Уязвимости в networkd-dispatcher, позволяющие получить права root

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|1.2, Аноним (2), 13:46, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Уязвимости в NM никого ничему не научили. Необучаемые. Хорошо, что у нас есть профессионалы из МС с нужными опытом и хорошим уровнем подготовки, а то так бы и сидели.
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|2.13, Аноним (13), 13:57, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чему они должны были научить? Что в софте бывают уязвимости?
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|3.15, Аноним (2), 14:01, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тому, что в таком софте будут подобные уязвимости (вполне вероятно, десятилетиями эксплуатируемые), и также, возможно, тому, что давать софту такие возможности очень плохая и нездоровая идея. А ещё, может быть, пора пересмотреть необходимость навязанной зависимости в лице dbus (и polkit тоже).
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|2.14, Аноним (14), 13:59, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И эти профессионалы из самойц большой софтверной конторы используют это негодное открытое ПО от васянов, вместо написания собственного. Вот-те раз.
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|4.18, Аноним (14), 14:07, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот и здесь тоже самое. В открытых проектах часто экономят на опеннет-аналитиках.
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|5.20, ыы (?), 14:10, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Экономят на просто аналитиках.. за счет опен...аналитиков.
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|3.19, ыы (?), 14:08, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они его не используют. Они на нем зарабатывают... Разницу чувствуешь?
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|2.26, Ананоним (?), 14:46, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отверстие это результат отворота лишнего материала инструментом. Т.е. тщательно сделанного, продуманного, и выглядящего аккуратно. А это дыра дыренью. Ты ещё пробоину отверстием назови.
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|1.7, Аноним (7), 13:50, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Исследователи безопасности из компании Microsoft
дальше не стал читать ...
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|2.10, Аноним (3), 13:52, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>исследователи безопасности из компании Microsoft
Они уже посоветовали довести systemd до своего идеала (svchost.exe - идеал systemd) окончательно?
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|2.17, Аноним (14), 14:06, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вы не устанавливали его из AUR, то очевидно не используется. Да и systemd-networkd совсем не каждый использует на арчедесктопах. Обычно у всех NM настроен, а networkd притушен.
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|3.25, yurikoles (ok), 14:39, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Обычно у всех NM настроен, а networkd притушен.
И у тебя конечно же есть результаты статики по результатам опроса у репрезентативной выборки?
'systemd-networkd' даже и тушить не нужно, достаточно его явно не активировать, ведь в ArchLinux все службы по-умолчанию отключены.
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|4.27, Аноним (14), 15:01, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в ArchLinux все службы по-умолчанию отключены
Это совершенно не так.
Конкретно systemd-networkd, если не вру, в репах отключен по-умолчанию, а включен только в archiso.
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|1.12, Аноним (3), 13:54, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Атакующий мог сгенерировать собственное состояние, в имени которого присутствовали символы "../" и перенаправить обращение networkd-dispatcher в другой каталог.
>исследователи безопасности из компании Microsoft
А вот если systemd использовал system registry, такого не было бы!
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|1.23, ryoken (ok), 14:18, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>> Исследователи безопасности из компании Microsoft
О, там и такие есть..? :) Думал, про дупла в их поделиях они из новостей узнают :D.
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