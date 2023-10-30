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Релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.1, продолжающего развитие KDE 3.5

30.10.2023 07:37

Опубликован релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.1, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов.

Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.

Среди изменений:

  • Добавлена поддержка мозаичной компоновки окон с возможностю прикрепления окна к краям и углам экрана.
  • В файловый менеджер/браузер konqueror добавлена настройка для включения/отключения поддержки перехода к предыдущему каталогу через двойной клик мышью на пустой области. Поддержка возврата через двойной клик также добавлена в режим отображения списка файлов в виде сетки пиктограмм.
  • Расширены настройки клавиатурных комбинаций. Возвращены комбинации для перехода к предыдущему и следующему состоянию раскладки клавиатуры и цикличного переключения раскладок.
  • Улучшен диалог настройки kmix.
  • Реализованы все настройки обоев рабочего стола, которые имелись в меню Dolphin.
  • Улучшена поддержка Solaris, Illumos и DilOS.
  • Добавлено логарифмическое изменение уровня громкости, реализованное на базе libxine2.
  • Повышена точность настройки яркости экрана и улучшена индикация текущего уровня яркости.
  • Добавлено новое приложение kommando с реализацией кругового экранного меню.
  • Решены проблемы с аварийным завершением звукового сервера, высокой нагрузкой на CPU в некоторых дистрибутивах и рекурсивными блокировками TQt3.
  • Началась работа по очистке и модернизации кода TQt3 и tqtinterface.
  • Добавлена поддержка Debian 12 и Ubuntu 23.10. Прекращена поддержка Ubuntu 21.10. Убрана возможность сборки для Symbian OS.
  • На использование сборочной системы cmake переведены компоненты libksquirrel и k9copy.

Ветка Trinity R14.1.x примечательна начальной поддержкой звукового сервера PulseAudio, поддержкой инфраструктуры PKI, новой системой вывода уведомлений о подключении внешних устройств хранения, поддержкой шифрованных дисков в формате LUKS, новым графическим интерфейсом для управления Bluetooth, новым мультимедийным проигрывателем kplayer, заменой системы управления сеансами, прекращением поддержки Python 2 и новыми темами оформления, основанными на icewm.



  1. Главная ссылка к новости (http://trinitydesktop.org/news...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Q4OS 5.2, поставляемого с окружением Trinity
  3. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.13, продолжающего развитие KDE 3.5
  4. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0, продолжающего развитие KDE 3.5
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Porteus 1.1 с десктоп-окружением Trinity (форк KDE 3.5)
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60015-trinity
Ключевые слова: trinity, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (88) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:41, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Ждем восторгов от некрофилов)
     
  • 1.2, Аноним (2), 07:47, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Самый главный недостаток данного недодесктоп окружения - его нет нигде в репах, а подключать сторонние репы с вирусами от васянов - вряд ли кто-то будет. Причины, почему в дистрах не пакетят данный дышевр? Это же дикое легаси с кучей багов и CVE, поэтому и не пакетят.
     
     
  • 2.7, dannyD (?), 08:25, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Причины, почему в дистрах не пакетят данный дышевр?

    Qt 3

    разводить зоопарк из Qt это... это... моветон.

     
     
  • 3.8, Аноним (2), 08:27, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том числе поэтому, никогда у этого тринити не будет больше чем 1,5 пользователя на планете Земля. Забавно.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 09:12, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто надо его нормально зафлатпачить или заснапить и будет нормально работать.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 09:21, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > нормально зафлатпачить или заснапить

    флатпатчить и снапить это как раз ненормально

     
  • 3.53, Аноним (53), 10:59, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >разводить зоопарк из Qt это... это... моветон.

    А тебе не кажется что логичнее остановиться на
    TQt3 в противовес KDE разработчики которой в каждой новой версии ломают совместимость с предыдущей версией?

     
     
  • 4.113, daemontux (?), 13:08, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это когда и что сломали в последнее время?
    Сижу на kde5 и проблем не фиксирую. Во время перехода с 3 на 4 были да траблы. Но это было оч давно
     
  • 2.54, Аноним (53), 11:01, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё очень просто, надо просто сделать ещё один дистрибутив с нескучными обоями. Это как раз таки и не проблема. Проблема в том как местные эксперты воспримут эту новость.
     
