Релиз KDE 6.0

После года разработки опубликован релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6, библиотек KDE Frameworks 6 и коллекции приложений KDE Gear 24.02. Для оценки работы KDE 6 можно воспользоваться сборками от проекта KDE Neon. Основные изменения: Осуществлён переход на использование библиотеки Qt 6.

По умолчанию предложен сеанс, использующий протокол Wayland. Работа с использованием X11 переведена в разряд опций. При желании пользователи и дистрибутивы могут вернуться к использованию сеанса на базе X11, но Wayland теперь преподносится как официально рекомендованный протокол.

Включён плавающий режим показа панели, при котором имеются видимые отступы между панелью и границами экрана, придающие пользовательскому окружению самобытный вид (после появления в Windows 11 панели, похожей на старую панель KDE, некоторые пользователи считают, что KDE копирует оформление Windows, хотя в KDE подобная панель была предложена задолго до Windows 11). Улучшен интерфейс для настройки параметров панели, позволяющий легко привести внешний вид панели в соответствии со своими предпочтениями. Добавлен "умный" режим автоматического скрытия панели, убирающий панель когда окно приложения входит в зону размещения панели.

Предложен объединённый интерфейс переключения между задачами и виртуальными рабочими столами, который сочетает возможности обзорного режима (Overview) и режима "Desktop Grid", и отличается гибкими возможностями для управления при помощи тачпада.





Задействован новый стиль переключения между задачами "Thumbnail Grid", который позволяет сразу видеть все имеющиеся окна, без необходимости траты времени на прокрутку. В новом интерфейсе кроме эскизов окон показываются пиктограммы приложений, что упрощает навигацию для тех, кто привык идентифицировать программы по их пиктограммам, а не текстовому названию. Кроме того, выполнена отвязка переключателя задач от глобальной темы оформления, что позволяет менять тему не опасаясь, что вместе с ней будет заменён и переключатель задач.

Возвращён визуальный эффект, представляющий содержимое рабочих столов в форме вращающегося куба. Полностью переделан эффект размытия.





Внесено множество мелких оптимизаций и улучшений в тему оформления Breeze. Область заголовка активного окна теперь подсвечивается цветом, применяемым в выбранной теме оформления для выделения активных элементов (accent), что решило проблемы с визуальным отделением активного окна от неактивных. Вместо звуковой темы "Oxygen" предложен новый набор звуков "Ocean".

Предложен новый набор пиктограмм Oxygen 6, разработанный для поставки в KDE 6.

В композитный менеджер KWin добавлена поддержка расширений протокола Wayland, отвечающих за управление цветом. В сеансе KDE Plasma 6 на базе Wayland реализована возможность раздельного управления цветом для каждого экрана. Пользователи теперь могут назначить свои ICC-профили для каждого экрана, и в приложениях, использующих Wayland, будет обеспечена корректная цветопередача. Приложения пока ограничиваются использованием sRGB, но в будущем обещают добавить поддержку и других цветовых пространств. Частично реализована поддержка HDR для мониторов, поддерживающих расширенный диапазон яркости. Для людей с дефектами зрения, не позволяющими воспринимать определённые цвета, добавлена поддержка корректирующих цветовых фильтров.

Для открытия файлов и каталогов по умолчанию теперь требуется двойной щелчок мышью, а не одинарный как было раньше, что упростит адаптацию в новом окружении пользователей из других систем. При необходимости старое поведение можно вернуть в настройках.

Включена по умолчанию возможность быстрой смены позиции в окне через щелчок мышью на области прокрутки, что позволяет обойтись без перетаскивания мышью полосы прокрутки.

Отключена по умолчанию функция переключения виртуальных рабочих столов при попытке прокрутки на рабочем столе. Данная возможность сбивала с толку многих пользователей, особенно если переключение производилось на рабочий стол с раскрытыми окнами и прокруткой уже не получалось вернуться назад. Для тех кто привык к данному режиму его можно вернуть в настройках.

В окружении на базе Wayland по умолчанию включён режим tap-to-click для симуляции щелчка мыши касанием к тачпаду.

Добавлена возможность разблокировки экрана при помощи смарткарты или отпечатка пальца, не отключая при этом разблокировку паролем (ранее можно было использовать либо отпечаток, либо пароль, но не вместе).

Проведена реорганизация разделов конфигуратора, в которых стало меньше вложенных страниц. Для унификации внешнего вида с другими приложениями и высвобождения экранного пространства для настроек во многих разделах конфигуратора кнопки перенесены в панель инструментов. Добавлен интерфейс для настройки звуковой темы. Упрощена настройка привязки приложений в качестве обработчиков определённых типов файлов.

