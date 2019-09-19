Выпуск Samba 4.11.0

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|3.6, echo (??), 00:31, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Веселее всего танцуется когда вроде все правильно, и конфиг красивый но неРаботает.
Ни форумы ни мануалы а также tcpdump не помагают, тебе говорят ну ты "кривой", хотя и ставищь пакеты из stable.
Короче у меня часто из Samba получалась Rubma.
Хотя как standAlone файловый сервер работает надежно.
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|7.39, letsmac (ok), 00:44, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Битрекс на яве?
Не пользуюсь. Не понимаю зачем это приблуда нужна вообще.
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|3.7, Аноним (7), 00:41, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Прослойка между операционной системой и прошивкой для запуска игр и фотошопа, очевидно же.
Пофиксил тебя.
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|Часть нити удалена модератором
|5.9, Аноним (7), 00:59, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На винде уже нельзя запускать игры и фотошоп? Если так, то эта прошивка уже вообще ни на что не годится. В 2к19 году наконец в эту прошивку только-только завезли нормальный терминал (так и называется: windows terminal), в то время, как в операционных системах он есть еще начиная с прошлого века. Прошивка для запуска игр самая последняя реализовала у себя многозадачность и многопользовательность. В прошивке для запуска игр самой последней реализовали концепцию "магазина приложений", в то время, как в операционной системе Debian ее придумали еще в прошлом веке.
Тем не менее, все в порядке, потому что никто не станет требовать от прошивки таких сложных вещей. Прошивка - на то и прошивка, что выполняет одну конкретную задачу: запускать игры. Или офис. Или фотошоп. Большего от нее (от прошивки) никто не ждет.
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|6.11, Адекват (ok), 07:09, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Спрос рождает предложение, нет ? за эту прошивку еще и деньги платят.
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|7.12, Аноним (7), 07:47, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пусть платят, я не против. Я против только того, чтобы табуретку называли теплотрассой, Сталина креветкой, а прошивку операционной системой.
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|7.20, ryoken (ok), 11:22, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое хреновое, что доят они не за "прошивку", а за фантик, дающий (кагбе) право этим пользоваться.
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|6.16, Аноним (16), 10:09, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Прошивка для запуска игр самая последняя реализовала у себя многозадачность и многопользовательность.
Справедливости ради, МакоОСь реализовала у себя настоящую многозадачность только в X на рубеже веков. А NT таки раньше.
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|7.31, Michael Shigorin (ok), 16:15, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Прошивка для запуска игр самая последняя реализовала у себя
>> многозадачность и многопользовательность.
Всё-таки не "прошивка" (монолитно обновляемая), а "прокладка", как по мне.
> Справедливости ради, МакоОСь реализовала у себя настоящую
> многозадачность только в X на рубеже веков. А NT таки раньше.
Таки на той макоси играться было можно, а на NT 3.51 или даже 4.0... да ладно, пусть пятой -- Вы вот пробовали?
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|8.37, пох. (?), 22:15, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я пробовал на 3 11 4wg - heroes1 норм шли правда, при внезапном появлении босс... текст свёрнут, показать
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|6.17, чрввр (?), 10:12, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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репы и магазин - вещи диаметрально противоположные и придумали этот магазин в таком виде в эппл (или гугль?)
А вообще на лице ограниченность познаний либо лицемерие.
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|6.19, ryoken (ok), 11:21, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> наконец в эту прошивку только-только завезли нормальный терминал (так и называется: windows terminal)
Даже относительно венды, я никак не могу понять, зачем они переизобретали ConEmu (+Cygwin)..?
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|7.44, iPony129412 (?), 07:50, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открыл сайт ConEmu - ну страшно выглядит...
А так чего удивительного в том, что разработчики встроили в ОС что-то более вменяемое по дефолту?
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|8.45, ryoken (ok), 08:52, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сайта не помню, 1 раз скачал установщик, а дальше оно само обновляется, хоть на ... текст свёрнут, показать
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|4.30, Michael Shigorin (ok), 16:13, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Прослойка между операционной системой и прошивкой для запуска игр
>> и фотошопа, очевидно же.
