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Уязвимости в networkd-dispatcher, позволяющие получить права root

27.04.2022 13:19

Исследователи безопасности из компании Microsoft выявили две уязвимости (CVE-2022-29799, CVE-2022-29800) в сервисе networkd-dispatcher, получившие кодовое имя Nimbuspwn и позволяющие непривилегированному пользователю выполнить произвольные команды с правами root. Проблема устранена в выпуске networkd-dispatcher 2.2. Информации о публикации обновлений дистрибутивами пока нет (Debian, RHEL, Fedora, SUSE, Ubuntu, Arch Linux).

Networkd-dispatcher применяется во многих дистрибутивах Linux, включая Ubuntu, использующих для настройки параметров сети фоновый процесс systemd-networkd, и выполняет функции сходные с NetworkManager-dispatcher, т.е. занимается запуском скриптов при изменении состояния сетевого соединения, например, применяется для запуска VPN после установки основного сетевого соединения.

Связанный с networkd-dispatcher фоновый процесс выполняется с правами root и принимает сигналы о событиях через шину D-Bus. Информация о событиях, связанных с изменением состояния сетевых соединений, отправляется сервисом systemd-networkd. Проблема в том, что непривилегированные пользователи могут сформировать событие о несуществующем состоянии и инициировать запуск своего скрипта, который будет выполнен с правами root.

Systemd-networkd рассчитан на запуск только системных скриптов-обработчиков, размещённых в каталоге /etc/networkd-dispatcher и не доступных для замены пользователем, но из-за уязвимости (CVE-2022-29799) в коде обработки файлового пути имелась возможность выхода за пределы базового каталога и запуска произвольных скриптов. В частности, при формировании файлового пути к скрипту использовались переданные через D-Bus значения OperationalState и AdministrativeState, в которых не производилась чистка спецсимволов. Атакующий мог сгенерировать собственное состояние, в имени которого присутствовали символы "../" и перенаправить обращение networkd-dispatcher в другой каталог.

Вторая уязвимость (CVE-2022-29800) связана с состоянием гонки - между проверкой параметров скрипта (принадлежность root) и его запуском имелся небольшой промежуток времени, достаточный чтобы заменить файл и обойти проверку на принадлежность скрипта пользователю root. Кроме того, в networkd-dispatcher отсутствовала проверка на символические ссылки, в том числе при запуске скриптов через вызов subprocess.Popen, что существенно упростило организацию атаки.

Техника эксплуатации:

  • Создаются каталог "/tmp/nimbuspwn" и символическая ссылка "/tmp/nimbuspwn/poc.d", указывающая на каталог "/sbin", который используется для прохождение проверки на наличие исполняемых файлов, принадлежащих root.
  • Для исполняемых файлов из "/sbin" создаются файлы с аналогичным именем в каталоге "/tmp/nimbuspwn", например, для файла "/sbin/vgs" создаётся исполняемый файл "/tmp/nimbuspwn/vgs", принадлежащий непривилегированному пользователю, в который помещается код, который желает запустить атакующий.
  • По D-Bus процессу networkd-dispatcher отправляется сигнал с указанием в OperationalState значения "../../../tmp/nimbuspwn/poc". Для отправки сигнала в пространстве имён "org.freedesktop.network1" использовалась возможность подключения своих обработчиков к systemd-networkd, например, через манипуляции с gpgv или epmd, или можно воспользоваться тем, что systemd-networkd не запущен по умолчанию (например, в Linux Mint).
  • После получения сигнала Networkd-dispatcher выполняет построения списка исполняемых файлов, принадлежащих пользователю root и доступных в каталоге "/etc/networkd-dispatcher/../../../tmp/nimbuspwn/poc.d", который на деле ссылается на "/sbin".
  • В момент, когда список файлов получен, но скрипт ещё не запущен, символическая ссылка перенаправляется с "/tmp/nimbuspwn/poc.d" на "/tmp/nimbuspwn" и networkd-dispatcher запустит с правами root cкрипт, размещённый атакующим.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.microsoft.com/secu...)
  2. OpenNews: Удалённая уязвимость в systemd-networkd
  3. OpenNews: Уязвимость в systemd, потенциально позволяющая повысить свои привилегии
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в библиотеке Libgcrypt 1.9.0, затрагивающая GnuPG и systemd
  5. OpenNews: Root-уязвимость в ядре Linux и отказ в обслуживании в systemd
  6. OpenNews: Уязвимости в systemd, Flatpak, Samba, FreeRDP, Clamav, Node.js
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57093-systemd
Ключевые слова: systemd, networkd
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:46, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Уязвимости в NM никого ничему не научили. Необучаемые. Хорошо, что у нас есть профессионалы из МС с нужными опытом и хорошим уровнем подготовки, а то так бы и сидели.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:57, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чему они должны были научить? Что в софте бывают уязвимости?
     
