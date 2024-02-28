Релиз KDE 6.0

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|1.2, Аноним (-), 17:46, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> По умолчанию предложен сеанс, использующий протокол Wayland.
> Wayland теперь преподносится как официально рекомендованный протокол
Ну наконец-то!
Осталось только перестать тратить время разрабов на поддержку иксов.
Заодно и посмотреть пару вещей:
- как "сообщество" будет поддерживать иксы
- сколько у кде было маргиналов, которые уйдут на другие де
Заодно насладиться нытьем и проклятиям.
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|2.23, Аноним (23), 18:09, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Осталось только перестать тратить время разрабов на поддержку иксов.
О какой такой "поддержке" идёт речь? Коммиты в git покажете?
В Kwin есть, в Plasma по минимуму, уже годами не меняется и тупо работает.
В приложениях привязки к X уже давно нет - там чистый Qt/KFrameworks.
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|3.37, Аноним (-), 18:21, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> О какой такой "поддержке" идёт речь?
Напр. начнут жаловаться что что-то из стандартной поставки - напр. KMail - глючит на иксах и нормально работает на вяленом.
Так разраб полезет разбираться, будет попусту тратить свое время и тд.
А так мог бы написать "x11 is not supported" и закрыть как wontfix.
> Коммиты в git покажете?
Как их показать если KDE 6.0 вот только вышел.
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|3.44, Аноним (-), 18:25, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто открываешь баг треккер bugs.kde.org/buglist.cgi?quicksearch=xorg
И видишь "типа" баги
bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=452642
Или открываешь форум discuss.kde.org/tag/x11 , и там снова нытики что в x11 что-то не работает
типа вот discuss.kde.org/t/x11-showing-odd-colors-green-and-purple/4198
Для того чтобы просто почитать этот баг нужно время.
А если пытаться повторить, проверять шаги, чинить - так это целая прорва времени кучи народу.
Но! Если официально дропнуть поддержку иксоваого копролита, то можно просто автоматически их закрывать!
Согласись это было бы просто чудесно: "Хорг? Нафиг с плажу, мы его не поддерживаем"
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|4.65, Аноним (65), 19:09, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вперед в счатливое будущее? Видимо, пора осваивать древние DE & WM... это какой-то позор и всеобщая деградация, в целом.
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|5.69, Аноним (-), 19:17, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не... нужно поддерживать старое овно ВЕЧНО!!!111
И обязательно чтобы была поддержка EGA, а то вдруг достану из кладовки пузатый монитор, спаяю переходник... а тут новые кеды фигово смотрятся!
Вот тогда заживем! Вот это будет прогресс, а не позор и деградация!
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|6.74, Аноним (65), 19:30, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здравый смысл никто не отменял. Никто не против, если бы был достигнут паритет и все бы работало как надо...
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|6.75, Аноним (75), 19:31, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Не... нужно поддерживать старое овно ВЕЧНО!!!111
Угу, давайте заново напишим штуку, которая делает ровно то же самое и работает на тех же принципах. Ничего принципиально нового предложить в технологию не смогли, только набор высказываний почему старое плохо.
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|1.3, Аноним (-), 17:48, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Система глобальных клавиатурных комбинаций KHotKeys ("Custom Shortcuts" в конфигураторе) - без сопровождения более 7 лет, использует нестандартные форматы, не работает с Wayland.
Типичная история из опенсорса.
Интересно сколько народу сейчас полезет на их форум и багтрекер со словами "вот работало 10 лет и вдруг перестало! Верните как было ироды!! Вы обязаны, я же вашей программой пользуюсь!".
Причем поддерживать самостоятельно они, что характерно, не захотят.
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|2.49, Аноним (49), 18:34, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Забавно, когда выкидывают совершенно рабочие решения. Вот пользуешься годами, в ус не дуешь, а тут приходят эффективные и выкидывают.
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|3.56, Аноним (-), 18:52, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это для тебя они "совершенно рабочие", а для разрабов приходится колупаться в древних кодах написанных непонятно кем и явно не руками.
А ведь есть такие шедевры, смотря на которые, хочется рыгать и плакать.
И тратить на это свое драгоценное время.
Когда разрабы, которые макнулись в хорг, рассказывали по 80к строк ужаса, то местная клоун команда просто подпукивала "Нет там ничего сложно в поддержке, все уже написано, вот я бы написал, но мне за это не платят, пуук-среньк"
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|1.5, Аноним (-), 17:52, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Появилась возможность быстрой смены позиции в окне через щелчок мышью на области прокрутки, что позволяет обойтись без перетаскивания мышью полосы прокрутки.
Матерь божья, как они вообще без этого жили столько лет О_о
Это же было, кажется, еще аж в виндовс 98, а может даже раньше!
Вот это инновации! Можно поопладировать.
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|2.36, pkdr (ok), 18:21, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это автор новости что-то не так написал.
