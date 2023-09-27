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Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 6

27.09.2023 15:36

Спустя полтора года с момента прошлого выпуска опубликован релиз альтернативной сборки дистрибутива Linux Mint - Linux Mint Debian Edition 6, выполненной на основе пакетной базы Debian (классический Linux Mint базируется на пакетной базе Ubuntu). Дистрибутив доступен в виде установочных iso-образов с десктоп-окружением Cinnamon 5.8.

LMDE ориентирован на технически грамотных пользователей и предоставляет более новые версии пакетов. Целью развития LMDE является проверка того, что Linux Mint сможет продолжить существовать в том же виде даже в случае прекращения разработки Ubuntu. Кроме того, LMDE помогает проверять развиваемые проектом приложения на предмет их полноценной работы в системах, отличных от Ubuntu.

В поставку LMDE включено большинство улучшений классического релиза Linux Mint 21.2, в том числе поддержка пакетов Flatpak и оригинальные разработки проекта (менеджер приложений, система установки обновлений, конфигураторы, меню, интерфейс, текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer). Дистрибутив полностью совместим с Debian GNU/Linux 12, но не совместим на уровне пакетов с Ubuntu и классическими релизами Linux Mint. Системное окружение соответствует составу Debian GNU/Linux 12 (ядро Linux 6.1, systemd 252, GCC 12.2, Mesa 22.3.6).



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 5
  3. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 5.8
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 21.2
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59832-lmde
Ключевые слова: lmde, linux, mint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:52, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодцы, так держать!
     
  • 1.2, ryoken (ok), 15:59, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Безболезненно на другой init переехать можно? (про полный снос systemD даже не спрашиваю)
     
     
  • 2.3, Sun (??), 16:04, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, конечно. Это тебе не artix!
     
  • 2.5, pfg21 (ok), 16:21, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    дык запили, це ж опенсорц
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 17:09, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    ловите хрюнделя
     
  • 2.14, MaleDog (?), 16:35, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Devuan при установке выбрать Mate-desktop. Из репозитария минт можно скачать пакеты с темами оформления и установить вручную mint-themes, mint-x-icons, mint-y-icons. Подойдут любые версии в том числе от ubuntu.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 16:36, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Матэ, а почему не Синнамон?
     
  • 3.22, ryoken (ok), 16:51, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Devuan при установке выбрать Mate-desktop.

    Про Диван в курсе, употребляю. Вопрос всё же про сабжа.

     
     
  • 4.29, Анониммусссссс (?), 17:10, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на Пингвинусе был чел который выпилил из Лубунты систэмд и выложил скриншот
     

  • 1.4, Аноним (15), 16:18, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ни слова о кодовом имени. Или их отменили?
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 16:23, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    This is LMDE 6, codename Faye.
     
     
  • 3.7, Аноним (15), 16:24, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а, понятно
     
  • 3.41, Аноним (41), 18:07, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фауе фарту масти
     

  • 1.8, НяшМяш (ok), 16:26, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Минт каким он должен был стать. Ещё бы редакции с Mate и Xfce - вообще было бы идеально.
     
     
  • 2.10, Аноним (15), 16:30, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если бы оставили только Cinnamon и LMDE - эталонный дистрибутив для него, цены бы не было
     
     
  • 3.11, Аноним (15), 16:33, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а Mint-Ubuntu и лишние оболочки убрали. Ну и почистили дистр от ненужных программ, а также от серо-серого дизайна. Оболочка Cinnamon одна из лучших для Linux, осталось только доработать её.
     

  • 1.9, Аноним (15), 16:29, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в 5 версии было много багов, например раскладка не хотела переключатся на украинский язык и при установке программы присутствовал вонючий dBus, который дублирует переключатель раскладок на панеле и интерфейс которого не соответствует с темой ГТК3 и выглядит как Win95. И дистрибутив зависал намертво на пустом месте по 6-7 раз в день. С тех пор уровень доверия к LMDE и Cinnamon DE значительно упал.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:38, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всегда снисходительно улыбаюсь при чтении жалоб на собственную переключалку раскладок очередного де (включая гном или кеды). С первых дней на линуксе в 2003 прописываю настройки переключения раскладок в /etc/X11/xorg.conf и проблем не знаю. Ну да, простой домохозяин не должен мучаться с конфигами. Пусть каждый сам выбирает - предпочитает он один раз получаться с конфигами или постоянно мучаться с переключением раскладки.
     
     
  • 3.18, Аноним (15), 16:44, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (ответ от автора комментария) Это проблема скорее не в ДЕ, а в её сборке в дистре. Потому что в обычном Минте всё нормально работало, проблем с раскладкой вообще не было. А в ЛМДЕ были. Причём проблема не во всех языках, а по крайней мере только в украинском. Я ставил в попытке решить проблему с ним польский, китайский, французский языки. С ними проблем не было, а с украинским были. Какой-то баг тупой.
     
  • 3.19, Аноним (19), 16:45, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И у тебя все 20 лет не работают хоткеи или с контрол+шифт или контрол+альт во всей системе.
     
