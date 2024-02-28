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Релиз KDE 6.0

28.02.2024 17:20

После года разработки опубликован релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6, библиотек KDE Frameworks 6 и коллекции приложений KDE Gear 24.02. Для оценки работы KDE 6 можно воспользоваться сборками от проекта KDE Neon.

Основные изменения:

  • Осуществлён переход на использование библиотеки Qt 6.
  • По умолчанию предложен сеанс, использующий протокол Wayland. Работа с использованием X11 переведена в разряд опций. При желании пользователи и дистрибутивы могут вернуться к использованию сеанса на базе X11, но Wayland теперь преподносится как официально рекомендованный протокол.
  • Включён плавающий режим показа панели, при котором имеются видимые отступы между панелью и границами экрана, придающие пользовательскому окружению самобытный вид (после появления в Windows 11 панели, похожей на старую панель KDE, некоторые пользователи считают, что KDE копирует оформление Windows, хотя в KDE подобная панель была предложена задолго до Windows 11). Улучшен интерфейс для настройки параметров панели, позволяющий легко привести внешний вид панели в соответствии со своими предпочтениями. Добавлен "умный" режим автоматического скрытия панели, убирающий панель когда окно приложения входит в зону размещения панели.
  • Предложен объединённый интерфейс переключения между задачами и виртуальными рабочими столами, который сочетает возможности обзорного режима (Overview) и режима "Desktop Grid", и отличается гибкими возможностями для управления при помощи тачпада.

  • Задействован новый стиль переключения между задачами "Thumbnail Grid", который позволяет сразу видеть все имеющиеся окна, без необходимости траты времени на прокрутку. В новом интерфейсе кроме эскизов окон показываются пиктограммы приложений, что упрощает навигацию для тех, кто привык идентифицировать программы по их пиктограммам, а не текстовому названию. Кроме того, выполнена отвязка переключателя задач от глобальной темы оформления, что позволяет менять тему не опасаясь, что вместе с ней будет заменён и переключатель задач.
  • Возвращён визуальный эффект, представляющий содержимое рабочих столов в форме вращающегося куба. Полностью переделан эффект размытия.

