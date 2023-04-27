The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимость в утилите Warpinator, позволяющая удалить файлы

27.04.2023 11:20

В Warpinator, развиваемой проектом Linux Mint утилите для шифрованного обмена файлами между двумя компьютерами, выявлена уязвимость (CVE-2023-29380), позволяющая отправителю удалить произвольные файлы на компьютере получателя. Уязвимость устранена в выпуске Warpinator 1.6.0, в котором также добавлена дополнительная защита от похожих проблем при выполнении других операций, реализованная через использование изоляции части файловой системы при помощи Landlock или Bubblewrap.

Уязвимость вызвана тем, что помимо параметров отправляемого файла программа передаёт список базовых каталогов top_dir_basenames, выставляемых относительно корневого каталога для помещения загружаемых файлов (по умолчанию ~/Warpinator). Содержимое каталогов из списка очищается во время инициализации, но элементы списка top_dir_basenames не проверяются на наличие спецсимволов, что позволяет указать в пути "../" и организовать удаление любых каталогов на стороне получателя, насколько это позволяют права доступа (например, можно удалить домашний каталог).

При запуске Warpinator в доверительном режиме операция удаления будет выполнена автоматически, в противном случае пользователю будет выведен диалог для подтверждения операции приёма файла с вызывающим подозрение сообщением. Примечательно, что в прошлом году в Warpinator уже находили похожую уязвимость (CVE-2022-4272), позволявшую создать или изменить файлы в системе. Для более общей защиты разработчикам Warpinator рекомендовано использовать более строгие технологии изоляции, такие как пространство имён точек монтирования, для блокирования выхода из базового каталога, в который осуществляется загрузка.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 21.1
  3. OpenNews: Уязвимость в Timeshift, позволяющая поднять свои привилегии в системе
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти блокировку экрана в дистрибутивах с рабочим столом Cinnamon
  5. OpenNews: Уязвимости в networkd-dispatcher, позволяющие получить права root
  6. OpenNews: Root-уязвимость в sudo, затрагивающая Linux Mint и Elementary OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59040-warpinator
Ключевые слова: warpinator, linux, mint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:35, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    зря со скайпа перешел(
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:36, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Писали бы ее на безопасных языках, например, на питоне... oh wait...
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:54, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Warpinator - send and receive files across a local network

    Эм... А насколько реальна эксплуатация этой уязвимости, если тулза работает в локальной сети? Или сам факт, что злоумышленник прошел аутентификацию в сети - это ничего страшного?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:58, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Находят уязвимости в более масштабных проектах по сетям
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58935
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58809

    неприятно, но относительно более финансируемых, на мой взгляд - пустяк

     
  • 2.9, Бывалый смузихлёб (?), 12:41, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ненуачо, ведь под предлогом недостаточной безопасности WebRTC запретили работать и получать список устройств в локальной сети вне https, а то набегут ещё ужасные люди-посредине
    Ну и крупные конторы сертификации с некоторых пор перестали выдавать сертификаты на локальные ip-адреса. Бонусом, так сказать
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:59, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот тебе и Linux Mint! Компенсаций пользователям как обычно не будет.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:01, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Компенсаций пользователям как обычно не будет.

    Мне положены выплаты. Где мои выплаты? Я буду жаловаться. Срочно выплаты давайте.

     
     
  • 3.11, Аноним (5), 13:02, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Найдите ещё уязвимость и компенсируйте))
     
  • 3.14, Массоны Рептилоиды (?), 13:32, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Для получения компенсации отправьте SMS на короткий номер
     
  • 2.8, _RORO_ (ok), 12:36, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так и пользователи ничего за это не платили. Гораздо хуже, когда проблемы появляются в платной проприетарщине, и компенсация там тоже бывает далеко не всегда
     
  • 2.10, Аноним (5), 12:42, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пользователям Linux Mint нужно ещё доплачивать, что они пользуется таким некачественным софтом.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:27, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43915
     
  • 1.12, pashev.ru (?), 13:11, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > по умолчанию ~/Warpinator

    Засирающие хомяк поделки не нужны.

     
     
  • 2.32, Амомин (?), 17:16, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умельцы из bumblebee с тобой полностью согласны и готовы почистить тебе не только хомяк https://github.com/MrMEEE/bumblebee-Old-and-abbandoned/issues/123
     
  • 2.47, Анонус (?), 18:46, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предпочтешь искать свои файлы где нить в /usr/local/...?
     

  • 1.13, OpenEcho (?), 13:24, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пасаны и пасанки не слышали про https://snapdrop.net/ вероятно, вот и пилят
     
     
  • 2.15, Массоны Рептилоиды (?), 13:35, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://localsend.org тогда уж. Для снэпдропа сервер нужен
     
     
  • 3.50, OpenEcho (?), 18:53, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://localsend.org тогда уж. Для снэпдропа сервер нужен

    зачем, там все работает через через браузер и ничего загружать не надо

     
  • 2.34, Ivan_83 (ok), 17:19, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я юзаю варпинатор потому что есть клиент под андройд в фдройде и потому что есть клиент под линух (и я его портировал себе на фрю).
    Но это для больших файлов, а так же когда инета нет (например в поездках), мелкие файлы при наличии инета обычно кидаем через джаббер.
     
     
  • 3.38, InuYasha (??), 18:19, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так в жабе тоже через сервер, не? у меня в нём никогда передача файлов не работала - не знаю %)
     
     
  • 4.45, Ivan_83 (ok), 18:32, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде по разному, у нас через сервер, те на всех девайсах где акк активен сразу можно получить.
     
