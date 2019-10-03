Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.102

> Настраиваем норм систему и спим спокойно на твоём конкретном компьютере с одним пользователем (тобой) кроме косынки и сапёра тебе наверное ничего больше и не нужно. твой компьютер вообще можно смело на пару десятилетий выключить, просто с целью экономии электричества. ну и чтоб опять-таки не жужжал, чтоб тебе ещё спокойней было спать. а если у тебя хотяб 2 десятка серверов и 2000 пользователей (каждый со своим компьютером), при этом доля более-менее разумных среди них составляет не больше 2-5%, в то время как остальные запускают всё подряд (включая doc и pdf присланные из Нигерии)? мозги включай хоть чуть-чуть прежде чем комментарии строчить

