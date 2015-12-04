The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Новые версии Samba 4.14.4, 4.13.8 и 4.12.15 с устранением уязвимости

29.04.2021 15:21

Подготовлены корректирующие выпуски пакета Samba 4.14.4, 4.13.8 и 4.12.15 с устранением уязвимости (CVE-2021-20254), которая в большинстве случаев может привести к краху процесса smbd, но в наихудшем сценарии не исключается возможность неавторизированного доступа к файлам и удаления непривилегированным пользователем файлов на сетевом разделе.

Уязвимость вызвана ошибкой в функции sids_to_unixids(), приводящей к чтению данных из области за границей буфера при преобразовании идентификаторов групп SID (Windows Security Identifier) в GID (Unix Group ID). Проблема возникает в случае добавления отрицательного элемента в кэш сопоставлений SID в GID. Разработчики Samba не смогли выявить надёжные и повторяемые условия для проявления уязвимости, но выявивший уязвимость исследователь считает, что проблема может быть эксплуатирована для удаления файлов на файловом сервере без должных прав на выполнение данной операции.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Обновление Samba 4.14.2, 4.13.7 и 4.12.14 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск Samba 4.14.0
  4. OpenNews: Реализация контроллера домена в Samba оказалась подвержена уязвимости ZeroLogin
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в Heimdal Kerberos, затрагивающая Samba 4
  6. OpenNews: Уязвимость в Samba 4, которая может привести к удалённому выполнению кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55045-samba
Ключевые слова: samba
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:24, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему у них три версии? Какие-то более стабильные считаются?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:45, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Все три стабильно дырявые
     
  • 2.14, пох.. (?), 17:02, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потому что остальные 33 уже не поддерживаются.

    Current stable release
    Samba 4.14.4

    Просто они там немодные, немолодежные, и до концепции "пользователю не надо знать никаких цифр, ему нужна ПОСЛЕДНЯЯ версия и наплевать, что в ней половина поломана а вторая по-другому чем в предпоследней" еще не доросли.

    (но стараются, поэтому 3я ветка брошена)

     

  • 1.2, Аноним (2), 15:25, 29/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:38, 29/04/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.7, Аноним (-), 16:11, 29/04/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 17:43, 29/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.9, пох. (?), 16:29, 29/04/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.4, Аноним (4), 15:39, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никто не понимает уязвимость ли это и может ли она быть использована, но надо исправить. Напоминает недавние патчи в ядро.
     
  • 1.8, пох. (?), 16:26, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    apt purge samba* эта дрянь для зуммеров
     
     
  • 2.10, пох.. (?), 16:38, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    у вас опечатка в слове "виндоузятников". Зуммеры, кстати, еще и не родились, когда кенгуру напрыгал на хвосте первую самбу.

    Эх... если бы это и правда так было :-(

     
     
  • 3.11, пох. (?), 16:42, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поделка с заделом на будущее с понями и арчем.
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:44, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альтернативу предложить сможете?
     
     
  • 3.13, пох. (?), 16:47, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ssh
     
     
  • 4.15, пох.. (?), 17:05, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ssh

    ага-ага, каждому пользователю, которому не жалко дать файловый доступ - дадим еще shell equivalent на том же сервере.

    А потом будем костылить кривые подпорочки чтоб он этим шеллом ненароком не воспользовался - как шеллом.

     
     
  • 5.17, пох. (?), 17:07, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А потом будем костылить кривые подпорочки

    А чем ещё заниматься после просмотра тикток?

     
  • 3.16, пох.. (?), 17:06, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Альтернативу предложить сможете?

    утки!

     
  • 3.18, Аноним (18), 17:10, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SFTP?
     
  • 3.19, kusb (?), 17:14, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В локалках smb'у заменила dc++. Я хотел бы посмотреть и на организацию, которая оброщает документы используя корпоративный dc хаб. Ха.
     
  • 3.21, Аноним (21), 18:08, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обращайте внимания. Товарищ не в себе.
     
     
  • 4.23, Аноним (12), 18:50, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вдруг хоть что-то здравое осталось..
     

  • 1.22, Аноним (22), 18:27, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хаха. Фрактал обиделся и побежал плакаться модераторам :D

    Бедненький. Не плакай, головка бобо будет делать.

     
  • 1.24, Аноним (24), 18:59, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неработающий cp -p на самба шару пофиксили или всё никак?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    A-Real
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру