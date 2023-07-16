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Релиз дистрибутива Linux Mint 21.2

16.07.2023 22:03

Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 21.2, продолжающий развитие ветки на основе пакетной базы Ubuntu 22.04 LTS. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.26 (2.8 ГБ), Cinnamon 5.8 (2.8 ГБ) и Xfce 4.18 (2.8 ГБ). Linux Mint 21 отнесён к выпускам с длительным сроком поддержи (LTS), обновления для которого будут формироваться до 2027 года.

Основные изменения в Linux Mint 21.2 (MATE, Cinnamon, Xfce):

  • В состав включён новый выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.8, оформление и организация работы в котором продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа.

    Основные изменения в Cinnamon 5.8:

    • Добавлена концепция стилей, предлагающих три режима расцветки элементов интерфейсов: смешанный (темные меню и элементы управления при общем светлом фоне окна), тёмный и светлый. Для каждого режима возможен выбор своего цветового варианта. Стили и цветовые варианты позволяют получить востребованные шаблоны интерфейса без необходимости выбора отдельных тем оформления.
    • В уведомлениях задействованы символьные пиктограммы и цвета, применяемые для выделения активных элементов (accent).
    • Добавлена возможность управления окнами и виртуальными рабочими столами при помощи экранных жестов, а также использования жестов для мозаичной компоновки и управления воспроизведением мультимедийного контента. Поддерживаются жесты на сенсорных экранах и тачпадах.
    • В панели увеличены отступы между апплетами и всплывающими подсказками.
    • Добавлена настройка для изменения указателя мыши после завершения действия Alt+Tab.
    • Добавлена настройка для изменения поведения средней кнопки мыши, по умолчанию используемой для вставки из буфера обмена.
    • Добавлена настройка для отключения предупреждения о низком заряде аккумулятора на подключённых внешних устройствах.
    • Переработаны и включены фоновые эффекты.
    • Переработаны апплеты группировки окон и управления звуком.
    • В меню добавлен отдельный стиль для выбранных категорий.
    • Добавлена возможность изменения мышью размера апплетов, которая включена в апплете с меню. Добавлены настройки для возвращения исходного размера меню и изменения размера в зависимости от коэффициента масштабирования.
    • В показываемое для апплетов контекстное меню добавлен пункт для вызова редактора меню.
    • Добавлена возможность использования подсистемы VGA Switcheroo для переключения между разными GPU на ноутбуках с гибридной графикой.
    • Набор JavaScript-биндингов CJS переведён на использование GJS 1.74 и JavaScript-движка SpiderMonkey 102 (Mozjs 102). Ранее использовался SpiderMonkey 78.
  • Редакция Linux Mint с рабочим столом Xfce обновлена до версии Xfce 4.18 (обзор изменений).
  • Редакция Linux Mint с рабочим столом MATE продолжает поставляться с выпуском MATE 1.26.
  • На экране входа в систему (Slick-greeter) предоставлена поддержка переключения между несколькими раскладками клавиатуры. При нажатии на индикатор активной раскладки, размещённый в верхнем правом углу, обеспечен вывод меню для выбора раскладки.

    Реализована возможность настройки раскладки в экранной клавиатуре.

    На экране входа в систему также добавлена поддержка сеансов на базе протокола Wayland и реализован прокручиваемый список сеансов. Улучшена навигация при помощи клавиатуры - клавиши управления курсором теперь могут использоваться при редактировании пароля в форме входа в систему. В поле ввода пароля добавлен значок для показа введённого пароля вместо отображения звёздочек.

