The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимость в Timeshift, позволяющая поднять свои привилегии в системе

09.03.2020 11:28

В приложении Timeshift выявлена уязвимость (CVE-2020-10174), позволяющая локальному пользователю выполнить код с правами root. Timeshift представляет собой систему резервного копирования, использующую rsync с установкой жёстких ссылок или снапшоты Btrfs для реализации функциональности, похожей на System Restore в Windows и Time Machine в macOS. Программа входит в репозитории многих дистрибутивов и применяется по умолчанию в PCLinuxOS и Linux Mint. Уязвимость устранена в выпуске Timeshift 20.03.

Проблема вызвана некорректной работой с общедоступным каталогом /tmp. Во время создания резервной копии программа создаёт каталог /tmp/timeshift, в котором создаётся подкаталог со случайным именем, содержащий shell-сценарий с командами, запускаемый с правами root. Подкаталог со сценарием имеет непредсказуемое имя, но сам /tmp/timeshift предсказуем и не проверяется на подмену или создание вместо него символической ссылки. Атакующий может от своего имени создать каталог /tmp/timeshift, после чего отследить появление подкаталога и подменить этот подкаталог и файл в нём. В процессе работы Timeshift выполнит с правами root не сгенерированный программой сценарий, а файл, подменённый атакующим.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимости в OpenSMTPD, позволяющие удалённо и локально получить права root
  3. OpenNews: Уязвимость в NPM, позволяющая изменить произвольные файлы при установке пакета
  4. OpenNews: Root-уязвимость в sudo, затрагивающая Linux Mint и Elementary OS
  5. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере GNU Guix
  6. OpenNews: Удалённая уязвимость в systemd-networkd
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52509-timeshift
Ключевые слова: timeshift, security, tmp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Неуловимые Джо (?), 12:04, 09/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот тебе раз! А мы думали, никто не догадается.
     
  • 1.2, VINRARUS (ok), 14:30, 09/03/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Во время создания резервной копии программа создаёт каталог /tmp/timeshift, в котором создаётся подкаталог со случайным именем, содержащий shell-сценарий с командами, запускаемый с правами root.

    Кошмар, ну и колхоз.
    Харашо шо я пользуюсь snapper!

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:35, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >snapper

    который совсем о другом, ибо гуй для btrfs/lvm снапшотов, а сабж больше про гуй для rsync

     
     
  • 3.5, VINRARUS (ok), 14:39, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>snapper
    > который совсем о другом, ибо гуй для btrfs/lvm снапшотов, а сабж больше
    > про гуй для rsync

    Ибо для копания нада использовать лопату, а не молоток.

     
  • 3.6, mikhailnov (ok), 16:13, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    GUI для rsync - это grsync, а сабж далек от этого
     

  • 1.3, Аноним (4), 14:33, 09/03/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    rsync хватит всем
     
  • 1.7, Аноним (7), 16:36, 09/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Хорошее ПО. Очень много раз выручало
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:04, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выручало когда хотел в чужой системе привелегии повысить?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру