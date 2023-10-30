Релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.1, продолжающего развитие KDE 3.5

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|1.2, Аноним (2), 07:47, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Самый главный недостаток данного недодесктоп окружения - его нет нигде в репах, а подключать сторонние репы с вирусами от васянов - вряд ли кто-то будет. Причины, почему в дистрах не пакетят данный дышевр? Это же дикое легаси с кучей багов и CVE, поэтому и не пакетят.
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|2.7, dannyD (?), 08:25, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Причины, почему в дистрах не пакетят данный дышевр?
Qt 3
разводить зоопарк из Qt это... это... моветон.
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|3.8, Аноним (2), 08:27, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В том числе поэтому, никогда у этого тринити не будет больше чем 1,5 пользователя на планете Земля. Забавно.
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|4.13, Аноним (13), 09:12, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто надо его нормально зафлатпачить или заснапить и будет нормально работать.
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|5.21, Аноним (21), 09:21, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> нормально зафлатпачить или заснапить
флатпатчить и снапить это как раз ненормально
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|3.53, Аноним (53), 10:59, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>разводить зоопарк из Qt это... это... моветон.
А тебе не кажется что логичнее остановиться на
TQt3 в противовес KDE разработчики которой в каждой новой версии ломают совместимость с предыдущей версией?
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|4.113, daemontux (?), 13:08, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это когда и что сломали в последнее время?
Сижу на kde5 и проблем не фиксирую. Во время перехода с 3 на 4 были да траблы. Но это было оч давно
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|2.54, Аноним (53), 11:01, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё очень просто, надо просто сделать ещё один дистрибутив с нескучными обоями. Это как раз таки и не проблема. Проблема в том как местные эксперты воспримут эту новость.
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|3.59, амерский ведроид (?), 11:20, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Админ как то раз показывал статистику и здесь две трети с Винды ходят,зачем им очередной дистр,только поржать?
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|4.70, Аноним (53), 11:51, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. Чтобы в любой момент можно было скачать и попробовать лично.
2. Добавить в реестр и продавать госам.
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|5.78, амерский ведроид (?), 12:06, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Калькулейт не очень и получилось. Надо быть Шигориным чтобы фортануло как с Альтом,Росой,Астрой.Хм,Даже РЕДОС теперь имеется и Аврора, причем последняя даже предустанавливается давно.
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|6.88, Аноним (53), 12:26, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чем больше дистрибутивов, тем больше конкуренция, тем лучше в конечном итоге для всех.
Какое уникальное торговое предложение (УТП) у них всех?
Ты знаешь как выигрываются тендеры? А я теперь знаю.
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|7.95, Третий П (?), 12:32, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чем больше дистрибутивов, тем больше конкуренция
Это при капитализме. Когда эти дистрибутивы участвуют в капиталистических отношениях. Редхатовские и каноникловские участвуют. А остальные? Социалистическая плановая экономика развалилась отчасти, а может и в основном из-за отсутствия внутренней конкуренции.
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|8.117, Аноним (117), 13:25, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет, тут капиталисты завсегда пытаются вымыть из сознания людей такое понятие ка... текст свёрнут, показать
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|1.5, Банан (?), 07:59, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я сначала думал, а в чем преимущества этого десктопа, а потом вспомнил, что есть же всякие реконструкторы, которые кольчуги плетут и шлемы куют, а потом с себе подобными на полянах мошатся. Вот и тут подобные тяги по средневековью.
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|2.6, амерский ведроид (?), 08:21, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не,его сделали для тех кто третьекеды не застал и в глаза не видел. Я устанавливал TDE прошлых версий,он норм,но как и в любом DE слишком много всего имеется из коробки. На WM попроще и забавнее все же.
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|2.9, vbcnthfkmnth123 (ok), 08:33, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Преимущества в том что эту версию успели допилить. Обычно версию KDE дропают сразу как она выходит из альфы
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|2.26, Аноним (26), 09:36, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Чушь собачья. Средневековье -- это open look или cde, а тринити вполне себе современное окружение.
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|2.48, Аноним (53), 10:47, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это конечно моё личное ИМХО, но по юзабилити Trinity TDE превосходит Plasma KDE. Я перепробовал все существующие среды рабочего стола и Тринити реально самая удобная.
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|2.58, Zenitur (ok), 11:17, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему именно для альфа? Обычный релизный пятый дебиан чем не устраивает?
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|2.25, Второй из села Кукуево (?), 09:25, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Python 2 выпиливают, что понятно, в общем-то, а как Qt3 тащат?
А никто не тащит
Пара старичков-некрофилов собирают на базе старого Qt3 на своих компах, латают кое-как, что бы оно собиралось свежей gcc, но получается у них плохо
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|3.51, Игорь (??), 10:51, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну - в Федоре-38 Qt3 есть, другое дело, что TDE форкнули qt3 и у них своя версия.
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|1.43, Аноним (43), 10:29, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мог бы им пользоваться, если б не КДЕ-шные приблуды которые постоянно индексировали хард и которые невозможно было ни остановить, ни тем более удалить, не снеся всю систему.