     
  • 3.59, амерский ведроид (?), 11:20, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Админ как то раз показывал статистику и здесь две трети с Винды ходят,зачем им очередной дистр,только поржать?
     
     
  • 4.70, Аноним (53), 11:51, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Чтобы в любой момент можно было скачать и попробовать лично.
    2. Добавить в реестр и продавать госам.
     
     
  • 5.78, амерский ведроид (?), 12:06, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Калькулейт не очень и получилось. Надо быть Шигориным чтобы фортануло как с Альтом,Росой,Астрой.Хм,Даже РЕДОС теперь имеется и Аврора, причем последняя даже предустанавливается давно.
     
     
  • 6.88, Аноним (53), 12:26, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем больше дистрибутивов, тем больше конкуренция, тем лучше в конечном итоге для всех.
    Какое уникальное торговое предложение (УТП) у них всех?
    Ты знаешь как выигрываются тендеры? А я теперь знаю.
     
     
  • 7.95, Третий П (?), 12:32, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем больше дистрибутивов, тем больше конкуренция

    Это при капитализме. Когда эти дистрибутивы участвуют в капиталистических отношениях. Редхатовские и каноникловские участвуют. А остальные? Социалистическая плановая экономика развалилась отчасти, а может и в основном из-за отсутствия внутренней конкуренции.

     
     
  • 8.112, Аноним (53), 13:01, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при феодализме как дел обстоят Вот если на маленьком рынке будет много дистри... текст свёрнут, показать
     
  • 8.117, Аноним (117), 13:25, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, тут капиталисты завсегда пытаются вымыть из сознания людей такое понятие ка... текст свёрнут, показать
     
  • 4.89, Третий П (?), 12:27, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > здесь две трети с Винды ходят

    А остальные, подозреваю, с Андроида.

     

  • 1.3, Аноним (3), 07:47, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Убрана возможности сборки для Symbian OS

    whaaaaaa

     
  • 1.5, Банан (?), 07:59, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я сначала думал, а в чем преимущества этого десктопа, а потом вспомнил, что есть же всякие реконструкторы, которые кольчуги плетут и шлемы куют, а потом с себе подобными на полянах мошатся. Вот и тут подобные тяги по средневековью.
     
     
  • 2.6, амерский ведроид (?), 08:21, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не,его сделали для тех кто третьекеды не застал и в глаза не видел. Я устанавливал TDE прошлых версий,он норм,но как и в любом DE слишком много всего имеется из коробки. На WM попроще и забавнее все же.
     
  • 2.9, vbcnthfkmnth123 (ok), 08:33, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Преимущества в том что эту версию успели допилить.  Обычно версию KDE дропают сразу как она выходит из альфы

     
  • 2.26, Аноним (26), 09:36, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чушь собачья. Средневековье -- это open look или cde, а тринити вполне себе современное окружение.
     
  • 2.48, Аноним (53), 10:47, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это конечно моё личное ИМХО, но по юзабилити Trinity TDE превосходит Plasma KDE. Я перепробовал все существующие среды рабочего стола и Тринити реально самая удобная.
     

  • 1.20, IdeaFix (ok), 09:20, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу такое для дебиан5 альфа или дебиан4 спарк 32 :)
     
     
  • 2.23, Аноним (21), 09:23, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    под ядро 2.6?
     
  • 2.58, Zenitur (ok), 11:17, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему именно для альфа? Обычный релизный пятый дебиан чем не устраивает?
     
     
  • 3.99, Аноним (99), 12:38, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Alpha - это процесс от DEC
     

  • 1.22, Аноним (22), 09:21, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Python 2 выпиливают, что понятно, в общем-то, а как Qt3 тащат?
     
     
  • 2.25, Второй из села Кукуево (?), 09:25, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Python 2 выпиливают, что понятно, в общем-то, а как Qt3 тащат?

    А никто не тащит
    Пара старичков-некрофилов собирают на базе старого Qt3 на своих компах, латают кое-как, что бы оно собиралось свежей gcc, но получается у них плохо

     
     
  • 3.51, Игорь (??), 10:51, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну - в Федоре-38 Qt3 есть, другое дело, что TDE форкнули qt3 и у них своя версия.
     

