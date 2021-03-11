Выпуск Samba 4.14.0

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|1.7, Аноним (7), 13:23, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Шерето тормозное, наконец-то можно монтировать файлы виртуалок без всего этого. Ещё бы придумали как монтировать открытые на запись файлы. Пользователям AD конечно выбирать не приходится.
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|1.11, Аноним (11), 13:39, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Наконец-то политкорректные названия - теперь не надо терпеть унижение.
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|1.15, Аноним (15), 14:23, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В компоненте CTDB, отвечающем за работу кластерных конфигураций, проведена чистка неполиткорректных терминов.
Какой хернёй люди заняты!
Шли бы уж тогда из программистов в депутаты или министры.
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|2.17, клавиатура (?), 15:08, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обрати внимание, что все мы с утра до вечера занимаемся херней.
Как нас выдрессировали, так мы и подпрыгиваем с утра до вечера как макаки, мчась наперегонки к ложным целям.
Только результат всегда один - погружение в культурный слой.
Исключение состовляют те, кто знает как выйти из матрицы, благо эта информация не является сегодня секретной.
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|2.22, пох. (?), 15:21, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>В компоненте CTDB, отвечающем за работу кластерных конфигураций, проведена чистка неполиткорректных терминов.
> Какой хернёй люди заняты!
> Шли бы уж тогда из программистов в депутаты или министры.
сглазишь. Так от них - значительно меньше вреда. Просто не пользуйся сосамбой старше 13й версии.
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|2.23, iPony129412 (?), 16:16, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это люди...
То налево 👈🏿 и направо 👉 матягаются и токсичат, а потом берут и это убирают...
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|1.18, Секрет (?), 15:08, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В конце так и не понял. Если софт GPL, модуль включает только заголовочные файлы, модуль должен быть GPL или нет? Или только софт gpl, модуль gpl, а дальше уже софт не gpl? А если 3й софт включает заголовки модуля то опять gpl?! Заголовки это софт?
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|2.20, пох. (?), 15:18, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В конце так и не понял.
Это потому что ты не умеешь кодить и не в теме, что такое vfs.
Модуль всегда gpl, он линкуется с сосамбой. Вопрос был в том, можно ли вообще такие модули кодить, если то, с чем они интегрировать сосамбу предназначены - не гепеле хлам ни разу.
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|2.21, Аноним (21), 15:20, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Заголовки это софт?
Смотря сколько чемоданов зелени занесёшь в суд (см. тягомотину Гугл-Оракл, когда суд неск-ко раз менял мнение на противоположное).
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