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|3.60, Аноним (43), 11:22, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это проблемы всего KDE, ну вот любят они всякие программы для индексации, ну и чёрт с ними, привык давно к Openbox на DE уже не вернусь.
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|1.44, Аноним (53), 10:37, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В файловый менеджер/браузер konqueror добавлена настройка для включения/отключения поддержки перехода к предыдущему каталогу через двойной клик мышью на пустой области. Поддержка возврата через двойной клик также добавлена в режим отображения списка файлов в виде сетки пиктограмм.
Вот этого вообще не понял.
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|2.83, Аноним (82), 12:12, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На самом деле очень удобно, можно не мышевозить к кнопке "Вверх", но это субъективно.
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|1.45, Аноним (53), 10:38, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена поддержка мозаичной компоновки окон с возможностю прикрепления окна к краям и углам экрана.
Тоже не понятно зачем.
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|2.84, Аноним (82), 12:13, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже весьма эргономично. Везде уже 100 лет как есть. Aerosnap называется.
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|1.46, Аноним (53), 10:42, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Улучшена поддержка Solaris, Illumos и DilOS.
Это вообще просто супер. Единственная среда рабочего стола СРС которая работает над улучшением поддержки illumos. Линуксоидам же не надо объяснять почему наличие альтернативы одной монопольной операционной системе это хорошо?
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|2.98, И Devuan (?), 12:37, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда уже на OpenBSD?
Поди Hyperbola (GNU userland + OpenBSD kernel fork) и та раньше появится?
Или вот как раз на Hyperbola мы и сможем наконец полюбоваться Trinity на Xenocara?
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|2.100, Третий П (?), 12:38, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что за "монопольная операционная система"? Она сейчас с вами в одной комнате? Ээ.. это вы линукс так назвали? 😱👻
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|1.47, Аноним (53), 10:43, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Началась работа по очистке и модернизации кода TQt3 и tqtinterface.
Отличный фреймворк на котором можно писать программы.
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|2.56, Аноним (2), 11:08, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе за рекламу тринити, его разработчики деньги платят? Только ты тут пишешь про Среду Рабочего Стола.
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|3.74, Аноним (53), 11:59, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет не платят. От чистого сердца.
Нет не только я один. Уже встречал пару тройку человек помимо меня.
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|2.85, Аноним (82), 12:15, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Отличный фреймворк на котором можно писать программы.
Пока ещё не очень. Вот после слияния TQt и TQtInterface, когда начнется модернизация, да.
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|1.62, Аноним (62), 11:22, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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DE, где по-умолчанию декораторы только с верхним скругление углов, можно закапывать. В настоящее время эта безвкусица должна быть выжжена каленым железом.
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|2.76, Аноним (53), 12:02, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>DE, где по-умолчанию декораторы только с верхним скругление углов, можно закапывать. В настоящее время эта безвкусица должна быть выжжена каленым железом.
>декораторы
>скругление углов
>безвкусица
У нас же запрещена пропаганда вот этого вот всего.
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|1.64, Zenitur (ok), 11:37, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Я тут выкачал Portage на момент прекращения поддержки KDE 3 7 ноября 2009 года,... большой текст свёрнут, показать
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|3.66, Zenitur (ok), 11:46, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потратил столько сил, а получил копролит.
Не так уж и много сил потратил - пару вечеров. И я буду постепенно доводить систему до актуального состояния. Скоро залью более новый portage и сделаю "emerge -av world". Не знаю только, с каким интервалом загружать, может по полгода.
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|2.75, амерский ведроид (?), 12:01, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чет вы сложные вопросики задаете. У меня даже моск сломался. Раз уж эксперементы дошли до такой стадии.то проще наверное их просто продолжать. Все равно ведь большинство как и я установили бы TDE чем так напиваситься.
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|2.77, Аноним (53), 12:05, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сначала хотел спросить зачем тратить столько времени если есть сабж, но потом вспомнил что это национальный вид спорта у линуксоидов.
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|3.81, Zenitur (ok), 12:09, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сначала хотел спросить зачем тратить столько времени если есть сабж, но потом
> вспомнил что это национальный вид спорта у линуксоидов.
Да не так уж и много сил потратил. Пару вечеров. Виртуалка с 32-гиговым виртуальным хард диском, stage3, portage, distfiles и вперёд, компилять.
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|2.87, Аноним (2), 12:26, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем оно тебе надо? Сейчас всё свежее + icewm где-то те же 130 Мб памяти потребляет. +20 Мб (ну там volumeicon-gtk2 и lxqt-notificationd в старте).
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|3.93, Zenitur (ok), 12:30, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем оно тебе надо?
Ради ванильного KDE3 без примесей! Есть конечно openSUSE, но там Systemd... А систему я буду постепенно обновлять до актуальной. Буду загружать новые portage (с интервалом в 3 месяца или полгода) и делать "emerge -av world".
