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Уязвимости в systemd, Flatpak, Samba, FreeRDP, Clamav, Node.js

13.01.2022 10:10

Во входящей в состав systemd утилите systemd-tmpfiles выявлена уязвимость (CVE-2021-3997), позволяющая вызвать неконтролируемую рекурсию. Проблему можно использовать для организации отказа в обслуживании во время загрузки системы через создание в каталоге /tmp большого числа вложенных подкаталогов. Исправление пока доступно в форме патча. Обновления пакетов с устранением проблемы предложены в Ubuntu и SUSE, но пока недоступны в Debian, RHEL и Fedora (исправления на стадии тестирования).

При создании тысяч вложенных каталогов выполнение операции "systemd-tmpfiles --remove" приводит к аварийному завершению из-за исчерпания стека. Обычно утилита systemd-tmpfiles в одном вызове выполняет операции удаления и создания каталогов ("systemd-tmpfiles --create --remove --boot --exclude-prefix=/dev"), при этом вначале выполняется удаление, а потом создание, т.е. крах на стадии удаления приведёт к тому, что не будут созданы важные для работы файлы, указанные в /usr/lib/tmpfiles.d/*.conf.

Также упоминается более опасный сценарий атаки на Ubuntu 21.04: так как из-за краха systemd-tmpfiles не создаётся файл /run/lock/subsys, а каталог /run/lock допускает запись для всех пользователей, атакующий может создать каталог /run/lock/subsys под своим идентификатором и через создание символических ссылок, пересекающихся с lock-файлами от системных процессов, организовать перезапись системных файлов.

Кроме того, можно отметить публикацию новых выпусков проектов Flatpak, Samba, FreeRDP, Clamav и Node.js, в которых устранены уязвимости:

  • В корректирующих релизах инструментария для сборки самодостаточных пакетов Flatpak 1.10.6 и 1.12.3 устранены две уязвимости: Первая уязвимость (CVE-2021-43860) позволяет при загрузке пакета из непроверенного репозитория через манипуляции с метаданными скрыть отображение определённых расширенных полномочий в процессе установки. Вторая уязвимость (без CVE) позволяет во время сборки пакета командой "flatpak-builder --mirror-screenshots-url" создать каталоги в области ФС за пределами сборочного каталога.
  • В обновлении Samba 4.13.16 устранена уязвимость (CVE-2021-43566), позволяющая клиенту через манипуляции с символическими ссылками на разделах SMB1 или NFS добиться создания на сервере каталога за пределами экспортируемой области ФС (проблема вызвана состоянием гонки и трудна для эксплуатации на практике, но теоретически возможна). Проблеме подвержены версии до 4.13.16.

    Также опубликован отчёт о ещё одной похожей уязвимости (CVE-2021-20316), позволяющей аутентифицированному клиенту через манипуляции с символическими ссылками прочитать или изменить содержимое файла или метаданных каталога в области ФС сервера за пределами экспортируемого раздела. Проблема устранена в выпуске 4.15.0, но затрагивает и прошлые ветки. При этом исправления для старых веток опубликованы не будут, так как старая архитектура Samba VFS не позволяет устранить проблему из-за привязки операций с метаданными к файловым путям (в Samba 4.15 слой VFS был полностью переделан). Опасность проблемы снижает то, что она достаточно сложна в эксплуатации и права доступа пользователя должны допускать чтение или запись в целевой файл или каталог.