  • Внесено множество мелких оптимизаций и улучшений в тему оформления Breeze. Область заголовка активного окна теперь подсвечивается цветом, применяемым в выбранной теме оформления для выделения активных элементов (accent), что решило проблемы с визуальным отделением активного окна от неактивных. Вместо звуковой темы "Oxygen" предложен новый набор звуков "Ocean".
  • Предложен новый набор пиктограмм Oxygen 6, разработанный для поставки в KDE 6.
  • В композитный менеджер KWin добавлена поддержка расширений протокола Wayland, отвечающих за управление цветом. В сеансе KDE Plasma 6 на базе Wayland реализована возможность раздельного управления цветом для каждого экрана. Пользователи теперь могут назначить свои ICC-профили для каждого экрана, и в приложениях, использующих Wayland, будет обеспечена корректная цветопередача. Приложения пока ограничиваются использованием sRGB, но в будущем обещают добавить поддержку и других цветовых пространств. Частично реализована поддержка HDR для мониторов, поддерживающих расширенный диапазон яркости. Для людей с дефектами зрения, не позволяющими воспринимать определённые цвета, добавлена поддержка корректирующих цветовых фильтров.
  • Для открытия файлов и каталогов по умолчанию теперь требуется двойной щелчок мышью, а не одинарный как было раньше, что упростит адаптацию в новом окружении пользователей из других систем. При необходимости старое поведение можно вернуть в настройках.
  • Включена по умолчанию возможность быстрой смены позиции в окне через щелчок мышью на области прокрутки, что позволяет обойтись без перетаскивания мышью полосы прокрутки.
  • Отключена по умолчанию функция переключения виртуальных рабочих столов при попытке прокрутки на рабочем столе. Данная возможность сбивала с толку многих пользователей, особенно если переключение производилось на рабочий стол с раскрытыми окнами и прокруткой уже не получалось вернуться назад. Для тех кто привык к данному режиму его можно вернуть в настройках.
  • В окружении на базе Wayland по умолчанию включён режим tap-to-click для симуляции щелчка мыши касанием к тачпаду.
  • Добавлена возможность разблокировки экрана при помощи смарткарты или отпечатка пальца, не отключая при этом разблокировку паролем (ранее можно было использовать либо отпечаток, либо пароль, но не вместе).
  • Проведена реорганизация разделов конфигуратора, в которых стало меньше вложенных страниц. Для унификации внешнего вида с другими приложениями и высвобождения экранного пространства для настроек во многих разделах конфигуратора кнопки перенесены в панель инструментов. Добавлен интерфейс для настройки звуковой темы. Упрощена настройка привязки приложений в качестве обработчиков определённых типов файлов.
  • Модернизирован интерфейс поиска файлов и программ. Добавлена возможность настройки сортировки результатов поиска. Добавлены обработчики, позволяющие через систему поиска вычислять смещения между часовыми поясами, инициировать переход в гибридный спящий режим и искать в репозиториях Codeberg и PyPi. При выборе в системе языка, отличного от английского, обеспечен одновременный учёт при поиске системного и английского языков. Заметно ускорен поиск настроек и приложений. Поиск в недавно открытых документах ускорен на 200%, а поиск приложений на 60%. На 30% снижена нагрузка на CPU во время поиска.
  • В менеджер персональной информации Kontact, охватывающий такие приложения, как почтовый клиент, календарь-планировщик, менеджер сертификатов и адресная книга, добавлены изменения, нацеленные на усиления безопасности и конфиденциальности. В почтовом клиенте KMail при просмотре писем обеспечено вырезание рекламы и кода для отслеживания открытия писем. В интерфейсе написания письма реализовано отображение уровня доверия и состояния OpenPGP-ключей адресата. В календарь-планировщик KOrganizer добавлена возможность отправки зашифрованных и заверенных цифровой подписью приглашений. В Kleopatra, графический интерфейс к GnuPG, добавлена поддержка просмотра зашифрованных email, загруженных через Web-клиенты, не поддерживающие OpenPGP (например, через Gmail).
  • В KMail встроена, но отключена по умолчанию, система для перевода текста с одного языка на другой, работающая на локальной системе пользователя без обращения к внешним облачным сервисам и основанная на открытом движке Bergamot, который также применяется в Firefox. При помощи пакета vosk-api реализована возможность преобразования речи в текст.
  • Расширены возможности ассистента в путешествиях KItinerary. На использование Qt 6 переведены обучающие приложения KHangMan, Kiten, KWordQuiz и Kalzium.
  • В редакторе видео Kdenlive появилась возможность замены звука или видео в клипе на монтажном столе, что, например, позволяет извлечь из клипа звук, отредактировать в другом приложении и вернуть отредактированный вариант в клип. Добавлена возможность интеграции в один трек нескольких субтитров (для разных языков). Добавлен интерфейс для экспорта и импорта субтитров. Обеспечен показ недавно открытых клипов. На монтажный стол добавлены кнопки для быстрого включения/отключения и замены эффектов. Предоставлена настройка для выбора метода интерполяции при масштабировании. Переделан диалог, показываемый в случае открытия проекта с отсутствующими клипами.
  • Изменено оформление файлового менеджера Dolphin и проведена реорганизация его настроек. Добавлена возможность управления с клавиатуры активацией кнопок в панели инструментов и строке состояния. В контекстное меню, показываемое при щелчке правой кнопкой мыши на каталоге, добавлен пункт для открытия содержимого в двухпанельном режиме.
  • В Spectacle, программе для создания скриншотов, добавлены режимы захвата только активного окна, окна, над которым находится курсор или произвольной области экрана. Добавлена опция для отключения теней на сохраняемом скриншоте. Во время записи скринкаста включено отображение значка в системном лотке, позволяющего отследить продолжительность записи или быстро остановить запись. Для сохранения скриншотов и скринкастов по умолчанию задействованы каталоги ~/Pictures/Screenshots и ~/Videos/Screencasts. Добавлена поддержка записи видео в формате VP9 и настройки качества записи. Реализована возможность управления созданием скриншотов из командной строки.
