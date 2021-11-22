Выпуск дистрибутива Q4OS 4.7

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|1.1, Аноним (1), 10:33, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> KDE Plasma 5
> Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам
У разрабов такое чувство юмора или у автора новости?..
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|2.2, A.Stahl (ok), 10:44, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А что? КДЕшники в каждом треде кричат что КДЕ с некоторых пор жрёт память весьма скромно по сравнению с Гномом или даже ХФЦЕ. И вроде никто их во лжи не уличил.
Или ты про П2 класса машины? Ну так это совсем другой мир узкоспециализированных дистров. П2 это по современным меркам производительности почти микроконтроллер.
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|3.8, Аноним (8), 10:52, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Всё так. Да даже в сабж для нетребовательных ресурсов не делает версию с Гном 3 что какбэ намекает что с КДЕ все в порядке. С другой стороны в нынешнем КДЕ можно включить анимацию и всяких свистелок и производительность может в теории пойти сильно вниз, но если этого не делать всё достаточно прилично. А например в Xfce включить свистелки и нигде да и не было в нем свистелок насколько помню.
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|4.20, Аннонн (?), 11:14, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А например в Xfce включить свистелки и нигде да и не было в нем свистелок насколько помню.
Есть и уже довольно давно, приходится отключать.
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|4.24, Аноним (24), 11:58, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Всё так. Да даже в сабж для нетребовательных ресурсов не делает версию
> с Гном 3 что какбэ намекает что с КДЕ все в
> порядке. С другой стороны в нынешнем КДЕ можно включить анимацию
> и всяких свистелок и производительность может в теории пойти сильно вниз,
> но если этого не делать всё достаточно прилично.
Да, из монструозных сред, KDE действительно на старте потребляет меньше, ещё меньше, если поотрубать всякие "чудо-сервисы", по аптайму тоже неплохо для монстро-среды, особенно если всё же ничего не начало течь со временем.
> А например в Xfce включить свистелки и нигде да и не было в нем свистелок насколько помню.
Плохо помните, в XFCE уже довольно давно есть тени и прочие подобные эффекты, которые можно отключать или не включать.
Также есть свои аналоги клизмоидов, некоторые из которых также добавляют к жору ресурсов.
В целом, хоть XFCE и движется в сторону ожирения, но до сих пор жрёт меньше KDE, если та не течёт, хоть, справедливости ради, разница в жоре не такая огромная, как при сравнении с GNOME 3/4(*?)
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|3.10, Аноним (1), 10:54, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём здесь П2?
Жор не только в память упирается. Почему-то порой страшно смотреть на использование плазмой ЦП. А иногда нормально. На одной и той же машине. ХБЗ.
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|5.34, Аноним (34), 14:10, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня диспетчер задач или как он там называется жрёт 15-20% CPU
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|3.23, Аноним (23), 11:49, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что? КДЕшники в каждом треде кричат что КДЕ с некоторых пор
> жрёт память весьма скромно по сравнению с Гномом или даже ХФЦЕ.
> И вроде никто их во лжи не уличил.
Ну, положим, современный гном по жору ресурсов мало кто переплюнет.
А вот то, что KDE жрёт меньше XFCE это гон, даже с учётом того, что XFCE последнее время пожирнела.
И да, я уже не раз писал именно на опеннете об этом, но я так понимаю, что у некоторых местных индивидов память как у рыбки или внимание соответственное.
Основной массе пофиг, тролли перемежаемые KDE-сектантами орут громче и дольше, когда дури много, она прёт со всех щелей, даже оплачивать не надо. За всей этой клиникой нормальные адекватные ответы по делу надо внимательно выискивать.
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|3.27, Ananimasss (?), 12:08, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Асес еее 900 с пентиум-м, долго грузит, но работает шустро.
Так что да, вполне себе годится и все эти хфце особо не нужны.
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|3.29, zshfan (ok), 12:26, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю КДЕшники не особо погрешили против правды. Прямо сейчас Fedora 35, ноутбук не перезагружал 3 дня, стоит Gnom 41, чисто гномощель отжирает 618 Мб, всего отожрано 6,98 Гб. Другое дело что меня это вполне устраивает, при наличиствующих 16 Гб, меня прожорливость гнома не беспокоит.
