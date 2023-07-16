Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 21.2, продолжающий развитие ветки на основе пакетной базы Ubuntu 22.04 LTS. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.26 (2.8 ГБ), Cinnamon 5.8 (2.8 ГБ) и Xfce 4.18 (2.8 ГБ). Linux Mint 21 отнесён к выпускам с длительным сроком поддержи (LTS), обновления для которого будут формироваться до 2027 года. Основные изменения в Linux Mint 21.2 (MATE, Cinnamon, Xfce): В состав включён новый выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.8, оформление и организация работы в котором продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. Основные изменения в Cinnamon 5.8: Добавлена концепция стилей, предлагающих три режима расцветки элементов интерфейсов: смешанный (темные меню и элементы управления при общем светлом фоне окна), тёмный и светлый. Для каждого режима возможен выбор своего цветового варианта. Стили и цветовые варианты позволяют получить востребованные шаблоны интерфейса без необходимости выбора отдельных тем оформления. В уведомлениях задействованы символьные пиктограммы и цвета, применяемые для выделения активных элементов (accent). Добавлена возможность управления окнами и виртуальными рабочими столами при помощи экранных жестов, а также использования жестов для мозаичной компоновки и управления воспроизведением мультимедийного контента. Поддерживаются жесты на сенсорных экранах и тачпадах. В панели увеличены отступы между апплетами и всплывающими подсказками. Добавлена настройка для изменения указателя мыши после завершения действия Alt+Tab. Добавлена настройка для изменения поведения средней кнопки мыши, по умолчанию используемой для вставки из буфера обмена. Добавлена настройка для отключения предупреждения о низком заряде аккумулятора на подключённых внешних устройствах. Переработаны и включены фоновые эффекты. Переработаны апплеты группировки окон и управления звуком. В меню добавлен отдельный стиль для выбранных категорий. Добавлена возможность изменения мышью размера апплетов, которая включена в апплете с меню. Добавлены настройки для возвращения исходного размера меню и изменения размера в зависимости от коэффициента масштабирования. В показываемое для апплетов контекстное меню добавлен пункт для вызова редактора меню. Добавлена возможность использования подсистемы VGA Switcheroo для переключения между разными GPU на ноутбуках с гибридной графикой. Набор JavaScript-биндингов CJS переведён на использование GJS 1.74 и JavaScript-движка SpiderMonkey 102 (Mozjs 102). Ранее использовался SpiderMonkey 78.

Редакция Linux Mint с рабочим столом Xfce обновлена до версии Xfce 4.18 (обзор изменений).

Редакция Linux Mint с рабочим столом MATE продолжает поставляться с выпуском MATE 1.26.

На экране входа в систему (Slick-greeter) предоставлена поддержка переключения между несколькими раскладками клавиатуры. При нажатии на индикатор активной раскладки, размещённый в верхнем правом углу, обеспечен вывод меню для выбора раскладки. Реализована возможность настройки раскладки в экранной клавиатуре. На экране входа в систему также добавлена поддержка сеансов на базе протокола Wayland и реализован прокручиваемый список сеансов. Улучшена навигация при помощи клавиатуры - клавиши управления курсором теперь могут использоваться при редактировании пароля в форме входа в систему. В поле ввода пароля добавлен значок для показа введённого пароля вместо отображения звёздочек.

Обновлён интерфейс пользователя в менеджере установки приложений. Улучшены алгоритмы сортировки и группировки приложений. Переработан список рекомендованных приложений, в который включены приложения, поставляемые в формате Flatpak. Улучшено отображение приложений, набирающих популярность.

Изменён интерфейс пользователя в программе для работы с изображениями Pix, которая переведена на кодовую базу gThumb 3.12.2 (ранее использовался gThumb 3.2.8). Вместо панели инструментов и классического меню задействованы кнопки и выпадающее меню в заголовке. Добавлена поддержка форматов AVIF/HEIF и JXL. Добавлена поддержка цветовых профилей. Разрешена генерация крупных эскизов (512, 768 и 1024 пикселей). Улучшено управление масштабированием. Добавлены новые эффекты и инструменты редактирования изображений. Улучшена работа фильтров. Добавлена поддержка цветовых профилей. Возвращён настраиваемый тёмный режим оформления.

В файловом менеджере задействованы новые двухтональные пиктограммы и включена многопоточная генерация миниатюр. Предложены новые варианты цветового оформления.

Реорганизована работа с темами оформления и упрощена структура тем. Например, унифицированы коричневый и песочный цвета, убрана поддержка цветных полосок на пиктограммах, где возможно задействованы символьные пиктограммы. Для активных (выделенных) элементов меню цвет пиктограммы изменён с чёрного на белый.

Изменено оформление всплывающих подсказок. Убраны различия в отображении подсказок для приложений на базе GTK2 и GTK3, и для Cinnamon.

Перегруппированы кнопки в заголовке окон.

Добавлена реализация порталов Freedesktop (xdg-desktop-portal), применяемых для улучшения совместимости с неродными для текущего пользовательского окружения приложениями (например, приложениями GNOME на базе libadwaita) и организации доступа к ресурсам пользовательского окружения из изолированных приложений (например, для пакетов в формате flatpak). В поддерживающих порталы сторонних приложениях обеспечена возможность создания скриншотов и добавлена поддержка тёмной темы оформления.

Предоставлены общие для всех приложений настройки тёмного оформления. Имеется возможность выбрать три варианта: предпочтительно светлое оформление, предпочтительно тёмное оформление и режим выбирает приложение.

Проведена работа по усилению безопасности утилиты Warpinator, предназначенной для шифрованного обмена файлами между двумя компьютерами. В новом выпуске устранены выявленные проблемы с безопасностью и для предотвращения появления похожих уязвимостей в будущем реализована поддержка изоляции части файловой системы при помощи Landlock или Bubblewrap.

Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer.

В просмотрщике документов Xreader, добавлена поддержка файлов, созданных в Adobe Illustrator, и по умолчанию включён режим показа страниц, развёрнутых на весь экран.

Blueman, графический интерфейс для настройки Bluetooth-соединений, обновлён до выпуска 2.3.5.

Добавлена поддержка изображений в форматах HEIF и AVIF.