  • В программу для обмена сообщениями Neochat, использующую протокол Matrix, добавлен начальный экран, позволяющий выбрать учётную запись. Добавлена возможность регистрации или удаления учётной записи напрямую из приложения. Добавлена сводная страница со всеми уведомлениями. Реализована поддержка передачи контактов через QR-код. Добавлена кнопка для игнорирования пользователей. Добавлен раздел с настройками безопасности. Добавлена поддержка группировки и разделения по секциям разных чатов.
  • В видеопроигрывателе PlasmaTube, позволяющем просматривать видео с YouTube, появилась поддержка синхронизации истории просмотров с учётной записью в сервисе Invidious и поиска каналов и списков воспроизведения. Добавлен режим картинка в картинке для просмотра видео в окне, закреплённом поверх других окон. Добавлена начальная поддержка просмотра видео с Peertube и Piped. Добавлена поддержка стандарта MPRIS2, определяющего средства для удалённого управления медиапроигрывателями. Реализована начальная версия для Android.
  • В Tokodon, приложении с реализацией клиента к децентрализованной микроблогинговой платформе Mastodon, переделаны интерфейс первого запуска и страницы профиля. Предоставлена возможность скрытия ответов в основной ленте. Упрощены отправка жалоб и включение игнорирования участников.
  • В текстовом редакторе Kate задействован более быстрый JSON-парсер RapidJSON и расширена поддержка LSP-серверов. Добавлена функция чтения текста с использованием синтезатора речи. Реализована автоматическая настройка LSP-серверов для CSS, SCSS, LESS, XML, Julia и PHP, а также настройка DAP (Debug Adapter Protocol) для Dart и Flutter.
  • В эмуляторах терминала Konsole и Yakuake переработан интерфейс настройки. В Konsole внесены оптимизации увеличившие скорость отрисовки и на 50% снизившие число операций выделения памяти. Обеспечена изоляция каждой вкладки Konsole в отдельной cgroup.
  • В менеджере приложений Discover проведено оттачивание интерфейса: изменён цвет фона, улучшено выравнивание карт приложений, модернизировано поведение боковой панели при поиске, улучшен показ скриншотов программ, для программ в формате Flatpak добавлен индикатор доступа к звуковой подсистеме.
  • В KClock при срабатывании будильника обеспечено приглушение остальных звуков.
  • В KDE Connect добавлен поддержка подключения к другим устройствам через Bluetooth, а не только через Wi-Fi. Добавлена поддержка определения наличия устройств в локальной сети при помощи mDNS.
  • В проигрывателе подкастов Kast значительно ускорен разбор RSS-лент.
  • В музыкальном проигрывателе Elisa появилась возможность настройки начального каталога или диска. Адаптированы для мобильных систем диалоги, связанные с метаданными. Включён стековых режим доступа к истории при навигации.
  • Удалены следующие возможности:
    • Система глобальных клавиатурных комбинаций KHotKeys ("Custom Shortcuts" в конфигураторе) - без сопровождения более 7 лет, использует нестандартные форматы, не работает с Wayland. Для управления горячими клавишами в KDE 6 использована подсистема KGlobalAccel, в которой реализована необходимая функциональность и в будущем будет добавлена поддержка управляющих жестов мышью.
    • Оконные виджеты для KRunner (виджеты, появляющиеся в результатах поиска и размещаемые на рабочем столе в виде окон) - ограничены по функциональности и создают ложные впечатления о KDE у пользователей, которые путают их с полноценными программами.
    • Переключатели задач (обработчики Alt+Tab) "Grid", "Informative", "Small Icons", "Text Only" и "Thumbnails" - удалены из-за низкого качества реализации и наличия более достойных альтернатив.
    • Настройка принудительной установки DPI шрифтов (System Settings > Appearance > Fonts > Force Font DPI) для Wayland и глобальные настройки размера пиктограмм (System Settings > Appearance > Icons) - решено поддерживать только систему масштабирования, позволяющую устанавливать свои параметры для каждого экрана (настраивается через System Settings > Display and Monitor). Прекращение поддержки указанных настроек позволило упростить управление масштабированием и избавиться от проблем, возникающих при глобальном изменении размеров элементов.
    • Тема оформления Air - старый набор стилей остался без сопровождения и имеет давние проблемы. Решено, что нет смысла держать в составе дополнительную тему оформления, когда для альтернативных тем лучше использовать каталог store.kde.org.
    • Возможность установки настроек энергопотребления в привязке к комнатам (Activities) - мало кто этим пользуется, реализация слишком усложнена и имеются требующие исправления проблемы. Решено, что не стоит тратить ресурсы на приведение в порядок данного усложнённого кода.
    • Представление доступных настроек в форме набора пиктограмм - уже много лет находится в заброшенном состоянии и не поддерживает некоторые необходимые функции, такие как подсветка изменённых настроек. На смену данному режиму пришла боковая панель.
    • Возможность использования пиктограмм из наборов стилей - возникает путаница и разнобой в оформлении, когда пиктограммы могут выбираться не только из тем пиктограмм, но и из тем стилей.
    • Поддержка использования картинки дня с сервиса Unsplash - возможность перестала работать после того, как сервис Unsplash прекратил предоставление публичного API и изменил правила использования из-за злоупотреблений, связанных с автоматизированной тренировкой моделей машинного обучения.
  • В редакции для мобильных устройств Plasma Mobile предложена новая реализация домашнего экрана, позволяющая пользователю группировать приложения на свой вкус. Добавлен приветственный экран, знакомящий с особенностями Plasma Mobile при первом запуске, а также позволяющий быстро настроить Wi-Fi, часовой пояс, уровень масштабирования и параметры соединения через сотового опрератора.



