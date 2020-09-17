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Реализация контроллера домена в Samba оказалась подвержена уязвимости ZeroLogin

17.09.2020 12:01

Разработчики проекта Samba предупредили пользователей, что недавно выявленная в Windows уязвимость ZeroLogin (CVE-2020-1472) проявляется и в реализации контроллера домена на базе Samba. Уязвимость вызвана недоработками в протоколе MS-NRPC и криптоалгоритме AES-CFB8, и при успешной эксплуатации позволяет злоумышленнику получить доступ администратора в контроллере домена.

Суть уязвимости в том, что протокол MS-NRPC (Netlogon Remote Protocol) позволяет при обмене данными аутентификации откатиться на использование RPC-соединения без шифрования. После этого атакующий может использовать брешь в алгоритме AES-CFB8 для подделки (спуфинга) успешного входа в систему. Для входа с правами администратора в среднем требуется около 256 попыток спуфинга. Для совершения атаки не требуется наличие рабочей учётной записи в контроллере домена - попытки спуфинга можно совершать с использованием неверного пароля. Запрос аутентификации через NTLM будет перенаправлен на контроллер домена, который вернёт отказ доступа, но атакующий может подменить данный ответ, и атакуемая система посчитает вход успешным.

В Samba уязвимость проявляется только в системах, не использующих настройку "server schannel = yes", которая начиная с Samba 4.8 выставлена по умолчанию. В частности скомпрометированы могут быть системы с настройками "server schannel = no" и "server schannel = auto", которые позволяют в Samba использовать те же недоработки в алгоритме AES-CFB8, что и в Windows.

При использовании подготовленного для Windows эталонного прототипа эксплоита, в Samba срабатывает только вызов ServerAuthenticate3, а операция ServerPasswordSet2 заканчивается сбоем (эксплоит требует адаптации для Samba). Про работоспособность альтернативных эксплоитов (1, 2, 3, 4) ничего не сообщается. Отследить попытки атаки на системы можно через анализ наличия записей с упоминанием ServerAuthenticate3 и ServerPasswordSet в логах аудита Samba.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Выпуск Samba 4.12.0
  3. OpenNews: Выпуск Samba 4.11.0
  4. OpenNews: Обновление Samba 4.10.8 и 4.9.13 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Уязвимость в Samba, позволяющая выполнить код на сервере
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в Heimdal Kerberos, затрагивающая Samba 4
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53728-samba
Ключевые слова: samba, domain, ad, windows
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 12:32, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Люди сведующие, подскажите пожалуйста.
    Чем лучше расшаривать ~/Uploads, на ноуте, по быстрому, для друзей? Везде выпиливают фтп, и уже не у всех в офисе можно встретить клиент для него. Смузи-мальчики с DAV серверами чтоли покусали, не в теме особо.

    Samba-дыра-костыль-тоработаютонет не рассматривается, nfs особоая какая-то штука сильно не привлекает.

    Уже лет .цать используется ftps://vsftpd-jail. Но может в 2020 появилась таки альтернатива на фоне активных отказов?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:37, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    python -m http.server чё б нет
     
  • 2.4, агент рептилоидов (?), 12:40, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Хахаха, какой смишной раб!

    Выложи свои уплоады в гуглеклауд, например - и расшарь в чятике всосапа линк. Все так делают.

    > Уже лет .цать используется ftps://vsftpd-jail.

    и вот не ссыкотно открывать все порты своего ноута "друзьям" и всему зоопарку что у тех друзей живет?

     
     
  • 3.6, обор (?), 12:45, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В самолёте такой, смузи мальчик, взял и выложил всё в клуд.. я ж предупредил, без вас ребят.
     
     
  • 4.10, агент рептилоидов (?), 12:49, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Угу, несмузи дедушка - в самолете у твоих так называемых друзей откуда-то ведь возьмется из thin air клиент для твоего ftps.

    Да и нет больше никаких самолетов, если ты не успел заметить. Это все враки были, не может аппарат тяжелее воздуха летать.

     
     
  • 5.12, о (?), 12:52, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с ноута на ноут? Без проблем. В подготовка к презентации даже человек за несколько рядов по фтп работает с нами. Еще вопросы iq<20?
     
  • 3.16, лдо (?), 13:02, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если бы мальчишка хоть раз в жизни подписывал многостраничные нда, он бы понимал немного вопрос в котором решил сегодня подкрепить своё нещадно подавленное чсв.
     
     
  • 4.28, пох. (?), 14:34, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дада, многостраничные nda, шаринг по шитфтп с личного ноутбучека всем подряд, прям в самолете.

    Рептилоиды, наверное, такого не ждали, они в растерянности.

     
  • 2.5, Аноним (5), 12:44, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да расшарь ты через nginx и сделай там autoindex, всё. (сам так делаю)
     
     
  • 3.7, лор (?), 12:46, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, на слух выглядит элегантно )
    Спасибо, попробую!
     
     
  • 4.8, дло (?), 12:46, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но как же аплоад???
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 12:54, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    PHP скрипт для аплоада с бейсик авторизацией на урл.
     
     
  • 6.15, ждл (?), 12:59, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну т.е. ситуация патовая и мы тем самым это признаём )
     
  • 5.20, Moomintroll (ok), 13:22, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но как же аплоад???

    nginx умеет WebDAV: https://nginx.org/ru/docs/http/ngx_http_dav_module.html

     
  • 2.19, GG (ok), 13:09, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ssh/sftp
     
  • 2.21, a (??), 13:50, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    self-hosted NextCloud.
     
     
  • 3.22, j.hb (?), 13:54, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Охренеть.. на тебе тот жепег на 20Кб, что я вчера обещал для презентации. Щас запущу только шарманку. И добавлю в автозагрузку.
     
     
  • 4.24, ьбт (?), 13:57, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем то ясно что стоит оставаться на ftps еще какое-то время, пока что vsftpd живёт и кушать не просит. Страдает меньшинство, как раз меньше всего интересное? что само по себе интересно )
    По всей видимости, придётся таки снова возиться с этой помойкой samba. Может наконец всё как-то по человечески наконец там стало..
     
  • 2.25, ryoken (ok), 14:17, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDEConnect
     
  • 2.27, Аноним (-), 14:27, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Начинай учить rust, потом у тебя просто не будет друзей - проблема решена !
     

  • 1.2, пох. (?), 12:36, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда не было, и вот, опять!
     
  • 1.9, Домохозяйка анонима (?), 12:49, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Полная совместимость, всё как заявлено.
     
     
  • 2.11, пох. (?), 12:51, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а новым модным обновлением, как я понимаю, сломали нахрен возможность подключения с XP и, может, заодно и семерок. Ну а чо, MS велела в морх, значит шва6одные пейсатели берут под козырек и с рвением бегут впереди паровоза выполнять.

    Зато бебебезопастно!

     
     
  • 3.18, m.makhno (ok), 13:09, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если ты ходишь по SMBv1, то хоть с десятки не дойдешь до места назначения
     
  • 2.26, Брат Анон (?), 14:26, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Качественная реализация, чо?

    Вот после этого верь МС про всякие WSL 2 -- они же туда зондов напихают.

     

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