> Сейчас всё свежее + icewm где-то те же 130 Мб памяти потребляет. +20 Мб
Думаю, icewm меньше ест. У меня же система без cups. Если установить системные службы, моя система разжиреет. Это она сразу после установки такая лёгкая...
> (ну там volumeicon-gtk2 и lxqt-notificationd в старте)
А для чего они? Первое понимаю, а второе? Разве Icewm не имеет системный трей?
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|4.106, Аноним (2), 12:50, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А для чего они? Первое понимаю, а второе? Разве Icewm не имеет системный трей?
Второе - для всплывающих уведомление в трее.
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|3.97, Аноним (90), 12:35, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это все пердолинг ради пердолинга, сэр. Иначе не объяснить зачем имея ГИГАБАЙТЫ ОЗУ считать мегабайты всякие. Хотя есть мазохисты, у которых 1-2 гига всего и они вынуждены это делать.
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|4.102, Zenitur (ok), 12:41, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я наверное в исходном сообщении не так выразился. Я попробовал установить старую Gentoo не ради мегабайтов, а ради старого KDE. Как ещё в гентушечке установить KDE 3.5.10 или TDE? Наверное, только установив старую ОСь, в которой KDE 3 ещё _было_, а потом обновить... Да, был репозиторий kde-sunset, но с ним тоже проблемы были.
P.S. Было ли после kde-sunset что-нибудь ещё? Например для установки TDE в Gentoo
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|5.115, Аноним (90), 13:11, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно было бы на основе существующих ебилдов KDE3 написать ебилды для TDE, наверное. Но, видимо, никому не нужно особо.
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|7.121, Zenitur (ok), 13:47, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опа. Да это то, что нужно. Буду тестить. Судя по дате последнего изменения, потребуется stage3 и portage за 2021 год. Надеюсь, сумею найти - но буду также рад, если у кого-то сохранился архив stage3 для amd64, и этот кто-то со мной поделится.
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|1.86, Третий П (?), 12:24, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это спецом такая нарочитая аляповатость? Так и было задумано или просто так получается?
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|2.91, Zenitur (ok), 12:28, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это спецом такая нарочитая аляповатость? Так и было задумано или просто так
> получается?
В 2002 году это был нормальный интерфейс. Посмотри, как тогда выглядели Windows и Mac OS.
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|3.103, Третий П (?), 12:42, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совершенно лучше выглядели. А вот эти дополнительные значки на конопочках ОК и прочих - это вообще вырвиглаз.
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|3.120, pic (?), 13:43, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, он прав.
Расстановка панелей, разбросанные виджеты, тема - выглядит отталкивающе.
Зачем так продукт подставлять?
Даже на сайте MATE скриншоты DE выдержаны в общем стиле и рабочей обстановкой виджетов.
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|1.92, Аноним (53), 12:30, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлено новое приложение kommando с реализацией кругового экранного меню.
А вот этого не понял от слова совсем. Что за мода на круглые меню.
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|2.101, Аноним (53), 12:40, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не приятнее и не круче. Эта таоя Плазма также деградирует как и Гнном.Использовать Плазму такой же дурной вкус как и Гном.
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|3.105, Аноним (2), 12:48, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто в здравом уме не будет устанавливать это твоё тринити не из системных репозиториев. А самому это поделие нихрена не получится сконпелировать. Если ты друган разработчиков тринити (похоже на это) - напиши им это.
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|4.108, Аноним (53), 12:55, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если ты друган разработчиков тринити (похоже на это) - напиши им это.
Нет, не друган. Пробовал писать им в IRC, не отвечают.
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|4.110, Zenitur (ok), 12:58, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Никто в здравом уме не будет устанавливать это твоё тринити не из
> системных репозиториев.
У меня не из системных репозиториев установлены например Steam и Wine. Почему бы не установить TDE из репозитория разработчика?
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|5.111, Аноним (2), 13:00, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Репозиторий разработчика может быть хакнут, как было с transmission os x билдами пару раз, либо же разработчики сами могут включить бэкдор.
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|1.114, BEERsk (ok), 13:10, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Поставил себе в мин.варианте только ради дисплейного менеджера tdm (по сути поставил tdm c зависимостями) - наследника kdm.
Только он может запустить два сеанса X-сервера, один из которых с автологином. Ни один современный менеджер такое не умеет, они похоже вообще мало чего умеют, в основном всякие свистоперделки типа настроек темы.
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|2.116, Аноним (116), 13:14, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Открой для себя xinit и в частности файл xinitrc, вот уж потерянные технологии предков, действительно.
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|1.119, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:35, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Разрабы молодцы. О 3-их кедах только положительные воспоминания. Тогда на моем старом компе все летало.
А qt3 стабилен. В новых версиях core почти не трогают (поправьте меня если не так), а все изменения в основном касаются qtquick.
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|3.125, Аноним (124), 14:01, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стабилен Qt6, а остальное -- переваренная пища мамонта.
Ну я понимаю, кто-то из кизяка дома строит, так что это дань традициям.
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