  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Выпуск KDE Gear 23.08, набора приложений от проекта KDE
  3. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.1, продолжающего развитие KDE 3.5
  4. OpenNews: В Fedora 40 утверждено прекращение поддержки сеанса KDE на базе X11
  5. OpenNews: Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.27
  6. OpenNews: Первый выпуск пользовательского окружения KDE Plasma 5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60686-kde
Ключевые слова: kde
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  • 1.2, Аноним (-), 17:46, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > По умолчанию предложен сеанс, использующий протокол Wayland.
    > Wayland теперь преподносится как официально рекомендованный протокол

    Ну наконец-то!
    Осталось только перестать тратить время разрабов на поддержку иксов.
    Заодно и посмотреть пару вещей:
    - как "сообщество" будет поддерживать иксы
    - сколько у кде было маргиналов, которые уйдут на другие де
    Заодно насладиться нытьем и проклятиям.

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 18:09, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Осталось только перестать тратить время разрабов на поддержку иксов.

    О какой такой "поддержке" идёт речь? Коммиты в git покажете?

    В Kwin есть, в Plasma по минимуму, уже годами не меняется и тупо работает.

    В приложениях привязки к X уже давно нет - там чистый Qt/KFrameworks.

     
     
  • 3.37, Аноним (-), 18:21, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > О какой такой "поддержке" идёт речь?

    Напр. начнут жаловаться что что-то из стандартной поставки - напр. KMail - глючит на иксах и нормально работает на вяленом.
    Так разраб полезет разбираться, будет попусту тратить свое время и тд.
    А так мог бы написать "x11 is not supported" и закрыть как wontfix.

    > Коммиты в git покажете?

    Как их показать если KDE 6.0 вот только вышел.

     
  • 3.44, Аноним (-), 18:25, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто открываешь баг треккер bugs.kde.org/buglist.cgi?quicksearch=xorg
    И видишь "типа" баги
    bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=452642

    Или открываешь форум discuss.kde.org/tag/x11 , и там снова нытики что в x11 что-то не работает
    типа вот discuss.kde.org/t/x11-showing-odd-colors-green-and-purple/4198

    Для того чтобы просто почитать этот баг нужно время.
    А если пытаться повторить, проверять шаги, чинить - так это целая прорва времени кучи народу.

    Но! Если официально дропнуть поддержку иксоваого копролита, то можно просто автоматически их закрывать!
    Согласись это было бы просто чудесно: "Хорг? Нафиг с плажу, мы его не поддерживаем"

     
     
  • 4.65, Аноним (65), 19:09, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вперед в счатливое будущее? Видимо, пора осваивать древние DE & WM... это какой-то позор и всеобщая деградация, в целом.
     
     
  • 5.69, Аноним (-), 19:17, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не... нужно поддерживать старое овно ВЕЧНО!!!111
    И обязательно чтобы была поддержка EGA, а то вдруг достану из кладовки пузатый монитор, спаяю переходник... а тут новые кеды фигово смотрятся!
    Вот тогда заживем! Вот это будет прогресс, а не позор и деградация!
     
     
  • 6.74, Аноним (65), 19:30, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здравый смысл никто не отменял. Никто не против, если бы был достигнут паритет и все бы работало как надо...
     
  • 6.75, Аноним (75), 19:31, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не... нужно поддерживать старое овно ВЕЧНО!!!111

    Угу, давайте заново напишим штуку, которая делает ровно то же самое и работает на тех же принципах. Ничего принципиально нового предложить в технологию не смогли, только набор высказываний почему старое плохо.

