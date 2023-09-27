Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 6

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|1.2, ryoken (ok), 15:59, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Безболезненно на другой init переехать можно? (про полный снос systemD даже не спрашиваю)
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|2.14, MaleDog (?), 16:35, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Devuan при установке выбрать Mate-desktop. Из репозитария минт можно скачать пакеты с темами оформления и установить вручную mint-themes, mint-x-icons, mint-y-icons. Подойдут любые версии в том числе от ubuntu.
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|3.22, ryoken (ok), 16:51, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Devuan при установке выбрать Mate-desktop.
Про Диван в курсе, употребляю. Вопрос всё же про сабжа.
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|1.8, НяшМяш (ok), 16:26, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Минт каким он должен был стать. Ещё бы редакции с Mate и Xfce - вообще было бы идеально.
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|2.10, Аноним (15), 16:30, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если бы оставили только Cinnamon и LMDE - эталонный дистрибутив для него, цены бы не было
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|3.11, Аноним (15), 16:33, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а Mint-Ubuntu и лишние оболочки убрали. Ну и почистили дистр от ненужных программ, а также от серо-серого дизайна. Оболочка Cinnamon одна из лучших для Linux, осталось только доработать её.
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|1.9, Аноним (15), 16:29, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в 5 версии было много багов, например раскладка не хотела переключатся на украинский язык и при установке программы присутствовал вонючий dBus, который дублирует переключатель раскладок на панеле и интерфейс которого не соответствует с темой ГТК3 и выглядит как Win95. И дистрибутив зависал намертво на пустом месте по 6-7 раз в день. С тех пор уровень доверия к LMDE и Cinnamon DE значительно упал.
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|2.16, Аноним (16), 16:38, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всегда снисходительно улыбаюсь при чтении жалоб на собственную переключалку раскладок очередного де (включая гном или кеды). С первых дней на линуксе в 2003 прописываю настройки переключения раскладок в /etc/X11/xorg.conf и проблем не знаю. Ну да, простой домохозяин не должен мучаться с конфигами. Пусть каждый сам выбирает - предпочитает он один раз получаться с конфигами или постоянно мучаться с переключением раскладки.
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|3.18, Аноним (15), 16:44, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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(ответ от автора комментария) Это проблема скорее не в ДЕ, а в её сборке в дистре. Потому что в обычном Минте всё нормально работало, проблем с раскладкой вообще не было. А в ЛМДЕ были. Причём проблема не во всех языках, а по крайней мере только в украинском. Я ставил в попытке решить проблему с ним польский, китайский, французский языки. С ними проблем не было, а с украинским были. Какой-то баг тупой.
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|3.19, Аноним (19), 16:45, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И у тебя все 20 лет не работают хоткеи или с контрол+шифт или контрол+альт во всей системе.
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|4.47, Аноним (16), 18:37, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я ж говорю, каждый сам выбирает свой способ мучений.
Я русскую раскладку использую только для ввода русского текста, после чего сразу возвращаюсь на английский. Мне не удобно, когда в системе случайный текущий язык и перед вводом каждого текста мне сначала надо либо на индикатор посмотреть, либо набрать кусок текста и, если он не на нужном языке, удалить его и переключить раскладку. При такой работе проблем с хоткеями никогда не было. Раскладку переключаю по правому альту.
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|2.35, кек (?), 17:25, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из года в год одну единственную команду запомнить не могут, зато целуют одного товарища в пятки и кричат какой ФФ молодец.
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
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|1.12, Аноним (12), 16:34, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем мне это если есть ванильный Деб?
>LMDE помогает проверять развиваемые проектом приложения на предмет их полноценной работы
А, ну понятно. Тестовый полигон для хомяков.
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|2.42, КО (?), 18:08, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сказано же, когда каноникал за яйца схватит - чтоб был запасной аэродром
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|1.13, Аноним (15), 16:34, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Mint не против России и Беларуси, будет всегда в них работать? Или введёт санкции?
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|2.17, Аноним (12), 16:42, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотря шо еще твоя русня с картопляниками выкинут. Никогда не знаешь...
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|3.21, Аноним (15), 16:47, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-бы там ни было, я презираю разработчиков СПО, которое вмешиваются в политику. А обзываться не надо
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|4.23, Аноним (12), 17:01, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я всегда презирал всех тех, кто "в сторонке". Подленькие людишки. Считаю, им не место в обществе. Это касается и разработчиков, и представителей шоубизнеса и т.д.
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|6.31, Аноним (12), 17:19, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новости о линухе читаю, умиляюсь с комментаторов иногда. А ты шо?
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|8.40, Аноним (40), 17:55, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Русский язык -- не российский Я, например, укранец Ты радоваться должен, что я... текст свёрнут, показать
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|9.43, Аноним (43), 18:27, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Говори на каком хочешь, разрешаю, я б вот украинский ни в жизнь не стал учить, л... текст свёрнут, показать
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|9.44, Аноним (44), 18:32, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какого ты добра хочешь Их добра Эх, расскажи нам, умным людям байку про то как... текст свёрнут, показать
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|9.49, Аноним (51), 18:39, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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во-первых, ты говоришь на каком угодно, только не на русском, а во-вторых, белор... текст свёрнут, показать
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|6.32, Аноним (43), 17:19, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что ты тогда делаешь на русском сайте где сидят подлые людишки?
Д'Артаньянит.
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|2.26, Аноним (26), 17:05, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как может опенсорсный набор софта ввести санкции? Это в российской клепто-опенсорсной клепто-свободной лицензии прописана дискриминация по географическому и легальному признакам, а в свободных лицензиях, соответствующих Критериям Столмана, на основе которых сделаны Debian и Mint, такого нет.
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|1.24, Аноним (15), 17:01, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не по теме конечно, но подскажите программу которая измеряет крутость дистрибутива. Просто мне друзья говорят что у меня плохой дистр, я и хочу проверить
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|3.36, Аноним (15), 17:31, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, мне нужно чтобы я мог поделиться с друзьями показателем и они со мной
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|4.38, Аноним (1), 17:47, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вам чисто поугарать над друзьми, то такую программу можно легко самому написать!
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|1.37, Аноним (37), 17:40, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если Убунту это Дебиан с нескучными обоями, а Минт это Убунту с Фаерфоксом не из снапа, то в чем отличие LMDE от Минт?
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|1.45, Аноним (51), 18:36, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> включено большинство улучшений..., в том числе... Flatpak
копипастер, у тебя ерунда какая-то в тексте
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