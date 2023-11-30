Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 6.0 с начальной поддержкой Wayland

|
|
|
|2.2, Аноним (2), 11:03, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Похороны иксов наконец-то заканчиваются. Экскаватор начал засыпать землю. На лицах присутствующих - счастливые улыбки.
|
|
|
|3.3, Анонин (?), 11:05, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не, только начинаются!
И с каждой такой новостью любители копролита будут все больше осознавать свою бесполезность и беспомощность, а мы будем наслаждаться нытьем Скаллнета.
Впрочем, никто из них так и не пойдет поддерживать иксы))
|
|
|
|4.4, nox. (?), 11:16, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> а мы будем наслаждаться
Дайте догадаюсь, кто это - вы. Свидетели Windows?
|
|3.6, Аноним (6), 11:24, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Похороны [...] счастливые улыбки
Не знаю, в курсе вы или нет, но улыбка на похоронах - признак не слишком здоровой нервной системы. Рекомендую не запускать это дело и обратиться к специалисту.
|
|
|
|4.10, Аноним (2), 11:48, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Обратился к разработчикам иксов. После этого - к разработчикам вяленого. Оказалось, что это одни и те же люди. Они сказали, что на похоронах иксов нужно не просто улыбаться, а порвать два баяна.
|
|
|
|5.13, фнон (?), 11:53, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все еще круче!
Валенный развивается как проект freedesktop.org. А он бывшая X Desktop Group.
И является частью та-дам! X.org Foundation.
пруфы https://www.freedesktop.org/wiki/ раздел Sponsors
We are part of the X.org Foundation, which is a member project of Software in the Public Interest, Inc.
Вейланд делают ребята, которые часть Х.орг и закапывают Х11 с разрешения чуваков? коротые создавали Х11, которые...
X.Org убивает Х11! Вот сволочи!
Пепе_Сильвия.jpg
|
|4.11, Анонин (?), 11:52, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Улыбка на похоронах не уместна когда ушел кто-то дорогой тебе.
А тут скорее утилизация старой гнилой жиги, которая сожрала куча твое времени и сил, и попила немало кровушки. Поэтому нужно не просто улыбаться - можно даже пивко и шашлыки принести!
|
|
|
|4.21, Аноним (19), 12:17, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>заканчиваются
> фантазёр, небось, из-под венды пишешь?
дык тут 95% на ней сидят))))
|
|2.5, vlad1.96 (ok), 11:24, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот-вот скоро гнусной эре x11 придёт конец, 2024 год можно назвать уже её похоронами.
А к 2050 вообще можно будет ставить систему без каких-либо пакетов x11. Ждём ребятки, осталось совсем недолго
|
|
|
|3.22, Аноним (22), 12:24, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тебе запретили ставить Gentoo или Void без иксов?
Это ведь правда грустный юмор не смешной вовсе.
А то пересчет фанатом некмакросовых клавиатур тоже в теме.
Вейланд не дает инструментов настройки раскладок и клавиш.
|
|
|
|4.27, фнон (?), 12:33, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты про тех забавных ребят, которые хотели переключать расскладку при нажатии клавиш, а не при отжатии? И им долго объясняли почему так делать нельзя.
Ну сколько их наберется?
Пусть предложат расширение или новый протокол для вейланда.
Или сидят на Х до конца времен.
|
|
|
|5.33, Аноним (7), 12:40, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда часть хоткеев реагирует на нажатие, а другая часть на отжатие… И ещё часть вообще не реагирует. Как это называется?
|
|
|
|3.30, Анонин (?), 12:37, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, в наше неспокойное время у тебя есть все шансы не пережить иксы.
Даже если их полностью дропнут всего через год))
|
|1.15, Аноним (19), 12:11, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
любители линукс просто обожают демонстративно вводить в консольке всякие команды для нитакусиков и снимать с этого скриншоты xD
|
|
|
|2.23, Аноним (22), 12:25, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это попытка высмеять тех кто освоил что-то?
Клоуном заделался чтобы радостно доказывать ненужность работы мозгов?
Что ты за существо а?
|
|2.24, Анонин (?), 12:28, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, тут оно хоть в тему. Иначе как показать, что работает именно вейланд?
А тут прям в выхлопе консоли написано.
|
|1.25, Аноним (25), 12:29, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Воланд возглавил зелёную экономику в Уиндовс-Сустем-фон-Линукс. Трета Гумберг уже поставила Воланда!
|