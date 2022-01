"Уязвимости в systemd, Flatpak, Samba, FreeRDP, Clamav, Node.js"

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:23, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – видимо, задолбались писать отдельные новости о дырах, решили агрегировать — можно даже отдельную рубрику сделать)

3.8 , Жироватт ( ok ), 11:35, 13/01/2022 Хм... systemd, Flatpak, Node.js - копроративная хрень от шапочников

Samba, FreeRDP, Clamav, - аналог и две привязки к майковским поделиям. Думаю, стоило бы так разделить новости

4.13 , Аноним ( 3 ), 11:41, 13/01/2022 а нода каким местом относится к Red Hat?

5.43 , Аноним ( 42 ), 13:07, 13/01/2022 ты не знал, что ли?!

5.44 , Аноним ( 42 ), 13:09, 13/01/2022 P.S. Хинто 1: IBM...

2.6 , Жироватт ( ok ), 11:33, 13/01/2022 FreeRDP стоило бы вычеркнуть - сам он хорош, гнил лишь сам майковский протокол

3.22 , Аноним ( 22 ), 12:03, 13/01/2022 В лине никогда не будет аналога хреновому RDP/MSTSC.

4.24 , Жироватт ( ok ), 12:11, 13/01/2022 Аналоги вендорлока были, есть и будут. От NX до переработанного VNC.

Просто кое-кто "сисьодмен" и ничего другого, кроме как переустановить крянутую винду, ломануть termserv.dll и кое как пробросить 1С в remoteapp не знает, а главное не хочет знать.

5.32 , Аноним ( 32 ), 12:40, 13/01/2022 А самое главное что им это ненужно знать. Никто им не доплатит за эти знания. Да даже тебе за эти сакральные знания никто не заплатил.

5.50 , Аноним ( 22 ), 13:38, 13/01/2022 Я имею в виду по скорости и фичам. VNC/NX и прочие убожества рядом не валялись. https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_Desktop_Protocol#Features