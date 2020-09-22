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Выпуск Samba 4.13.0

22.09.2020 22:33

Представлен релиз Samba 4.13.0, продолживший развитие ветки Samba 4 с полноценной реализацией контроллера домена и сервиса Active Directory, совместимого с реализацией Windows 2000 и способного обслуживать все поддерживаемые Microsoft версии Windows-клиентов, в том числе Windows 10. Samba 4 является многофункциональным серверным продуктом, предоставляющим также реализацию файлового сервера, сервиса печати и сервера идентификации (winbind).

Ключевые изменения в Samba 4.13:

  • Добавлена защита от уязвимости ZeroLogon (CVE-2020-1472), позволяющей злоумышленнику получить права администратора в контроллере домена в системах, не использующих настройку "server schannel = yes".
  • Требования к минимальной версии Python повышены с Python 3.5 до Python 3.6. Возможность сборки файлового сервера с Python 2 пока сохранена (перед запуском ./configure' и 'make' следует установить переменную окружения 'PYTHON=python2'), но в следующей ветке она будет удалена и для сборки будет обязательным наличие Python 3.6.
  • Функциональность "wide links = yes", позволяющая администраторам файлового сервера создавать символические ссылки в область вне текущего SMB/CIFS-раздела, вынесена из smbd в отдельный модуль "vfs_widelinks". В настоящее время данный модуль автоматически загружается при наличии в настройках параметра "wide links = yes". В будущем планируется удалить поддержку "wide links = yes" из-за проблем с безопасностью, а пользователям samba настоятельно рекомендуется вместо "wide links = yes" перейти к применению монтирования внешних частей ФС при помощи "mount --bind".
  • Объявлена устаревшей поддержка классического режима контроллера домена. Пользователям NT4-подобных контроллеров доменов ('classic') следует перейти на использования контроллеров домена Samba Active Directory для возможности работы с современными Windows-клиентами.
  • Объявлены устаревшими небезопасные методы аутентификации, которые можно использовать только с протоколом SMBv1: "domain logons", "raw NTLMv2 auth", "client plaintext auth", "client NTLMv2 auth", "client lanman auth" и "client use spnego".
  • Из smb.conf удалена поддержка опций "ldap ssl ads" и "server schannel".


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.samba.org/archiv...)
  2. OpenNews: Реализация контроллера домена в Samba оказалась подвержена уязвимости ZeroLogin
  3. OpenNews: Выпуск Samba 4.12.0
  4. OpenNews: Выпуск Samba 4.11.0
  5. OpenNews: Выпуск Samba 4.10.0
  6. OpenNews: Выпуск Samba 4.9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53765-samba
Ключевые слова: samba, smb, ldap, ad
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (-), 00:13, 23/09/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Почему самба НИКОГДА не работает?
     
     
  • 3, Самый Лучший Гусь (?), 00:20, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это риторический вопрос?
     

  • 2, Аноним (-), 00:18, 23/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Проще скопировать файлы флешкой из лункса в шиндоус и наоборот чем тратить время на этот глюкодром. Простая установка ssh службы в винду намного полезнее чем это поделее толерастов. Не траттье время и нервы всё равно через некоторое время она перестаёт подключаться.
     
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