  • Обновлён интерфейс пользователя в менеджере установки приложений. Улучшены алгоритмы сортировки и группировки приложений. Переработан список рекомендованных приложений, в который включены приложения, поставляемые в формате Flatpak. Улучшено отображение приложений, набирающих популярность.
  • Изменён интерфейс пользователя в программе для работы с изображениями Pix, которая переведена на кодовую базу gThumb 3.12.2 (ранее использовался gThumb 3.2.8). Вместо панели инструментов и классического меню задействованы кнопки и выпадающее меню в заголовке. Добавлена поддержка форматов AVIF/HEIF и JXL. Добавлена поддержка цветовых профилей. Разрешена генерация крупных эскизов (512, 768 и 1024 пикселей). Улучшено управление масштабированием. Добавлены новые эффекты и инструменты редактирования изображений. Улучшена работа фильтров. Добавлена поддержка цветовых профилей. Возвращён настраиваемый тёмный режим оформления.
  • В файловом менеджере задействованы новые двухтональные пиктограммы и включена многопоточная генерация миниатюр. Предложены новые варианты цветового оформления.
  • Реорганизована работа с темами оформления и упрощена структура тем. Например, унифицированы коричневый и песочный цвета, убрана поддержка цветных полосок на пиктограммах, где возможно задействованы символьные пиктограммы. Для активных (выделенных) элементов меню цвет пиктограммы изменён с чёрного на белый.
  • Изменено оформление всплывающих подсказок. Убраны различия в отображении подсказок для приложений на базе GTK2 и GTK3, и для Cinnamon.
  • Перегруппированы кнопки в заголовке окон.
  • Добавлена реализация порталов Freedesktop (xdg-desktop-portal), применяемых для улучшения совместимости с неродными для текущего пользовательского окружения приложениями (например, приложениями GNOME на базе libadwaita) и организации доступа к ресурсам пользовательского окружения из изолированных приложений (например, для пакетов в формате flatpak). В поддерживающих порталы сторонних приложениях обеспечена возможность создания скриншотов и добавлена поддержка тёмной темы оформления.
  • Предоставлены общие для всех приложений настройки тёмного оформления. Имеется возможность выбрать три варианта: предпочтительно светлое оформление, предпочтительно тёмное оформление и режим выбирает приложение.
  • Проведена работа по усилению безопасности утилиты Warpinator, предназначенной для шифрованного обмена файлами между двумя компьютерами. В новом выпуске устранены выявленные проблемы с безопасностью и для предотвращения появления похожих уязвимостей в будущем реализована поддержка изоляции части файловой системы при помощи Landlock или Bubblewrap.
  • Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer.
  • В просмотрщике документов Xreader, добавлена поддержка файлов, созданных в Adobe Illustrator, и по умолчанию включён режим показа страниц, развёрнутых на весь экран.
  • Blueman, графический интерфейс для настройки Bluetooth-соединений, обновлён до выпуска 2.3.5.
  • Добавлена поддержка изображений в форматах HEIF и AVIF.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 5.8
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 5
  4. OpenNews: Официальные редакции Ubuntu прекратят поддержку Flatpak в базовой поставке
  5. OpenNews: Выпуск Green Linux, редакции Linux Mint для российских пользователей
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 21.1
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59449-linuxmint
Ключевые слова: linuxmint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:32, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хороший релиз, опять обои поменяли и перегрупировали кнопки в заголовках окон.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:39, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Перегруппировали" видимо не верный перевод. А то что наконец поменяли иконку закрытия окна это прорыв. Лет 15 доходило?
     

  • 1.4, YM2608 (?), 23:01, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а Linux Mint поддерживает рабочий стол Chicago95 ?
     
     
  • 2.7, YM2608 (?), 23:10, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На гитхабе Chicago95 уже нет, но я успел сохранить Chicago95-2.0.1.zip и инструкцию по установке
     
     
  • 3.10, НяшМяш (ok), 23:31, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/grassmunk/Chicago95
     
  • 3.12, Абябянин (?), 23:36, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там это не оно?
    https://github.com/grassmunk/Chicago95
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:05, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Жаль, что Mint уже мертв. Хороший был дистрибутив.
     
     
  • 2.11, ДругойАноним (?), 23:32, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Аноним с ОупенНета похоронил Линукс Минт. Мир напрягся, болгары восхитились.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 01:44, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и в чем он не прав?
     

  • 1.6, user90 (?), 23:06, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам ..

    Попытались это сделать. У Antix подход куда более четкий и выверенный.

     
  • 1.8, Avririon (ok), 23:17, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Недавно с флешки запускал, подросла производительность.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:08, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у меня тоже подрастает, когда втыкаю свою флешку
     
     
  • 3.34, Аноньимъ (ok), 01:34, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UwU
     
  • 3.36, Владимир (??), 02:10, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сколько сантиметров?
     
  • 2.31, OpenEcho (?), 01:13, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Недавно с флешки запускал, подросла производительность.

    флешки?

     

  • 1.9, Сисьадмин (?), 23:20, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Использую этот дистр в версии linux mint mate 21.0.
    Минусы последних версий - уходят от приятного,
    Легкого зеленого цвета оформления.
    Можно что угодно говорить,
    Но от зеленого глаза не устают.