     

  • 1.3, Аноним (-), 17:48, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Система глобальных клавиатурных комбинаций KHotKeys ("Custom Shortcuts" в конфигураторе) - без сопровождения более 7 лет, использует нестандартные форматы, не работает с Wayland.

    Типичная история из опенсорса.
    Интересно сколько народу сейчас полезет на их форум и багтрекер со словами "вот работало 10 лет и вдруг перестало! Верните как было ироды!! Вы обязаны, я же вашей программой пользуюсь!".
    Причем поддерживать самостоятельно они, что характерно, не захотят.

     
     
  • 2.49, Аноним (49), 18:34, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Забавно, когда выкидывают совершенно рабочие решения. Вот пользуешься годами, в ус не дуешь, а тут приходят эффективные и выкидывают.
     
     
  • 3.56, Аноним (-), 18:52, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для тебя они "совершенно рабочие", а для разрабов приходится колупаться в древних кодах написанных непонятно кем и явно не руками.
    А ведь есть такие шедевры, смотря на которые, хочется рыгать и плакать.
    И тратить на это свое драгоценное время.

    Когда разрабы, которые макнулись в хорг, рассказывали по 80к строк ужаса, то местная клоун команда просто подпукивала "Нет там ничего сложно в поддержке, все уже написано, вот я бы написал, но мне за это не платят, пуук-среньк"

     

  • 1.5, Аноним (-), 17:52, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Появилась возможность быстрой смены позиции в окне через щелчок мышью на области прокрутки, что позволяет обойтись без перетаскивания мышью полосы прокрутки.

    Матерь божья, как они вообще без этого жили столько лет О_о
    Это же было, кажется, еще аж в виндовс 98, а может даже раньше!
    Вот это инновации! Можно поопладировать.

     
     
  • 2.36, pkdr (ok), 18:21, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это автор новости что-то не так написал.
    Этот механизм в KDE есть давным-давно, причём можно настраивать, как постраничную прокрутку, так и мгновенное перемещение на позицию, куда был сделан клик.
    В пятом точно есть, а если я правильно помню, то и в четвёртом такое было.
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:54, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему когда презентуют обновления Windows хочется плакать? А когда выпуск KDE - получается лампово?
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 18:19, 28/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.46, Аноним (46), 18:27, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что вин, что мак, что КДЕ с Гном деградируют с каждой новой версией.
     

  • 1.10, pic (?), 17:54, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, и кдешники завезли обзорный режим с виртуальными столами.
     
     
  • 2.33, мимо (?), 18:19, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже года два как завезли, но он кривой был.
     
     
  • 3.73, pic (?), 19:27, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уже года два как завезли, но он кривой был.

    Там раньше переключение рабочих столов и поиска не было. Был обычный обзорный режим, похожий как в CompizFusion.

     

  • 1.11, Аноним (11), 17:57, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Крутой релиз. Кто бы что не говорил, за wayland будущее Где посмотреть, когда в opensuse tumbleweed появится?
     
     
  • 2.18, Kerr (ok), 18:06, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В Arch Linux уже есть в [testing]
     

  • 1.12, Аноним (12), 18:00, 28/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 18:04, 28/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 18:07, 28/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.16, Аноним (-), 18:04, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пример если честно так себе.
    Гнум вроде неплох, но для ноута с тач экраном - ну чтобы шаловливыми пальчиками тыкать в огромные UI элементы.
    Для десктопа я моей точки зрения он гораздо хуже.

    А кеды... на них удобно пересаживать народ, который раньше виндой пользовался.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 18:07, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они уж не настолько огромны, особенно учитывая современную плотность пикселей на дюйм со всякими 4К.
     
     
  • 4.57, Аноним (-), 18:55, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай будем реалистами -  офисе будет монитор 24 дюйма фуллХД.
    И для его они великоваты.
    Для 27 уже норм, но таких мониторов немного.

    А вот схожесть с оффтопиком - это плюс. По крайней мере народ не так пугается.
    Может прокатить даже "это просто новый виндовс... 13й... от отечестенного разработчика"))

     
  • 2.19, pkdr (ok), 18:07, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > на одном Убунту 20 с Гноме.

