Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 6.0 с начальной поддержкой Wayland

2.2 , Аноним ( 2 ), 11:03, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Похороны иксов наконец-то заканчиваются. Экскаватор начал засыпать землю. На лицах присутствующих - счастливые улыбки.

3.3 , Анонин ( ? ), 11:05, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, только начинаются!

И с каждой такой новостью любители копролита будут все больше осознавать свою бесполезность и беспомощность, а мы будем наслаждаться нытьем Скаллнета.

Впрочем, никто из них так и не пойдет поддерживать иксы))

4.4 , nox. ( ? ), 11:16, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > а мы будем наслаждаться Дайте догадаюсь, кто это - вы. Свидетели Windows?

5.12 , Анонин ( ? ), 11:53, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, свидетели HDR и многомониторных конфигураций с VRR.

3.6 , Аноним ( 6 ), 11:24, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Похороны [...] счастливые улыбки Не знаю, в курсе вы или нет, но улыбка на похоронах - признак не слишком здоровой нервной системы. Рекомендую не запускать это дело и обратиться к специалисту.

4.10 , Аноним ( 2 ), 11:48, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обратился к разработчикам иксов. После этого - к разработчикам вяленого. Оказалось, что это одни и те же люди. Они сказали, что на похоронах иксов нужно не просто улыбаться, а порвать два баяна.

5.13 , фнон ( ? ), 11:53, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все еще круче!

Валенный развивается как проект freedesktop.org. А он бывшая X Desktop Group.

И является частью та-дам! X.org Foundation. пруфы https://www.freedesktop.org/wiki/ раздел Sponsors

We are part of the X.org Foundation, which is a member project of Software in the Public Interest, Inc. Вейланд делают ребята, которые часть Х.орг и закапывают Х11 с разрешения чуваков? коротые создавали Х11, которые...

X.Org убивает Х11! Вот сволочи!

Пепе_Сильвия.jpg

4.11 , Анонин ( ? ), 11:52, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Улыбка на похоронах не уместна когда ушел кто-то дорогой тебе.

А тут скорее утилизация старой гнилой жиги, которая сожрала куча твое времени и сил, и попила немало кровушки. Поэтому нужно не просто улыбаться - можно даже пивко и шашлыки принести!

4.16 , birdie ( ok ), 12:12, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не знаю, в курсе вы или нет, но улыбка на похоронах - признак не слишком здоровой нервной системы. Рекомендую не запускать это дело и обратиться к специалисту. Аноним с умным видом несёт. По факту смех в ситуации сильного стресса - совершенно обычное явление, особенно для молодых и застенчивых: https://en.wikipedia.org/wiki/Nervous_laughter https://www.cbdmd.com/blogs/posts/nervous-laughter-and-other-responses-to-stre https://www.psychologytoday.com/us/blog/evolution-the-self/202108/why-we-laugh

5.19 , Аноним ( 19 ), 12:15, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты у мамы сегодня психолог?

3.7 , Аноним ( 7 ), 11:25, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >заканчиваются фантазёр, небось, из-под венды пишешь?

4.21 , Аноним ( 19 ), 12:17, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>заканчиваются

> фантазёр, небось, из-под венды пишешь? дык тут 95% на ней сидят))))

5.31 , Аноним ( 31 ), 12:38, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и довольны!

2.5 , vlad1.96 ( ok ), 11:24, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот-вот скоро гнусной эре x11 придёт конец, 2024 год можно назвать уже её похоронами.

А к 2050 вообще можно будет ставить систему без каких-либо пакетов x11. Ждём ребятки, осталось совсем недолго

3.18 , Аноним ( 19 ), 12:13, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А к 2050 тебе стукнет 39?

3.22 , Аноним ( 22 ), 12:24, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебе запретили ставить Gentoo или Void без иксов?

Это ведь правда грустный юмор не смешной вовсе.

А то пересчет фанатом некмакросовых клавиатур тоже в теме.

Вейланд не дает инструментов настройки раскладок и клавиш.

4.27 , фнон ( ? ), 12:33, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты про тех забавных ребят, которые хотели переключать расскладку при нажатии клавиш, а не при отжатии? И им долго объясняли почему так делать нельзя.

Ну сколько их наберется? Пусть предложат расширение или новый протокол для вейланда.

Или сидят на Х до конца времен.

5.33 , Аноним ( 7 ), 12:40, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда часть хоткеев реагирует на нажатие, а другая часть на отжатие… И ещё часть вообще не реагирует. Как это называется?

2.17 , Аноним ( 19 ), 12:12, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Xorg нас всех ещё переживёт, поверь мне

3.28 , iPony129412 ( ? ), 12:33, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – смотря что понимать под словом жизнь.

KDE 3 (Trinity) тоже живёт, но толку.

3.30 , Анонин ( ? ), 12:37, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, в наше неспокойное время у тебя есть все шансы не пережить иксы.

Даже если их полностью дропнут всего через год))

2.32 , Аноним ( 32 ), 12:39, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Виндекапец временно откладывается, на повестке иксамкапец.

