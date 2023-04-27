Уязвимость в утилите Warpinator, позволяющая удалить файлы

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|1.2, Аноним (2), 11:36, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Писали бы ее на безопасных языках, например, на питоне... oh wait...
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|1.3, Аноним (3), 11:54, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Warpinator - send and receive files across a local network
Эм... А насколько реальна эксплуатация этой уязвимости, если тулза работает в локальной сети? Или сам факт, что злоумышленник прошел аутентификацию в сети - это ничего страшного?
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|2.9, Бывалый смузихлёб (?), 12:41, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ненуачо, ведь под предлогом недостаточной безопасности WebRTC запретили работать и получать список устройств в локальной сети вне https, а то набегут ещё ужасные люди-посредине
Ну и крупные конторы сертификации с некоторых пор перестали выдавать сертификаты на локальные ip-адреса. Бонусом, так сказать
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|1.5, Аноним (5), 11:59, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вот тебе и Linux Mint! Компенсаций пользователям как обычно не будет.
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|2.6, Аноним (6), 12:01, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Компенсаций пользователям как обычно не будет.
Мне положены выплаты. Где мои выплаты? Я буду жаловаться. Срочно выплаты давайте.
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|2.8, _RORO_ (ok), 12:36, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну так и пользователи ничего за это не платили. Гораздо хуже, когда проблемы появляются в платной проприетарщине, и компенсация там тоже бывает далеко не всегда
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|2.10, Аноним (5), 12:42, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Пользователям Linux Mint нужно ещё доплачивать, что они пользуется таким некачественным софтом.
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|2.34, Ivan_83 (ok), 17:19, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я юзаю варпинатор потому что есть клиент под андройд в фдройде и потому что есть клиент под линух (и я его портировал себе на фрю).
Но это для больших файлов, а так же когда инета нет (например в поездках), мелкие файлы при наличии инета обычно кидаем через джаббер.
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|3.38, InuYasha (??), 18:19, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так в жабе тоже через сервер, не? у меня в нём никогда передача файлов не работала - не знаю %)
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|4.45, Ivan_83 (ok), 18:32, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там вроде по разному, у нас через сервер, те на всех девайсах где акк активен сразу можно получить.
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|3.51, OpenEcho (?), 18:55, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я юзаю варпинатор потому что есть клиент под андройд в фдройде и
> потому что есть клиент под линух
снапдроп работает через браузер, не надо никаких клиентов, браузер везде есть и данные не выходят за пределы локалки все p2p
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|2.52, Анонус (?), 18:59, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Unable to connect
The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
If you are unable to load any pages, check your device’s data or Wi-Fi connection.
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|1.16, ip1982 (ok), 13:42, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> разработчикам Warpinator рекомендовано использовать более строгие технологии изоляции, такие как
Отдельный физический сервер :)
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|1.18, Аноним (18), 14:12, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой-то пинатор там, где достаточно просто гпг дернуть и послать результат любым удобным способом. Пароль (или блокнот паролей) передать по альтернативному каналу связи или лично.
Главное, не убывает желающих мокрые писечки устанавливать.
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|2.19, Анонус (?), 14:57, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Со смарта фото документов на ноут как грузить будешь?
Будешь трахаться с openkeychain на андроиде, потом себе на почту отправлять? Кабель бегать искать?
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|3.22, Аноним (3), 15:23, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кабель бегать искать?
Зачем бегать, если он всегда рядом лежит? И по нему передавать несоизмеримо быстрее, да и при передаче батарея на смарте меньше садиться. Плюс еще есть вариант с кард-ридером, который всегда в ноуте.
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|4.39, Анонус (?), 18:22, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я могу в одной руке держать чашку кофе, а второй сфотать документ и отправить сабжем на ноут.
а ты втыкайся вытыкайся там в юсб целыми днями
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|3.25, Аноним (25), 15:58, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя что кабелефобия? Кабель во всех случаях всегда проще и удобнее.
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|3.29, nebularia (ok), 17:02, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FTP) Куча реализаций сервера на телефоне, причём даже включённых в популярные прошивки, поднимается буквально одной кнопкой. На винде подключаться Проводником, на линухе - в зависимости от используемой DE пользователь в состоянии разобраться. Всё гениальное просто.
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|4.41, Анонус (?), 18:27, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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настраивать статический ip для смарта на роутере, расшаривать внутреннюю память смарта, включить шару, выискивать на ноуте фотку в этой шаре - это все оч весело, конечно, но только для красногла зых бездельн иков с обилием времени
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|5.44, nebularia (ok), 18:29, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем статический, жамкаешь кнопочку и он тебе покажет сам адрес куда подключиться, только цифирки ввести на компе.
Если тебе одну фотку передать, проще через облако или мессенджер, а если много то это вполне удобный способ.
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|6.46, Анонус (?), 18:39, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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свои документы, без шифрования, да на чужой сервер, отличная идея!
опеннетовцы удивительные
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|3.42, InuYasha (??), 18:27, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол, ты из дома без кабеля выходишь? ) Ну, давай - передавай через анимированные qr-коды с экрана на камеру. Такое есть.
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|2.30, Амомин (?), 17:11, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот поэтому ляпикс на десктопе в глубокой попе, что есть такие чудаки на букву м верящие что для задачи «скинуть фотку с телефона чтобы что-то с ней на компьютере сделать» кто-то будет мудохаться с gpg чтоб протолкнуть в отнюдь нерезиновый мессенджер самому себе (или почту)
На опеннет стоит заглядывать только ради вот такой охинеи
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|4.49, Анонус (?), 18:52, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не оч вариант, тк придется либо расшаривать всю папку с фото со смарта, либо перемещать файл в шару
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|1.28, Аноним (28), 16:57, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Детская ошибка. Есть стандартное правило. Не оправлять ОСи напрямую то, что шлет другая сторона, а парсить это самому. И никакие изоляции не понадобятся.
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|1.36, Амомин (?), 17:26, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А оно в минте интегрировано как положено (правым кликом на любом файле или папке в ихнем проводнике наутилусе и через меню Share в программках без лишней цепочки «запусти программу - найди в ней кнопку отправить - вспомни где файл - забудь че ты вообще хочешь и пойди купи макбук наконец-то») или как всегда тяп ляп?
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