Релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.1, продолжающего развитие KDE 3.5

3.93 , Zenitur ( ok ), 12:30, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А зачем оно тебе надо? Ради ванильного KDE3 без примесей! Есть конечно openSUSE, но там Systemd... А систему я буду постепенно обновлять до актуальной. Буду загружать новые portage (с интервалом в 3 месяца или полгода) и делать "emerge -av world". > Сейчас всё свежее + icewm где-то те же 130 Мб памяти потребляет. +20 Мб Думаю, icewm меньше ест. У меня же система без cups. Если установить системные службы, моя система разжиреет. Это она сразу после установки такая лёгкая... > (ну там volumeicon-gtk2 и lxqt-notificationd в старте) А для чего они? Первое понимаю, а второе? Разве Icewm не имеет системный трей?

4.106 , Аноним ( 2 ), 12:50, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >А для чего они? Первое понимаю, а второе? Разве Icewm не имеет системный трей? Второе - для всплывающих уведомление в трее.

3.97 , Аноним ( 90 ), 12:35, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это все пердолинг ради пердолинга, сэр. Иначе не объяснить зачем имея ГИГАБАЙТЫ ОЗУ считать мегабайты всякие. Хотя есть мазохисты, у которых 1-2 гига всего и они вынуждены это делать.

4.102 , Zenitur ( ok ), 12:41, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я наверное в исходном сообщении не так выразился. Я попробовал установить старую Gentoo не ради мегабайтов, а ради старого KDE. Как ещё в гентушечке установить KDE 3.5.10 или TDE? Наверное, только установив старую ОСь, в которой KDE 3 ещё _было_, а потом обновить... Да, был репозиторий kde-sunset, но с ним тоже проблемы были. P.S. Было ли после kde-sunset что-нибудь ещё? Например для установки TDE в Gentoo

5.107 , амерский ведроид ( ? ), 12:51, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У TDE tqt, а не qt3,можно скорее всего установить и на латест портаж.

5.115 , Аноним ( 90 ), 13:11, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Можно было бы на основе существующих ебилдов KDE3 написать ебилды для TDE, наверное. Но, видимо, никому не нужно особо.

6.118 , амерский ведроид ( ? ), 13:32, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://github.com/ormorph/TDE 14.0.10 тут правда.

7.121 , Zenitur ( ok ), 13:47, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опа. Да это то, что нужно. Буду тестить. Судя по дате последнего изменения, потребуется stage3 и portage за 2021 год. Надеюсь, сумею найти - но буду также рад, если у кого-то сохранился архив stage3 для amd64, и этот кто-то со мной поделится.