Этот механизм в KDE есть давным-давно, причём можно настраивать, как постраничную прокрутку, так и мгновенное перемещение на позицию, куда был сделан клик.
В пятом точно есть, а если я правильно помню, то и в четвёртом такое было.
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|1.9, Аноним (9), 17:54, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему когда презентуют обновления Windows хочется плакать? А когда выпуск KDE - получается лампово?
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|2.46, Аноним (46), 18:27, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что вин, что мак, что КДЕ с Гном деградируют с каждой новой версией.
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|1.10, pic (?), 17:54, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот, и кдешники завезли обзорный режим с виртуальными столами.
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|3.73, pic (?), 19:27, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Уже года два как завезли, но он кривой был.
Там раньше переключение рабочих столов и поиска не было. Был обычный обзорный режим, похожий как в CompizFusion.
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|1.11, Аноним (11), 17:57, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Крутой релиз. Кто бы что не говорил, за wayland будущее Где посмотреть, когда в opensuse tumbleweed появится?
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|2.16, Аноним (-), 18:04, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пример если честно так себе.
Гнум вроде неплох, но для ноута с тач экраном - ну чтобы шаловливыми пальчиками тыкать в огромные UI элементы.
Для десктопа я моей точки зрения он гораздо хуже.
А кеды... на них удобно пересаживать народ, который раньше виндой пользовался.
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|3.21, Аноним (21), 18:07, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они уж не настолько огромны, особенно учитывая современную плотность пикселей на дюйм со всякими 4К.
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|4.57, Аноним (-), 18:55, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай будем реалистами - офисе будет монитор 24 дюйма фуллХД.
И для его они великоваты.
Для 27 уже норм, но таких мониторов немного.
А вот схожесть с оффтопиком - это плюс. По крайней мере народ не так пугается.
Может прокатить даже "это просто новый виндовс... 13й... от отечестенного разработчика"))
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|2.19, pkdr (ok), 18:07, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> на одном Убунту 20 с Гноме.
При использовании гнома всегда есть риск того, что разработчики гнома из него что-то выпилят. И может быть даже вообще из gnome удалят... gnome!
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|3.24, Аноним (-), 18:10, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> При использовании гнома всегда есть риск того, что разработчики гнома из него
> что-то выпилят. И может быть даже вообще из gnome удалят... gnome!
Статья выше рассказывает, что из кедов тоже могут что-то выпилить.
Например старые шорткаты или хорг (надеюсь в будущем).
От этого вообще мало какой опенсорс проект застрахован.
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|4.28, pkdr (ok), 18:16, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рекомендую всё же прочитать хотя бы эту статью.
Вместо старых шорткатов уже давным-давно есть новая и хорошо работающая система глобальных комбинаций клавиш, удаляют старую, которая уже никем не поддерживается.
Вейланд по умолчанию, в качестве опции остаётся возможность работы через иксы.
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|5.50, Аноним (-), 18:36, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не волнуйся, я статью прочитал.
Но на 99% уверен что найдется пару ретроградов, которые будут плакаться по старой системе шорткатов.
> Вейланд по умолчанию, в качестве опции остаётся возможность работы через иксы.
Да, сейчас это так.
Но среди немаргинальных дистров сейчас заметна тенденция к планированию отказа от х11.
Возможно в 7 версии уже начнут сворачивать поддержку.
Думаю это зависит от того сколько народу переедет на шестую и как быстро.
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|1.13, pic (?), 18:00, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Добавлен "умный" режим автоматического скрытия панели, убирающий панель когда окно приложения входит в зону размещения панели.
А эффект надавливания добавили? Иначе нет смысла пользоваться.
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|1.14, Шарп (ok), 18:02, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По факту минорщина. Зачем они синхронизируют мажорный номер версии с версией Qt? Конечным пользователям эта информация ни к чему.
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|2.25, Аноним (23), 18:10, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно, что ни к чему - люди получают тот KDE, который им ставит дистр из своих реп.
Подавлявшее большинство пользователей не знают и не должны релиз KDE, который у них стоит.
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|2.53, Аноним (53), 18:44, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По факту минорщина
Вот эта простыня сверху, wayland по умолчанию - это минорщина?
>Зачем они синхронизируют мажорный номер версии с версией Qt?
Да это вроде логично. Любишь квесты?
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|1.17, Golangdev (?), 18:05, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Предпочитаю Gnome, но всё же хорошо что проект развивается, особенно
> Wayland теперь преподносится как официально рекомендованный
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|1.22, Устин (ok), 18:08, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Красиво. Буду перелезать на KDE Neon, в кубунте лтс не видать 6-й плазмы ещё два года(
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|2.72, Аноним (72), 19:24, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в кубунте лтс не видать 6-й плазмы ещё два года
Вот и хорошо. Может, успеют допилить до вменяемого состояния.
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|1.26, Аноним (26), 18:15, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему старт-меню улетело от кнопки? Это аффтар или вейланд не умеют в точное позиционирование окон?