    Плюсы:
    - дистр из разряда "установил и сразу работаешь",
    В стандартной поставке есть все - браузер, офис, мультимедиа
    - приятный интерфейс, классическая компоновка интерфейса
    - периферия работает из коробки - тачпад*, вайфай, блютус, регулировки яркости и звука, даже регулировка яркости клавиатуры работает!
    - основа убунта 22.04, очищенная от снапа, лтс поддержка до 2027 очень нравится

    Минусы:
    - про тачпад - в последних версиях перешли на libinput, это универсальная либа для всех устройств ввода. Минус - прокрутка не работает, двойное нажатие имитация пкм не работает. Вылечилось заменой libinput на пакет input synaptics.
    - отключена гибернация по-умолчанию. Я ее включал по англоязычному гайду из инета, для новичков сложно, надо редактировать конфиги от рута.
    - готовьтесь к тому, что редакция циннамон жрет очень много, кде чуть поменьше, крыса тоже поменьше, и мате самое минимальное потребление из этой линейки. Но все равно не антикс какой-нибудь, хотя тот и не обладает приятным интерфейсом.

    Железо: asus zenbook ux410ufr, i7 8th gen, 8gb ddr4 2666, ssd 256 micron 1100

    Итого: я постарел, стал ленивым админом, нашел подходящий для себя дистр, все работает, а что не работает - можно допилить (как обычно это в линуксе происходит, к сожалению)

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:05, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но Ubuntu из разряда "установил, сразу работает, без левых пакетов от васянов, поддержка 5+5 лет"
    А тут какие-то вирусы от васянов и поддержка только первые пять лет поддержки Убунту
    В чем смысл?
     
     
  • 3.33, Аноньимъ (ok), 01:32, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта убунту обновиться нормально не может, переодически зависает, и оставляет какой-то бредовый примонтированный диск в файл менеджере от снап приложений.
     
  • 3.38, Аноним (38), 02:18, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >поддержка 5+5 лет

    Сначала посмотри секции, которые поддерживаются эти 5+5 лет. Разве main худо-бедно поддерживают.

     
  • 2.22, Аноним (20), 00:14, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дистр из разряда "установил и сразу работаешь"
    > В стандартной поставке есть все - браузер, офис, мультимедиа
    > приятный интерфейс

    Как и в значительной части других дистров.

    > периферия работает из коробки

    А дистр тут при чем? Скажи спасибо Торвальдсу.

    > очищенная от снапа

    Все, что не убунту или убунту-бейзед, снапа изначально не имеет. Преимущество уровня "тут должна была быть проблема, но ее нету".

    Вердикт: не удивил. Дистр из разряда "очередной дистр".

     
  • 2.24, 48 (?), 00:20, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > - дистр из разряда "установил и сразу работаешь",

    Установил года 2-3 назад на ноут, и нет вайфая, интерфейс есть, а сетей не видит, пол часа втыкал че как, забил и снес, ..

     

  • 1.13, Аноним (13), 23:36, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    овальный зонд ubuntu-advantage-tools опять ищет овал
     
  • 1.16, kawaii_boy (?), 23:58, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Я Минт юзаю так.
    Устанавливаю версию с крысой, на неё устанавливаю оболочку гном, работает идеально, даже намного лучше убунтовского гнома.
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 00:06, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А теперь посмотри из каких реп у тебя хоть xfce4, хоть gnome...
    А они из реп Убунты
    Как же это Гном из реп Убунту лучше, чем Гном из реп Убунту?
     
     
  • 3.23, kawaii_boy (?), 00:17, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я точно не помню, но я не убунту-десктоп устанавливал, а гном-десктоп (точно не помню название), вот оно и работает лучше.
     

  • 1.19, Аноним (19), 00:07, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Реорганизована работа с темами оформления и упрощена структура тем.

    Воо, нормально. Ещё проще для примитивных пигмеев.

     
  • 1.21, kawaii_boy (?), 00:13, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, к какой версии они сделают скругления окон в нижней части.
     
  • 1.25, Николай (??), 00:28, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плохо, что они, выкинули Плазму
     
  • 1.27, Аноним (27), 00:51, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Короче, пользователям Linux Mint со средой Mate можно не обновляться.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 01:00, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё что можно было взять из Gnome 2 уже давно взято, а новые фичи не в тему. Поэтому, обновлятся следует уже после прорывного перехода минта на следующую бубубунту. А пока не чем заняться попробуй арч.
     

  • 1.29, Аноним (29), 01:06, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для ноута и повседневного юзания - лучшее.
    Самый продуманый дистр "из каробки". 👍
    И конечно Минт с Циннамоном. Иначе смысл?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 01:13, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе гoвно на палочке покажи, ты скажешь, что оно лучшее.
     

  • 1.32, Аноньимъ (ok), 01:30, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена концепция стилей, предлагающих три режима расцветки элементов интерфейсов

    Вау. Три режима...

     
  • 1.37, Аноним (37), 02:18, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LMDE5 лучше.
     

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