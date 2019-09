Выпуск Samba 4.11.0

Часть нити удалена модератором

На винде уже нельзя запускать игры и фотошоп? Если так, то эта прошивка уже вообще ни на что не годится. В 2к19 году наконец в эту прошивку только-только завезли нормальный терминал (так и называется: windows terminal), в то время, как в операционных системах он есть еще начиная с прошлого века. Прошивка для запуска игр самая последняя реализовала у себя многозадачность и многопользовательность. В прошивке для запуска игр самой последней реализовали концепцию "магазина приложений", в то время, как в операционной системе Debian ее придумали еще в прошлом веке. Тем не менее, все в порядке, потому что никто не станет требовать от прошивки таких сложных вещей. Прошивка - на то и прошивка, что выполняет одну конкретную задачу: запускать игры. Или офис. Или фотошоп. Большего от нее (от прошивки) никто не ждет.

Спрос рождает предложение, нет ? за эту прошивку еще и деньги платят.

Пусть платят, я не против. Я против только того, чтобы табуретку называли теплотрассой, Сталина креветкой, а прошивку операционной системой.

Самое хреновое, что доят они не за "прошивку", а за фантик, дающий (кагбе) право этим пользоваться.

>Прошивка для запуска игр самая последняя реализовала у себя многозадачность и многопользовательность. Справедливости ради, МакоОСь реализовала у себя настоящую многозадачность только в X на рубеже веков. А NT таки раньше.

>> Прошивка для запуска игр самая последняя реализовала у себя

>> многозадачность и многопользовательность. Всё-таки не "прошивка" (монолитно обновляемая), а "прокладка", как по мне. > Справедливости ради, МакоОСь реализовала у себя настоящую

> многозадачность только в X на рубеже веков. А NT таки раньше. Таки на той макоси играться было можно, а на NT 3.51 или даже 4.0... да ладно, пусть пятой -- Вы вот пробовали?

На 4 5 таки можно было в fallout 1 2 и еще черви шли нормально Там даже опция
я пробовал на 3 11 4wg - heroes1 норм шли правда, при внезапном появлении босс...
репы и магазин - вещи диаметрально противоположные и придумали этот магазин в таком виде в эппл (или гугль?)

А вообще на лице ограниченность познаний либо лицемерие.

>> наконец в эту прошивку только-только завезли нормальный терминал (так и называется: windows terminal) Даже относительно венды, я никак не могу понять, зачем они переизобретали ConEmu (+Cygwin)..?

Открыл сайт ConEmu - ну страшно выглядит...

А так чего удивительного в том, что разработчики встроили в ОС что-то более вменяемое по дефолту?

Сайта не помню, 1 раз скачал установщик, а дальше оно само обновляется, хоть на ...
Ну молодец Можешь своё Я куда подальше засунуть - ибо толку от него мало Вот...