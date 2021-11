В Samba устранено 8 опасных уязвимостей

2.3 , 41 ( ? ), 15:37, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – закладки открытыми не держат

2.4 , Аноним ( 4 ), 15:40, 10/11/2021 Ну да, это конечно не сравнить с сегодняшним раскрытием 55 уязвимостей в продуктах Microsoft, из которых куча Remote Code Execution без аутентификации. В Samba всего-то для атаки требуется наличие прав админа :-) https://www.zerodayinitiative.com/blog/2021/11/9/the-november-2021-security-up

3.8 , Аноним ( 4 ), 15:47, 10/11/2021 Особенно порадовали дыры "CVE-2021-42298 Microsoft Defender Remote Code Execution Vulnerability" и "CVE-2021-38666 Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability" Из 55 уязвимостей для двух уже в обиходе применялись эксплоиты, а у четырёх информация была публично раскрыта до исправления. Зачем им торопиться, enterprise же.

3.13 , QwertyReg ( ok ), 15:57, 10/11/2021 "А у вас негров линчуют!".

4.15 , деанон ( ? ), 16:01, 10/11/2021 Правильно, когда нечем аргументировать можно и дураком обозвать

3.18 , iPony129412 ( ? ), 16:19, 10/11/2021 > For November, Microsoft released patches today for 55 new CVEs in Microsoft Windows and Windows Components, Azure, Azure RTOS, Azure Sphere, Microsoft Dynamics, Microsoft Edge (Chromium-based), Exchange Server, Microsoft Office and Office Components, Windows Hyper-V, Windows Defender, and Visual Studio. А смешно. К чему это сравнение с таким гигантским фронтом?

2.6 , пох.. ( ? ), 15:42, 10/11/2021 Ну так ты ж не умеешь кодить, а кто за тебя будет-то?

3.7 , Анонн ( ? ), 15:47, 10/11/2021 Как показывает эта заметка - они тоже не умеют.

4.17 , Аноним ( 17 ), 16:15, 10/11/2021 Не показывает. У них есть продукт. А у него только мохнатые ручки и подслеповатые глазки