    При использовании гнома всегда есть риск того, что разработчики гнома из него что-то выпилят. И может быть даже вообще из gnome удалят... gnome!

     
     
  • 3.24, Аноним (-), 18:10, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При использовании гнома всегда есть риск того, что разработчики гнома из него
    > что-то выпилят. И может быть даже вообще из gnome удалят... gnome!

    Статья выше рассказывает, что из кедов тоже могут что-то выпилить.
    Например старые шорткаты или хорг (надеюсь в будущем).
    От этого вообще мало какой опенсорс проект застрахован.


     
     
  • 4.28, pkdr (ok), 18:16, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекомендую всё же прочитать хотя бы эту статью.

    Вместо старых шорткатов уже давным-давно есть новая и хорошо работающая система глобальных комбинаций клавиш, удаляют старую, которая уже никем не поддерживается.
    Вейланд по умолчанию, в качестве опции остаётся возможность работы через иксы.

     
     
  • 5.50, Аноним (-), 18:36, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не волнуйся, я статью прочитал.
    Но на 99% уверен что найдется пару ретроградов, которые будут плакаться по старой системе шорткатов.

    > Вейланд по умолчанию, в качестве опции остаётся возможность работы через иксы.

    Да, сейчас это так.
    Но среди немаргинальных дистров сейчас заметна тенденция к планированию отказа от х11.
    Возможно в 7 версии уже начнут сворачивать поддержку.
    Думаю это зависит от того сколько народу переедет на шестую и как быстро.

     

  • 1.13, pic (?), 18:00, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Добавлен "умный" режим автоматического скрытия панели, убирающий панель когда окно приложения входит в зону размещения панели.

    А эффект надавливания добавили? Иначе нет смысла пользоваться.

     
  • 1.14, Шарп (ok), 18:02, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По факту минорщина. Зачем они синхронизируют мажорный номер версии с версией Qt? Конечным пользователям эта информация ни к чему.
     
     
  • 2.25, Аноним (23), 18:10, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно, что ни к чему - люди получают тот KDE, который им ставит дистр из своих реп.

    Подавлявшее большинство пользователей не знают и не должны релиз KDE, который у них стоит.

     
  • 2.53, Аноним (53), 18:44, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По факту минорщина

    Вот эта простыня сверху, wayland по умолчанию - это минорщина?

    >Зачем они синхронизируют мажорный номер версии с версией Qt?

    Да это вроде логично. Любишь квесты?

     

  • 1.17, Golangdev (?), 18:05, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Предпочитаю Gnome, но всё же хорошо что проект развивается, особенно

    >  Wayland теперь преподносится как официально рекомендованный

     
  • 1.22, Устин (ok), 18:08, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Красиво. Буду перелезать на KDE Neon, в кубунте лтс не видать 6-й плазмы ещё два года(
     
     
  • 2.35, мимо (?), 18:21, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бэкпорты будут.
     
  • 2.72, Аноним (72), 19:24, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в кубунте лтс не видать 6-й плазмы ещё два года

    Вот и хорошо. Может, успеют допилить до вменяемого состояния.

     

  • 1.26, Аноним (26), 18:15, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему старт-меню улетело от кнопки? Это аффтар или вейланд не умеют в точное позиционирование окон?
     
     
  • 2.31, Аноним (53), 18:19, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Панель ведь плавающая, вот и меню сделали плавающим. Скорее всего если отключить плавающий режим, то будут вместе.
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 18:28, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно так
     
  • 3.76, Аноним (76), 19:33, 28/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.27, анон (?), 18:16, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня на вейланде в кедах уже год наблюдается неприятная особеность, есть некоторые игры, которые могут в любой момент зависнуть и положить весь дисплей сервер, и помогает только перелогин с остановкой всего, а ведь за это ругают иксы. Или вейланд не про это?
     
     
  • 2.52, Аноним (-), 18:39, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а ведь за это ругают иксы.

    Если оно так и на вейланде, и на иксах, то возможно причина в чем-то другом?
    Напр. в дровах?
    Или в вайне, если запускали через него?
    Или в самой игре?

     
     
  • 3.61, анон (?), 19:02, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вейланде именно умирает сервер, даже свей загибается, все окна сессии теряются. В иксах в 90% отвисает, но от него в кедах иногда отваливается прозрачность, а мне она важна. Что на 1080, что на 7800 аналогичная ситуация, на разных ядрах и драйверах. В топе сервер долбится в сотку. Т.ч. это особенности именно серверов.
     
