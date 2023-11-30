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Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 6.0 с начальной поддержкой Wayland

30.11.2023 10:44

После 6 месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 6.0, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Смена номера версии на 6.0 не связанна с какими-то особенно важными изменениями, а лишь продолжает традицию использования чётных десятичных цифр для нумерации стабильных версий (5.6, 5.8, 6.0 и т.п.). Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 21.3, который планируется выпустить в декабре.

Основные новшества:

  • Добавлена экспериментальная поддержка работы в окружении на базе протокола Wayland. Портирование находится на начальной стадии, поэтому многие возможности, доступные при запуске Cinnamon в окружении на базе X.org, пока отсутствуют или некорректно работают в сеансе на базе Wayland. При этом, при запуске в Wayland-окружении уже работает управление окнами и виртуальными рабочими столами, а также запускается большая часть приложений и компонентов, включая файловый менеджер и панель. Довести работу Cinnamon в окружении Wayland до полной готовности планируется до выпуска Linux Mint 23, который будет сформирован в 2026 году.
  • Расширены возможности IPTV-проигрывателя Hypnotix, в котором появилась возможность ведения общего списка избранных телеканалов, работающего без привязки к провайдерам (можно держать все интересующие каналы в одном месте, даже если используется подключение к нескольким телевещательным провайдерам). Добавлена встроенная возможность загрузки и установки новых версий приложения yt-dlp, используемого для просмотра Youtube (в дистрибутивах обычно поставляются старые версии yt-dlp, что создаёт проблемы в случае появления в Youtube изменений, нарушающих совместимость).
  • Добавлена возможность использования изображений в формате AVIF в качестве обоев рабочего стола.
  • Для более эффектного смешивания цветов при формировании градиента фона (lightbox) задействован дизеринг (симуляция оттенков путём смешивания имеющихся цветов).
  • Добавлена возможность изменения размера окна с редактором меню.
  • В апплет управления звуком добавлен параметр для постоянного отображения индикатора отключения микрофона, независимо от активации микрофона (полезно, когда нужно отключить микрофон заранее, до запуска программы работы с ним). Реализована обработка нажатия средней кнопки мыши при удерживании клавиши Shift.
  • Добавлена настройка для выбора экрана, на котором будут выводиться уведомления.
  • Добавлен экранный жест для масштабирования рабочего стола.
  • В контекстное меню добавлена опция для показа детальной информации о приложении.
  • В сервис для создания скриншотов добавлена возможность определения цвета выбранной точки на экране.
  • Отключена обработка экранных жестов при активном хранителе экрана (изменение можно трактовать как устранение уязвимости, так как жесты потенциально можно использовать для выполнения команд, несмотря на блокировку экрана).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxmint/c...)
  2. OpenNews: Первые результаты портирования Cinnamon на Wayland
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 5.8
  4. OpenNews: Ubuntu Cinnamon получил статус официальной редакции Ubuntu
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 6
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 21.2
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60201-cinnamon
Ключевые слова: cinnamon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 10:52, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Неделя новостей про переход на Wayland.
    2024 год можно назвать уже переходом.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:03, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Похороны иксов наконец-то заканчиваются. Экскаватор начал засыпать землю. На лицах присутствующих - счастливые улыбки.
     
     
  • 3.3, Анонин (?), 11:05, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, только начинаются!
    И с каждой такой новостью любители копролита будут все больше осознавать свою бесполезность и беспомощность, а мы будем наслаждаться нытьем Скаллнета.
    Впрочем, никто из них так и не пойдет поддерживать иксы))
     
     
  • 4.4, nox. (?), 11:16, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а мы будем наслаждаться

    Дайте догадаюсь, кто это - вы. Свидетели Windows?

     
     
  • 5.12, Анонин (?), 11:53, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, свидетели HDR и многомониторных конфигураций с VRR.
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:24, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Похороны [...] счастливые улыбки

    Не знаю, в курсе вы или нет, но улыбка на похоронах - признак не слишком здоровой нервной системы. Рекомендую не запускать это дело и обратиться к специалисту.

     
     
  • 4.10, Аноним (2), 11:48, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обратился к разработчикам иксов. После этого - к разработчикам вяленого. Оказалось, что это одни и те же люди. Они сказали, что на похоронах иксов нужно не просто улыбаться, а порвать два баяна.
     
     
  • 5.13, фнон (?), 11:53, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все еще круче!
    Валенный развивается как проект freedesktop.org. А он бывшая X Desktop Group.
    И является частью та-дам! X.org Foundation.

