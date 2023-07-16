Релиз дистрибутива Linux Mint 21.2

|
|1.1, Аноним (1), 22:32, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Хороший релиз, опять обои поменяли и перегрупировали кнопки в заголовках окон.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 22:39, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
"Перегруппировали" видимо не верный перевод. А то что наконец поменяли иконку закрытия окна это прорыв. Лет 15 доходило?
|
|
|
|2.7, YM2608 (?), 23:10, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На гитхабе Chicago95 уже нет, но я успел сохранить Chicago95-2.0.1.zip и инструкцию по установке
|
|1.6, user90 (?), 23:06, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам ..
Попытались это сделать. У Antix подход куда более четкий и выверенный.
|
|1.9, Сисьадмин (?), 23:20, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Использую этот дистр в версии linux mint mate 21.0.
Минусы последних версий - уходят от приятного,
Легкого зеленого цвета оформления.
Можно что угодно говорить,
Но от зеленого глаза не устают.
Плюсы:
- дистр из разряда "установил и сразу работаешь",
В стандартной поставке есть все - браузер, офис, мультимедиа
- приятный интерфейс, классическая компоновка интерфейса
- периферия работает из коробки - тачпад*, вайфай, блютус, регулировки яркости и звука, даже регулировка яркости клавиатуры работает!
- основа убунта 22.04, очищенная от снапа, лтс поддержка до 2027 очень нравится
Минусы:
- про тачпад - в последних версиях перешли на libinput, это универсальная либа для всех устройств ввода. Минус - прокрутка не работает, двойное нажатие имитация пкм не работает. Вылечилось заменой libinput на пакет input synaptics.
- отключена гибернация по-умолчанию. Я ее включал по англоязычному гайду из инета, для новичков сложно, надо редактировать конфиги от рута.
- готовьтесь к тому, что редакция циннамон жрет очень много, кде чуть поменьше, крыса тоже поменьше, и мате самое минимальное потребление из этой линейки. Но все равно не антикс какой-нибудь, хотя тот и не обладает приятным интерфейсом.
Железо: asus zenbook ux410ufr, i7 8th gen, 8gb ddr4 2666, ssd 256 micron 1100
Итого: я постарел, стал ленивым админом, нашел подходящий для себя дистр, все работает, а что не работает - можно допилить (как обычно это в линуксе происходит, к сожалению)
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 00:05, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но Ubuntu из разряда "установил, сразу работает, без левых пакетов от васянов, поддержка 5+5 лет"
А тут какие-то вирусы от васянов и поддержка только первые пять лет поддержки Убунту
В чем смысл?
|
|
|
|3.33, Аноньимъ (ok), 01:32, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Эта убунту обновиться нормально не может, переодически зависает, и оставляет какой-то бредовый примонтированный диск в файл менеджере от снап приложений.
|
|3.38, Аноним (38), 02:18, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>поддержка 5+5 лет
Сначала посмотри секции, которые поддерживаются эти 5+5 лет. Разве main худо-бедно поддерживают.
|
|2.22, Аноним (20), 00:14, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> дистр из разряда "установил и сразу работаешь"
> В стандартной поставке есть все - браузер, офис, мультимедиа
> приятный интерфейс
Как и в значительной части других дистров.
> периферия работает из коробки
А дистр тут при чем? Скажи спасибо Торвальдсу.
> очищенная от снапа
Все, что не убунту или убунту-бейзед, снапа изначально не имеет. Преимущество уровня "тут должна была быть проблема, но ее нету".
Вердикт: не удивил. Дистр из разряда "очередной дистр".
|
|2.24, 48 (?), 00:20, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> - дистр из разряда "установил и сразу работаешь",
Установил года 2-3 назад на ноут, и нет вайфая, интерфейс есть, а сетей не видит, пол часа втыкал че как, забил и снес, ..
|
|1.16, kawaii_boy (?), 23:58, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Я Минт юзаю так.
Устанавливаю версию с крысой, на неё устанавливаю оболочку гном, работает идеально, даже намного лучше убунтовского гнома.
|
|
|
|2.18, Аноним (17), 00:06, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А теперь посмотри из каких реп у тебя хоть xfce4, хоть gnome...
А они из реп Убунты
Как же это Гном из реп Убунту лучше, чем Гном из реп Убунту?
|
|
|
|3.23, kawaii_boy (?), 00:17, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Я точно не помню, но я не убунту-десктоп устанавливал, а гном-десктоп (точно не помню название), вот оно и работает лучше.
|
|1.19, Аноним (19), 00:07, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>>Реорганизована работа с темами оформления и упрощена структура тем.
Воо, нормально. Ещё проще для примитивных пигмеев.
|
|1.27, Аноним (27), 00:51, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Короче, пользователям Linux Mint со средой Mate можно не обновляться.
|
|
|
|2.28, Аноним (28), 01:00, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всё что можно было взять из Gnome 2 уже давно взято, а новые фичи не в тему. Поэтому, обновлятся следует уже после прорывного перехода минта на следующую бубубунту. А пока не чем заняться попробуй арч.
|
|1.29, Аноним (29), 01:06, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Для ноута и повседневного юзания - лучшее.
Самый продуманый дистр "из каробки". 👍
И конечно Минт с Циннамоном. Иначе смысл?
|
|1.32, Аноньимъ (ok), 01:30, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Добавлена концепция стилей, предлагающих три режима расцветки элементов интерфейсов
Вау. Три режима...
|