     
  • 3.15, Аноним (2), 14:01, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тому, что в таком софте будут подобные уязвимости (вполне вероятно, десятилетиями эксплуатируемые), и также, возможно, тому, что давать софту такие возможности очень плохая и нездоровая идея. А ещё, может быть, пора пересмотреть необходимость навязанной зависимости в лице dbus (и polkit тоже).
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:59, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И эти профессионалы из самойц большой софтверной конторы используют это негодное открытое ПО от васянов, вместо написания собственного. Вот-те раз.
     
     
  • 3.16, Аноним (2), 14:03, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос экономической целесообразности.
     
     
  • 4.18, Аноним (14), 14:07, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот и здесь тоже самое. В открытых проектах часто экономят на опеннет-аналитиках.
     
     
  • 5.20, ыы (?), 14:10, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экономят на просто аналитиках.. за счет опен...аналитиков.
     
     
  • 6.22, Аноним (14), 14:15, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это работает! Данную уязвимость нашли за долларовый счёт M$.
     
  • 3.19, ыы (?), 14:08, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они его не используют. Они на нем зарабатывают... Разницу чувствуешь?
     
     
  • 4.21, Аноним (14), 14:13, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не чувствую разницу. Они его используют для заработка.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:48, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда такого не было и вот опять.
     
  • 1.5, Аноним (3), 13:49, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пойду на слаку, там таких feature creep нет и не будет.
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:50, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не дыра, а техническое отверстие.
     
     
  • 2.26, Ананоним (?), 14:46, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отверстие это результат отворота лишнего материала инструментом. Т.е. тщательно сделанного, продуманного, и выглядящего аккуратно. А это дыра дыренью. Ты ещё пробоину отверстием назови.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:50, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Исследователи безопасности из компании Microsoft

    дальше не стал читать ...

     
     
  • 2.10, Аноним (3), 13:52, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >исследователи безопасности из компании Microsoft

    Они уже посоветовали довести systemd до своего идеала (svchost.exe - идеал systemd) окончательно?

     

  • 1.11, Аноним (11), 13:54, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    networkd-dispatcher разве используется в Arch Linux?

    https://wiki.archlinux.org/title/Systemd-networkd#Interface_and_desktop_integr

     
     
  • 2.17, Аноним (14), 14:06, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы не устанавливали его из AUR, то очевидно не используется. Да и systemd-networkd совсем не каждый использует на арчедесктопах. Обычно у всех NM настроен, а networkd притушен.
     
     
  • 3.25, yurikoles (ok), 14:39, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Обычно у всех NM настроен, а networkd притушен.

    И у тебя конечно же есть результаты статики по результатам опроса у репрезентативной выборки?

    'systemd-networkd' даже и тушить не нужно, достаточно его явно не активировать, ведь в ArchLinux все службы по-умолчанию отключены.

     
     
  • 4.27, Аноним (14), 15:01, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в ArchLinux все службы по-умолчанию отключены

    Это совершенно не так.

    Конкретно systemd-networkd, если не вру, в репах отключен по-умолчанию, а включен только в archiso.

     

  • 1.12, Аноним (3), 13:54, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Атакующий мог сгенерировать собственное состояние, в имени которого присутствовали символы "../" и перенаправить обращение networkd-dispatcher в другой каталог.
    >исследователи безопасности из компании Microsoft

    А вот если systemd использовал system registry, такого не было бы!

     
  • 1.23, ryoken (ok), 14:18, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >> Исследователи безопасности из компании Microsoft

    О, там и такие есть..? :) Думал, про дупла в их поделиях они из новостей узнают :D.

     
  • 1.24, Аноним (24), 14:35, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Черт... опять нашли нашу закладку...
    (с) Товарищ майор
     

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