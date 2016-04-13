|
|
|
|2.9, Жироватт (ok), 11:38, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Ни строка не сходится, ни столбец.
Нету SELinux, Docker, <хипстоподелие-на-Rust>, Кибернетес и МСэджФорЛинукс
|
|
|
|3.23, Аноним (1), 12:03, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сходится-сходится, 3 хипстоподелия в заголовке как минимум, одно ненужно и два ненужно для тех, у кого мышь от пальцев не отлипла.
По поводу того, что ты упомянул - ну не бывает таких праздников, чтобы прямо вообще всё валилось и разом, если это только не вытянутый из сотни импортов leftpad. Если и это повалится, то тут двойное бинго.
|
|2.42, Аноним (42), 13:04, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Уязвимости в systemd, Flatpak, Samba, FreeRDP, Clamav, Node.js
Прям сундук изобилия! Список на обязательное удаление отовсюду.
|
|1.2, Аноним (2), 11:16, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
"Уязвимости в systemd, Flatpak, Samba, FreeRDP, Clamav, Node.js"
"К-к-кооомммбоо!!!"
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 11:23, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
видимо, задолбались писать отдельные новости о дырах, решили агрегировать — можно даже отдельную рубрику сделать)
|
|
|
|3.8, Жироватт (ok), 11:35, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хм...
systemd, Flatpak, Node.js - копроративная хрень от шапочников
Samba, FreeRDP, Clamav, - аналог и две привязки к майковским поделиям.
Думаю, стоило бы так разделить новости
|
|2.6, Жироватт (ok), 11:33, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
FreeRDP стоило бы вычеркнуть - сам он хорош, гнил лишь сам майковский протокол
|
|
|
|
|
|4.24, Жироватт (ok), 12:11, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Аналоги вендорлока были, есть и будут. От NX до переработанного VNC.
Просто кое-кто "сисьодмен" и ничего другого, кроме как переустановить крянутую винду, ломануть termserv.dll и кое как пробросить 1С в remoteapp не знает, а главное не хочет знать.
|
|
|
|5.32, Аноним (32), 12:40, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А самое главное что им это ненужно знать. Никто им не доплатит за эти знания.
Да даже тебе за эти сакральные знания никто не заплатил.
|
|1.4, Аноним (4), 11:28, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Что такого полезного делает Systemd, чтобы его внедрять и делать больше дыр?
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 11:40, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Поставляет дыры в RH дистры, чтобы можно было продать следующе версию
|
|2.25, Michael Shigorin (ok), 12:12, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Смотря кому...
С учётом http://vk.com/@erthink-risc-v и тенденций в "работе с уязвимостями", ставшей очередным бизнесом вроде "антивирусного", сдаётся мне, что "дорогие партнёры" видят здесь лишь ещё один фронт, на котором хаос должен контролироваться именно ими.
|
|2.57, _kp (ok), 16:53, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чем полезен?
При всех багах, дырах и тормозах systemd проще в управлении. Не удобнее, а именно проще.
|
|1.5, Аноним (5), 11:30, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Почему никто не вспомнил про время загрузки systemd? Это же ведь самое важное!
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 11:50, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Вот не надоело на больное давить? "Ценителям" снова придется напрягаться и ради тебя одного искать список плюсов. Хотя в душе понимая, что это яма
|
|2.16, Аноним (4), 11:53, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Devuan стабильнее работает и запускается увереннее чем Debian 11
|
|2.21, rshadow (ok), 12:00, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что это устарело еще на старте systemd. Даже в sysv была сразу добавлена иерархия которая снизила время загрузки до нескольких секунд.
|
|2.47, Аноним (42), 13:16, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> время загрузки systemd?
Уже в несколько раз медленнее, чем старые баш-портянки.
|
|
|
|3.51, rshadow (ok), 13:45, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кстати да. Чуть какая-то проблема, с сетью например, и ловишь таймаут загрузки на 5 минут по дефолту. Просто бред какой-то.
|
|2.53, Аноним (53), 15:27, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Почему никто не вспомнил про время загрузки systemd?
Плюс время завершения работы в некоторых случаях.
|
|1.17, InuYasha (??), 11:55, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
systemd-tmpfiles --remove вообще может повесить всё на свете. Знаю программистов, которые что-то такое в прод выкатывали, что этот процесс зачистки стабильно вешал машину раз (а то и два) в день. Не знаю, что там в поднаготной, но разве так трудно вообще снести директорию в /tmp/ и создать заново? Но нет - надо удалять в цикле каждый из миллиона файлов... (то, что погромисты косячники, я не спорю)
|
|1.27, Аноним (27), 12:34, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Также упоминается более опасный сценарий атаки на Ubuntu 21.04: так как из-за краха systemd-tmpfiles не создаётся файл /run/lock/subsys, а каталог /run/lock допускает запись для всех пользователей, атакующий может создать каталог /run/lock/subsys под своим идентификатором и через создание символических ссылок, пересекающихся с lock-файлами от системных процессов, организовать перезапись системных файлов.
Мне кажется или systemd тут это вершина айсберга? Почему из-за отсутствия какого-то временного(!) файла, в папке, доступной для записи всем(!!), возможна перезапись системных файлов? Тут вопросы не к авторам сустемд
|
|
|
|2.38, Аноним (-), 12:55, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ага, лучше было бы, наверное, вообще забить на очистку /tmp, как это повсеместно было во времена sysV init.
|
|
|
|3.46, Аноним (46), 13:16, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Вам Шляпа доплачивает за защиту в комментах? Ну ведь всем же понятно что системд дно по самой своей архитектуре и даже по реализации. Но нет все равно системд — наше все. Фу такими быть.
|
|3.49, tolstushka.ru (ok), 13:32, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В нормальных дистрибутивах был вызываемый через крон скрипт, который проверял access time и удалял брошенные файлы безо всяких systemd-tmpfiles...
|