  • 3.51, OpenEcho (?), 18:55, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я юзаю варпинатор потому что есть клиент под андройд в фдройде и
    > потому что есть клиент под линух

    снапдроп работает через браузер, не надо никаких клиентов, браузер везде есть и данные не выходят за пределы локалки все p2p


     
  • 2.52, Анонус (?), 18:59, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unable to connect

        The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
        If you are unable to load any pages, check your device’s data or Wi-Fi connection.

     

  • 1.16, ip1982 (ok), 13:42, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > разработчикам Warpinator рекомендовано использовать более строгие технологии изоляции, такие как

    Отдельный физический сервер :)

     
  • 1.17, фтщтшь (?), 13:52, 27/04/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.18, Аноним (18), 14:12, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то пинатор там, где достаточно просто гпг дернуть и послать результат любым удобным способом. Пароль (или блокнот паролей) передать по альтернативному каналу связи или лично.

    Главное, не убывает желающих мокрые писечки устанавливать.

     
     
  • 2.19, Анонус (?), 14:57, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Со смарта фото документов на ноут как грузить будешь?
    Будешь трахаться с openkeychain на андроиде, потом себе на почту отправлять? Кабель бегать искать?
     
     
  • 3.20, pashev.ru (?), 14:59, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SSH в Termux. Же.
     
     
  • 4.21, pashev.ru (?), 15:00, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё блютуз есть. Же.
     
  • 4.40, InuYasha (??), 18:25, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    термукс уже джва года как не работает же, с криками на glibc, вроде.
     
  • 3.22, Аноним (3), 15:23, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кабель бегать искать?

    Зачем бегать, если он всегда рядом лежит? И по нему передавать несоизмеримо быстрее, да и при передаче батарея на смарте меньше садиться. Плюс еще есть вариант с кард-ридером, который всегда в ноуте.

     
     
  • 4.39, Анонус (?), 18:22, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я могу в одной руке держать чашку кофе, а второй сфотать документ и отправить сабжем на ноут.
    а ты втыкайся вытыкайся там в юсб целыми днями
     
  • 3.25, Аноним (25), 15:58, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя что кабелефобия? Кабель во всех случаях всегда проще и удобнее.
     
  • 3.29, nebularia (ok), 17:02, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FTP) Куча реализаций сервера на телефоне, причём даже включённых в популярные прошивки, поднимается буквально одной кнопкой. На винде подключаться Проводником, на линухе - в зависимости от используемой DE пользователь в состоянии разобраться. Всё гениальное просто.
     
     
  • 4.41, Анонус (?), 18:27, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    настраивать статический ip для смарта на роутере, расшаривать внутреннюю память смарта, включить шару, выискивать на ноуте фотку в этой шаре - это все оч весело, конечно, но только для красногла зых бездельн иков с обилием времени
     
     
  • 5.44, nebularia (ok), 18:29, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем статический, жамкаешь кнопочку и он тебе покажет сам адрес куда подключиться, только цифирки ввести на компе.

    Если тебе одну фотку передать, проще через облако или мессенджер, а если много то это вполне удобный способ.

     
     
  • 6.46, Анонус (?), 18:39, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    свои документы, без шифрования, да на чужой сервер, отличная идея!

    опеннетовцы удивительные

     
  • 3.42, InuYasha (??), 18:27, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, ты из дома без кабеля выходишь? ) Ну, давай - передавай через анимированные qr-коды с экрана на камеру. Такое есть.
     
  • 2.30, Амомин (?), 17:11, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот поэтому ляпикс на десктопе в глубокой попе, что есть такие чудаки на букву м верящие что для задачи «скинуть фотку с телефона чтобы что-то с ней на компьютере сделать» кто-то будет мудохаться с gpg чтоб протолкнуть в отнюдь нерезиновый мессенджер самому себе (или почту)

    На опеннет стоит заглядывать только ради вот такой охинеи

     
     
  • 3.48, Аноним (48), 18:49, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Syncthing!
    Фоткаю, пока иду к ноутбуку, оно уже там ;)
     
     
  • 4.49, Анонус (?), 18:52, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не оч вариант, тк придется либо расшаривать всю папку с фото со смарта, либо перемещать файл в шару
     

  • 1.23, xrensgory (ok), 15:38, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это uucp на смузях ? xD
     
  • 1.24, Аноним (25), 15:57, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот если бы писали на модули-2 то полетели бы в космос.
     
  • 1.26, Аноним (26), 16:07, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    warp w 596 p v - искривиться сноваться ссохнуться ссыхаться извращать в... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.43, InuYasha (??), 18:29, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ещё Каиба.
     

  • 1.28, Аноним (28), 16:57, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Детская ошибка. Есть стандартное правило. Не оправлять ОСи напрямую то, что шлет другая сторона, а парсить это самому. И никакие изоляции не понадобятся.
     
  • 1.31, Аноним123 (?), 17:13, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что люди не делают лишь бы SSH не использовать
     
  • 1.35, жявамэн (ok), 17:21, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что это такое вообще лол
     
  • 1.36, Амомин (?), 17:26, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А оно в минте интегрировано как положено (правым кликом на любом файле или папке в ихнем проводнике наутилусе и через меню Share в программках без лишней цепочки «запусти программу - найди в ней кнопку отправить - вспомни где файл - забудь че ты вообще хочешь и пойди купи макбук наконец-то») или как всегда тяп ляп?
     
     
  • 2.37, Анонус (?), 18:19, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тяп ляп
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру