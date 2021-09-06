Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.104

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|1.1, Аноним (1), 10:32, 06/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Который год любуюсь: ни в одном дистрибутиве clamav не идет свежий, в то время как процесс обновления (freshclam) постоянно при обновлении ругается, что у вас движок не самый новый, обновитесь.
Это мейнтенеры болт забивают, или такой стеб от авторов антивируса, которые словно бы не знают, что в реальном мире с их детищем происходит?
Свою же репу (репы, для разных ОС) авторы не решаются завести. Год этак десятый точно эта тема актуальна, но им как-то не до того, "мы же написали, а у юзеров работает или нет - нас не волнует".
По поводу качества работы после такого подхода даже к установке возникают законные вопросы.
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|2.5, Аноним (5), 10:51, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> изменением стало формирование официальных установочных пакетов
Качайте и ставьте.
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|2.7, And (??), 11:01, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вариант трактовки:
Это корпорация. Там нет понятия мэйнтэйнеры в том виде, как в опенсорсе. Эта механика другая. Судя по описанному там или рук. проекта сидит ровно и не уделяет внимания развитию. Или бюджетов нет. А проект не основной совершенно. И может быть просто изыскательским с перспективы верхних бизнес-директоров. Просто держат проект в запасе для возможности старта-развития в случае чего.
Бюджеты нужны на малый коллектив админов, малый коллектив билд-инженеров и железо (с полками дисков, дублированиями и прочая, прочая), хотя бы.
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|3.20, Аноним (-), 14:04, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Твой вариент трактовки это Русский Мир. Не имеющий в реальной американской почве параллелей.
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|2.8, Аноним (8), 11:39, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там прикол в конфиге. Таймаут стоит на скачивание базы. Если скачать не успел, перекачивает заново и опять не успевает. От такой фигни охреневает сервер клаудфлэйр и банит на сутки.
Надо таймаут выставить большой и всё будет обновляться.
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|2.6, Аноним (4), 10:53, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никак все вирусы охватить не могут, чтоб выпустить первую полностью рабочую версию. Только, вроде, всех добавили, а они уже новые наплодились. Сизифов труд...
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|1.10, Аноним (10), 11:59, 06/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>Пакеты подготовлены для Linux (в форматах RPM и DEB в вариантах для архитектур x86_64 и i686), macOS (для x86_64 и ARM64, включая поддержку чипа Apple M1) и Windows (x64 и win32).
Вот это - адекватный подход! А не snapы/flatpakи, как сейчас модно. Уважаю!
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|2.26, anonymous (??), 15:07, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне кажется, что одно другому не противопоставляется. Можно делать и deb/rpm/ebuild/msi и в то же время ещё и snap/flatpak.
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|1.11, Урри (ok), 12:18, 06/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пользователи офтопика: а вы вообще какие-то сторонние антивирусы используете? Или встроенного от МС хватает?
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|2.13, Anonymoustus (ok), 12:41, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Никакие не используем. И встроенный не используем, потому что нет Десяточки — нет и его.
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|2.16, Ананас (?), 13:06, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сторонние остались уделом либо упоротых васянов либо каких-нибудь госов (по понятным причинам).
Опять же, всякие битдефендеры, нортоны-авасты и прочие трояны усиленно вкладываются в пиар.
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|2.18, нононим (?), 13:39, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Стандартно: Defender, Касперский, Доктор Вэб, Нод32, Аваст, БитДефендер, 360 тотал секурити.
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|3.19, 1 (??), 13:45, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как это всё на одном компе уживается ?
Не тормозит ?
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|3.30, Аноним (-), 16:44, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой, мамочки.. Больше похоже на плюшкинизм, чем на обеспечение безопасности (особенно, если это всё бесплатное)
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|2.21, МояВенда (ok), 14:13, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну как бы антивирус это и есть самый главный троян на компе - жрет ресурсы, следит за тобой, периодически требует денег.
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|3.28, Аноним (-), 16:38, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Весь ужас в том, что Касперкий и Доктор Вэб не просто следят, а плотно сотрудничают с конторой.
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|4.36, 1 (??), 17:17, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чём ужас-то ?
Всем же известно, что только Мюллеру можно верить.
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|1.22, suffix (ok), 14:36, 06/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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На моём сервере сабж больше всех оперативки жрёт - 1,5Gb. Хорошо что у меня запас памяти большой.
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|3.29, ыы (?), 16:41, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И как всегда обманывают.. и только линуксоиды его реально не используют. :)
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|1.32, Аноним (33), 16:59, 06/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> бесполезный антивирусный пакет ClamAV 0.104
FTFY
По последним данным (а его уже лет 5 никто не тестирует, ибо detection rate безумно низкий) - он находил < 60% in the wild viruses, т.е. по сути толку от него ноль.
// b.
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