Реализация контроллера домена в Samba оказалась подвержена уязвимости ZeroLogin

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|1.1, Аноним (1), 12:32, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Люди сведующие, подскажите пожалуйста.
Чем лучше расшаривать ~/Uploads, на ноуте, по быстрому, для друзей? Везде выпиливают фтп, и уже не у всех в офисе можно встретить клиент для него. Смузи-мальчики с DAV серверами чтоли покусали, не в теме особо.
Samba-дыра-костыль-тоработаютонет не рассматривается, nfs особоая какая-то штука сильно не привлекает.
Уже лет .цать используется ftps://vsftpd-jail. Но может в 2020 появилась таки альтернатива на фоне активных отказов?
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|2.4, агент рептилоидов (?), 12:40, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хахаха, какой смишной раб!
Выложи свои уплоады в гуглеклауд, например - и расшарь в чятике всосапа линк. Все так делают.
> Уже лет .цать используется ftps://vsftpd-jail.
и вот не ссыкотно открывать все порты своего ноута "друзьям" и всему зоопарку что у тех друзей живет?
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|3.6, обор (?), 12:45, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В самолёте такой, смузи мальчик, взял и выложил всё в клуд.. я ж предупредил, без вас ребят.
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|4.10, агент рептилоидов (?), 12:49, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, несмузи дедушка - в самолете у твоих так называемых друзей откуда-то ведь возьмется из thin air клиент для твоего ftps.
Да и нет больше никаких самолетов, если ты не успел заметить. Это все враки были, не может аппарат тяжелее воздуха летать.
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|5.12, о (?), 12:52, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с ноута на ноут? Без проблем. В подготовка к презентации даже человек за несколько рядов по фтп работает с нами. Еще вопросы iq<20?
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|3.16, лдо (?), 13:02, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы мальчишка хоть раз в жизни подписывал многостраничные нда, он бы понимал немного вопрос в котором решил сегодня подкрепить своё нещадно подавленное чсв.
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|4.28, пох. (?), 14:34, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дада, многостраничные nda, шаринг по шитфтп с личного ноутбучека всем подряд, прям в самолете.
Рептилоиды, наверное, такого не ждали, они в растерянности.
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|2.5, Аноним (5), 12:44, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да расшарь ты через nginx и сделай там autoindex, всё. (сам так делаю)
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|3.7, лор (?), 12:46, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, на слух выглядит элегантно )
Спасибо, попробую!
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|6.15, ждл (?), 12:59, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну т.е. ситуация патовая и мы тем самым это признаём )
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|3.22, j.hb (?), 13:54, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Охренеть.. на тебе тот жепег на 20Кб, что я вчера обещал для презентации. Щас запущу только шарманку. И добавлю в автозагрузку.
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|4.24, ьбт (?), 13:57, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В общем то ясно что стоит оставаться на ftps еще какое-то время, пока что vsftpd живёт и кушать не просит. Страдает меньшинство, как раз меньше всего интересное? что само по себе интересно )
По всей видимости, придётся таки снова возиться с этой помойкой samba. Может наконец всё как-то по человечески наконец там стало..
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|2.27, Аноним (-), 14:27, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Начинай учить rust, потом у тебя просто не будет друзей - проблема решена !
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|2.11, пох. (?), 12:51, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, а новым модным обновлением, как я понимаю, сломали нахрен возможность подключения с XP и, может, заодно и семерок. Ну а чо, MS велела в морх, значит шва6одные пейсатели берут под козырек и с рвением бегут впереди паровоза выполнять.
Зато бебебезопастно!
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|3.18, m.makhno (ok), 13:09, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если ты ходишь по SMBv1, то хоть с десятки не дойдешь до места назначения
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|2.26, Брат Анон (?), 14:26, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Качественная реализация, чо?
Вот после этого верь МС про всякие WSL 2 -- они же туда зондов напихают.
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