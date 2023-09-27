Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 6

2.16 , Аноним ( 16 ), 16:38, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Всегда снисходительно улыбаюсь при чтении жалоб на собственную переключалку раскладок очередного де (включая гном или кеды). С первых дней на линуксе в 2003 прописываю настройки переключения раскладок в /etc/X11/xorg.conf и проблем не знаю. Ну да, простой домохозяин не должен мучаться с конфигами. Пусть каждый сам выбирает - предпочитает он один раз получаться с конфигами или постоянно мучаться с переключением раскладки.

3.18 , Аноним ( 15 ), 16:44, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – (ответ от автора комментария) Это проблема скорее не в ДЕ, а в её сборке в дистре. Потому что в обычном Минте всё нормально работало, проблем с раскладкой вообще не было. А в ЛМДЕ были. Причём проблема не во всех языках, а по крайней мере только в украинском. Я ставил в попытке решить проблему с ним польский, китайский, французский языки. С ними проблем не было, а с украинским были. Какой-то баг тупой.

3.19 , Аноним ( 19 ), 16:45, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И у тебя все 20 лет не работают хоткеи или с контрол+шифт или контрол+альт во всей системе.

4.47 , Аноним ( 16 ), 18:37, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я ж говорю, каждый сам выбирает свой способ мучений. Я русскую раскладку использую только для ввода русского текста, после чего сразу возвращаюсь на английский. Мне не удобно, когда в системе случайный текущий язык и перед вводом каждого текста мне сначала надо либо на индикатор посмотреть, либо набрать кусок текста и, если он не на нужном языке, удалить его и переключить раскладку. При такой работе проблем с хоткеями никогда не было. Раскладку переключаю по правому альту.

2.35 , кек ( ? ), 17:25, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из года в год одну единственную команду запомнить не могут, зато целуют одного товарища в пятки и кричат какой ФФ молодец. sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