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|2.31, Аноним (53), 18:19, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Панель ведь плавающая, вот и меню сделали плавающим. Скорее всего если отключить плавающий режим, то будут вместе.
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|1.27, анон (?), 18:16, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня на вейланде в кедах уже год наблюдается неприятная особеность, есть некоторые игры, которые могут в любой момент зависнуть и положить весь дисплей сервер, и помогает только перелогин с остановкой всего, а ведь за это ругают иксы. Или вейланд не про это?
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|2.52, Аноним (-), 18:39, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а ведь за это ругают иксы.
Если оно так и на вейланде, и на иксах, то возможно причина в чем-то другом?
Напр. в дровах?
Или в вайне, если запускали через него?
Или в самой игре?
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|3.61, анон (?), 19:02, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В вейланде именно умирает сервер, даже свей загибается, все окна сессии теряются. В иксах в 90% отвисает, но от него в кедах иногда отваливается прозрачность, а мне она важна. Что на 1080, что на 7800 аналогичная ситуация, на разных ядрах и драйверах. В топе сервер долбится в сотку. Т.ч. это особенности именно серверов.
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|2.54, Аноним (49), 18:46, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В иксах есть xkill (хоткей ctrl+alt+esc), как раз на случай зависшего приложения, перехватившего на себя любой ввод. И что, даже убийство не помогает? Тот же xkill убивает только окно, приложение может остаться висеть, но ввод никто не отнимает и спокойно переключайся как хочешь. А тут получается возврат во времена sdl1.
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|1.29, Аноним (29), 18:17, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Здесь раскладку клавы можно штатными средствами на Caps Lock установить, как например в XFCE, или нужно трахаться, как в Гноме?
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|2.39, мимо (?), 18:22, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Легко и непринужденно.
А в гноме что за трахание (охладите!)? В gnome-tweaks настраивается в пару кликов.
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|2.41, Аноним (53), 18:22, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно. У мен так в KDE 5. Вряд ли в KDE 6 что-то поменялось в этом плане.
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|1.30, 12yoexpert (ok), 18:18, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Осуществлён переход на использование библиотеки Qt 6.
тоже мне достижение, там уже года 4 всё само переходится почти без изменений
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|2.45, Аноним (53), 18:27, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так перешло не только КДЕ, но и KDE Gear, а это несколько сотен программ.
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|3.58, Аноним (58), 18:57, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Несколько сотен застывших в развитии программ? Обновление ради обновления какое-то получается.
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|1.34, 12yoexpert (ok), 18:19, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а кеды на виджетах написаны или на qml? если на виджетах, это объяснило бы адские тормоза
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|2.43, Аноним (53), 18:24, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Кеды тормозят только у тех, кто ими не пользуется, но кричит на каждом углу.
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|1.38, Аноним (12), 18:21, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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между прочим, товарищи, Kate теперь юзает Qt6.
а ранее - Qt5.
а теперь Qt6.
и на 5 его уже не запустить....
а вот мой любимый CudaText - может собраться в Qt5 и Qt6.
в Qt6 пока сборок нету.
но можно сделать.
любой кто может собирать проги через Лазарус может собрать cudatext в Qt6.
это, товарищи, преимущество CudaText..
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|3.48, Аноним (53), 18:29, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Текстовый редактор в составе КДЕ. Выше ты писал, что у тебя КДЕ тормозит. Ну ну.
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|2.51, Аноним (49), 18:38, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поскорее бы все закопали куте5, там только протухшие версии с дикими багами. И это на иксах, о вяленом и говорить нечего. А в чём там проблема собрать редактор с 6, автор не осилил свои баги исправить?
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|2.59, Аноним (59), 18:58, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как-то ставился из flathub, но что-то странное происходило при написании длинной строки курсор убегал от неё. Как буд-то строка на самом деле длиннее отображаемой. Странность какая-то...
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|1.42, Аноним (46), 18:23, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>вид (после появления в Windows 11 панели, похожей на старую панель KDE, некоторые пользователи считают, что KDE копирует оформление Windows, хотя в KDE подобная панель была предложена задолго до Windows 11).
Некоторым пользователям стоит взглянуть на скрины КДЕ первой версии, потом на скрины Windows 95, потом опять на КДЕ 1.
То же самое советую сравнить скрины Гном 1 и Windows 98.
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|1.62, Аноним (62), 19:04, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Явно недостаточно скруглили углы у панели, надо было так скруглить, чтобы исчезла совсем.
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|1.63, Аноним (63), 19:05, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В чём прикол плавающей панели? Места занимает больше. В 90% случаев её не видно, т.е. минимум одно окно развернуто на весь экран (если у вас монитор не 42"). Еще и вот эти нелепые дергания туда сюда при развертывании окна на весь экран и обратно. Хрень полная же, годится только для постановочных скринов, а пиарят как киллер фичу.
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