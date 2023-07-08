Выпуск дистрибутива Q4OS 5.2, поставляемого с окружением Trinity

Опубликован выпуск дистрибутива Q4OS 5.2, основанного на пакетной базе Debian и поставляемого с рабочими столами KDE Plasma 5 и Trinity (продолжает развитие кодовой базы KDE 3.5.x). Оба пользовательских окружения могут одновременно сосуществовать в одной системе и пользователь может переключаться между ними. Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам и предлагающий классическое оформление рабочего стола. Размер загрузочного образа 1.1 ГБ (x86_64).

В состав входит несколько приложений собственной разработки, включая 'Desktop profiler' для быстрой установки тематических наборов ПО, 'Setup utility' для установки сторонних приложений, 'Software center' для установки дополнительных программ, 'Welcome Screen' для упрощения начальной настройки, Lookswitcher для быстрого переключения внешнего вида, скрипты для установки альтернативных окружений LXQT, Xfce и LXDE. Предоставляется приложение для установки дистрибутива в отдельный каталог Windows, что позволяет использовать дистрибутив параллельно с Windows без выделения для него отдельного дискового раздела.

В новом выпуске осуществлена синхронизация пакетной базы с Debian 12. Рабочий стол Trinity обновлён до выпуска 14.1.1, а KDE Plasma до выпуска 5.27.5. По умолчанию в KDE Plasma задействована применяемая в Debian тема оформления, но отдельно в настройках предложена собственная тема Q4OS - Debonaire. В профилировщик рабочего стола (Desktop profiler) добавлена возможность создания собственных профилей, отражающих определённое состояние рабочего стола и предустановленный набор приложений (профили можно использовать для воссоздания своего окружение после свежей установки на новый компьютер). В ближайшие дни обещают сформировать сборки для 32-разрядных систем x86 (i686pae). В планах также начало подготовки сборок для архитектуры ARM.