     
  • 4.47, Аноним (16), 18:37, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ж говорю, каждый сам выбирает свой способ мучений.

    Я русскую раскладку использую только для ввода русского текста, после чего сразу возвращаюсь на английский. Мне не удобно, когда в системе случайный текущий язык и перед вводом каждого текста мне сначала надо либо на индикатор посмотреть, либо набрать кусок текста и, если он не на нужном языке, удалить его и переключить раскладку. При такой работе проблем с хоткеями никогда не было. Раскладку переключаю по правому альту.

     
  • 2.35, кек (?), 17:25, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из года в год одну единственную команду запомнить не могут, зато целуют одного товарища в пятки и кричат какой ФФ молодец.

    sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

     

  • 1.12, Аноним (12), 16:34, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем мне это если есть ванильный Деб?

    >LMDE помогает проверять развиваемые проектом приложения на предмет их полноценной работы

    А, ну понятно. Тестовый полигон для хомяков.

     
     
  • 2.39, dannyD (?), 17:49, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    100% согласен.
     
  • 2.42, КО (?), 18:08, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказано же, когда каноникал за яйца схватит - чтоб был запасной аэродром
     

  • 1.13, Аноним (15), 16:34, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Mint не против России и Беларуси, будет всегда в них работать? Или введёт санкции?
     
     
  • 2.17, Аноним (12), 16:42, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смотря шо еще твоя русня с картопляниками выкинут. Никогда не знаешь...
     
     
  • 3.21, Аноним (15), 16:47, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что-бы там ни было, я презираю разработчиков СПО, которое вмешиваются в политику. А обзываться не надо
     
     
  • 4.23, Аноним (12), 17:01, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А я всегда презирал всех тех, кто "в сторонке". Подленькие людишки. Считаю, им не место в обществе. Это касается и разработчиков, и представителей шоубизнеса и т.д.
     
     
  • 5.25, Анониммусссссс (?), 17:03, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    что ты тогда делаешь на русском сайте где сидят подлые людишки?
     
     
  • 6.31, Аноним (12), 17:19, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Новости о линухе читаю, умиляюсь с комментаторов иногда. А ты шо?
     
     
  • 7.33, Анониммусссссс (?), 17:21, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    учи английский и иди на foss.com например
     
     
  • 8.40, Аноним (40), 17:55, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Русский язык -- не российский Я, например, укранец Ты радоваться должен, что я... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.43, Аноним (43), 18:27, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Говори на каком хочешь, разрешаю, я б вот украинский ни в жизнь не стал учить, л... текст свёрнут, показать
     
  • 9.44, Аноним (44), 18:32, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какого ты добра хочешь Их добра Эх, расскажи нам, умным людям байку про то как... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.51, Аноним (51), 18:40, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не ведись на провокации безграмотных нациков... текст свёрнут, показать
     
  • 9.49, Аноним (51), 18:39, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    во-первых, ты говоришь на каком угодно, только не на русском, а во-вторых, белор... текст свёрнут, показать
     
  • 6.32, Аноним (43), 17:19, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что ты тогда делаешь на русском сайте где сидят подлые людишки?

    Д'Артаньянит.

     
  • 2.20, Аноним (19), 16:45, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как ты себя будешь вести?
     
  • 2.26, Аноним (26), 17:05, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как может опенсорсный набор софта ввести санкции? Это в российской клепто-опенсорсной клепто-свободной лицензии прописана дискриминация по географическому и легальному признакам, а в свободных лицензиях, соответствующих Критериям Столмана, на основе которых сделаны Debian и Mint, такого нет.
     
     
  • 3.27, Анониммусссссс (?), 17:06, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Fedora уже была вводила санкции..
     

  • 1.24, Аноним (15), 17:01, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не по теме конечно, но подскажите программу которая измеряет крутость дистрибутива. Просто мне друзья говорят что у меня плохой дистр, я и хочу проверить
     
     
  • 2.34, Аноним (1), 17:22, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то, наверное, до сих пор верит в святость дистрвотча:)
     
     
  • 3.36, Аноним (15), 17:31, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, мне нужно чтобы я мог поделиться с друзьями показателем и они со мной
     
     
  • 4.38, Аноним (1), 17:47, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вам чисто поугарать над друзьми, то такую программу можно легко самому написать!
     
     
  • 5.48, Аноним (51), 18:37, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще-то нельзя, это невозможно
     

  • 1.30, Аноним (30), 17:14, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вышел 25.09 ??
     
     
  • 2.46, Аноним (51), 18:37, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    куда?
     
     
  • 3.50, Алексей (??), 18:39, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На улицу
     

  • 1.37, Аноним (37), 17:40, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если Убунту это Дебиан с нескучными обоями, а Минт это Убунту с Фаерфоксом не из снапа, то в чем отличие LMDE от Минт?
     
  • 1.45, Аноним (51), 18:36, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > включено большинство улучшений..., в том числе... Flatpak

    копипастер, у тебя ерунда какая-то в тексте

     
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