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|3.30, Аноним (30), 12:51, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По жору памяти примерный паритет с XFCE, но дело в другом. На HDD кеды малоюзабельны, даже с отключенными baloo и akonadi.
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|4.35, Аноним (8), 14:14, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не скажи на hdd заметно медленно работает krunner это то что вызывается по alt+f2 откуда можно делать поиск приложений и файлов просто вводя называние он скорее не работает на hdd чем работает. Всё остальное работает так же как и всё на hdd в других DE.
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|2.3, n00by (ok), 10:47, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> KDE Plasma 5
>> Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам
> У разрабов такое чувство юмора или у автора новости?..
У автора. Определяет, какой процент триггернётся и не увидит "и Trinity", даже при копировании.
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|3.7, Аноним (1), 10:52, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тринити я прекрасно увидел и поэтому не скопировал. Вопрос о текучей нашей любимке.
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|4.9, Аноним (8), 10:54, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошо что ты вылез из криокамеры. Сейчас 2021 год. И КДЕ уже давно легковесная ДЕ. А не та KDE 2, которую ты патчил под ФриБСД.
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|6.21, Аноним (21), 11:25, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с крысой или е17, примерно одинаково. Если сравнивать с другими ДЕ, очень легковесная (во всяком случае она такой собирается, без пим и индексатора). Если сравнивать с голыми openbox или i3, жирновато, осоебнно, если использовать программы для голых иксов (без тулкита).
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|4.13, n00by (ok), 10:56, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тринити я прекрасно увидел и не скопировал,
> что бы развести срач
Так это не юмор.
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|3.44, Аноним (44), 14:56, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для меня Trinity TDE лучшая среда рабочего стола, других не надо.
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|3.17, Аноним (1), 11:08, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Причём здесь гном? я гномом не пользуюсь, пользуюсь Плазмой/LXQt/MATE/i3 на разных машинах. И больше всего по душе именно форк второгнома, с учётом того, что i3 очень годно настроил под себя.
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|2.28, corvuscor (ok), 12:08, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> У разрабов такое чувство юмора или у автора новости?..
Ну, для кед нужен довольно современный комп, не старше 15 лет.
Не всем такая роскошь нынче по карману.
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|3.31, Аноним (6), 13:30, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это сарказм надеюсь :)
потому как в глубоком замкадьевске 10 летние комы на помойки выносят...
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|4.40, corvuscor (ok), 14:46, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это сарказм надеюсь :)
Какой сарказм, ты о чем? Сейчас ежа доем и расскажу тебе, что к чему.
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|1.5, Аноним (5), 10:50, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мда... сейчас только ленивый не делает свою поделку основанную на "пакетной базе Debian"
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|2.11, Аноним (8), 10:55, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати напомни почему так никто не делает с редхатом да даже с оракл линуксом или любым клоном Центоси типа алми?
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|3.42, Аноним (44), 14:52, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати я тоже задавался этим вопросом. Почему Дебиан популярнее? Из-за обширного репозитория?
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|2.15, eugener (ok), 11:00, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне тоже сейчас захотелось выпустить дистрибутив, основанный на пакетной базе Debian. Жаль что я ленивый.
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|2.36, Аноним (8), 14:18, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю что ты несешь но если нажать на адрес вверху то включается режим редактирования адреса, по умолчанию там просто адрес написан. Или что за адресной строки нет? Ты мог виджет адресной строки удалить только если с панели инструментов, но тебе ничего не мешает её вернуть на место.
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|3.41, Аноним (44), 14:51, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я другой аноним но
В новомодных ФМ адресная строка табами, а в TDE Konqueror нормальная адресная строка без табов.
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|2.38, Anonimus (??), 14:31, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так есть же адресная строка:
долфин настройки - начальное состояние - полный путь в строке адреса
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|1.37, анонимуслинус (?), 14:30, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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да кеды жрут сейчас порядка 420мб. по нынешним стандартам оч даже мало. хотя остаюсь при своем мнении, что 3 кеды были созданы как более целостная рабочая среда. в 4 и 5 сделали сборку окружения в разнобой. нет той целостности.
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