  • 1.32, BlackRot (ok), 09:40, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержку вейленда они ж не завезут? Значит мертво
     
     
  • 2.82, Аноним (82), 12:10, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завезут. Если разработчиков прибавится.
     
  • 2.94, аноном (?), 12:31, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ?
     
  • 2.122, Аноним (122), 13:49, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его ещё и поддерживать надо? Фу-у-у...
     

  • 1.43, Аноним (43), 10:29, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мог бы им пользоваться, если б не КДЕ-шные приблуды которые постоянно индексировали хард и которые невозможно было ни остановить, ни тем более удалить, не снеся всю систему.
     
     
  • 2.52, Аноним (53), 10:51, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напиши разработчикам сабжа. Может быть пофиксят.
     
     
  • 3.60, Аноним (43), 11:22, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это проблемы всего KDE, ну вот любят они всякие программы для индексации, ну и чёрт с ними, привык давно к Openbox на DE уже не вернусь.
     
     
  • 4.80, Аноним (53), 12:08, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну может сделают отдельную настройку для отключения.
     
  • 2.72, morphe (?), 11:53, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    balooctl disable, либо через настройки
     

  • 1.44, Аноним (53), 10:37, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В файловый менеджер/браузер konqueror добавлена настройка для включения/отключения поддержки перехода к предыдущему каталогу через двойной клик мышью на пустой области. Поддержка возврата через двойной клик также добавлена в режим отображения списка файлов в виде сетки пиктограмм.

    Вот этого вообще не понял.

     
     
  • 2.83, Аноним (82), 12:12, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле очень удобно, можно не мышевозить к кнопке "Вверх", но это субъективно.
     

  • 1.45, Аноним (53), 10:38, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка мозаичной компоновки окон с возможностю прикрепления окна к краям и углам экрана.

    Тоже не понятно зачем.

     
     
  • 2.84, Аноним (82), 12:13, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже весьма эргономично. Везде уже 100 лет как есть. Aerosnap называется.
     

  • 1.46, Аноним (53), 10:42, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Улучшена поддержка Solaris, Illumos и DilOS.

    Это вообще просто супер. Единственная среда рабочего стола СРС которая работает над улучшением поддержки illumos. Линуксоидам же не надо объяснять почему наличие альтернативы одной монопольной операционной системе это хорошо?

     
     
  • 2.57, Аноним (57), 11:14, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > среда рабочего стола СРС

    В этом ITT треде.

     
  • 2.90, Аноним (90), 12:28, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше никакой альтернативы, чем такая.
     
  • 2.98, И Devuan (?), 12:37, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда уже на OpenBSD?

    Поди Hyperbola (GNU userland + OpenBSD kernel fork) и та раньше появится?

    Или вот как раз на Hyperbola мы и сможем наконец полюбоваться Trinity на Xenocara?

     
  • 2.100, Третий П (?), 12:38, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за "монопольная операционная система"? Она сейчас с вами в одной комнате? Ээ.. это вы линукс так назвали? 😱👻
     
     
  • 3.109, Аноним (53), 12:57, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо больше эмоджи!
     

  • 1.47, Аноним (53), 10:43, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Началась работа по очистке и модернизации кода TQt3 и tqtinterface.

    Отличный фреймворк на котором можно писать программы.

     
     
  • 2.56, Аноним (2), 11:08, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе за рекламу тринити, его разработчики деньги платят? Только ты тут пишешь про Среду Рабочего Стола.
     
     
  • 3.74, Аноним (53), 11:59, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет не платят. От чистого сердца.
    Нет не только я один. Уже встречал пару тройку человек помимо меня.
     
  • 2.85, Аноним (82), 12:15, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отличный фреймворк на котором можно писать программы.

    Пока ещё не очень. Вот после слияния TQt и TQtInterface, когда начнется модернизация, да.

     

  • 1.62, Аноним (62), 11:22, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    DE, где по-умолчанию декораторы только с верхним скругление углов, можно закапывать. В настоящее время эта безвкусица должна быть выжжена каленым железом.
     
