и разработчики - большая разница. контрибьютор мог опечатку в документации поправить.
во-вторых, иксы - не кровати, их никуда двигать не надо. они работают и всё, в отличие от
|
|
|
|4.56, Аноним (-), 12:36, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Они работают только у луддитов или пенсов.
Я понимаю что есть "одинокие, немолодые, небогатые, на железе 20 летней давности" ©, но зачем им все новое? Пусть они сидят на старых версиях системы и приложений.
А нормальный человек который купил моника на 120/240 герц и подключив к своему ноуту получает и фикс рефреш по минимуму, и слайдшоу при простом перемещении окна в хорге.
И ему конечно такое "работает" нафиг не упало.
|
|
|
|
|
|6.67, Аноним (-), 13:03, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Неа.
Уже за сорок, но не считаю себя старым)
Не сильно богатый - средний класс, ну примерно 150-200к в месяц.
Успешный? Ну тут зависит от целеполагания, но жизнью доволен.
В свободное время езжу на велике, собираю коптеры и разных роботов на ардуинках.
Туж же речь не про возраст, а про "главное душой не стареть"
|
|1.13, Аноним (13), 10:43, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
>В новой версии предложено несколько новых протоколов, помещённых в категорию "staging":
То есть у них всего этого не было ещё?! Ну так неудивительно, что Wayland непригоден для работы. А когда станет пригоден — станет монстром как Xorg, до которого никто не захочет касаться, и изобретение велосипедов по новой начнётся.
|
|
|
|2.27, aname (?), 11:21, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>В новой версии предложено несколько новых протоколов, помещённых в категорию "staging":
> То есть у них всего этого не было ещё?! Ну так неудивительно,
> что Wayland непригоден для работы. А когда станет пригоден — станет
> монстром как Xorg, до которого никто не захочет касаться, и изобретение
> велосипедов по новой начнётся.
Довольно странно ожидать, чтоб реализация разного рода возможностей не превращало продукт в монстра. Какое- то двоемыслие.
|
|2.38, Аноним (38), 11:54, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А когда станет пригоден — станет монстром как Xorg, до которого никто не захочет касаться, и изобретение велосипедов по новой начнётся.
Причем живых реалиций Xorg, по сути одна, а вяленых композиторов уже за три десятка перевалило...
Всегда угораю с чудаков, которые рассказывают, как же тяжело поддреживать Иксы - нужно выкидывать. Подамайте лучше, как лет через 30 вы будуте поддерживать несколько десятков Вяленых, да еще на каждом и по несколько версий одного и того же протокола для обратной совместимости...
|
|
|
|3.40, Аноним (38), 11:58, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> как лет через 30 вы будуте поддерживать несколько десятков Вяленых
К тому времени как раз подрастет поколение новых "инноваторов", которые авторитетно заявят "Вайленд дрянь, сейчас мы вам покажем, как надо правильно" - и весь цирк начнется по-новой.
|
|3.44, Аноним (-), 12:07, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А в чем проблема?
Каждый поддерживает свой вейланд.
Гномосеки - на GNOMе, кедеарсты - на KDEах.
Плюс еще несколько тайловых типа свай и хайперленд.
А остальные... ну кого будет парить если какой-то маргинальный дистр, который существоваля для полутора землекопов, помрет?
Ну помер максим, ну и все равно.
|
|
|
|4.72, Аноним (72), 13:50, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уже идёт процесс процесс добавления фич, которые в протоколе Wayland никак не отражены. Так что скоро нас ждёт инкапсуляция гномов и кедерастов в своих несовместимых между собой реализациях. Ну а тайловые уже оказываются за бортом и скорее всего будут выкинут за борт, т.к. просто не смогут стоять в раскоряку между двумя лодками.
|
|
|
|5.77, Аноним (-), 13:59, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ну а тайловые уже оказываются за бортом
У sway проблем как-то не наблюдается.
Гиперланд тоже жив.
А что касается остальных - это будет просто невероятная утрата для всего человечества)))
Ее назовут ВВВ - "Великое Вымирание Васяноподелий"))
|
|1.17, Ded2313 (ok), 10:53, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Слежу за развитием линукса и пока только убеждаюсь в том, что в него нужно вкидывать деньги и иметь людей на зарплате, которые будут его развивать, чем и занимаются корпорации, но впервую очередь они занимаются корпоративным сегментом, нежеле домашним и лишь valve, продвигает его как игровую систему, что полезно для его развития, т.к. чем ближе линукс к тому чтобы быть игровой системой тем ближе он как системя для домашнего использования. Я бы сказал так, чем проще в ОС можно запускать игры, тем проще её продвигать
|
|
|
|2.31, aname (?), 11:30, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Слежу за развитием линукса и пока только убеждаюсь в том, что в
> него нужно вкидывать деньги и иметь людей на зарплате, которые будут
> его развивать, чем и занимаются корпорации, но впервую очередь они занимаются
> корпоративным сегментом, нежеле домашним и лишь valve, продвигает его как игровую
> систему, что полезно для его развития, т.к. чем ближе линукс к
> тому чтобы быть игровой системой тем ближе он как системя для
> домашнего использования. Я бы сказал так, чем проще в ОС можно
> запускать игры, тем проще её продвигать
Сама по себе ценность игр в линуксе, конечно, переоценена. А вот то, что для запуска игорей нужно будет выработать хоть какую- то однозначно работающую конструкцию (ибо игры, обычно, под капотом достаточно похожи, особенно с уверенно шагающим по планете UE5), поможет притянуть на линух и другой, в частности копроративный софт. Т.е. игры переоценены как явление, но то, что на платформу можно/тянут целый пласт софта, который сможет без проблем работать (в частности, стабильное взаимодействие с пользователем)- это эволюционный скачок, если даже не революционный (в рамках линукса).