  • В выпуске проекта FreeRDP 2.5, предлагающего свободную реализацию протокола удалённого доступа к рабочему столу RDP (Remote Desktop Protocol), устранены три проблемы с безопасностью (идентификаторы CVE не присвоены), которые могут привести к переполнению буфера при использовании некорректной локали, обработки специально оформленных параметров реестра и указании некорректно оформленного имени дополнения. Из изменений в новой версии отмечается поддержка библиотеки OpenSSL 3.0, реализация настройки TcpConnectTimeout, улучшение совместимости с LibreSSL и решение проблем с буфером обмена в окружениях на базе Wayland.
  • В новых выпусках свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.5 и 0.104.2 устранена уязвимость CVE-2022-20698, связанная с некорректным чтением указателя и позволяющая удалённо вызвать крах процесса, если пакет скомпилирован с библиотекой libjson-c и в настройках включена опция CL_SCAN_GENERAL_COLLECT_METADATA (clamscan --gen-json).
  • В обновлениях платформы Node.js 16.13.2, 14.18.3, 17.3.1 и 12.22.9 устранены четыре уязвимости: обход проверки сертификата при верификации сетевого соединения из-за некорректного преобразования SAN (Subject Alternative Names) в строковый формат (CVE-2021-44532); некорректная обработка перечисления нескольких значений в полях subject и issuer, которую можно использовать для обхода проверки упомянутых полей в сертификатах (CVE-2021-44533); обход ограничений, связанных с SAN-типом URI в сертификатах (CVE-2021-44531); недостаточная проверка входных данных в функции console.table(), которая может быть использована для назначения пустых строк цифровым ключам (CVE-2022-21824).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Релиз FreeRDP 2.0, свободной реализации протокола RDP
  3. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.12.0
  4. OpenNews: В Samba устранено 8 опасных уязвимостей
  5. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.104
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56498-flatpak
Ключевые слова: flatpak, samba, freerdp, clamav, node.js, systemd
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Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:16, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Буллшит бинго.
     
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 11:38, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ни строка не сходится, ни столбец.
    Нету SELinux, Docker, <хипстоподелие-на-Rust>, Кибернетес и МСэджФорЛинукс
     
     
  • 3.23, Аноним (1), 12:03, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сходится-сходится, 3 хипстоподелия в заголовке как минимум, одно ненужно и два ненужно для тех, у кого мышь от пальцев не отлипла.

    По поводу того, что ты упомянул - ну не бывает таких праздников, чтобы прямо вообще всё валилось и разом, если это только не вытянутый из сотни импортов leftpad. Если и это повалится, то тут двойное бинго.

     
  • 2.42, Аноним (42), 13:04, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Уязвимости в systemd, Flatpak, Samba, FreeRDP, Clamav, Node.js

    Прям сундук изобилия! Список на обязательное удаление отовсюду.

     
     
  • 3.48, Ан (??), 13:31, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и чем самбу заменить?
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 14:29, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    NFS
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:16, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Уязвимости в systemd, Flatpak, Samba, FreeRDP, Clamav, Node.js"

    "К-к-кооомммбоо!!!"

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:23, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    видимо, задолбались писать отдельные новости о дырах, решили агрегировать — можно даже отдельную рубрику сделать)
     
     
  • 3.8, Жироватт (ok), 11:35, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм...

    systemd, Flatpak, Node.js - копроративная хрень от шапочников
    Samba, FreeRDP, Clamav, - аналог и две привязки к майковским поделиям.

    Думаю, стоило бы так разделить новости

     
     
  • 4.13, Аноним (3), 11:41, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а нода каким местом относится к Red Hat?
     
     
  • 5.43, Аноним (42), 13:07, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты не знал, что ли?!
     
  • 5.44, Аноним (42), 13:09, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. Хинто 1: IBM...
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 11:33, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeRDP стоило бы вычеркнуть - сам он хорош, гнил лишь сам майковский протокол
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:03, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В лине никогда не будет аналога хреновому RDP/MSTSC.
     
     
  • 4.24, Жироватт (ok), 12:11, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналоги вендорлока были, есть и будут. От NX до переработанного VNC.
    Просто кое-кто "сисьодмен" и ничего другого, кроме как переустановить крянутую винду, ломануть termserv.dll и кое как пробросить 1С в remoteapp не знает, а главное не хочет знать.
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 12:40, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А самое главное что им это ненужно знать. Никто  им не доплатит за эти знания.

    Да даже тебе за эти сакральные знания никто не заплатил.  

     
  • 5.50, Аноним (22), 13:38, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имею в виду по скорости и фичам.

    VNC/NX и прочие убожества рядом не валялись.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_Desktop_Protocol#Features

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:28, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что такого полезного делает Systemd, чтобы его внедрять и делать больше дыр?
     
     
  • 2.7, Жироватт (ok), 11:34, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще не надоело разводить срач?
     
     
  • 3.10, Аноним (3), 11:38, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и делать больше дыр

    ... в озоновом слое

     
  • 3.26, псевдонимус (?), 12:27, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:40, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поставляет дыры в RH дистры, чтобы можно было продать следующе версию
     
     
  • 3.14, Аноним (3), 11:48, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    RHEL божественен
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 11:56, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С точки зрения успешности продаж?
     