Модернизирован интерфейс поиска файлов и программ. Добавлена возможность настройки сортировки результатов поиска. Добавлены обработчики, позволяющие через систему поиска вычислять смещения между часовыми поясами, инициировать переход в гибридный спящий режим и искать в репозиториях Codeberg и PyPi. При выборе в системе языка, отличного от английского, обеспечен одновременный учёт при поиске системного и английского языков. Заметно ускорен поиск настроек и приложений. Поиск в недавно открытых документах ускорен на 200%, а поиск приложений на 60%. На 30% снижена нагрузка на CPU во время поиска.

В менеджер персональной информации Kontact, охватывающий такие приложения, как почтовый клиент, календарь-планировщик, менеджер сертификатов и адресная книга, добавлены изменения, нацеленные на усиления безопасности и конфиденциальности. В почтовом клиенте KMail при просмотре писем обеспечено вырезание рекламы и кода для отслеживания открытия писем. В интерфейсе написания письма реализовано отображение уровня доверия и состояния OpenPGP-ключей адресата. В календарь-планировщик KOrganizer добавлена возможность отправки зашифрованных и заверенных цифровой подписью приглашений. В Kleopatra, графический интерфейс к GnuPG, добавлена поддержка просмотра зашифрованных email, загруженных через Web-клиенты, не поддерживающие OpenPGP (например, через Gmail).

В KMail встроена, но отключена по умолчанию, система для перевода текста с одного языка на другой, работающая на локальной системе пользователя без обращения к внешним облачным сервисам и основанная на открытом движке Bergamot, который также применяется в Firefox. При помощи пакета vosk-api реализована возможность преобразования речи в текст.

Расширены возможности ассистента в путешествиях KItinerary. На использование Qt 6 переведены обучающие приложения KHangMan, Kiten, KWordQuiz и Kalzium.

В редакторе видео Kdenlive появилась возможность замены звука или видео в клипе на монтажном столе, что, например, позволяет извлечь из клипа звук, отредактировать в другом приложении и вернуть отредактированный вариант в клип. Добавлена возможность интеграции в один трек нескольких субтитров (для разных языков). Добавлен интерфейс для экспорта и импорта субтитров. Обеспечен показ недавно открытых клипов. На монтажный стол добавлены кнопки для быстрого включения/отключения и замены эффектов. Предоставлена настройка для выбора метода интерполяции при масштабировании. Переделан диалог, показываемый в случае открытия проекта с отсутствующими клипами.

Изменено оформление файлового менеджера Dolphin и проведена реорганизация его настроек. Добавлена возможность управления с клавиатуры активацией кнопок в панели инструментов и строке состояния. В контекстное меню, показываемое при щелчке правой кнопкой мыши на каталоге, добавлен пункт для открытия содержимого в двухпанельном режиме.

В Spectacle, программе для создания скриншотов, добавлены режимы захвата только активного окна, окна, над которым находится курсор или произвольной области экрана. Добавлена опция для отключения теней на сохраняемом скриншоте. Во время записи скринкаста включено отображение значка в системном лотке, позволяющего отследить продолжительность записи или быстро остановить запись. Для сохранения скриншотов и скринкастов по умолчанию задействованы каталоги ~/Pictures/Screenshots и ~/Videos/Screencasts. Добавлена поддержка записи видео в формате VP9 и настройки качества записи. Реализована возможность управления созданием скриншотов из командной строки.

В программу для обмена сообщениями Neochat, использующую протокол Matrix, добавлен начальный экран, позволяющий выбрать учётную запись. Добавлена возможность регистрации или удаления учётной записи напрямую из приложения. Добавлена сводная страница со всеми уведомлениями. Реализована поддержка передачи контактов через QR-код. Добавлена кнопка для игнорирования пользователей. Добавлен раздел с настройками безопасности. Добавлена поддержка группировки и разделения по секциям разных чатов.

В видеопроигрывателе PlasmaTube, позволяющем просматривать видео с YouTube, появилась поддержка синхронизации истории просмотров с учётной записью в сервисе Invidious и поиска каналов и списков воспроизведения. Добавлен режим картинка в картинке для просмотра видео в окне, закреплённом поверх других окон. Добавлена начальная поддержка просмотра видео с Peertube и Piped. Добавлена поддержка стандарта MPRIS2, определяющего средства для удалённого управления медиапроигрывателями. Реализована начальная версия для Android.

