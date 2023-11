Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 6.0 с начальной поддержкой Wayland

Все еще круче!

Валенный развивается как проект freedesktop.org. А он бывшая X Desktop Group.

И является частью та-дам! X.org Foundation. пруфы https://www.freedesktop.org/wiki/ раздел Sponsors

We are part of the X.org Foundation, which is a member project of Software in the Public Interest, Inc. Вейланд делают ребята, которые часть Х.орг и закапывают Х11 с разрешения чуваков? коротые создавали Х11, которые...

X.Org убивает Х11! Вот сволочи!

Пепе_Сильвия.jpg