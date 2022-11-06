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Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.13, продолжающего развитие KDE 3.5

06.11.2022 17:40

Опубликован релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.13, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов.

Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.

Среди изменений:

  • Добавлен новый обработчик tdeio-slave "appinfo:/" (tdeio-appinfo), выводящий сведения о файлах конфигурации, каталогах с данными, руководствах пользователя и временных файлах, связанных с указанным приложением.
  • Добавлен набор twin-style-machbunt со стилем декорирования окон, напоминающим тему оформления KDE из SUSE 9.1/9.2.
  • В приложениях Konsole, Kate, KWrite, TDevelop и различных программах, использующих компонент редактирования на базе Kate, обеспечена поддержка изменения размера шрифта через вращения колеса мыши, удерживая клавишу Ctrl.
  • В текстовом редакторе Kate реализована подсветка синтаксиса для файлов с разметкой Markdown.
  • Улучшен интерфейс для настройки обоев рабочего стола.
  • В браузере/файловом менеджере Konqueror в контекстном меню Action появилась возможность выбора режима размещения текущего изображения в качестве обоев рабочего стола.
  • В панели задач реализована возможность применения операций из меню Move Task Button и интерфейса drag&drop для перемещения сгруппированных кнопок.
  • В разделе настройки подстановок ввода (Input Actions) предложено новое действие для вставки задержки между операциями, добавлены кнопки для перемещения строки вверх или вниз, налажен интерфейс для создания и редактирования действий.
  • Добавлен новый tdeio-slave обработчик для протокола SFTP, основанный на использовании libssh.
  • Добавлена поддержка FFmpeg 5.0, Jasper 3.x и Poppler >= 22.04. Улучшена поддержка Python3.
  • Добавлены man-руководства для приложений abakus, amarok, arts, k3b, k9copy, kile, koffice, krecipes, ktorrent, libksquirrel, rosegarden, tellico, tdeaddons, tdeartwork, tdebase, tdebindings, tdegraphics, tdemultimedia, tdenetwork, tdesdk и tdeutils.
  • В документации улучшено оформление вызовов API.
  • Устранены уязвимости в tdeio-slave модуле для FISH (CVE-2020-12755) и KMail (атака EFAIL).
  • Решены проблемы с открытием файлов через URL media:/ и system:/media/ из приложений, не входящих в состав TDE.
  • Обеспечена совместимость с OpenSSL 3.0.
  • Улучшена поддержка Gentoo. Добавлена поддержка Ubuntu 22.10, Fedora 36/37, openSUSE 15.4, сборок Arch Linux для архитектур arm64 и armhf. Прекращена поддержка Ubuntu 20.10.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.trinitydesktop.org...)
  2. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.12, продолжающего развитие KDE 3.5
  3. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.11, продолжающего развитие KDE 3.5
  4. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0, продолжающего развитие KDE 3.5
  5. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity 3.5.13, продолжающего развитие KDE 3.5
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал pericles
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58057-trinity
Ключевые слова: trinity, tde, kde
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 18:13, 06/11/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Раньше было лучше
     
     
  • 2, Аноним (2), 18:21, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем без иронии. TDE практически идеальная СРС, люблю её.
     
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