     
  • 2.76, Аноним (53), 12:02, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >DE, где по-умолчанию декораторы только с верхним скругление углов, можно закапывать. В настоящее время эта безвкусица должна быть выжжена каленым железом.
    >декораторы
    >скругление углов
    >безвкусица

    У нас же запрещена пропаганда вот этого вот всего.

     

  • 1.64, Zenitur (ok), 11:37, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я тут выкачал Portage на момент прекращения поддержки KDE 3 7 ноября 2009 года,... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.65, Аноним (57), 11:43, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потратил столько сил, а получил копролит.
     
     
  • 3.66, Zenitur (ok), 11:46, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потратил столько сил, а получил копролит.

    Не так уж и много сил потратил - пару вечеров. И я буду постепенно доводить систему до актуального состояния. Скоро залью более новый portage и сделаю "emerge -av world". Не знаю только, с каким интервалом загружать, может по полгода.

     
  • 2.75, амерский ведроид (?), 12:01, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чет вы сложные вопросики задаете. У меня даже моск сломался. Раз уж эксперементы дошли до такой стадии.то проще наверное их просто продолжать. Все равно ведь большинство как и я установили бы TDE чем так напиваситься.
     
  • 2.77, Аноним (53), 12:05, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала хотел спросить зачем тратить столько времени если есть сабж, но потом вспомнил что это национальный вид спорта у линуксоидов.
     
     
  • 3.81, Zenitur (ok), 12:09, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сначала хотел спросить зачем тратить столько времени если есть сабж, но потом
    > вспомнил что это национальный вид спорта у линуксоидов.

    Да не так уж и много сил потратил. Пару вечеров. Виртуалка с 32-гиговым виртуальным хард диском, stage3, portage, distfiles и вперёд, компилять.

     
  • 2.87, Аноним (2), 12:26, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем оно тебе надо? Сейчас всё свежее + icewm где-то те же 130 Мб памяти потребляет. +20 Мб (ну там volumeicon-gtk2 и lxqt-notificationd в старте).
     
     
  • 3.93, Zenitur (ok), 12:30, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем оно тебе надо?

    Ради ванильного KDE3 без примесей! Есть конечно openSUSE, но там Systemd... А систему я буду постепенно обновлять до актуальной. Буду загружать новые portage (с интервалом в 3 месяца или полгода) и делать "emerge -av world".

    > Сейчас всё свежее + icewm где-то те же 130 Мб памяти потребляет. +20 Мб

    Думаю, icewm меньше ест. У меня же система без cups. Если установить системные службы, моя система разжиреет. Это она сразу после установки такая лёгкая...

    > (ну там volumeicon-gtk2 и lxqt-notificationd в старте)

    А для чего они? Первое понимаю, а второе? Разве Icewm не имеет системный трей?

     
     
  • 4.106, Аноним (2), 12:50, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А для чего они? Первое понимаю, а второе? Разве Icewm не имеет системный трей?

    Второе - для всплывающих уведомление в трее.

     
  • 3.97, Аноним (90), 12:35, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это все пердолинг ради пердолинга, сэр. Иначе не объяснить зачем имея ГИГАБАЙТЫ ОЗУ считать мегабайты всякие. Хотя есть мазохисты, у которых 1-2 гига всего и они вынуждены это делать.
     
     
  • 4.102, Zenitur (ok), 12:41, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я наверное в исходном сообщении не так выразился. Я попробовал установить старую Gentoo не ради мегабайтов, а ради старого KDE. Как ещё в гентушечке установить KDE 3.5.10 или TDE? Наверное, только установив старую ОСь, в которой KDE 3 ещё _было_, а потом обновить... Да, был репозиторий kde-sunset, но с ним тоже проблемы были.

    P.S. Было ли после kde-sunset что-нибудь ещё? Например для установки TDE в Gentoo

     
     
  • 5.107, амерский ведроид (?), 12:51, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У TDE tqt, а не qt3,можно скорее всего установить и на латест портаж.
     
  • 5.115, Аноним (90), 13:11, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно было бы на основе существующих ебилдов KDE3 написать ебилды для TDE, наверное. Но, видимо, никому не нужно особо.
     
