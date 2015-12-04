Новые версии Samba 4.14.4, 4.13.8 и 4.12.15 с устранением уязвимости

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|2.14, пох.. (?), 17:02, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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потому что остальные 33 уже не поддерживаются.
Current stable release
Samba 4.14.4
Просто они там немодные, немолодежные, и до концепции "пользователю не надо знать никаких цифр, ему нужна ПОСЛЕДНЯЯ версия и наплевать, что в ней половина поломана а вторая по-другому чем в предпоследней" еще не доросли.
(но стараются, поэтому 3я ветка брошена)
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|1.4, Аноним (4), 15:39, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Никто не понимает уязвимость ли это и может ли она быть использована, но надо исправить. Напоминает недавние патчи в ядро.
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|2.10, пох.. (?), 16:38, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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у вас опечатка в слове "виндоузятников". Зуммеры, кстати, еще и не родились, когда кенгуру напрыгал на хвосте первую самбу.
Эх... если бы это и правда так было :-(
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|4.15, пох.. (?), 17:05, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ssh
ага-ага, каждому пользователю, которому не жалко дать файловый доступ - дадим еще shell equivalent на том же сервере.
А потом будем костылить кривые подпорочки чтоб он этим шеллом ненароком не воспользовался - как шеллом.
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|5.17, пох. (?), 17:07, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А потом будем костылить кривые подпорочки
А чем ещё заниматься после просмотра тикток?
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|3.19, kusb (?), 17:14, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В локалках smb'у заменила dc++. Я хотел бы посмотреть и на организацию, которая оброщает документы используя корпоративный dc хаб. Ха.
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|1.22, Аноним (22), 18:27, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хаха. Фрактал обиделся и побежал плакаться модераторам :D
Бедненький. Не плакай, головка бобо будет делать.
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