> в него нужно вкидывать деньги и иметь людей на зарплате
Ну так если "миллионы глаз, пол руки" не хотят ковырять все эти пласты васянства и приводить в какой- то порядок, то этим будут заниматься те, кому за это платят. Иначе Бобик сдохнет.
|
|
|
|
|
|4.48, aname (?), 12:20, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> очевидно нужен UELinux от разрабов UE.
Будет. Когда вольво, со знанием дела, доведёт используемый стэк технологий до удобоваримого, чтоб можно было хоть от чего- то отталкиваться. Вангую, они уже, прямо сейчас что- то пилят, возможно даже совместно (Source-ом все игры мира не сделать).
|
|
|
|2.49, aname (?), 12:20, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>Выпуск Wayland-Protocols 1.34
> Протоколы Вейландских мудрецов.
Сыровяленых
|
|1.33, Аноним (72), 11:33, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
При проектировании протокола вяленого был допущен один маленький косячок Почему... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.35, Аноним (72), 11:48, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Добавлю ещё один момент У нас есть кроссплатформенный фреймворк Qt На всех пла... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.42, Аноним (38), 12:02, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Думаю, рано или поздно нас ожидает смерть чистых Qt-приложений
Лол, да скорее помрет десктопный Линукс. Ни разрабам Qt, ни тем более конечным разработчикам накой не здалось тратить время и деньги на поддержку десятка вяленых композитооов, каждый со своими выкрутасами.
|
|
|
|4.45, Аноним (-), 12:13, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> на поддержку десятка вяленых композитооов, каждый со своими выкрутасами.
Лол, так они и не будут.
Они поддержат квин, поддержат вестон и возможно влрутс.
Все остальные просто идут нафиг.
|
|4.52, aname (?), 12:24, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Думаю, рано или поздно нас ожидает смерть чистых Qt-приложений
> Лол, да скорее помрет десктопный Линукс. Ни разрабам Qt, ни тем более
> конечным разработчикам накой не здалось тратить время и деньги на поддержку
> десятка вяленых композитооов, каждый со своими выкрутасами.
Все 3.5 композитора просто придут к какому- то общему API, как вариант, и не надо будет костылеморфировать в разные стороны хотя бы какую- то часть кода. Такое поддерживать точно проще. Остальное можно будет в расширения выпхать и пусть там живут.
|
|
|
|5.57, Аноним (72), 12:41, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для общего API надо для начала расширение придумать, чтобы все его поддерживали. Но уже на этой стадии серьёзные проблемы. Сами разрабы вяленого ничего не рожают, но зато активно блокируют попытки со стороны. На сколько я помню, в kwin уже прикрутили несколько уникальных фичей, которые нигде не поддерживаются.
|
|
|
|6.74, Аноним (-), 13:53, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> а борется против их появления.
И это правильно. Ибо нефиг плодить сущности.
То что у вас что-то там когда-то там так работало - это совсем не значит что его нужно пихать в новый протокол.
Потому что если прогнешься - то весь мусор из иксов начнут перетягивать с аргументами "а пачиму этим разрешили??? мы что хуже!?"
|
|2.36, Аноним (-), 11:48, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Многооконные приложения - это уб дочный костыль из 90х, когда в 800х600 пытались... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.39, Аноним (72), 11:56, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>Создаешь одно окно
>подходами из 90х
Я тебя расстрою, но то что ты сейчас вещаешь, и есть подход из 90-х, во времена DOS, когда одно приложение занимало весь экран. Но если ты школьник, то простительно.
|
|
|
|4.41, Аноним (-), 12:02, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ты же понимаешь, что тот же гимп прекрасно работает и в одном окне?
Просто часть маргиналов привыкло к свалке на экране и не хотят менять привычки.
> во времена DOS, когда одно приложение занимало весь экран.
Ага. А сейчас оно может занимать полэкрана, треть, четверть и тд.
И все это делается силами ДЕ. А не самим приложением.
Если не знал, ты можешь открыть два окна, отправить каждый свой экран! Круто, да?))