В Tokodon, приложении с реализацией клиента к децентрализованной микроблогинговой платформе Mastodon, переделаны интерфейс первого запуска и страницы профиля. Предоставлена возможность скрытия ответов в основной ленте. Упрощены отправка жалоб и включение игнорирования участников.

В текстовом редакторе Kate задействован более быстрый JSON-парсер RapidJSON и расширена поддержка LSP-серверов. Добавлена функция чтения текста с использованием синтезатора речи. Реализована автоматическая настройка LSP-серверов для CSS, SCSS, LESS, XML, Julia и PHP, а также настройка DAP (Debug Adapter Protocol) для Dart и Flutter.

В эмуляторах терминала Konsole и Yakuake переработан интерфейс настройки. В Konsole внесены оптимизации увеличившие скорость отрисовки и на 50% снизившие число операций выделения памяти. Обеспечена изоляция каждой вкладки Konsole в отдельной cgroup.

В менеджере приложений Discover проведено оттачивание интерфейса: изменён цвет фона, улучшено выравнивание карт приложений, модернизировано поведение боковой панели при поиске, улучшен показ скриншотов программ, для программ в формате Flatpak добавлен индикатор доступа к звуковой подсистеме.

В KClock при срабатывании будильника обеспечено приглушение остальных звуков.

В KDE Connect добавлен поддержка подключения к другим устройствам через Bluetooth, а не только через Wi-Fi. Добавлена поддержка определения наличия устройств в локальной сети при помощи mDNS.

В проигрывателе подкастов Kast значительно ускорен разбор RSS-лент.

В музыкальном проигрывателе Elisa появилась возможность настройки начального каталога или диска. Адаптированы для мобильных систем диалоги, связанные с метаданными. Включён стековых режим доступа к истории при навигации.

Удалены следующие возможности: Система глобальных клавиатурных комбинаций KHotKeys ("Custom Shortcuts" в конфигураторе) - без сопровождения более 7 лет, использует нестандартные форматы, не работает с Wayland. Для управления горячими клавишами в KDE 6 использована подсистема KGlobalAccel, в которой реализована необходимая функциональность и в будущем будет добавлена поддержка управляющих жестов мышью. Оконные виджеты для KRunner (виджеты, появляющиеся в результатах поиска и размещаемые на рабочем столе в виде окон) - ограничены по функциональности и создают ложные впечатления о KDE у пользователей, которые путают их с полноценными программами. Переключатели задач (обработчики Alt+Tab) "Grid", "Informative", "Small Icons", "Text Only" и "Thumbnails" - удалены из-за низкого качества реализации и наличия более достойных альтернатив. Настройка принудительной установки DPI шрифтов (System Settings > Appearance > Fonts > Force Font DPI) для Wayland и глобальные настройки размера пиктограмм (System Settings > Appearance > Icons) - решено поддерживать только систему масштабирования, позволяющую устанавливать свои параметры для каждого экрана (настраивается через System Settings > Display and Monitor). Прекращение поддержки указанных настроек позволило упростить управление масштабированием и избавиться от проблем, возникающих при глобальном изменении размеров элементов. Тема оформления Air - старый набор стилей остался без сопровождения и имеет давние проблемы. Решено, что нет смысла держать в составе дополнительную тему оформления, когда для альтернативных тем лучше использовать каталог store.kde.org. Возможность установки настроек энергопотребления в привязке к комнатам (Activities) - мало кто этим пользуется, реализация слишком усложнена и имеются требующие исправления проблемы. Решено, что не стоит тратить ресурсы на приведение в порядок данного усложнённого кода. Представление доступных настроек в форме набора пиктограмм - уже много лет находится в заброшенном состоянии и не поддерживает некоторые необходимые функции, такие как подсветка изменённых настроек. На смену данному режиму пришла боковая панель. Возможность использования пиктограмм из наборов стилей - возникает путаница и разнобой в оформлении, когда пиктограммы могут выбираться не только из тем пиктограмм, но и из тем стилей. Поддержка использования картинки дня с сервиса Unsplash - возможность перестала работать после того, как сервис Unsplash прекратил предоставление публичного API и изменил правила использования из-за злоупотреблений, связанных с автоматизированной тренировкой моделей машинного обучения.

В редакции для мобильных устройств Plasma Mobile предложена новая реализация домашнего экрана, позволяющая пользователю группировать приложения на свой вкус. Добавлен приветственный экран, знакомящий с особенностями Plasma Mobile при первом запуске, а также позволяющий быстро настроить Wi-Fi, часовой пояс, уровень масштабирования и параметры соединения через сотового опрератора.