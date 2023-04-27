Уязвимость в утилите Warpinator, позволяющая удалить файлы

2.19 , Анонус ( ? ), 14:57, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Со смарта фото документов на ноут как грузить будешь?

Будешь трахаться с openkeychain на андроиде, потом себе на почту отправлять? Кабель бегать искать?

3.20 , pashev.ru ( ? ), 14:59, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – SSH в Termux. Же.

4.21 , pashev.ru ( ? ), 15:00, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ещё блютуз есть. Же.

4.40 , InuYasha ( ?? ), 18:25, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – термукс уже джва года как не работает же, с криками на glibc, вроде.

3.22 , Аноним ( 3 ), 15:23, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кабель бегать искать? Зачем бегать, если он всегда рядом лежит? И по нему передавать несоизмеримо быстрее, да и при передаче батарея на смарте меньше садиться. Плюс еще есть вариант с кард-ридером, который всегда в ноуте.

4.39 , Анонус ( ? ), 18:22, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я могу в одной руке держать чашку кофе, а второй сфотать документ и отправить сабжем на ноут.

а ты втыкайся вытыкайся там в юсб целыми днями

3.25 , Аноним ( 25 ), 15:58, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У тебя что кабелефобия? Кабель во всех случаях всегда проще и удобнее.

3.29 , nebularia ( ok ), 17:02, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – FTP) Куча реализаций сервера на телефоне, причём даже включённых в популярные прошивки, поднимается буквально одной кнопкой. На винде подключаться Проводником, на линухе - в зависимости от используемой DE пользователь в состоянии разобраться. Всё гениальное просто.

4.41 , Анонус ( ? ), 18:27, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – настраивать статический ip для смарта на роутере, расшаривать внутреннюю память смарта, включить шару, выискивать на ноуте фотку в этой шаре - это все оч весело, конечно, но только для красногла зых бездельн иков с обилием времени

5.44 , nebularia ( ok ), 18:29, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем статический, жамкаешь кнопочку и он тебе покажет сам адрес куда подключиться, только цифирки ввести на компе. Если тебе одну фотку передать, проще через облако или мессенджер, а если много то это вполне удобный способ.

6.46 , Анонус ( ? ), 18:39, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – свои документы, без шифрования, да на чужой сервер, отличная идея! опеннетовцы удивительные

3.42 , InuYasha ( ?? ), 18:27, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лол, ты из дома без кабеля выходишь? ) Ну, давай - передавай через анимированные qr-коды с экрана на камеру. Такое есть.

2.30 , Амомин ( ? ), 17:11, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот поэтому ляпикс на десктопе в глубокой попе, что есть такие чудаки на букву м верящие что для задачи «скинуть фотку с телефона чтобы что-то с ней на компьютере сделать» кто-то будет мудохаться с gpg чтоб протолкнуть в отнюдь нерезиновый мессенджер самому себе (или почту) На опеннет стоит заглядывать только ради вот такой охинеи

3.48 , Аноним ( 48 ), 18:49, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Syncthing!

Фоткаю, пока иду к ноутбуку, оно уже там ;)

4.49 , Анонус ( ? ), 18:52, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не оч вариант, тк придется либо расшаривать всю папку с фото со смарта, либо перемещать файл в шару

