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Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.102

03.10.2019 08:39

Компания Cisco представила новый значительный выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.0. Напомним, что проект перешёл в руки Cisco в 2013 году после покупки компании Sourcefire, развивающей ClamAV и Snort. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Ключевые улучшения:

  • Функциональность прозрачной проверки открываемых файлов (on-access scanning, проверка в момент открытия файла) перенесена из clamd в отдельный процесс clamonacc, реализованный по аналогии с clamdscan и clamav-milter. Указанное изменение позволило организовать работу clamd под обычным пользователем без необходимости получения root-привилегий. Кроме того, в clamonacc добавлена возможность удаления, копирования или замены проблемных файлов, налажено сканирование созданных и перемещённых файлов, обеспечена поддержка обработчиков VirusEvent в режиме on-access;
  • Значительно переработана программа freshclam, в которой появилась поддержка HTTPS и возможность работы с зеркалами, обрабатывающими запросы на сетевых портах, отличных от 80. Базовые операции работы с БД вынесены в отдельную библиотеку libfreshclam;
  • Добавлена поддержка извлечения данных из архивов egg (ESTsoft), не требующая установки несвободной библиотеки UnEgg;
  • Добавлена возможность ограничения времени сканирования, которая по умолчанию выставлена в 120 секунд. Лимит можно изменить через директиву MaxScanTime в clamd.conf или параметр "--max-scantime" в утилите clamscan;
  • Улучшена обработка исполняемых файлов, снабжённых цифровыми подписями Authenticode. Добавлена возможность создания белых и чёрных списков сертификатов. Улучшен разбор формата PE;
  • Добавлена возможность создания сигнатур байткода для распаковки исполняемых файлов Mach-O и ELF;
  • Проведено переформатирование всей кодовой базы при помощи утилиты clang-format;
  • Налажено автоматизированное тестирование ClamAV в сервисе Google OSS-Fuzz;
  • Проведена работа по устранению предупреждений компилятора при сборке с опциями "-Wall" и "-Wextra";
  • Для платформы Windows портирована утилита clamsubmit и режим извлечения метаданных в clamscan (--gen-json);
  • Документация перемещена в специальный раздел на сайте и теперь доступна online, помимо поставки внутри архива в каталоге docs/html.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2019/1...)
  2. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.4 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.101
  4. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100
  5. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.99
  6. OpenNews: Компания Cisco завершила сделку по покупке Sourcefire, развивающей Snort и ClamAV
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clamav, virus
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ваня Бевзюк сетевик (?), 09:05, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Cisco - боги. Продукт сильно улучшился благодаря им
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:37, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не сотвори себе кумира
     

  • 1.2, ано (?), 10:01, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    nice
    immunet.com has banned the country or region your IP address is in (RU)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:11, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Никогда такого не было и вот опять.

    Любителей облаков опять накормили сладким хлебушком.

     
     
  • 3.4, Линус (?), 10:15, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не Россия забанила сайт, а владелец сайта забанил доступ из России.
     
     
  • 4.9, Аноним (3), 10:28, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что ? Хлебушек стал не таким сладким ?
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:28, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Демократия и права человека во все поля.
     
     
  • 3.14, тщт (?), 10:41, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    представь себе, а что ты сделал чтобы защитить демократию в этой стране, а америкосскому дамосу глубоко пофиг на твои права, а правительству нет, зато правительству этой страны пофиг, вот они его и продали за скрепы, все логично
     
  • 3.15, Аноним (3), 10:44, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Демократия это власть демократов, пора бы и знать.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:17, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Зачем нужен антивирусник вообще? Даже на винде никогда не пользовался этим троянским конём. Настраиваем норм систему и спим спокойно.
     
     
  • 2.7, IvAnZ (?), 10:28, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На сервере почты проверять входящие письма на наличие прикрепленных вирусов например или на файл сервере проверять каждый новый файл не вирус ли это. Хостинг сайта проверять не добавили ли в дырявый сайт какой-то malware
     
  • 2.10, бублички (?), 10:30, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Настраиваем норм систему и спим спокойно

    на твоём конкретном компьютере с одним пользователем (тобой) кроме косынки и сапёра тебе наверное ничего больше и не нужно. твой компьютер вообще можно смело на пару десятилетий выключить, просто с целью экономии электричества. ну и чтоб опять-таки не жужжал, чтоб тебе ещё спокойней было спать. а если у тебя хотяб 2 десятка серверов и 2000 пользователей (каждый со своим компьютером), при этом доля более-менее разумных среди них составляет не больше 2-5%, в то время как остальные запускают всё подряд (включая doc и pdf присланные из Нигерии)? мозги включай хоть чуть-чуть прежде чем комментарии строчить

     

  • 1.6, iCat (ok), 10:25, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не флуда ради: если есть опыт практического использования ClamAV - поделитесь впечатлениями?
     
     
  • 2.11, Аноним (8), 10:33, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть очень давнишний (когда заведовал корпоративным почтовиком). Без левых баз - шерето. С левыми базами - шерето с чуть меньшими дырочками. После нескольких скандалов, когда антивирусники на персоналках ловили малварь в письмах, начальство дало денег на др.Уеб.
     
  • 2.13, Аноним (3), 10:41, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опыт прост с бесплатными базами или не ловит практически ничего или задалбывает ложными срабатываниями.
     
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