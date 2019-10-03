Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.102

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|1.2, ано (?), 10:01, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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nice
immunet.com has banned the country or region your IP address is in (RU)
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|2.3, Аноним (3), 10:11, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Никогда такого не было и вот опять.
Любителей облаков опять накормили сладким хлебушком.
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|3.4, Линус (?), 10:15, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не Россия забанила сайт, а владелец сайта забанил доступ из России.
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|3.14, тщт (?), 10:41, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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представь себе, а что ты сделал чтобы защитить демократию в этой стране, а америкосскому дамосу глубоко пофиг на твои права, а правительству нет, зато правительству этой страны пофиг, вот они его и продали за скрепы, все логично
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|1.5, Аноним (5), 10:17, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Зачем нужен антивирусник вообще? Даже на винде никогда не пользовался этим троянским конём. Настраиваем норм систему и спим спокойно.
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|2.7, IvAnZ (?), 10:28, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На сервере почты проверять входящие письма на наличие прикрепленных вирусов например или на файл сервере проверять каждый новый файл не вирус ли это. Хостинг сайта проверять не добавили ли в дырявый сайт какой-то malware
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|2.10, бублички (?), 10:30, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Настраиваем норм систему и спим спокойно
на твоём конкретном компьютере с одним пользователем (тобой) кроме косынки и сапёра тебе наверное ничего больше и не нужно. твой компьютер вообще можно смело на пару десятилетий выключить, просто с целью экономии электричества. ну и чтоб опять-таки не жужжал, чтоб тебе ещё спокойней было спать. а если у тебя хотяб 2 десятка серверов и 2000 пользователей (каждый со своим компьютером), при этом доля более-менее разумных среди них составляет не больше 2-5%, в то время как остальные запускают всё подряд (включая doc и pdf присланные из Нигерии)? мозги включай хоть чуть-чуть прежде чем комментарии строчить
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|1.6, iCat (ok), 10:25, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не флуда ради: если есть опыт практического использования ClamAV - поделитесь впечатлениями?
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|2.11, Аноним (8), 10:33, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть очень давнишний (когда заведовал корпоративным почтовиком). Без левых баз - шерето. С левыми базами - шерето с чуть меньшими дырочками. После нескольких скандалов, когда антивирусники на персоналках ловили малварь в письмах, начальство дало денег на др.Уеб.
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|2.13, Аноним (3), 10:41, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Опыт прост с бесплатными базами или не ловит практически ничего или задалбывает ложными срабатываниями.
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