     
  • 6.118, амерский ведроид (?), 13:32, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/ormorph/TDE 14.0.10 тут правда.
     
     
  • 7.121, Zenitur (ok), 13:47, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опа. Да это то, что нужно. Буду тестить. Судя по дате последнего изменения, потребуется stage3 и portage за 2021 год. Надеюсь, сумею найти - но буду также рад, если у кого-то сохранился архив stage3 для amd64, и этот кто-то со мной поделится.
     

  • 1.86, Третий П (?), 12:24, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это спецом такая нарочитая аляповатость? Так и было задумано или просто так получается?
     
     
  • 2.91, Zenitur (ok), 12:28, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это спецом такая нарочитая аляповатость? Так и было задумано или просто так
    > получается?

    В 2002 году это был нормальный интерфейс. Посмотри, как тогда выглядели Windows и Mac OS.

     
     
  • 3.103, Третий П (?), 12:42, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совершенно лучше выглядели. А вот эти дополнительные значки на конопочках ОК и прочих - это вообще вырвиглаз.
     
     
  • 4.124, Аноним (124), 13:59, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Семь (!) кнопок в углу окна. Я офигел просто.
     
  • 3.120, pic (?), 13:43, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, он прав.
    Расстановка панелей, разбросанные виджеты, тема - выглядит отталкивающе.
    Зачем так продукт подставлять?
    Даже на сайте MATE скриншоты DE выдержаны в общем стиле и рабочей обстановкой виджетов.
     

  • 1.92, Аноним (53), 12:30, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлено новое приложение kommando с реализацией кругового экранного меню.

    А вот этого не понял от слова совсем. Что за мода на круглые меню.

     
  • 1.96, Аноним (96), 12:33, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И кому это нужно сейчас? Плазма куда приятнее и круче.
     
     
  • 2.101, Аноним (53), 12:40, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не приятнее и не круче. Эта таоя Плазма также деградирует как и Гнном.Использовать Плазму такой же дурной вкус как и Гном.
     
     
  • 3.104, Третий П (?), 12:43, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Профорсите своё болото, плз.
     
  • 3.105, Аноним (2), 12:48, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто в здравом уме не будет устанавливать это твоё тринити не из системных репозиториев. А самому это поделие нихрена не получится сконпелировать. Если ты друган разработчиков тринити (похоже на это) - напиши им это.
     
     
  • 4.108, Аноним (53), 12:55, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если ты друган разработчиков тринити (похоже на это) - напиши им это.

    Нет, не друган. Пробовал писать им в IRC, не отвечают.

      

     
  • 4.110, Zenitur (ok), 12:58, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никто в здравом уме не будет устанавливать это твоё тринити не из
    > системных репозиториев.

    У меня не из системных репозиториев установлены например Steam и Wine. Почему бы не установить TDE из репозитория разработчика?

     
     
  • 5.111, Аноним (2), 13:00, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Репозиторий разработчика может быть хакнут, как было с transmission os x билдами пару раз, либо же разработчики сами могут включить бэкдор.
     

  • 1.114, BEERsk (ok), 13:10, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поставил себе в мин.варианте только ради дисплейного менеджера tdm (по сути поставил tdm c зависимостями) - наследника kdm.
    Только он может запустить два сеанса X-сервера, один из которых с автологином. Ни один современный менеджер такое не умеет, они похоже вообще мало чего умеют, в основном всякие свистоперделки типа настроек темы.
     
     
  • 2.116, Аноним (116), 13:14, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открой для себя xinit и в частности файл xinitrc, вот уж потерянные технологии предков, действительно.
     

  • 1.119, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:35, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Разрабы молодцы. О 3-их кедах только положительные воспоминания. Тогда на моем старом компе все летало.

    А qt3 стабилен. В новых версиях core почти не трогают (поправьте меня если не так), а все изменения в основном касаются qtquick.

     
     
  • 2.123, Аноним (122), 13:50, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    @ВыЗабылиПринятьТаблетки
    Стабилен Qt4, а 3-ий - помойка
     
     
  • 3.125, Аноним (124), 14:01, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стабилен Qt6, а остальное -- переваренная пища мамонта.
    Ну я понимаю, кто-то из кизяка дома строит, так что это дань традициям.
     

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