Выпуск дистрибутива Q4OS 4.10

1.1 , Аноним ( 1 ), 22:50, 01/08/2022 [ответить] + / – А чем это по итогу будет отличаться от Debian с установленный туда KDE или Trinity?

2.2 , achtosluchilos ( ok ), 23:07, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Нескучными обоями, своим набором дефолтных конфигов и набором пакетов программ. Все.

2.3 , Алешка ( ? ), 23:17, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дружелюбным к обывателю интерфейсом.

Занятным ностальгичным инсталлером.

Предустановленным необходимым ПО.

2.4 , Аноним ( 4 ), 23:30, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В состав входит несколько приложений собственной разработки, включая 'Desktop profiler' для быстрой установки тематических наборов ПО, 'Setup utility' для установки сторонних приложений, 'Welcome Screen' для упрощения начальной настройки, скрипты для установки альтернативных окружений LXQT, Xfce и LXDE. 2.5 , Аноним ( 5 ), 23:35, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уж лучше чем Линукс Минт Дебиан Эдишен.

3.6 , Аноним ( 6 ), 23:53, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Входной порог пониже минта?

4.7 , Аноним ( 5 ), 00:05, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты так говоришь, как будто у Минта порог вхождения ниже чем у Ubuntu Cinnamon Remix или Ubuntu MATE, Kubuntu или любого другого дистрибутива. Просто любители Минта это вчерашние виндузятники, которые прочитали на сайтах для бывших виндузятников или посмотрели на ютуб канале видео для виндузятников решивших перейти на линукс, что самый лучший вариант для бывших виндузятни ков это линукс минт. Но из-за синдрома этёнка не хотят пробовать другие дистрибутивы.



1.8 , забей ( ? ), 01:37, 02/08/2022 [ответить] + / – запускал сегодня 32х битную версию с ТДЕ что на 9ом дебинате. в режиме лайв-сд 122 метра ОЗУ потребовал... работает быстро... exe-gnu примерно аналогично потребляет, но более "неряшлив" по внешнему виду "из коробки". из минусов сабжа - уж больно избыточно внешний вид закошен под ХР...

но нескучные обои - это не проблема... ну и системдя напрягает... а так замечательный вариант для старой техники... вот как-раз сравню на сколько версия на d11 "потяжелела" по сравнению с d9-ой... 2.9 , Аноним ( 9 ), 01:58, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >из минусов сабжа - уж больно избыточно внешний вид закошен под ХР... Одним не нравится порог вхождения для виндузятников высокий, другим на ХР слишком похоже. Вам всем не угодишь.

3.10 , забей ( ? ), 02:25, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>из минусов сабжа - уж больно избыточно внешний вид закошен под ХР...

> Одним не нравится порог вхождения для виндузятников высокий, другим на ХР слишком

> похоже. Вам всем не угодишь. как будто избыточный закос под ХР в 2022 занизит "порог вхождения"... этот аргумент может и работал в 2012 году... а сейчас виндо-юзеров протащили с XP через 7ку на 10ку - там изменений, включая не просто внешний вид, а расположение контролов и настроек настолько разное (особенно ад с настройками в 10ке)... в 2022 закосы под XP если только ностальгию у виндузятников вызвать по теплым ламповым временам...