> Пофиксил тебя.
Не, не пофиксили. Это какой-то очередной торчок (вероятно, и в плохом смысле тоже), который сюда прибехал исключительно нагадить.
Что уже пофикшено.
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|2.5, Аноним (5), 00:31, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В молодости на самба 3 в маленькой конторе (пол сотни) домен такой сделал поиграться, по ощущениям, значительно шустрее все типовые задачи происходили. Ну а когда 4 версия вышла, так и вообще на постоянку можно оставить.
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|2.25, Многодетная поничка (?), 12:41, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Она вроде бы не нужна, но без неё нельзя, хоть, какая-то лазейка, запретить самбу, это почтишто запретить АНБ. Живём пользуемся и угораем, ну поня!
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|2.14, San (??), 08:36, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если мне не изменяет мой склероз, то они и не собирались это делать. Типа фича такая - костылями все лечится
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|2.27, пох. (?), 13:32, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> - claims based access control
и ты, конечно же, можешь рассказать нам - что это такое, как используется в принципе, и зачем остро понадобилось именно в твоей системе?
А, нет, просто скопипастил непонятные буковки? Ну ок, не обновляй свою схему - всем, вообще-то, похрен.
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|3.35, Аноним (26), 17:21, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да легко. Конкретно "в моей системе" это потребовалось людям, чтобы создать единое киоск-приложение, содержащее внутри себя нативный функционал и отображающее внутри себя несколько сайтов. При этом каждый кусок живёт и работает по отдельности и использует свою базу аутентификации и авторизации, причём некоторые нативные куски аутентифицируются строго через свои базы даже без поддержки LDAP. Пользовательская история в том, что нужно перестать вводить логин и пароль по 6 раз. Со стороны техподдержки - иметь единую базу пользователей. То есть речь об Enterprise SSO.
В схеме AD 2012 R2+ имеется поддержка авторизации по утверждениям на стороне IdP. Для AD FS это даёт такие вещи как Device Registrations и пр.
И вот если тебе нужно построить внешний брокер аутентификации и авторизации, не важно AD FS там или OpenAM, то samba как IdP в этом случае в авторизацию не сможет. А в идеале, хочется, чтобы локальный кэш токенов утверждения от Device Registrations автоматически аутентифицировал и авторизовывал "недоменного пользователя", того который вообще вне реалма кербероса, и от которого нет доступа к LDAP даже на чтение. Но такие вещи это совсем не то что не про samba. Это вообще не про linux.
P.S. Проблема в этом случае решилась, кстати. Путём тотального отказа от Linux везде и у пользователя и замену Samba на AD DS. Печально, но факт. Linux и SSO в гибридной среде - это морока с техническими ограничениями.
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|4.36, пох. (?), 22:02, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну ооок, редкий случай когда человек понимает, что творит.
(но смысл обновления схемы, если что - это чтоб _сервер_ самбы добавить в 2012й домен, в том числе. В такой позе он даже будет, вероятно, работать и в твоей конструкции.)
мы, к счастью, пока еще не доросли до sso (хрен с ними, страданиями техподдержки - но независимые логины, не позволяющие одним ключом открыть и мусорное ведерко, и сейф с деньгами - скорее все же благо), поэтому уже дважды отменяли переход на 2012.
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|1.40, Аноним (40), 03:39, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посоветуйте альтернативу работающую через TCP/IP и с шифрованием? Хочу через интернеты пробросить диск
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|2.43, пох. (?), 07:35, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Посоветуйте альтернативу работающую через TCP/IP и с шифрованием?
б-жественная десяточка? (не дебиан) Волшебный 2016?
Не поверишь, в проклятой - "через tcp/ip" - с 95го года (помнити windows95!), шифрование - с 2009го (R2)
врали-то, врали, конечно, что в сосамбе все то же самое уже десять лет. Но наверняка врут.
но ты будь настоящим октябренком и не сдавайся - присвинячивай соплями и клеем ssh2fs!
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