     
  • 5.20, Аноним (3), 11:58, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    бытия
     
  • 2.25, Michael Shigorin (ok), 12:12, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Смотря кому...

    С учётом http://vk.com/@erthink-risc-v и тенденций в "работе с уязвимостями", ставшей очередным бизнесом вроде "антивирусного", сдаётся мне, что "дорогие партнёры" видят здесь лишь ещё один фронт, на котором хаос должен контролироваться именно ими.

     
  • 2.41, Аноним (41), 12:58, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он создаёт паству.
     
  • 2.57, _kp (ok), 16:53, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем полезен?
    При всех багах, дырах и тормозах systemd проще в управлении. Не удобнее, а именно проще.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:30, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почему никто не вспомнил про время загрузки systemd? Это же ведь самое важное!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:50, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот не надоело на больное давить? "Ценителям" снова придется напрягаться и ради тебя одного искать список плюсов. Хотя в душе понимая, что это яма
     
  • 2.16, Аноним (4), 11:53, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Devuan стабильнее работает и запускается увереннее чем Debian 11
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 12:52, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Devuan это вещь!
     
  • 2.21, rshadow (ok), 12:00, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это устарело еще на старте systemd. Даже в sysv была сразу добавлена иерархия которая снизила время загрузки до нескольких секунд.
     
  • 2.47, Аноним (42), 13:16, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > время загрузки systemd?

    Уже в несколько раз медленнее, чем старые баш-портянки.

     
     
  • 3.51, rshadow (ok), 13:45, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да. Чуть какая-то проблема, с сетью например, и ловишь таймаут загрузки на 5 минут по дефолту. Просто бред какой-то.
     
     
  • 4.55, Аноним (55), 16:17, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага. Баш-портянку хоть прервать можно было.
     
  • 2.53, Аноним (53), 15:27, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему никто не вспомнил про время загрузки systemd?

    Плюс время завершения работы в некоторых случаях.

     

  • 1.12, Аноним (12), 11:40, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Gghh
     
  • 1.17, InuYasha (??), 11:55, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    systemd-tmpfiles --remove вообще может повесить всё на свете. Знаю программистов, которые что-то такое в прод выкатывали, что этот процесс зачистки стабильно вешал машину раз (а то и два) в день. Не знаю, что там в поднаготной, но разве так трудно вообще снести директорию в /tmp/ и создать заново? Но нет - надо удалять в цикле каждый из миллиона файлов... (то, что погромисты косячники, я не спорю)
     
  • 1.18, Аноним (11), 11:55, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Combo horror
     
  • 1.27, Аноним (27), 12:34, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Также упоминается более опасный сценарий атаки на Ubuntu 21.04: так как из-за краха systemd-tmpfiles не создаётся файл /run/lock/subsys, а каталог /run/lock допускает запись для всех пользователей, атакующий может создать каталог /run/lock/subsys под своим идентификатором и через создание символических ссылок, пересекающихся с lock-файлами от системных процессов, организовать перезапись системных файлов.

    Мне кажется или systemd тут это вершина айсберга? Почему из-за отсутствия какого-то временного(!) файла, в папке, доступной для записи всем(!!), возможна перезапись системных файлов? Тут вопросы не к авторам сустемд

     
  • 1.28, Аноним (32), 12:36, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Системд — ненужно, которое генерирует ненужные уязвимости.  
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:39, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это уязвимости для кого надо уязвимости.
     
  • 2.38, Аноним (-), 12:55, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, лучше было бы, наверное, вообще забить на очистку /tmp, как это повсеместно было во времена sysV init.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 13:16, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вам Шляпа доплачивает за защиту в комментах? Ну ведь всем же понятно что системд дно по самой своей архитектуре и даже по реализации. Но нет все равно системд — наше все. Фу такими быть.  
     
  • 3.49, tolstushka.ru (ok), 13:32, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нормальных дистрибутивах был вызываемый через крон скрипт, который проверял access time и удалял брошенные файлы безо всяких systemd-tmpfiles...
     
     
  • 4.56, haha (??), 16:30, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линки в студию на это божественный код.
     

  • 1.29, псевдонимус (?), 12:38, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Системда, факпак, нода.
    Все в порядке, ничего необычного.
     

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