Но все панельки будут внутри окна.
|
|
|
|5.46, Аноним (72), 12:13, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>же гимп прекрасно работает и в одном окне
и в отдельных тоже. Работал.
>И все это делается силами ДЕ.
Какого DE? Я тебя удивлю, но это функция композитного менеджера, а в иксах этим менеджер окон занимается. Приложении в принципе никак не может напрямую управлять своим окном.
|
|4.50, 1 (??), 12:21, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Он просто слаще смартфона (где окно во весь экран) морковки не едал.
Типа, если у приложения 3 окна, надо просто поставить третий монитор.
|
|3.51, Аноним (51), 12:21, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Многооконные приложения - это уб#дочный костыль из 90х, когда в 800х600 пытались впихать десяток окон аля Гимп.
А вот и подъехало поколение смартфонов.
Следующая остановка - табы не нужны, всем хватит одного окна Internet Explorer.
|
|
|
|4.53, Аноним (-), 12:25, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> всем хватит одного окна Internet Explorer.
Хаха, а ты смешной.
В ванильном Internet Explorer как раз табов не было. И приходилось каждую страничку открывать в новом окне.
После него табы из оперы или огнелиса был просто прорыв века.
Но вы продолжайте спавнить окошки. Прям как во времена IE))
|
|
|
|5.55, Аноним (72), 12:36, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я тебя удивлю, но в те времена с функцией тамбов прекрасно справлялся таскбар. По 100500 сайтов никто не открывал.
|
|
|
|6.59, Аноним (-), 12:45, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Угу, это если только один браузер открыт. А если нет?
А если еще нужен какой-то тестовый редактор, консолька...
Но давайте сейчас спустя 30 лет тоже не открывать 100500 сайтов.
Давай ограничемся тремя, нет лучше пятью сайтами.
Скажем "5 сайтов хватит всем!".
Если хочешь жить в прошлом, то никто у тебя ХОрг не отбирает, код не удаляют.
Можешь ставить его на свое любимое ядро 2.6, с GTK2, на третий пеньтиум и сидеть до самой старости.
Но нет, ты хочешь чтобы твое устаревшее поддерживали сейчас, при этом сам нифига не делаешь.
"Активность в разработке сервера X.org достигла минимума с 2003 года "
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58410
|
|
|
|7.69, Аноним (72), 13:34, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А если нет?
А если нет, то страдай. Богомерзкие окна использовать тебе религия не позволяет.
|
|1.60, Аноним (60), 12:47, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хаха, смешно, а когда эта поделка будет работать нормально, может еще лет 10 нужно подождать, так за такое время могут как адекватные форки появиться так и тупо загнется-перекопииться
|
|
|
|2.71, Аноним (72), 13:46, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В том и дело, что проблема давно носит не технический характер. Тут скорее саботаж со стороны главных разработчиков и корпораций. С одной сторону у них есть административный ресурс, чтобы это продвигать, а с другой - блокировать все попытки хоть что-то улучшить. Времена, когда от сообщества активно принимались патчи, давно прошли.
|
|1.62, Аноним (62), 12:56, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Каждый раз вяленый обрастает всё новыми и новыми расширениями. Неужели программисты прикладных приложений должны подстраиваться под вяленого и эти расширения? Более того, эти расширения делают вяленого жирнее иксов.
|
|
|
|2.65, Аноним (-), 12:58, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Неужели программисты прикладных приложений должны подстраиваться под вяленого и эти расширения?
Вообще-то эти расширения как раз делаются по запросам программистов прикладных приложений.
А так - да, должны подстраиваться. Иначе они просто идут нафиг.
И вейланд они послать нафиг не смогут, потому что посылалка не выросла.
|
|
|
|3.66, Аноним (62), 13:01, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот только вяленый никому не нужен, только гном и кеды его форсят, это очень глючный продукт.
|
|
|
|4.70, Аноним (72), 13:42, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сложность kwin, например, уже превысила таковую у иксов. Весьма очевидно, что запилить аналог в свободное время никто не сможет. Более того, даже за зарплату не каждый не возьмётся. К тому же приложения так или иначе придётся прибивать гвоздями либо к KDE либо к GNOME, т.к. только в них реализованы большинство расширений, вроде xdg-activation и прочее.
Похоже времена, когда tint2+openbox были рабочей связкой, давно прошли.
|
|4.76, Аноним (-), 13:57, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так гном и кеды - это и есть линукс!
Остальные - это меньшенство маргиналов, на которых всем плевать, будут они развиватся или помрут.
Хотя даже относительно приличные дистрибутивы планируют переход на вейланд.
Да что тут говорить, даже БСДшники начали обсуждать вейланд, тк копаться к коде копроиксов не хотят.
|
|3.81, ilyafedin (ok), 14:28, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И вейланд они послать нафиг не смогут, потому что посылалка не выросла.
Смогут. Бизнесу проще послать весь 1.5% линуксовый десктоп, чем вкладывать в его поддержку 95% времени для прокидывания поддержки ограничений Wayland сквозь все приложение.
|