    пруфы https://www.freedesktop.org/wiki/ раздел Sponsors
    We are part of the X.org Foundation, which is a member project of Software in the Public Interest, Inc.

    Вейланд делают ребята, которые часть Х.орг и закапывают Х11 с разрешения чуваков? коротые создавали Х11, которые...
    X.Org убивает Х11! Вот сволочи!
    Пепе_Сильвия.jpg

     
  • 4.11, Анонин (?), 11:52, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Улыбка на похоронах не уместна когда ушел кто-то дорогой тебе.
    А тут скорее утилизация старой гнилой жиги, которая сожрала куча твое времени и сил, и попила немало кровушки. Поэтому нужно не просто улыбаться - можно даже пивко и шашлыки принести!
     
  • 4.16, birdie (ok), 12:12, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не знаю, в курсе вы или нет, но улыбка на похоронах - признак не слишком здоровой нервной системы. Рекомендую не запускать это дело и обратиться к специалисту.

    Аноним с умным видом несёт.

    По факту смех в ситуации сильного стресса - совершенно обычное явление, особенно для молодых и застенчивых:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Nervous_laughter

    https://www.cbdmd.com/blogs/posts/nervous-laughter-and-other-responses-to-stre

    https://www.psychologytoday.com/us/blog/evolution-the-self/202108/why-we-laugh

     
     
  • 5.19, Аноним (19), 12:15, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты у мамы сегодня психолог?
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:25, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >заканчиваются

    фантазёр, небось, из-под венды пишешь?

     
     
  • 4.21, Аноним (19), 12:17, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>заканчиваются
    > фантазёр, небось, из-под венды пишешь?

    дык тут 95% на ней сидят))))

     
     
  • 5.31, Аноним (31), 12:38, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и довольны!
     
  • 2.5, vlad1.96 (ok), 11:24, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот-вот скоро гнусной эре x11 придёт конец, 2024 год можно назвать уже её похоронами.
    А к 2050 вообще можно будет ставить систему без каких-либо пакетов x11. Ждём ребятки, осталось совсем недолго
     
     
  • 3.18, Аноним (19), 12:13, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А к 2050

    тебе стукнет 39?

     
  • 3.22, Аноним (22), 12:24, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе запретили ставить Gentoo или Void без иксов?
    Это ведь правда грустный юмор не смешной вовсе.
    А то пересчет фанатом некмакросовых клавиатур тоже в теме.
    Вейланд не дает инструментов настройки раскладок и клавиш.
     
     
  • 4.27, фнон (?), 12:33, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про тех забавных ребят, которые хотели переключать расскладку при нажатии клавиш, а не при отжатии? И им долго объясняли почему так делать нельзя.
    Ну сколько их наберется?

    Пусть предложат расширение или новый протокол для вейланда.
    Или сидят на Х до конца времен.

     
     
  • 5.33, Аноним (7), 12:40, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда часть хоткеев реагирует на нажатие, а другая часть на отжатие… И ещё часть вообще не реагирует. Как это называется?
     
  • 2.17, Аноним (19), 12:12, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xorg нас всех ещё переживёт, поверь мне
     
     
  • 3.28, iPony129412 (?), 12:33, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смотря что понимать под словом жизнь.
    KDE 3 (Trinity) тоже живёт, но толку.
     
  • 3.30, Анонин (?), 12:37, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, в наше неспокойное время у тебя есть все шансы не пережить иксы.
    Даже если их полностью дропнут всего через год))
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:39, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виндекапец временно откладывается, на повестке иксамкапец.
     

  • 1.8, beck (??), 11:34, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, минт стал ещё лучше.
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:42, 30/11/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     

  • 1.15, Аноним (19), 12:11, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    любители линукс просто обожают демонстративно вводить в консольке всякие команды для нитакусиков и снимать с этого скриншоты xD
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 12:25, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это попытка высмеять тех кто освоил что-то?
    Клоуном заделался чтобы радостно доказывать ненужность работы мозгов?
    Что ты за существо а?
     
     
  • 3.26, Аноним (19), 12:33, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    показушников от мира ляликс
     
  • 2.24, Анонин (?), 12:28, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, тут оно хоть в тему. Иначе как показать, что работает именно вейланд?
    А тут прям в выхлопе консоли написано.
     
     
  • 3.29, Аноним (19), 12:35, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно просто открыть раздел About в центре настроек
     

  • 1.25, Аноним (25), 12:29, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Воланд возглавил зелёную экономику в Уиндовс-Сустем-фон-Линукс. Трета Гумберг уже поставила Воланда!
     
  • 1.35, Аноним (35), 12:49, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mint + Cinnamon - linux за который не стыдно.
     

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