  • 2.54, Аноним (49), 18:46, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В иксах есть xkill (хоткей ctrl+alt+esc), как раз на случай зависшего приложения, перехватившего на себя любой ввод. И что, даже убийство не помогает? Тот же xkill убивает только окно, приложение может остаться висеть, но ввод никто не отнимает и спокойно переключайся как хочешь. А тут получается возврат во времена sdl1.
     

  • 1.29, Аноним (29), 18:17, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здесь раскладку клавы можно штатными средствами на Caps Lock установить, как например в XFCE, или нужно трахаться, как в Гноме?
     
     
  • 2.39, мимо (?), 18:22, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Легко и непринужденно.
    А в гноме что за трахание (охладите!)? В gnome-tweaks настраивается в пару кликов.
     
  • 2.41, Аноним (53), 18:22, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно. У мен так в KDE 5. Вряд ли в KDE 6 что-то поменялось в этом плане.
     

  • 1.30, 12yoexpert (ok), 18:18, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Осуществлён переход на использование библиотеки Qt 6.

    тоже мне достижение, там уже года 4 всё само переходится почти без изменений

     
     
  • 2.45, Аноним (53), 18:27, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так перешло не только КДЕ, но и KDE Gear, а это несколько сотен программ.
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 18:57, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько сотен застывших в развитии программ? Обновление ради обновления какое-то получается.
     

  • 1.34, 12yoexpert (ok), 18:19, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а кеды на виджетах написаны или на qml? если на виджетах, это объяснило бы адские тормоза
     
     
  • 2.43, Аноним (53), 18:24, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кеды тормозят только у тех, кто ими не пользуется, но кричит на каждом углу.
     
     
  • 3.66, swarus (ok), 19:09, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если де тормозит, естественно его не используют
     

  • 1.38, Аноним (12), 18:21, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    между прочим, товарищи, Kate теперь юзает Qt6.
    а ранее - Qt5.
    а теперь Qt6.
    и на 5 его уже не запустить....

    а вот мой любимый CudaText - может собраться в Qt5 и Qt6.
    в Qt6 пока сборок нету.
    но можно сделать.
    любой кто может собирать проги через Лазарус может собрать cudatext в Qt6.

    это, товарищи, преимущество CudaText..

     
     
  • 2.40, 12yoexpert (ok), 18:22, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kate это клиент для вк?
     
     
  • 3.48, Аноним (53), 18:29, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Текстовый редактор в составе КДЕ. Выше ты писал, что у тебя КДЕ тормозит. Ну ну.
     
  • 2.51, Аноним (49), 18:38, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поскорее бы все закопали куте5, там только протухшие версии с дикими багами. И это на иксах, о вяленом и говорить нечего. А в чём там проблема собрать редактор с 6, автор не осилил свои баги исправить?
     
  • 2.59, Аноним (59), 18:58, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то ставился из flathub, но что-то странное происходило при написании длинной строки курсор убегал от неё. Как буд-то строка на самом деле длиннее отображаемой. Странность какая-то...
     
     
  • 3.60, Аноним (59), 19:00, 28/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.42, Аноним (46), 18:23, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >вид (после появления в Windows 11 панели, похожей на старую панель KDE, некоторые пользователи считают, что KDE копирует оформление Windows, хотя в KDE подобная панель была предложена задолго до Windows 11).

    Некоторым пользователям стоит взглянуть на скрины КДЕ первой версии, потом на скрины    Windows 95, потом опять на КДЕ 1.
    То же  самое советую сравнить скрины Гном 1 и Windows 98.

     

  • 1.55, Аноним (55), 18:47, 28/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.62, Аноним (62), 19:04, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Явно недостаточно скруглили углы у панели, надо было так скруглить, чтобы исчезла совсем.
     
  • 1.63, Аноним (63), 19:05, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чём прикол плавающей панели? Места занимает больше. В 90% случаев её не видно, т.е. минимум одно окно развернуто на весь экран (если у вас монитор не 42"). Еще и вот эти нелепые дергания туда сюда при развертывании окна на весь экран и обратно. Хрень полная же, годится только для постановочных скринов, а пиарят как киллер фичу.
     

  • 1.64, cheburek (?), 19:06, 28/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.71, Аноним (-), 19:20, 28/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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