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Обновление Samba 4.14.2, 4.13.7 и 4.12.14 с устранением уязвимостей

25.03.2021 11:23

Подготовлены корректирующие выпуски пакета Samba 4.14.2, 4.13.7 и 4.12.14, в которых устранены две уязвимости:

  • CVE-2020-27840 - переполнение буфера, возникающее при обработке специально оформленных имён DN (Distinguished Name). Анонимный атакующий может вызвать крах сервера AD DC LDAP на базе Samba через отправку специально оформленного bind-запроса. Так как в ходе атаки имеется возможность контролировать область перезаписи, не исключаются и более серьёзные последствия, такие как выполнение своего кода на сервере, но рабочего эксплоита пока нет. Так как приводящий к уязвимости код разбора строки DN выполняется на стадии до проверки параметров аутентификации проблема может быть эксплуатирована атакующим, не имеющим учётной записи на сервере.
  • CVE-2021-20277 - чтение из области вне границ буфера при обработке на сервере AD DC LDAP специально оформленного фильтра, задаваемого пользователем. Проблема может привести к краху серверного обработчика или утечке содержимого из памяти процесса.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Выпуск Samba 4.14.0
  3. OpenNews: Реализация контроллера домена в Samba оказалась подвержена уязвимости ZeroLogin
  4. OpenNews: Обновление Samba 4.10.8 и 4.9.13 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Обновление Samba 4.9.3, 4.8.7 и 4.7.12 с устранением 6 уязвимостей
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любого пользователя
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54827-samba
Ключевые слова: samba
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Обсуждение (7) RSS
  • 1.1, Qwerty (??), 11:40, 25/03/2021 [ответить]  
    		• +5 +/
    Всем плевать. Астрологи объявили неделю Столлмана и количество комментариев в тематических ветках утроилось.
     
     
  • 2.2, Бррынь (?), 11:42, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    20 минут без комментариев, даже как то не посебе стало.. разрядили, спасибо
     
     
  • 3.3, ананим.orig (?), 11:50, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я например вчера ещё обновился.
    и вообще, к подобным новостям нужна приписка — если хотите быть в курсе, подписывайтесь на списки рассылки того ПО, которое используете.
    в данном случае тут — https://lists.samba.org/
    к тому же там можно задать вопрос в случае траблов. народ довольно дружелюбно отвечает.
     

  • 1.4, InuYasha (??), 12:01, 25/03/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Новость о samba. Минутка радости на opennet.
     
     
  • 2.5, Леголас (ok), 12:06, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    минутка что бы дух перевести (:
     

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