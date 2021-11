Выпуск дистрибутива Q4OS 4.7

2.2 , A.Stahl ( ok ), 10:44, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – А что? КДЕшники в каждом треде кричат что КДЕ с некоторых пор жрёт память весьма скромно по сравнению с Гномом или даже ХФЦЕ. И вроде никто их во лжи не уличил. Или ты про П2 класса машины? Ну так это совсем другой мир узкоспециализированных дистров. П2 это по современным меркам производительности почти микроконтроллер.

3.8 , Аноним ( 8 ), 10:52, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Всё так. Да даже в сабж для нетребовательных ресурсов не делает версию с Гном 3 что какбэ намекает что с КДЕ все в порядке. С другой стороны в нынешнем КДЕ можно включить анимацию и всяких свистелок и производительность может в теории пойти сильно вниз, но если этого не делать всё достаточно прилично. А например в Xfce включить свистелки и нигде да и не было в нем свистелок насколько помню.

4.20 , Аннонн ( ? ), 11:14, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > А например в Xfce включить свистелки и нигде да и не было в нем свистелок насколько помню. Есть и уже довольно давно, приходится отключать.

4.24 , Аноним ( 24 ), 11:58, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Всё так. Да даже в сабж для нетребовательных ресурсов не делает версию

> с Гном 3 что какбэ намекает что с КДЕ все в

> порядке. С другой стороны в нынешнем КДЕ можно включить анимацию

> и всяких свистелок и производительность может в теории пойти сильно вниз,

> но если этого не делать всё достаточно прилично. Да, из монструозных сред, KDE действительно на старте потребляет меньше, ещё меньше, если поотрубать всякие "чудо-сервисы", по аптайму тоже неплохо для монстро-среды, особенно если всё же ничего не начало течь со временем.

> А например в Xfce включить свистелки и нигде да и не было в нем свистелок насколько помню. Плохо помните, в XFCE уже довольно давно есть тени и прочие подобные эффекты, которые можно отключать или не включать.

Также есть свои аналоги клизмоидов, некоторые из которых также добавляют к жору ресурсов.

В целом, хоть XFCE и движется в сторону ожирения, но до сих пор жрёт меньше KDE, если та не течёт, хоть, справедливости ради, разница в жоре не такая огромная, как при сравнении с GNOME 3/4(*?) 3.10 , Аноним ( 1 ), 10:54, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Причём здесь П2? Жор не только в память упирается. Почему-то порой страшно смотреть на использование плазмой ЦП. А иногда нормально. На одной и той же машине. ХБЗ.

4.12 , Аноним ( 8 ), 10:56, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Это индексатор снеси его совсем, он тебе не нужен.

5.34 , Аноним ( 34 ), 14:10, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня диспетчер задач или как он там называется жрёт 15-20% CPU

3.23 , Аноним ( 23 ), 11:49, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что? КДЕшники в каждом треде кричат что КДЕ с некоторых пор

> жрёт память весьма скромно по сравнению с Гномом или даже ХФЦЕ.

> И вроде никто их во лжи не уличил. Ну, положим, современный гном по жору ресурсов мало кто переплюнет.

А вот то, что KDE жрёт меньше XFCE это гон, даже с учётом того, что XFCE последнее время пожирнела.

И да, я уже не раз писал именно на опеннете об этом, но я так понимаю, что у некоторых местных индивидов память как у рыбки или внимание соответственное.

Основной массе пофиг, тролли перемежаемые KDE-сектантами орут громче и дольше, когда дури много, она прёт со всех щелей, даже оплачивать не надо. За всей этой клиникой нормальные адекватные ответы по делу надо внимательно выискивать. 3.27 , Ananimasss ( ? ), 12:08, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Асес еее 900 с пентиум-м, долго грузит, но работает шустро.

Так что да, вполне себе годится и все эти хфце особо не нужны.

3.29 , zshfan ( ok ), 12:26, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю КДЕшники не особо погрешили против правды. Прямо сейчас Fedora 35, ноутбук не перезагружал 3 дня, стоит Gnom 41, чисто гномощель отжирает 618 Мб, всего отожрано 6,98 Гб. Другое дело что меня это вполне устраивает, при наличиствующих 16 Гб, меня прожорливость гнома не беспокоит.

3.30 , Аноним ( 30 ), 12:51, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По жору памяти примерный паритет с XFCE, но дело в другом. На HDD кеды малоюзабельны, даже с отключенными baloo и akonadi.

4.35 , Аноним ( 8 ), 14:14, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну не скажи на hdd заметно медленно работает krunner это то что вызывается по alt+f2 откуда можно делать поиск приложений и файлов просто вводя называние он скорее не работает на hdd чем работает. Всё остальное работает так же как и всё на hdd в других DE.

2.3 , n00by ( ok ), 10:47, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >> KDE Plasma 5

>> Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам

> У разрабов такое чувство юмора или у автора новости?.. У автора. Определяет, какой процент триггернётся и не увидит "и Trinity", даже при копировании.

3.7 , Аноним ( 1 ), 10:52, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тринити я прекрасно увидел и поэтому не скопировал. Вопрос о текучей нашей любимке.

4.9 , Аноним ( 8 ), 10:54, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хорошо что ты вылез из криокамеры. Сейчас 2021 год. И КДЕ уже давно легковесная ДЕ. А не та KDE 2, которую ты патчил под ФриБСД.

5.18 , Аноним ( 1 ), 11:09, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – нихрена она не легковесная, сказочники вы фиговы

6.21 , Аноним ( 21 ), 11:25, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с крысой или е17, примерно одинаково. Если сравнивать с другими ДЕ, очень легковесная (во всяком случае она такой собирается, без пим и индексатора). Если сравнивать с голыми openbox или i3, жирновато, осоебнно, если использовать программы для голых иксов (без тулкита).

6.26 , Аноним ( 8 ), 12:04, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Всё с тобой ясно. Ты сравниваешь с нулем)

4.13 , n00by ( ok ), 10:56, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тринити я прекрасно увидел и не скопировал,

> что бы развести срач Так это не юмор.

3.44 , Аноним ( 44 ), 14:56, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для меня Trinity TDE лучшая среда рабочего стола, других не надо.

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:51, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – по сравнению с гномом кде-5 пушинка

3.17 , Аноним ( 1 ), 11:08, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Причём здесь гном? я гномом не пользуюсь, пользуюсь Плазмой/LXQt/MATE/i3 на разных машинах. И больше всего по душе именно форк второгнома, с учётом того, что i3 очень годно настроил под себя.

4.22 , Аноним ( 6 ), 11:41, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – при том что надо с чем-то сравнивать :)

2.28 , corvuscor ( ok ), 12:08, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > У разрабов такое чувство юмора или у автора новости?.. Ну, для кед нужен довольно современный комп, не старше 15 лет.

Не всем такая роскошь нынче по карману.

3.31 , Аноним ( 6 ), 13:30, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это сарказм надеюсь :) потому как в глубоком замкадьевске 10 летние комы на помойки выносят...

4.40 , corvuscor ( ok ), 14:46, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это сарказм надеюсь :) Какой сарказм, ты о чем? Сейчас ежа доем и расскажу тебе, что к чему.